Les 10 meilleures alternatives à SavvyCal pour une planification et une productivité plus intelligentes

Vous jonglez entre les demandes de réunion, plusieurs calendriers et fuseaux horaires ? Si SavvyCal ne répond plus tout à fait à vos besoins, que ce soit en termes de budget ou de fonctionnalités, vous n'êtes pas seul.

Trouver la bonne solution de gestion du temps peut prendre beaucoup de temps, mais nous vous avons facilité la tâche.

Ce blog présente les meilleures alternatives à SavvyCal avec leurs fonctionnalités clés, leurs tarifs et les avis des utilisateurs pour vous aider à choisir votre prochain outil de planification.

Spoiler : l'une d'entre elles fait tout, et oui, il s'agit bien de ClickUp . 🧠📅

Pourquoi choisir ces 10 alternatives ?

SavvyCal est un outil de planification solide, mais il est loin d'être parfait. Voici les principales raisons pour lesquelles les équipes se mettent à la recherche d'alternatives :

Planification en temps réel lente : des ralentissements lorsque vous accédez à des réunions ou que vous les planifiez, ce qui ralentit les équipes dynamiques qui ont besoin d'une expérience de réservation rapide

L'évolutivité coûte cher : avec une tarification par utilisateur et aucun forfait gratuit à vie, SavvyCal peut rapidement devenir coûteux à mesure que votre équipe s'agrandit, surtout si vous essayez de réduire vos frais généraux

Intégrations natives limitées : Bien qu'il couvre les fonctionnalités de base telles que Google Agenda, les options d'intégration directe de SavvyCal peuvent sembler limitées ou restreintes. Pour les équipes qui dépendent régulièrement d'applications spécialisées, des solutions de contournement complexes sont votre seule option

Fonctionnalités rigides de planification d'équipe : L'adoption du calendrier superposé de SavvyCal augmente votre flexibilité, mais pas tant que ça. Il manque des fonctionnalités telles que la planification à tour de rôle, la mise en commun des disponibilités ou les liens de réservation dynamiques, qui sont essentielles pour des flux de travail productifs

Ne convient pas aux équipes peu utilisatrices ou réduites : Plus cher que ses concurrents proposant des fonctionnalités similaires, SavvyCal n'est pas efficace pour les petites entreprises. De plus, il ne propose pas de forfait gratuit pour les professionnels qui ne planifient qu'occasionnellement, ce qui le rend moins adapté aux entrepreneurs individuels ou aux consultants indépendants.

🧠 Fait amusant : Des études montrent que votre équipe perd peut-être deux journées de travail complètes chaque semaine en raison de l'inefficacité des réunions et des réponses aux e-mails.

Les alternatives à SavvyCal en un coup d'œil

Outil Meilleure fonctionnalité Cas d'utilisation principal Tarifs ClickUp – Combine calendrier, tâches, documents et discussion – Planification IA, prise de notes et résumés – Nombreux modèles Les équipes qui souhaitent bénéficier d'une gestion complète des projets et des réunions sur une seule plateforme Gratuit pour toujours ; personnalisation disponible pour les entreprises Calendly – Liens de réservation personnalisés – Logique d'acheminement pour les invités – Détection intelligente des disponibilités Consultants, recruteurs et équipes commerciales automatisant les réunions avec leurs clients Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur Motion – Planification automatique des réunions et des tâches par IA – Blocs de travail dynamiques – Réorganisation du calendrier en temps réel Professionnels très occupés ayant besoin d'une planification quotidienne automatisée Forfaits payants à partir de 49 $/mois par utilisateur Doodle – Sondages de groupe pour les créneaux horaires – Options de vote anonyme – Tableau de bord administrateur pour le suivi des réponses RH, organisateurs d'évènements, groupes universitaires coordonnant des réunions importantes ou flexibles Gratuit ; forfaits payants à partir de 14,95 $/mois par utilisateur SimplyMeet. me – Réservations par code QR – Assistance pour les rendez-vous payants – Tableau de bord simple et adapté aux appareils mobiles Coaches, thérapeutes et professionnels indépendants qui prennent rendez-vous avec leurs clients Gratuit ; forfaits payants à partir de 11,99 $/mois par utilisateur Acuity – Pages de planification personnalisées – Formulaires d'inscription + facturation – Flux de travail pour les paiements des clients Entreprises de services telles que salons, cliniques et consultants Forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur Zoho Bookings – Intégrations approfondies avec Zoho CRM – Types d'évènements personnalisés + automatisations légères – Portail en libre-service pour les clients Équipes utilisant l'écosystème Zoho pour le cycle de vie des prospects jusqu'à la réunion Gratuit ; forfaits payants à partir de 8 $/mois par utilisateur OneCal – Synchronisation multi-calendriers – Masquage des titres et personnalisation – Réservation intelligente en fonction du fuseau horaire Professionnels gérant plusieurs comptes personnels et professionnels Forfaits payants à partir de 6 $/mois par utilisateur Cal. com – Entièrement open source + auto-hébergé – Marché de plugins modulaires – Routage des prospects avec des API natives Développeurs et équipes techniques souhaitant un contrôle total sur la planification Gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/mois par utilisateur YouCanBookMe – Suggestions de réservation intelligentes – Logique conditionnelle dans les formulaires – Intégrations approfondies avec le calendrier + les CRM Équipes ayant besoin de synchroniser leurs calendriers, de réserver automatiquement et de personnaliser la logique des formulaires Gratuit ; forfaits payants à partir de 9 $/mois par utilisateur

Les meilleures alternatives à SavvyCal

Êtes-vous prêt à surmonter les limites de SavvyCal et à atteindre l'excellence en matière de planification ? Voici les meilleures alternatives disponibles sur le marché :

1. ClickUp (le meilleur pour la productivité et la planification tout-en-un)

Vous en avez assez de courir après les confirmations de réunion, les confusions de fuseaux horaires et les e-mails interminables contenant des liens vers les plannings de l'équipe ? Découvrez ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail qui transforme les casse-tête liés à la planification en une organisation fluide et rationalisée.

Planifiez plus intelligemment avec le calendrier ClickUp

Planifiez le calendrier parfait en fonction de vos tâches, évènements et objectifs avec le Calendrier ClickUp

ClickUp Calendrier est votre planificateur visuel incontournable pour organiser vos réunions comme un pro. Sa disposition dynamique permet de repérer (et de mémoriser) facilement les évènements. Le meilleur dans tout ça ? Il bloque automatiquement le temps nécessaire à chaque tâche que vous créez, afin que votre planning commence à travailler pour vous, sans que vous ayez à le modifier constamment.

Mappez vos projets, planifiez des évènements récurrents et affichez tout sous forme de jour, de semaine ou d'échéancier.

Glissez-déposez pour reprogrammer, filtrer par équipe et créer des éléments exploitables, le tout dans une seule vue. Cela donne instantanément un nouvel élan à chaque réunion en ligne.

💡 Conseil de pro : Gagnez du temps en préparant quelques forfaits pré-conçus dans votre hub de ressources. Ainsi, vous pouvez vous mettre au travail dès le début d'un nouveau projet, sans retard dans l'installation de l'échéancier.

Vous souhaitez optimiser vos tâches parallèlement à vos réunions ? ClickUp propose également une solution dédiée !

Transformez vos réunions en actions avec les tâches ClickUp

Transformez les demandes en tâches exploitables avec une propriété claire et un suivi de la progression après une réunion grâce aux tâches ClickUp

ClickUp Tasks est l'outil qui permet de passer de la parole à l'action, avant, pendant et après toute réunion.

Il est doté de priorités, dates d'échéance et dépendances ajustables afin que vos livrables restent au premier plan. Joignez des documents, liez des sous-tâches et ajoutez des commentaires en direct à vos tâches planifiées pour un contexte optimal.

Si votre entreprise fonctionne sur la base de factures et d'heures de projet, le suivi du temps de ClickUp peut mesurer chaque once de vos efforts. De plus, des automatisations intelligentes telles que les mises à jour de statut conditionnelles, les déplacements de fichiers et les notifications instantanées permettent de continuer à avancer sans effort supplémentaire.

Utilisez l'IA pour planifier vos réunions plus rapidement avec ClickUp Brain

Créez des résumés de réunion, récupérez des documents clés, définissez des points d'action et plus encore avec ClickUp Brain

Si vous avez simplement besoin d'un lien de réservation, SavvyCal est un choix judicieux. Mais si vous en avez assez que votre planning soit déconnecté de tout ce que vous faites au travail, ClickUp Brain est le choix le plus intelligent.

ClickUp n'est pas seulement un outil de planification, c'est votre environnement de travail complet pour les réunions basé sur l'IA. Avec ClickUp Brain, vous pouvez générer des agendas, récupérer des documents pertinents, attribuer des éléments d'action et résumer automatiquement les discussions, le tout à partir du même environnement de travail où votre équipe gère déjà ses projets et ses tâches.

Que vous planifiez une synchronisation rapide ou que vous prépariez une présentation pour un client, ClickUp Brain vous permet d'être prêt en quelques secondes. Il comprend le contexte de votre environnement de travail, récupère les notes des réunions précédentes et suggère même les bonnes questions à poser, sans avoir à copier-coller ou à changer d'application.

Si vous avez besoin d'idées pour briser la glace ou d'astuces pour améliorer votre productivité avant une réunion, Brain s'en charge également en quelques secondes.

Réfléchissez et générez des questions utiles avant une réunion avec ClickUp Brain

💡 Astuce Pro : En plus de la communication au sein de l'équipe, Brain peut créer, déléguer et planifier des tâches à partir de notes de réunion clés en une seule fois. Il suffit de demander, et ClickUp Brain assignera automatiquement les suivis et fera avancer vos projets.

Et avec Brain MAX, l'expérience devient vocale. Grâce à Talk to Text, vous pouvez dicter des tâches, noter des rappels ou déclencher des actions IA à l'aide de votre seule voix. Il ne s'agit pas seulement d'une conversion de la parole en texte, mais d'un système contextuel, sensible au flux de travail et prêt à agir. Considérez-le comme un compagnon IA personnel qui relie directement vos idées à leur exécution.

Vous bénéficiez également d'un accès sécurisé et unifié à vos outils (ClickUp, Gmail, Slack, Docs, etc.) sans partage de données avec des tiers ni jonglage entre 10 onglets. C'est l'IA sans la complexité.

🔍 Plus besoin de passer de votre calendrier à votre application de notes et à votre gestionnaire de tâchesClickUp regroupe votre planification, votre documentation et vos actions de suivi sous un même toit, grâce aux derniers modèles d'IA tels que GPT-4. 1, Claude et Gemini.

C'est là que ClickUp surpasse SavvyCal. Alors que SavvyCal se concentre sur les liens de réservation et la flexibilité du calendrier, ClickUp élimine les frais généraux liés aux réunions. Vous ne faites pas que réserver du temps, vous le récupérez.

Besoin d'un coup de pouce ? Utilisez le modèle de planificateur de calendrier

Vous partez de zéro ? Ce n'est pas nécessaire. ClickUp propose des modèles conviviaux pour tout et n'importe quoi, des listes de tâches aux calendriers de contenu.

Obtenez un modèle gratuit Organisez les échéanciers de votre équipe, évitez les conflits de planification et clôturez les tâches dans les délais grâce au modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Le modèle de planificateur de calendrier ClickUp est une solution prête à l'emploi pour les équipes qui cherchent à améliorer leur planification. Il offre six statuts personnalisés et une vue récapitulative pratique pour mapper et suivre efficacement toutes les tâches.

Les champs personnalisés du modèle, tels que les journaux de temps, les objectifs, les adresses et les budgets, permettent également de regrouper les informations dans chaque point d'action. Une fois les dates d'échéance mises à jour, les vues par défaut du calendrier et de l'échéancier sont instantanément remplies en temps réel pour afficher la charge de travail et les goulots d'étranglement potentiels de chaque équipe.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Certaines vues personnalisées ne sont pas encore optimisées pour les appareils mobiles

L'utilisation de toutes ses fonctionnalités nécessite un temps d'apprentissage légèrement plus long

Tarifs ClickUp :

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Nathan G. , programmeur chez Crestron, déclare :

La possibilité de créer des formulaires, de gérer des tâches, des éléments de calendrier et des réunions fait de ClickUp un outil indispensable pour toute petite entreprise en pleine croissance. De plus, la nouvelle fonctionnalité de chat rend les applications de chat externes telles que Slack ou Teams obsolètes et inutiles pour ceux qui cherchent à réduire le nombre d'applications qu'ils utilisent.

2. Calendly (Idéal pour une planification simple et professionnelle)

via Calendly

Vous voulez éviter les allers-retours pour connaître les disponibilités ? Calendly est conçu pour simplifier la réservation de réunions. Sa fonctionnalité de réservation personnalisée vous permet d'envoyer un lien vers la réunion. Vos invités peuvent alors afficher vos créneaux disponibles et réserver une date et une heure.

L'outil est également très flexible et offre la possibilité de personnaliser les types d'évènements. Ainsi, les mises à jour rapides et les revues stratégiques approfondies se déroulent sans encombre. De plus, des fonctionnalités telles que les tampons d'appel vous aident à vous réorganiser entre deux réunions sans perturber votre flux de travail.

Calendly prend également en charge les formulaires de routage pour diriger les invités vers le bon membre de l'équipe en fonction de leurs réponses, ce qui en fait un choix populaire pour les flux de travail liés aux ventes, au recrutement et à l'intégration des clients.

Calendly s'intègre à Google Agenda, Outlook, Zoom, Slack, Salesforce, HubSpot et d'autres applications majeures pour rationaliser les confirmations, les rappels et les reprogrammations. Vous pouvez même intégrer des pages de réservation directement dans votre site web ou vos campagnes par e-mail afin de réduire le taux d'abandon et de convertir plus rapidement.

Capacité IA : grâce à son nouvel assistant de planification alimenté par l'IA (disponible dans les forfaits supérieurs), Calendly analyse les préférences et l'historique des réunions pour suggérer les horaires optimaux, réduisant ainsi les conflits d'agenda et les ajustements manuels.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Répartissez votre charge de travail de manière équitable au sein de votre groupe grâce à la planification par rotation

Acheminez les invités à la réunion vers le groupe approprié grâce à un questionnaire préalable à la réunion

Tenez compte des horaires inhabituels, tels que les jours fériés ou les évènements spéciaux, grâce à des remplacements de dates dédiés

Intégrez des widgets de réservation dans vos pages d'accueil, newsletters ou centres d'aide

Intégrations transparentes avec des outils tels que Salesforce, Zoom, HubSpot et Slack

Limites de Calendly

De nombreuses fonctionnalités avancées, telles que le round-robin, le SSO, la personnalisation et le routage, ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Manque d'intégrations robustes avec les systèmes de productivité et CRM, ce qui le limite uniquement à la création de réunions

Tarifs de Calendly

Free

Standard : 12 $/mois par utilisateur

Teams : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : À partir de 15 000 $/an

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Calendly ?

Un avis G2 indique :

L'avantage principal de Calendly est qu'il évite les conflits d'horaires en fonction de votre disponibilité et de celle de l'utilisateur à l'autre bout de l'écran, ce qui facilite grandement la planification en fonction des compatibilités mutuelles.

L'avantage principal de Calendly est qu'il évite les conflits d'horaires en fonction de votre disponibilité et de celle de l'utilisateur à l'autre bout de l'écran, ce qui facilite grandement la planification en fonction des compatibilités mutuelles.

📖 À lire également : Les meilleures intégrations Calendly à connaître

3. Motion (idéal pour les tâches basées sur l'IA et la planification de réunions)

via Motion

Motion mérite sa place dans cette liste pour son intégration transparente de l'IA dans la planification quotidienne. Conçu pour les évènements complexes, son calendrier IA analyse votre charge de travail pour créer un forfait quotidien optimisé. Si un appel d'un client surgit ou si une échéance change, Motion réorganise votre journée pour que tout soit pris en compte.

Une fois les réunions confirmées, le temps de préparation est automatiquement bloqué avant chacune d'elles. L'IA de Motion crée également des plages de concentration intense en fonction de vos dernières tâches planifiées et de vos habitudes de travail. De plus, tous vos calendriers intégrés sont regroupés dans une seule vue, et le système ajuste automatiquement votre échéancier si les tâches prennent plus de temps ou si leur priorité est revue à la baisse.

Vous pouvez définir des garde-fous pour éviter les réservations consécutives, bloquer des plages horaires spécifiques pour vous concentrer sur votre travail ou désigner des journées entières sans réunion. La fonctionnalité de priorisation automatique de Motion est particulièrement utile pour les freelances, les cadres et les professionnels neurodivergents qui souhaitent rester sur la bonne voie sans avoir à modifier constamment leur planning manuellement.

Capacité IA : l'IA de Motion crée et ajuste en permanence un forfait quotidien personnalisé en fonction de l'urgence, du temps disponible, de vos préférences en matière de réunions et de votre rythme de productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Créez des plannings dynamiques qui s'adaptent aux changements grâce à l'optimisation basée sur l'IA

Évitez les appels consécutifs ou réservez certaines journées sans réunion grâce à des préférences prédéfinies

Créez des plannings quotidiens en fonction de l'urgence et de vos habitudes de travail grâce à des automatisations rapides

Reprogrammez automatiquement les tâches incomplètes en fonction des délais et des priorités

Synchronisez tous vos calendriers Google et Outlook dans une vue unifiée

Limites de mouvement

Certains utilisateurs trouvent son interface utilisateur complexe à utiliser, en particulier ceux qui ont des fenêtres de travail dynamiques

Ne dispose pas d'options de partage pour impliquer des invités externes dans les tâches et les appels

La courbe d'apprentissage est assez raide malgré des automatisations et des fonctionnalités relativement basiques

Tarification dynamique

Pro IA : À partir de 49 $/mois par utilisateur

Business IA : À partir de 69 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4,1/5 (plus de 110 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 70 avis)

4. Doodle (idéal pour la planification de groupes et les sondages)

via Doodle

Si vous planifiez une grande réunion entre plusieurs fuseaux horaires, Doodle peut être la solution idéale pour vous éviter bien des maux de tête. Grâce à sa fonctionnalité de sondage de groupe, les membres de l'équipe peuvent indiquer leurs disponibilités et Doodle suggère automatiquement la meilleure option.

Il offre également une plus grande flexibilité grâce à une option de vote « si nécessaire », qui permet aux équipes de suggérer des créneaux horaires de sauvegarde. De plus, Doodle propose des invitations rapides en tête-à-tête, des feuilles d'inscription et des pages de réservation personnalisées en fonction des fuseaux horaires locaux. Les administrateurs peuvent utiliser le tableau de bord de l'équipe Doodle pour suivre les réponses, définir des rappels et gérer la disponibilité de plusieurs membres de l'équipe.

Doodle s'intègre parfaitement à des outils tels que Google Agenda, Outlook, Microsoft Teams et Zoom, aidant ainsi les équipes à se coordonner même lorsqu'elles utilisent des plateformes différentes. Les sondages de réunion peuvent également être exportés ou intégrés dans les portails de l'entreprise ou dans des e-mails pour un accès plus large.

Capacité IA : l'assistant de planification intelligent de Doodle suggère les créneaux horaires les plus efficaces pour chaque participant en analysant les réponses au sondage et les préférences de fuseau horaire, aidant ainsi les équipes à parvenir plus rapidement à un consensus.

Les meilleures fonctionnalités de Doodle

Créez un nombre illimité de réunions et de sondages pour coordonner n'importe quel nombre de participants

Gagnez du temps en planifiant directement dans le calendrier d'une autre personne grâce à la fonctionnalité « Réserver pour quelqu'un d'autre »

Assurez une disponibilité honnête sans pression de groupe grâce à des limites de votes, des informations cachées sur les participants et une sélection anonyme des créneaux horaires

Exportez les données des sondages ou intégrez des liens dans des plateformes partagées pour une coordination plus large

S'intègre à Microsoft 365, Google Workspace, Slack et Zoom

Limites de Doodle

Certains utilisateurs trouvent que l'interface est difficile à naviguer et peu intuitive

Les intégrations d'applications de calendrier peuvent être peu fiables et provoquer des conflits dus à des mises à jour manquées ou à des erreurs de synchronisation

Tarifs Doodle

Free

Pro : 14,95 $/mois par utilisateur

Équipe : 19,95 $/mois par utilisateur (minimum deux utilisateurs requis)

Évaluations et avis sur Doodle

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Doodle ?

Un avis sur Capterra indique :

J'adore la façon dont vous pouvez proposer différentes options à votre équipe en leur envoyant un Doodle.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels gratuits de gestion de projet : outils à essayer

5. SimplyMeet. me (Idéal pour prendre des rendez-vous facilement et sans tracas)

SimplyMeet. me est un planificateur de réunions qui privilégie la simplicité. Il peut ressembler à Calendly, mais cet outil se distingue par son installation quasi instantanée, même avec plusieurs intégrations.

Mais ne vous laissez pas tromper par la simplicité. SimplyMeet.me offre également des fonctionnalités de réservation de groupe idéales pour les ateliers et les webinaires, où de grands groupes demandent le même créneau horaire. Il existe même une option de partage de code QR que les clients peuvent scanner et réserver depuis leur téléphone.

Il prend en charge l'intégration avec Stripe et PayPal pour les réservations payantes, et les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres de disponibilité pour les horaires récurrents ou les offres saisonnières. SimplyMeet.me propose également des options de marque blanche pour une expérience de planification personnalisée, ce qui le rend particulièrement utile pour les professionnels en contact avec la clientèle.

Capacité IA : Bien qu'il ne soit pas très axé sur l'IA, SimplyMeet. me utilise une logique intelligente pour automatiser les ajustements de fuseau horaire et suggérer des créneaux horaires optimaux en fonction des préférences historiques des réunions et de l'emplacement du client.

Les meilleures fonctionnalités de SimplyMeet.me

Organisez et gérez tous vos engagements grâce à un tableau de bord centralisé qui affiche tous les rendez-vous planifiés, les réunions passées et les informations sur les clients

Simplifiez la facturation des consultations pendant la même réunion grâce à plusieurs intégrations de paiement

Gérez toutes les discussions et tous les évènements lors de vos déplacements grâce à une application d'administration spécifique pour mobile et bureau

Limites de SimplyMeet.me

Offre un intervalle limité d'intégrations natives et s'appuie sur Zapier pour les automatisations, ce qui rend les installations complexes plus difficiles

Manque de fonctionnalités robustes de rapports et d'analyses en temps réel pour obtenir des informations approfondies sur les habitudes de réunion ou la productivité

Partagez des liens de réservation via des codes QR pour un accès plus rapide aux évènements ou aux vitrines

Offre des intégrations Zapier, Microsoft 365 et Google pour synchroniser votre calendrier

Tarifs SimplyMeet. me

Particuliers : Gratuit

Professionnel : 11,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SimplyMeet.me

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 80 avis)

📮 ClickUp Insight : Un travailleur du savoir type doit se connecter avec 6 personnes en moyenne pour accomplir son travail. Cela signifie qu'il doit contacter quotidiennement 6 connexions essentielles pour recueillir des informations contextuelles indispensables, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. La lutte est réelle : les suivis constants, la confusion entre les versions et les trous noirs en matière de visibilité nuisent à la productivité des équipes. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec sa recherche connectée et sa gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à portée de main.

6. Acuity Scheduling (Idéal pour les entreprises de services)

via Acuity Scheduling

Vous recherchez un outil de planification flexible adapté à votre modèle d'entreprise ? Acuity Scheduling est une excellente option grâce à son accent mis sur les flux de travail basés sur les services. La solution explore en profondeur les types de rendez-vous et les durées de service uniques et centrés sur le client.

Acuity dispose également de nombreuses options de mise en forme qui permettent de respecter les thèmes de la marque. Vous pouvez utiliser ses paramètres de configuration pour personnaliser les moindres détails, les abonnements personnalisés et les tarifs basés sur le volume en fonction du calendrier de l'utilisateur du service. Grâce à ses contrôles de marque blanche et de personnalisation, Acuity permet aux salons, cliniques et consultants de créer une expérience client fluide, de la réservation à la facturation.

Il prend en charge les formulaires d'inscription, les rendez-vous récurrents, les cours collectifs et les confirmations par e-mail ou SMS. De plus, il s'intègre à Stripe, Square, Google Agenda, Zoom, QuickBooks et plus de 500 autres outils via Zapier, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui souhaitent automatiser l'ensemble du cycle de vie de leurs clients.

Capacité IA : Acuity comprend une logique de planification intelligente qui recommande les créneaux de rendez-vous idéaux en fonction de la durée du service, de la disponibilité des praticiens et des fuseaux horaires des clients. Il peut également ajuster automatiquement la disponibilité pendant les périodes de pointe en fonction du volume de réservations.

Les meilleures fonctionnalités d'Acuity Scheduling

Maîtrisez la vente incitative grâce à ses options complémentaires personnalisées sur la page de planification

Optimisez votre charge de travail liée aux rendez-vous et suivez les rendez-vous spécifiques à un emplacement grâce à l'accès à plusieurs ressources et adresses de magasins

Créez et envoyez des factures avec les détails des services et des clients automatiquement remplis dans un format pré-conçu

Offrez des chèques-cadeaux, des codes de réduction et des forfaits de paiement personnalisés

Synchronisez automatiquement les calendriers de tous les membres du personnel et des salles de service

Limites d'Acuity Scheduling

Certains utilisateurs signalent que le site web présente des dysfonctionnements lors de l'exportation des rendez-vous

Manque de personnalisation dans les portails, en particulier dans la page d'accueil de planification des clients

L'accès à plusieurs ressources et salles n'est disponible que dans les forfaits les plus chers

Les fonctionnalités de rapports sont limitées pour les opérations à grande échelle impliquant plusieurs emplacements

Tarifs d'Acuity Scheduling

En cours de développement : 20 $/mois par utilisateur

En pleine croissance : 34 $/mois par utilisateur

Powerhouse : 61 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Acuity Scheduling

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 5 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Acuity Scheduling ?

Un avis G2 dit :

Vous pouvez vous lancer sans aucune expérience en CRM ou en CS et utiliser cet outil qui deviendra vite votre meilleur allié. C'était la solution idéale pour moi pour planifier, réserver, gérer mon calendrier et suivre les rendez-vous de mes clients.

7. Zoho Bookings (idéal pour les équipes utilisant l'écosystème Zoho)

via Zoho Bookings

Zoho Bookings est la solution idéale pour les équipes qui souhaitent rester dans le même écosystème, et elle est également très performante. Son interface unifiée facilite la planification quotidienne, tandis que des environnements de travail dédiés simplifient la collaboration.

La solution suggère également plusieurs types de réunions adaptés à votre secteur d'activité lors de l'installation. Et si votre équipe a des appels uniques, les administrateurs peuvent ajouter des types d'évènements personnalisés pour tout, des examens de rentabilité aux célébrations d'anniversaire.

De plus, les responsables peuvent ajouter une automatisation légère avec des déclencheurs spécifiques en un seul clic pour toutes les réunions internes qui suivent un appel client. Zoho Bookings s'intègre à Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho SalesIQ et à ses systèmes de paiement, permettant ainsi l'automatisation complète du cycle de vie « prospect-réunion-suivi ».

Capacité IA : lorsqu'il est utilisé dans l'écosystème Zoho, Zoho Bookings peut tirer parti de l'assistant IA de Zoho, Zia, pour remplir automatiquement les données des formulaires, analyser les tendances de réservation et recommander des actions de suivi en fonction du comportement des clients et de la fréquence des rendez-vous.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Bookings

Organisez votre journée comme vous le souhaitez grâce à des règles simples, telles que la désactivation de la reprogrammation ou la définition d'une période de préavis minimum

Permettez à vos clients de mettre à jour leurs rendez-vous et d'accéder à leur historique par eux-mêmes grâce à un portail client dédié

Intégrez instantanément l'ensemble de l'écosystème Zoho, notamment Zoho CRM, SalesIQ, Zohodesk et ses plateformes de paiement intégrées

Attribuez différents services à différents membres de l'équipe et synchronisez les plannings en temps réel

Utilisez des webhooks et des API pour déclencher des flux de travail externes ou des mises à jour CRM

Limites de Zoho Bookings

Forfait gratuit très restrictif, ce qui le rend plus adapté aux grandes entreprises et aux équipes

La configuration sans écosystème Zoho existant est un processus fastidieux et peu intuitif qui nécessite une expertise dédiée

L'interface et les options de personnalisation sont limitées en dehors de la suite Zoho

Tarifs de Zoho Bookings

Gratuit pour toujours

Basique : 8 $/mois par utilisateur

Premium : 12 $/mois par utilisateur

Flex : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Bookings

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

📖 À lire également : Meilleures solutions logicielles pour la gestion des réunions et des agendas

8. OneCal (Idéal pour synchroniser et personnaliser votre calendrier)

via OneCal

Pour jongler entre tous les calendriers sans changer d'onglet, OneCal figure souvent parmi les meilleurs choix. Sa conception axée sur la confidentialité vous permet de contrôler les détails à synchroniser entre les calendriers, des titres aux listes de participants. Si vous souhaitez garder vos rendez-vous personnels privés, OneCal peut instantanément bloquer ce créneau comme « Occupé ».

Au-delà de la synchronisation, les pages de réservation de OneCal comportent des éléments tels que des liens vers les réseaux sociaux pour renforcer l'engagement et mettre en valeur votre marque. Vous pouvez également ajouter une URL personnalisée qui redirige les invités vers une page de ressources ou une page de remerciement une fois la réservation effectuée. Les utilisateurs peuvent personnaliser la langue et la mise en forme des invitations, afin que l'expérience soit mieux adaptée à un public international ou niche.

OneCal s'intègre également à Outlook, Microsoft 365 et Google Workspace et offre une synchronisation multidirectionnelle entre plusieurs calendriers, afin que les réunions ne se chevauchent jamais, même entre les comptes professionnels et personnels.

Capacité IA : OneCal utilise des règles de synchronisation intelligentes pour détecter les conflits potentiels et mettre à jour automatiquement les évènements qui se chevauchent sur toutes les plateformes, garantissant ainsi que votre disponibilité reflète toujours les dernières informations, même sur différents fuseaux horaires ou comptes.

Les meilleures fonctionnalités de OneCal

Contrôlez ce qui se synchronise entre vos calendriers personnels, professionnels et individuels grâce à ses capacités de synchronisation multidirectionnelle

Masquez les titres et les détails selon vos préférences grâce à l'automatisation, aux couleurs prédéfinies, aux réponses par e-mail, et plus encore

Changez la langue dans laquelle les invitations sont présentées et répondez aux besoins d'une équipe internationale grâce à la traduction des liens de planification de OneCal

Personnalisez les pages de réservation avec votre marque, des liens de redirection et des champs d'engagement

S'intègre aux calendriers Google, Microsoft et Apple pour une gestion transparente

Limites de OneCal

Certains utilisateurs trouvent difficile de partager la disponibilité de leur équipe ou de coordonner des évènements avec leurs collègues

Assistance uniquement pour les intégrations de calendriers populaires et ne synchronise pas les fichiers ou les médias entre les plateformes

Rapports ou analyses limités pour le suivi des tendances de planification ou des absences

Tarifs OneCal

Starter : 6 $/mois par utilisateur

Essentiel : 12 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur OneCal

G2 : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de OneCal ?

Un avis G2 dit :

Très facile à utiliser, assistance FANTASTIQUE, assez facile à intégrer et à mettre en œuvre. Je l'utilise tous les jours. La fonction de synchronisation du calendrier vaut à elle seule le prix, et l'interface utilisateur est excellente.

9. Cal. com (Idéal pour la flexibilité de la planification open source)

Cal. com est un gestionnaire de réunions conçu pour donner la priorité au contrôle total de la planification. En tant que solution open source, il vous permet d'héberger vos serveurs et de personnaliser tout à votre image, sans logos Cal. com, juste votre style.

Désormais, il ne s'agit plus seulement de personnalisation. La solution offre des fonctionnalités essentielles telles que la planification par tour de rôle, les réservations de calendrier de groupe et les invitations personnalisées pour gérer efficacement les réunions des clients ou des équipes.

De plus, elle dispose d'une API dédiée pour déclencher les tâches les plus complexes, telles que l'envoi de rappels de rendez-vous, la mise à jour des enregistrements CRM ou l'attribution automatique de prospects. La boutique de plugins de la plateforme comprend des outils de paiement, des formulaires de consentement, la synchronisation CRM et bien plus encore, vous offrant ainsi un contrôle modulaire sur votre pile de planification.

Capacité IA : Bien qu'il soit principalement destiné aux développeurs, Cal.com peut s'intégrer à des services IA externes via des API, par exemple pour générer automatiquement des confirmations de réservation, analyser les modèles de disponibilité ou recommander des créneaux de réunion en fonction du comportement historique.

💡 Conseil de pro : Utilisez des applications open source si votre entreprise utilise déjà un fournisseur de services cloud qui prend en charge les déploiements auto-hébergés. Cela vous permettra de réduire rapidement vos coûts d'infrastructure et de libérer votre budget pour des personnalisations plus poussées.

Les meilleures fonctionnalités de Cal.com

Dirigez les clients vers la bonne équipe en fonction de leurs informations, telles que leur secteur d'activité et la taille de leur entreprise, grâce à un logiciel de routage des prospects natif

Réduisez les occasions manquées grâce à un calculateur de fuseau horaire intégré

Ajoutez en quelques secondes des fonctionnalités essentielles telles que les paiements, les visioconférences, les rappels et les formulaires de consentement grâce à la boutique de plugins de Cal.com

Hébergez vous-même sur votre domaine avec une assistance complète pour la marque blanche

Créez des flux de travail modulaires avec l'API pour développeurs et les plugins communautaires de Cal.com

Limites de Cal.com

L'installation et la maintenance nécessitent une expertise technique

L'utilisation de la fonctionnalité API peut s'avérer assez coûteuse

Moins d'options prêtes à l'emploi pour les utilisateurs non techniciens

Tarifs Cal.com :

Particuliers : Gratuit

Teams : À partir de 15 $/mois par utilisateur

Organisations : 37 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cal.com :

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

10. YouCanBookMe (Idéal pour les intégrations avec les calendriers)

via YouCanBookMe

Si votre équipe jongle avec des projets urgents, adopter YouCanBookMe est une décision judicieuse. Au-delà de la synchronisation en temps réel et des blocs tampons, il se distingue par ses intégrations approfondies, de Mailchimp et WordPress à Google Analytics et Pixel.

YouCanBookMe prend également en charge la mise en commun des disponibilités entre les membres et les règles de disponibilité détaillées, ce qui est parfait pour gérer des projets interfonctionnels ou les congés. Vous n'aurez plus besoin de faire de suivi manuel grâce aux confirmations automatiques, aux options de reprogrammation ou aux séquences de rappels. Les formulaires de réservation peuvent également inclure une logique conditionnelle, ce qui vous permet de présélectionner instantanément les prospects, de trier les demandes d'assistance ou de diriger les réunions internes vers le bon collaborateur.

La plateforme hautement personnalisable permet aux équipes de contrôler la messagerie, l'image de marque, la gestion des fuseaux horaires et le comportement de redirection après la réservation. Vous pouvez également intégrer des webhooks, Zapier ou des scripts personnalisés pour déclencher des actions dans les CRM, les bases de données ou d'autres systèmes internes.

Capacité IA : YouCanBookMe a récemment introduit des suggestions de réservation intelligentes qui ajustent automatiquement les délais et la durée des réunions en fonction du type de rendez-vous, de l'urgence et du comportement de réservation précédent.

Les meilleures fonctionnalités de YouCanBookMe

Préqualifiez les prospects et triez les appels d'assistance à l'aide de formulaires de réservation basés sur une logique conditionnelle

Organisez des réunions de grands groupes dans un seul créneau horaire grâce à la configuration de la capacité des sessions

Accélérez les réservations grâce à des formulaires personnalisés remplis automatiquement qui récupèrent les données à partir du lien URL

Intégrez Google Agenda, Microsoft Outlook, Mailchimp et les webhooks

Personnalisez l'image de marque, les confirmations, les suivis et les pages de redirection pour chaque type de réservation

Limites de YouCanBookMe

Certains utilisateurs signalent que le temps de réponse du service client est légèrement plus long

Certaines modifications doivent être mises à jour manuellement dans chaque calendrier connecté

Les connexions Calendrier autorisées sur les forfaits Free et Individuel sont limitées

Tarifs YouCanBookMe

Free

Individuel : 9 $/mois par utilisateur

Professionnel : 13 $/mois par utilisateur

Teams : 18 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur YouCanBookMe

G2 : 4,7/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 340 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de YouCanBookMe ?

Un avis Capterra indique :

J'apprécie vraiment la façon dont YouCanBook. me se synchronise avec mon calendrier et bloque automatiquement les créneaux horaires pendant lesquels je ne suis pas disponible pour prendre rendez-vous avec un nouvel utilisateur. J'apprécie également la facilité d'utilisation, tant pour moi que pour la personne qui effectue la réservation sur mon site web.

Réunions et gestion du temps parfaites avec ClickUp

Les bons outils de planification débloquent une productivité considérable pour vous et toute votre équipe. Grâce à des calendriers accessibles et à la synchronisation des données en temps réel, les réunions deviennent un puissant tremplin vers une réelle valeur ajoutée pour votre entreprise.

Bien que cette liste mette en avant de nombreuses options intéressantes, il ne suffit pas de se contenter d'applications qui se connectent bien à votre identifiant utilisateur Outlook ou Google Agenda. Vous avez besoin d'une planification intelligente, d'intégrations étendues, de sondages de groupe et d'informations basées sur l'IA. C'est là que ClickUp surpasse tous ses concurrents.

En vous associant à ClickUp, vous pouvez également combiner les réunions avec des tâches, des analyses et des automatisations complètes au sein d'une plateforme unique et fluide.

Prêt à maîtriser la gestion des réunions et du temps ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !