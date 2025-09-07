Modèles gratuits de notes de réunion avec les clients pour consigner les éléments à prendre

Vous est-il déjà arrivé de paniquer en vous rappelant un point d'action juste avant un appel de suivi avec un client ? Ou d'avoir établi une excellente relation avec un nouveau client, mais d'avoir oublié de noter la personnalisation spécifique qu'il avait demandée ?

La gestion de toutes les discussions, demandes et abonnements avec les clients peut rapidement devenir fastidieuse.

Que vous jongliez entre plusieurs comptes ou que vous organisiez des réunions ponctuelles du tableau, le bon modèle de note de réunion client peut vous apporter la structure et la confiance dont tout le monde raffole.

Pour vous faciliter la tâche, ce blog est fournisseur de modèles gratuits pour tout, des appels rapides aux interactions successives avec les clients.

Que sont les modèles de notes de réunion avec les clients ?

les modèles de notes de réunion client sont des plans prêts à l'emploi conçus pour consigner clairement et succinctement les discussions avec les clients. Ils comportent des sections dédiées pour noter les points de discussion, les demandes des clients et les actions de suivi, transformant ainsi des notes griffonnées aléatoires en résumés de réunion structurés. *

Avec le bon modèle, vous pouvez :

Commencez à prendre des notes, à documenter les détails clés et à consigner les commentaires des clients instantanément

Créez et gérez des tâches qui favorisent les étapes suivantes, les éléments à prendre et la progression

Récupérez rapidement les points de discussion collés pour assurer le suivi auprès des abonnés

Partagez des comptes rendus de réunion d'aspect professionnel sans effort supplémentaire

Vous avez un assistant ou un scrum master mieux adapté au travail de haute priorité ?

Les modèles de notes de réunion avec les clients permettent à une personne comme celle-ci de se concentrer sur des tâches plus générales. Ils sont parfaits pour les gestionnaires de comptes, les chefs de projet, les consultants et les freelances qui souhaitent que tous les points clés soient communiqués clairement et rapidement.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de notes de réunion client ?

Un modèle de notes de réunion client bien conçu est destiné à améliorer la prise de note et la qualité des discussions avec les clients. Voici cinq éléments clés pour garantir que votre modèle soit pratique, structuré et efficace :

*sections clairement définies : incluez des zones dédiées aux participants, aux objets et aux prochaines étapes. Recherchez également les clés à retenir et les décisions prises au cas où de nouveaux clients auraient besoin de contexte

liste de contrôle des actions à mener :* fournissez un espace pour décrire clairement les tâches, les assignés et les délais, afin de faciliter le suivi et la responsabilisation

*flexibilité et personnalisation : sélectionnez des modèles qui permettent d'ajuster les titres et les champs de contenu en fonction des différents types, durée et objectifs de réunion

*zones de référence rapide : incluez des champs concis qui facilitent la recherche d'informations importantes telles que les coordonnées ou les points forts des réunions précédentes

formats faciles à exporter :* optez pour des modèles facilement partageables au format PDF, Google Docs ou fichiers modifiables. Ils permettent aux Teams et aux clients d'accéder rapidement aux notes ou de les archiver

*intégrations diverses : choisissez des modèles qui s'intègrent aux outils de gestion des réunions , aux CRM et à votre système de planification existant

📖 À lire également : Comment créer une checklist pour l'intégration des clients

11 modèles de notes de réunion avec les clients

Pour mener des réunions efficaces, il ne suffit pas de mettre fin aux notes froissées ou aux documents éparpillés. Il s'agit de commencer la réunion de manière efficace et de la terminer en définissant clairement les prochaines étapes.

Voici 11 modèles gratuits de notes de réunion qui, en quelques clics, vous permettront d'aborder chaque appel client comme un pro.

1. Modèle de note de réunion client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Notez, mappez et répondez à toutes les demandes des clients et prospects grâce au modèle de notes de réunion client ClickUp

Vous avez besoin de notes qui servent également de guide pour vos réunions ? Le modèle de notes de réunion client ClickUp comprend des sections pour l'agenda, les points à retenir, les mesures à prendre et les participants. Vous pouvez y insérer le lien vers la réunion, le partager facilement et permettre aux participants de le consulter ou de suggérer des modifications en temps réel.

Avec ses multiples sous-pages, il travaille également très bien comme hub central pour les discussions en cours avec les clients. En bref, ce modèle de compte rendu de réunion formel vous permet de conserver des notes claires, concises et complètes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Créez et déléguez des points d'action sous forme de tâches détaillées à l'aide d'un gestionnaire de tâches intégré

Réfléchissez à des idées de projets avec vos clients et affinez instantanément le langage de vos notes de réunion grâce à ClickUp Brain , alimenté par l'IA

Mettez en forme et personnalisez l'ensemble de votre contenu à l'aide de bannières, de polices de caractère et de thèmes basés sur le langage Markdown

🔑 Idéal pour : les équipes en contact avec le client, les consultants et les chefs de projet sur des projets qui ont besoin d'une documentation rapide et cohérente sur les réunions.

💡 Conseil de pro : Vous participez à une réunion virtuelle sans prendre de notes à l'aide d'une IA ? Réfléchissez-y à deux fois. Pourquoi perdre un temps précieux à prendre des notes manuellement, au risque de manquer des éléments clés de la discussion ? Grâce à l'assistant de prise de notes IA de ClickUp, vous restez concentré sur votre client, tandis que votre assistant pratique prend des notes, attribue des éléments, résume les points abordés, et bien plus encore.

2. Modèle de note de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez sans effort les mises à jour quotidiennes et les revues hebdomadaires de projet grâce aux modèles de notes de réunion ClickUp

Le modèle de notes de réunion ClickUp est un choix populaire si vous avez besoin d'organiser vos réunions de révision. Il facilite cette tâche grâce à des sous-pages préconçues pour les comptes rendus quotidiens et les synchronisations hebdomadaires. Chaque réunion hebdomadaire dispose d'une sous-page pour aider votre équipe à se concentrer sur des livrables spécifiques sans perdre le contexte.

Le modèle vous permet également d'attribuer un propriétaire à chaque note de réunion et d'ajouter des collaborateurs. Vous pouvez ainsi facilement déléguer les discussions relatives au projet aux membres de l'équipe concernés, qui peuvent apporter leur expertise spécifique.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Attirez efficacement l'attention des services concernés grâce à la fonctionnalité de mention intégrée à ClickUp

Obtenez des informations instantanées sur les obstacles, les risques et les priorités de votre équipe grâce aux comptes rendus automatisés

Créez un contexte visuel dans chaque note grâce à des cartes mentales, des diagrammes et des liens vers des tâches intégrés

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe, les gestionnaires de projet et les professionnels en contact avec la clientèle qui souhaitent centraliser les notes relatives à chaque client.

🧠 Anecdote amusante : Avant même que le terme « réunion » n'existe, les Grecs de l'Antiquité se rassemblaient déjà à l'Agora pour discuter des actualités royales et tenir des conseils. Les réunions debout du Monday existent depuis au moins le IVe siècle avant J.-C. À l'époque, il s'agissait plutôt de fêtes togiques sérieuses.

3. Modèle de note de réunion récurrente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohésion de votre équipe et la productivité de vos réunions grâce au modèle de note de réunion récurrente ClickUp

Vous souhaitez transformer votre prochain rendez-vous chaotique en un sprint rapide et ciblé ? Essayez le modèle de note de réunion récurrente de ClickUp. Tous les éléments de l'agenda ont leur propre titre et permettent d'orienter les discussions urgentes.

Vous pouvez y accéder sous forme d'afficher dédié où les notes prises en cours de réunion sont instantanément converties en tâches, cartes Kanban ou diagrammes chronologiques. Vous devez fixer la date de la prochaine réunion ? Un espace est également prévu à cet effet.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Définissez une séquence prédéfinie pour toutes les discussions grâce à la section consacrée à la structure des réunions

Publiez des résumés de projet, collaborez avec vos clients grâce à la modification en cours et transformez instantanément les commentaires en actions avec ClickUp Documents

Capturez les points de vue et finalisez les mesures à prendre à l'aide d'un tableau intégré qui mappe les votes et le statut des tâches

🔑 Idéal pour : les responsables de la réussite client, les équipes d'agence ou les consultants CRM qui organisent régulièrement des réunions de statut pour prendre des décisions, recueillir des commentaires et assurer le suivi.

📖 À lire également : Comment créer votre propre CRM dans ClickUp

4. Modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des comptes rendus impressionnants comprenant des agendas, des liens d'enregistrement et des transcriptions générées par IA grâce au modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp est un autre cadre prédéfini qui vous permet d'unifier et de rationaliser toutes vos notes de réunion avec vos clients. Le modèle comprend une sous-page idéale pour les réunions de projet approfondies qui nécessitent un espace dédié. Il comprend également une page adaptée aux vérifications rapides qui nécessitent une continuité cohérente et visible.

Chaque page d'appel contient l'agenda, la liste des participants, les liens vers les ressources et les tableaux des points d'action. Il vous suffit de dupliquer la sous-page avant votre réunion, et vous êtes prêt à commencer.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Ajoutez des liens Zoom, du contenu richement mis en forme et des checklists en un clic avec ClickUp Réunion

Accédez instantanément aux moments clés grâce à un plan de document riche en emojis dans le panneau de droite

Accédez à tous vos comptes rendus de réunion avec les clients grâce à la hiérarchie de projets transparente de la plateforme

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les équipes en contact avec la clientèle et les consultants qui gèrent à la fois des discussions stratégiques en long formulaire et des réunions quotidiennes rapides.

📮 ClickUp Insight : Plus de 60 % du temps d'une équipe est consacré à la recherche de contexte, d'informations et d'éléments à prendre. Traduction ? Une agenda claire peut accélérer les efforts et les actions de tous les membres de votre entreprise. Lorsque ClickUp Brain et ClickUp AI Notetaker sont utilisés ici, même la création d'une agenda est automatique, intelligente et adaptée aux priorités de votre projet. ClickUp Brain suggère les prochaines étapes en se basant sur les réunions précédentes, les priorités et les tâches, tandis que AI Notetaker capture les discussions, attribue les actions et met à jour les statuts en temps réel 💫 Résultats concrets : ClickUp AI Notetaker peut augmenter la productivité de vos réunions jusqu'à 30 %.

5. Modèle ClickUp Réunions

Obtenir un modèle gratuit Mettez en œuvre chaque point d'action et visualisez chaque idée après une réunion avec un client grâce au modèle ClickUp Meetings

Le modèle ClickUp Meetings est un excellent choix si vous souhaitez capturer des informations au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Conçu comme un modèle de dossier, il décompose clairement les entretiens individuels, les réunions d'équipe et les appels récurrents, ce qui vous permet d'organiser vos listes de tâches et vos notes.

Son calendrier intégré vous permet de visualiser votre charge de travail pour tout le mois. Le modèle vous aide également à comprendre quand écouter et quand agir grâce à des statuts allant de « Non planifié » à « Actions à mener après la réunion ».

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Ajoutez une touche raffinée à vos réunions et liez les présentations prêtes pour le client à leur afficher Google Slides

Associez directement les appels aux tâches du modèle et générez automatiquement des transcriptions, des résumés et des actions à mener grâce à ClickUp AI Notetaker

Restez axé sur les résultats et participez à des réunions avec un contexte et un objectif précis, grâce à une vue Tableau qui organise les réunions par thèmes et sujets

Chaque note de réunion sera accompagnée de tâches assignées, classées par ordre de priorité et prêtes à être exécutées avant même que vous ne raccrochiez

🔑 Idéal pour : les responsables de compte et les managers d'équipe qui organisent plusieurs réunions chaque semaine et ont besoin d'automatisations pour le suivi des discussions, des décisions et des prochaines étapes.

💡 Bonus : Si vous souhaitez : Effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et sur le Web

Utilisez Talk to Texte pour poser des questions, dicter et donner des commandes à votre travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Perplexity par une solution unique, indépendante du LLM et prête à l'emploi pour l'Enterprise Essayez ClickUp Brain MAX , la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Il ne s'agit pas d'un outil IA de plus à ajouter à votre collection. Il s'agit de la première application IA contextuelle qui les remplace toutes.

6. Modèle d'agenda de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un contexte, partagez les points de discussion et structurez à l'avance le flux de vos réunions avec vos clients grâce au modèle d'agenda de réunion ClickUp

Vous souhaitez perfectionner l'art de définir le contexte avant les appels ? Découvrez le modèle d'agenda de réunion ClickUp. Cette solution vous permet de commencer par un tableau rapide pour mapper le type de réunion, l'emplacement, le lien d'appel et le timing.

Ses sections claires organisent les sujets à aborder lors de l'agenda de la réunion et les mesures à prendre. Le modèle est fermé par un suivi post-réunion, tel que les prochains appels et les enregistrements.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Concentrez-vous sur la conduite d'une discussion productive avec des rôles clairs pour les participants, tels que l'animateur, le preneur de note et les participants

Éliminez les échanges incessants d'e-mail grâce à des liens de partage publics et privés personnalisables et cryptés

Configurez une séquence automatique pour chaque point d'action en fonction de ce qu'il attend, de ce qui le suit et de ce qui le bloque avec ClickUp dépendances

idéal pour : les organisateurs, les chefs de projet et les planificateurs d'évènements commerciaux qui souhaitent paramétrer l'agenda à l'avance et fournir des informations constructives grâce à leur note.

📖 À lire également : Modèles d'ordre du jour de réunion commerciale à fort impact pour assurer la réussite de votre équipe

7. Modèle de réunion de lancement de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Harmonisez votre équipe et vos parties prenantes dès le premier jour grâce au modèle de réunion de lancement de projet ClickUp

Vous avez un plan d'action imparable, mais vous souhaitez mettre l'accent sur les discussions de lancement ? Le modèle de réunion de lancement de projet ClickUp est conçu pour répondre à ce besoin. Ce modèle permet de désamorcer le chaos qui précède le lancement grâce à sa checklist détaillée en 10 étapes qui couvre tout, de l'attribution des rôles à l'identification des jalons de révision.

Le modèle comprend également une barre de progression en temps réel qui s'actualise chaque fois que vous cochez une tâche.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Transformez vos checklist de discussion de lancement achevées en procédures opératoires normalisées complètes grâce à des champs de pièces jointes intégrés et des options d'exportation rapide

Plannez toutes les modifications, partagez vos commentaires et suivez l'historique des versions grâce à la section « Activité »

Une fois les tâches de lancement terminées, déclenchez les étapes suivantes, comme le passage du projet en phase de mise en service ou son attribution au service comptable, grâce aux automatisations ClickUp

🔑 Idéal pour : les équipes logicielles, commerciales et de production qui recherchent des lancements plus clairs et des parcours de lancement plus précis.

8. Modèle ClickUp de compte rendu de réunion (MOM)

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez le statut des projets, les mises à jour des escalades et bien plus encore grâce au modèle de compte rendu de réunion MOM de ClickUp

Le modèle ClickUp Minutes of the Meeting (MoM) est idéal lorsque vous devez partager des informations avant que les messages privés ne commencent à affluer. Il guide chaque appel avec des sous-tâches claires, de la participation à l'agenda de la prochaine réunion.

La solution comporte également une fonctionnalité de champs personnalisés pour enregistrer le type de réunion, le service responsable, l'animateur et le chronométreur.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Améliorez la manière dont vous menez vos appels avec les clients grâce à une checklist pour les commentaires post-réunion

Ajoutez des points d'action pertinents et contextuels au compte rendu de réunion grâce à des suggestions de sous-tâches générées par l'IA

Organisez vos réunions plus efficacement et mesurez le temps nécessaire à chaque point d'action de la réunion client grâce à la fonctionnalité de suivi du temps

🔑 Idéal pour : Teams, les consultants et les managers de client qui souhaitent organiser des réunions ciblées, consigner les éléments à prendre et améliorer la manière dont les discussions sont menées.

👀 Le saviez-vous ? Le terme « minutes » dans MoM n'a rien à faire avec le temps. Il vient en fait du latin « minuta scriptura », qui signifie « petite écriture » ou « notes succinctes ».

9. Modèle de réunion individuelle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez vos discussions avec vos clients précises, stratégiques et centralisées grâce au modèle de réunion individuelle ClickUp

Vous avez bientôt votre rendez-vous trimestriel avec un client ? Le modèle de réunion individuelle ClickUp va vous aider à rendre vos entretiens individuels moins dispersés et plus stratégiques. Il commence par un simple emoji « feu tricolore », car demander « Comment vous sentez-vous ? » doit être rapide et significatif.

À partir de là, il passe aux champs de texte pour discuter des priorités, mettre en avant les réussites et mapper ce qui est next. En bref, ce modèle allie parfaitement les relations avec les clients et les évaluations cliniques.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Renvoyez vers les livrables, les escalades ou les discussions clés avec des références de tâches intégrées

Suivez chaque entretien individuel, chaque synchronisation trimestrielle ou chaque revue stratégique pour une relation plus structurée grâce à des pages imbriquées et une mise en forme riche

Ajoutez de la clarté, donnez le ton et facilitez le traitement des commentaires difficiles grâce à un accès en un clic à des éléments visuels, des réactions et des emojis

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de comptes et les consultants qui souhaitent avoir des entretiens individuels soignés, personnalisés et productifs avec chaque client.

10. Modèle de suivi des réunions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence, la clarté et la responsabilité lors de chaque réunion client grâce au modèle ClickUp Meeting Tracker

Le modèle ClickUp Meeting Tracker est conçu pour les équipes et les responsables qui souhaitent mener des discussions plus cohérentes et de meilleure qualité avec leurs clients. Grâce à son affichage sous forme de tableau Kanban, il permet de visualiser les thèmes des prochaines réunions, et son format de carte facilite l'ajustement des agendas à la volée.

La solution comprend également une fonctionnalité de calendrier et d'échéancier pour aider les chefs d'équipe et les Scrum Masters à mapper la charge de travail et la capacité pour chaque appel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Réduisez la courbe d'apprentissage des nouveaux utilisateurs grâce à la page d'aide étape par étape du modèle

Enregistrez les résultats, les présences et les abonnements grâce à l'afficher structurée des réunions

Créez des rapports, mettez à jour les bases de connaissances et lancez des intégrations après la réunion à l'aide de la fonctionnalité IA Agent

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe, les gestionnaires de projet et les équipes en contact avec le client qui souhaitent organiser des réunions plus fluides, plus intelligentes et plus automatisées.

👀 Le saviez-vous ? Les règles de commande de Robert ont vu le jour il y a plus de 140 ans, lorsqu'un ingénieur de l'armée a été plongé sans préavis dans une réunion chaotique à l'église. Aujourd'hui encore, ces pratiques constituent la référence en matière d'organisation de réunions !

11. Modèle de checklist pour les réunions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez vigilant et ne manquez aucun détail, même lors d'appels clients rapides, grâce au modèle de checklist pour réunions ClickUp

À suivre : le modèle de checklist pour réunions de ClickUp est un document tout-en-un conçu pour les équipes qui jonglent avec des appels clients successifs. Il regorge de points de contrôle qui vous aident à mieux vous préparer, à mener des réunions plus efficaces et à ne jamais rien manquer.

De la confirmation des rendez-vous à la planification de la gestion, sa checklist couvre tout. Considérez-la comme le rituel ultime avant un appel, qui vous permettra d'avoir des discussions avec vos clients sans faille, soignées et prêtes à impressionner. C'est comme avoir un coach de réunion à votre disposition !

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Paramétrez et partagez les directives de réunion grâce à la section « Règles de base » intégrée

Épingle et consultez votre processus de réunion et établissez la connexion de vos idées afin de créer une norme pour toutes les futures notes de réunion avec la fonctionnalité intégrée « Marquer comme wiki »

Répartissez facilement les tâches avant, pendant et après la réunion sous formulaire checklist

🔑 Idéal pour : les responsables de compte, les équipes chargées de la réussite client et les responsables de service qui souhaitent s'assurer que chaque appel client est boutonné, exploitable et bien documenté.

🧠 Anecdote amusante : Jeff Bezos insiste sur le fait que si deux pizzas ne suffisent pas à nourrir tous les participants à la réunion, c'est que le groupe est trop grand. La règle des deux pizzas permet de contrôler le nombre de participants et de s'assurer que seuls les membres concernés de l'équipe investissent leur temps.

Transformez les appels clients en opportunités de croissance avec ClickUp

Les réunions avec les clients sont un moyen efficace de favoriser le changement et de maintenir la transparence. Des comptes rendus et des notes de réunion efficaces permettent de mieux comprendre l'orientation d'un projet et de mettre en évidence les besoins que le client n'a pas soulignés.

Nous avons exploré des modèles personnalisables pour presque tous les types de réunions, et si vous avez besoin de quelque chose d'unique, les options sont faciles à modifier.

N'oubliez pas que le modèle idéal est complet et offre des fonctionnalités telles que l'IA, la gestion des tâches et les visualisations. ClickUp vous offre tout cela et bien plus encore.

Il propose également des modèles instantanés, des outils de visioconférence intégrés, une transcription en direct et des analyses. Prêt à mettre fin aux mises à jour de fonctionnalités basées sur des post-its éparpillés ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp !