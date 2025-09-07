Modèles de budget gratuits pour planifier, suivre et optimiser les finances de votre startup

Plus des deux tiers des start-ups ne génèrent jamais de rendement positif pour les investisseurs. Et ce n'est pas nécessairement dû à une idée ou à un modèle d'entreprise défaillant. Parfois, le problème réside dans la gestion financière.

Cela commence généralement par de petites choses. Quelques dépenses d'entreprise imprévues. Une embauche trop coûteuse. Une facture marketing qui arrive trop tôt. En peu de temps, vous voyez votre solde diminuer sans savoir comment l'empêcher.

C'est là qu'un modèle solide pour start-up entre en jeu. Il vous aide à mapper vos dépenses, vos revenus et ce dont vous aurez besoin pour continuer à fonctionner. Vous n'avez pas besoin de le créer de zéro, ni de faire des suppositions.

Dans ce guide, vous trouverez les meilleurs modèles de budget pour start-up gratuits et faciles à utiliser pour le suivi de vos dépenses, le forfait de planification de votre croissance et garder une étape d'avance sur le chaos.

🧠 Anecdote : le mot « budget » vient du latin bulga, qui signifie « petite pochette ». Il a donné naissance au mot ancien français bougette, diminutif de bouge, qui signifie « sac en cuir ».

Que sont les modèles de budget pour start-up ?

Un modèle de budget pour startup est un format qui permet de mettre en forme vos coûts de démarrage, de prévoir vos revenus et de suivre vos dépenses réelles. Il comprend des éléments courants tels que le loyer, les logiciels, les salaires et le marketing. Vous pouvez utiliser un modèle de budget pour startup afin d'élaborer un budget d'entreprise qui reflète vos priorités.

Pour les fondateurs en étape de démarrage, c'est un moyen pratique d'estimer le taux de consommation des fonds, de surveiller les frais généraux et de rester en phase avec les objectifs financiers à long terme.

De nombreux modèles offrent également l'assistance pour établir un compte de résultat et repérer les lacunes avant qu'elles ne deviennent des problèmes.

Que vous soyez en phase de pré-lancement ou en pleine expansion, un budget permet à votre startup de se développer de manière disciplinée et ciblée. Et avec le bon modèle, vous passerez moins de temps à créer des feuilles de calcul et plus de temps à développer votre entreprise.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de budget pour startup ?

Pour tirer le meilleur parti de votre modèle de budget pour start-up, assurez-vous que celui que vous choisissez inclut les fonctionnalités suivantes :

Éléments essentiels : incluez les catégories essentielles telles que le loyer, les salaires, les logiciels, l'équipe commerciale et le marketing afin de couvrir toutes les dépenses typiques d'une start-up

répartition des coûts de démarrage* : séparez les coûts de démarrage ponctuels d'estimation de durée des dépenses récurrentes essentielles pour plus de clarté et une meilleure planification à long terme

projets de revenus* : estimez les revenus attendus provenant de différentes sources afin de suivre le potentiel de croissance

comparaison entre les chiffres réels et les projets* : affichez les données côte à côte pour évaluer la précision financière et ajuster rapidement vos forfaits

section « Compte de résultat »* : résumer les revenus, les dépenses et le résultat net pour comprendre d'un seul coup d'œil la santé financière de votre entreprise

Suivi des flux de trésorerie : surveillez les entrées et les sorties d'argent pour éviter les déficits

*options de personnalisation : effectuez la modification en cours des catégories et des champs pour refléter votre modèle commercial et vos priorités spécifiques

résumé général* : offrez un aperçu clair sur une base mensuelle ou trimestrielle afin de pouvoir repérer les tendances et prendre des décisions éclairées

👀 Le saviez-vous ? La sous-capitalisation est l'une des principales raisons de l'échec des startups. Ainsi, lorsque vous établissez le budget d'une startup, ne vous concentrez pas uniquement sur les unités de produits vendues, mais prenez du Zoom et considérez la situation dans son ensemble. Tenez compte des prêts, des frais généraux et de la manière dont vous allez répartir les ressources au fil du temps. Il est essentiel de disposer d'un financement flexible et d'afficher une vision claire de votre flux de trésorerie pour rester à flot et vous développer de manière intelligente.

Modèles de budget pour start-up

Les modèles suivants vous aideront à suivre vos coûts, à forfait à l'avance et à rester rigoureux. Utilisez-les pour voir où va votre argent et combien de temps il durera. Choisissez celui qui vous convient le mieux et commencez à établir votre budget !

1. Modèle de budget simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos revenus, vos dépenses et votre flux net grâce au modèle de budget simple ClickUp

Si vous partez de zéro, le modèle de budget simple ClickUp vous offre un moyen clair d'établir le budget de votre startup sans compliquer les choses. Il décompose vos finances en fonction de vos besoins : revenus, dépenses et totaux mensuels.

Ajoutez des champs personnalisés ClickUp pour des détails tels que les montants budgétés, les dépenses réelles, les informations sur les fournisseurs et les dates de paiement, afin de toujours savoir exactement où va votre argent

*utilisez ce modèle pour

Élaborez un budget clair à partir de zéro à l'aide de cinq affichages personnalisés ciblés : forfait budgétaire, revenus, dépenses, trésorerie nette et démarrage

Effectuez la modification en cours de 16 champs personnalisés pour le suivi des revenus et des dépenses de votre Business

Suivez le flux de trésorerie réel par rapport aux flux projetés pour garder une longueur d'avance sur les dépenses mensuelles

Organisez et suivez vos tâches grâce aux statuts personnalisés « Achevé » et « Nouvelle entrée »

Mettez à jour les statuts pour tenir vos parties prenantes informées

🔑 Idéal pour : les fondateurs qui ont besoin d'un modèle de budget basique et modifiable pour garder le contrôle dès le premier jour.

📖 À lire également : Astuces pour optimiser la gestion de vos dépenses et le flux de travail de votre équipe

2. Modèle de budget marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfaitez, suivez et ajustez vos campagnes grâce au modèle de budget marketing ClickUp

Chaque campagne marketing a un coût. Le modèle de budget marketing ClickUp vous aide à rester vigilant en ventilant votre budget par type, objectif et rendement. Ce modèle vous permet de voir les résultats de chaque campagne.

*utilisez ce modèle pour

Suivez vos dépenses à travers cinq affichages : échéancier, suivi des coûts, dépenses par type de campagne, Objectifs marketing et mise en route

Classez les éléments par plateforme, type de campagne et impact à l'aide des champs personnalisés

Mettez à jour les statuts budgétaires (Terminé, En cours, En attente, Non activé) afin que votre équipe sache ce qui est actif

Identifiez les campagnes qui dépassent ou n'atteignent pas leur budget avant même que le résultat ne soit connu

Alignez chaque dollar avec les Objectifs ClickUp pour éviter tout dérapage budgétaire

🔑 Idéal pour : les startups qui mènent des campagnes allégées sur plusieurs canaux et qui doivent rester concentrées sur le retour sur investissement.

💡Bonus : ClickUp for Finance Teams offre une solution simplifiée pour gérer et prévoir les budgets. Vous pouvez créer des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour obtenir une vue d'ensemble de l'utilisation de votre argent, suivre les allocations budgétaires, surveiller les dépenses réelles et consulter les bénéfices, le tout en un seul endroit et en temps réel.

3. Modèle de budget de projet ClickUp avec WBS

Obtenir un modèle gratuit Répartissez les tâches, attribuez les coûts et respectez votre budget grâce au modèle ClickUp Project Budget with WBS Template

Gérer un projet sans structure claire est risqué : les coûts s'accumulent, les échéanciers sont dépassés et personne ne sait où en sont les choses. Le modèle ClickUp Project Budget with WBS vous offre la structure dont vous avez besoin pour gérer vos budgets sans perdre le suivi du travail.

*utilisez ce modèle pour

Décomposez les objectifs de votre projet en tâches ClickUp plus petites et faciles à suivre à l'aide de la structure de répartition du travail (WBS)

Attribuez à chaque tâche un coût fixe ou variable, un échéancier et un propriétaire, afin que rien ne soit oublié

Utilisez les champs personnalisés pour la phase du projet, le type de tâche et les détails du budget afin de rester organisé

Alignez l'équipe grâce à des statuts tels que « À faire », « En cours » et « Terminé »

Réfléchissez à des idées en collaboration avec les parties prenantes et transformez-les en actions coordonnées à l'aide des tableaux blancs ClickUp

🔑 Idéal pour : les fondateurs de start-up et les gestionnaires de projet qui souhaitent contrôler les coûts et respecter les délais sans compliquer inutilement le processus.

👀 Le saviez-vous ? Seuls 29 % des projets aboutissent en réussite. La plupart échouent en raison d'un glissement de périmètre, d'un manque d'alignement ou d'objectifs peu clairs, autant de risques qui peuvent facilement déstabiliser une start-up naissante. Un périmètre de projet clair permet de remédier à cela. Il définit les attentes, détermine ce qui est inclus ou exclu et permet à votre équipe de rester concentrée sur l'essentiel. C'est ainsi que vous menez à bien ce que vous avez commencé. Vous avez besoin d'aide pour en rédiger un ? Lisez le guide complet de ClickUp sur la manière de définir et de gérer la portée d'un projet.

4. Modèle de budget d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Répartissez les coûts, suivez les revenus et identifiez les écarts grâce au modèle de budget d'entreprise ClickUp

Le modèle de budget d'entreprise ClickUp est conçu pour les fondateurs qui ont besoin d'une vision claire des entrées, des sorties et des retards. Il vous permet de suivre les dépenses projetées et réelles de vos équipes, magasins ou services.

*utilisez ce modèle pour

Déterminez combien d'argent vous devez allouer aux différents domaines de votre entreprise dans ClickUp Document

Suivez les budgets par magasin, service ou équipe grâce à des vues prédéfinies telles que le guide de démarrage, le suivi budgétaire et le budget global

Classez vos entrées à l'aide de champs personnalisés pour le type de dépense, le type de produit, le type d'emploi et le statut des prévisions

Suivez les performances grâce à des statuts tels que « Ouvert », « En attente de révision » et « Approuvé »

Identifiez rapidement les écarts financiers en affichant les totaux par équipe, produit et catégorie

Améliorez le suivi budgétaire grâce à des actions telles que les réactions aux commentaires , les rappels automatisés et le suivi multi-emplacements

idéal pour* : les propriétaires d'entreprise qui ont besoin d'un moyen simple de gérer les finances de leur entreprise sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul.

💡 Bonus : si vous souhaitez faciliter et accélérer le travail de votre équipe en.. Recherchez instantanément des fichiers dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et sur le Web

Utilisez Talk to Texte pour demander, dicter et commander votre travail à la voix, sans les mains, où que vous soyez

Remplacez les outils d'IA déconnectés tels que ChatGPT, Claude et Perplexity par une solution unique, indépendante du LLM et prête à l'emploi pour les entreprises Essayez ClickUp Brain MAX , la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Il ne s'agit pas d'un outil IA de plus à ajouter à votre collection. Il s'agit de la première application IA contextuelle qui les remplace toutes.

5. Modèle de budget évènement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez tous les coûts, du lieu à la prestation, grâce au modèle de budget évènement ClickUp

Les évènements peuvent coûter cher si vous ne faites pas attention. Le modèle de budget événementiel ClickUp vous aide à garder une longueur d'avance en assurant le suivi des coûts ligne par ligne. Il est conçu pour les planificateurs qui ont besoin d'avoir une vue d'ensemble à la fois macro et micro : ce qui a été dépensé, ce qui est en attente et ce qui reste.

*utilisez ce modèle pour

Enregistrez toutes vos dépenses dans une vue Liste claire, qu'elles soient forfaitaires ou réelles

Étiquette les éléments par type : restauration, logistique, lieux, marketing

Marquez les entrées avec des champs personnalisés pour gérer les dépenses et visualiser le budget

Suivez l'état d'avancement des tâches à l'aide de libellés clairs tels que « À faire », « En cours » et « Achevé » pour suivre la progression

Restez informé des coûts à venir afin que rien ne vous prenne au dépourvu

🔑 Idéal pour : les Teams de start-up ou les organisateurs indépendants qui gèrent des évènements avec des marges serrées et sans marge de manœuvre en cas d'imprévu.

6. Modèle de gestion de projet budgétisé ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez les phases de votre projet, surveillez les coûts et maintenez le contrôle grâce au modèle de gestion de projet budgétisé ClickUp

Vous menez un projet sans contrôle budgétaire strict ? C'est risqué. Le modèle de gestion de projet budgétisé ClickUp vous offre une structure pour gérer les coûts, les échéanciers et les tâches sans perdre le suivi.

utilisez ce modèle pour :*

Organisez les tâches en les classant comme ouvertes ou achevées afin de suivre leur progression

Suivez ce qu'il vous reste à dépenser à l'aide de champs tels que « Budget restant », « Budget du projet » et « Dans les limites du budget »

Signalez les clés importantes à l'aide des champs personnalisés pour les notes, les membres de l'équipe et la phase du projet

Visualisez l'échéancier du projet à l'aide d'un diagramme de Gantt et identifiez les domaines à améliorer

Passez d'un affichage clair à l'autre : guide de démarrage, budget, calendrier du projet, phases du projet et statut d'avancement des activités

🔑 Idéal pour : les chefs de projet qui doivent assurer la supervision financière tout en assurant le suivi des projets.

7. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Estimez, approuvez et suivez toutes les dépenses liées à chaque projet, du début à la fin, grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Chaque projet comporte des éléments variables, et chacun d'entre eux a un coût. Le modèle de gestion des coûts de projet ClickUp vous aide à garder une longueur d'avance en assurant le suivi de chaque dépense, de son statut d'approbation et de sa place dans le processus. Il est conçu pour les Teams qui jonglent avec plusieurs budgets et validations et qui doivent éviter les retards et maintenir les dépenses sur la bonne voie.

*utilisez ce modèle de budget pour startup afin de

Enregistrez chaque coût dans le tableau des coûts du projet avec des champs pour le coût estimé, le coût réel et l'écart

Suivez les statuts d'approbation sur un tableau dédié : En attente, Approuvé ou Modifications requises

Faites un forfait pour le début et la fin de vos tâches grâce à l'afficher Calendrier

Créez des tâches récurrentes personnalisées dans ClickUp pour vous aider à respecter les délais de paiement (une fois que vous avez marqué une facture comme payée, ClickUp crée automatiquement la tâche du mois suivant pour vous)

Suivez les éléments de coût depuis leur envoi jusqu'à leur validation, afin que rien ne vienne ralentir votre progression

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de projet qui ont besoin d'un contrôle plus strict des dépenses, en particulier lorsque plusieurs parties prenantes doivent examiner chaque élément.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez respecter le budget de vos projets et éviter les surprises financières ? Les logiciels de gestion de budget de projet peuvent vous aider à suivre vos dépenses, à effectuer une prévision de vos coûts et à rester organisé financièrement du début à la fin.

8. Modèle de proposition budgétaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez des propositions budgétaires claires et concises pour votre équipe et vos parties prenantes grâce au modèle de proposition budgétaire ClickUp

Le modèle de proposition budgétaire ClickUp est destiné aux équipes qui ont besoin de présenter les coûts d'un projet de manière structurée et rapide. Il présente chaque élément, des frais ponctuels aux frais généraux, et simplifie le processus d'approbation.

utilisez ce modèle pour :*

Présentez les dépenses détaillées du budget de votre startup à l'aide de la vue Liste pour plus de clarté

Visualisez les échéanciers et les dépendances grâce à la vue en diagramme de Gantt

Suivez la progression des propositions grâce à des statuts personnalisés tels que « Brouillon », « En cours d'examen » et « Approuvé »

Personnalisez les champs pour inclure les coûts estimés, les dépenses réelles et les écarts afin d'assurer un suivi précis

Collaborez avec les parties prenantes en attribuant des tâches et en paramétrant des délais afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

🔑 Idéal pour : les chefs de projet et les équipes de start-up qui créent des demandes de budget qui doivent être précises, rapides et prêtes à être approuvées.

📖 À lire également : Modèles gratuits de propositions budgétaires dans Excel et ClickUp

9. Modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez, classez et examinez les dépenses de votre entreprise grâce au modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp

Dans une start-up, les petites dépenses s'accumulent rapidement. Achats de café, abonnements à des logiciels, reçus de voyage... Si vous ne les suivez pas, vous finirez par les perdre. Le modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp vous aide à tout enregistrer au même endroit.

utilisez ce modèle pour :*

Enregistrez chaque coût à l'aide des champs date, montant, employé, catégorie et note

Classez instantanément vos dépenses à l'aide d'étiquettes de tâches prédéfinies telles que « Transport », « Repas » et « Logiciels »

Suivez qui dépense quoi et pourquoi grâce à une ventilation détaillée par employé

Signalez les frais redondants ou récurrents afin de réduire le gaspillage avant qu'il ne s'accumule

Examinez les dépenses totales par catégorie ou par personne à la fin de chaque mois pour prendre de meilleures décisions

🔑 Idéal pour : les fondateurs et les responsables financiers qui ont besoin d'un moyen simple et reproductible de présenter des rapports sur les dépenses de leur équipe.

👀 Le saviez-vous ? La première utilisation du terme « budget » dans le contexte de la planification financière remonte à 1733, dans une brochure intitulée The Budget Opened, écrite par William Pulteney, 1er comte de Bath. Pulteney utilisait le terme « budget » pour critiquer la politique fiscale du gouvernement sur le vin, entre autres choses.

10. Modèle de rapports budgétaires ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos revenus, vos dépenses et vos écarts budgétaires grâce au modèle de rapports budgétaires ClickUp

Les nombres ne mentent pas, mais ils peuvent être trompeurs. Le modèle de rapport budgétaire ClickUp les met en évidence pour plus de transparence. Il est conçu pour comparer le budget de votre startup à ses performances réelles.

Utilisez ce modèle pour :

Enregistrez vos revenus et vos dépenses réelles dans les catégories clés, le tout au même endroit

Comparez les dépenses forfaitaires et réelles afin de mettre en évidence les écarts avant qu'ils ne s'aggravent

Signalez les dépassements, les cibles manquées ou les économies inattendues grâce aux champs personnalisés

Étiquettez chaque élément par service, motif de variation ou projet afin de connecter les dépenses aux résultats

Affichez les totaux en haut et les détails des éléments ci-dessous, afin que rien ne soit oublié

🔑 Idéal pour : les fondateurs de start-up et les responsables financiers qui souhaitent disposer d'un moyen simple pour examiner les dépenses et vérifier les objectifs.

📖 À lire également : Modèles gratuits d'organiseur de factures pour mieux suivre vos dépenses

11. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les approbations, les paiements et les tâches financières grâce au modèle de gestion financière ClickUp

Lorsque vous gérez des finances, le timing est essentiel. Un retard dans une tâche peut en retarder une douzaine d'autres. Ce modèle de gestion financière ClickUp vous aide à faire avancer chaque étape, de la demande initiale à la validation finale.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez les flux financiers grâce à 28 statuts personnalisés tels que « Signé », « En cours de révision » et « En attente d'approbation »

Affichez les tâches dans une mise en forme adaptée : liste, calendrier ou tableau étape par étape « Commencez ici »

Organisez les paiements, les budgets et le suivi des fournisseurs à l'aide d'étiquettes, de dates d'échéance et de catégories

Attribuez les responsabilités et définissez des rappels en paramètre pour que rien ne passe inaperçu

Gérez vos opérations quotidiennes en toute clarté grâce au suivi du temps sur les projets ClickUp , aux dépendances et aux alertes automatisées

🔑 Idéal pour : les équipes financières qui gèrent plusieurs approbations, cycles de paiement et échéances de tâches, sans encombrement

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des employés ont du mal à trouver les informations dont ils ont besoin au travail. Alors que seulement 27 % d'entre eux trouvent cela facile, les autres rencontrent des difficultés, 23 % estimant même que c'est très difficile. Lorsque les informations sont dispersées entre les e-mails, les discussions et les différents outils, le temps perdu s'accumule rapidement. Avec ClickUp, vous pouvez transformer vos e-mails en tâches suivies, lier vos discussions à des tâches, obtenir des réponses de l'IA et bien plus encore, le tout dans un seul environnement de travail. 💫 Résultats concrets : grâce à ClickUp, les Teams gagnent plus de 5 heures par semaine, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

12. Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Analysez les tendances, comparez les indicateurs et créez des rapports qui facilitent la prise de décision grâce au modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

Le modèle de rapport d'analyse financière ClickUp vous aide à clarifier le chaos financier. Il est conçu pour les Teams qui ont besoin d'extraire des nombres, de repérer des tendances et d'expliquer leur signification sans avoir à créer un rapport à partir de zéro.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez vos revenus, vos dépenses, vos marges et votre flux dans une vue Liste claire et modifiable

Mettez en évidence les changements de performance à l'aide de champs personnalisés tels que la section Rapport, le type de tendance et les indicateurs clés

Consignez vos observations, conclusions et éléments à prendre en un seul endroit : fini les notes éparpillées

Gérez les cycles de rapports à l'aide des vues Calendrier et vue Gantt, afin qu'aucune échéance ne vous prenne au dépourvu

Organisez vos analyses approfondies en attribuant des étiquettes à vos conclusions par période, Teams ou objectifs financiers

🔑 Idéal pour : les analystes financiers et les équipes de start-up qui doivent présenter des informations claires et exploitables à la direction ou aux investisseurs.

13. Modèle de gestion de compte ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les relations avec vos clients, signalez les risques et assurez la bonne marche de vos comptes grâce au modèle de gestion de comptes ClickUp

Le modèle de gestion des comptes ClickUp vous aide à garder un œil sur vos clients satisfaits et ceux qui vous quittent. Suivez les intégrations, les renouvellements et les signaux de désabonnement dans une seule vue pour afficher. Donnez la priorité aux comptes les plus importants et assurez-vous qu'aucune relation ne passe entre les mailles du filet. Il s'agit d'une gestion proactive des clients, intégrée à votre flux de travail quotidien.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez l'état de chaque compte grâce à des statuts personnalisés tels que « Intégration », « Suivi », « Renouvelé » et « Perdu »

Enregistrez les informations essentielles à l'aide de 10 champs personnalisés : information, date de clôture, notes de démonstration, activité par e-mail, etc

Identifiez rapidement les clients à risque grâce à des affichages dédiés tels que « comptes de priorité » et « à risque »

Standardisez votre processus grâce au guide de réussite client intégré afin que tous les membres de l'équipe suivent les mêmes étapes

Trouvez et résumer les informations clés sur vos clients, telles que leur statut, les communications récentes ou les renouvellements à venir, en posant simplement la question à ClickUp Brain dans un langage simple

🔑 Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client et les managers de comptes qui ont besoin d'un moyen clair et reproductible pour gérer les relations avec les clients.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels et outils d'IA pour le compte

14. Modèle de grand livre général ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez les transactions, triez les entrées et équilibrez vos comptes grâce au modèle de grand livre général ClickUp

Le modèle de grand livre général ClickUp est votre grand livre numérique, plus clair qu'une feuille de calcul et conçu pour les Teams qui accordent de l'importance à la précision. Enregistrez chaque débit, crédit et référence au même endroit. Que vous effectuiez le rapprochement des relevés ou que vous vous prépariez pour la saison des impôts, cela vous permet de conserver des registres clairs, consultables et prêts pour l'audit.

Utilisez ce modèle pour :

Enregistrez chaque transaction à l'aide des champs Titre du compte, Débit, Crédit, Référence et Reçu

Suivez l'activité de votre compte en temps réel à l'aide de statuts tels que « Ouvert » et « Achevé »

Affichez les principaux résumés financiers dans les vues transaction, Profits et pertes, Bilan et Grand livre général

Signalez rapidement les entrées incohérentes, les frais en double ou les lacunes dans vos registres

Attribuez des entrées à examiner ou à suivre afin que votre équipe reste alignée

🔑 Idéal pour : les responsables financiers et les comptables qui ont besoin d'un moyen fiable de suivre les flux de trésorerie sans avoir à créer un système à partir de zéro.

15. Modèle de journal de compte ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez les entrées, équilibrez les livres et effectuez le suivi de chaque mouvement financier grâce au modèle de journal comptable ClickUp

Si vos comptes ne sont pas en ordre, c'est ici que vous devez commencer à chercher. Le modèle de journal comptable de ClickUp vous offre un espace structuré pour enregistrer vos transactions (date, compte, montant et note) afin de les afficher dans une seule vue.

Utilisez ce modèle pour :

Enregistrez chaque entrée avec des champs pour la date, le type de journal, le reçu, le numéro d'entrée et le débit

Enregistrez les éléments individuels avec des détails clairs et prêts à être vérifiés : débits, crédits, descriptions et références

Travaillez en vue Tableur pour une entrée rapide, similaire à celle d'un tableur

Suivez la progression grâce à des statuts tels que « Ouvert » et « Achevé »

Passez à l'afficher Journal pour avoir une vue d'ensemble et repérer rapidement les erreurs

Demandez à ClickUp Brain un aperçu de vos dernières entrées comptables, identifiez les tendances de vos débits et crédits, ou générez rapidement des résumés de vos performances financières

🔑 Idéal pour : les comptables et les équipes financières qui recherchent un moyen de confiance pour le suivi des transactions quotidiennes et pour tenir les comptes des projets propres.

Si vous êtes habitué à Excel, vous pouvez également utiliser les champs de formule ClickUp, qui ressemblent à ceux d'Excel mais vous permettent de calculer directement vos nombres dans vos tâches ! Regardez la vidéo ci-dessous ! 👇🏼

16. Modèle de bilan ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos actifs, vos passifs et vos capitaux propres grâce au modèle de bilan échantillon ClickUp

Vous n'avez pas besoin d'un directeur financier pour comprendre votre position financière. Le modèle de bilan ClickUp vous aide à répertorier vos actifs, vos passifs et vos capitaux propres dans une vue structurée, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sans confusion. Il est rapide à utiliser, facile à mettre à jour et conçu pour les Teams qui ont besoin d'un aperçu clair.

Utilisez ce modèle pour :

Liste les actifs courants et immobilisés ainsi que les passifs à court et à long terme, le tout affiché dans une vue structurée unique

Ventilez les données financières par service, emplacement ou période afin d'identifier les tendances et d'orienter vos décisions

Conservez des données claires grâce à des statuts tels que « Brouillon », « En cours de révision » et « Approuvé » pour distinguer le travail en cours des rapports finalisés

Configurez des rappels récurrents pour examiner et mettre à jour votre bilan à intervalles réguliers avec ClickUp Automatisations

🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises et les équipes financières qui recherchent un moyen simple de gérer et d'examiner leur position financière.

💡 Conseil de pro : Les entrepreneurs doivent régulièrement vérifier l'exactitude et l' exhaustivité de leurs bilans, non seulement en fin d'année, mais tout au long de l'année. Cela implique de vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs mathématiques, de s'assurer que tous les actifs et passifs sont correctement classés et de recouper les informations avec d'autres états financiers pour garantir leur cohérence. Vous pourrez ainsi détecter rapidement les anomalies et maintenir une maintenance régulière de la santé financière de votre entreprise.

17. Modèle de budget de démarrage sous forme de feuille de calcul par Coefficient

via Coefficient

Ce modèle de budget pour start-up sous forme de feuille de calcul proposé par Coefficient vous aide à tout mettre à plat (coûts de démarrage, revenus projetés, sources de financement et dépenses réelles) afin que vous puissiez voir où va votre argent et combien de temps il durera.

utilisez ce modèle pour :*

Automatisez l'allocation budgétaire, la prévision financière et les calculs

Effectuez le suivi des sources de financement, des dépenses et des revenus

Modifiez les catégories et les champs pour refléter les besoins financiers spécifiques de votre startup

🔑 Idéal pour : les fondateurs qui établissent leur premier budget d'entreprise et ont besoin d'un modèle clair et modifiable pour effectuer une prévision de leur flux de trésorerie et rester sur la bonne voie.

18. Modèle Excel de coûts de démarrage d'entreprise par Vertex42

via Vertex42

Des coûts imprévus peuvent ruiner un lancement. Ce modèle Excel de coûts de démarrage d'entreprise vous aide à tout mapper à l'avance (équipement, licences, marketing, inventaire, etc.) afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu lorsque les factures arriveront.

Conçus pour offrir flexibilité et clarté, ils vous accompagnent aussi bien si vous démarrez depuis votre cuisine que si vous ouvrez une boutique.

Utilisez ce modèle pour :

Gérez les dépenses ponctuelles et récurrentes grâce à des catégories préremplies que vous pouvez modifier en cours pour les adapter à votre forfait

Effectuez le suivi des sources de financement pour voir comment votre capital se compare aux besoins réels

Personnalisez les éléments pour des secteurs spécifiques, y compris une feuille de calcul personnalisée pour les restaurants

Évitez les dépenses inutiles, comme la location d'un bureau, si vous lancez votre entreprise depuis votre Accueil

Obtenez une vue d'ensemble claire des fondements financiers de votre startup afin de guider vos premières décisions

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs qui recherchent un moyen simple de forfaiter et de gérer les dépenses liées au lancement de leur entreprise.

19. Modèle de forfait budgétaire pour start-up par Template. Net

Toute start-up a besoin d'un budget de base avant de prendre des décisions importantes. Ce modèle de budget pour start-up vous offre une structure suffisante pour planifier vos dépenses initiales sans trop compliquer les choses. Ce modèle est disponible dans plusieurs mises en forme, notamment Word, Excel, Google Docs et Google Sheets.

Utilisez ce modèle pour :

Listez les coûts de démarrage essentiels : équipement, loyer, permis, frais juridiques et premiers salaires

Personnalisez chaque élément pour l'adapter à votre secteur d'activité, à votre produit ou à votre emplacement

Suivez les dépenses projetées et les estimations mensuelles sur une page

Identifiez les lacunes dans le financement ou les dépenses excessives avant qu'elles ne deviennent un problème

Utilisez le modèle dans Excel, Word, Google Docs ou Google Sheets, selon celui qui correspond le mieux à votre flux de travail

idéal pour* : les fondateurs novices qui élaborent leur budget d'entreprise à partir de zéro et recherchent un modèle imprimable et modifiable pour commencer.

20. Modèle de budget financier pour startup par Template. Net

Le lancement d'une start-up nécessite une planification financière claire. Le modèle de budget financier pour start-up vous offre une page blanche pour définir vos dépenses initiales, vos coûts opérationnels et vos revenus projetés. Conçu pour être simple, il vous permet de personnaliser les entrées en fonction de votre modèle commercial spécifique.

Ce modèle est disponible aux mises en forme Word, Excel, Google Docs et Google Sheets. Il est facilement modifiable et adaptable à la plateforme de votre choix.

*utilisez ce modèle pour

Suivez les dépenses ponctuelles telles que les frais d'installation et les frais juridiques

Projetez les coûts opérationnels mensuels, y compris le loyer, les services publics et les salaires

Estimez les sources de revenus potentielles et calculez les bénéfices attendus

Identifiez les sources de financement pour couvrir vos dépenses initiales et courantes

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs qui ont besoin d'un outil léger pour organiser leur budget et rester concentrés sur l'essentiel.

Élaborez des budgets plus intelligents dès le premier jour grâce à ClickUp

Un budget solide n'est pas seulement un plus, c'est une question de survie, surtout si vous êtes une start-up. Avec ClickUp, vous n'avez pas besoin de le créer de zéro. Vous disposez de modèles de budget prêts à l'emploi pour le suivi des dépenses, l'estimation de la durée de vie et la surveillance des flux de trésorerie, sans avoir à jongler avec des feuilles de calcul.

ClickUp regroupe vos activités de planification, de suivi et de rapports en un seul endroit. Vous pouvez rapidement apposer des étiquettes aux dépenses, signaler les dépassements et comparer les prévisions à la réalité. Que vous établissiez le budget d'un projet, d'une équipe ou de l'ensemble de l'entreprise, ClickUp vous aide à rester efficace et à prendre des décisions en toute confiance.

Et avec plus de 1 000 modèles gratuits, vous trouverez celui qui correspond à votre style, à votre équipe et à votre croissance.

Prêt à prendre le contrôle de vos finances ? Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui sur ClickUp.