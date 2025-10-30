Les 11 meilleures alternatives à Trainual pour la formation des équipes et la documentation des processus en 2025

Développer une entreprise signifie développer la manière dont vous formez vos employés. C'est là qu'intervient Trainual, un système de gestion de la formation conçu pour la documentation, l'intégration et la cohérence des processus. Il est simple et structuré, mais à mesure que les équipes s'agrandissent, la flexibilité de la plateforme commence à montrer ses limites.

Lorsque vous explorez les alternatives à Trainual, vous recherchez des plateformes qui combinent une documentation facile avec l'automatisation, l'analyse et la diffusion fluide de contenu. Un bonus si elles font également office de système de gestion des tâches ou de SIRH.

Lorsque vous explorez les alternatives à Trainual, vous recherchez des plateformes qui combinent une documentation facile avec l'automatisation, l'analyse et la diffusion fluide de contenu. Un bonus si elles peuvent également servir de système de gestion des tâches ou de SIRH.

Nous avons fait le travail pour vous et avons rassemblé les meilleures alternatives à Trainual pour la formation des équipes et la documentation des processus.

Pourquoi choisir des alternatives à Trainual ?

Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez envisager une alternative à Trainual pour la formation et l'intégration des employés :

La fonction de recherche peut être délicate : la fonctionnalité de recherche est pratique en théorie, mais elle ne fonctionne pas toujours aussi bien que vous le souhaiteriez. Si votre contenu n'est pas correctement organisé ou clairement étiqueté, les résultats peuvent être dispersés.

Personnalisable et flexibilité de conception limite : les utilisateurs rapportent des contraintes dans les options de disposition du contenu. Par exemple, mettre en forme est souvent basique et ne permet pas d'utiliser des puces à plusieurs niveaux ou des fonctionnalités avancées de personnalisation.

Rapports et analyses de base : bien que les rapports soient fonctionnels, ils manquent d'analyses approfondies. Vous ne pourrez pas obtenir plus d'informations sur les performances des quiz, le temps passé par sujet ou les journaux d'activité en temps réel, comme c'est le cas avec des outils tels que Google Docs.

Pas d'importation de documents : l'importation de documents volumineux ou complexes peut nécessiter un reformatage, et il n'y a pas de moyen natif d'synchroniser avec Google Doc — le copier-coller reste nécessaire.

Pas d'exécution des tâches en temps réel : Trainual se concentre sur les modules de formation et les procédures opératoires normalisées, mais n'inclut pas de checklist des tâches en direct ni de suivi de l'exécution sur le terrain. Vous aurez besoin de systèmes de gestion des tâches ou de SIRH pour répondre aux besoins en matière de conformité opérationnelle et de formation.

Contraintes tarifaires : les tarifs varient en fonction du nombre d'utilisateurs et nécessitent des modules complémentaires tels que Trainual+ pour la prise en charge multilingue, les domaines personnalisés et les signatures électroniques, ce qui rend cette solution coûteuse pour les petites équipes.

Page de contenu encombrée : à mesure que votre bibliothèque de formations s'enrichit, la page Contenu commence à ressembler à un fouillis. Tout est répertorié dans une longue liste, ce qui peut être déroutant.

Explorons les alternatives à Trainual qui surmontent ces limites et offrent plus de flexibilité, ainsi qu'une interface utilisateur intuitive.

Aperçu des alternatives à Trainual

Voici un aperçu des meilleures plateformes pour la formation, l'intégration et la documentation des processus.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Formation, documentation et opérations basées sur l'IA sur une seule plateforme Taille de l'équipe : idéal pour les start-ups, les PME et les entreprises en pleine croissance ClickUp documents, base de connaissances, assistant IA (ClickUp Brain), automatisations, modèles, permission Free Forever ; personnalisations personnalisées disponibles pour les entreprises. Document360 Bases de connaissances internes et externes structurées Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes du service client et de formation sur les produits Chatbot IA (Ask Eddy), gestion des versions des articles, domaines personnalisés, analyses détaillées Tarification personnalisée Absorb LMS Gestion de l'apprentissage à l'échelle de l'entreprise avec des outils d'IA Taille de l'équipe : Idéal pour les grandes organisations ayant des besoins en matière de conformité Absorb Create IA, Intelligent Assist, assistance SCORM/xAPI, portails multilingues Tarification personnalisée Scribe Documentation des processus étape par étape avec captures visuelles Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes opérationnelles, informatiques et d'assistance Procédures opératoires normalisées générées automatiquement, pages Scribe, générateur de manuels, partage en un clic. Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 15 $/utilisateur/mois. TalentLMS Formation d'entreprise ludique et accessible Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes RH et formation et développement Constructeur par glisser-déposer, TalentCraft IA, gamification, certifications À partir de 149 $/mois Lessonly by Seismic Formation interactive pour les équipes commerciales et de réussite clientTaille de l'équipe : Idéal pour les programmes de coaching et d'aide à la génération de revenus Évaluation vidéo par IA, intégration de contenu Seismic, leçons interactives Tarification personnalisée Process Street Automatisation des processus sans code et suivi de la conformité Taille de l'équipe : idéal pour les équipes RH, opérationnelles et de conformité Créateur de checklist, agent IA (Cora), approbations, analyse des flux de travail Tarification personnalisée 360Learning Formation collaborative en entreprise, basée sur le travail entre pairs Taille de l'équipe : Idéal pour les programmes de formation et de développement en entreprise Apprentissage social, recommandations basées sur l'IA, analyses de cohortes, académies personnalisables À partir de 8 $ par utilisateur et par mois Guru Hubs de connaissances internes alimentés par l'IA avec des réponses contextuelles Taille de l'équipe : idéal pour les équipes distribuées et les lieux de travail hybrides Cartes de connaissances, Guru GPT, intégrations navigateur/Slack, analyses Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 18 $/utilisateur/mois. Coassemble Micro-apprentissage visuel rapide et cours interactifsTaille de l'équipe : Idéal pour les petites équipes et les programmes de formation créatifs Plus de 40 modèles, mode Headless, quiz interactifs, analyses Gratuit ; forfaits payants à partir de 100 $/mois Docebo Automatisation de la formation en entreprise basée sur l'IA Taille de l'équipe : idéal pour les organisations internationales et la formation des clients Auteur assisté par IA, coaching virtuel, recherche approfondie, intégrations CRM/HRIS Tarification personnalisée

Les meilleures alternatives à Trainual

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Voici les alternatives à Trainual conçues pour les équipes modernes comme la vôtre.

ClickUp (idéal pour la formation et les opérations basées sur l'IA sur une seule plateforme)

Créez des procédures opératoires normalisées, des guides d'intégration et des wikis qui sont liés parfaitement à vos flux de travail avec ClickUp Docs.

Si votre plateforme de formation actuelle rend difficile l'alignement des procédures opératoires normalisées (SOP) sur les tâches ou oblige votre équipe à passer d'un wiki à un document et à un tableau de projet juste pour terminer son travail, ClickUp résout ce problème en un seul endroit.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine documentation, gestion de projet et assistance par IA dans un seul environnement de travail. Son outil ClickUp Docs, riche en fonctionnalités, vous permet de créer des procédures opératoires normalisées dynamiques, des guides d'intégration et des wikis internes qui offrent une connexion directe aux tâches et aux flux de travail. Pour couronner le tout, il prend également en charge la collaboration et la modification en cours.

Créez des documents collaboratifs et faciles à consulter avec ClickUp Docs.

Vous pouvez attribuer des éléments à partir d'un document, suivre la progression en temps réel, intégrer des widgets visuels tels que des tableaux de bord ou des échéanciers, et même verrouiller certaines sections pour un accès basé sur des permission.

Attribuez des éléments, suivez la progression, intégrez des tableaux de bord et verrouillez des sections pour un accès sécurisé dans ClickUp Document.

📌 Astuce rapide : vous souhaitez créer un wiki instantanément ? Ouvrez le Hub Documents, cliquez sur Créer un document dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Wiki vierge parmi les options disponibles. Créez instantanément un wiki dans ClickUp Document.

Pour aller encore plus loin, ClickUp Knowledge Management vient transformer la manière dont votre équipe trouve les informations. Imaginons que quelqu'un tape « Quelle est notre politique en matière de congé parental ? » : ClickUp Brain, le partenaire IA intégré à votre espace de travail, analyse instantanément vos documents en connexion, vos tâches, vos wikis et même vos intégrations externes pour fournir la réponse la plus précise et la plus à jour.

Utilisez ClickUp Knowledge Management pour faciliter la recherche d'informations.

Au-delà de cela, ClickUp Brain vous aide également à rédiger de nouvelles procédures opératoires normalisées (SOP) à partir de zéro, à résumer les checklist d'intégration existantes en éléments d'action de taille appropriée et à générer automatiquement des connaissances internes à partir des tâches, commentaires et documents passés.

Rédigez instantanément des documents de connaissances avec ClickUp Brain.

Vous pouvez même lui demander de réécrire les politiques dans un ton différent, de créer des guides pratiques basés sur des flux de travail achevés ou de suggérer des mises à jour de la documentation lorsque les tâches changent, ce qui vous permet d'économiser des heures de maintenance manuelle.

Connaissances et automatisation basées sur l'IA ClickUp améliore la formation et la documentation grâce à l'IA intégrée directement dans votre environnement de travail : Ces fonctionnalités d'IA transforment ClickUp d'un simple outil de documentation en un hub de formation autonome, où les connaissances ne sont pas seulement stockées, mais travaillent constamment pour vous.

Connaissances et automatisation basées sur l'IA

ClickUp améliore la formation et la documentation grâce à l'IA intégrée directement dans votre environnement de travail :

ClickUp Brain MAX : effectuez des recherches dans tous vos documents ClickUp, tâches, tableaux blancs et applications connectées telles que Google Drive, Slack et Figma pour trouver instantanément le bon contexte, même dans des contenus complexes ou anciens, grâce à une simple invite « Talk-to-Text » (parler-à-texte).

Brain MAX fournit des réponses détaillées en effectuant des recherches dans les documents, les tâches et les applications connectées, rendant ainsi instantanément accessibles même les connaissances complexes ou enfouies.

ClickUp AI Agent : posez des questions en anglais courant (par exemple « Quelle est notre checklist pour l'intégration ? ») et obtenez des réponses instantanées et vérifiées provenant des connaissances de votre environnement de travail.

Les agents ClickUp AI fournissent des réponses instantanées et référencées à des questions en langage naturel, transformant votre environnement de travail en une base de connaissances vivante.

Ces fonctionnalités d'IA transforment ClickUp d'un simple outil de documentation en un hub de formation autonome, où les connaissances ne sont pas seulement stockées, mais travaillent constamment pour vous.

Vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de l'IA pour rédiger de la documentation ? Cliquez sur la vidéo ci-dessous 👇

Pour démarrer votre documentation, vous pouvez utiliser le modèle de base de connaissances ClickUp. Il est pré-structuré avec des dossiers, des pages et des champs personnalisés pour vous aider à organiser les procédures opératoires normalisées, les politiques internes, les documents d'intégration et les FAQ en un seul endroit.

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos procédures opératoires normalisées, vos politiques, vos documents d'intégration et vos FAQ en un seul endroit grâce au modèle de base de connaissances ClickUp.

Vous pouvez lier des documents à des tâches, attribuer des propriétaires et même suivre les pages qui doivent être mises à jour afin que votre base de connaissances reste à jour et exploitable.

⚡ Archive de modèles : Vous devez déployer votre programme de formation sans rien oublier ? Utilisez le modèle ClickUp Training Rollout Plan pour mapper les échéanciers, attribuer les tâches et suivre chaque étape, du projet pilote au lancement complet.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tâches pour une formation prête à l'emploi : attribuez directement à partir de vos documents, ajoutez des checklist, des dépendances et des dates d'échéance pour transformer chaque élément de connaissance en un flux de travail avec attribuez directement à partir de vos documents, ajoutez des checklist, des dépendances et des dates d'échéance pour transformer chaque élément de connaissance en un flux de travail avec ClickUp tâches

Des vues pour tous les styles d'apprentissage : utilisez utilisez les vues ClickUp pour les procédures opératoires normalisées sous forme de liste, les flux de processus Kanban, etc.

Contrôlez l'accès grâce à des permissions basées sur les rôles : gérez la modification en cours, le partage et la visibilité par rôle ou par service afin de garantir la sécurité du contenu sensible ou critique en matière de conformité.

Collaboration intégrée : commentez, identifiez vos collègues, attribuez des éléments et conservez les fils de discussion dans chaque document ou tâche grâce à la fonctionnalité ClickUp Collaboration Detection

Protégez vos données grâce à une sécurité de niveau entreprise : faites confiance à l'authentification unique (SSO), aux autorisations granulaires et à la confidentialité stricte des données IA — aucune donnée de l'environnement de travail n'est utilisée pour l'entraînement de l'IA.

Capturez automatiquement les connaissances avec ClickUp AI Notetaker : enregistrez, transcrivez et résumer les sessions d'intégration ou de formation pour obtenir des informations consultables et partageables.

Limite de ClickUp

Peut nécessiter un certain temps d'apprentissage en raison de la multitude de fonctionnalités disponibles.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa flexibilité qui lui permet de s'adapter aux besoins de mon équipe. Je l'utilise quotidiennement pour organiser les cycles de tests d'assurance qualité, documenter les preuves, automatiser les tâches répétitives et suivre la progression des tickets dans plusieurs équipes. Les automatisations et les modèles personnalisés nous font gagner beaucoup de temps et nous aident à maintenir la cohérence de nos processus.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa flexibilité qui lui permet de s'adapter aux besoins de mon équipe. Je l'utilise quotidiennement pour organiser les cycles de tests d'assurance qualité, documenter les preuves, automatiser les tâches répétitives et suivre la progression des tickets dans plusieurs équipes. Les automatisations et les modèles personnalisés nous font gagner beaucoup de temps et nous aident à maintenir la cohérence de nos processus.

2. Document360 (idéal pour les bases de connaissances structurées avec recherche IA)

via Document360

Document360 est conçu pour les équipes qui ont besoin de documenter des processus reproductibles, du contenu de formation et des connaissances sur les produits dans une mise en forme consultable.

Vous pouvez créer des bases de connaissances privées ou publiques, organiser le contenu en catégories hiérarchiques et collaborer à l'aide de flux de travail de révision et de gestion des versions d'articles. Pour les cas d'utilisation axés sur la formation, les équipes peuvent intégrer des articles pratiques, des procédures opératoires normalisées et des flux d'arbres de décision directement dans les applications Web ou les portails existants.

Les meilleures fonctionnalités de Document360

Utilisez un domaine personnalisé avec SSL, une personnalisation via CSS/JS, des métadonnées générées automatiquement et des analyses de contenu pour le suivi des termes de recherche, des performances des articles et des commentaires des utilisateurs.

Utilisez le chatbot « Ask Eddy » alimenté par l'IA pour répondre aux questions des utilisateurs avec des suggestions d'articles contextuels.

Guide les utilisateurs à travers des parcours d'aide étape par étape au sein de votre portail grâce à un widget d'arbre de décision.

Limite de Document360

L'éditeur de texte enrichi semble parfois moins intuitif, ce qui entraîne des problèmes de mise en forme lors du collage ou de la personnalisation du style personnalisé.

Tarifs de Document360

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Document360

G2 : 4,7/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Document360 ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il est facile de créer et de publier des articles. Le site propose plusieurs catégories faciles à parcourir pour nos clients. La mise en œuvre de l'outil a été simple. Notre équipe utilise Doc360 depuis un an maintenant, et nous avons créé un site d'aide complet qui est utile à nos utilisateurs. Il nous est facile de publier et de mettre à jour rapidement des articles lorsque nous lançons une nouvelle fonctionnalité ou que nous devons mettre à jour un article d'aide existant.

Il est facile de créer et de publier des articles. Le site propose plusieurs catégories faciles à parcourir pour nos clients. La mise en œuvre de l'outil a été simple. Notre équipe utilise Doc360 depuis un an maintenant, et nous avons créé un site d'aide complet qui est utile à nos utilisateurs. Il nous est facile de publier et de mettre à jour rapidement des articles lorsque nous lançons une nouvelle fonctionnalité ou que nous devons mettre à jour un article d'aide existant.

👀 Le saviez-vous ? Un rapport Forrester a révélé que 97 % des organisations fonctionnent encore avec des processus de documentation numérique minimaux, voire inexistants. Cela signifie que presque toutes les entreprises utilisent des flux de travail manuels et obsolètes.

3. Absorb LMS (idéal pour la gestion de l'apprentissage à l'échelle de l'entreprise, basée sur l'IA)

via Absorb LMS

Absorb LMS est un système de gestion de l'apprentissage basé sur le cloud avec fonctionnalité d'IA générative pour la création rapide de cours, des parcours d'apprentissage personnalisables et des flux de travail d'administrateur intelligents.

L'alternative à Trainual comprend également des fonctionnalités de commerce électronique pour vendre du contenu de formation, ainsi que des évaluations, des certifications et un suivi de la conformité. La prise en charge complète de SCORM, xAPI et des portails multilingues garantit une diffusion polyvalente, tandis que les contrôles basés sur le rôle et la conformité SOC 2/RGPD couvrent les besoins en sécurité des entreprises.

Profitez des meilleures fonctionnalités de LMS

Utilisez le créateur de cours basé sur l'IA « Absorb Create » pour générer automatiquement des structures et des supports de cours en quelques minutes.

Activez les commandes en langage naturel et les rapports en un clic pour rationaliser les tâches administratives grâce à l'outil d'administrateur Intelligent Assist.

Bénéficiez d'un tableau de bord complet avec des analyses programmées pour le suivi de la progression des apprenants, des certifications et des indicateurs de retour sur investissement.

Absorber les limites du LMS

La gestion d'une extension de bibliothèque de cours peut prendre beaucoup de temps, car la plateforme ne dispose actuellement pas d'options de modification en cours robustes.

Tarifs Absorb LMS

Tarification personnalisée

Consultez les évaluations et avis sur Absorb LMS

G2 : 4,6/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Absorb LMS ?

Un avis publié sur G2 indique :

Le produit correspond étroitement à ce qui a été décrit pendant la phase de vente. En tant que créateur de contenu LMS, il est facile d'apprendre les bases et de les mettre à profit dans la création de supports de formation pour l'environnement utilisateur. Le personnel d'assistance est exceptionnel et répond rapidement aux questions.

Le produit correspond étroitement à ce qui a été décrit pendant la phase de vente. En tant que créateur de contenu LMS, il est facile d'apprendre les bases et de les mettre à profit dans la création de supports de formation pour l'environnement utilisateur. Le personnel d'assistance est exceptionnel et répond rapidement aux questions.

📚 En savoir plus : Stimuler l'adoption des produits : stratégies et conseils pour la réussite

4. Scribe (idéal pour la documentation visuelle et étape par étape des processus)

via Scribe

Scribe est un outil de documentation automatisé qui capture vos actions à l'écran, y compris les clics de souris, les frappes au clavier et les captures d'écran, puis les convertit en guides étape par étape en modification en cours.

Vous pouvez personnaliser et annoter chaque étape, apposer votre marque sur le résultat, expurger les informations sensibles et exporter dans différents mises en forme. Scribe s'intègre aux équipes via des liens et des rôles partageables, offrant des analyses pour le suivi et guider l'utilisation en cours.

Les meilleures fonctionnalités de Scribe

Facilitez le partage grâce aux options d'exportation et d'intégration en un clic, qui permettent de partager des guides au format PDF, via un code d'intégration ou sur des plateformes telles que ITG ou Hudu.

Effectuez des modifications en cours et personnalisez le contenu, notamment en modifiant le texte, en insérant des liens, en réorganisant les éléments et en modifiant le style après la capture.

Assemblez plusieurs guides pour achever des manuels , avec une collaboration en temps réel et un historique des versions à l'aide de Scribe Pages et Gallery.

Limite de Scribe

La rédaction rend parfois flou le texte non sensible, et les fonctionnalités d'installation de l'IA pourraient être améliorées selon certains.

Tarifs Scribe

Gratuit pour toujours

Pro Team : 15 $/utilisateur/mois (à partir de cinq places)

Pro Personal : 29 $/utilisateur/mois (à partir d'un seul place)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Scribe

G2 : 4,8/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Scribe ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Scribe est un outil très facile à utiliser pour créer des manuels destinés à de petits flux de travail. Grâce à ses fonctionnalités de modification en cours, vous pouvez rapidement améliorer le manuel dans son ensemble et disposer d'un guide de haute qualité sur votre produit/flux de travail en seulement quelques minutes. Les options de rebranding et d'option de partage sont parfaites pour partager les connaissances de votre entreprise.

Scribe est un outil très facile à utiliser pour créer des manuels destinés à de petits flux de travail. Grâce à ses fonctionnalités de modification en cours, vous pouvez rapidement améliorer le manuel dans son ensemble et disposer d'un guide de haute qualité sur votre produit/flux de travail en seulement quelques minutes. Les options de rebranding et d'option de partage sont parfaites pour partager les connaissances de votre entreprise.

🧠 Anecdote : les tout premiers documents écrits connus sont apparus entre 3400 et 3200 avant J.-C. dans l'ancienne Mésopotamie, utilisant l'écriture cunéiforme sumérienne telle qu'elle a évolué à partir de la proto-écriture pictographique.

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits de base de connaissances au format Word et ClickUp

5. TalentLMS (idéal pour les formations avec gamification intégrée)

via TalentLMS

TalentLMS est un système de gestion de l'apprentissage conçu pour les équipes qui souhaitent dispenser une formation structurée à leurs employés sans courbe d'apprentissage ni processus d'installation complexes.

Elle prend en charge différents types de programmes de formation, notamment l'intégration, la formation des partenaires et le suivi de la conformité. Votre équipe d'administrateur peut attribuer des cours, regrouper les utilisateurs par service ou par région et suivre la progression à partir d'un tableau de bord central. La plateforme s'intègre également à des outils tels que Zoom et Salesforce afin d'intégrer la formation dans les opérations quotidiennes.

Les meilleures fonctionnalités de TalentLMS

Utilisez le générateur de cours par glisser-déposer avec assistance pour SCORM, xAPI, cmi5 et le contenu multimédia.

Accédez à des outils d'IA via TalentCraft pour générer des résumés de cours, des questions de quiz et des sujets de rédaction.

Ajoutez des éléments de gamification tels que des badges, des points et des classements pour stimuler l'engagement des apprenants.

Limites de TalentLMS

La fonctionnalité de commerce électronique ne prend pas en charge les achats groupés par des clients externes, ce qui nécessite une inscription manuelle pour chaque participant ou cours.

Tarifs TalentLMS

Core : 149 $/mois

Grow : 299 $/mois

Pro : 579 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TalentLMS

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TalentLMS ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'apprécie la possibilité de créer des environnements de formation distincts grâce aux branches. TalentLMS offre également de nombreuses options pour concevoir des cours, notamment grâce à l'ajout de services intégrant l'IA tels que TalentCraft.

J'apprécie la possibilité de créer des environnements de formation distincts grâce aux branches. TalentLMS offre également de nombreuses options pour concevoir des cours, notamment grâce à l'ajout de services intégrant l'IA tels que TalentCraft.

ClickUp Insight : Plus de la moitié des employés (57 %) perdent du temps à rechercher des informations de travail dans les documents internes ou la base de connaissances de l'entreprise. Et quand ce n'est pas possible ? Une personne sur six a recours à des solutions de contournement personnelles, fouillant dans d'anciens e-mails, notes ou captures d'écran juste pour reconstituer le puzzle. ClickUp Brain élimine les recherches en fournissant des réponses instantanées, alimentées par l'IA, extraites de l'ensemble de votre environnement de travail et des applications tierces intégrées, afin que vous obteniez ce dont vous avez besoin, sans tracas.

6. Lessonly by Seismic (idéal pour les équipes commerciales qui ont besoin d'une formation vidéo)

via Seismic Learning

Lessonly, désormais rebaptisé Seismic Learning, est un logiciel de formation basé sur le cloud qui aide les équipes commerciales et d'assistance à créer, attribuer et suivre des contenus d'apprentissage interactifs parallèlement à leurs ressources quotidiennes d'aide à la vente Seismic.

Grâce à l'éditeur glisser-déposer, les administrateurs peuvent créer des cours pour répondre aux besoins de formation en ligne des équipes en pleine croissance. Ils peuvent ensuite les organiser en parcours basés sur les rôles et suivre la progression depuis les tableaux de bord des responsables.

D'autre part, les apprenants s'entraînent à présenter des argumentaires ou des scénarios de service sur vidéo et reçoivent des commentaires structurés directement liés aux résultats concrets.

Les meilleures fonctionnalités de Lessonly by Seismic

Générez des simulations vidéo avec notation IA pour permettre aux commerciaux d'enregistrer des scénarios d'e-mail, de discuter ou d'appels et de recevoir des commentaires horodatés de la part de leurs responsables.

Utilisez l'intégration de contenu Seismic pour afficher des formations juste à temps à côté des guides et des documents connexes dans le CRM ou les flux de travail e-mail.

Créez des leçons interactives avec plusieurs types de fichiers (vidéo, documents, diapositives) et des quiz intégrés sans quitter l'environnement Seismic.

Lessonly by Seismic limite

Les options de quiz et de contenu interactif sont plus limitées que dans les plateformes LMS dotées de toutes les fonctionnalités.

Tarifs Lessonly by Seismic

Tarification personnalisée

Lessonly by Seismic : évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 550 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lessonly by Seismic ?

Un avis publié sur G2 indique :

Lessonly m'est très utile, surtout dans mon travail, car il me donne des idées/informations sur les processus afin que je puisse accomplir mes tâches de manière efficace et efficiente. C'est comme un professeur pour moi, qui me guide chaque jour sur les bonnes choses à faire au travail. C'est un outil idéal pour ceux qui ont des difficultés avec les processus.

Lessonly m'est très utile, surtout dans mon travail, car il me donne des idées/informations sur les processus afin que je puisse accomplir mes tâches de manière efficace et efficiente. C'est comme un professeur pour moi, qui me guide chaque jour sur les bonnes choses à faire au travail. C'est un outil idéal pour ceux qui ont des difficultés avec les processus.

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits de plans de formation des employés

7. Process Street (idéal pour la conformité sans code et l'automatisation des processus)

via Process Street

Process Street est une plateforme de gestion des flux de travail et des processus conçue pour les équipes chargées des opérations, des ressources humaines et de la formation à la conformité.

Grâce à cet outil, vous pouvez transformer des procédures récurrentes en checklist interactives avec logique conditionnelle, approbations et automatisations. En résultat, cette alternative à Trainual vous aide à automatiser la formation et à garantir que les tâches sont achevées de manière cohérente.

Bien qu'il soit souvent utilisé pour l'intégration et l'exécution des procédures opératoires normalisées, de nombreuses équipes s'en servent également comme logiciel de formation léger pour les processus internes étape par étape.

Les meilleures fonctionnalités de Process Street

Bénéficiez d'un générateur de checklist sans code avec logique conditionnelle, approbations, dates d'échéance et sous-étapes.

Utilisez l'agent IA intégré « Cora » qui surveille l'exécution des flux de travail , signale les tâches ignorées et aide à maintenir la conformité.

Bénéficiez d'une visibilité sur les goulots d'étranglement, l'état de statut et les performances des processus grâce à des tableaux de bord de rapports en temps réel.

Limite de Process Street

La personnalisation de la disposition est limite, avec des restrictions strictes en matière de nombre de caractères et des options de mise en forme basiques.

Tarifs de Process Street

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Process Street

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Process Street ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Process Street est très facile à utiliser. Si vous recherchez des procédures opératoires normalisées et des systèmes écrits, cette application est faite pour vous.

Process Street est très facile à utiliser. Si vous recherchez des procédures opératoires normalisées et des systèmes écrits, cette application est faite pour vous.

🧠 Anecdote amusante : L'idée de la machine à écrire remonte à 1714, lorsque l'Anglais Henry Mill a breveté une mystérieuse « machine artificielle » permettant d'imprimer des lettres. Mais la première machine à écrire fonctionnelle n'a été construite qu'en 1808 par l'inventeur italien Pellegrino Turri pour son amie aveugle, la comtesse Carolina Fantoni, dont les lettres dactylographiées existent encore aujourd'hui !

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits de documentation des processus au format Word et ClickUp

8. 360Learning (Idéal pour la formation collaborative en entreprise)

via 360Learning

360Learning est une plateforme collaborative de gestion de l'apprentissage (LMS) et de formation en ligne conçue pour permettre aux équipes d'entreprise et aux experts en la matière de co-créer et de favoriser le partage des supports de formation.

Idéale pour les équipes en pleine croissance, elle permet aux formateurs de lancer des cours à l'aide d'un outil de création moderne. Parallèlement, les apprenants bénéficient d'expériences d'apprentissage interactives, telles que les commentaires des pairs, les interactions d'apprentissage social et les fonctionnalités de test A/B. Grâce à la gamification intégrée et au suivi des certifications, la plateforme favorise l'apprentissage continu, la conformité et le développement des employés.

Les meilleures fonctionnalités de 360Learning

Bénéficiez d'analyses intégrées avec suivi des cohortes, taux d'achèvement supérieurs à 90 % et intégrations avec des outils de rapports.

Consultez les recommandations d'apprentissage personnalisées basées sur l'IA sur la page d'accueil, en fonction du rôle, des compétences et de l'historique de l'utilisateur.

Utilisez la fonctionnalité « Académies personnalisables » pour activer les portails multimarques, les pages d'accueil personnalisées, les administrateurs de groupe et les tableaux de bord de coaching.

Limites de 360Learning

Les apprenants ne peuvent pas sélectionner des sous-modules individuels au sein d'un cours, ils doivent donc achever l'intégralité du module tel qu'il est structuré.

Tarifs 360Learning

Équipe : 8 $ par utilisateur enregistré et par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur 360Learning

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 360Learning ?

Un avis publié sur G2 indique :

La conception de la plateforme est exceptionnellement conviviale. La navigation entre les différentes fonctionnalités et modules est intuitive, ce qui me permet de trouver facilement ce dont j'ai besoin. L'interface épurée et moderne est un véritable atout, car elle minimise les distractions et me permet de me concentrer sur le contenu pédagogique. Cette facilité d'utilisation améliore considérablement l'expérience d'apprentissage globale.

La conception de la plateforme est exceptionnellement conviviale. La navigation entre les différentes fonctionnalités et modules est intuitive, ce qui me permet de trouver facilement ce dont j'ai besoin. L'interface épurée et moderne est un véritable atout, car elle minimise les distractions et me permet de me concentrer sur le contenu pédagogique. Cette facilité d'utilisation améliore considérablement l'expérience d'apprentissage globale.

💡 Conseil de pro : enregistrez les sessions de formation à partir de l'écran du stagiaire, et non de celui du formateur. Vous capturerez ainsi exactement ce que voient les nouveaux employés, y compris leurs hésitations, leurs erreurs et les questions réelles qu'ils posent, ce qui rendra les futurs supports de formation infiniment plus efficaces.

9. Guru (idéal pour les hub de connaissances alimentés par l'IA et les réponses en ligne)

via Guru

Guru est une plateforme de gestion des connaissances qui utilise des intégrations de navigateur et Slack pour faire apparaître des cartes de connaissances contextuelles.

Votre équipe peut créer des cartes collaboratives qui sont ensuite diffusées via des agents IA tels que Guru GPT ou Knowledge Agents, adaptés à des équipes spécifiques. Le système comprend également un suivi de lecture, des rappels et des contrôles d'accès basés sur les rôles, ce qui le rend adapté aux équipes qui ont besoin d'un transfert de connaissances structuré.

Les meilleures fonctionnalités de Guru

Invitez des experts à examiner et à approuver régulièrement le contenu grâce à des cycles de vérification des cartes de connaissances, afin de garantir leur exactitude au fil du temps.

Affichez les cartes pertinentes en fonction du contexte, des recherches récentes ou des pages ouvertes dans le navigateur grâce à des déclencheurs intelligents et des suggestions de réponses.

Utilisez les « détails des réponses » et le tableau de bord analytique pour montrer aux utilisateurs pourquoi une réponse a été fournie, pour le suivi des accusés de réception, des lacunes dans le contenu et des performances des agents.

Limite Guru

Les options de mise en forme et de disposition sont limitées : les tableaux, les images et les menus déroulants réduisent souvent l'espace utilisable, et la modification en cours manque de fonctionnalités avancées.

Tarifs Guru

Essai gratuit : gratuit pendant 30 jours avec accès complet à la plateforme

Tout-en-un : 18 $/utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis des experts

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Guru ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie vraiment la souplesse et la facilité d'utilisation de Guru. La création et la modification en cours des cartes sont simples et intuitives, ce qui accélère considérablement la documentation des processus et le partage des connaissances entre les équipes. L'interface est claire et simple, et la collaboration est fluide.

J'apprécie vraiment la souplesse et la facilité d'utilisation de Guru. La création et la modification des cartes sont simples et intuitives, ce qui accélère considérablement la documentation des processus et le partage des connaissances entre les équipes. L'interface est claire et simple, et la collaboration est fluide.

📗 À lire également : Relier les points : comment l'IA connectée élimine les silos pour gagner du temps pour le travail réel

10. Coassemble (idéal pour le micro-apprentissage et la création de cours visuels)

via Coassemble

Coassemble est un logiciel de formation conçu pour un micro-apprentissage rapide et attrayant. Il permet aux utilisateurs de transformer des documents ou des idées en cours interactifs sans aucun codage.

Les apprenants accèdent au contenu via des liens ou SCORM sans avoir besoin de se connecter. La plateforme alternative à Trainual offre des analyses d'engagement en temps réel et des intégrations avec des outils tels que Zapier et PayPal, ce qui rationalise la distribution et le suivi.

Les meilleures fonctionnalités de Coassemble

Bénéficiez d'un outil de création de cours par glisser-déposer avec plus de 40 modèles interactifs : quiz, cartes mémoire, vidéos, checklist, etc.

Élargissez votre portée grâce au mode Headless et aux liens de paiement partageables pour vendre des cours en dehors des environnements LMS normaux.

Consultez les analyses sur les tableaux de bord d'engagement en temps réel pour le suivi des abandons, du temps passé et du sentiment.

Limite de Coassemble

La création d'auteur de cours peut sembler lente ou fastidieuse, en particulier lorsqu'on met en forme les dispositions ou qu'on télécharge des médias.

Tarifs Coassemble

Gratuit pour toujours

Équipe : 100 $/mois

entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coassemble

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Coassemble ?

Un avis publié sur G2 indique :

Vous pouvez dupliquer ou reproduire des vignettes, des leçons, des quiz, etc. Une fonctionnalité qui vous fait gagner du temps et facilite la création de nouveaux cours. Excellentes fonctionnalités d'analyse. J'adore l'intégration de Paperform.

Vous pouvez dupliquer ou reproduire des vignettes, des leçons, des quiz, etc. Une fonctionnalité qui vous fait gagner du temps et facilite la création de nouveaux cours. Excellentes fonctionnalités d'analyse. J'adore l'intégration de Paperform.

11. Docebo (Idéal pour l'automatisation de la formation en entreprise basée sur l'IA)

via Docebo

Docebo est un LMS prêt à l'emploi conçu pour prendre en charge la formation à grande échelle des employés, partenaires et clients. Il offre la création de contenu alimentée par l'IA, des inscriptions automatisées, une assistance multilingue et des parcours d'apprentissage adaptatifs.

Grâce à son interface conviviale et à son suivi intégré des progrès, la plateforme permet aux utilisateurs d'acquérir efficacement des compétences techniques. Docebo sert également de base de connaissances robuste, s'intégrant aux CRM, aux SIRH, aux outils de conférence et plus encore pour automatiser la formation et maintenir la continuité du flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Docebo

Générez des plans de cours, des évaluations, des traductions et même des présentateurs vidéo IA à partir de simples instructions grâce à l'IA.

Examinez le texte et la parole dans l'ensemble du contenu pour faire apparaître des résultats pertinents dans leur contexte grâce à des capacités de recherche approfondie.

Proposez des exercices basés sur des scénarios avec des commentaires intelligents intégrés dans les parcours de formation grâce au « coaching virtuel par /IA ».

Limites de Docebo

Non optimisé pour le micro-apprentissage ; le contenu des cours est structuré et ne convient pas aux modules de petite taille.

Tarifs Docebo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Docebo

G2 : 4,3/5 (plus de 650 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Docebo ?

Un avis publié sur Capterra indique :

La flexibilité permettant de gérer différents catalogues, forfaits d'apprentissage et types de contenu a été cruciale pour répondre aux besoins variés de notre public. Nous sommes très satisfaits de la communauté, qui est également une excellente source d'inspiration et d'aide au dépannage.

La flexibilité permettant de gérer différents catalogues, plans d'apprentissage et types de contenu a été cruciale pour répondre aux besoins variés de notre public. Nous sommes très satisfaits de la communauté, qui est également une excellente source d'inspiration et d'aide au dépannage.

Modernisez la façon dont votre équipe apprend et fait du travail avec ClickUp.

La seule chose pire que de former vos employés et de les voir partir, c'est de ne pas les former et de les voir rester.

La seule chose pire que de former vos employés et de les voir partir, c'est de ne pas les former et de les voir rester.

La plupart des outils de formation et d'intégration font correctement leur travail à faire au début.

Mais à mesure que votre entreprise se développe, que les processus évoluent et que les équipes se spécialisent, ces mêmes outils deviennent souvent des obstacles. La mise à jour du contenu semble fastidieuse. Les informations sont noyées dans la masse. Les utilisateurs finissent par abandonner complètement le système.

ClickUp change la donne. Il fusionne la documentation, les tâches et les connaissances alimentées par l'IA en un seul endroit, afin que l'apprentissage soit naturellement lié à la pratique. Votre équipe ne se contente pas d'achever une formation, elle la met en application en temps réel.

Prêt à aller au-delà des manuels statiques et à essayer une alternative à Trainual plus interactive ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp.