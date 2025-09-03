ClickUp vs Freedcamp : quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Si le choix d'un outil de gestion de projet vous semble être une lutte sans fin pour dompter le chaos et gagner en efficacité, vous n'êtes pas seul.

Avec autant d'options disponibles, il est facile de se perdre dans une spirale de questions sans fin : De quoi ai-je vraiment besoin ? L'un de ces outils peut-il réellement organiser une réunion avec mes besoins ?

Pour vous aider à prendre votre décision, nous avons sélectionné deux des concurrents les plus populaires : ClickUp et Freedcamp.

Les deux promettent de maintenir vos projets sur la bonne voie, votre équipe synchronisée et votre santé mentale intacte. Mais tiennent-ils réellement leurs promesses ?

Dans cette confrontation, nous analyserons leurs fonctionnalités, leur facilité d'utilisation et leur valeur globale pour vous aider à trouver celui qui vous convient le mieux. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous et réglons une fois pour toutes le débat ClickUp vs Freedcamp ! 🚀

ClickUp et Freedcamp en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif rapide pour vous aider à démarrer :

Fonctionnalité ClickUp Freedcamp *gestion des tâches Gestion avancée des tâches avec champs personnalisés, types de tâches, statuts et dépendances Gestion de tâches de base avec sous-tâches, niveaux de priorité et tâches récurrentes Automatisation plus de 100 automatisations prédéfinies basées sur des règles Manque de fonctionnalités d'automatisation avancées *capacités d'IA/ Résumés de tâches alimentés par l'IA, rédaction de documents, traduction linguistique et informations automatisées Assistant de création de projet IA pour l'installation initiale des tâches Intégrations plus de 1 000 intégrations et API ClickUp pour une intégration personnalisée Intégrations avec des connexions d'applications tierces basiques à limite Collaboration Commentaires en temps réel, mentions de tâches, discuter intégré et autres outils de collaboration d'équipe Commentaires dans les tâches, mais pas de fonctionnalités de collaboration en temps réel *interface utilisateur et personnalisation personnalisée Interface hautement personnalisable, thèmes multiples et adaptabilité du flux de travail Interface utilisateur simple et épurée avec des options de personnalisation à la limite

Qu'est-ce que ClickUp ?

Hiérarchisez, attribuez et résumer automatiquement les tâches grâce à la plateforme de gestion de projet alimentée par l'IA de ClickUp

ClickUp est une « application tout-en-un pour le travail » qui comprend une suite d'outils permettant de rationaliser la gestion de projet et les flux de travail pour différentes équipes.

En tant qu'outil de gestion du travail puissant, il est fournisseur d'un environnement de travail centralisé où les utilisateurs peuvent gérer des tâches, collaborer sur des documents, suivre la progression et automatiser les processus.

Fidèle à son nom, il positionne son application comme « une application qui remplace toutes les autres » en regroupant plusieurs outils de travail sur une seule plateforme.

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp propose une fonctionnalité de large intervalle d'outils pour vous aider à accomplir plus de travail plus rapidement sans être freiné par des flux de travail cloisonnés.

Voici un aperçu 👇$$$a

Fonctionnalité n° 1 : gestion de projet et des tâches ClickUp

Restez organisé, collaborez avec Teams et obtenez un aperçu de tous vos projets grâce à la solution de gestion de projet ClickUp

La solution de gestion de projet ClickUp est conçue pour les équipes qui ont besoin d'une visibilité totale, d'une collaboration plus rapide et d'un nombre réduit d'outils dispersés. Du lancement à la livraison, vous pouvez forfait des projets, attribuer des tâches, suivre la progression et gérer les délais, le tout dans un seul environnement de travail.

Une fois votre projet mis en place, débloquez l'accès à une suite complète d'outils pour que tout se déroule comme prévu. L'un des outils de cette longue liste est tâche ClickUp.

Avec Tâches, vous pouvez :

Reliez les tâches associées à l'aide des vues de dépendance afin de visualiser l'impact du projet et de gérer efficacement son échéancier

Obtenez des résumés de tâches, des mises à jour de progression par l'IA et des éléments à entreprendre générés par l'IA afin de pouvoir filtrer rapidement les détails essentiels à partir de longues descriptions de tâches et de longues discussions

Créez automatiquement des tâches directement à partir de discussions et de documents, en vous assurant que les points clés sont convertis en tâches suivables

Ajoutez la même tâche à plusieurs listes pour éviter les doublons, centraliser les discussions et simplifier le suivi des tâches du projet

Planifiez automatiquement vos tâches en fonction de critères tels que la priorité, les échéanciers et la charge de travail grâce à ClickUp Suivi du temps

💡 Conseil de pro : utilisez des modèles de suivi du temps pour standardiser les entrées de temps et rationaliser l'analyse de la productivité entre différents projets, tâches ou membres de l'équipe. Instance, le modèle de suivi du temps des ClickUp Consultant est spécialement conçu pour enregistrer les tâches achevées afin que les consultants puissent suivre avec précision les heures facturables et générer facilement des factures.

🔍 Le saviez-vous ? Le terme « automatisation », dérivé du mot grec « automaton » qui signifie « agir de son propre chef », trouve ses racines dans la Grèce antique. Homère a été le premier à utiliser le terme « automaton » pour décrire des dispositifs autonomes, tels que le mouvement automatique des trépieds à roulettes.

Fonctionnalité n° 2 : Discuter ClickUp

ClickUp Discuter permet à votre équipe de réfléchir, de partager des mises à jour et de collaborer en temps réel sur la même plateforme où le travail est terminé, ce qui facilite la gestion de l'équipe.

Grâce à lui, vous pouvez :

Utilisez les Posts pour le partage de mises à jour structurées, d'annonces ou de décisions qui ne se perdent pas dans le discuter

Transformez les commentaires en éléments concrets grâce à FollowUps , pour que rien ne passe entre les mailles du filet

Synchronisez les fils de discuter avec les tâches afin que les mises à jour de discuter soient automatiquement répercutées dans la tâche correspondante

Reliez les tâches et les messages à l'aide des relations et références afin que chacun ait une vue d'ensemble, là où le travail est effectué

Organisez vos discuter dans des Espaces qui reflètent la structure de votre équipe afin que les discussions restent ciblées et alignées sur le mode de travail de votre équipe

Fonctionnalité n° 3 : ClickUp Brain

Associez ClickUp Discuter et Tâche ClickUp à ClickUp Brain, et vous comblerez le fossé entre la discussion et l'exécution.

Améliorez, simplifiez ou expliquez les éléments clés avec ClickUp Brain directement dans ClickUp Chat

Voici comment cela peut vous aider :

Recherche instantanément toutes les tâches, documents, discuter et applications intégrées du projet pour répondre à toute question liée au projet

Utilise plusieurs modèles d'IA avancés (LLM) pour comprendre le contexte, résumer les mises à jour de projets complexes et générer du contenu ou des idées

Combine la recherche sur le Web et la recherche dans l'environnement de travail pour fournir des réponses actuelles et complètes, notamment des études sur la concurrence, les tendances du secteur et les bonnes pratiques externes, en tant que fournisseur, prestataire

Génère automatiquement des mises à jour de projet, des résumés rapides et des rapports de progression à partir des données en temps réel de l'environnement de travail

Suggère les prochaines étapes, signale les obstacles et identifie les tâches en retard ou obsolètes afin de maintenir le suivi des projets

Planifiez des réunions, des rappels et synchronisez les jalons du projet directement avec votre calendrier, y compris les évènements récurrents

Analyse et effectue la modification en cours des images, génère des diagrammes et crée des ressources visuelles à partir d'invites de texte ou de références

Effectue des recherches approfondies et nuancées pour trouver des commentaires connexes, des décisions historiques ou des références obscures dans toutes les données du projet

Rédigez des brouillons, révisez et publiez des messages ou des commentaires dans les discuter et les tâches, pour une collaboration fluide au sein de votre équipe

Assistance multi-modal pour les entrées et sorties (texte, images, diagrammes, etc.) pour une gestion de projet et une communication plus riches

📚 Bonus : exemples et modèles de tableaux de bord de gestion de projet

Fonctionnalité n° 4 : automatisations ClickUp

Utilisez les fonctionnalités AI Assign, AI Prioritize et AI cartes de ClickUp pour automatiser la gestion des tâches et obtenir instantanément des informations en temps réel

Gérez les tâches fastidieuses et répétitives telles que l'attribution de tâches, la publication de commentaires ou la modification de statuts grâce à ClickUp Automation. Avec plus de 100 modèles prédéfinis, ClickUp vous permet de rationaliser l'automatisation des flux de travail afin que vous puissiez consacrer plus de temps aux tâches importantes.

Voici comment vous pouvez utiliser les automatisations dans ClickUp pour gérer les tâches courantes de gestion de projet :

✅ Envoyez des e-mails automatiques à des membres spécifiques de votre équipe en fonction de déclencheurs particuliers. Utilisez cette fonctionnalité pour accuser réception des commentaires des clients, informer les collaborateurs externes des changements apportés au projet et définir des rappels internes pour les échéances importantes ou les dépendances entre les tâches.

✅ Gagnez du temps et tenez vos collègues informés en ajoutant automatiquement des assignés et des observateurs aux nouvelles tâches.

✅ Suivez toutes les activités d'automatisation grâce au journal d'audit. Affichez les statuts d'automatisation, les actions entreprises et effectuez la modification en cours des détails si nécessaire.

📚 À lire également : Comment utiliser l'IA pour améliorer la productivité

Fonctionnalité n° 4 : plateforme de gestion du travail tout-en-un

Rédigez une documentation clairement structurée pour n'importe quel projet avec ClickUp Docs

Besoin d'aide pour la documentation ? Capturez vos idées, créez des briefs, rédigez des propositions de projet et bien plus encore avec ClickUp Document.

Mieux encore, avec Document, vous pouvez :

Créez des documents clairs, faciles à parcourir et professionnels pour tout type de travail à l'aide des options de mise en forme intégrées. Utilisez des titres pour séparer les sections, des puces pour mettre en évidence les points clés, des tableaux pour classer les données et des intégrations de tâches pour lier les tâches ClickUp associées

Créez une tâche, mettez en forme un style, interrogez l'IA et bien plus encore dans ClickUp Docs

Invitez vos collègues et effectuez la modification en cours en direct avec eux, étiquetez vos coéquipiers, attribuez-leur des éléments et laissez des commentaires

Gérez les permissions des utilisateurs et assurez la sécurité des informations sensibles grâce à des contrôles de confidentialité et de modification en cours

💡 Conseil de pro : vous travaillez sur ClickUp Docs et avez besoin d'un peu d'aide ? Tapez /IA n'importe où dans le document, et ClickUp Brain vous proposera instantanément un menu intelligent d'actions. Vous pouvez lui demander de résumer, d'améliorer la rédaction, de générer des éléments, d'expliquer ou même de continuer à rédiger votre contenu !

Une fois votre travail documenté et lancé, vous aurez besoin d'un moyen de suivre sa progression au sein de l'équipe. Qu'il s'agisse de suivre la vitesse des sprints, les performances des campagnes, la distribution de la charge de travail ou les échéanciers des projets, les tableaux de bord ClickUp vous permettent de tout surveiller en un seul endroit sans avoir à fouiller dans les tâches ou les feuilles de calcul.

Vous pouvez créer des tableaux de bord entièrement personnalisables à l'aide de widgets pour les tâches, le suivi du temps, les objectifs, les chats, les documents, etc.

Obtenez un aperçu achevé de la progression des projets grâce aux tableaux de bord ClickUp

💡 Conseil de pro : combinez les tableaux Kanban et les diagrammes de Gantt pour une visualisation complète du flux de travail. Alors que les tableaux Kanban sont idéaux pour le suivi quotidien des tâches, les diagrammes de Gantt facilitent la planification à long terme des projets et la gestion des délais.

Fonctionnalité n° 5 : intégrations ClickUp

Connectez vos applications favoris à ClickUp à l'aide des intégrations ClickUp

Avec plus de 1 000 intégrations, ClickUp vous évite de perdre du temps à passer d'une application à l'autre ou à jongler entre plusieurs outils pour accomplir votre travail.

Vous pouvez automatiser la création de tâches, le suivi de projets, les mises à jour de statut et synchroniser les données entre différents outils tels que Slack, HubSpot et Jira. Vous pouvez également importer des e-mails depuis Gmail, des notes de réunion depuis Zoom ou des designs depuis Figma dans ClickUp.

Tarifs ClickUp

📮 ClickUp Insight : Un travailleur du savoir type doit établir 6 connexions en moyenne pour terminer son travail. Cela signifie contacter quotidiennement 6 connexions clés afin de recueillir des informations essentielles, de s'accorder sur les priorités et de faire avancer les projets. Le défi est réel : les suivis constants, la confusion entre les versions et le manque de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec sa fonction de recherche connectée et sa gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à votre disposition.

Qu'est-ce que Freedcamp ?

via Freedcamp

Freedcamp est un logiciel de gestion de projet conçu pour aider les équipes à rationaliser leurs projets, leurs processus et leurs flux de travail. Il offre des outils pour la communication au sein de l'équipe, la gestion des tâches, la planification du calendrier, et plus encore.

Freedcamp est une bonne option pour les petites entreprises et les freelances à la recherche d'un outil gratuit pour les aider à gérer leurs projets sans se ruiner.

Fonctionnalités de Freedcamp

Freedcamp offre un ensemble complet de fonctionnalités logicielles de gestion de projet qui permettent aux utilisateurs de forfait et d'exécuter des projets avec souplesse et structure.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités phares :

Fonctionnalité n° 1 : Tâches

Dans l'application de gestion des tâches de Freedcamp, créez des structures hiérarchiques avec des dépendances et des sous-tâches. Personnalisez les flux de travail, définissez des dates de début et de fin, attribuez des tâches et ajoutez des priorités, des étiquettes et des commentaires pour rationaliser l'exécution.

Pour les tâches récurrentes telles que les rapports clients, Freedcamp vous permet de définir des dates d'échéance fixes ou des échéanciers dynamiques qui s'ajustent en fonction de l'avancement des tâches. Une fois définies, les tâches récurrentes sont générées automatiquement, ce qui élimine l'installation manuelle et garantit que les délais ne sont jamais dépassés.

Fonctionnalité n° 2 : Discussions

Transférez vos discussions professionnelles dans un espace dédié grâce à Freedcamp Discussions, un outil de collaboration efficace pour la gestion de projet. Il permet de séparer vos sessions de brainstorming et vos mises à jour des espaces de tâches afin que Teams puissent échanger sans fils de discussion désordonnés ni environnements de travail encombrés.

Discussions proposent également une fonctionnalité de Recherche universelle qui vous aide à trouver les informations dont vous avez besoin, même dans les discussions archivées. Vous pouvez même répondre aux discussions depuis votre e-mail lorsque vous n'êtes pas directement connecté à la plateforme Freedcamp.

Fonctionnalité n° 3 : Suivi des problèmes

Signalez, suivez et gérez les problèmes grâce au système de suivi des problèmes de Freedcamp. En fait, passez d'un problème à l'autre, utilisez des filtres prédéfinis pour rationaliser la recherche et séparez les problèmes par projet afin d'avoir une visibilité complète sur chaque ticket.

Chaque problème dispose d'un nombre généré automatiquement et d'un préfixe que vous pouvez définir en fonction du projet sur lequel vous travaillez. Une fois les problèmes finalisés, vous pouvez désigner un responsable afin que tout soit achevé avant d'être publié.

Fonctionnalité n° 4 : wiki

Le wiki de Freedcamp crée une base de données centralisée pour chaque projet. Il sert de source unique d'informations importantes et dispose de permission flexibles pour garantir que les bonnes personnes ont le bon accès. Vous pouvez effectuer une modification en cours sur les informations, ajouter des images, intégrer des liens de vidéo et mettre en forme les informations à l'aide d'en-têtes et de tableaux.

Stockez et organisez vos fichiers, dossiers, documents et modèles dans votre wiki pour y accéder facilement. Utilisez le système de commentaires pour laisser vos impressions sur les documents et les maintenir à jour à tout moment.

Tarifs de Freedcamp

*free Forever

Pro : 2,49 $/mois par utilisateur

*business : 8,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 19,99 $/mois par utilisateur

📚 À lire également : Modèles gratuits de gestion de projet pour tous types de projets

ClickUp vs Freedcamp : comparaison des fonctionnalités

ClickUp et Freedcamp sont tous deux des outils fiables pour la gestion de projet.

Pour aller plus loin, voici un aperçu plus détaillé de la comparaison entre ClickUp et Freedcamp dans des domaines clés tels que la gestion des tâches, l'automatisation et la collaboration.

Organisation et personnalisation des tâches

La solution de gestion de projet ClickUp offre un système de gestion des tâches hautement personnalisable. Vous pouvez organiser et attribuer un libellé aux tâches par type, urgence, statut et priorité, ce qui facilite le suivi de l'avancement des éléments et garantit le bon déroulement du travail.

Chaque tâche dispose d'un champ personnalisé dans lequel vous pouvez ajouter des attributs spécifiques, tels que les budgets, les nombres de sprint et les noms de clients, qui sont importants pour votre flux de travail.

Freedcamp propose également des champs personnalisés, des statuts, des priorités et des dates d'échéance. Il prend également en charge les tâches récurrentes qui peuvent être utilisées pour gérer le travail répétitif, telles que les rapports clients, la planification de contenu, etc.

🏆 Gagnant : ClickUp et Freedcamp sont tous deux aussi performants en matière de personnalisation des tâches, avec des fonctionnalités de catégorisation détaillées et des champs personnalisés pour un contexte plus approfondi.

Suivi de la progression et rapports

Les tableaux de bord personnalisables de ClickUp vous offrent des informations en temps réel sur les taux d'achever des tâches, la planification des ressources, la charge de travail des équipes et les échéanciers. Vous pouvez même visualiser les données à l'aide de diagrammes, de graphiques et de tables, ce qui facilite l'identification des goulots d'étranglement, l'optimisation des flux de travail et le suivi des tendances en matière de performances.

Freedcamp propose également des fonctionnalités de rapports achevées avec des éléments visuels tels que des diagrammes d'avancement, des résumés de projet et des diagrammes circulaires. Vous obtenez un aperçu des tâches en retard, des éléments achevés et de la distribution de la charge de travail, mais cet outil n'offre pas la flexibilité de ClickUp qui permet d'adapter les indicateurs aux besoins de votre équipe.

🏆 Vainqueur : ClickUp remporte la victoire ! Les fonctionnalités de son tableau de bord sont entièrement personnalisables et offrent une visualisation approfondie des données, utile pour prendre des décisions basées sur les données.

Automatisation des flux de travail

ClickUp offre un système d'automatisation complet qui permet de réduire le travail manuel grâce à plus de 100 modèles d'automatisation prédéfinis. Les utilisateurs peuvent configurer des déclencheurs basés sur des règles pour attribuer automatiquement des tâches, mettre à jour des statuts, envoyer des notifications par e-mail, etc., ce qui permet de rationaliser les flux de travail répétitifs sans avoir recours à des outils externes.

En revanche, Freedcamp est fournisseur d'automatisation basique limitée aux tâches récurrentes et aux changements de statut. Bien qu'il permette aux utilisateurs d'appliquer des modèles de statut personnalisés, il ne dispose pas d'une automatisation dynamique basée sur des conditions. Cela signifie que les actions ne peuvent pas être déclenchées automatiquement en fonction de l'activité ou des changements liés à une tâche, ce qui le rend moins flexible pour les flux de travail de projets complexes.

🏆 Gagnant : ClickUp remporte à nouveau la palme grâce à ses flux de travail d'automatisation personnalisés, ses déclencheurs d'e-mail en temps réel et son attribution dynamique des tâches

Capacités de l'IA

L'assistant IA de ClickUp offre l'assistance aux flux de travail quotidiens en aidant les utilisateurs à créer, effectuer des modifications en cours et gérer du contenu directement sur la plateforme.

Il peut générer des rapports, des e-mails et des propositions, résumer de longues discussions ou des documents, traduire du contenu en plusieurs langues et améliorer la qualité globale de la rédaction. Il extrait également les actions à mener à partir des tâches et des documents, ce qui permet de maintenir les projets sur la bonne voie sans révision manuelle. De plus, ClickUp dispose également d'agents IA Autopilot qui prennent en charge les flux de travail de bout en bout.

Les fonctionnalités d'IA de Freedcamp sont axées sur l'installation des projets. Son assistant de création de projet basé sur l'IA aide à définir les paramètres du projet, à générer une liste de tâches initiale et à attribuer les responsabilités. Cependant, il ne prend pas en charge l'aide à la rédaction, la synthèse de contenu ou l'automatisation des tâches.

🏆 Vainqueur : ClickUp remporte la palme grâce à ses puissantes capacités d'IA, parfaites pour gérer diverses tâches, de la rédaction à la résumer de documents.

ClickUp vs Freedcamp sur Reddit

Lorsqu'il s'agit de choisir le bon outil, il est toujours utile d'écouter ce que les autres utilisateurs ont à dire sur leur expérience. C'est pourquoi nous avons passé du temps sur Reddit, afin de comprendre ClickUp et Freedcamp du point de vue des utilisateurs.

Voici ce que nous avons trouvé 👇

Un utilisateur de Reddit préfère ClickUp pour son interface conviviale et son prix abordable.

ClickUp – interface formidable, rapide, après les avoir contactés, j'ai pu négocier un prix de 3,25 $ par mois et par personne si nous procédions à l'inscription de 30 personnes et si nous payions un an à l'avance. Excellent prix ! L'interface est un peu complexe pour notre utilisation, mais nettement plus simple que la plupart des autres. Elle est également rapide.

ClickUp – interface formidable, rapide, après les avoir contactés, j'ai pu négocier un prix de 3,25 $ par mois et par personne si nous procédions à l'inscription de 30 personnes et payions un an à l'avance. Excellent prix ! L'interface est un peu complexe pour notre utilisation, mais nettement plus simple que la plupart des autres. Elle est également rapide.

Freedcamp – interface plutôt agréable, même si certains éléments sont placés de manière un peu étrange et que le flux n'est pas toujours logique à certains endroits. L'interface est rapide. Le travail de flux est pour moi un facteur rédhibitoire.

Freedcamp – interface plutôt agréable, même si certains éléments sont placés de manière un peu étrange et que le flux n'est pas toujours logique à certains endroits. L'interface est rapide. Le travail est pour moi un facteur rédhibitoire.

Un autre utilisateur préfère ClickUp aux autres logiciels de gestion de projet en raison de ses personnalisations et de ses nombreuses fonctionnalités.

Nous sommes une petite entreprise de développement d'applications et de CMS qui utilise Trello > Jira > ClickUp après avoir intégré Linear et Height dans notre mix. Je dirais que ClickUp est le meilleur rapport qualité-prix du marché en termes de fonctionnalités et de personnalisation.

Nous sommes une petite entreprise de développement d'applications et de CMS qui utilise Trello > Jira > ClickUp après avoir intégré Linear et Height dans notre mix. Je dirais que ClickUp est le meilleur rapport qualité-prix du marché en termes de fonctionnalités et de personnalisation.

D'autres utilisateurs rapportent apprécier Freedcamp, mais note que l'absence de certaines fonctionnalités rend son utilisation assez difficile dans certains cas.

J'adore Freedcamp. Nous utilisons la version gratuite, car nous n'avons pas besoin des fonctionnalités supplémentaires. La seule chose que je n'aime pas, c'est la possibilité de stocker des mots de passe et des documents dans Freedcamp. De nombreuses organisations ont déjà installé une structure de dossiers et il est difficile d'empêcher les utilisateurs d'utiliser ces fonctionnalités.

J'adore Freedcamp. Nous utilisons la version gratuite, car nous n'avons pas besoin des fonctionnalités supplémentaires. La seule chose que je n'aime pas, c'est la possibilité de stocker des mots de passe et des documents dans Freedcamp. De nombreuses organisations ont déjà installé une structure de dossiers et il est difficile d'empêcher les utilisateurs d'utiliser ces fonctionnalités.

Quel outil de gestion de projet règne en maître ?

ClickUp présente clairement un avantage sur plusieurs fronts, notamment l'IA et l'automatisation, la gestion des tâches, les rapports, etc.

Bien que Freedcamp soit une solution abordable, il lui manque les fonctions essentielles pour rationaliser la gestion de projet. Son forfait Free a ses limites, en particulier lorsque vous souhaitez développer vos activités et optimiser la productivité.

Que vous travailliez seul ou en tant que membre d'une grande équipe, ClickUp a quelque chose à offrir à chacun.

Si vous recherchez une solution de gestion de projet puissante et tout-en-un qui évolue en fonction de vos besoins, inscrivez-vous sur ClickUp et assurez l'organisation et l'efficacité de vos Teams.