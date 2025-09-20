Comment programmer des stories Instagram : outils et bonnes pratiques

Vous aviez trouvé l'idée parfaite pour votre story, une offre à durée limite, et votre audience était active. Mais au moment où vous avez publié votre story, la moitié de vos spectateurs s'étaient déconnectés.

Ce décalage temporel ? C'est là que les opportunités disparaissent discrètement, à moins que vous ne programmiez vos stories Instagram à l'avance pour qu'elles coïncident avec les pics d'activité de votre audience.

Les stories Instagram sont essentielles pour stimuler l'engagement et les conversions, mais uniquement si votre contenu s'affiche lorsque votre cible est connectée et active.

C'est pourquoi savoir comment programmer des stories Instagram peut faire toute la différence. Cela vous permet de rester cohérent, de planifier de manière réfléchie et d'éviter la précipitation de dernière minute qui affaiblit votre message. Alors, voyons comment vous pouvez programmer des stories au moment où la visibilité est à son maximum ! 📈

Peut-on programmer des stories Instagram ?

oui, vous pouvez programmer des stories Instagram* !

Les outils propres à Instagram (tels que Facebook Business Suite) permettent aux utilisateurs de comptes d'entreprise et aux créateurs de planifier leurs publications et leurs stories à l'avance.

Selon la plateforme et votre type de compte, vous pouvez également utiliser des plateformes tierces pour publier automatiquement ou recevoir des notifications push lorsqu'il est temps de publier des stories.

Cela signifie que vous pouvez :

gagnez du temps *en regroupant, programmant et en automatisant la création de contenu à l'avance

Restez cohérent sans vous précipiter pour trouver des idées de dernière minute

Planifiez et révisez vos Stories dans le cadre d'une stratégie de contenu plus large

suivez vos Stories* et leurs performances grâce aux outils d'analyse intégrés à Instagram

types de contenu Instagram que vous devriez programmer* : Ne limitez pas votre stratégie aux Stories uniquement, envisagez plutôt cette combinaison : publications dans le fil d'actualité : *Contenu intemporel, promotionnel ou à forte valeur ajoutée

Stories : coulescendes, sondages, questions-réponses

Reels : Tendances, démonstrations de produits ou conseils

Carrousels : Guides étape par étape ou témoignages Utilisez un modèle ou un affichage calendrier pour planifier la création de vos publications et le téléchargement de vos médias !

⭐ Fonctionnalité présentée Le modèle de planification des publications Instagram de ClickUp est destiné à toute personne gérant un calendrier de réseaux sociaux, en particulier ceux comportant plusieurs mises en forme, étapes de validation et dates de publication. La disposition visuelle dans la vue calendrier montre clairement comment ce modèle vous aide à structurer et à augmenter la visibilité de votre flux de travail marketing. Obtenez un modèle gratuit Planifiez et programmez vos publications Instagram à l'avance grâce au modèle de planification des publications Instagram de ClickUp Chaque bloc du calendrier est une carte de tâche complète qui vous donne tout en un coup d'œil : date de publication, thème (Caractéristiques du produit ou Conseils et astuces), étape actuelle (Contrôle qualité ou Publication), format du contenu, lien vers la publication et statut d'approbation. Vous disposez même d'indicateurs visuels pour des éléments spécifiques tels que Partage vers d'autres comptes ou Approbations en attente.

Comment programmer des stories Instagram étape par étape

La planification des stories Instagram vous aide à programmer votre contenu à l'avance, ce qui vous permet d'atteindre votre audience même lorsque vous n'êtes pas disponible.

À faire, vous pouvez utiliser les outils intégrés d'Instagram ou des applications tierces.

Voici comment commencer à programmer des stories Instagram. ✔️

Utilisez Meta Entreprise Suite

Méthode n° 1 : sur bureau

La version bureau de Meta Business Suite fait office de planificateur de stories Instagram, vous permettant de contrôler entièrement le moment où vos stories sont publiées. Voici comment l'utiliser. 💻

étape n° 1 : connectez-vous à Meta Business Suite *

Rendez-vous sur business.facebook.com et connectez-vous avec vos comptes Facebook et Instagram connectés. Ensuite, accédez au tableau de bord principal sous vos outils de contenu et localisez le bouton Créer une story .

Étape n° 2 : choisissez le compte

Recherchez l'icône Instagram à côté du bouton Partager vers pour vérifier que vous programmez bien pour la bonne plateforme et le bon profil. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 images ou vidéos en les glissant-déposant ou en les téléchargeant depuis votre ordinateur.

⚡ Astuce rapide : vous pouvez effectuer une modification en cours sur n'importe quelle story programmée avant sa mise en ligne en vous rendant dans la vue Calendrier. Si vous êtes bloqué, utilisez des outils d'IA pour les légendes.

étape n° 3 : personnalisez votre story*

Si nécessaire, ajoutez des superpositions de texte, recadrez les images et utilisez des autocollants, y compris des liens cliquables, à l'aide du bouton Modifier .

Ensuite, en bas, passez de Partager maintenant à Planifier. Vous pouvez soit choisir manuellement une heure, soit utiliser l'option Heures actives qui suggère des heures en fonction du comportement de votre audience. Cliquez sur Planifier et le tour est joué !

💡 Conseil de pro : Meta permet de planifier jusqu'à 29 jours à l'avance, ce qui est parfait pour les campagnes de planification média ou les lancements.

Méthode n° 2 : sur les appareils mobiles

Voici comment programmer des stories Instagram via l'application mobile Meta. 📱

étape n° 1 : téléchargez et ouvrez l'application Meta Business Suite *

Si vous ne l'avez pas encore fait, rendez-vous sur l'App Store ou Google Play pour installer l'application Meta Business Suite. Une fois téléchargée, connectez-vous à l'aide des identifiants liés à votre compte Instagram entreprise ou créateur.

Étape n° 2 : appuyez sur « Story » pour commencer

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'option Story pour commencer à créer votre story Instagram. Vous serez alors invité à télécharger votre contenu.

Étape n° 3 : téléchargez vos médias

Sélectionnez les photos ou les vidéos pour le partage dans votre story. Vous pouvez télécharger plusieurs diapositives à la fois, ce qui facilite la création d'une séquence complète.

étape n° 4 : personnalisez votre story *

Ajoutez des superpositions de texte, des autocollants, des GIF ou d'autres éléments de conception pour rendre votre contenu plus attrayant et plus conforme à votre image de marque. Vous pouvez également utiliser des outils pour recadrer ou redimensionner votre fichier multimédia si nécessaire.

Étape n° 5 : appuyez sur « Suivant » pour continuer

Une fois que votre Story correspond à vos attentes, appuyez sur le bouton Suivant dans le coin pour passer aux options de partage. Vous pouvez alors choisir où partager votre Story : Instagram, Facebook ou les deux. Vous pouvez publier simultanément sur les deux réseaux si vos comptes sont liés.

Étape n° 6 : programmez votre Story pour plus tard

Si vous utilisez iOS, appuyez sur Programmer pour plus tard. Si vous utilisez Android, appuyez sur Terminé, puis choisissez la date et l'heure auxquelles vous souhaitez publier votre story.

Une fois que tout est réglé, appuyez pour confirmer la programmation. Votre Story sera désormais publiée automatiquement à l'heure que vous avez sélectionnée.

💡 Conseil de pro : après la planification, consultez la section Story Insights dans Meta Business Suite pour examiner les performances de vos Stories précédentes. Des indicateurs tels que le nombre d'affichages, de réponses et de sorties vous permettent d'identifier les tendances, ce qui vous aide à comprendre quel contenu trouve un écho auprès de votre public et ce qui pourrait nécessiter des ajustements la prochaine fois.

📮 ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % supplémentaires souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. À faire, une IA doit être capable de : comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et mettre en place des flux de travail automatisés la plupart des outils permettent de réaliser une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé ses utilisateurs à regrouper plus de 5 applications à l'aide de notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions aux créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction de leur niveau de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

De nombreux outils tiers facilitent la planification directe des stories Instagram. Cependant, vous aurez besoin d'un outil de gestion de projet sur les réseaux sociaux pour organiser et gérer en coulisses votre flux de travail de contenu.

ClickUp avance à l'étape ici avec son large éventail de fonctionnalités. 🤩

La solution de gestion de projet marketing ClickUp fait office de centre de commande visuel. Vous pouvez mapper vos stories dans un calendrier partagé, attribuer des tâches à votre équipe, joindre des ressources créatives, organiser des réunions, bloquer du temps et fixer des délais pour chaque étape du processus de création de contenu.

Mais comment ?

Découvrez ClickUp Calendrier! ☑️ Regardez la vidéo pour découvrir comment utiliser ClickUp Calendrier afin de ne rien manquer dans votre planification de contenu.

Ce calendrier est le point de convergence pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing qui jonglent entre les stories Instagram, les campagnes, les réunions et les projets clients.

Vous pouvez planifier à l'avance toutes vos stories Instagram de la semaine, en les ajoutant à votre logiciel de calendrier de contenu avec des tâches ClickUp codées par couleur, des liens vers les réunions d'équipe, des brouillons joints et des fichiers de conception, en sachant exactement qui fait quoi et quand.

L'intelligence de la plateforme la distingue des autres. Elle est conçue dans un souci d'automatisation, de sorte que votre calendrier s'adapte réellement à vos besoins.

Imaginons que la révision créative de votre équipe prenne plus de temps que prévu et retarde la conception finale de la Story. ClickUp Calendrier modifie automatiquement les échéances, réorganise les priorités et bloque même du temps afin que votre équipe puisse se concentrer sans interruption !

Participez à vos réunions directement depuis le calendrier ClickUp, avec un preneur de notes IA dédié

De plus, tout est intégré. Vous n'avez pas besoin de changer d'onglet pour vérifier une invitation à une réunion, puis de passer à un autre outil pour afficher une tâche, et de revenir pour laisser un commentaire. Avec ClickUp Calendar, vous pouvez cliquer sur un évènement, consulter l'agenda, ouvrir le plan de contenu lié, rejoindre la réunion et taguer vos coéquipiers, le tout à partir du même endroit.

Si vous utilisez déjà Google Agenda, l'synchronisation fonctionne parfaitement dans les deux sens. Ainsi, si vous déplacez un appel d'équipe sur Google, il est également mis à jour dans ClickUp. De plus, l'assistant de prise de note IA de ClickUp AI prend automatiquement des notes de réunion consultables que vous pouvez consulter ultérieurement. Le processus semble fluide, car il l'est réellement.

Un autre avantage ? Une fois vos réunions terminées, ClickUp Brain entre en action. Cet outil d'IA dédié aux réseaux sociaux transforme les points de discussion en tâches, les attribue, met à jour les documents et veille à ce que tout avance.

Et si vous avez manqué une réunion, demandez simplement à Brain les points abordés (il a toujours une étape en avance 😉).

Obtenez instantanément les notes de réunion de vos précédents appels à synchroniser avec ClickUp Brain

*laissez l'automatisation et les agents IA Autopilot faire le gros du travail à faire

Répondez aux questions répétitives dans les canaux de discuter ClickUp, effectuez l'automatisation des rapports quotidiens et hebdomadaires, triez et attribuez les messages, ajoutez des rappels et bien plus encore avec ClickUp Autopilot Agents

ClickUp n'est pas seulement intelligent, il est proactif. Grâce à l'automatisation intégrée, vous pouvez définir des règles qui attribuent automatiquement des tâches, mettent à jour les statuts, envoient des rappels et déplacent le contenu dans votre flux de travail sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Mais ce n'est pas tout. Les agents IA Autopilot de ClickUp travaillent en coulisses pour faire avancer vos projets. Ils surveillent votre pipeline, signalent les goulots d'étranglement et peuvent même ajuster les délais ou réattribuer des tâches lorsque la situation évolue. Vous avez besoin d'une mise à jour rapide ou vous souhaitez automatiser un processus répétitif ? Il suffit de demander à votre agent. C'est comme avoir un membre supplémentaire dans votre équipe qui ne dort jamais.

Grâce à l'automatisation et aux agents IA, votre flux de travail de contenu s'adapte en temps réel, ce qui vous permet de vous concentrer sur le travail créatif, tandis que ClickUp s'occupe du reste.

💟 Bonus : Rejoignez la réunion de Brain MAX, l'application de bureau autonome basée sur l'IA de ClickUp, conçue pour les équipes et les créateurs de contenu qui souhaitent travailler plus intelligemment, sans pour autant travailler plus dur. Grâce à elle, vous pouvez planifier votre journée, gérer vos projets et automatiser vos publications sur les réseaux sociaux, le tout à l'aide d'instructions simples directement depuis votre bureau. Il s'intègre parfaitement à vos outils de réseaux sociaux placés dans les favoris, vous permettant ainsi de planifier, de définir des rappels et d'exécuter automatiquement des flux de travail de planification, sans aucune manipulation manuelle fastidieuse. Il vous suffit d'indiquer à Brain MAX ce dont vous avez besoin, et il se charge du travail fastidieux. De plus, vous pouvez exploiter plusieurs modèles d'IA dans MAX pour réfléchir et affiner des idées créatives pour votre prochaine publication ou campagne importante.

⚡ Archive de modèles : Vous souhaitez trouver des idées créatives, rédiger des textes attrayants et coordonner vos designs sans perdre le suivi ? Utilisez le modèle de publication sur les réseaux sociaux ClickUp pour organiser du contenu attrayant qui trouvera un écho auprès de votre public sur l'application Instagram et au-delà.

Conseils et bonnes pratiques pour planifier vos stories Instagram

Les stories Instagram disparaissent rapidement (en un clin d'œil, elles sont supprimées au bout de 24 heures). Cependant, ce n'est pas parce qu'elles sont temporaires qu'elles doivent être négligées dans votre stratégie de contenu.

En effet, les Stories stimulent l'engagement, renforcent la visibilité et suscitent des discussions directes sur différents réseaux sociaux.

Examinons quelques bonnes pratiques éprouvées pour améliorer votre stratégie de marketing de contenu. 🧰

publiez au bon moment : *Vous voulez plus d'affichages ? Essayez de publier entre 11 h et 14 h, en particulier le mercredi, jour où l'engagement est le plus élevé. Le Monday ? Une journée ennuyeuse. Adaptez votre calendrier aux habitudes de votre public en vous basant sur Instagram Insights 📅

restez cohérent : *visez entre une et sept stories par jour pour rester dans le radar de vos abonnés. Vous pouvez tester et ajuster cette fréquence jusqu'à ce que vous trouviez celle qui suscite le plus de réactions de la part de votre audience 🔁

Restez ludique et fidèle à votre marque : Restez fidèle à l'esprit de votre marque en utilisant des modèles et des couleurs cohérents. N'oubliez pas d'ajouter des éléments ludiques tels que des sondages, des quiz, des autocollants, des hashtags et des géotags pour les rendre plus interactifs et plus faciles à découvrir 🎨

Mélangez et réutilisez : Utilisez une combinaison de 80 % de contenu original et 20 % de contenu sélectionné pour renouveler votre contenu. Vous avez reçu un témoignage ou un conseil intéressant ? Faites-en un contenu intemporel et republiez-le de temps en temps pour les nouveaux abonnés ♻️

Pensez d'abord au mobile : votre Story doit être superbe sur un écran de téléphone. Utilisez des textes courts, des visuels percutants et commencez par un accroche qui attire l'attention dès la première seconde 📳

Restez dans l'air du temps : exploitez les jours fériés, les sujets tendance et l'actualité pour rester pertinent. Et si un évènement majeur se produit ? Soyez prêt à modifier votre contenu pour rester en phase avec l'actualité 🔀

🤝 Petit rappel : Suivez ce qui fonctionne. Ne vous contentez pas de publier des stories Instagram et de disparaître. Surveillez vos outils d'analyse Instagram, testez différents formats et horaires, posez-vous des questions, ajustez votre approche en fonction des nombres réels, et vous verrez toutes les différences nécessaires pour réussir votre stratégie Instagram.

Construisez votre « histoire » de réussite avec ClickUp

La mise en œuvre de votre stratégie de marketing de contenu implique de nombreux éléments, du choix des meilleurs moments pour publier à l'ajout d'autocollants interactifs. Et cela ne concerne plus seulement votre profil Instagram, mais tous vos comptes sur les réseaux sociaux.

C'est pourquoi vous devez associer votre stratégie à un système innovant qui vous laisse plus de liberté pour réfléchir et créer.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous aide à créer le calendrier de contenu idéal. Planifiez à l'avance grâce à des calendriers de contenu visuels, collaborez avec votre équipe à l'aide des commentaires et des validations intégrés, et personnalisez les flux de travail en fonction de vos processus.

Pourquoi attendre ? Inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅