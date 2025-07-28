Comment utiliser Reddit pour le marketing et générer du trafic organique

Reddit n'est pas une simple plateforme, c'est le groupe de discussion le plus honnête d'Internet. 💬C'est désordonné, anonyme et très engagé. Mais de nombreux spécialistes du marketing l'évitent, car Reddit ne récompense pas la promotion. Il récompense la présence, la pertinence et la valeur réelle.

Mais voici le hic : Le marketing sur Reddit repose sur deux éléments :

C'est un travail de longue haleine, donc la patience et l'établissement d'une relation de confiance sont la clé Un exercice d'équilibre très délicat, car dans l'opinion publique (celle des Redditors), préserver le caractère sacré de la plateforme est une priorité absolue

Vous avez publié un lien promotionnel trop tôt ? Vous serez mal noté. Vous avez raté le ton ? Vous serez ignoré, voire pire, banni !

Reddit a sa propre culture. Et si vous ne l'apprenez pas, vous ne tiendrez pas longtemps. 🤐 Contrairement à la plupart des plateformes de réseaux sociaux, Reddit ne récompense pas les visuels tape-à-l'œil ou les accroches virales, mais plutôt le contexte, l'utilité et la contribution.

*mais lorsque vous vous y prenez bien, Reddit devient l'un des canaux de croissance les plus fiables et les plus organiques qui soient. Peu importe qui vous êtes, Reddit peut être l'endroit où vous établissez de véritables connexions, recueillez des commentaires sans filtre et générez un trafic à forte intention qui se convertit réellement.

🧐 Le saviez-vous ? Les utilisateurs de Reddit sont 46 % plus enclins à faire confiance aux marques qui font de la publicité sur la plateforme que sur d'autres canaux.

Dans ce guide, nous vous expliquons en détail comment utiliser Reddit à des fins marketing, sans passer pour un spécialiste du marketing. Et oui, nous vous offrons un modèle gratuit pour les réseaux sociaux afin de vous aider à planifier chaque publication. 🎯

Mais avant cela, voici votre TL;DR 👇

⏰ Résumé en 60 secondes Reddit n'est pas une plateforme sociale classique : elle s'articule autour de communautés de niche qui privilégient le fond à la forme. Pour réussir ici, il ne suffit pas d'être accrocheur : vous devez maîtriser la culture et apporter une contribution cohérente et utile. Ce blog vous explique : Comment gagner la confiance et accumuler du karma avant de publier (et ce que cela signifie)

Stratégies fondamentales sur Reddit : du marketing par commentaires et des AMA aux mentions discrètes et à la validation du marché

Un guide étape par étape pour créer, gérer et mesurer le contenu Reddit sans passer pour un spécialiste du marketing

Erreurs courantes sur Reddit (publication trop rapide, ton trop poli) et comment les corriger

ClickUp , l'application qui fait tout pour le travail, vous aide en coulisses : organisation du contenu, suivi de l'engagement, utilisation de l'IA pour rédiger des publications et synchronisation de tout cela avec votre calendrier de contenu Comment, l'application qui fait tout pour le travail, vous aide en coulisses :, suivi de l'engagement, utilisation de l'et synchronisation de tout cela avec votre calendrier de contenu Si vous êtes prêt à exploiter l'une des communautés en ligne les plus engagées et à vous développer en toute transparence et confiance, ce guide est fait pour vous. 💬

Qu'est-ce que Reddit et pourquoi est-ce important pour les spécialistes du marketing ?

Reddit est un réseau de communautés appelées subreddits, chacune dédiée à un sujet, un intérêt ou un créneau spécifique. Que ce soit sur r/Entrepreneur, r/SmallBusiness ou r/Marketing, les utilisateurs posent des questions, partagent leurs réussites, se défoulent et échangent des conseils. Et ils le font avec une tolérance zéro pour l'autopromotion spammeuse.

Reddit est comme la place publique d'Internet, avec ses milliers de ruelles, ses clubs secrets et ses habitants farouchement loyaux.

Alors, pourquoi les spécialistes du marketing devraient-ils s'y intéresser ?

Car Reddit offre quelque chose que les autres plateformes n'ont pas : une connaissance approfondie et contextuelle de votre public cible. C'est là que s'expriment sans filtre les opinions, les points faibles et les commentaires sur les produits. Et lorsque vous vous engagez de la bonne manière, c'est également une mine d'or en termes de trafic.

🎉 La réussite du marketing Reddit en action : Voici un exemple concret du pouvoir viral de Reddit à l'œuvre. Le fondateur d'une start-up a partagé son produit sur le subreddit r/InternetIsBeautiful, mais il n'est pas facile à vendre. Étude de cas sur la réussite du marketing sur Reddit via Source Le résultat ? 24,5K votes positifs, plus de 700 commentaires et plus de 150K visites en seulement 24 heures. 🔥 Étude de cas sur la réussite du marketing sur Reddit via Source C'est une étude de cas parfaite qui montre ce qui se passe lorsque vous partagez de la valeur, et pas seulement des liens, et que vous respectez l'esprit communautaire. Ce type de publication authentique, qui met l'histoire en avant et le pitch en second plan, est exactement ce que Reddit récompense. 🧠 Conclusion : des discussions concrètes, des résultats concrets.

💡 Conseil de pro : Commencez chaque publication Reddit par une anecdote ou une réflexion, et non par un argumentaire commercial. Pensez « entrée de journal » plutôt que « présentation commerciale »

Statistiques Reddit rapides pour les spécialistes du marketing OU pourquoi les spécialistes du marketing devraient être sur Reddit !

57 millions d'utilisateurs actifs quotidiens

4,5 milliards de visites en mai 2025

💬 Engagement extrêmement élevé sur des contenus de niche, en particulier les réponses longues, les données et les conseils concrets

Que vous validiez une idée de produit ou que vous semiez les graines d'un leadership éclairé, Reddit vous permet d'écouter les discussions dans des subreddits de niche avant de vous lancer, puis d'apparaître d'une manière qui trouve un écho.

🎉 Anecdote : le terme « Reddit hug of death » (l'étreinte mortelle de Reddit) désigne le crash d'un petit site web suite à une augmentation massive du trafic après être devenu viral sur Reddit.

📮 Insight ClickUp : 55 % des managers expliquent le « pourquoi » des projets en reliant les tâches à des défis ou des objectifs plus larges. Cela signifie que 45 % des personnes qui privilégient par défaut le processus plutôt que l'objectif peuvent manquer de motivation et d'enthousiasme. Même les employés les plus performants ont besoin de voir l'importance de leur travail et de trouver un sens à ce qu'ils font. Il est temps de combler ce fossé. Connectez les tâches individuelles à des objectifs généraux dans ClickUp. Utilisez les relations et les dépendances intégrées pour montrer comment chaque effort contribue à la vision d'ensemble, rendant ainsi les tâches plus significatives pour tous les membres de votre équipe. 💫 Résultats réels : Cartoon Network a utilisé les fonctionnalités de gestion des réseaux sociaux de ClickUp pour terminer la publication de contenu avec 4 mois d'avance et gérer deux fois plus de réseaux sociaux avec la même taille d'équipe.

Pourquoi Reddit est un outil marketing délicat, mais puissant

Soyons réalistes, Reddit ne facilite pas la tâche des spécialistes du marketing. La plateforme se montre fièrement sceptique envers tout ce qui ressemble à de l'autopromotion. Et ses utilisateurs ? Ils protègent farouchement leurs communautés.

Pourquoi le marketing sur Reddit est délicat via Source

Vous avez essayé de copier-coller un article de blog dans un fil ? Il risque d'être signalé comme spam ou supprimé par un mod (c'est-à-dire un modérateur). Publier une fois et disparaître ? Oui, vous ne trompez personne.

Mais il y a un revers à la médaille : vous êtes dans le coup une fois que vous avez gagné la confiance de Reddit. Et cette confiance a une valeur inestimable.

Reddit n'est pas rempli d'utilisateurs passifs qui font défiler les publications : ses utilisateurs les plus actifs sont des penseurs, des acteurs et des décideurs. Les gens sont là pour résoudre des problèmes, apprendre les uns des autres et obtenir des réponses concrètes. Et lorsque votre produit, votre idée ou votre histoire correspond à ce contexte ? Vous n'avez pas besoin de pousser, c'est lui qui vient à vous.

🎉 Fait amusant : 88 % des utilisateurs déclarent venir sur Reddit pour prendre des décisions d'achat en se basant sur les perspectives humaines uniques qu'ils trouvent sur la plateforme.

Pourquoi Reddit peut être un terrain miné (mais qui vaut la peine d'être exploré) :

🧐 Le saviez-vous ? 50 % des utilisateurs américains de Reddit ont entre 18 et 29 ans, ce qui en fait l'une des principales plateformes pour atteindre la génération Z et les jeunes milléniaux. Si vous faites du marketing auprès des natifs du numérique, vous êtes au bon endroit.

La fidélité aux subreddits est intense : la plupart des utilisateurs ne sont pas « sur Reddit », ils font partie de communautés spécifiques. Et chacune a ses propres normes, son ton et sa tolérance en matière de promotion. Comprendre le fonctionnement de chaque subreddit vous aide à adapter votre stratégie en conséquence

Le karma est votre preuve sociale : les comptes avec un karma faible et des liens promotionnels sont des signaux d'alerte. Construisez d'abord un historique de contributions

*il n'existe pas de stratégie universelle : ce qui fonctionne dans des subreddits spécifiques comme r/Entrepreneur ne fonctionnera pas dans r/GrowMySmallBusiness

Mais si vous êtes patient et déterminé, Reddit devient l'un des rares endroits où la transparence l'emporte sur le vernis et où le discours authentique bat les textes publicitaires. Vous pouvez créer une marque personnelle, valider des idées et développer naturellement une communauté d'abonnés fidèles.

🎥 Voici un tutoriel vidéo rapide sur la manière dont vous pouvez utiliser l'IA pour le marketing, sur Reddit et d'autres réseaux sociaux.

Si vous vous demandez comment rester cohérent tout en jonglant entre Reddit, LinkedIn et le contenu de votre blog, ClickUp peut vous aider. C'est l'application qui fait tout pour le travail, conçue pour remplacer les flux de travail dispersés par un centre de commande organisé et complétée par les modèles d'IA les plus avancés au monde. De la planification du contenu au suivi de la communauté, en passant par la rédaction de publications conçues pour Reddit, le marketing Reddit devient beaucoup moins chaotique lorsque tout est regroupé au même endroit. Utilisez plusieurs modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude et Gemini pour créer du contenu et des stratégies marketing pour Reddit Nous approfondirons la question plus loin dans cet article. 🔎

Types de marketing que vous pouvez faire sur Reddit

Voici les quatre approches marketing les plus efficaces sur Reddit (sans artifices) :

1. Engagement communautaire (soyez authentique)

Exemple d'engagement communautaire sur la manière d'utiliser Reddit à des fins marketing via Source

C'est ici que tout commence. Parcourez les subreddits pertinents où votre public cible passe du temps et participez aux discussions où vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Pas de liens, pas de noms, juste de la valeur.

Que vous partagiez la manière dont vous avez résolu un problème difficile pour un client, que vous posiez des questions de suivi pertinentes ou que vous proposiez des ressources gratuites, un engagement constant renforce la reconnaissance et stimule l'engagement envers le contenu sur toutes les plateformes.

💡 Conseil de pro : commentez avant de publier. Une présence régulière vous permettra de vous forger une image utile et respectée par les communautés. Si toutes vos activités se limitent à une promotion de haut niveau, vous serez signalé ou ignoré.

2. Fils « Ask Me Anything » (AMA)

Exemple AMA sur la manière d'utiliser Reddit à des fins marketing via Source

Notre PDG, Zeb Evans, s'est également joint à la fête et a interagi avec de nombreux fans de ClickUp!

Exemple d'engagement sur la manière d'utiliser Reddit à des fins marketing via Source

Si vous avez une histoire qui mérite d'être racontée, Reddit dispose d'une communauté prête à vous écouter.

Les AMA sont parfaits pour les fondateurs, les créateurs et les spécialistes du marketing qui ont un parcours unique ou une expertise de niche. Un bon AMA donne une impression personnelle et ouverte, contrairement à un moment de relations publiques mis en scène. Les plus réussis sont honnêtes, drôles et même un peu vulnérables.

De plus, les fils AMA ne sont pas seulement des questions-réponses, ce sont aussi des outils puissants pour créer une communauté, en particulier lorsque vous les complétez par des informations, des ressources ou du contenu en coulisses.

📌 Exemple : « J'ai créé une application de productivité que PERSONNE n'a téléchargée, jusqu'à ce que je change d'approche. AMA sur l'échec, les commentaires sur Reddit et la recherche de l'adéquation produit-marché. »

Bonus : vous pouvez réutiliser les réponses dans des articles de blog, les partager dans un subreddit de marque ou les transformer ultérieurement en contenu social. (Et oui, ClickUp est parfait pour organiser tout cela. )

🎉 Anecdote : les fils AMA sont souvent réutilisés dans des blogs ou des contenus LinkedIn très performants. Considérez-les comme des graines de contenu à long terme.

3. Mentions subtiles + publications à valeur ajoutée

Publication à forte valeur ajoutée sur Reddit via Source

Personne n'aime qu'on lui vende quelque chose, mais tout le monde aime découvrir des solutions intéressantes.

Au lieu de poster un lien et de rebondir, décrivez votre processus. Mentionnez la manière dont vous organisez vos campagnes ou collectez des informations avec ClickUp dans le corps du texte, et non dans le titre. C'est l'objectif des stratégies de branding intelligentes.

📌 Exemple : « Nous avons mis en place un système dans ClickUp pour suivre l'engagement des publications sur 10 subreddits. Il s'avère que les commentaires postés après 17 h génèrent 40 % de réponses en plus. » Ce genre d'informations ? À ajouter à vos signets, car c'est exactement ce qui permet d'obtenir des résultats dans ces exemples de marketing IA.

Le karma Reddit est un score attribué aux utilisateurs qui représente la valeur que vous avez apportée à la communauté Reddit. Comment gagner du karma Reddit ? Chaque fois que d'autres utilisateurs Reddit votent pour vos publications ou les commentent, vous gagnez du karma. À l'inverse, si vos commentaires sont mal notés, votre karma diminue. Ce n'est pas si différent de la vraie vie, n'est-ce pas ?

🧐 Qu'est-ce que le karma Reddit et comment l'obtenir sur Reddit ? Le karma Reddit est un score attribué aux utilisateurs qui représente la valeur que vous avez apportée à la communauté Reddit. Comment gagner du karma Reddit ? Chaque fois que d'autres utilisateurs Reddit votent pour vos publications ou les commentent, vous gagnez du karma. À l'inverse, si vos commentaires sont mal notés, votre karma diminue. Ce n'est pas si différent de la vraie vie, n'est-ce pas ?

4. Étude de marché + validation

Validation du marché sur Reddit via Source

Vous lancez un nouveau produit ? Utilisez Reddit pour poser des questions plutôt que pour vendre.

Il existe des subreddits et des forums de commentaires entièrement consacrés à l'IA où vous pouvez recueillir des informations en temps réel pour affiner votre stratégie, que vous ayez besoin de critiques sur votre design, de commentaires sur vos messages ou d'avis sur vos tarifs. Posez les bonnes questions, montrez que vous avez fait vos recherches et présentez-les comme faisant partie d'un véritable processus de validation marketing.

C'est là que Reddit fait la différence : des réponses d'une honnêteté brutale, souvent étonnamment réfléchies.

De r/marketing aux fils de discussion spécialisés pour les fondateurs d'entreprises indépendantes, ces communautés thématiques offrent un niveau de connaissance de l'audience que la plupart des plateformes de réseaux sociaux ne peuvent égaler.

Grâce à un ciblage judicieux des subreddits et à des publications élaborées autour de mots-clés pertinents, vous pouvez engager les utilisateurs dans des discussions constructives qui font émerger des questions, valident vos messages et donnent forme à votre contenu futur. Reddit fonctionne comme un groupe de discussion en temps réel, mais avec plus de caféine et moins de filtres.

🧐 Le saviez-vous ? Les fils Reddit sont souvent bien classés dans les SERP de Google, ce qui signifie qu'un commentaire utile peut générer un trafic permanent. =!

5. Écoute sociale et surveillance de la marque

Les utilisateurs de Reddit parlent toujours de produits, de marques et de points faibles, ce qui en fait un canal précieux pour surveiller la réputation de votre marque. Et pas toujours en étiquetant ou en liant directement. Si vous ne prêtez pas attention à ces mentions, vous passez à côté d'informations gratuites (et d'opportunités de gestion de la réputation).

Écoute sociale sur Reddit via Source

Vous n'êtes pas obligé de participer à toutes les discussions, mais les surveiller vous aidera à :

Comprenez comment votre marque est réellement perçue

Découvrez des témoignages et des commentaires spontanés

Identifiez les ambassadeurs potentiels ou répétez les questions que vous pouvez transformer en contenu, comme dans ces exemples astucieux d'activation de marque

✅ Dans ClickUp : configurez une tâche récurrente pour examiner chaque semaine les mentions de votre marque. Déposez les liens dans un document ou un tableau blanc dédié, étiquetez les thèmes (par exemple, demandes de fonctionnalités, compliments, confusion) et attribuez des actions de suivi à votre équipe. Vous transformerez les discussions sur Reddit en stratégie, en particulier si vous associez cette fonctionnalité aux bons outils d'écoute sociale.

Créez une tâche récurrente dans ClickUp pour surveiller le ton et le sentiment sur vos fils les plus populaires. Utilisez des étiquettes simples telles que « positif », « neutre » ou « nécessite une réponse » pour anticiper les commentaires négatifs et protéger la réputation de votre marque avant qu'ils ne fassent boule de neige

📌 Exemple : quelqu'un publie dans r/Productivity : « Quelqu'un d'autre est passé de Notion à ClickUp pour avoir de meilleurs tableaux de bord ? » Vous ne répondez même pas, mais votre équipe enregistre cette publication, la partage dans une newsletter interne et l'utilise pour mettre en avant une fonctionnalité sur vos canaux. Ces utilisateurs fidèles peuvent devenir des ambassadeurs de votre marque.

🎉 Anecdote amusante : Reddit est l'une des seules grandes plateformes où les récits anonymes surpassent les campagnes de marque.

Comment élaborer une stratégie marketing gagnante sur Reddit

Reddit n'est pas une plateforme où l'on publie un message et où l'on oublie tout. Pour bien commercialiser vos produits ou services sur cette plateforme, vous devez créer un contexte, instaurer la confiance et acquérir un peu de savoir-faire Reddit. Voici votre guide pour naviguer sur Reddit sans vous ridiculiser (ni ridiculiser votre marque).

Étape 1 : Observez avant d'agir

Avant même de penser à publier, passez du temps dans les subreddits qui constituent votre cible. La culture Reddit est hyper consciente, et chaque communauté a ses propres règles de subreddit : enfreignez-les, et votre publication disparaîtra.

La première étape consiste à comprendre l'espace. Trouvez des subreddits pertinents, comprenez comment les gens communiquent, quels types de publications fonctionnent bien et quelles sont les règles à respecter.

🧠 Posez-vous la question suivante :

Quel ton utilise ce subreddit : décontracté, formel, sarcastique ?

Qu'est-ce qui est le plus plébiscité ? Les questions ? Les anecdotes ? Les données ?

Les gens partagent-ils des liens ou privilégient-ils les discussions ?

💡 Conseil de pro : utilisez les recherches Google telles que site: reddit.com [votre sujet] pour trouver des fils existants très performants, avant même d'ouvrir l'application, et vérifiez ce qui fonctionne. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez rechercher à peu près tout ce que vous voulez et Reddit vous donnera satisfaction !

✅ Dans ClickUp : utilisez ClickUp Docs ou Tableau blanc ClickUp pour chaque subreddit que vous ciblez. Ajoutez des règles, des types de publications populaires et les particularités de la communauté. Ainsi, vous n'aurez pas à réapprendre l'ambiance à chaque fois que vous publiez. De plus, vous pouvez tenir à jour un document de recherche sur les subreddits et conserver toutes les informations au même endroit. Et avec ClickUp AI, vous pouvez créer des éléments d'action à partir du document, des résumés, des comptes rendus et bien plus encore en quelques secondes.

Documents ClickUp avec IA pour créer du contenu pour Reddit

📌 Exemple : vous vous intéressez à r/SmallBusiness. Au lieu de poster un lien vers votre blog, vous passez une semaine à découvrir le fonctionnement du subreddit, à commenter les défis des autres, à partager votre parcours et à voter pour les réponses utiles. Vous vous intégrez d'abord, afin que les gens vous reconnaissent lorsque vous publiez.

💡 Conseil de pro : rédigez d'abord vos publications Reddit dans ClickUp Docs afin de pouvoir les mettre en forme, affiner le ton à l'aide de l'IA et même obtenir des commentaires en interne sans risquer de vous faire bombarder de messages. Vous souhaitez aller plus loin ? Essayez ClickUp Brain MAX. Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications connectées + le Web

Utilisez Talk to Text pour demander, dicter et exécuter des tâches vocales, sans les mains et où que vous soyez

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour obtenir des informations sur vos concurrents, les subreddits les plus populaires pour votre marque, et bien plus encore ClickUp Brain MAX est un compagnon IA de bureau ultra-puissant qui vous comprend vraiment, car il connaît votre travail. Abandonnez la prolifération des outils d'IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer de la documentation, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore. Utilisez Brain MAX pour optimiser l'efficacité de votre marketing à grande échelle

Étape 2 : Suivez les tendances et constituez une banque de contenus

Une fois que vous avez terminé votre travail de recherche, observez régulièrement ce que les gens demandent. Ce sont vos indices de contenu. Commencez par explorer les subreddits et les communautés liés à votre niche, qu'il s'agisse du SaaS B2B, de l'entrepreneuriat solo ou des produits durables

Il ne s'agit pas de créer des publicités, mais d'identifier véritablement les opportunités d'ajouter de la valeur. Un bon marketing sur Reddit commence par répondre aux questions auxquelles personne d'autre ne répond bien. Au fur et à mesure que vous constituez votre banque de contenu, étudiez ce qui constitue un contenu engageant dans chaque subreddit. Il est rarement tape-à-l'œil, mais généralement utile.

💡 Conseil de pro : Recherchez les publications qui ont reçu beaucoup de votes positifs et de commentaires. Ce sont des sources de contenu. Inspirez-vous-en pour créer vos propres publications et votre stratégie marketing sur Reddit.

✅ Dans ClickUp : créez un dossier de contenu avec des tâches libellées par thème (par exemple, tarification, intégration des clients, difficultés rencontrées dans votre niche). Utilisez les champs personnalisés pour étiqueter les subreddits. Vous construisez ainsi votre base de connaissances Reddit dans le cadre d'une stratégie de contenu à long terme.

Utilisez les tendances des commentaires, les fils les plus populaires et les points faibles récurrents dans le cadre de vos recherches continues sur Reddit : vous découvrirez des informations qu'aucun outil SEO ne peut vous fournir

Création de tâches sur ClickUp pour les tâches Reddit

📌 Exemple : après avoir lu cinq publications différentes sur la gestion des mauvais clients, vous rédigez une publication dans laquelle vous partagez votre processus de sélection des clients, avec des conseils concrets et pertinents. Vous ne faites pas la promotion de votre entreprise, mais vous vous positionnez en tant qu'expert. C'est ainsi que vous gagnez la confiance des utilisateurs de Reddit.

📖 En savoir plus : Lorsque vous organisez vos idées par thème et par subreddit, ces modèles pour réseaux sociaux peuvent vous aider à réutiliser les fils Reddit dans votre calendrier.

Organisez et rédigez plus intelligemment avec ClickUp AI

Entre l'observation, le suivi des tendances et la planification de votre publication, l'étape intermédiaire la plus souvent négligée est la rédaction d'un contenu qui trouve un écho.

Au lieu de fixer un écran vide ou de vous demander quel ton adopter, appuyez-vous sur l'IA pour vous aider à mettre forme à vos pensées. Non pas pour remplacer votre voix, mais pour vous aider à l'affiner en fonction de la culture de chaque subreddit.

✅ Dans ClickUp : utilisez ClickUp AI pour trouver des idées accrocheuses, transformer de longs messages en fils de commentaires courts ou réécrire du contenu dans des formats adaptés à Reddit (narratif, informel, perspicace). Que vous répondiez à des commentaires négatifs ou que vous rédigiez une introduction pour une session AMA, l'IA vous aide à rester naturel et humain.

Utilisez ClickUp Brain pour créer du contenu utile pour Reddit

Créez un calendrier de contenu Reddit + des publications personnalisées avec ClickUp Brain

Et grâce aux intégrations ClickUp (de Google Docs et Slack à Zapier et HubSpot), vous pouvez connecter directement les brouillons de publications Reddit, les recherches et les déclencheurs d'engagement aux flux de travail existants de votre équipe. Plus besoin de copier-coller entre les outils.

📌 Exemple : vous avez rassemblé trois thèmes de publication très performants sur r/Marketing et vous souhaitez en tester un. Vous entrez votre idée dans ClickUp AI et lui demandez de réécrire la publication dans trois tons différents : curieux, vulnérable et expert. Vous choisissez celui qui correspond à la culture du subreddit, vous le peaufinez et vous le publiez en toute confiance.

💡 Conseil de pro : Enregistrez toutes les idées de publication que vous trouvez dans les commentaires Reddit : vous disposez ainsi de plusieurs semaines de contenu. Utilisez l'IA de ClickUp pour les transformer en brouillon de blog, tweet ou newsletter.

Étape 3 : Créez votre profil Reddit comme un atout de marque

Votre profil Reddit est votre page de marque ou votre compte d'entreprise sans bannière ni bouton CTA. Avant de promouvoir quoi que ce soit, assurez-vous que votre profil montre que vous êtes un collaborateur, et non un promoteur.

Commencez par :

Remplissez votre profil (bref, pertinent et honnête)

Participez à des fils de commentaires sur plusieurs subreddits

Publiez un ou deux contenus utiles sans aucune autopromotion

✅ Dans ClickUp : ajoutez un rappel hebdomadaire récurrent pour commenter les publications tendance et suivre les personnes qui vous ont répondu. Gardez votre karma actif.

Utilisez ClickUp Reminder pour suivre les suivis et les réponses

📌 Exemple : un fondateur publie son pitch deck pour demander des commentaires. Vous répondez avec des notes constructives basées sur votre expérience, et quelqu'un vous envoie ensuite un message pour vous proposer une collaboration. Vous n'avez pas fait de pitch, mais vous avez tout de même obtenu une piste.

🎉 Anecdote : Reddit a inventé des expressions courantes sur Internet telles que « ELI5 » (Explain Like I'm 5, « Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans »), « TL;DR » et « shadowban » (bannissement fantôme), que l'on retrouve désormais partout, des tutoriels sur les produits aux présentations destinées aux investisseurs. Au cas où vous vous poseriez encore des questions sur la puissance de Reddit.

Étape 4 : Publiez avec un objectif, pas pour faire de la promotion

C'est là que la plupart des spécialistes du marketing se trompent. Ne publiez pas pour « pousser » votre produit. Publiez pour partager, enseigner ou résoudre un problème que vous avez rencontré.

Voici comment procéder :

Racontez une histoire : « Voici comment j'ai fait... »

Valeur ajoutée : « Voici le modèle que j'ai utilisé... »

Lancez la discussion : « Je suis curieux de savoir comment les autres abordent cette question... »

✅ Dans ClickUp : utilisez le modèle avancé pour les réseaux sociaux afin de créer un pipeline pour votre marketing Reddit, du brainstorming à la publication en passant par la rédaction et l'engagement. Chaque publication reste liée à un objectif clair (éducation, trafic ou discussion), afin que rien ne se perde dans le défilement.

Découvrez le modèle avancé pour les réseaux sociaux

Obtenez un modèle gratuit Créez une stratégie complète pour les réseaux sociaux à l'aide de ce modèle ClickUp

Ce modèle est votre quartier général stratégique Reddit, un environnement de travail prêt à l'emploi qui vous aide à planifier, publier et gérer votre contenu sur toutes les plateformes. Si vous avez toujours rêvé que les fils Reddit et les publications sur les réseaux sociaux cohabitent en harmonie, voici comment y parvenir.

Voici ce que cela vous permet de faire :

Centralisez les flux de travail liés au contenu : suivez les idées depuis leur conception jusqu'à leur publication à l'aide des vues Liste, Tableau et Calendrier (par exemple, recherche → brouillon → publication en direct). Les champs personnalisés et les statuts des tâches garantissent une grande clarté

Accélérez la planification de vos publications : utilisez un formulaire de suggestions intégré pour trouver des idées de publications Reddit, puis mappez-les facilement dans votre échéancier éditorial

Optimisez la planification et le timing : visualisez votre calendrier de publication sur plusieurs plateformes, idéal pour aligner les publications, les commentaires et les suivis sur Reddit

Collaborez et restez alignés : attribuez des brouillons de publication ou des commentaires à vos coéquipiers, définissez des validations et suivez la progression à l'aide de statuts clairs tels que « En cours de révision » ou « Publié »

Mesurez les tendances et gardez un œil sur tout : une fois les publications mises en ligne, synchronisez les commentaires, les taux d'engagement ou même les performances des fils (comme le karma ou les réponses) dans un tableau de bord afin d'identifier ce qui fonctionne le mieux : une fois les publications mises en ligne, synchronisez les commentaires, les taux d'engagement ou même les performances des fils (comme le karma ou les réponses) dans un tableau de bord afin d'identifier ce qui fonctionne le mieux sur reddit.com

Que vous planifiez des AMA, des séries de contenu ou des campagnes cross-canal, ce modèle vous offre une structure et une flexibilité pour votre stratégie Reddit, sans chaos.

📌 Exemple : au lieu de dire « Essayez mon outil », écrivez :

« Nous avons organisé une session AMA et utilisé un tableau de bord pour mesurer l'engagement par jour/heure. Étonnamment, les mardis après-midi ont obtenu de meilleurs résultats que les week-ends. Voici le détail... »

« Nous avons organisé une session AMA et utilisé un tableau de bord pour mesurer l'engagement par jour/heure. Étonnamment, les mardis après-midi ont obtenu de meilleurs résultats que les week-ends. Voici le détail... »

Vous avez suscité l'intérêt et commencé à créer votre propre micro-communauté au sein d'un subreddit de niche. (y compris sur votre produit).

📖 En savoir plus : Utilisez des flux de travail éprouvés pour la gestion de projets sur les réseaux sociaux afin de planifier et de programmer vos publications Reddit comme sur n'importe quel autre canal.

Étape 5 : Mesurez ce que Reddit ne mesure pas

Reddit ne vous fournit pas d'analyses de performance, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas mesurer ce qui compte.

Suivez :

Quels sont les posts qui obtiennent le plus de votes positifs/commentaires ?

Comment augmenter votre karma Reddit

Fréquence à laquelle les utilisateurs envoient des messages privés ou mentionnent votre marque dans des fils

Quel sentiment percevez-vous (soutien ? scepticisme ?)

✅ Dans ClickUp : créez un tableau de bord léger pour suivre les indicateurs clés de performance (KPI) de Reddit, ou même effectuer un audit rapide des réseaux sociaux afin de comparer les performances entre les différentes plateformes. Utilisez des champs simples tels que « Titre de la publication », « Karma », « Commentaires » et « Trafic généré », ou connectez-vous à des modèles de rapports sur les réseaux sociaux pour éviter toute installation. Cela vous permet d'identifier les tendances en matière de contenu qui fonctionne réellement, et de les reproduire.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre votre marketing sur Reddit

📌 Exemple : vous remarquez que vos publications informatives (par opposition aux listes de conseils) suscitent trois fois plus d'engagement dans r/Entrepreneur. Vous décidez donc de miser davantage sur les publications narratives afin de toucher un public engagé.

🎉 Anecdote amusante : Elon Musk, Obama, Bill Gates et d'innombrables fondateurs de start-ups ont tous organisé des AMA sur Reddit (comme l'attestent les archives publiques sur Reddit. com).

Étape 6 : Maintenez la dynamique

Reddit récompense la régularité. Si vous publiez une seule fois et disparaissez, votre portée diminuera. Mais si vous participez régulièrement, que ce soit en commentant ou en publiant, votre présence s'amplifiera.

✅ Dans ClickUp : définissez des tâches récurrentes pour atteindre vos objectifs d'engagement hebdomadaires, comme publier tous les jeudis ou commenter trois fils. Ensuite, ajoutez des automatisations ClickUp pour déclencher des rappels après publication, signaler les réponses qui nécessitent un suivi ou attribuer automatiquement les étapes suivantes lorsque votre marque est mentionnée. C'est un moyen simple de rester cohérent, réactif et connecté à la discussion, sans prendre de retard.

Déclenchez des rappels et des notifications sans effort avec Déclenchez des rappels et des notifications sans effort avec les automatisations ClickUp

📌 Exemple : vous rejoignez chaque semaine le fil de discussion stratégique hebdomadaire de r/MarketingMonday avec une nouvelle idée. Au bout d'un mois, vous êtes connu dans la communauté et désormais, lorsque quelqu'un demande « Comment organisez-vous votre calendrier de contenu ? », vous êtes automatiquement étiqueté.

💡 Conseil de pro : repérez les questions récurrentes sur Reddit et associez-les à la FAQ de vos clients. Utilisez ensuite ClickUp pour transformer les deux en brouillons de contenu, tandis que ces conseils de productivité Reddit vous aideront à rester cohérent en coulisses.

Développez votre marketing Reddit : base de connaissances et collaboration en équipe

Le marketing sur Reddit ne se résume pas à ce que vous publiez, mais aussi à ce que vous apprenez et à la manière dont votre équipe travaille en coulisses. Voici comment passer au niveau supérieur :

Construisez une base de connaissances ClickUp

Ne réinventez pas la roue chaque fois que vous rejoignez un nouveau subreddit. Créez un document ou un wiki évolutif à l'aide de ClickUp Know Management pour suivre les règles des subreddits, les publications les plus performantes, les leçons apprises et même les études de cas de vos campagnes. Cette ressource permet à votre équipe de rester alignée et à votre stratégie de rester précise.

Collaborez et obtenez des commentaires, de manière intelligente

Rédigez des brouillons dans ClickUp Docs et invitez votre équipe à les relire, les commenter et suggérer des modifications. Utilisez les @mentions et le chat ClickUp pour faire appel à des experts en la matière et attribuer des tâches de modération ou de suivi. Grâce à des statuts clairs et des boucles de rétroaction, vous ne manquerez jamais une occasion de faire briller votre marque sur Reddit.

📁 Archive de modèles : réduisez votre temps de préparation grâce à ces ressources prêtes à l'emploi ! Modèle de gestion de marque pour surveiller les mentions de votre marque sur Reddit, enregistrer l'engagement et rationaliser les suivis Modèle de calendrier de contenu pour planifier, programmer et suivre toutes vos publications et campagnes Reddit en un seul endroit Modèle de base de connaissances pour organiser les règles des subreddits, les bonnes pratiques et les informations sur la communauté pour votre équipe

Erreurs courantes à éviter en matière de marketing sur Reddit (et comment les corriger avec ClickUp)

Le marketing sur Reddit à des fins d'autopromotion est facilement banni via Source

Reddit n'est pas comme Instagram ou X. Vous ne pouvez pas simplement programmer des publications et attendre des résultats. Vous devez faire preuve de patience, être présent et avoir le pouls de ce qui intéresse votre audience.

Par exemple, vous ne pouvez pas publier à des heures inhabituelles : Reddit privilégie les contenus récents qui apparaissent dans les flux des utilisateurs lorsqu'ils sont les plus actifs.

Mais bon, vous avez ClickUp dans votre coin. Découvrons ensemble les erreurs classiques à éviter et comment les contourner comme un pro. 🧹

❌ Erreur n° 1 : publier sans tenir compte du contexte

Les utilisateurs de Reddit ne sont pas timides : ils vous le feront savoir si votre publication semble forcée ou hors de propos. Et chaque culture de subreddit est différente. Ce qui obtient des votes positifs dans r/Startups peut être descendu en flammes dans r/Marketing : adaptez-vous en conséquence.

🔧 Réparez-le avec ClickUp : créez un document ou un tableau blanc « Recherche Subreddit ». Consignez les règles de la communauté, les formats de publication, les flairs et les notes de ton pour chaque subreddit que vous souhaitez cibler. Considérez-le comme votre guide Reddit, afin de ne jamais vous lancer à l'aveuglette.

📌 Exemple : Vous lorgnez sur r/Freelance, mais vous vous rendez compte que ce site interdit les liens directs. Vos notes dans ClickUp vous rappellent de reformuler votre publication sous forme de question narrative.

🧐 Le saviez-vous ? Vous pouvez filtrer n'importe quel subreddit par « Top of all time » (Meilleur de tous les temps) pour analyser ce qui a fonctionné (et le ton utilisé).

❌ Erreur n° 2 : ignorer les règles des subreddits

Les modérateurs de Reddit ne plaisantent pas. Si vous publiez sans respecter les règles, vous risquez de recevoir des commentaires négatifs, d'être supprimé, averti ou banni.

🔧 Réparez-le avec ClickUp : ajoutez des champs personnalisés à votre calendrier de contenu Reddit (intégré à ClickUp) pour chaque publication, y compris les règles du subreddit, le jour et l'heure de publication, et le flair requis. C'est la checklist dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin.

📌 Exemple : Vous rédigez une AMA ClickUp Tasks pour r/Entrepreneur. Vous avez indiqué dans votre tâche Calendrier que la publication doit inclure « [AMA] » dans le titre et être soumise le mercredi.

❌ Erreur n° 3 : être trop promotionnel, trop tôt

Les redditeurs ne sont pas anti-marques, ils sont anti-BS. Si votre publication ressemble à un argumentaire de vente, les gens passeront rapidement à autre chose (ou pire, le dénonceront publiquement).

🔧 Corrigez le tir avec ClickUp : utilisez le modèle avancé pour les réseaux sociaux afin de définir clairement vos intentions de publication (éducation, storytelling, feedback, etc.). Concentrez-vous d'abord sur la valeur, laissez ClickUp AI vous aider à reformuler les formulations trop promotionnelles et à aligner le ton sur votre politique en matière de réseaux sociaux.

📌 Exemple : Votre texte original dit : « Découvrez notre outil gratuit ! » ClickUp AI suggère : « Voici le modèle que j'ai utilisé pour rationaliser notre processus. Je serais ravi de le partager si cela intéresse quelqu'un. »

💡 Conseil de pro : Vous êtes bloqué ? Posez une question à votre audience Reddit au lieu de proposer une solution. La curiosité favorise la connexion.

❌ Erreur n° 4 : ignorer votre propre fil

Publier n'est que la moitié du travail. L'engagement stimule l'intérêt. Les gens supposent que vous n'êtes pas là pour contribuer lorsque vous disparaissez après avoir publié.

🔧 Réparez-le avec ClickUp : définissez un rappel ou une automatisation pour vérifier 24 heures après votre publication. Ajoutez une sous-tâche pour répondre aux commentaires et voter pour les réponses utiles : c'est le suivi qui permet de créer une communauté.

📌 Exemple : Vous publiez un message le vendredi, puis vous êtes pris par autre chose. Le lundi matin, ClickUp vous envoie un rappel : « Répondez au fil AMA — 14 nouveaux commentaires. » Vous reprenez le fil avec des réponses réfléchies et relancez la conversation.

🧐 Le saviez-vous ? Certains fondateurs suivent l'engagement sur Reddit comme un indicateur avancé de l'adéquation produit-marché.

Reddit n'est pas conçu pour l'automatisation programmée comme d'autres plateformes. Les publications programmées manquent souvent de nuance, de timing ou de contexte par rapport à une discussion en direct.

🔧 Réparez-le avec ClickUp : au lieu d'automatiser les publications, automatisez la préparation. Utilisez les tâches récurrentes pour créer des brouillons chaque semaine, collecter des commentaires ou mettre des idées en attente pendant vos sprints de recherche. Ou explorez des moyens d'automatiser la création de contenu pour maintenir le rythme. Vous gardez une longueur d'avance, sans avoir l'air d'un robot.

📌 Exemple : Chaque mardi, vous avez une tâche récurrente dans ClickUp : « Préparation des publications Reddit ». Le système vous invite à choisir un sujet, à vérifier les tendances et à rédiger un texte. Ainsi, lorsque le jeudi arrive, vous êtes prêt à publier manuellement votre message en contexte.

Reddit n'offre pas beaucoup d'outils marketing intégrés, mais bonne nouvelle : vous disposez d'options pour compenser cela. Une poignée de plateformes intelligentes peuvent vous aider à découvrir des informations, à gérer les discussions et à faire fonctionner votre stratégie Reddit en arrière-plan.

Voici quelques outils auxquels les spécialistes du marketing Reddit font confiance (y compris nous) :

📊 ClickUp : idéal pour organiser votre stratégie Reddit

Reddit évolue rapidement, et vos flux de travail marketing doivent en faire autant. ClickUp vous offre bien plus qu'un calendrier de contenu. Il vous aide à centraliser vos connaissances, à suivre les performances et à collaborer plus intelligemment sur l'ensemble de votre stratégie Reddit.

Pourquoi vous allez adorer ClickUp pour le marketing Reddit :

Modèles et flux de travail spécifiques à Reddit : créez des formats de publication réutilisables, des structures AMA et des checklists de modération. Combinez-les avec des statuts personnalisés et des automatisations pour une exécution cohérente de toutes vos campagnes

ClickUp Brain pour rédiger des publications adaptées à Reddit : utilisez ClickUp AI pour réécrire des publications afin qu'elles correspondent au style des subreddits, générer des questions pour des sessions AMA ou convertir des fils de commentaires en nouvelles idées de publications, sans perdre votre style

Flux d'approbation + accès basé sur les rôles : affectez les bons collaborateurs à la rédaction, à la révision ou à la publication du contenu afin que les publications restent conformes à l'image de marque et aux normes du subreddit

Base de connaissances Reddit + cartographie des relations : Créez un wiki vivant des règles des subreddits et liez les tâches Reddit à des articles de blog, des lancements ou des informations sur les clients afin de suivre l'impact cross-canal

Tableaux de bord et suivi des KPI : visualisez le karma, les commentaires, le sentiment et le trafic sur les publications ou les subreddits, ainsi que les objectifs généraux de l'équipe

Suivi du temps et accès mobile : surveillez le temps passé sur Reddit et répondez où que vous soyez grâce à l'application mobile ClickUp

Alignement des objectifs et aperçus des performances : reliez les activités Reddit à des objectifs stratégiques (par exemple, trafic, prospects, commentaires), définissez reliez les activités Reddit à des objectifs stratégiques (par exemple, trafic, prospects, commentaires), définissez des objectifs et évaluez les résultats au fil du temps

ClickUp s'intègre parfaitement à vos autres outils et s'associe à des outils d'IA pour les réseaux sociaux, afin que Reddit ne devienne pas un silo supplémentaire à gérer. En regroupant tout au même endroit, de la préparation et la publication des publications aux boucles de rétroaction et à l'analyse des tendances, ClickUp transforme Reddit, un canal imprévisible, en un moteur de croissance reproductible.

🔍 GummySearch : utile pour étudier votre audience et trouver des idées de publications

Si vous vous êtes déjà demandé de quoi parle votre public niche, GummySearch va changer la donne. Il analyse les communautés Reddit pour mettre en évidence les tendances, les questions sans réponse et les lacunes en matière de contenu, afin que vous puissiez publier plus intelligemment, sans vous donner plus de mal.

Utilisez-le pour :

Trouver des sujets très engageants dans les subreddits

Surveillance basée sur des mots-clés (par exemple, « délivrabilité des e-mails »)

Prévalidez vos idées de publication avant de les partager

🎉 Anecdote : certains subreddits (comme r/SideProject) sont à l'origine de plus de lancements de produits que des accélérateurs entiers.

🗓️ Later for Reddit : idéal pour planifier vos publications avec des garde-fous

Si vous devez absolument programmer des publications, Later for Reddit vous aide à le faire correctement. Il respecte les règles des subreddits (comme les limites de temps ou les étiquettes de suppression automatique) et vous permet de tester les fenêtres de publication.

Utilisez-le pour :

Planification légère (avec rappels pour le suivi)

Tester les performances des publications en fonction de l'heure et du jour

Évitez de publier trop souvent ou de manquer les fils hebdomadaires

📈 Reddit Ads Manager : idéal pour booster vos publications payantes (mais uniquement lorsqu'il est utilisé de manière stratégique)

Les publicités Reddit sont plus efficaces une fois que vous avez établi votre crédibilité organique, plutôt que de simplement publier des publications sponsorisées sans contexte. La plateforme vous permet de cibler des subreddits, des intérêts et des types d'appareils avec un contrôle raisonnable. Ne la traitez simplement pas comme Meta Ads.

Cependant, il est bon de noter que si les publicités sous forme d'images et de texte sont courantes sur Reddit, les publicités vidéo gagnent du terrain, en particulier dans les subreddits à fort engagement et utilisant des formats narratifs.

Utilisez-le pour :

Reciblage des utilisateurs qui ont interagi avec votre marque de manière organique

Promotion d'AMA ou d'évènements

Développer du contenu qui a déjà fait ses preuves

🧠 Brandwatch : idéal pour l'écoute sociale et l'analyse des sentiments

Reddit est une mine d'or pour obtenir des commentaires sans filtre. Brandwatch vous aide à écouter à grande échelle en surveillant les mentions, les discussions et le sentiment sur Reddit autour de mots-clés, de marques ou de produits spécifiques.

Utilisez-le pour :

Suivi des changements de sentiment après les lancements ou les campagnes

Repérez les mentions de votre produit ou de votre marque dans la nature

Repérez les tendances communautaires avant qu'elles ne deviennent mainstream

📣 Flux Hootsuite – Surveillance en temps réel

Bien que Reddit ne soit pas un canal principal dans Hootsuite, sa fonctionnalité Streams vous permet de garder un œil sur Reddit grâce à des intégrations et des mentions de mots-clés. Elle est légère mais utile si vous gérez déjà d'autres plateformes Hootsuite.

Utilisez-le pour :

Tout regrouper dans un seul tableau de bord

Vérifiez ponctuellement les discussions sur Reddit parallèlement à Twitter/X ou LinkedIn

Lecture rapide des mentions quotidiennes

🧵 Application Thread Reader : le meilleur outil d'aide à la mise en forme des publications (pour les AMA ou les longues publications)

Reddit adore les longs formats, mais la mise en forme peut s'avérer fastidieuse. Des outils tels que Thread Reader ou les éditeurs Markdown peuvent vous aider à peaufiner la structure de vos publications Reddit avant leur publication, en particulier pour les AMA ou les études de cas.

Utilisez-le pour :

Rédiger des publications longues, claires et faciles à parcourir

Mettre en forme les publications en dehors de Reddit avant de les publier

Testez la structure de vos textes avant de les publier

💡 Conseil de pro : vous pouvez réutiliser les réponses AMA dans des articles de blog ou du contenu social, ce qui est particulièrement efficace dans l'économie des créateurs.

Reddit récompense les courageux (et les patients)

Le marketing sur Reddit ne consiste pas à pirater un algorithme. Il s'agit plutôt de se montrer curieux, serviable et humain.

Si vous êtes un marketeur indépendant, le fondateur d'une start-up ou une petite entreprise qui cherche à gagner en visibilité, Reddit offre quelque chose que la plupart des plateformes n'ont pas : une véritable discussion. Tout ne va pas forcément décoller. Certaines publications vont faire un flop. D'autres vont peut-être déclencher des fils de discussion auxquels vous ne vous attendiez pas. Cela fait partie de la magie.

Mais lorsque vous écoutez avant de parler, que vous apportez de la valeur ajoutée au lieu de faire du bruit et que vous restez cohérent dans votre présence ? Vous instaurez la confiance. Vous vous faites remarquer. Et vos efforts de marketing sur Reddit commencent à porter leurs fruits au fil du temps. Vous générez du trafic provenant de personnes qui s'intéressent à vous, et un logiciel de marketing B2B peut vous aider à étendre cette dynamique au-delà de Reddit.

ClickUp ne publiera pas à votre place, mais vous aidera à rester cohérent, à suivre ce qui fonctionne et à organiser votre stratégie Reddit sur tous les canaux. 🧠

inscrivez-vous gratuitement* et regroupez toutes vos activités marketing sur Reddit dans un environnement de travail simplifié.

Alors n'hésitez plus, rejoignez la discussion. Mais n'oubliez pas de consulter les règles avant. 😉