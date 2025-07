Plan de gestion de la construction : qu'est-ce que c'est et comment en créer un ?

87 % des responsables de la construction affirment que leurs projets font l'objet d'une surveillance plus étroite que jamais.

Si certains parviennent à terminer leurs travaux dans les délais (grâce à leurs super pouvoirs, peut-être ?), le vrai secret réside dans un forfait solide.

Un plan de gestion de la construction (CMP) complet est votre feuille de route pour anticiper les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre et les imprévus du marché avant qu'ils ne compromettent votre projet.

La bonne nouvelle ? Nous avons élaboré un guide pratique pour vous aider à élaborer un CMP qui couvre toutes les étapes, avant, pendant et après la construction.

Qu'est-ce qu'un plan de gestion de la construction ?

Un plan de gestion de la construction (PGC) est une feuille de route complète qui décrit comment un projet de construction sera géré du début à la fin. Il détaille les stratégies, les échéanciers, les ressources et les flux de travail nécessaires pour assurer le bon déroulement et la livraison du projet.

Au-delà de la simple planification de la construction, il anticipe également les défis potentiels, définit des mesures d'urgence et aligne toutes les parties prenantes (entrepreneurs, ingénieurs et chefs de projet) sur des objectifs communs et des résultats fructueux.

Importance des plans de gestion de la construction dans la planification de projet

Que vous souhaitiez construire un gratte-ciel ou un magasin de quartier, un cadre de gestion de projet de construction peut vous aider à planifier l'étendue des travaux et à établir un aperçu du projet.

Voici pourquoi cela devrait être une priorité absolue pour les professionnels de la construction :

Gère les exigences du projet : Définit des jalons clairs, estime l'allocation des ressources et définit les dépendances entre les tâches afin d'éviter des retards coûteux

Évite les coûts supplémentaires liés aux projets : Empêche les dépassements budgétaires grâce au suivi des dépenses et de l'utilisation des ressources à l'aide d'estimations détaillées des coûts

Garantit des pratiques de travail sécuritaires : Décrit les protocoles de sécurité, les conformités réglementaires et les stratégies d'atténuation des risques afin de protéger les travailleurs et les projets

Favorise une communication ouverte : Crée un environnement collaboratif pour les différentes parties prenantes du projet et réduit les malentendus

Protège les équipes de projet contre les risques : Anticipe et traite les éventuels contretemps, tels que les perturbations météorologiques ou les pénuries de matériaux, avant qu'ils ne s'aggravent

⭐ Modèle présenté Le modèle de gestion de la construction ClickUp est spécialement conçu pour les équipes de construction afin de planifier, programmer et suivre chaque phase, de la pré-construction à la clôture. Il comprend des listes prêtes à l'emploi pour les tâches, les demandes d'informations et les listes de tâches, ainsi que des diagrammes de Gantt, des vues de la charge de travail et le suivi du budget, ce qui en fait la base idéale pour un plan de construction détaillé et réaliste. Obtenez un modèle gratuit Réduisez les inefficacités et assurez le respect des délais de vos projets grâce au modèle de gestion de la construction ClickUp

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Éléments clés d'un plan de gestion de la construction

Un plan de gestion de construction détaillé couvre les différentes phases de votre projet afin de garantir que tous les aspects sont méticuleusement planifiés et exécutés.

📌 Par exemple, le CMP détaillera les calendriers de livraison de l'acier (gestion des ressources), mettra en œuvre des contrôles de sécurité quotidiens (gestion de la sécurité) et décrira les mesures de réduction du bruit dans la communauté (contrôle environnemental) pour un projet de pont complexe.

Voici ce que doit inclure le cadre détaillé de vos CMP :

Portée et objectifs du projet : Définissez ce que le projet permettra d'accomplir, y compris les livrables clés, les échéanciers et les critères de réussite

Rôles et responsabilités : précisez qui est responsable de quoi afin de clarifier les responsabilités et de réduire au minimum les malentendus

Calendrier et jalons du projet : incluez les phases principales du projet et les échéances, les dépendances entre les tâches et incluez les phases principales du projet et les échéances, les dépendances entre les tâches et les méthodes de suivi de la progression

Gestion du budget et des coûts : allouez les coûts liés aux matériaux, à la main-d'œuvre, à l'équipement et aux permis, ainsi que les fonds de réserve pour les dépenses imprévues

Gestion des risques et stratégie : identifiez les risques potentiels et planifiez des mesures d'urgence pour les pires scénarios

Plan d'approvisionnement et gestion du chantier : Planifiez la sécurité du chantier, les installations temporaires, la gestion des stocks et d'autres aspects logistiques tels que la livraison des matériaux et Planifiez la sécurité du chantier, les installations temporaires, la gestion des stocks et d'autres aspects logistiques tels que la livraison des matériaux et l'allocation des ressources

Mesures de contrôle qualité : définissez des normes cohérentes pour les tests des matériaux, les processus d'inspection et la qualité de la main-d'œuvre

Cadre de communication et de rapports : planifiez la fréquence des rapports (journaux quotidiens, mises à jour hebdomadaires, rapports sur les jalons) et la manière dont les parties prenantes communiqueront entre elles

Plan de gestion des déchets : Suivez les protocoles d'élimination et de recyclage des déchets afin de minimiser l'impact environnemental et de respecter les normes de construction écologique

Élaboration d'un plan de gestion de la construction

60 % des projets de construction prennent du retard dans le monde entier.

L'une des raisons clés est la mauvaise communication et la dispersion des informations. L'utilisation d'une plateforme centralisée, telle qu 'un logiciel de gestion de projet de construction, peut faire toute la différence pour relever ce défi.

Et nous avons le meilleur pour vous : ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail !

Il rassemble les équipes en centralisant la communication, en offrant des mises à jour en temps réel et en permettant un suivi transparent des tâches. De plus, grâce à ses outils de gestion des ressources intégrés, il vous aide à respecter le calendrier et le budget de vos projets.

Le logiciel de gestion de projet de construction de ClickUp organise les données du projet dans un espace unique, évitant ainsi les confusions et les inefficacités. Ses fonctionnalités vous permettent de transmettre des commentaires, d'annoter des documents, de communiquer avec les clients et de créer des devis à l'aide de formules personnalisées.

Mais ce n'est qu'un aperçu.

ClickUp est également votre partenaire IA pratique dans le domaine de la construction.

Voici un avis d'utilisateur de G2 à consulter avant que nous vous montrions EXACTEMENT pourquoi il est judicieux de choisir ClickUp pour la gestion de vos projets de construction.

De la création de la disposition de base aux propositions volumétriques et aux plans de construction, je dois suivre tous les aspects de la création, des options de revêtement de sol et de l'aménagement paysager à la production d'éclairage et à la compatibilité structurelle. Il m'est IMPOSSIBLE de travailler aussi rapidement et de manière aussi concentrée sans Clickup pour m'aider à créer des listes structurées et bien organisées. Je sais quelles tâches ont été exécutées et celles qui restent à faire. Je peux ajouter des commentaires, des rappels et des documents à chaque tâche et suivre le temps que je passe à accomplir des tâches individuelles et des projets complets. Je pourrais continuer encore et encore. J'ADORE ClickUp. Et honnêtement, je n'utilise même pas 30 % des capacités de cet outil. Il dispose d'une fonctionnalité GANTT que j'ai un peu testée, et j'ai adoré les MINDMAPS, qui sont tout simplement géniales, et bien plus encore...

Mais pour l'instant, nous allons vous expliquer en détail comment créer un plan de gestion de la construction efficace à l'aide des bons outils.

Étape 1 : Définissez la portée de votre projet

Définir clairement les objectifs avant le début d'un projet de construction permet de simplifier les flux de travail complexes, d'aligner les parties prenantes dès le début et de jeter les bases d'un calendrier réaliste et tenant compte des ressources disponibles.

Lorsque tout le monde, des architectes aux sous-traitants, sait à quoi ressemble la réussite, il est plus facile d'identifier les chemins critiques, de repérer les retards potentiels et de coordonner les dépendances avant qu'elles ne se transforment en commandes coûteuses

Répondez à ces questions pour définir la portée de votre plan de gestion de la construction afin qu'il soit efficace : Quels sont les principaux objectifs du projet de construction ?

Quels sont les livrables clés (par exemple, bâtiments, infrastructures, installations) ?

Quelles sont les contraintes du projet (budget, échéancier, ressources, réglementations) ?

Quels sont les codes du bâtiment, les lois sur le zonage et les permis environnementaux requis ?

Qui sont les parties prenantes clés (client, architectes, ingénieurs, sous-traitants, autorités locales) et quels sont leurs besoins spécifiques ?

Vous pouvez documenter tout cela en un seul endroit grâce à ClickUp.

🗂️ Commencez par créer un espace ou un dossier ClickUp pour votre projet (par exemple, « Construction d'une tour en centre-ville »). Celui-ci deviendra le hub centralisé pour tous vos forfaits, documents, échéanciers et tâches.

📜 Utilisez les documents ClickUp pour définir les objectifs généraux du projet : objectifs budgétaires, échéancier, portée du travail, responsabilités des parties prenantes, normes de sécurité ou de conformité, etc.

Collaborez à votre plan de construction avec les membres de votre équipe dans ClickUp Docs et effectuez des modifications simultanées en temps réel

Voici comment les documents aident les responsables de la construction dans leur phase de planification :

Utilisez des pages imbriquées pour structurer les informations en sections telles que « Aperçu du projet », « Budget », « Livrables » et « Échéancier »

Intégrez des pièces jointes (par exemple, des plans du site, des plans d'exécution et des documents réglementaires) pour une consultation rapide

Affectez des éléments d'action directement dans le document (par exemple, « @John, confirmez les permis de chantier »)

Convertissez du texte en tâches avec des échéances et des assignés (par exemple, « Obtenir l'autorisation environnementale » → assigné à l'équipe de conformité)

Créez des modèles pour des flux de travail répétitifs dans le cadre de projets de construction. 📌Par exemple, un responsable peut créer un modèle d'offre de construction dans ClickUp Docs et le réutiliser de manière cohérente pour de futurs projets

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour vous aider à rédiger rapidement ce document en vous basant sur des projets antérieurs ou des notes. Ses capacités d'IA générative, associées à l'accès à plusieurs LLM de dernière génération tels que ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres, lui permettent de synthétiser des données de construction complexes, de générer des objectifs de projet clairs et exploitables, et même d'adapter le ton et la mise en forme pour répondre aux attentes des clients ou aux normes réglementaires.

Rédigez des propositions de projet et des objectifs en quelques secondes, il suffit de demander à ClickUp Brain

Étape 2 : Développez une structure détaillée de répartition du travail (WBS)

Une structure de répartition du travail (WBS) divise le projet en tâches plus petites et plus faciles à gérer afin de simplifier l'exécution.

Pour en créer un, commencez par :

Identification des principales phases du projet de construction , par exemple, préparation du site, fondations, travaux de structure, installations MEP et finitions

Décomposez chaque phase en tâches ClickUp gérables telles que l'excavation, le coulage du béton et le renforcement de l'acier telles que l'excavation, le coulage du béton et le renforcement de l'acier

Ajoutez des champs personnalisés pour des éléments tels que l'allocation budgétaire, les permis requis, les délais de production des matériaux, les sous-traitants clés , etc. Cela permet de contextualiser vos tâches et de signaler les risques à un stade précoce

Attribuez des responsabilités aux membres de votre équipe de construction en définissant les rôles des entrepreneurs, des ingénieurs et des superviseurs. Assurez-vous que chaque tâche a un propriétaire clairement attribué dans ClickUp. Utilisez les paramètres Observateur pour que toutes les parties prenantes concernées restent informées sans avoir besoin d'e-mails ou de réunions séparés

📮ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % continuent de s'appuyer sur d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin risquent de se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer vos discussions en tâches exploitables dans toutes vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Les cartes mentales ClickUp offrent un moyen visuel, interactif et flexible de créer, modifier et affiner un WBS.

Personnalisez vos cartes mentales ClickUp en fonction des besoins de votre plan de gestion de la construction

Utilisez les cartes mentales ClickUp pour :

Réfléchissez aux phases du projet en mode vierge

Créer une structure hiérarchique pour diviser chaque phase en tâches plus petites (par exemple, « Fondations » → « Excavation » → « Coulage du béton »)

Organisez vos tâches avec le mode Réagencer

Catégorisez les tâches à l'aide de couleurs (par exemple, rouge pour l'électricité, bleu pour les fondations, vert pour les inspections)

📌 Par exemple, la tâche « Installer le câblage électrique » peut être liée à « Obtenir les permis électriques » pour indiquer que le câblage ne peut pas commencer tant que le permis n'est pas obtenu.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez accélérer la création de votre EDT ? Essayez le modèle de répartition du travail de ClickUp. Décomposez vos grands objectifs en tâches gérables : utilisez le modèle de répartition du travail ClickUp pour rester organisé du début à la fin Personnalisez les hiérarchies des tâches à l'aide de phases prédéfinies (telles que Conception, Approvisionnement, Exécution, Assurance qualité). Appliquez ensuite des champs personnalisés pour les coûts, la durée et les ressources afin de pouvoir analyser la portée, le budget et les échéanciers dès le premier jour. Associez-les à la vue Gantt dans ClickUp pour visualiser les dépendances et repérer rapidement les goulots d'étranglement.

Étape 3 : Élaborer un plan de gestion des risques

Vous identifiez les dangers potentiels, évaluez leur impact et créez des plans d'urgence ici.

Évaluez les défis potentiels à l'aide des questions suivantes : Quels sont les principaux risques (retards dus aux conditions météorologiques, problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, risques pour la sécurité) ?

Comment ces risques peuvent-ils être atténués (fournisseurs de sauvegarde, formation à la sécurité, temps tampon) ?

Qu'est-ce que le plan d'intervention d'urgence pour les risques critiques ?

📌 Par exemple, un projet de construction à haut risque situé près d'une rivière peut nécessiter des solutions de drainage supplémentaires et des mesures de prévention des inondations afin d'éviter toute interruption des travaux.

Étape 4 : Établissez un budget et un plan d'allocation des ressources

Un budget réaliste et une allocation efficace des ressources permettent d'éviter les tensions financières et garantissent le bon déroulement du projet.

Étapes clés à inclure : Estimer les coûts directs et les espaces de stockage pour les matériaux et l'équipement

Planification des coûts indirects liés aux permis, aux inspections et aux autres frais administratifs

Prévoyez 5 à 10 % supplémentaires pour les imprévus

Suivi des dépenses en temps réel pour éviter les dépassements de budget

Vous pouvez également utiliser les tableaux de bord ClickUp ici. Ils fournissent aux chefs de projet de construction des informations financières en temps réel, les aidant à suivre les coûts, à surveiller l'allocation des ressources et à éviter les dépassements de budget. Vous pouvez connecter les tâches, le suivi du temps et les données de coûts dans ClickUp à votre tableau de bord pour une visibilité instantanée de la répartition de votre budget entre les lots de travail ou les phases.

Personnalisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre et mettre en évidence les indicateurs clés de votre entreprise

Grâce aux tableaux de bord, vous pouvez :

créez des cartes budgétaires personnalisées* pour surveiller les dépenses, les coûts prévus par rapport aux coûts réels et le taux d'utilisation du budget du projet

Gérez la charge de travail de votre équipe et l'utilisation de l'équipement pour éviter la surcharge ou la sous-utilisation

Utilisez les barres de progression et les diagrammes d'avancement pour surveiller les tendances en matière de dépenses et signaler rapidement les dépassements. Vous pouvez même créer une carte personnalisée pour surveiller les équipes ou les sous-traitants qui respectent le budget ou les limites de temps

Automatisez les alertes en cas de dépassement budgétaire et déclenchez des demandes d'approbation lorsque les coûts dépassent les limites prédéfinies

Suivez la portée et l'engagement de votre plan marketing pour le secteur de la construction

👀 Le saviez-vous ? 14 % des retouches dans le secteur de la construction sont le résultat de données de projet de mauvaise qualité.

Découvrez comment créer un tableau de bord de gestion de projet solide dans cette vidéo :

Étape 5 : Créez un échéancier et un calendrier

Maintenez le projet de construction sur la bonne voie et respectez les délais grâce à un calendrier réaliste.

Voici ce que votre calendrier prévisionnel doit inclure : Activités critiques : Identifiez les tâches qui ont un impact direct sur la date d'achèvement du projet (tout retard dans ces activités repoussera l'échéancier global du projet)

Tâches parallèles : Optimisez les échéanciers de projet en identifiant et en planifiant les tâches simultanées (p. ex., l'aménagement paysager peut commencer pendant que la finition intérieure est en cours)

Temps de tampon : Tenez compte dans le calendrier des multiples inspections, approbations et changements imprévus (par exemple, les délais de traitement des permis, comme les autorisations environnementales)

Utilisez les diagrammes de Gantt ClickUp pour créer un échéancier visuel de votre calendrier proposé. Ils vous aident à identifier les tâches critiques qui ont un impact direct sur les délais du projet, permettant ainsi aux équipes de concentrer leurs ressources là où elles sont le plus nécessaires.

Vous pouvez également consulter les pourcentages d'achèvement et les mises à jour de statut pour chaque tâche et jalon afin d'identifier les risques avant qu'ils ne se transforment en retards.

Visualisez les jalons de vos projets à l'aide des diagrammes de Gantt ClickUp

Grâce à une interface glisser-déposer, les gestionnaires peuvent ajuster la durée des tâches et réorganiser les jalons afin de s'adapter aux changements de priorités. Les dépendances « fin-début » garantissent un enchaînement logique, par exemple en exigeant que le béton sèche avant que la charpente ne soit montée.

📌 Par exemple, si un fournisseur retarde la livraison des matériaux d'une semaine, ClickUp reporte automatiquement les tâches dépendantes et met à jour l'échéancier, tout en tenant tout le monde informé.

Étape 6 : Mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité

Un contrôle qualité médiocre peut entraîner des défauts, des retouches coûteuses, des responsabilités juridiques et des risques potentiels pour la sécurité. Un plan de contrôle qualité bien défini identifie et atténue de manière proactive les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

Voici les points à prendre en compte : Essais des matériaux : Assurez la conformité aux normes de l'industrie, aux spécifications du projet et aux exigences réglementaires (la qualité des matériaux a une incidence sur la durabilité du bâtiment)

Inspections régulières : Prévenez les défauts de qualité, les risques pour la sécurité et les retards dans les projets grâce à des inspections de routine effectuées par les superviseurs de chantier et les ingénieurs qualité

Contrôle des documents : Conservez des enregistrements à jour pour aider les équipes à suivre les modifications, gérer les litiges et fournir des preuves de conformité

📌 En dernière étape, les responsables doivent créer une checklist de transfert de projet de construction. Elle permet de vérifier que tous les livrables, la documentation et les inspections finales sont achevés avant de transférer le projet au client ou aux responsables des installations.

Autres façons d'élaborer un plan de gestion de la construction

Si les étapes ci-dessus vous semblent trop longues et trop laborieuses, le modèle de gestion de la construction ClickUp offre une solution plus rapide. Il simplifie les flux de travail complexes en proposant des vues prédéfinies, des champs personnalisables et des outils de collaboration en temps réel.

Grâce aux vues Calendrier, Liste, Tableau et Échéancier intégrées, les équipes peuvent facilement allouer les ressources, suivre la progression et ajuster les calendriers.

Obtenez un modèle gratuit Réduisez les inefficacités et assurez le respect des délais de vos projets grâce au modèle de gestion de projet de construction ClickUp

Voici comment utiliser ce modèle de gestion de la construction:

Utilisez les vues Calendrier et Échéancier pour définir des délais réalistes, suivre les jalons et ajuster les calendriers en temps réel afin d'éviter les retards

Grâce aux champs personnalisés et à la vue Liste intégrés, les gestionnaires peuvent superviser les budgets, l'affectation de la main-d'œuvre et l'approvisionnement en matériaux pour la distribution des ressources

La vue Tableau permet aux équipes de construction d'attribuer des tâches, de mettre à jour le statut des projets et de communiquer la progression en un coup d'œil, réduisant ainsi les malentendus

Utilisez des documents prédéfinis et des mises à jour en temps réel pour documenter les protocoles de sécurité, les checklists de conformité et les rapports d'incident

📌 De même, ClickUp propose plusieurs modèles de budget de construction pour visualiser la répartition des coûts dans des feuilles de calcul intelligentes. Les responsables peuvent les utiliser pour suivre les estimations de coûts pour l'ensemble du cycle de vie des projets.

🧠 Anecdote : Gustave Eiffel, le créateur de la tour Eiffel, s'est construit un appartement privé à son sommet.

Mise en œuvre des plans de gestion de la construction

Maintenant que nous avons créé un plan de gestion de la construction, voyons comment l'appliquer à un projet.

1. Stratégies pour une gestion efficace sur site

Sans stratégies sur place, les chantiers de construction deviennent chaotiques, inefficaces et potentiellement dangereux. Des directives claires contribuent à établir des protocoles de sécurité, de qualité et de communication. En substance, elles ont une incidence directe sur la réussite ou l'échec d'un projet.

Voici ce que vous pouvez faire pour les mettre en œuvre :

Définissez des zones désignées pour le stockage des matériaux, l'utilisation des équipements et la circulation du personnel afin de réduire les encombrements et d'améliorer la sécurité

Suivez les livraisons de matériaux et les niveaux de stock pour éviter les pénuries et les retards

Effectuez un entretien régulier de votre équipement pour éviter les pannes

2. Suivre la progression et adapter les forfaits pendant la construction

Les projets de construction se déroulent rarement comme prévu. Des défis inattendus, tels que des retards dus aux conditions météorologiques, des pénuries de matériaux ou des modifications de conception, sont inévitables.

L'adaptation des plans en temps réel permet aux chefs de projet d'atténuer ces risques et de garantir le bon déroulement du projet. Un suivi régulier fournit des données précieuses sur les performances, ce qui permet de prendre des décisions éclairées et d'apporter des ajustements proactifs.

Vous pouvez utiliser la vue Tableau ClickUp ici. Il s'agit d'un outil de gestion visuelle des flux de travail avec une disposition de type Kanban qui permet aux équipes d'organiser et de suivre les tâches à travers différentes étapes. Les tâches sont présentées sous forme de cartes dans des colonnes personnalisables pour les différentes phases du projet.

Faites glisser les cartes de tâches dans les colonnes représentant les étapes du projet avec la vue Tableau de ClickUp

Avec la vue Tableau de ClickUp, vous pouvez :

Utilisez des libellés et des étiquettes de priorité de couleur pour identifier rapidement les tâches critiques ou les retards potentiels

Définissez des limites pour le travail en cours (WIP) dans les colonnes afin d'éviter de surcharger les équipes et d'identifier les goulots d'étranglement

Observez où les tâches s'accumulent afin d'identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière

Joignez des fichiers et des documents aux cartes pour accéder facilement aux informations relatives au projet

De même, la vue Échéancier de ClickUp fournit une représentation linéaire et visuelle des tâches et de leur durée. Elle les affiche sous forme de barres horizontales le long d'un échéancier chronologique, ce qui permet de visualiser clairement les dépendances, les chevauchements et les conflits potentiels entre les tâches.

Tout comme un logiciel dédié à la planification de la construction, la vue Échéancier permet de suivre la progression par rapport aux échéances prévues et de s'adapter aux retards ou aux changements imprévus.

💡 Conseil de pro : les automatisations ClickUp vous aident à gérer de manière proactive les flux de travail dans le domaine de la construction en : Attribuer les tâches sur le chantier en fonction de la disponibilité et des compétences des travailleurs

Configurer des déclencheurs pour réattribuer le travail si une tâche est marquée « Retard » ou « Bloqué »

Envoi de notifications automatiques aux chefs de projet lorsque des jalons sont atteints

Génération automatique de checklists de sécurité quotidiennes et attribution aux superviseurs de chantier

Déclencher des alertes de réapprovisionnement lorsque les niveaux de stock descendent en dessous d'un seuil défini Automatisez les actions répétitives telles que l'attribution de tâches, l'envoi de mises à jour ou la modification des statuts grâce aux automatisations ClickUp

3. Coordination entre les différentes équipes et les différents entrepreneurs

Les projets de construction impliquent de nombreuses équipes spécialisées, chacune avec ses propres calendriers et tâches. Sans une coordination adéquate, ces efforts individuels peuvent se heurter, entraînant des retards, des erreurs et des coûts supplémentaires.

Les éléments clés à prendre en considération pour résoudre ce problème sont les suivants :

À quelle fréquence les mises à jour du projet seront-elles partagées ?

La fréquence des communications dépend de la complexité du projet, des attentes des parties prenantes et de la nature des mises à jour.

Qui est responsable des rapports sur la progression des travaux ?

Définir clairement les rôles et les responsabilités permet d'éviter les lacunes dans l'information et garantit la responsabilisation.

Quels canaux de communication seront utilisés ?

Le choix des canaux de communication appropriés garantit un partage efficace de l'information et son accessibilité à toutes les parties prenantes.

Dans l'écosystème ClickUp, utilisez les @mentions dans les commentaires de tâches en fil de discussion pour éliminer les longues chaînes d'e-mails ou les appels téléphoniques, tout en informant les personnes concernées des mises à jour, en leur demandant leur avis ou en leur attribuant des tâches.

📌 Par exemple, si le plan de câblage change, le chef de chantier peut étiqueter l'équipe électrique directement dans un commentaire de tâche ou dans le canal de discussion ClickUp correspondant, garantissant ainsi une visibilité immédiate et une réponse plus rapide.

Lorsqu'un commentaire nécessite une action spécifique, telle que « Vérifier le placement des barres d'armature », un utilisateur peut l'attribuer directement au membre de l'équipe ou à l'entrepreneur concerné à l'aide de la fonction « Commentaires attribués » dans ClickUp.

Créez instantanément des éléments d'action et attribuez-les à d'autres personnes ou à vous-même avec ClickUp. Attribuez des commentaires

Cela permet de créer une tâche claire et responsable qui peut être suivie, résolue et contrôlée. La fonction « Assigner des commentaires » de ClickUp élimine également l'ambiguïté des commentaires simples et les transforme en étapes concrètes, garantissant ainsi que chacun comprend ses responsabilités.

📖 À lire également : Comment créer une entreprise de construction : le guide ultime

Défis et solutions dans la gestion de la construction

Les projets de construction sont complexes, impliquant de multiples parties prenantes, des délais serrés, des contraintes budgétaires et des risques imprévisibles. Pour une gestion optimale, comprenez ces défis et soyez prêt à y apporter des solutions.

1. Prévoyez les retards et les dépassements de coûts

Lorsque les délais ne sont pas respectés, les coûts augmentent inévitablement en raison des heures supplémentaires, de la location d'équipement et des pénalités potentielles. Les répercussions peuvent être graves, allant de relations tendues avec les clients à des pertes financières et des litiges juridiques.

✅ Pour y parvenir, les responsables peuvent :

Mettez en place un système visuel tel que les diagrammes de Gantt ClickUp pour suivre la progression et identifier les goulots d'étranglement potentiels

Mettez en place un processus rigoureux de gestion du changement qui comprend une documentation détaillée, une analyse d'impact et l'approbation des parties prenantes pour tous les changements

Utilisez un logiciel de gestion de projet qui fournit des données en temps réel sur la progression du projet, le budget et l'allocation des ressources

2. Pénurie de main-d'œuvre et déficit de compétences

Le manque de personnel qualifié peut avoir de graves répercussions sur la qualité et la sécurité des projets.

👀 Le saviez-vous ? 45 % des entrepreneurs ont refusé des travaux parce qu'ils n'ont pas trouvé de travailleurs qualifiés.

✅ Le secteur de la construction peut :

Offrez des formations sur site et des stages pour former des artisans qualifiés

Collaborez avec des écoles professionnelles et des syndicats pour attirer de nouveaux talents

Utilisez l'automatisation et la préfabrication pour réduire votre dépendance à la main-d'œuvre manuelle

3. Risques pour la sécurité et accidents

Les incidents liés à la sécurité causent des blessures et des décès, ce qui entraîne des retards dans les projets, une augmentation des coûts d'assurance et une atteinte à la réputation. Une formation insuffisante en matière de sécurité, l'absence d'équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et une mauvaise gestion du chantier contribuent à ces risques.

✅ Pour un environnement plus sûr, les responsables doivent :

Organisez quotidiennement des réunions d'information sur la sécurité et des discussions sur les outils de travail afin de renforcer les procédures de sécurité et de traiter les risques spécifiques

Mettez en œuvre une politique stricte en matière d'EPI et veillez à ce que tout le personnel soit équipé et formé à l'utilisation correcte des équipements de sécurité

Effectuez régulièrement des inspections et des audits de sécurité afin d'identifier et de traiter de manière proactive les risques potentiels

🧠 Anecdote : La couleur « orange international » emblématique du Golden Gate Bridge ? Un heureux hasard. Elle ne figurait pas dans les plans d'origine, mais bon, parfois, les meilleures choses ne sont pas prévues !

Créez vos flux de travail pour vos projets de construction avec ClickUp

La gestion d'un projet de construction n'est pas une tâche facile : elle nécessite une planification précise, une gestion des ressources, une collaboration en temps réel et une capacité d'adaptation aux imprévus.

ClickUp s'adapte à ces complexités en proposant une solution tout-en-un sur mesure pour les équipes de construction.

La plateforme offre tout dans un espace unique, des outils de collaboration et des informations en temps réel sur les données aux outils d'IA pour la construction. Elle permet de gagner du temps et de réduire les coûts, car vous n'avez plus besoin de passer d'une application à l'autre.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à gérer vos projets en toute sérénité.