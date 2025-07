les 10 meilleurs logiciels pour entrepreneurs généraux pour la gestion de projet en 2025

Les chantiers de construction sont des environnements très stressants, avec des délais serrés, des priorités changeantes et une coordination constante. Lorsque les choses tournent mal, une mauvaise communication peut entraîner des retards coûteux, des litiges, voire des risques pour la sécurité.

Alors, comment faire pour que vos projets avancent sans encombre ? La réponse n'est pas dans la microgestion, mais dans une meilleure collaboration. Choisir le bon logiciel pour entrepreneurs généraux peut rationaliser la communication, clarifier les attentes et aligner les gestionnaires et les entrepreneurs.

Dans cet article, nous vous présentons les 10 meilleures solutions pour aider votre équipe à respecter les délais, le budget et à garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Les meilleurs logiciels pour entrepreneurs généraux en un coup d'œil

Voici un bref aperçu des meilleurs logiciels pour entrepreneurs généraux.

Logiciel Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Rationalisation des flux de travail contractuels Plateforme tout-en-un : gestion des contrats, automatisation, IA, tableaux de bord et modèles Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois Procore Gestion de projets de construction plus de 400 intégrations, suivi des coûts, demandes d'informations, soumissions, listes de tâches Pas de forfait gratuit ; tarification personnalisée Buildertrend Constructeurs et rénovateurs de maisons Portail client pour les approbations/paiements, le suivi des prospects, les propositions Pas de forfait Free ; tarification personnalisée Contractor Foreman Petits et moyens entrepreneurs disposant d'un budget limité plus de 50 fonctionnalités, conformité OSHA, intégration QuickBooks Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 99 $/mois (facturation trimestrielle) Jobber Prestataires de services gérant plusieurs projets Suivi automatisé, application mobile, gestion des clients Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 39 $/utilisateur/mois Bluebeam Gestion des documents de construction et des annotations Annotation PDF en temps réel, outils de mesure, contrôle des versions Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 260 $/utilisateur/an CMiC Grandes entreprises de construction nécessitant une gestion de niveau ERP ERP complet : finances, paie, comptabilité multiprojets Pas de forfait gratuit ; tarification personnalisée PlanGrid Collaboration en temps réel sur le terrain et accès aux plans Mode hors ligne, contrôle intelligent des versions, rapports quotidiens Pas de forfait Free ; tarification personnalisée Fieldwire Gestion des tâches axée sur les champs et listes de tâches Priorité au mobile, synchronisation hors ligne, listes de tâches, inspections Forfait Free disponible (Basic) ; forfaits payants à partir de 39 $/utilisateur/mois Jonas Premier Comptabilité et suivi financier dans le secteur de la construction ERP cloud, comptabilité multi-entités, calcul des coûts en temps réel Pas de forfait Free ; forfaits payants à partir de 125 $/utilisateur/mois

Que rechercher dans un logiciel pour entrepreneurs généraux ?

Le logiciel que vous choisissez doit réduire les frictions entre les équipes et favoriser l'efficacité à long terme pour des processus de construction plus fluides.

Voici ce que doit offrir le meilleur logiciel pour entrepreneurs généraux :

Fonctionnalités de gestion de projet : Suivi des tâches, planification et gestion des documents pour que tout soit organisé

Communication en temps réel : messagerie instantanée, notifications et mises à jour pour réduire les retards et les malentendus

Budgétisation et suivi des coûts : suivi des dépenses, gestion des offres et rapports financiers pour éviter les dépassements de coûts

Outils de gestion des champs : accès mobile, journaux de chantier et rapports quotidiens pour une coordination sans faille sur site

Capacités d'intégration : compatibilité avec les logiciels de comptabilité, les outils de conception et d'autres plateformes essentielles

Suivi de la conformité et de la sécurité : Évaluation des risques, Évaluation des risques, rapports de construction et fonctionnalités de conformité réglementaire pour un chantier plus sûr

Interface conviviale : une conception claire et intuitive qui garantit une adoption rapide par les équipes de bureau et sur le terrain

👀 Le saviez-vous ? 70 % des entrepreneurs affirment que la pénurie de main-d'œuvre est l'un de leurs plus grands défis. L'utilisation d'un logiciel de gestion et de planification des effectifs peut vous aider à optimiser l'efficacité et à combler cette lacune au sein de vos équipes.

Les 10 meilleurs logiciels pour entrepreneurs généraux

Passons en revue les 10 meilleurs logiciels pour entrepreneurs généraux afin de vous aider à gérer facilement vos projets, vos budgets et vos équipes :

1. ClickUp (Idéal pour rationaliser les flux de travail liés aux contrats)

Essayez ClickUp dès maintenant Gérez facilement tous vos contrats grâce à la solution de gestion des contrats de ClickUp

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, simplifie la gestion des contrats en regroupant toutes les étapes (proposition, approbation et envoi) dans un flux de travail organisé.

Au cœur de ce système se trouve ClickUp Docs, où tous les contrats sont regroupés dans un espace organisé au lieu d'être dispersés dans des fils d'e-mails. Vos équipes peuvent créer, modifier et gérer des contrats à l'aide de pages imbriquées, de signets et d'outils de mise en forme intelligents.

Plus important encore, ces documents sont directement connectés aux flux de travail, ce qui permet de synchroniser les tâches et les approbations liées aux contrats sans confusion entre les versions.

Créez, modifiez et partagez des contrats en temps réel avec ClickUp Docs

Mais la rédaction et l'organisation des contrats ne sont qu'un début : il est tout aussi crucial de les faire approuver et d'en assurer le suivi de manière efficace. C'est là que les automatisations ClickUp peuvent être l'arme parfaite dans votre arsenal.

Imaginons que vous gérez un projet de construction avec de nombreuses tâches et équipes. Avec AI Assign dans ClickUp, vous pouvez automatiquement attribuer les tâches, telles que la plomberie ou l'électricité, à la bonne équipe en fonction de ses compétences et de sa disponibilité. IA Prioritize vous aide à voir quelles tâches sont les plus urgentes, afin que vous puissiez vous occuper des plus importantes en premier. Et avec Assign, vous pouvez rapidement déléguer de nouvelles tâches dès qu'elles apparaissent. Ensemble, ces outils vous permettent de garder votre projet sur la bonne voie et votre équipe organisée.

Automatisez les approbations de contrats, les rappels et les flux de travail avec les automatisations ClickUp

*« Mais où est l'IA dans tout ça ? » vous demandez-vous. Découvrez ClickUp Brain, l'assistant IA natif qui fait passer la gestion des contrats au niveau supérieur. Il peut réviser les contrats, résumer les mises à jour des projets et automatiser les éléments d'action en fonction des modifications apportées aux contrats.

Besoin d'un modèle de contrat rapide ? Laissez ClickUp Brain s'en charger pour vous :

Générez instantanément des brouillons de contrats et des résumés grâce à ClickUp Brain, alimenté par l'IA

Chaque contrat comportant une série d'éléments à traiter (négociations, approbations, renouvellements), il est essentiel de les suivre de près.

ClickUp Tasks offre un moyen structuré de suivre la progression grâce à des statuts personnalisés, des assignés et des dépendances. Qu'un contrat doive être examiné par le service juridique ou signé par le service financier, tout est enregistré, assigné et automatisé pour éviter les goulots d'étranglement.

Vous pouvez également surveiller le temps consacré aux tâches liées aux contrats afin d'améliorer l'efficacité et d'allouer efficacement les ressources.

Avec autant d'éléments en mouvement, il est essentiel d'avoir un aperçu clair des activités contractuelles. Les tableaux de bord ClickUp offrent une visibilité en temps réel sur le statut des contrats, les échéances et les détails financiers clés.

Visualisez le statut des contrats et les échéances en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp

Grâce à ses widgets personnalisables, ce logiciel de gestion pour entrepreneurs généraux permet de suivre facilement les approbations en attente, les renouvellements à venir et la valeur globale des contrats, le tout en un seul endroit.

Au-delà du suivi, la saisie des informations correctes dès le début évite toute confusion par la suite. Les champs personnalisés de ClickUp permettent aux équipes de stocker des informations essentielles sur les contrats, telles que les dates de renouvellement, les contacts clés et les exigences de conformité.

Cette personnalisation permet de réaliser des économies importantes (jusqu'à 50 %) en regroupant trois outils en une seule plateforme puissante, offrant plus de fonctionnalités à un prix raisonnable.

Au lieu de fouiller dans les contrats à la recherche d'informations cruciales, cet outil intelligent de flux de travail garantit que tout est structuré, consultable et accessible instantanément.

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez la gestion des envois de contrats grâce au modèle de formulaire de demande de contrat ClickUp

Vous devez commencer immédiatement ? Le modèle de formulaire de demande de contrat ClickUp garantit que les équipes soumettent des demandes de contrat complètes et standardisées afin de simplifier davantage le processus contractuel.

En rassemblant toutes les informations nécessaires à l'avance, les équipes juridiques reçoivent des demandes claires et structurées, ce qui réduit les retards causés par des informations manquantes.

Utilisez ce modèle pour :

Stockez, suivez et gérez sans effort vos contrats tout au long de leur cycle de vie

Organisez toutes les parties prenantes (clients, fournisseurs et partenaires) en un seul endroit

Respectez les délais et les renouvellements pour maintenir une efficacité optimale

Obtenez un modèle gratuit Assurez-vous que plusieurs contrats sont gérés facilement à l'aide du modèle de gestion des contrats ClickUp

Pour un suivi complet des contrats, le modèle de gestion des contrats ClickUp fournit un flux de travail prêt à l'emploi qui couvre l'ensemble du cycle de vie, de la rédaction à l'approbation finale.

Grâce à l'automatisation, à la liaison de documents et aux vues personnalisées, les équipes peuvent gérer plusieurs contrats sans se noyer dans les feuilles de calcul ou les e-mails.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez la gestion des contrats en fonction de votre processus d'approbation et de révision grâce à des flux de travail flexibles

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe sur les contrats afin de réduire les retards

Stockez, suivez et gérez tous vos contrats en un seul endroit sécurisé

Automatisez les rappels, les suivis et les demandes d'approbation

Mesurez le temps passé sur les tâches contractuelles pour améliorer l'efficacité

Suivez les jalons clés des contrats à l'aide du calendrier, du diagramme de Gantt et des vues Jalons

Intégrez ClickUp à des outils tels que DocuSign, Slack, Google Drive et bien d'autres encore

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver le logiciel un peu intimidant en raison des nombreuses options de personnalisation

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Alistair Wilson, consultant en transformation numérique chez Compound, déclare :*

Nous avons examiné plusieurs options et avons estimé que ClickUp offrait globalement la bonne combinaison de puissance et de flexibilité. Nous devions également résoudre le problème du suivi du temps afin de pouvoir mesurer et suivre les temps de travail des entrepreneurs externes sans avoir besoin d'applications et de services externes supplémentaires. Le suivi du temps natif de ClickUp fonctionne de manière transparente entre les mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

Nous avons examiné plusieurs options et avons estimé que ClickUp offrait globalement la bonne combinaison de puissance et de flexibilité. Nous devions également résoudre le problème du suivi du temps afin de pouvoir mesurer et suivre les temps de travail des entrepreneurs externes sans avoir besoin d'applications et de services externes supplémentaires. Le suivi du temps natif de ClickUp fonctionne de manière transparente entre les mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

2. Procore (le meilleur pour la gestion de projets de construction)

via Procore

Procore est un bon choix pour les entrepreneurs généraux qui s'occupent de tout, de la budgétisation et de la planification à la gestion des documents et au CRM de construction.

Grâce à ses outils de suivi des coûts, de demandes d'informations, de soumissions et de listes de tâches, Procore élimine les approximations dans la gestion des projets de construction.

Procore s'intègre à plus de 400 outils tiers, ce qui facilite la rationalisation des flux de travail sur différentes plateformes. Il se connecte à des logiciels de comptabilité tels que QuickBooks et Sage, à des outils de conception tels que Bluebeam et à des suites de productivité telles que Microsoft 365.

Meilleures fonctionnalités de Procore

Stockez, partagez et suivez les documents de construction tels que les plans, les demandes d'informations et les soumissions

Gérez les calendriers, les paiements et la conformité des sous-traitants dans un seul tableau de bord

Suivez les coûts réels, surveillez les factures et contrôlez les budgets grâce à des outils de comptabilité intégrés

Limites de Procore

Le prix de Procore peut représenter un investissement important, en particulier pour les petites entreprises

Courbe d'apprentissage abrupte pour utiliser pleinement toutes les fonctionnalités

Tarifs Procore

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Procore

G2 : 4,6/5 (plus de 3 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Procore ?

Un avis TrustRadius dit :

Procore s'adapte à tous les projets de construction. Facilite la communication et permet d'accomplir le travail !

Procore s'adapte à tous les projets de construction. Facilite la communication et permet d'accomplir le travail !

3. Buildertrend (Idéal pour les constructeurs et les rénovateurs résidentiels)

via Buildertrend

Conçu pour les entreprises de construction et de rénovation résidentielle, Buildertrend facilite la planification, la budgétisation et la communication avec les clients.

Une fonctionnalité remarquable de son portail client est la possibilité pour les propriétaires de suivre la progression, d'approuver les modifications de commande et d'effectuer des paiements en ligne, car personne n'aime les appels et les e-mails interminables.

Ce logiciel de gestion pour entrepreneurs généraux aide également les entreprises à générer et suivre des prospects, envoyer des propositions professionnelles et gérer les sous-traitants. Il est donc idéal pour les entreprises de construction résidentielle.

Meilleures fonctionnalités de Buildertrend

Planifiez les tâches, consignez la progression quotidienne et gérez les listes de tâches à faire pour rationaliser les flux de travail des projets

Gérez le budget, les factures et supervisez la gestion des projets des sous-traitants pour organiser vos finances

Collaborez et communiquez en temps réel avec vos clients

Limites de Buildertrend

La maîtrise complète de toutes les fonctionnalités peut prendre un certain temps

Certains utilisateurs signalent des difficultés avec le processus d'intégration de QuickBooks dans la version Mac de son logiciel de construction

Tarifs de Buildertrend

Tarification personnalisée

Évaluations et nombre d'avis sur Buildertrend

G2 : 4,2/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Buildertrend ?

Un avis G2 dit :

J'adore le fait que Buildertrend soit un guichet unique pour tout ce qui concerne la construction. Il offre un excellent moyen d'effectuer des sélections, de gérer un calendrier et d'afficher tous vos documents. Il permet également de passer des commandes et de modifier des commandes.

J'adore le fait que Buildertrend soit un guichet unique pour tout ce qui concerne la construction. Il offre un excellent moyen d'effectuer des sélections, de gérer un calendrier et d'afficher tous vos documents. Il permet également de passer des commandes et de modifier des commandes.

🧠 Fait amusant : Seuls 30 % des entrepreneurs terminent leurs projets dans les délais et le budget impartis. Le bon logiciel peut faire toute la différence.

4. Contractor Foreman (Idéal pour les petites et moyennes entreprises de construction à budget limité)

via Contractor Foreman

Alternative abordable aux logiciels de construction haut de gamme, Contractor Foreman offre une grande valeur sans étiquette de prix exorbitante. Conçu pour les petites entreprises de gestion de la construction qui souhaitent passer au numérique, il couvre la planification, l'estimation, le coût des travaux, la facturation et le suivi de la conformité, sans grever votre budget.

Son module de sécurité garantit la conformité aux normes OSHA, tandis que les relevés de temps et le suivi des équipes intégrés simplifient la gestion des salaires. Contractor Foreman n'offre peut-être pas les analyses approfondies des logiciels haut de gamme, mais son prix abordable en fait un choix judicieux pour les entrepreneurs qui ont besoin d'outils efficaces à un prix réaliste.

De plus, il s'intègre à QuickBooks, pour une comptabilité sans faille.

Les meilleures fonctionnalités de Contractor Foreman

Bénéficiez de plus de 50 fonctionnalités, notamment des outils pour gérer l'ensemble de vos projets, planifier et gérer vos finances

Permettez à vos clients d'afficher les mises à jour et les documents relatifs aux projets, et d'effectuer des paiements en ligne

Fournissez des applications mobiles pour les équipes sur le terrain et au bureau

Limites de Contractor Foreman

La plateforme ralentit lors du téléchargement de grands ensembles de données

Certains utilisateurs ont noté des difficultés d'intégration avec QuickBooks

Tarifs Contractor Foreman

Standard : 99 $/mois (payable trimestriellement)

Plus : 155 $/mois (payable trimestriellement)

Pro : 212 $/mois

Unlimited : 312 $/mois

Évaluations et nombre d'avis sur Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 710 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Contractor Foreman ?

Un avis G2 dit :

J'aime beaucoup ce logiciel pour entreprises générales, car il est facile à utiliser, polyvalent et regroupe tout au même endroit, ce qui nous évite d'avoir à jongler entre plusieurs programmes. Toute notre équipe peut accéder aux détails des projets à tout moment, ce qui permet un bon déroulement des opérations. Nous l'avons également intégré à CompanyCam, de sorte que toutes nos photos sont directement transférées sur la plateforme, ce qui nous aide énormément.

J'aime beaucoup ce logiciel pour les entreprises de construction générale, car il est facile à utiliser, polyvalent et regroupe tout au même endroit, ce qui nous évite d'avoir à jongler entre plusieurs programmes. Toute notre équipe peut accéder aux détails des projets à tout moment, ce qui permet un bon déroulement des opérations. Nous l'avons également intégré à CompanyCam, de sorte que toutes nos photos sont directement transférées sur la plateforme, ce qui nous aide énormément.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais qu'en est-il de l'utilisation d'une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

5. Jobber (idéal pour les entrepreneurs de services gérant plusieurs projets)

via Jobber

Contrairement à la plupart des logiciels pour entrepreneurs généraux conçus pour les projets à grande échelle, Jobber s'adresse aux entreprises de services, telles que les plombiers, les électriciens, les spécialistes en CVC et les paysagistes qui gèrent quotidiennement plusieurs petits travaux.

Il aide les entrepreneurs à planifier les travaux, envoyer des devis, percevoir les paiements et tenir les clients informés, le tout en un seul endroit. L'une de ses fonctionnalités phares est le suivi automatisé, qui envoie des rappels aux clients pour les factures, les rendez-vous ou les services à venir.

Jobber dispose également d'une application mobile, ce qui permet aux équipes sur le terrain d'accéder aux détails des tâches lors de leurs déplacements. Si votre entreprise fonctionne avec des délais courts et des clients réguliers, Jobber vous garantit qu'aucune tâche ne sera oubliée.

Meilleures fonctionnalités de Jobber

Gérez les plannings de vos équipes et attribuez les tâches

Améliorez le processus de facturation et proposez des options de paiement en ligne

Suivez les informations sur vos clients et l'historique des services fournis grâce aux outils de gestion des clients

Limites de Jobber

Certains utilisateurs souhaitent davantage de flexibilité dans les formulaires et les modèles de gestion de la construction

L'application nécessite une connexion Internet pour fonctionner pleinement

Tarifs Jobber

Forfaits individuels :

Grow : 199 $/mois par utilisateur

Connexion : 119 $/mois par utilisateur

Base : 39 $/mois par utilisateur

Forfaits Teams :

Plus : 599 $/mois par utilisateur (jusqu'à 15 utilisateurs)

Grow : 349 $/mois par utilisateur (jusqu'à 10 utilisateurs)

Connect : 169 $/mois par utilisateur (jusqu'à 5 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Jobber

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jobber ?

Un avis G2 dit :

J'adore sa personnalisation. La possibilité de trouver des processus créatifs pour résoudre des problèmes concrets. Le codage couleur des tâches pour suivre les tendances et améliorer l'efficacité. C'est cette fonction qui a rendu cette entreprise gérable depuis un bureau.

J'adore sa personnalisation. La possibilité de trouver des processus créatifs pour résoudre des problèmes concrets. Le codage couleur des tâches pour suivre les tendances et améliorer l'efficacité. C'est cette fonction qui a rendu cette entreprise gérable depuis un bureau.

👀 Le saviez-vous ? La construction représente 13 % du PIB mondial , mais c'est l'un des secteurs les moins numérisés, ce qui entraîne d'énormes inefficacités.

6. Bluebeam (Idéal pour la gestion des documents de construction et des annotations)

via Bluebeam

Au lieu de jongler avec des plans papier et des fils d'e-mails interminables, Bluebeam vous permet d'afficher, d'annoter et de collaborer sur des PDF en temps réel.

Ses outils de mesure intelligents permettent aux entrepreneurs de calculer les quantités de matériaux directement à partir des plans. De plus, son contrôle des versions garantit que tout le monde travaille à partir des plans les plus récents.

Il est utile pour les entrepreneurs généraux, les architectes et les ingénieurs qui gèrent quotidiennement des demandes d'informations, des soumissions et des plans de construction.

Meilleures fonctionnalités de Bluebeam

Modifiez des PDF à l'aide d'outils avancés pour créer, modifier et annoter des documents

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe sur des documents partagés grâce aux sessions Studio

Mesurez avec précision grâce à des outils précis pour les devis et les estimations

Limites de Bluebeam

Les fonctionnalités avancées peuvent nécessiter un certain temps d'apprentissage

Peut être exigeant en termes de ressources système, ce qui peut entraîner des problèmes de performances

Tarifs Bluebeam

Basics : 260 $ par utilisateur (facturé annuellement)

Base : 330 $ par utilisateur (facturé annuellement)

Achevé : 440 $ par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations Bluebeam et nombre d'avis

G2 : 4,6/5 (plus de 420 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 970 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bluebeam ?

Un avis Capterra dit :

Bluebeam a été formidable pour la collaboration entre les services de notre entreprise et avec nos clients.

Bluebeam a été formidable pour la collaboration entre les services de notre entreprise et avec nos clients.

🧠 Anecdote : CEMEX, une entreprise leader dans le domaine de la construction et de l'ingénierie, a réduit ses délais de mise sur le marché de 15 % grâce à ClickUp.

7. CMiC (Idéal pour les grandes entreprises de construction nécessitant une gestion de type ERP)

via CMiC

CMiC est un système ERP (Enterprise Resource Planning) complet destiné aux grandes entreprises de construction qui gèrent des opérations et des finances complexes.

Il va au-delà de la planification et de la budgétisation des travaux de construction. Le logiciel pour entrepreneurs généraux offre un suivi financier approfondi, le traitement des salaires et des analyses basées sur l'IA qui aident les entreprises à suivre la rentabilité des projets, à gérer les flux de trésorerie et à réduire les risques.

CMiC prend également en charge la comptabilité multi-sociétés et multi-projets, ce qui le rend idéal pour les entreprises travaillant simultanément sur plusieurs constructions à grande échelle.

Meilleures fonctionnalités de CMiC

Intégrez les finances, les équipes de projet et les ressources humaines grâce à des solutions ERP

Gérez le contrôle des projets grâce à des outils de budgétisation, de prévision et de gestion du changement

Optimisez les opérations sur le terrain grâce à des solutions mobiles pour la saisie et l'accès aux données sur site

Limites de CMiC

Certains utilisateurs trouvent l'interface moins intuitive que celle de ses concurrents

Le logiciel peut nécessiter une période de mise en œuvre plus longue

Tarifs CMiC

Tarification personnalisée

Évaluations et avis CMiC

G2 : 3,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CMiC ?

Un avis G2 dit :

CMiC est facile à naviguer. La disposition est intuitive et relativement personnalisable. Le téléchargement et le chargement de fichiers sont faciles, avec plusieurs façons d'accéder aux fichiers.

CMiC est facile à naviguer. La disposition est intuitive et relativement personnalisable. Le téléchargement et le transfert de fichiers sont faciles, avec plusieurs façons d'accéder aux fichiers.

8. PlanGrid (Idéal pour la collaboration en temps réel sur le terrain et l'accès aux plans)

via PlanGrid

PlanGrid (qui fait désormais partie d'Autodesk Construction Cloud) est conçu pour les équipes sur site qui ont besoin d'un accès instantané aux plans, aux listes de tâches et aux mises à jour des projets. Son contrôle intelligent des versions garantit que tout le monde, sur le terrain ou au bureau, travaille toujours à partir des derniers dessins et documents.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est son mode hors ligne. Il permet aux équipes d'accéder aux documents du projet et de les modifier sans connexion Internet, puis de synchroniser les modifications une fois qu'elles sont de nouveau en ligne.

Meilleures fonctionnalités de PlanGrid

Accédez à vos plans et documents et gérez-les depuis n'importe quel appareil

Enregistrez et suivez les problèmes à l'aide de photos et de notes

Créez et partagez des rapports quotidiens, des checklists et des formulaires

Limites de PlanGrid

Certains utilisateurs trouvent les tarifs plus élevés que ceux d'outils similaires

Fonctionnalités limitées hors ligne ou avec une mauvaise connexion Internet

Tarifs PlanGrid

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PlanGrid

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

9. Fieldwire

via Fieldwire

Fieldwire est une plateforme de gestion de construction axée sur le terrain, conçue pour rationaliser la communication et la gestion des tâches sur le chantier. Elle est particulièrement efficace pour connecter les contremaîtres et les équipes de terrain avec les chefs de projet, permettant ainsi des mises à jour en temps réel et une résolution efficace des problèmes.

Contrairement à certains systèmes ERP complets, Fieldwire excelle dans les opérations sur le terrain axées sur le mobile, en se concentrant sur le suivi quotidien de la progression, les listes de tâches et les inspections, ce qui le rend idéal pour la collaboration et l'efficacité sur site.

Meilleures fonctionnalités de Fieldwire

Attribuez, suivez et mettez à jour les tâches avec des photos et des notes directement depuis le champ

Utilisez des listes de tâches et des outils d'inspection pour rationaliser les processus de contrôle qualité et de clôture.

Permet aux utilisateurs de continuer à travailler dans des zones où la connexion Internet est mauvaise ou inexistante, en synchronisant les données lorsqu'ils se reconnectent.

Limites de Fieldwire

Moins performant que les solutions ERP complètes pour la comptabilité complexe, les appels d'offres ou la gestion financière détaillée

Peut nécessiter une intégration avec d'autres logiciels pour des opérations bureautiques complètes

Tarifs Fieldwire

Basique

Pro : 39 $ par mois

Business : 59 $ par mois

Business Plus : 89 $ par mois

Évaluations et avis sur Fieldwire

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

👀 Le saviez-vous ? Les drones, l'IA et la RA transforment le secteur de la construction générale, aidant les équipes à réduire le temps consacré aux sondages jusqu'à 98 %.

10. Jonas Premier (Idéal pour la comptabilité et le suivi financier dans le secteur de la construction)

via Jonas Premier

Jonas Premier est un outil de gestion de la construction axé sur la comptabilité, destiné aux entrepreneurs qui ont besoin de rapports financiers détaillés, d'une gestion des coûts des travaux et d'une gestion de la paie.

Contrairement aux logiciels axés sur la planification, il donne la priorité au suivi financier en temps réel pour gérer les flux de trésorerie, les comptes fournisseurs/clients et la rentabilité des projets. Sa comptabilité multi-entités aide les entreprises qui gèrent plusieurs projets ou divisions commerciales.

Jonas Premier : meilleures fonctionnalités

Utilisez un ERP basé sur le cloud pour la comptabilité, le calcul des coûts de revient et la gestion de projet

Centralisez vos documents grâce à un stockage sécurisé et une gestion simplifiée

Accédez aux données de projet et achevez vos tâches depuis n'importe quel appareil mobile

Limitations de Jonas Premier

Certains utilisateurs signalent des options de personnalisation limitées

L'interface peut sembler dépassée par rapport à celle de ses concurrents

Tarifs Jonas Premier

Starter : 249 $/mois par utilisateur

Premium : 149 $/mois par utilisateur

Enterprise : 125 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Jonas Premier

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 270 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jonas Premier ?

Un avis Capterra dit :

La fonctionnalité de recherche est très pratique : vous n'avez pas besoin de savoir exactement où se trouve un rapport ou une fonctionnalité, il vous suffit de saisir quelques mots et le logiciel le trouve pour vous. Ajoutez des documents supplémentaires dans le logiciel pour les entrées de journal ou les autorisations relatives à une tâche.

La fonctionnalité de recherche est très pratique : vous n'avez pas besoin de savoir exactement où se trouve un rapport ou une fonctionnalité, il vous suffit de saisir quelques mots et le logiciel le trouve pour vous. Ajoutez des documents supplémentaires dans le logiciel pour les entrées de journal ou les autorisations relatives à une tâche.

🧠 Anecdote : Le plus grand projet de construction au monde, la Grande Muraille de Chine, a nécessité plus de 2 000 ans pour être achevé — vous parlez d'un retard !

Réduisez les coûts et le chaos dans la communication avec ClickUp

Les projets de construction impliquent de jongler entre les délais, les budgets et la gestion des équipes. Une solution logicielle adaptée n'est pas seulement utile, elle est essentielle au bon fonctionnement de votre entreprise.

Parmi toutes les options disponibles, ClickUp s'adapte véritablement à votre style de construction. Vous avez besoin d'une simple liste de tâches, d'un diagramme de Gantt entièrement mappé ou d'un moyen de suivre les demandes d'informations, les commandes ou les listes de tâches ? ClickUp fait tout cela sans vous enfermer dans des flux de travail rigides ou des interfaces encombrées.

Pourquoi perdre du temps à jongler entre plusieurs outils ? Inscrivez-vous pour obtenir un compte ClickUp gratuit et améliorez facilement la gestion de projet, la communication et le contrôle des coûts.