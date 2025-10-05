Comment utiliser la méthode d'étude par entrelacement pour mieux apprendre

La plupart des gens étudient comme ils regardent une série télévisée : un sujet, une saison, tout dans l'ordre jusqu'à ce que leur cerveau soit saturé. Cela semble être une preuve de productivité, vous avez « terminé » quelque chose, mais quelques semaines plus tard, la plupart de vos connaissances ont disparu.

La vérité ? Votre cerveau n'apprend pas mieux en suivant un cheminement linéaire. Il apprend davantage lorsqu'il doit changer de contexte et passer d'un sujet à l'autre. C'est là qu'intervient la méthode d'entrelacement. Au lieu de vous acharner sur un seul sujet jusqu'à l'ennui, vous mélangez les thèmes, comme si vous appuyiez sur « aléatoire » plutôt que sur « répéter ». Cela semble plus difficile sur le moment, mais c'est précisément ce jonglage mental qui consolide les connaissances à long terme.

Dans cet article, nous vous expliquons comment fonctionne l'entrelacement, pourquoi il est si efficace et comment ClickUp vous aide à l'intégrer à votre routine d'étude ou de travail sans mettre votre bureau en désordre. 📚

⭐️ Fonctionnalité présentée Le modèle ClickUp pour les horaires de cours et l'étude du temps aide les enseignants, les étudiants et les équipes à organiser efficacement les cours, à suivre les heures d'étude et à gérer la charge de travail scolaire. Ce modèle simplifie la planification, met en évidence les schémas d'allocation du temps et stimule la productivité en rendant les plans d'étude clairs et réalisables. Obtenez un modèle gratuit Restez organisé et optimisez votre temps d'apprentissage grâce au modèle de planning de cours et d'étude du temps ClickUp

Qu'est-ce que la méthode d'étude par entrelacement ?

L'entrelacement est une approche d'étude qui mélange différents sujets ou types de problèmes au cours d'une même session. Au lieu de se limiter à un seul sujet, l'entrelacement oblige le cerveau à constamment récupérer et appliquer des connaissances, ce qui renforce la mémoire et améliore l'apprentissage à long terme. Par exemple, un étudiant peut alterner entre l'algèbre, la géométrie et les fractions, tandis qu'un professionnel peut analyser les résultats d'une campagne, rédiger un texte publicitaire et réfléchir à des idées créatives, le tout au cours d'une même session.

Une étude réalisée en 2024 a révélé que les étudiants qui s'entraînaient avec des exercices entrelacés (sujets mixtes) se souvenaient deux fois mieux des concepts après un certain temps que ceux qui s'entraînaient avec des exercices en bloc (sujet unique).

La pratique entrelacée peut sembler plus difficile, car elle exige une plus grande flexibilité mentale, mais c'est précisément ce défi qui permet de mieux retenir les connaissances.

📌 Rappel : lorsque l'entrelacement vous semble difficile, c'est normal. Les astuces d'étude faciles s'estompent rapidement, c'est cet « effort » qui permet de retenir les connaissances à long terme.

Pourquoi la méthode d'étude par entrelacement est-elle efficace ?

Toutes les techniques d'étude ne poussent pas votre cerveau à penser de manière flexible. La méthode d'étude par entrelacement le fait, et c'est exactement pour cela qu'elle est si efficace. Voici comment elle fonctionne :

Améliore la mémorisation : Changer de sujet oblige votre cerveau à se remémorer activement les informations, ce qui les ancrent dans votre mémoire à long terme

Améliore la capacité d'adaptation : Passer d'un concept à un autre simule les défis de la vie réelle et vous prépare à des tâches imprévisibles

renforce les connexions :* repérez les schémas et les liens entre les sujets pour une compréhension plus approfondie

Augmente l'engagement : Le fait de varier les sujets permet de renouveler les sessions d'étude et de réduire l'ennui

Améliore la résolution de problèmes : Le fait d'être confronté à divers problèmes au cours d'une même session affine votre capacité à traiter des questions complexes

L'entrelacement au travail : pourquoi le changement de contexte est en réalité un atout

À l'école, l'entrelacement renforce la mémorisation en vous faisant passer d'un type de problème à un autre. Dans l'entreprise, le même schéma se répète chaque jour, mais avec des enjeux plus importants.

Prenons l'exemple d'un responsable marketing : il examine les analyses de campagne, rédige des textes, puis passe à une réunion de lancement. Cela peut sembler être un changement de contexte chaotique, mais en réalité, il s'agit d'un entraînement à l'adaptabilité. Chaque changement renforce la flexibilité nécessaire pour établir la connexion entre les informations et prendre de meilleures décisions sous pression.

ClickUp facilite la gestion en centralisant les éléments mobiles. Les tableaux de bord ClickUp regroupent les performances, les tâches et les mises à jour dans une vue unique, permettant aux dirigeants d'avoir une vue d'ensemble sans perdre de détails. C'est l'entrelacement en pratique : passer d'une tâche à l'autre de manière ciblée, et non aléatoire.

🔍 Le saviez-vous ? Les spécialistes en sciences cognitives appellent cela « difficulté souhaitable ». Lorsque l'apprentissage se fait trop facilement, les connaissances acquises s'estompent souvent rapidement. Mais lorsque l'étude semble plus difficile, comme se souvenir d'informations sur différents sujets ou appliquer une compétence dans un nouveau contexte, vous forcez votre cerveau à travailler, et cet effort renforce la mémoire. 💪

Entrelacement ou pratique bloquée : quelle est la meilleure méthode pour approfondir l'apprentissage ?

L'utilisation de la pratique par blocs et de l'entrelacement implique différentes voies d'apprentissage. Chacune a ses avantages, mais laquelle vous convient le mieux ? Le tableau ci-dessous vous aide à y voir plus clair. ⚒️

Aspect Entrelacement *pratique en bloc Style d'apprentissage Mélange les sujets pour plus de flexibilité Se concentre sur un seul sujet pour l'approfondir Mémorisation Améliore la mémorisation à long terme grâce à des changements actifs Développe la maîtrise à court terme Application dans le monde réel Imite les défis variés de la vie Convient à une pratique axée sur un seul objectif Engagement Les sessions toujours renouvelées grâce à la diversité Risque d'ennui dû à la répétition Niveau de difficulté Cela semble plus difficile en raison des changements constants Plus facile grâce à une répétition ciblée

🔍 Le saviez-vous ? Votre cerveau s'ennuie lorsqu'il est au ralenti. C'est pourquoi les applications de puzzles proposent des défis variés : c'est le même principe que l'entrelacement : la variété vous permet de rester concentré suffisamment longtemps pour apprendre.

Comment mettre en œuvre la méthode d'étude par entrelacement

La technique d'étude par entrelacement travaille mieux lorsqu'il y a une structure derrière les changements. Vous n'avez pas besoin de trop complexifier votre routine, mais vous avez besoin d'un système qui vous aide à rester au fait de plusieurs matières, sujets et priorités.

Pensez moins au désordre et plus au chaos organisé.

Passons en revue chaque étape du processus et voyons comment il prend vie dans ClickUp , l'application tout-en-un pour la gestion universitaire. ▶️

Étape n° 1 : divisez tout en petits morceaux de la bonne taille

Vous ne pouvez pas alterner les sujets si votre forfait est un bloc massif comme « étudier la physique ». C'est trop vague pour être utile. Divisez-le en morceaux gérables, tels que des concepts, des séries d'exercices et des objectifs de révision. Vous devez également être clair sur ce que vous essayez de couvrir, afin de savoir quand et vers quoi passer.

Par exemple, « étudier la physique » devient :

Revoyez les lois de Newton

Entraînez-vous à résoudre des problèmes de momentum

Regardez un tutoriel sur le mouvement circulaire

Testez vos connaissances sur les formules

En appliquant cette méthode à chaque matière, vous disposerez d'un solide réservoir de mini-tâches à alterner. Cela vous aidera également à identifier les répétitions excessives et les lacunes dans votre préparation.

Une fois que vous avez défini ces petites pièces de taille, le logiciel de gestion de projet pour étudiants ClickUp vous fournit les outils nécessaires pour les organiser.

Créez votre première tâche ClickUp Divisez vos sessions d'étude en objectifs précis à l'aide des tâches ClickUp

Créez des objectifs de haut niveau à l'aide de ClickUp Objectifs. Utilisez ensuite ClickUp Tâches pour créer des objectifs et des sous-tâches au niveau des matières, en les décomposant en tâches plus spécifiques.

Suivez des points d'apprentissage spécifiques à l'aide des checklist de tâches ClickUp

Dans chaque sous-tâche, ajoutez des checklist ClickUp pour le suivi de tâches spécifiques telles que « résoudre 10 problèmes » ou « réviser les termes clés ».

🐣 Anecdote amusante : la métacognition, c'est-à-dire le fait de réfléchir à votre façon de penser, vous aide en réalité à étudier plus intelligemment. Considérez cela comme une barre de progression mentale : vous faites une pause et vous vous demandez : « Est-ce que je maîtrise suffisamment ce sujet pour pouvoir l'expliquer, ou est-ce que je me contente d'acquiescer ? » Cette auto-évaluation rapide vous aide à identifier vos points faibles, à adapter votre approche d'étude et, au final, à apprendre plus efficacement. 🌟

📮 ClickUp Insight : 24 % des utilisateurs estiment que le temps de concentration est surestimé et préfèrent le multitâche, tandis que 39 % affirment que la concentration profonde est le seul moyen pour eux de terminer un travail significatif. Quel que soit votre style de travail, ClickUp est votre centre de commande alimenté par l'IA qui s'adapte à vous. Vous devez effectuer plusieurs tâches à la fois ? Vous pouvez gérer des projets, discuter avec votre équipe et même effectuer des recherches sur le Web en temps réel, le tout sans quitter ClickUp. 🤹🏽 Vous préférez vous concentrer pleinement ? Des fonctionnalités telles que ClickUp Calendrier vous aident à bloquer les distractions, tandis que les agents automatisent les tâches routinières afin que vous puissiez rester concentré.

Étape n° 2 : alternez les sujets selon un calendrier flexible

Il est tentant d'improviser vos sessions d'étude, surtout lorsque la rotation des sujets semble insurmontable. Mais la structure ne doit pas vous enfermer à jamais dans un bloc rigide de « maths le lundi ». Vous avez besoin de marge de manœuvre pour adapter votre programme en fonction de votre progression et de votre énergie mentale.

Essayez de programmer des sessions d'étude de 30 à 60 minutes pour différentes matières et espacez-les.

Évitez si possible de faire trois blocs de biologie dans une ligne.

Mélangez les matières : l'économie, puis la biologie, puis la chimie. Cela permet à votre cerveau de travailler plus intensément et renforce les traces mémorielles entre les différentes matières.

Dans le calendrier ClickUp, chaque évènement reste lié aux tâches, aux documents et aux priorités. Votre emploi du temps est le reflet en temps réel de votre travail, et non un jeu de devinettes

Pour faciliter la gestion, ouvrez le Calendrier ClickUp. Il vous permet de glisser-déposer vos sessions d'étude, d'afficher toute votre semaine en un coup d'œil et d'équilibrer votre charge de travail entre les jours grâce à l'auto-planification.

Si votre jeudi est surchargé, déplacez une session au vendredi pour équilibrer votre semaine.

Terminé. ✔️

💡 Conseil de pro : ClickUp Calendar prend également en charge la synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda et Outlook, ce qui vous permet de gérer toutes vos sessions d'étude et vos échéances en un seul endroit.

🧩 Transformez le « chaos organisé » en progression réelsConfigurez des blocs d'étude rotatifs et des rappels intelligents, puis laissez les résumés automatiques de ClickUp Brain capturer ce que vous avez couvert afin que l'entrelacement soit réellement efficace. Adaptez ClickUp Brain à votre style d'étude pour en tirer le meilleur parti

Étape n° 3 : ne comptez pas sur votre mémoire pour rester sur la bonne voie

Vous allez oublier, c'est humain. Ce forfait de réviser un sujet difficile demain ? Il s'envole généralement avant même que vous ne fermiez votre ordinateur portable. Sans un système permettant de saisir et de programmer les révisions, les bonnes intentions ne survivent pas au-delà de l'instant présent.

Respectez votre planning grâce aux rappels ClickUp pour une révision espacée

Protégez votre concentration grâce aux rappels ClickUp. 🔔

Ajoutez des rappels à n'importe quelle tâche afin que vos objectifs SMART pour l'université restent visibles et réalisables. Vous pouvez même définir des rappels pour des moments très précis, tels que « Réviser les fiches avant le cours de biologie »

Définissez des alertes rapides pour les points clés, par exemple, revoir un sujet dans deux jours ou réduire le nombre d'exercices pratiques la semaine prochaine.

🐣 Anecdote amusante : le mot « étudiant » vient du latin studere, qui signifie « être enthousiaste ». Et l'enthousiasme est précisément ce que l'entrelacement exploite : vous ne vous acharnez pas sur une seule chose, vous entretenez votre curiosité en variant les activités.

Étape n° 4 : répétez régulièrement les tâches sans avoir à les refaire

Certaines parties de votre forfait se déroulent chaque semaine.

Peut-être révisez-vous vos fiches d'espagnol tous les mardis, faites-vous des exercices mathématiques tous les jeudis et passez-vous un test tous les dimanches. Ou, si vous travaillez dans le monde professionnel, vous pourriez vérifier les notes des clients de la semaine dernière le Monday, revoir les indicateurs de campagne en milieu de semaine et rédiger des idées créatives avant vendredi.

Ces tâches répétitives sont parfaites pour la rotation, à condition de ne pas perdre de temps à définir leurs paramètres à partir de zéro chaque semaine.

Créez votre rotation une seule fois et définissez-la pour qu'elle se répète automatiquement. Ainsi, votre système se chargera de mémoriser à votre place.

Automatisez vos blocs d'étude réguliers à l'aide des tâches récurrentes de ClickUp

Grâce aux tâches récurrentes dans ClickUp , vous pouvez mettre en place des routines d'étude régulières telles que des sessions de révision hebdomadaires, des quiz ou des exercices pratiques. Vous souhaitez vous attaquer à l'interprétation des données deux fois par semaine ? Il vous suffit de définir la périodicité une seule fois, et ClickUp la fera automatiquement ressortir à la date prévue.

💡 Conseil de pro : Utilisez un modèle d'étude du temps pour suivre vos habitudes d'étude quotidiennes. Cela vous permettra de déterminer les heures où vous êtes le plus concentré et de planifier vos sessions d'étude en fonction de ces données réelles.

Étape n° 5 : signalez tout ce qui nécessite un autre cycle

« Pourquoi tout le monde comprend et pas moi ? » 😢

Cela arrive à tous les étudiants. Le plus judicieux est de le remarquer tôt et de prévoir une révision, plutôt que de laisser la situation s'aggraver pendant la semaine des examens finaux.

Après chaque session d'étude, posez-vous les questions suivantes : Qu'est-ce qui m'a semblé confus ? Sur quoi dois-je m'entraîner davantage ? Conservez ces notes à un endroit où vous pourrez les voir et les utiliser la prochaine fois.

Dans votre tâche existante, ajoutez des commentaires ClickUp pour laisser une note rapide telle que « Je n'ai pas bien compris l'analyse de régression » ou « Je dois refaire le diagramme de la cellule végétale ».

Utilisez les commentaires ClickUp pour noter ce qui nécessite un second regard

La prochaine fois que vous vous connecterez, la note sera exactement là où vous l'avez laissée. C'est comme un rappel qui vous dit : « Commencez ici. »

Étape n° 6 : Obtenez des réponses rapides lorsque vous êtes bloqué

En alternant les matières, vous aborderez plus souvent les sujets difficiles. C'est ce défi qui permet de mieux retenir les connaissances, mais c'est aussi la raison pour laquelle l'entrelacement semble plus difficile sur le moment. Au lieu de perdre votre élan ou de vous perdre dans des forums aléatoires, appuyez-vous sur l'IA pour obtenir une assistance rapide et ciblée.

ClickUp Brain agit comme un compagnon d'étude intégré : il décompose les concepts difficiles, aide à trouver des idées pour les dissertations ou simplifie les lectures complexes en anglais courant.

ClickUp Brain agit comme un compagnon d'étude intégré : il décompose les concepts difficiles, aide à trouver des idées pour vos dissertations ou simplifie les lectures complexes en les traduisant en anglais courant.

Obtenez des explications rapides et simplifiées sur des sujets complexes grâce à ClickUp Brain

Imaginons que vous étudiez la théorie politique et que vous ayez besoin de l'assistant IA pour résumer la théorie du contrat social de Hobbes en quelques points clés. Ensuite, vous passez à la chimie organique et vous lui demandez de vous expliquer les étapes d'une réaction d'estérification.

De plus, changer de sujet peut sembler chaotique sans contexte. C'est là que l'IA entre en jeu, non pas pour faire le travail à votre place, mais pour rendre ce changement productif. ClickUp Enterprise Search et ClickUp Brain MAX affichent instantanément les notes, les documents et les mises à jour appropriés, de sorte que lorsque vous passez de la planification financière à la formation des clients ou aux présentations stratégiques, vous ne perdez pas le fil.

L'entrelacement passe ainsi d'un mélange désordonné à une méthode de travail structurée, où chaque pivot crée une dynamique au lieu de la freiner.

🌱 Plus vous en savez, mieux c'est Chaque cerveau a ses propres points forts, et il en va de même pour les modèles d'IA. Avec ClickUp Brain, vous n'êtes pas limité à un seul. Vous pouvez choisir entre différents fournisseurs, tels que GPT, Claude et Gemini Considérez cela comme le choix du bon partenaire d'étude : l'un est doué pour les exercices rapides, un autre aide à décortiquer des idées complexes, et un autre repère les détails qui vous échapperaient. Avoir la liberté de changer signifie que vous bénéficiez toujours de l'assistance qui correspond à ce sur quoi vous travaillez. Choisissez le LLM de votre choix

🎥 Dans cette vidéo, vous verrez comment ClickUp Brain vous aide à écrire plus intelligemment grâce à l'IA, en résumant, structurant et affinant vos pensées. Tout comme l'entrelacement met votre cerveau au défi de changer de contexte et de renforcer votre mémoire, l'assistance à la rédaction par IA vous apporte clarté et élan lorsque vous travaillez sur plusieurs idées.

Étape n° 7 : « Attendez... où ai-je noté cela ? » ne devrait pas être votre méthode d'étude

La plupart des étudiants jonglent entre plusieurs supports : un cahier pour les cours, un autre pour les devoirs et un téléphone rempli de captures d'écran. Cela fonctionne sur le moment, mais lorsque les examens approchent, c'est comme essayer d'étudier à partir de bribes d'informations éparpillées dans trois sacs différents : lent, désordonné et frustrant.

La solution la plus intelligente n'est pas de jeter vos carnets, mais de résumer et de centraliser les points essentiels dans un hub numérique, en particulier lorsque vous utilisez des outils de prise de notes collaboratifs tels que ClickUp Docs pour conserver vos réflexions, vos plans et vos références au même endroit.

Dans ClickUp, vous pouvez conserver un dossier par sujet ou un seul document pour les récapitulatifs hebdomadaires. Ainsi, vos carnets de notes restent vos notes brutes, tandis que ClickUp devient votre version organisée, consultable et prête à l'emploi.

Et lorsque vous manquez de temps, ClickUp Brain MAX vous donne un avantage : il vous suffit d'utiliser Talk to Text pour dicter vos notes après le cours, et l'IA les transformera en matériel d'étude structuré et consultable. C'est plus rapide que de taper et plus intelligent que de stocker des captures d'écran aléatoires : vos idées restent claires, connectées et prêtes à être utilisées lorsque vous en avez besoin.

🌸 Maîtrisez vos notes, étudiez plus intelligemment 🌸

✏️ Capturez rapidement → prenez une photo ou rédigez un bref résumé dans ClickUp Documents après le cours📂 Organisez-vous de manière claire → triez vos documents dans des dossiers thématiques ou dans un récapitulatif hebdomadaire ClickUp Documents📌 Transformez-les en tâches → les échéances et les séries d'exercices deviennent des tâches ClickUp🔍 Trouvez en quelques secondes → effectuez une seule recherche pour trouver tout ce dont vous avez besoin pour réviser

Créez des notes d'étude ciblées dans ClickUp Document et conservez tout dans son contexte

Étape n° 8 : Participez à la discussion, ne prenez pas de notes

Les appels d'étude avancent rapidement, surtout lorsque vous collaborez avec vos camarades de classe. C'est pourquoi les outils de collaboration pour les étudiants sont clés : ils aident les groupes à rester alignés, à favoriser le partage d'idées en temps réel et à se concentrer sur la compréhension plutôt que sur la prise de note.

Les gens font référence à des éléments, sautent des étapes et ajoutent des remarques qui n'ont de sens qu'une fois que vous avez entendu l'explication complète. Prendre des notes pendant tout cela est contre-productif. Vous risquez soit de perdre des détails clés, soit de ne plus suivre la discussion.

Pour que ces sessions soient réellement utiles à long terme, vous devez trouver un moyen d'écouter activement et de prendre des notes. ClickUp AI Notetaker peut s'en charger pour vous.

💡 Conseil de pro : ClickUp AI Notetaker s'intègre à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, ce qui vous permet de prendre des notes à partir de n'importe quelle session d'étude virtuelle.

Laissez ClickUp AI Notetaker suivre la discussion pendant que vous vous concentrez sur la compréhension

Il enregistre, transcrit, met en évidence les moments importants et liste les prochaines étapes que vous pouvez transformer en tâches.

Si vous révisez des méthodes statistiques au sein d'un groupe d'étude, l'assistant de prise de notes IA de ClickUp AI recueille les exemples et la terminologie que vous auriez généralement tendance à oublier lorsque vous prenez des notes à la main. Après l'appel, vous disposez d'un compte rendu achevé de ce que vous devez revoir, ce que vous devez mettre en pratique et ce qui est déjà clair.

🐣 Anecdote amusante : en Corée du Sud, les élèves passent 16 heures par jour à étudier dans des hagwons, des académies extrascolaires ouvertes jusqu'à minuit. Pendant la période des examens, les avions ne sont pas autorisés à atterrir pendant le test d'écoute en anglais.

Étape n° 9 : Comprendre les concepts qui se recoupent

Certaines matières ne suivent pas une commande précise. Vous commencerez par un sujet dans un module, vous le retrouverez sous un autre nom, et vous vous rendrez compte que la question d'examen attend de vous que vous fassiez la connexion entre les deux. Les notes contenant beaucoup de texte ne révèlent pas toujours clairement ce chevauchement.

Lorsque cela commence à ressembler à un encombrement cognitif, vous avez besoin d'un support visuel (comme une carte mentale!) pour y voir plus clair.

Créez la connexion entre vos idées et développez une vision globale grâce aux cartes mentales ClickUp

Avec ClickUp cartes mentales, vous pouvez brancher un sujet en sous-sujets, apposer une étiquette aux thèmes connexes et créer un diagramme illustrant comment tout est connecté.

Supposons que vous étudiez la biologie. Créez une carte mentale pour la génétique, liez les idées connexes entre les chapitres et associez-les à des expériences ou à des chercheurs clés. Vous obtiendrez ainsi une référence plus rapide à parcourir et plus facile à mémoriser.

📘 En savoir plus : Consultez ces modèles de cartes mentales pour simplifier votre processus.

Étape n° 10 : esquissez et affinez vos idées en un seul endroit

Certains concepts reviennent sous une forme déguisée. Vous verrez d'abord l'élasticité en microéconomie, puis vous la retrouverez en macroéconomie lorsque vous étudierez l'incidence fiscale. L'examen ne les testera pas séparément. Il vous demandera d'expliquer comment l'élasticité influe sur la personne qui supporte la taxe. Ou en mathématiques, vous apprenez les fonctions algébriques dans un module, puis vous les retrouvez dans des problèmes de calcul où vous avez besoin des deux concepts pour résoudre la question.

La difficulté réside dans le fait que les notes sont classées par thème, ce qui vous oblige à étudier chaque partie séparément. Lorsque le test vous demande d'avoir une vue d'ensemble, vous devez reconstituer le puzzle sur le moment.

ClickUp facilite la mise en évidence de ces liens. Utilisez des étiquettes pour libellé les idées récurrentes afin qu'elles apparaissent partout où elles sont mentionnées. Créez des cartes mentales ClickUp pour suivre la manière dont les sujets se branchent et se recoupent entre les modules. Et pour avoir une vue d'ensemble, déposez tout dans les tableaux blancs ClickUp, où vous pouvez regrouper des idées, établir des connexions et ajouter des ressources d'assistance.

Travaillez sur des idées désordonnées et construisez une structure visuelle avec les tableaux blancs ClickUp

C'est comme transformer des notes éparpillées en un mapper. Que vous compariez l'élasticité entre le micro et le macro ou que vous liiez l'algèbre au calcul, vous aurez déjà une vue d'ensemble avant que l'examen ne vous le demande.

➕ Bonus : planifiez tout plus rapidement grâce à ce modèle gratuit !

Obtenez un modèle gratuit Suivez les matières et les heures d'étude à l'aide du modèle ClickUp « Emploi du temps et suivi du temps »

Si vous ne souhaitez pas créer votre installation à partir de zéro, le modèle ClickUp Class Schedule and Time Study Template vous offre un bon point de départ. Il est conçu pour vous aider à suivre vos matières, vos heures d'étude et votre utilisation du temps tout au long de la semaine.

Mettez-la en œuvre pour créer un planning hebdomadaire avec une couleur, enregistrer le temps passé sur différents sujets et identifier les moments les plus propices à la concentration. Vous trouverez également des vues prédéfinies qui affichent votre calendrier, vos tâches et votre progression en un seul endroit.

💬 Avis réel provenant de G2 : J'ai essayé plusieurs plateformes logicielles de gestion de projet (dont certaines très populaires), mais aucune ne peut rivaliser avec mon expérience avec ClickUp. La structure hiérarchique est parfaite pour organiser plusieurs projets comportant de nombreux éléments mobiles. Je peux suivre les évaluations de programmes, les recherches, le travail des comités, les recherches des doctorants et une unité de méthodes statistiques que je dirige, le tout à partir d'un seul endroit. Plus important encore, je peux tout voir en un seul endroit. Il y a une courbe d'apprentissage, mais le nombre et l'étendue de l'assistance en ligne rendent cela gérable. J'ai essayé plusieurs plateformes logicielles de gestion de projet (dont certaines très populaires), mais aucune ne peut rivaliser avec mon expérience avec ClickUp. La structure hiérarchique est parfaite pour organiser plusieurs projets comportant de nombreux éléments mobiles. Je peux suivre les évaluations de programmes, les recherches, les travaux des comités, les recherches des doctorants et une unité de méthodes statistiques que je dirige, le tout à partir d'un seul endroit. Plus important encore, je peux tout voir en un seul endroit. Il y a une courbe d'apprentissage, mais le nombre et l'étendue de l'assistance aux formations en ligne rendent cela gérable.

C'est là tout l'intérêt : il ne s'agit pas d'un outil cloisonné de plus, mais d'un système unique qui regroupe tout, du suivi de la conformité aux parcours d'intégration, et qui permet enfin aux dirigeants d'avoir une vue d'ensemble. 👀

C'est là tout l'intérêt : il ne s'agit pas d'un outil cloisonné de plus, mais d'un système unique qui regroupe tout, du suivi de la conformité aux parcours d'intégration, et qui permet enfin aux dirigeants d'avoir une vue d'ensemble. 👀

Erreurs courantes à éviter avec la méthode d'étude entrelacée

🐣 Fait amusant : la mémoire n'est pas comme un disque dur. Elle ressemble davantage à un muscle. La répétition seule ne suffit pas à la renforcer ; c'est en changeant d'« entraînement » (de sujet) qu'elle devient plus forte.

Voici les erreurs que la plupart des apprenants ont tendance à commettre avec la méthode d'étude entrelacée, et ce qu'il faut à faire pour les éviter. 👇

📌 Changer de sujet sans raison

Le fait de changer les sujets de manière aléatoire ne constitue pas un entrelacement. La méthode ne fonctionne que lorsque les sujets requièrent des compétences similaires en matière de résolution de problèmes.

En exemple, résoudre des équations algébriques après avoir fait du travail sur la géométrie est logique. Passer à la rédaction d'un essai sur Shakespeare ne l'est pas.

📌 Utiliser la même méthode d'étude pour tout

Les fiches peuvent être utiles pour les termes biologiques, mais elles ne suffisent pas pour résoudre des problèmes de physique. Adaptez vos techniques en fonction des sujets.

Par exemple, complétez un quiz d'entraînement par des cartes conceptuelles ou d'autres outils d'étude interactifs afin de renforcer la compréhension et d'améliorer la mémorisation.

📌 Trop en faire dans une seule session

Essayer de condenser cinq matières dans un seul bloc d'étude fait plus de mal que de bien. L'entrelacement fonctionne mieux lorsque votre cerveau peut passer activement d'une idée à l'autre, plutôt que d'être submergé par une multitude d'idées sans rapport les unes avec les autres.

Limitez chaque session d'entraînement à deux ou trois sujets qui sont naturellement liés ou contrastés les uns par rapport aux autres. De cette façon, votre cerveau aura suffisamment d'espace pour donner un sens à chacun d'entre eux et établir des connexions durables.

🔍 Le saviez-vous ? La mémoire contextuelle explique pourquoi certains étudiants essaient de porter le même parfum ou de mâcher le même chewing-gum pendant leurs révisions et leurs examens. Votre cerveau peut associer de l'information à des repères physiques, même des odeurs.

Comment intégrer l'entrelacement à d'autres techniques d'apprentissage

L'entrelacement ne doit pas nécessairement être utilisé seul. En fait, le combiner avec d'autres techniques d'apprentissage efficaces rend vos sessions plus efficaces et plus complètes. Approfondissons le sujet. 🖇️

répétition espacée :* entrelacez des sujets tels que l'algèbre et la géométrie, planifiez des révisions à intervalles croissants à l'aide d'outils d'organisation tels que ClickUp afin de renforcer la mémoire et la flexibilité

Rappel actif : Testez vos connaissances sur des sujets variés, tels que le vocabulaire et la grammaire dans l'apprentissage des langues, afin de renforcer la pratique de la mémorisation et d'approfondir votre compréhension

Pratique délibérée : Ciblez vos points faibles dans différentes compétences, comme les gammes alternées, les arpèges et la lecture à vue en musique, afin de développer votre expertise tout en restant motivé

Interrogation élaborée : Posez des questions « pourquoi » et « comment » sur des sujets variés, tels que des évènements et des personnages historiques, afin de favoriser la pensée critique et les connexions

🔍 Le saviez-vous ? Des recherches suggèrent que votre cerveau utilise un processus appelé « élagage synaptique » pendant votre sommeil. Il élimine les connexions neuronales les plus faibles et renforce celles que vous avez utilisées pendant la journée. Ainsi, passer une nuit blanche revient à essayer de construire une maison sans fondations.

Applications concrètes de la méthode d'étude par entrelacement

Lorsque vous utilisez l'entrelacement de manière intentionnelle, cela ne vous aide pas seulement à apprendre sur le moment, cela améliore également votre mémoire et facilite l'application de vos connaissances dans de nouvelles situations.

🌱 Recadrage : L'entrelacement n'est pas un test de persévérance, c'est un choix de conception. Créez le système une fois pour toutes, et il vous aidera à aller de l'avant les jours où votre motivation fait défaut.

Voici comment cela se passe en pratique : 🗂️

Résultats scolaires

L'entrelacement encourage les élèves à aborder plus efficacement les sujets complexes. Au cours d'une seule session d'étude, un lycéen qui étudie les mathématiques peut alterner entre la factorisation de polynômes, le calcul d'aires de triangles et l'interprétation de graphiques statistiques.

Passer d'un concept à un autre développe l'agilité mentale et prépare les élèves à faire face à des questions imprévisibles le jour de l'examen.

Parallèlement, un étudiant universitaire qui apprend le japonais peut combiner la mémorisation des kanji, des exercices de structure de phrases et des rôles de discussion pour consolider son apprentissage. Cette approche fournit une assistance à la maîtrise de l'écriture formelle et des discussions de la vie réelle.

Développement des compétences professionnelles

L'entrelacement améliore l'expertise dans les carrières exigeantes. Un interne en chirurgie, par exemple, alterne entre des sessions d'étude des procédures d'appendicectomie, de réparation des fractures et des techniques de cathétérisme cardiaque. Cela le prépare à faire face à diverses urgences pendant ses gardes à l'hôpital.

De même, un stagiaire en génie aérospatial améliore sa capacité d'adaptation en alternant entre les simulations aérodynamiques, l'analyse des contraintes structurelles et les essais des systèmes de propulsion. Ces compétences sont souvent mises en pratique conjointement dans des scénarios de conception réels.

📘 Pour en savoir plus : voici quelques conseils de gestion de projet destinés aux étudiants pour les aider à gérer des emplois du temps chaotiques et éviter les rushs de dernière minute.

Développement personnel

En dehors des contextes académiques et professionnels, l'entrelacement favorise également le développement des compétences à long terme.

Un photographe qui souhaite améliorer son portfolio peut alterner entre des séances de portraits axées sur l'ouverture, des prises de vue d'actions rapides nécessitant des compétences en matière de vitesse d'obturation et des sessions de modification en cours détaillées. Le fait de mélanger ces différentes techniques au cours d'une même session d'entraînement favorise un contrôle créatif complet.

De la même manière, un triathlète s'entraîne plus intelligemment en alternant nage, vélo et course à pied au cours d'une même session, simulant ainsi les exigences d'une compétition et améliorant son endurance globale.

Formation sur le lieu de travail

L'entrelacement n'est pas réservé aux étudiants, c'est aussi la façon dont les employés apprennent au travail. Des modules de conformité aux mises à jour sur les produits en passant par le déploiement de nouveaux logiciels, la formation nécessite presque toujours de jongler entre plusieurs domaines de compétences. Au lieu de cloisonner chaque cours, l'entrelacement aide les employés à établir des connexions entre les disciplines et à retenir les connaissances plus longtemps.

Avec ClickUp, les responsables RH et L&D peuvent concevoir des parcours de formation qui alternent entre différents sujets, suivre les achevements en temps réel et renforcer les concepts grâce à des rappels automatisés. Associez des documents à des tâches pour créer des modules d'apprentissage mixtes, puis utilisez ClickUp Brain MAX pour afficher instantanément des ressources ou générer des résumés afin qu'aucune session ne semble isolée.

Faites en sorte que l'entrelacement soit à votre travail avec ClickUp

Étudier ne doit pas nécessairement être une corvée. L'entrelacement vous offre une méthode d'apprentissage plus intelligente, qui permet à votre cerveau de rester actif, vif et prêt à relever tous les défis que vous poseront vos examens.

ClickUp vous aide à suivre cette approche sans perdre votre élan.

Vous pouvez diviser les matières en tâches plus petites, créer un emploi du temps flexible avec ClickUp Calendrier et organiser toutes vos notes au même endroit à l'aide de ClickUp Document. Tout ce dont vous avez besoin pour rester sur la bonne voie et retenir ce que vous étudiez se trouve ici.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅