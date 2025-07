Tarification Microsoft Teams : forfaits, fonctionnalités et alternatives

Les professionnels de presque tous les secteurs connaissent la valeur de Microsoft Teams. Il facilite la communication sur le lieu de travail. Et comme il s'adresse aussi bien aux petites entreprises qu'aux grandes entreprises, il propose différentes structures tarifaires.

Mais comment comparer ces forfaits ? Le prix vaut-il les fonctionnalités proposées ? Existe-t-il de meilleures alternatives à Microsoft Teams? Voyons cela de plus près.

Microsoft Teams vs ClickUp : une comparaison rapide Fonctionnalité Microsoft Teams ClickUp Objectif Axé sur la communication Gestion du travail tout-en-un Gestion des tâches Nécessite des modules complémentaires (Planner, MS Project) Intégré avec des listes, des tableaux, des diagrammes de Gantt, etc. Documents Limité via OneNote/Word Documents natifs avec IA, modification en cours, liaison de tâches Réunions Discutez et passez des appels vidéo ; Copilot en option Outils de réunion intégrés, IA Notetaker, Clips asynchrones Collaboration visuelle Application Tableau blanc séparée Tableaux blancs intégrés connectés aux tâches Automatisation Via Power Automate (complexe) Automatisations intégrées et faciles à utiliser Intégrations La puissance des applications Microsoft plus de 1 000 intégrations, dont Teams, Zoom et Slack Tarifs Modules complémentaires nécessaires pour bénéficier de toutes les fonctionnalités Forfaits flexibles conçus pour s'adapter aux besoins de votre équipe

Qu'est-ce que Microsoft Teams ?

via Microsoft Teams

Considérez Microsoft Teams comme votre espace de travail numérique. Il combine des outils de communication d'équipe (discussion, réunions vidéo, partage de fichiers et intégration d'applications) en un seul produit.

Vous pouvez mettre en évidence les mises à jour importantes, partager des fichiers dans la discussion et diviser les discussions en canaux d'équipe ciblés. Ce logiciel de partage de fichiers stocke automatiquement les documents issus des discussions dans SharePoint et OneDrive, pour que tout reste organisé.

Microsoft Teams dispose également d'un système d'appel audio et vidéo intégré pour rendre les réunions à distance plus humaines. Vous pouvez utiliser sa fonction de suppression du bruit alimentée par l'IA pour bloquer les bruits de fond et profiter de discussions cristallines.

Après avoir planifié vos réunions, vous pouvez les suivre dans votre calendrier Teams et les synchroniser avec Outlook. Son assistant Microsoft Copilot basé sur l'IA vous aide à résumer les réunions, à générer des éléments d'action et à rédiger des réponses dans le chat.

Si vous utilisez plusieurs outils, Microsoft Teams s'intègre à d'autres applications Microsoft, telles que Word et Excel, ainsi qu'à des outils tiers.

Forfaits Microsoft Teams

La structure tarifaire de Microsoft Teams peut être un peu compliquée. Mais ne vous inquiétez pas. Nous vous expliquons précisément ce que chaque niveau offre et vous aidons à prendre des décisions budgétaires intelligentes. Voici un aperçu de chaque forfait MS afin que vous puissiez choisir celui dont les fonctionnalités correspondent à vos besoins.

Forfait Free

Le forfait Free de Microsoft Teams convient aux petites équipes et aux projets personnels ayant des besoins basiques.

Fonctionnalités clés

Organisez des réunions pouvant accueillir jusqu'à 100 participants

Passez des appels individuels illimités pendant 30 heures maximum

Participez à des réunions de groupe d'une durée maximale de 60 minutes

Partagez des fichiers et utilisez les outils de recherche intégrés

Limites

Seulement 5 Go de stockage cloud par utilisateur

Les réunions de groupe s'arrêtent après 60 minutes

Pas d'adresses e-mail professionnelles

Intégration limitée des applications Microsoft 365

À qui s'adresse ce produit ? Ce forfait convient aux besoins de collaboration de base sans exigences complexes.

Forfait Microsoft Teams Essentials

Ce forfait combine Teams avec les versions web des applications Microsoft Office les plus populaires.

Fonctionnalités clés

Organisez des réunions de groupe pouvant durer jusqu'à 30 heures avec un maximum de 300 participants

Stockez 10 Go de fichiers par personne

Accédez aux transcriptions et enregistrez vos réunions

Activez les sous-titres en direct en anglais

Limitations

Pas de contrôles avancés pour les utilisateurs

Applications Office de bureau manquantes

Options de rapports limitées

Microsoft 365 Copilot est disponible en tant que module complémentaire

Tarification

4 $ par mois et par utilisateur

À qui s'adresse ce forfait ? Ce forfait est utile pour les petites entreprises et les start-ups qui ont besoin d'un outil de réunion en ligne, mais ne souhaitent pas souscrire à l'offre complète Microsoft 365.

Forfait Microsoft 365 Business Basic

Ce forfait combine Teams avec les versions web des applications Office les plus populaires.

Fonctionnalités clés

Configurez des e-mails professionnels personnalisés

Bénéficiez de 1 To de stockage par personne

Gérez jusqu'à 300 utilisateurs

Utilisez toutes les fonctionnalités de réunion de Microsoft Teams

Essai gratuit d'un mois disponible

Limites

Outils de modification en cours manquants

Pas d'environnements de travail partagés

Applications Office disponibles en ligne et sur les téléphones de manière limitée

Microsoft 365 Copilot est disponible en tant que module complémentaire

Tarification

6 $ par mois et par utilisateur

*à qui s'adresse ce forfait ? Ce forfait est destiné aux petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'outils de réunion en ligne et d'applications Office de base.

Forfait Microsoft 365 Business Standard

Les équipes qui ont besoin de toutes les fonctionnalités et des outils avancés devraient envisager ce forfait.

Fonctionnalités clés

Organisez des webinaires avec inscription et rapports

Utilisez Microsoft Loop pour le travail d'équipe dans des environnements de travail collaboratifs

Modifier des vidéos avec Clipchamp

Bénéficiez d'outils de sécurité avancés

Essai gratuit d'un mois disponible

Limites

Coûts mensuels plus élevés que les autres forfaits

Comprend une courbe d'apprentissage

Certains outils peuvent ne pas être utilisés

Microsoft 365 Copilot est disponible en tant que module complémentaire

Tarification

12,50 $ par mois et par utilisateur

À qui s'adresse cette solution ? Les moyennes et grandes entreprises qui utilisent intensivement les applications Office et ont besoin d'une sécurité avancée bénéficieront de cette solution.

Avantages et inconvénients des tarifs Microsoft Teams

Microsoft Teams propose plusieurs forfaits, mais leur coût correspond-il à vos besoins ? Examinons les avantages et les inconvénients de sa stratégie tarifaire.

👍 Avantages des tarifs Microsoft Teams

Les forfaits Microsoft Teams offrent des avantages convaincants qui en font un choix attrayant. Vous pouvez :

Commencez par un forfait gratuit pour évaluer son potentiel

Bénéficiez des applications Microsoft 365 telles que OneDrive, Outlook et Office en choisissant les forfaits Microsoft 365 Business Basic ou Microsoft 365 Business Standard

Bénéficiez de 1 To de stockage cloud avec les forfaits Business Basic et Standard, soit suffisamment d'espace pour vos documents et vos fichiers multimédias

Organisez des réunions de groupe illimitées et organisez des ateliers ou des sessions de formation d'une journée

Profitez des fonctionnalités Business Premium telles que la sécurité avancée et les contrôles d'accès pour protéger vos communications sensibles

👎 Inconvénients des tarifs Microsoft Teams

Malheureusement, MS Teams présente quelques inconvénients en termes de structure tarifaire.

Il existe une différence de prix significative entre les forfaits Microsoft 365 Business Basic et Microsoft 365 Business Standard

Dans la version gratuite de Microsoft Teams, les appels de groupe sont limités à 60 minutes et à 100 participants. Cela empêche les utilisateurs occasionnels de profiter des fonctionnalités d'appel essentielles de Microsoft Teams

Les fonctionnalités telles que l'hébergement de webinaires et la modification en cours de vidéos nécessitent des abonnements Business Standard ou Microsoft Teams Premium plus coûteux

Microsoft 365 Copilot nécessite des dépenses supplémentaires en plus des prix du forfait de base

Avec autant d'options et d'outils disponibles, plus les coûts sont élevés, plus vous passez de temps à vous familiariser avec eux

Pourquoi envisager des alternatives à Microsoft Teams ?

Si Teams s'intègre facilement aux produits Microsoft, sa connexion à des outils tiers peut s'avérer délicate. Cela pourrait limiter votre croissance.

Voici quatre raisons clés d'envisager des alternatives à Microsoft Teams :

1. Structure tarifaire à plusieurs niveaux

Les forfaits Microsoft Teams varient de gratuits à payants, comme Microsoft 365 Business Standard. Cependant, certains utilisateurs peuvent trouver que les fonctionnalités requises ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs, ce qui peut être prohibitif.

Si votre organisation n'a pas besoin de tous les services inclus dans l'offre groupée, vous devrez tout de même payer plus que ce que vous utilisez.

2. Défis liés à l'interface utilisateur

L'interface de Microsoft Teams regorge de fonctionnalités qui peuvent dérouter les utilisateurs, en particulier ceux qui découvrent l'écosystème. Sa configuration peut prendre beaucoup de temps, car il n'existe aucune structure préexistante.

Vous devez créer des canaux, déterminer leur nom et les aligner avec les équipes concernées à partir de zéro. La création d'une copie de ces canaux est également une tâche manuelle.

3. Limites de la gestion des tâches

MS Project (un logiciel de gestion de projet Microsoft Teams ) est un système d'intégration de gestion des tâches. Cependant, vous devez acheter une licence séparée pour utiliser MS Teams pour la gestion de projet.

Cela peut représenter un défi pour les petites équipes ou celles qui travaillent avec un budget limité. La courbe d'apprentissage est également raide, car vous devez apprendre à utiliser plusieurs applications pour accomplir vos tâches.

4. Problèmes d'évolutivité et de croissance

MS Teams limite le nombre de canaux privés à 30. Pour la gestion des utilisateurs, un maximum de 250 membres est autorisé, avec une limite standard de 200 canaux par équipe.

Cela peut sembler beaucoup au premier abord, mais imaginez une société de conseil où chaque projet client nécessite son propre canal autonome : cette limite pourrait être atteinte plus rapidement que prévu.

ClickUp : une alternative complète à Microsoft Teams

Les employés activent/désactivent les applications 1 200 fois par jour —soit près de 4 heures par semaine passées à se reconcentrer.

Les projets, les connaissances et la communication dispersés dans des outils déconnectés peuvent vous ralentir. En fait, les équipes qui utilisent plusieurs outils sont confrontées à des défis de collaboration plus importants, tels que le manque d'alignement, les malentendus et les problèmes de confiance, en plus de se sentir dépassées.

ClickUp peut rapidement et facilement résoudre ce problème pour vous. ClickUp combine la gestion des tâches, la gestion de projet, la discussion, les documents, les tableaux blancs, les réunions et l'automatisation dans une seule plateforme. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de passer d'un outil à l'autre pour communiquer, documenter et suivre les tâches : tout est centralisé.

Automatisation et intégrations : automatisez les tâches répétitives et intégrez des outils tels que Microsoft Teams si nécessaire

Gestion des tâches et des projets : attribuez des tâches, définissez des priorités, suivez la progression et gérez les flux de travail

Discussion et communication : discussion intégrée pour une communication en temps réel entre les équipes, similaire aux canaux Teams.

Documents et gestion des connaissances : créez, partagez et collaborez sur des documents au sein de votre environnement de travail.

Tableaux blancs : collaboration visuelle pour le brainstorming et la planification.

Réunions et Clips : planifiez des réunions, enregistrez des messages vidéo asynchrones et utilisez l'IA pour prendre des notes et transcrire les réunions.

Pourquoi choisir ClickUp plutôt que Microsoft Teams ?

Imaginez que votre échéance est dans une heure. Vos tâches sont dans une application, vos discussions dans une autre et le dernier échéancier du projet est enfoui dans un fil d'e-mails. Avec ClickUp, vous pouvez lier des tâches, des documents et des échéanciers dans une seule vue, trouver les mises à jour et soumettre votre projet à temps.

Alors que Microsoft Teams se concentre principalement sur la communication, ClickUp regroupe toutes vos opérations sous un même toit. Il offre une gestion plus approfondie des projets et des tâches, des documents intégrés et une automatisation plus robuste des flux de travail. Et si vous n'êtes pas encore prêt à renoncer à Teams, vous pouvez également utiliser l'intégration ClickUp Microsoft Teams sans avoir à changer de plateforme.

Pour les équipes qui utilisent MS Teams comme application de messagerie professionnelle, ClickUp gère les mises à jour des projets, les tâches et les discussions en un seul endroit. Fini les informations éparpillées, place à un travail d'équipe organisé.

Voici comment l'intégration de Microsoft Teams dans ClickUp peut vous être utile :

Partagez des liens vers des tâches ClickUp dans les discussions Teams afin que vos collègues puissent voir instantanément le statut, la priorité et les dates d'échéance des tâches sans changer d'application

Transformez vos discussions rapides en tâches exploitables à l'aide de la commande Créer une tâche

Recevez des notifications automatiques dans Teams pour les nouveaux commentaires, les changements de statut et les téléchargements de fichiers

Fonctionnalités clés

1. Discutez en temps réel pour maintenir la communication sur la bonne voie

Utilisez ClickUp Chat pour collaborer en équipe et rester dans le contexte

ClickUp Chat relie les discussions aux tâches, aux projets et aux documents pour faciliter le brainstorming.

Contrairement à MS Teams, qui se concentre principalement sur les discussions, ClickUp ajoute du contexte à chaque discussion, ce qui facilite la transformation des discussions en éléments d'action et l'élaboration de stratégies de communication efficaces.

Pourquoi ClickUp Chat se démarque :

Convertissez les messages en tâches en un seul clic , afin que les discussions importantes aboutissent à des résultats concrets

Liez automatiquement chaque discussion aux tâches, documents et mises à jour associés pour éviter toute perte d'informations

Utilisez ClickUp Chat pour attribuer des messages aux membres de l'équipe concernés

Utilisez ClickUp AI pour suggérer des réponses, résumer les fils de discussion, créer et attribuer des tâches afin d'organiser vos équipes

Joignez des messages à des tâches et des projets spécifiques afin que les discussions restent pertinentes et structurées

Créez des Espaces dédiés pour structurer les discussions par équipes, projets ou thèmes pour une clarté maximale

2. Collaboration visuelle avec les tableaux blancs

Convertissez vos idées en tâches sur les tableaux blancs ClickUp

Alors que MS Teams propose Microsoft Tableau blanc comme outil externe, ClickUp dispose d'une solution native. Les utilisateurs peuvent réfléchir et planifier avec les tableaux blancs ClickUp. Cela aide les équipes à mapper leurs idées, leurs flux de travail et leurs stratégies en temps réel.

Vous pouvez lier des tâches directement à partir du tableau blanc et convertir des idées en tâches exploitables dans la même interface.

De plus, Tableau blanc est intégré à ClickUp Chat et ClickUp Project Management. La nature dynamique de cet outil améliore la communication en connectant visuellement les tâches dans votre environnement de travail, ce qui permet à votre équipe de réfléchir et de collaborer au même endroit.

3. Gérez vos réunions avec ClickUp

ClickUp Meetings offre un emplacement centralisé pour stocker vos notes, vos éléments d'action et vos suivis, et vous aide à rester organisé et responsable. ClickUp AI Notetaker transcrit automatiquement les réunions, résume les points clés et génère des notes de réunion exploitables, ce qui permet à votre équipe de gagner du temps et de ne rien manquer.

Voici comment organiser des réunions efficaces :

Utilisez des options de mise en forme avancées pour mettre en évidence les points clés, structurer vos idées et organiser les informations issues des réunions dans un éditeur intuitif

Convertissez les commentaires des réunions en tâches assignables afin de conserver une trace et de mettre tout le monde sur la même page concernant les échéances

Créez des agendas de réunion sous forme de checklists et cochez les sujets abordés au fur et à mesure afin que rien ne soit oublié

Gagnez du temps en configurant des tâches récurrentes pour des réunions hebdomadaires, mensuelles ou liées à un projet, et en planifiant vos agendas à l'avance

Agissez immédiatement en utilisant les commandes slash pour mettre en forme des notes, attribuer des tâches ou mettre à jour des documents de réunion

📮ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

4. Gérez vos documents et affichez vos tâches en un seul endroit

Profitez de la modification collaborative en direct dans ClickUp Docs

Les équipes n'ont jamais besoin de passer d'un outil à l'autre pour gérer leur travail dans ClickUp. Vous pouvez créer et attribuer des tâches depuis le chat, les lier à des discussions pertinentes et collaborer avec les membres de votre équipe dans les documents ClickUp.

Les membres de l'équipe peuvent travailler ensemble sur des documents en temps réel à l'aide de fonctionnalités telles que les indicateurs de saisie, les commentaires et le suivi des révisions. ClickUp Docs est également fourni avec ClickUp AI, qui peut vous aider à rédiger, résumer et traduire du contenu.

Obtenez un aperçu des mises à jour les plus importantes dans votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Pour afficher votre travail et gérer vos tâches, vous pouvez utiliser le Calendrier de ClickUp.

Le calendrier ClickUp détecte les conflits d'horaires, suit la progression des projets et ajuste les échéanciers au sein de son écosystème. Contrairement à l'intégration de base du calendrier Microsoft Teams, le calendrier ClickUp est plus intuitif et offre une planification axée sur les tâches.

Vous pouvez superposer des calendriers personnels, d'équipe et externes (Google, Outlook, Apple) dans une seule vue pour voir tous vos engagements en un seul endroit. Cela vous permet d'identifier instantanément les tâches en cours, en retard ou achevées à l'aide de vues personnalisées avec un code couleur.

5. Messagerie vidéo asynchrone avec ClickUp Clips

Utilisez ClickUp Clips pour communiquer de manière asynchrone avec votre équipe

Pour les équipes qui s'appuient sur la communication vidéo, ClickUp Clips représente une pause dans les réunions quotidiennes.

Grâce à ces fonctionnalités, vous n'avez plus à vous soucier du respect des règles de conduite lors des réunions virtuelles. Enregistrez des tutoriels ou des instructions à l'aide de ClickUp Clips et créez une bibliothèque de discussions importantes pour référence future.

6. Collaboration pour des commentaires contextuels

Utilisez la fonctionnalité « Assigner des commentaires » de ClickUp pour convertir les commentaires en tâches ClickUp ou les assigner à l'équipe

En cas de problème, au lieu d'envoyer un e-mail séparé ou d'envoyer une notification à un collègue dans un autre chat, vous pouvez utiliser ClickUp Assign Comments pour lui adresser directement votre requête.

De plus, les intégrations ClickUp centralisent toutes vos discussions et toutes les discussions liées à vos projets, vous aidant ainsi à rester organisé.

Par exemple, l'intégration ClickUp Zoom vous permet de démarrer un appel Zoom directement à partir d'une tâche ClickUp. Vous pouvez également lier les enregistrements et les résumés des réunions à des projets.

En attendant, l'intégration ClickUp Slack vous permet de créer des tâches à partir de messages Slack en un seul clic et de synchroniser les discussions entre les deux plateformes.

Aperçu des tarifs

ClickUp propose des forfaits flexibles adaptés aux équipes de toutes tailles, offrant une alternative économique à Microsoft Teams. Voici le détail des forfaits :

Forfait Free Forever

Le forfait Free Forever comprend les outils de gestion de projet essentiels dont de nombreuses équipes ont besoin.

Fonctionnalités clés

Créez un nombre illimité de tâches et de projets

Configurez des modèles de projet personnalisés

Suivez le temps passé sur les tâches

Utilisez des diagrammes de Gantt (limités à 100 utilisations)

Bénéficiez d'une assistance en direct 24 h/24, 7 j/7

Stockez jusqu'à 100 Mo de fichiers

Exécutez 100 actions d'automatisation par mois

*à qui s'adresse-t-il ? Idéal pour les petites équipes, les freelances ou les particuliers qui débutent avec les outils de gestion de projet et qui souhaitent bénéficier des fonctionnalités essentielles sans frais supplémentaires

Forfait Unlimited

Ce forfait ne comporte aucune des limites du niveau gratuit, ce qui offre plus de flexibilité aux équipes.

Fonctionnalités clés

Supprimez toutes les limites des diagrammes de Gantt et de la gestion des ressources

Créez des formulaires personnalisés et ajoutez des champs personnalisés

Exécutez 1 000 actions d'automatisation par mois

Accédez à un stockage illimité

Créez des modèles de projet personnalisés

Bénéficiez d'une assistance prioritaire

Configurez un nombre illimité de tableaux de bord

À qui s'adresse-t-il ? Aux petites et moyennes équipes qui ont besoin d'une solution complète de gestion de projet sans se ruiner

Forfait Business

Le forfait Business ajoute des fonctionnalités avancées qui font défaut à Microsoft Teams, telles que des diagrammes burndown pour les équipes Scrum et des rapports personnalisés.

Fonctionnalités clés

Créez des diagrammes et des widgets personnalisés

Créez des automatisations avancées des flux de travail

Exécutez 10 000 actions d'automatisation par mois

Accédez à des fonctionnalités avancées de suivi du temps et à des permissions personnalisées

Créez des diagrammes de charge de travail et affichez des échéanciers

*à qui s'adresse ce produit ? Aux équipes de taille moyenne qui utilisent Scrum ou qui ont besoin d'analyses et de rapports détaillés sur leurs projets

Forfait Enterprise

Le forfait Enterprise ajoute une sécurité et une personnalisation de niveau entreprise avec des fonctionnalités adaptées aux grandes organisations.

Fonctionnalités clés

Bénéficiez d'une aide dédiée à la prise en main et accédez à l'API Enterprise

Configurez un nombre illimité de rôles personnalisés

Utilisez l'authentification unique (SSO)

Exécutez des automatisations illimitées

Accédez à des fonctionnalités de sécurité personnalisées et à la conformité HIPAA

*à qui s'adresse-t-il ? Aux grandes organisations qui ont des exigences élevées en matière de sécurité, de personnalisation et d'assistance dédiée

Découvrez tous les aspects des tarifs de ClickUp ici

Lewis Norwood, responsable des relations clients chez Pharmacy Mentor, déclare :

ClickUp a aidé notre entreprise à devenir beaucoup plus productive, en gagnant du temps, en réduisant le nombre de réunions inutiles et en augmentant considérablement la satisfaction des employés et des clients.

Collaborez mieux avec ClickUp

MS Teams convient à ceux qui sont déjà intégrés dans l'écosystème Microsoft. Vous pouvez communiquer avec d'autres personnes à l'aide des options de chat et de vidéo et créer des canaux ciblés pour diviser le flux de travail. Cependant, son manque de fonctionnalités de gestion des tâches peut constituer un obstacle pour beaucoup.

La gestion des attributions de tâches et le suivi de la progression nécessitent des outils supplémentaires tels que Planner ou Project, tandis que ClickUp intègre des listes de tâches, des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt et des vues Charge de travail.

Investir dans plusieurs outils de gestion des tâches et des équipes peut augmenter les frais généraux et créer de la confusion. Opter pour une plateforme unique qui intègre tout élimine ces obstacles.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et travaillez plus intelligemment.