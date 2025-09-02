les 11 meilleures alternatives à TimeHero en 2025

Il est 9 heures du matin et votre liste à faire vous semble déjà insurmontable. Vous avez des réunions qui se chevauchent, des échéances qui approchent et cette tâche qui est toujours reportée au lendemain.

Si vous avez essayé TimeHero, vous avez, avec une probabilité élevée, apprécié son approche de la planification. Cependant, avez-vous besoin d'une solution un peu plus innovante, flexible et personnalisable ?

Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleures alternatives à TimeHero, chacune offrant une automatisation intelligente des tâches, une planification intelligente et une gestion du temps. 🕰️

Pourquoi opter pour des alternatives à TimeHero ?

Lorsqu'un outil commence à vous gêner plus qu'il ne vous aide, c'est clairement le signe qu'il faut envisager d'autres options. Voici ce que les utilisateurs réels ont partagé sur les lacunes de TimeHero. 📈

trop rigide avec l'automatisation : *Le moteur de planification réorganise souvent les tâches d'une manière qui ne correspond pas à la façon dont les gens veulent réellement travailler

personnalisation insuffisante : *les utilisateurs ne peuvent pas facilement modifier des éléments tels que l'affichage du calendrier ou la disposition des projets pour les adapter à leur flux de travail

*certaines intégrations clés font défaut : plusieurs utilisateurs mentionnent l'absence de synchroniser bidirectionnelle avec Google Agenda et iCalendar

*notifications incohérentes : les rappels ne sont pas toujours opportuns, ce qui peut perturber les priorités quotidiennes

Courbe d'apprentissage abrupte : Bien que l'interface soit claire, l'utilisation approfondie de ses outils avancés peut sembler compliquée ou déroutante

🧠 Anecdote amusante : avant que les calendriers ne soient accessibles sur votre téléphone, les peuples préhistoriques d'Écosse suivaient déjà le temps à l'aide de la lune. Vers 8 000 avant J.-C., ils ont creusé 12 fosses dans le sol au champ de Warren, alignées avec les phases lunaires, créant ainsi le plus ancien calendrier connu au monde.

*les alternatives à TimeHero en un coup d'œil

Voici un tableau qui vous aidera à choisir parmi les meilleures alternatives à TimeHero. 📊

Outil *principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp • Calendrier et affichage du calendrier optimisés par l'IA • Agents Brain + Autopilot pour une planification intelligente • Vue Charge de travail pour la planification des capacités • Automatisations, tâches récurrentes et prise de notes par IA Idéal pour toutes les Teams (particuliers → entreprises) qui ont besoin d'une planification intelligente des tâches, d'un calendrier et d'une collaboration Forfait Free disponible ; Enterprise : tarification personnalisée Motion • Planification automatique par IA et réorganisation en temps réel • Blocage de temps de travail intensif • E-mails de planification quotidiens • Synchroniser Google/Outlook Idéal pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier d'une planification dynamique basée sur l'IA qui s'adapte instantanément aux changements Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 49 $/utilisateur/mois ; Entreprise : tarification personnalisée Todoist • Création de tâches en langage naturel • Système Karma pour la gamification de la productivité • Niveaux de priorité et suivi des progrès • Synchroniser multi-plateforme Idéal pour les particuliers et les freelances qui souhaitent un suivi simple de leurs tâches personnelles Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/utilisateur/mois Récupérez • Réunions intelligentes avec marges de temps • Planificateur d'habitudes pour les routines • Replanification automatique • Intégration Google et Outlook Idéal pour les professionnels qui ont besoin d'un calendrier intelligent et d'une protection de leur temps de concentration Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois ; Enterprise : tarification personnalisée TickTick • Suivi des habitudes + tâches • Chronomètre Pomodoro intégré • Plusieurs affichages (vue Liste, Kanban, calendrier) • Conversion des mémos vocaux en tâches Idéal pour les personnes qui souhaitent équilibrer leurs tâches et prendre de nouvelles habitudes à l'aide d'un seul outil Forfait gratuit disponible ; forfait annuel payant à 35,99 $/an Taskade • Flux de travail visuels avec cartes mentales et Kanban • Discuter vidéo et commentaires intégrés • Générateur de flux de travail IA et agents IA • Sous-tâche et listes imbriquées illimitées Idéal pour les équipes à distance qui ont besoin d'un outil de visualisation de la tâche/des idées avec collaboration Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois ; entreprise : tarification personnalisée Trello • Tableaux Kanban et flux de travail basés sur des cartes • Automatisation Butler • Power-Ups pour les extensions • Intégrations (Slack, Drive, Jira) Idéal pour les managers d'équipes gérant des flux de travail simples et axés sur le visuel Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/utilisateur/mois ; entreprise : tarification personnalisée Things3 • Planification en langage naturel • Bouton Magic Plus pour une saisie rapide • Journal de bord et outils de structuration • Synchroniser l'écosystème Apple de manière transparente Idéal pour les utilisateurs Apple (particuliers, freelances, professionnels) qui ont besoin d'une gestion des tâches sans distraction Pas de forfait Free ; achat unique par appareil Wrike • Permissions granulaires et flux de travail de conformité • Allocation des ressources et gestion de la charge de travail • Tableaux de bord personnalisables • Suivi du temps assisté par l'IA Idéal pour les entreprises et les organisations complexes qui ont besoin de contrôles de projet et de conformité Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois ; entreprise : tarification personnalisée Sunsama • Rituel quotidien de planification guidée • Récupération des tâches à partir de plusieurs outils • Intégration du calendrier et des tâches • Suivi du temps pour obtenir des informations Idéal pour les travailleurs du savoir qui recherchent un forfait quotidien réfléchi et une concentration optimale Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 16 $/mois Akiflow • Centre de commande prioritaire au clavier • Blocage de temps à partir des tâches • Boîte de réception universelle et notifications intelligentes • Intégrations approfondies entre les outils Idéal pour les utilisateurs expérimentés en matière de productivité qui préfèrent le blocage de temps et la gestion unifiée des tâches. Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché des applications de calendrier est projetée pour atteindre 16,37 milliards de dollars d'ici 2030, avec une évaluation de croissance annuelle composé de 10,4 % pendant la période de prévision.

Les 11 meilleures alternatives à Timehero

TimeHero est la solution idéale pour automatiser les calendriers de tâches et bloquer du temps dans les agendas. Il aide les individus à planifier leurs journées en fonction de leur travail réel. Mais il manque souvent de fonctionnalités pour les Teams qui ont besoin d'un contrôle plus approfondi sur les tâches, d'une automatisation plus poussée et d'une prise en charge intégrée de l'IA.

Que vous ayez besoin d'un outil plus visuel, que vous soyez plus à l'aise avec les tâches récurrentes ou que vous soyez simplement moins strict avec votre emploi du temps, cette liste a quelque chose à vous offrir. 🎯

clickUp (idéal pour la planification des tâches avec gestion du temps et automatisation intégrées)*

Obtenez gratuitement le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp Créez et ajustez votre emploi du temps quotidien en fonction de vos priorités, de vos validations et de vos préférences à l'aide du calendrier ClickUp

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Elles comprennent des fonctionnalités qui ajoutent des niveaux supplémentaires de visibilité, de collaboration en équipe et de prise de décision assistée par l'IA à vos flux de travail quotidiens.

planifiez avec ClickUp Calendrier*

Pour planifier votre journée de manière optimale, commencez par utiliser le calendrier ClickUp. Il crée votre emploi du temps quotidien en fonction d'informations en temps réel, notamment les échéances des tâches, les réunions, la charge de travail et la disponibilité de l'équipe.

Imaginons que vous forfaitez une campagne de marketing produit dans trois régions. Vous avez besoin de temps pour examiner la conception de la campagne, faire le point quotidiennement avec les responsables régionaux et coordonner les boucles de rétroaction. Le calendrier IA bloque automatiquement ces créneaux en fonction des priorités prédéfinies et ajuste vos tâches en cas de changement.

Chaque réunion s'synchronise directement avec votre Google Agenda, et vous bénéficiez d'une assistance pour tous les principaux outils de réunion en ligne tels que Google Meet, Zoom ou Teams. Pourquoi est-ce important ? Cela vous permet de rejoindre ces réunions directement depuis votre environnement de travail ClickUp, au lieu de passer d'un onglet à l'autre.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez prendre automatiquement des notes lors d'une réunion de lancement avec un client ? Activez/désactivez la fonction ClickUp AI Notetaker dans votre Calendrier. Elle se connecte automatiquement aux réunions autorisées, transcrit et enregistre la discussion, extrait les éléments d'action et crée automatiquement des tâches liées, vous évitant ainsi de devoir retaper ou suivre quoi que ce soit manuellement.

Optimisez avec ClickUp Brain et ClickUp Autopilot Agents

Structurez vos habitudes de travail hebdomadaires à l'aide du forfait IA basé sur l'IA de ClickUp Brain

Ajoutez maintenant ClickUp Brain pour optimiser votre emploi du temps. Cet assistant IA ne devine pas ce qui est important ; il étudie comment vous travaillez pour s'assurer que ses recommandations vous sont utiles et ne vous nuisent pas.

Supposons que vos journées comprennent un travail de conception concentré le matin, des appels l'après-midi et des sessions de révision approfondie deux fois par semaine. ClickUp Brain utilise ces modèles, la durée des tâches et les échéances actuelles pour structurer votre semaine.

Ensuite, les agents ClickUp Autopilot vont encore plus loin. Au lieu de réorganiser constamment les tâches lorsque les projets changent, créez des agents Autopilot personnalisés pour ajuster automatiquement les priorités, réattribuer les propriétaires et même reprogrammer les délais pour vos tâches clés.

Par exemple, si une réunion avec un client est déplacée, votre agent répercutera le changement sur toutes les tâches de dépendance, libérera les blocs de concentration et réorganisera les livrables, sans que vous ayez à lever le petit doigt.

exécutez vos tâches ClickUp avec ClickUp Tasks*

Décomposez vos projets en tâches réalisables à l'aide de tâches ClickUp

Vous avez planné votre journée, il est temps de vous mettre au travail. Utilisez Tâche ClickUp, où toutes les tâches sont regroupées. Chaque tâche prend en charge l'estimation de durée et le suivi du temps, les champs personnalisés, les sous-tâches, les dépendances et les commentaires en fil pour plus de contexte.

Par exemple, si vous coordonnez le lancement d'un nouveau site web, vous pouvez créer des tâches pour la conception UX, les brouillons de copie, les transferts de développement, l'assurance qualité et le déploiement final, et étiqueter chacune d'elles avec des propriétaires, des délais et des priorités.

*visualisez les échéanciers grâce à l'afficher calendrier de ClickUp

Ajustez les échéanciers des tâches et équilibrez les charges de travail grâce à la vue calendrier de ClickUp

Tout se synchronise visuellement dans la vue calendrier de ClickUp, où vous pouvez modifier les échéances des tâches et des projets et repérer les obstacles en un coup d'œil. Vous pouvez afficher vos tâches par jour, par bloc de 4 jours, par semaine ou par mois. Il suffit de glisser-déposer les échéances des tâches pour les reprogrammer et les mettre à jour instantanément.

Vous pouvez attribuer un code couleur aux tâches en fonction de leur assigné ou de leur priorité, afficher des champs personnalisés, filtrer les tâches par statut et même inclure des tâches récurrentes ou des jours fériés nationaux pour mieux forfait vos projets.

💡 Conseil de pro : alors que la vue Calendrier vous aide à visualiser et à planifier l'échéancier des tâches, la vue Charge de travail dans ClickUp est idéale pour planifier la capacité de votre équipe. Imaginons que votre designer ait trois échéances à respecter dans la même semaine. La vue Charge de travail met instantanément en évidence cette surcharge, ce qui vous permet de réattribuer ou de redistribuer le travail avant que les choses ne prennent du retard.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

*automatisez les mises à jour des tâches : déclenchez des actions telles que l'attribution de propriétaires, la modification des statuts et le report des échéances sans effort manuel grâce aux automatisations ClickUp

*obtenez des suggestions de tâches intelligentes : laissez ClickUp Brain vous recommander les meilleurs moments pour travailler sur des tâches spécifiques en fonction de l'effort requis, de la priorité et de la disponibilité

*définissez des tâches récurrentes : assurez le suivi des tâches régulières telles que le synchroniser hebdomadaire, les rapports mensuels ou les revues trimestrielles sans avoir à les redéfinir à chaque fois

visualisez la charge de travail de votre équipe : *Identifiez les personnes qui ont atteint leur capacité maximale et celles qui peuvent en assumer davantage en consultant la distribution des tâches grâce à la vue Charge de travail de ClickUp

écrivez plus rapidement grâce à l'IA : *demandez à ClickUp Brain de rédiger des descriptions de tâches, des réponses à des e-mails, des résumés de projets ou des notes de suivi directement dans votre espace de travail

planifiez votre journée à l'aide de commandes vocales* : utilisez Talk to Texte dans ClickUp Brain MAX , votre super application IA de bureau, pour dicter vos forfaits pour la journée, planifier des réunions et même exécuter du travail à l'aide de commandes vocales

Limites de ClickUp

Ralentissements occasionnels ou performances réduites dans les grands environnements de travail

tarifs ClickUp*

évaluations et avis sur ClickUp*

G2 : 4,7/5 (plus de 10 450 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici comment un utilisateur de Reddit a décrit son expérience :

ClickUp en vaut vraiment la peine ! Au-delà d'être un outil de gestion de projet, il a tellement d'utilisations. Ma fonction préférée est sans conteste l'afficher calendrier. Rien ne vaut la possibilité de voir tout mon travail et toutes mes validations au même endroit. Mes missions professionnelles ? C'est bon. Ce rendez-vous autour d'un café ? C'est bon. L'anniversaire de ma mère ? C'est fait aussi ! Il y a cependant une chose qui surpasse tout cela. ClickUp Brain. Je n'ai qu'à lui demander quand je suis gratuit pour planifier une réunion ou si les membres de mon équipe peuvent prendre plus de travail, et tout est là ! Incroyable, non ?

ClickUp en vaut vraiment la peine ! Au-delà d'être un outil de gestion de projet, il a tellement d'utilisations. Ma fonction préférée est sans conteste l'afficher Calendrier. Rien ne vaut la possibilité de voir tout mon travail et toutes mes validations en un seul endroit. Mes missions professionnelles ? C'est bon. Ce rendez-vous autour d'un café ? C'est bon. L'anniversaire de ma mère ? C'est fait aussi ! Il y a cependant une chose qui surpasse tout cela. ClickUp Brain. Je n'ai qu'à lui demander quand je suis gratuit pour planifier une réunion ou si les membres de mon équipe peuvent prendre plus de travail, et tout est là ! Incroyable, non ?

📮 ClickUp Insight : Notre sondage sur l'équilibre entre le travail et la vie privée a révélé que 46 % des travailleurs travaillent entre 40 et 60 heures par semaine, tandis que 17 % dépassent les 80 heures ! Mais le calvaire ne s'arrête pas là : 31 % ont du mal à se réserver du temps pour eux-mêmes de manière régulière. C'est la recette parfaite pour le burn-out. 😰 Mais vous savez quoi ? L'équilibre au travail commence par la visibilité ! Les fonctionnalités intégrées de ClickUp, telles que la vue Charge de travail et le suivi du temps, facilitent la visualisation de la charge de travail, la distribution équitable des tâches et le suivi des heures réellement passées, afin que vous sachiez toujours comment optimiser votre travail et à quel moment. *résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

2. Motion (idéal pour la planification et l'automatisation des tâches basées sur l'IA)

via Motion

Vous vous sentez dépassé par la planification de votre journée de travail ? Motion s'attaque de front à ce problème. Cette plateforme alimentée par l'IA élimine les conjectures liées à la hiérarchisation des tâches, en les planifiant automatiquement en fonction des délais, des estimations de durée et de vos heures de travail.

Lorsque des réunions imprévues surgissent ou que les délais changent, l'outil de planification des tâches s'adapte à la volée, éliminant ainsi les fastidieuses modifications manuelles. Il apprend de vos habitudes de travail afin de vous suggérer les moments les plus propices à la concentration et rationalise le travail collaboratif grâce à une attribution simple des tâches et un suivi de la progression.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Créez un nombre illimité de projets et organisez les tâches dans des environnements de travail personnalisés pour différents clients ou initiatives

Bloc automatiquement du temps pour vous concentrer sur votre travail en fonction de la priorité des tâches et de l'échéance

Intégrez-les de manière transparente à Google Agenda, Outlook et divers outils pour bénéficier d'un système centralisé

Recevez chaque jour des e-mails de planification avec des recommandations de tâches personnalisées en fonction de vos projets en cours et des échéances à venir

Restrictions de mouvement

Options de personnalisation limitées par rapport à des outils plus établis

Les fonctions de l'application mobile sont moins performantes que celles de la version web

Tarification Motion

Pro IA : 49 $/mois par utilisateur

*business IA : 69 $/mois par utilisateur

enterprise : *Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Motion*

G2 : 4,1/5 (plus de 115 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 75 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Motion ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

*J'adore les compléments de temps générés par l'IA. Si je dois annuler une réunion ou si j'ai du temps libre, cela remplit mon espace avec les projets/tâches à faire... Les seuls inconvénients sont de devoir tout configurer en conséquence dans les projets et les modèles pour une utilisation rationnelle. L'automatisation des tâches et des étapes est simple, mais n'est pas aussi complexe que je le souhaiterais en termes d'écriture de variables pour les noms ou de démarrage automatique de projets en dehors de l'entreprise plutôt qu'au niveau privé

*J'adore les compléments de temps générés par l'IA. Si je dois annuler une réunion ou si j'ai du temps libre, cela remplit mon espace avec les projets/tâches à faire... Les seuls inconvénients sont de devoir tout configurer en conséquence dans les projets et les modèles pour une utilisation rationnelle. L'automatisation des tâches et des étapes est simple, mais n'est pas aussi complexe que je le souhaiterais en termes d'écriture de variables pour les noms ou de démarrage automatique de projets en dehors de l'entreprise plutôt qu'à un niveau privé

3. Todoist (idéal pour une organisation simplifiée des tâches personnelles)

via Todoist

Todoist offre un équilibre idéal entre simplicité et robustesse. Son interface épurée facilite la saisie des tâches, tandis que ses capacités d'IA transforment des phrases en langage naturel telles que « Soumettre le rapport tous les Monday à 9 h » en tâches planifiées.

Le « système de karma » ajoute une touche de compétitivité amicale à l'environnement de travail, en attribuant des points pour les tâches achevées et en gamifiant la productivité. De nombreux utilisateurs commencent par utiliser cette application de planification quotidienne pour leurs tâches personnelles, mais se retrouvent rapidement à l'utiliser également pour des projets professionnels complexes.

*les meilleures fonctionnalités de Todoist

Organisez vos projets à l'aide de sections, de sous-tâches et de niveaux de priorité codés par couleur pour une clarté hiérarchique visuelle

Suivez les tendances en matière de productivité grâce à des rapports de progression visuels, incluant les réalisations quotidiennes et hebdomadaires

Accédez facilement à vos tâches sur tous vos appareils et toutes vos plateformes grâce au synchroniser en temps réel

Limites de Todoist

Fonctions de rapports et d'analyse limitées par rapport à d'autres outils de gestion de projet

Ne dispose pas de fonctionnalités de suivi du temps sans intégrations tierces ni fonction native de diagramme de Gantt

*tarifs Todoist

Débutant : Gratuit

Pro : 5 $/mois par utilisateur

Entreprise : 8 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur Todoist*

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 600 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Todoist ?

Un avis publié sur G2 le formule ainsi :

J'utilise Todoist depuis 2016. J'ai achevé 57 500 tâches jusqu'à présent. Ces dernières années, j'ai constaté de nombreuses progressions dans le fonctionnement de ce programme. Je trouve qu'il s'agit d'un programme facile à utiliser, doté de nombreux outils et options pratiques. Je ne peux pas imaginer ma vie sans un outil comme Todoist. Tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée. Si quelqu'un souhaite organiser des centaines de tâches quotidiennes, Todoist est le meilleur choix ! Je l'utilise tous les jours.

J'utilise Todoist depuis 2016. J'ai achevé 57 500 tâches jusqu'à présent. Ces dernières années, j'ai constaté de nombreuses progressions dans le fonctionnement de ce programme. Je trouve qu'il s'agit d'un programme facile à utiliser, doté de nombreux outils et options pratiques. Je ne peux pas imaginer ma vie sans un outil comme Todoist. Tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée. Si quelqu'un souhaite organiser des centaines de tâches quotidiennes, Todoist est le meilleur choix ! Je l'utilise tous les jours.

💡 Conseil de pro : Lorsque tout semble urgent, il est utile de disposer d'un système de hiérarchisation des priorités fiable. Utilisez la matrice d'Eisenhower pour trier ce qui est vraiment urgent et important, et ce qui peut attendre, être délégué ou abandonné.

4. Reclaim (idéal pour la gestion intelligente du calendrier)

via Reclaim

Reclaim IA est un assistant de calendrier intelligent qui se charge activement des tâches fastidieuses à votre place, notamment la planification des tâches, des habitudes et des pauses entre les réunions. Il s'adapte aux changements imprévus de programme, préservant ainsi vos priorités même lorsque vos plans changent.

Le logiciel de gestion des réunions se connecte aux outils que vous utilisez probablement déjà, tels que Google Agenda et Outlook, et travaille en arrière-plan pour tout organiser sans surcharger votre journée. Une réunion de dernière minute vient de s'ajouter ? L'outil ajuste immédiatement votre emploi du temps. Vous prenez du retard sur une tâche ? Il la reprogramme pour vous. Et oui, il intègre également des temps de pause et des marges de manœuvre.

*récupérez les meilleures fonctionnalités

Laissez-le planifier des réunions avec des marges de temps en fonction des disponibilités, des préférences, des conflits potentiels et même des fuseaux horaires grâce à Smart Meetings

Allouez du temps aux tâches répétitives et aux routines avec Habit Scheduler

Suivez la répartition du temps entre différents projets et priorités personnelles, et obtenez des informations sur la façon dont vous utilisez votre temps

*supprimez les limites

Fonctionnalités de gestion des tâches limitées par rapport aux gestionnaires de tâches dédiés

Manque de fonctionnalités complètes pour la collaboration en équipe

Récupérez vos prix

Free

Starter : 10 $/mois par utilisateur

business : *15 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée (facturation annuelle)

*récupérez les évaluations et les avis

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs réels à propos de Reclaim ?

Un évaluateur G2 a partagé cet avis :

J'apprécie le fait que mes réunions internes puissent devenir flexibles, ce qui me permet d'être plus disponible lorsque j'ai des réunions importantes avec des clients ou des prospects. La mise en place avec l'équipe a été très facile et j'ai adoré l'intégrer à ma journée de travail.

J'apprécie le fait que mes réunions internes puissent devenir flexibles, ce qui me permet d'être plus disponible lorsque j'ai des réunions importantes avec des clients ou des prospects. La mise en place a été très facile avec l'équipe, et j'ai adoré l'intégrer à ma journée de travail.

📖 À lire également : Les meilleures intégrations Calendly

5. TickTick (idéal pour le suivi des habitudes avec gestion des tâches)

via TickTick

Vous souhaitez vous attaquer à vos tâches et adopter de meilleures habitudes ? TickTick combine brillamment ces deux aspects. Contrairement aux gestionnaires de tâches spécialisés, il vous aide à développer des routines cohérentes, en surveillant vos habitudes quotidiennes parallèlement à vos tâches régulières.

Le chronomètre Pomodoro intégré encourage les sessions de travail concentrées suivies de pauses réparatrices. Les tâches prennent vie grâce à de nombreuses options de mise en forme, des pièces jointes et des mémos vocaux. De nombreux utilisateurs délaissent d'autres applications au profit de TickTick, notamment pour son traitement du langage naturel qui transforme des phrases simples en tâches planifiées avec des rappels et des dates d'échéance.

les meilleures fonctionnalités de TickTick*

Suivez vos habitudes parallèlement à vos tâches grâce à des statistiques et des séries intégrées qui visualisent votre régularité

Affichez les tâches dans plusieurs mises en forme, notamment sous forme de liste, de tableau Kanban et de calendrier, en fonction de votre style de travail

Créez des mémos vocaux qui se convertissent automatiquement en tâches basées sur le texte, parfaits pour capturer vos idées où que vous soyez

TickTick limitations

Les fonctionnalités premium sont réservées aux abonnés payants

L'afficher calendrier est moins performant que les applications de calendrier dédiées

tarifs TickTick*

Forfait annuel : 35,99 $/an

évaluations et avis sur TickTick*

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de TickTick ?

Selon un critique de Capterra:

Copier des listes de tâches à partir d'un e-mail est très facile. Toutes les lignes sont automatiquement séparées en tâches distinctes. Le chronomètre Pomodoro est également très utile. Bien sûr, il existe également une vue calendrier. Certains raccourci sont un peu difficiles à utiliser au clavier, comme le symbole ~. Le traitement du langage naturel n'est pas aussi performant que celui de Todoist, mais il est tout à fait suffisant.

Copier des listes de tâches à partir d'un e-mail est très facile. Toutes les lignes sont automatiquement séparées en tâches distinctes. Le chronomètre Pomodoro est également très utile. Bien sûr, il existe également une vue calendrier. Certains raccourci sont un peu difficiles à utiliser à l'emplacement du clavier, comme le symbole ~. Le traitement du langage naturel n'est pas aussi performant que celui de Todoist, mais il est tout à fait suffisant.

🤝 Petit rappel : Vous voulez terminer plus de choses sans vous épuiser ? Commencez par planifier vos tâches les plus importantes lorsque vous êtes au meilleur de votre forme, que ce soit tôt le matin, en fin d'après-midi ou dans le calme de la nuit. C'est comme si vous tiriez le meilleur parti des moments où votre cerveau est le plus performant.

6. Taskade (idéal pour la collaboration visuelle en équipe)

via Taska de

Taskade combine la gestion des tâches et la communication en temps réel entre les membres d'une équipe dans un ensemble visuellement attrayant. Il met l'accent sur l'organisation visuelle grâce à des cartes mentales, des diagrammes et des tableaux Kanban. De plus, les fonctionnalités intégrées de discuter par vidéo et de commentaires éliminent le besoin de passer d'une application à l'autre pour les discussions d'équipe.

Cet outil propose également la génération de tâches et la définition de projets basées sur l'IA, ce qui signifie que vous pouvez décrire un objectif et laisser Taskade créer la structure nécessaire pour l'atteindre. Ajoutez à cela l'édition collaborative en temps réel, la synchronisation automatique entre les appareils et le suivi intelligent des dates d'échéance, et vous obtenez un environnement de travail unifié pour planifier, communiquer et exécuter votre travail.

les meilleures fonctionnalités de Taskade*

Créez des modèles de planning réutilisables pour les projets ou processus récurrents, ce qui vous permettra de gagner un temps considérable lors de l'installation

Organisez votre travail de manière hiérarchique avec un nombre illimité de sous-tâches et de listes imbriquées afin de clarifier les dépendances entre les tâches

Générez automatiquement des listes à faire et des flux de travail structurés à partir de descriptions de projet de haut niveau à l'aide du générateur de flux de travail IA et des modèles de invites IA

Utilisez des agents IA qui comprennent le contexte, apprennent à partir de vos documents et projets, et gèrent les tâches de manière autonome

Limites de Taskade

Problèmes de performances occasionnels avec les projets d'extension

Fonctionnalités de rapports moins robustes que les outils d'entreprise

Tarifs Taskade

Free

Pro : 20 $/mois

Équipe : 100 $/mois

enterprise : *Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Taskade*

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Taskade ?

Un utilisateur satisfait de G2 a déclaré :

Taskade est passé d'un outil de gestion de projet basique à un puissant outil d'automatisation basé sur l'IA qui vous permet de créer plusieurs agents IA capables de fonctionner de manière autonome en Teams. Vous pouvez également créer des flux de travail incluant des options telles que la transcription de contenu sans utiliser d'outils externes. Taskade étant basé sur le cloud, sa mise en œuvre est facile. Le service client est disponible directement ou via les diffusions en direct régulières. L'intégration avec d'autres outils est relativement facile, même si elle n'est pas beaucoup utilisée dans notre cas.

Taskade est passé d'un outil de gestion de projet basique à un puissant outil d'automatisation basé sur l'IA qui vous permet de créer plusieurs agents IA capables de fonctionner de manière autonome en équipe. Vous pouvez également créer des flux de travail incluant des options telles que la transcription de contenu sans utiliser d'outils externes. Taskade étant basé sur le cloud, sa mise en œuvre est facile. Le service client est disponible directement ou via les diffusions en direct régulières. L'intégration avec d'autres outils est relativement facile, même si elle n'est pas beaucoup utilisée dans notre cas.

rappel amical : Ne laissez pas le travail empiéter sur vos soirées ou vos week-ends. Fixez des limites claires entre vos heures de travail et votre temps libre. Votre calendrier doit également refléter votre temps personnel, et pas seulement vos réunions et vos échéances. *26 % des travailleurs interrogés dans le cadre d'un sondage ClickUp affirment que le meilleur moyen de se déconnecter du travail est de s'adonner à des loisirs !

7. Trello (idéal pour une gestion intuitive des projets Kanban)

via Atlassian

Trello rend la gestion visuelle des tâches accessible à tous. Cet outil sous forme de tableau représente le travail sous forme de cartes qui se déplacent dans des colonnes personnalisables représentant différentes étapes d'achevé. Sa simplicité cache des fonctionnalités puissantes telles que des règles d'automatisation, des champs personnalisés et des vues de calendrier.

Vous pouvez également intégrer la plateforme à des outils tels que Slack, Google Drive et Jira pour maintenir la connexion entre vos flux de travail. Pour les équipes, Trello propose des tableaux partagés, le suivi des dates d'échéance et les @mentions pour une collaboration fluide. De plus, il s'adapte à différents cas d'utilisation, tels que le suivi des calendriers de contenu, les sprints de développement de logiciels, la planification de mariages, etc.

les meilleures fonctionnalités de Trello*

Personnalisez vos tableaux avec des libellés colorés, des dates d'échéance, des checklists et des pièces jointes pour des informations faciles à scanner

Automatisez les actions répétitives personnalisées avec Butler, l'outil d'automatisation intégré à Trello

Étendez les fonctions grâce aux Power-Ups pour ajouter le suivi du temps, les vues de calendrier et les champs personnalisés à votre flux de travail

Limites de Trello

Le forfait Free de base limite les Power-Ups à un par tableau

Ne dispose pas de fonctionnalités natives de suivi du temps

*tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

enterprise : *17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

évaluations et avis sur Trello*

G2 : 4,4/5 (plus de 13 670 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 430 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un critique de Capterra a partagé ce commentaire :

Trello est, avec une probabilité, le logiciel de gestion de projet le plus facile à prendre en main et à utiliser parmi tous ceux que l'on trouve couramment dans les entreprises... Je n'aime pas le fait que tout le monde doive avoir le même abonnement. J'utilise Trello dans plusieurs organisations et j'aime avoir un abonnement premium, mais certaines des équipes avec lesquelles je travaille n'ont pas d'abonnement payant...

Trello est probablement le logiciel de gestion de projet le plus facile à prendre en main et à utiliser parmi tous ceux que l'on trouve couramment dans les entreprises... Je n'aime pas le fait que tout le monde doive avoir le même forfait. J'utilise Trello dans plusieurs organisations et j'aime avoir un abonnement premium, mais certaines des équipes avec lesquelles je travaille n'ont pas d'abonnement payant...

🤝 Petit rappel : Les réunions qui s'enchaînent ne sont pas un badge de réussite. Prévoyez 10 à 15 minutes entre chaque réunion pour vous étirer, réfléchir ou simplement respirer. Votre futur vous en sera reconnaissant.

8. Things3 (idéal pour la gestion des tâches sur les appareils Apple)

via Things3

Things 3 permet une gestion des tâches claire, simple et agréablement ciblée. Avec des fonctionnalités telles que la planification en langage naturel, les échéances de projet et un journal pour le suivi des tâches achevées, il est conçu pour vous aider à rester organisé sans vous submerger.

Si vous êtes un inconditionnel de l'écosystème Apple, vous apprécierez la fluidité avec laquelle vos appareils se synchronisent. La fonction Quick Find vous permet d'accéder rapidement à n'importe quel élément, et le bouton Magic Plus vous permet d'ajouter des tâches exactement là où vous en avez besoin. Vous bénéficiez d'outils de structuration intelligents tels que des en-têtes de section et un planificateur « This Evening » pour un blocage de temps léger, le tout dans une interface minimaliste.

les meilleures fonctionnalités de Things3*

Saisissez instantanément vos tâches à l'aide de raccourcis clavier ou du bouton Magic Plus pour une saisie fluide

Étiquetez les tâches avec des libellés personnalisables pour les filtrer par contexte, priorité ou étape du flux de travail

Planifiez les échéances et les rappels à l'aide du traitement du langage naturel pour une planification intuitive

Recherchez des mots-clés à l'échelle mondiale pour faire apparaître instantanément des tâches, des projets ou des notes

Limites de Things3

Les utilisateurs doivent payer pour chaque appareil sur lequel ils souhaitent l'utiliser

Vous ne pouvez pas partager vos listes et vos tâches avec d'autres personnes, ni joindre des fichiers aux tâches

Tarifs Things3

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Things3*

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 140 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Things3 ?

Selon un critique de G2:

Son apparence minimaliste s'intègre parfaitement à de nombreux outils utiles. Cela me rend plus productif que jamais... Il n'est pas assisté par une plateforme telle que Make. Ce serait formidable de pouvoir créer un flux de travail incroyablement productif.

Son apparence minimaliste s'intègre parfaitement à de nombreux outils utiles. Cela me rend plus productif que jamais... Il n'est pas assisté par une plateforme comme Make. Ce serait formidable de pouvoir créer un flux de travail incroyablement productif.

🔍 Le saviez-vous ? Les anciens Égyptiens ont mis au point un calendrier intelligent. Ils ont créé un calendrier solaire de 365 jours comprenant 12 mois de 30 jours et ont ajouté cinq jours supplémentaires, appelés « épagomènes », à la fin de l'année. Cette innovation leur a permis d'aligner leur calendrier sur la crue annuelle du Nil, qui était cruciale pour l'agriculture.

9. Wrike (idéal pour la planification de projets à l'échelle de l'entreprise)

via Wrike

Wrike offre des fonctionnalités de gestion de projet robustes conçues pour répondre aux besoins des entreprises. Il gère l'allocation sophistiquée des ressources, les dépendances et la collaboration entre les Teams.

Les tableaux de bord personnalisables de la plateforme transforment des données complexes en informations exploitables pour les responsables des opérations. De nombreuses équipes d'Enterprise choisissent Wrike spécifiquement pour ses contrôles de permission granulaires et ses flux de travail d'approbation. Wrike excelle dans la gestion de projets soumis à des exigences de conformité réglementaire ou à des interdépendances complexes entre les équipes.

*les meilleures fonctionnalités de Wrike

Générez des rapports détaillés sur le statut des projets, l'utilisation des ressources et les performances de l'équipe afin d'identifier les goulots d'étranglement

Gérez visuellement les charges de travail grâce à des outils d'allocation des ressources qui préviennent l'épuisement professionnel de vos équipes et garantissent une distribution équilibrée des tâches

Automatisez le suivi du temps et permettez aux utilisateurs d'enregistrer les heures consacrées aux tâches sans entrée manuelle grâce aux suggestions de l'IA

Limites de Wrike

Le suivi du temps n'est disponible que pour les forfaits payants

Il ne dispose pas de fonctionnalités complètes de hiérarchisation des priorités

*tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

*business : 25 $/mois par utilisateur

*enterprise : Tarification personnalisée

pinnacle : *Tarification personnalisée

*évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 760 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 785 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Extrait d'une critique publiée sur Capterra:

J'apprécie la façon dont Wrike contribue à accroître la transparence et la collaboration au sein de toute notre organisation. Dans un projet, les données des champs ne peuvent être « copiées/dupliquées » qu'au sein d'une même tâche/ligne de projet. La seule façon de copier les données de la tâche de niveau supérieur dans les sous-tâches est soit de payer pour activer les intégrations et de payer pour que leurs ingénieurs solutions écrivent du code afin de créer une « intégration Wrike à Wrike », soit de transférer manuellement les données dans les sous-tâches.

J'apprécie la façon dont Wrike contribue à accroître la transparence et la collaboration au sein de toute notre organisation. Dans un projet, les données des champs ne peuvent être « copiées/dupliquées » qu'au sein d'une même tâche/ligne de projet. La seule façon de copier les données de la tâche de niveau supérieur dans les sous-tâches est soit de payer pour activer les intégrations et de payer pour que leurs ingénieurs solutions écrivent du code afin de créer une « intégration Wrike à Wrike », soit de transférer manuellement les données dans les sous-tâches.

10. Sunsama (idéal pour un forfait quotidien réfléchi)

via Sunsama

Vous rêvez d'une journée de travail plus calme et plus réfléchie ? Sunsama vous aide à atteindre cet objectif. Cet outil de productivité bien pensé combine la gestion des tâches avec des rituels de forfait quotidien qui encouragent la pleine conscience au travail. Il vous demande de choisir les tâches de votre journée, en respectant délibérément vos limites cognitives.

Il vous envoie quotidiennement des invitations de réflexion pour vous aider à développer de meilleures habitudes de forfait au fil du temps. De plus, son intégration au Calendrier vous montre comment votre liste de tâches se traduit en termes de validations horaires, ce qui vous évite la surcharge et le stress.

les meilleures fonctionnalités de Sunsama*

Forfait chaque journée grâce à un rituel guidé qui vous aide à hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance

Regroupez les tâches provenant de plusieurs sources, notamment les e-mails, Asana, Trello et GitHub, dans un forfait quotidien unifié

Suivez le temps passé sur différents projets et catégories afin d'identifier des tendances et d'améliorer vos estimations de durée futures

Limites de Sunsama

Prix plus élevé par rapport aux gestionnaires de tâches

Il est principalement conçu pour une utilisation individuelle plutôt que pour les Teams ou les petites entreprises

Tarifs Sunsama

Abonnement mensuel : 20 $/mois

abonnement annuel : *16 $/mois (facturé annuellement)

évaluations et avis Sunsama*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Sunsama ?

Un critique de Capterra a partagé ce commentaire :

Sunsama doit améliorer ses environnements collaboratifs en temps réel. Notre équipe utilise Sunsama pour gérer les réunions, en particulier nos réunions scrum bihebdomadaires qui ont généralement des agendas longs... La page de réunion se recharge régulièrement ; parfois, le contenu est perdu ; d'autres fois, les collaborateurs ne peuvent pas voir les informations nouvellement ajoutées ou ne peuvent pas ajouter eux-mêmes des informations. La situation s'est certainement améliorée et nos difficultés sont moins fréquentes, mais il y a encore matière à amélioration.

Sunsama doit améliorer ses environnements collaboratifs en temps réel. Notre équipe utilise Sunsama pour gérer les réunions, en particulier nos réunions scrum bihebdomadaires qui ont généralement des agendas longs... La page de réunion se recharge régulièrement ; parfois, le contenu est perdu ; d'autres fois, les collaborateurs ne peuvent pas voir les informations nouvellement ajoutées ou ne peuvent pas ajouter eux-mêmes des informations. La situation s'est certainement améliorée et nos difficultés sont moins fréquentes, mais il y a encore matière à amélioration.

11. Akiflow (Idéal pour la gestion unifiée des tâches)

via Akiflow

Akiflow établit la connexion entre les e-mails, les évènements du calendrier de gestion de projet et les tâches des applications populaires dans un centre de commande unique. L'approche axée sur le clavier séduit les professionnels soucieux d'efficacité qui préfèrent taper des commandes plutôt que de cliquer sur des icônes.

La fonctionnalité de blocs de temps transforme les listes de tâches en blocs de calendrier concrets. Akiflow comprend également des notifications intelligentes qui empêchent le chevauchement des tâches, une boîte de réception universelle pour collecter les tâches à faire provenant de différentes plateformes et des raccourcis de saisie rapide pour ajouter instantanément des tâches depuis n'importe où.

les meilleures fonctionnalités d'Akiflow*

Créez des blocs de temps directement à partir des tâches à l'aide d'un simple raccourci clavier

Traitez vos e-mails directement dans Akiflow en transformant les messages en tâches ou en les programmant pour un examen ultérieur

Personnalisez les affichages pour afficher exactement ce dont vous avez besoin, sans éléments superflus, afin de créer un centre de commande personnalisé

Limites d'Akiflow

Nécessite une installation initiale pour la connexion et la vérification de différents comptes

Retards occasionnels dans le fait de synchroniser avec les plateformes connectées

Tarifs Akiflow

Pro Monthly : 34 $/mois

Pro annuel : 19 $/mois (facturé annuellement)

évaluations et avis sur Akiflow*

G2 : 5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 90 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos d'Akiflow ?

Un avis publié sur Reddit le formule ainsi :

Les créneaux horaires sont géniaux, pour commencer. J'adore pouvoir disposer de plages horaires dans lesquelles je peux insérer plusieurs tâches prévues, et ces plages peuvent être récurrentes. […] Je trouverais également très difficile de me passer de la plage « À venir », qui permet de planifier des tâches et des projets pour les semaines ou les mois à venir, plutôt que de les empiler dans des dossiers en attendant qu'ils soient planifiés. […] Les rituels et le suivi des statistiques sont également très utiles, et j'apprécie vraiment de pouvoir mettre en avant un objectif quotidien ou hebdomadaire.

Les créneaux horaires sont géniaux, pour commencer. J'adore pouvoir disposer de plages horaires dans lesquelles je peux insérer plusieurs tâches prévues, et ces plages peuvent être récurrentes. […] Je trouverais également très difficile de me passer de la plage « À venir », qui permet de planifier des tâches et des projets pour les semaines ou les mois à venir, plutôt que de les empiler dans des dossiers en attendant qu'ils soient planifiés. […] Les rituels et le suivi des statistiques sont également très utiles, et j'apprécie vraiment de pouvoir mettre en avant un objectif du jour ou de la semaine.

il est temps de passer à ClickUp*

Chaque équipe a son propre rythme, et le bon outil s'y adapte. Cette liste met en avant les alternatives à TimeHero conçues pour les équipes modernes. De la hiérarchisation des priorités assistée par l'IA à la coordination du calendrier et à la visibilité approfondie des tâches, chaque outil apporte quelque chose d'unique.

Mais une seule les réunit dans un système évolutif sans friction.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, allie structure et flexibilité. Elle offre une gestion de projet à plusieurs niveaux, une planification intelligente et une collaboration en temps réel sous un même toit. Que vous gériez les flux de travail de vos clients ou vos priorités personnelles, cet outil vous permet de tout contrôler sans complexité.

