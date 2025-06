Modèles gratuits de relevés de temps Excel pour suivre les heures de travail et la paie

Grâce à un modèle de relevé de temps Excel bien structuré, vous pouvez facilement enregistrer la présence des employés, surveiller les heures facturables et garantir des paiements précis sans investir dans un logiciel coûteux. Que vous gériez une petite entreprise, une équipe à distance ou un emploi du temps personnel, le modèle Excel adapté peut rationaliser votre processus de suivi du temps.

Cependant, avec autant d'options disponibles, la question importante est la suivante : quels modèles de relevés de temps Excel sont les mieux adaptés à vos besoins spécifiques ? Dans cet article, nous répondrons à cette question et explorerons également de meilleures alternatives aux relevés de temps Excel pour vous aider à améliorer votre efficacité et à automatiser davantage le processus.

🔎 Le saviez-vous ? Les relevés de temps ont une origine étonnamment ancienne ! L'un des premiers systèmes de suivi du travail connu remonte à 1772 avant J.-C. dans le Code de Hammurabi, un texte babylonien qui définissait les règles relatives aux salaires et au travail ! 📜

9 modèles de relevés de temps Excel

Avec autant de modèles de suivi du temps disponibles dans Excel, choisir le bon peut s'avérer difficile. C'est pourquoi nous avons sélectionné une liste des meilleures options, chacune offrant des fonctionnalités uniques pour suivre les heures de travail des employés.

Que vous ayez besoin d'un modèle de relevé de temps hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel, nous avons une option qui répond à vos besoins.

1. Modèle de relevé de temps Excel par Microsoft365

via Microsoft 365

Microsoft 365 fournit un modèle de relevé de temps Excel basique, mais efficace et simple, adapté aux particuliers et aux petites équipes.

Servant également de modèle de relevé de temps pour les employés, il offre une disposition simple pour les entrées quotidiennes. Les utilisateurs peuvent enregistrer les heures de début et de fin, ainsi que les pauses. Ils peuvent rapidement saisir leurs heures quotidiennes et calculer le nombre total d'heures travaillées sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Voici ce qui vous plaira :

Personnalisez les champs pour ajouter des notes, ajuster les formules ou adapter le modèle à vos besoins spécifiques

Exportez et partagez facilement vos relevés de temps en les enregistrant au format PDF ou Excel pour vos responsables ou vos clients

Utilisez-les hors ligne sans interruption en accédant à votre relevé de temps et en le mettant à jour à tout moment, où que vous soyez

Idéal pour : Les particuliers et les petites équipes qui ont besoin d'un relevé de temps simple et facile à utiliser pour le suivi quotidien des heures.

➡️ En savoir plus : Comment créer un relevé de temps dans Excel (guide avec modèles)

2. Modèle de relevé de temps hebdomadaire Excel par Microsoft365

via Microsoft 365

Si vous avez besoin d'un moyen simple de suivre vos heures de travail, le modèle de relevé de temps hebdomadaire Excel de Microsoft 365 est la solution. Cette feuille de calcul structurée facilite la saisie des heures de début et de fin ainsi que des pauses, tout en calculant le nombre total d'heures travaillées à la fin de la semaine.

Avec des champs dédiés aux heures d'arrivée et de départ, aux pauses déjeuner, aux congés maladie et aux heures supplémentaires, ce modèle garantit un suivi précis des heures régulières. Il intègre également des formules permettant de calculer automatiquement le nombre total d'heures travaillées à la fin de chaque semaine, ce qui élimine les calculs manuels et réduit les erreurs de paie.

Voici ce qui vous plaira :

Organisez votre relevé de temps grâce à une disposition claire et facile à lire

Gagnez du temps en imprimant ou en exportant les relevés de temps achevés pour une révision rapide

Personnalisez les champs en fonction de votre horaire de travail, de vos règles relatives aux heures supplémentaires ou d'autres détails tels que les périodes de paie

Idéal pour : Les particuliers et les équipes qui ont besoin de suivre le temps passé sur différents projets ou tâches tout au long de la semaine, y compris les heures supplémentaires.

💡 Conseil de pro : Si vous avez du mal à suivre votre temps manuellement, essayez d'utiliser une application de relevé de temps pour vous aider à enregistrer le temps réel passé sur chaque tâche et obtenir des informations plus détaillées afin d'améliorer votre productivité globale.

3. Modèle de fiche de présence Excel pour employés par Microsoft365

via Microsoft365

Conçu pour les entreprises qui ont besoin d'une approche structurée du suivi du temps, le modèle de fiche de présence des employés de Microsoft 365 offre un format clair pour enregistrer les heures de travail, les pauses et les heures supplémentaires.

La disposition détaillée du modèle permet un suivi précis des heures de travail des employés et comprend des champs pour les informations relatives aux tâches. Vous obtenez ainsi des informations détaillées sur le temps consacré à chaque activité. Les employés saisissent facilement leurs horaires, ce qui garantit des calculs de paie précis.

Voici ce qui vous plaira :

Enregistrez les heures d'arrivée et de départ quotidiennes dans un format structuré

Exportez les fiches de présence pour faciliter le traitement et la validation des paies

Modifiez le modèle pour inclure les heures supplémentaires, les congés payés ou les primes de quart

Idéal pour : Les entreprises qui doivent conserver des registres détaillés et précis des heures de travail de leurs employés à des fins de paie et de conformité.

📚 À lire également : Comment calculer les heures travaillées

4. Modèle de relevé de temps Excel avec pauses par Microsoft365

via Microsoft365

Le suivi des pauses est tout aussi important que le suivi des heures de travail, et le modèle de relevé de temps hebdomadaire Excel de Microsoft 36 garantit que les deux sont enregistrés avec précision. Ce modèle est parfait pour les entreprises qui ont besoin de registres de temps détaillés, permettant aux employés de saisir les heures de début et de fin tout en tenant compte des pauses.

Ce modèle permet également d'enregistrer avec précision les temps de pause, ce qui est essentiel pour respecter la législation du travail et garantir une rémunération équitable.

Voici ce qui vous plaira :

Enregistrez les pauses payées et non payées pour conserver des registres précis

Ajustez la durée des pauses en fonction des politiques de l'entreprise ou du droit du travail

Affichez le nombre total d'heures travaillées en un coup d'œil grâce aux calculs automatiques

Idéal pour : les entreprises des secteurs soumis à des réglementations strictes en matière de pauses qui ont besoin d'une documentation précise sur les temps de pause à des fins de conformité et de paie.

5. Modèle Excel de relevé hebdomadaire des heures travaillées pour les petites entreprises par Microsoft365

via Microsoft365

Les propriétaires de petites entreprises à la recherche d'un outil de suivi du temps facile à utiliser trouveront une valeur ajoutée dans le modèle Excel Small Business Weekly Time Record Template de Microsoft 365. Conçu pour les équipes qui ne dépendent pas de systèmes de paie complexes, ce modèle offre un équilibre entre simplicité et fonctionnalité pour suivre les heures travaillées chaque semaine.

Voici ce qui vous plaira :

Gardez le contrôle sur vos heures de travail hebdomadaires sans avoir à investir dans un logiciel coûteux

Conservez des registres clairs grâce à un format de relevé de temps bien structuré

Modifiez le modèle pour inclure des détails supplémentaires tels que les heures supplémentaires ou le suivi par projet

Idéal pour : Les petites entreprises qui ont besoin d'un moyen simple et efficace de suivre les heures travaillées par leurs employés chaque semaine.

6. Modèle de relevé de temps bihebdomadaire Excel par TimeDoctor

via TimeDoctor

Pour les entreprises et les freelancers qui traitent les paies toutes les deux semaines, le modèle de relevé de temps Excel Biweekly Timesheet Template de TimeDoctor offre un moyen structuré d'enregistrer les heures de travail sur 14 jours.

Ce modèle de relevé de temps bihebdomadaire comprend des formules prédéfinies qui calculent automatiquement les heures de travail pour les deux semaines. Sa disposition claire facilite la saisie et la vérification des données, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises qui recherchent un moyen simple mais efficace de suivre le temps de travail.

Voici ce qui vous plaira :

Enregistrez vos heures quotidiennes et vos pauses tout en vérifiant le total des heures à la fin de chaque cycle de paie

Réduisez les erreurs en assurant un suivi précis des heures normales et des heures supplémentaires

Exportez facilement vos relevés de temps pour approbation ou archivage

Idéal pour : Les entreprises qui ont un cycle de paie bihebdomadaire ont besoin d'un modèle spécialement conçu pour cette fréquence.

➡️ En savoir plus : Conseils pour améliorer vos compétences en gestion du temps au travail

7. Modèle de relevé de temps hebdomadaire Excel par Vertex42

via Vertex42

Le modèle de relevé de temps hebdomadaire de Vertex42 offre un design clair et professionnel axé sur la facilité d'utilisation. Il permet des entrées de temps détaillées, y compris les codes de projet, les descriptions de tâches et les notes.

De plus, il offre suffisamment d'espace pour saisir des entrées détaillées, permettant ainsi aux utilisateurs de suivre leur temps avec précision. Idéal pour les particuliers et les entreprises, ce modèle offre un moyen pratique de suivre les horaires de travail hebdomadaires dans un format structuré et imprimable.

Voici ce qui vous plaira :

Catégorisez leur temps et obtenez des informations sur leurs habitudes de travail grâce aux codes de projet et aux descriptions des tâches

Calculez rapidement le nombre total d'heures travaillées, y compris les heures supplémentaires

Enregistrez, imprimez ou envoyez par e-mail les relevés de temps achevés en toute simplicité

Idéal pour : Les particuliers et les entreprises qui préfèrent un relevé de temps visuellement attrayant et bien organisé pour un suivi hebdomadaire détaillé du temps.

8. Modèle de calculateur de carte de point Excel par Vertex42

via Vertex42

Le modèle de calculateur de carte de point Excel de Vertex42 est un excellent outil pour les entreprises et les particuliers qui ont besoin de calculer automatiquement le nombre total d'heures de travail, les heures supplémentaires et la paie. Contrairement aux relevés de temps de base, ce modèle comprend des formules intégrées qui font les calculs à votre place, ce qui réduit les erreurs et vous fait gagner du temps.

Les utilisateurs saisissent leurs heures d'arrivée et de départ, et le modèle de relevé de temps hebdomadaire calcule instantanément le nombre total d'heures travaillées, les heures supplémentaires et même le salaire brut si un taux horaire est inclus.

Voici ce qui vous plaira :

Automatisez le calcul des heures pour gagner du temps et éviter les erreurs

Personnalisez le modèle en fonction des politiques de suivi du temps de votre entreprise

Suivez les heures supplémentaires et les déductions pour les pauses grâce à des formules intégrées

Idéal pour : Les entreprises qui doivent garantir des calculs de paie précis et minimiser le risque d'erreurs.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de planning de travail dans Excel et ClickUp

9. Modèle de relevé de temps Excel par Myhours

via Myhours

Les modèles de relevé de temps Excel de Myhours sont disponibles en plusieurs formats, ce qui vous permet de télécharger celui qui vous convient. Qu'il s'agisse d'un modèle de relevé de temps mensuel, hebdomadaire, bihebdomadaire ou même quotidien, vous disposez d'une option conçue pour simplifier le suivi du temps et fournir des registres précis des heures travaillées par vos employés.

Conçus dans un souci de simplicité et d'efficacité, ces modèles permettent aux utilisateurs de saisir facilement leurs heures de travail, leurs pauses et leurs heures supplémentaires.

Voici ce qui vous plaira :

Choisissez parmi plusieurs formats, notamment le suivi hebdomadaire, bihebdomadaire et par projet

Personnalisez les modèles en fonction des différents rôles, secteurs d'activité ou structures de facturation

Exportez facilement vos relevés de temps pour la facturation ou le traitement des paies

Idéal pour : les freelancers et les entreprises qui ont besoin de plusieurs modèles de relevés de temps et souhaitent simplifier le suivi du temps.

Travaillez plus intelligemment avec les modèles ClickUp ClickUp propose un modèle pour tout : planification de projet, notes de réunion, suivi de campagne, pipelines commerciaux, etc. Ces modèles prêts à l'emploi vous permettent d'éviter l'installation et de passer directement à l'action. Personnalisez-les en fonction du flux de travail de votre équipe et gagnez plusieurs heures chaque semaine.

Limites de l'utilisation d'Excel pour les modèles de relevés de temps

Si les relevés de temps Excel gratuits constituent une solution pratique et accessible pour suivre les heures de travail des employés, ils présentent toutefois certaines limites. Ces limites peuvent nuire à l'efficacité, à la précision et à l'évolutivité, en particulier pour les grandes équipes ou les entreprises ayant des besoins complexes en matière de suivi du temps.

Voici quelques-unes de ces limitations :

Absence de collaboration en temps réel : les fichiers Excel étant stockés localement ou dans le cloud, il est difficile pour plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément à la feuille de calcul Excel et de la mettre à jour. Cela entraîne des problèmes de contrôle des versions et des retards dans la collecte des données

Absence de rappels automatiques : contrairement à une application de calendrier ou à un outil de productivité, Excel ne fournit pas de rappels automatiques. Il peut donc être difficile de garantir que tous les employés effectuent leurs mises à jour en temps voulu

Erreurs manuelles : comme la plupart des modèles de relevés de temps Excel dépendent de la saisie manuelle des heures de travail, certaines divergences peuvent apparaître, en particulier si vous effectuez le suivi de plusieurs projets ou la facturation de plusieurs clients

Manque d'analyses : si la plupart des feuilles de calcul Excel vous aident à calculer automatiquement les heures de travail, les jours de congé maladie et les pauses, elles ne disposent pas de fonctionnalités robustes de rapports et d'analyses similaires à celles d'un outil d'analyse des effectifs

Sécurité des données : une feuille de calcul Excel peut être accidentellement supprimée, perdue ou consultée par des utilisateurs non autorisés si elle n'est pas correctement gérée. Il s'agit d'une grave négligence, d'autant plus que ces données sont utilisées pour la facturation, la paie et d'autres besoins en matière de ressources humaines

💡 Conseil de pro : utilisez un logiciel d'analyse des effectifs pour identifier rapidement les tendances, découvrir les causes profondes et prendre des mesures proactives pour retenir les meilleurs talents avant que les problèmes ne s'aggravent.

10 alternatives aux modèles de relevé de temps Excel

Si vous recherchez une approche plus efficace, automatisée et collaborative du suivi du temps, passez aux modèles de suivi du temps de ClickUp. Contrairement à Microsoft Excel, les modèles et les cartes de suivi du temps de ClickUp offrent une surveillance en temps réel, des calculs automatiques et des intégrations transparentes avec les outils de gestion de la paie et de gestion de projet pour le travail quotidien.

Suivez facilement les heures consacrées à chaque activité et à plusieurs tâches à l'aide des outils de suivi du temps des projets ClickUp

Si vous passez trop de temps à saisir manuellement des données, à passer d'une feuille de calcul à l'autre ou à gérer des problèmes de contrôle des versions, vous devriez envisager la fonctionnalité de suivi du temps des projets ClickUp.

En utilisant cette fonction automatisée, vous n'avez plus besoin de feuilles de calcul manuelles et bénéficiez de fonctionnalités avancées telles que :

Démarrez et arrêtez les chronomètres pour suivre sans effort le temps passé sur chaque tâche, éliminant ainsi les estimations manuelles ou les entrées fastidieuses

Générez des rapports en temps réel pour comprendre où va le temps de travail de votre équipe et faciliter la facturation aux clients

Synchronisez le temps suivi avec la paie, les factures et les outils de productivité sans tracas supplémentaires

Définissez des taux horaires, suivez les heures facturables et non facturables, et automatisez même les rappels de relevés de temps pour enregistrer le temps passé et rationaliser le suivi du temps et la gestion de la productivité

Que disent les utilisateurs de ClickUp à ce sujet ? Voici ce qu'en dit Gemma Kuenzi, directrice artistique chez Kredo Inc :

ClickUp est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je suis directeur artistique chez Kredo Inc, la société parentale de trois filiales. Je gère une équipe de designers, donc ClickUp m'aide à gérer les projets, le temps, déléguer le travail, et bien plus encore !

ClickUp est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je suis directeur artistique chez Kredo Inc, la société parent de trois filiales. Je gère une équipe de designers, donc ClickUp m'aide à gérer les projets, le temps, déléguer le travail, et bien plus encore !

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs modèles ClickUp pour remplacer les modèles de feuilles de calcul traditionnels et profiter des fonctionnalités avancées de la gestion de projet ClickUp. Chaque modèle de relevé de temps est conçu dans un but précis, vous aidant à suivre vos heures sans effort, à améliorer votre productivité et à rationaliser vos processus de paie.

1. Modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Obtenir un modèle gratuit Gérez et suivez facilement les heures de consultation grâce au modèle de suivi du temps pour consultants de ClickUp

Les consultants jonglent entre plusieurs clients, projets et heures facturables, ce qui fait du suivi du temps un élément crucial de leur flux de travail. Le modèle de suivi du temps ClickUp Consultant vous aide à enregistrer vos heures de manière transparente, à suivre le temps facturable et non facturable, et à générer des rapports précis sans avoir à vous soucier des feuilles de calcul.

Contrairement aux modèles Excel statiques, cet outil dynamique fournit des informations en temps réel, aidant les consultants à optimiser leurs plannings et à maximiser leurs revenus. Grâce à des champs de suivi faciles à utiliser et à des calculs automatisés, vous pouvez vous concentrer sur la création de valeur ajoutée au lieu de vous soucier des registres de temps.

Ce que vous allez adorer :

Automatisez le suivi du temps grâce aux fonctionnalités intégrées de ClickUp pour réduire les entrées manuelles

Obtenez instantanément le détail des heures facturables et non facturables pour une facturation précise

Affichez votre travail sous plusieurs formats (liste, tableau ou calendrier) pour l'adapter à votre flux de travail

Synchronisez-les avec des intégrations telles que Google Agenda pour suivre le temps de manière transparente entre les différents outils

Idéal pour : les consultants indépendants, les coachs d'entreprise et les freelances qui gèrent plusieurs projets pour différents clients.

📚 À lire également : Comment utiliser les relevés de temps automatisés (bonnes pratiques et avantages)

2. Modèle de relevé de temps ClickUp Services

Obtenir un modèle gratuit Surveillez les heures de travail et les tâches de service en toute simplicité grâce au modèle de relevé de temps ClickUp Services

La gestion des heures de travail dans une entreprise de services est délicate. Le modèle de relevé de temps ClickUp Services vous aide à enregistrer avec précision les heures, les pauses et les heures supplémentaires de vos employés dans un seul endroit centralisé.

La meilleure fonctionnalité de ce modèle est qu'il simplifie le processus de suivi du temps de travail des employés pour les entreprises de services. De plus, l'intégration du modèle aux fonctionnalités de ClickUp, telles que la gestion des tâches et la communication, améliore la collaboration au sein de l'équipe et la visibilité des projets.

Ce que vous allez adorer :

Attribuez des tâches directement dans le relevé de temps pour suivre le travail en temps réel

Configurez le suivi automatique du temps pour les tâches récurrentes, sans avoir à effectuer de mises à jour manuelles

Générez des rapports prêts à être envoyés à vos clients en quelques secondes pour simplifier la facturation

Accédez à votre relevé de temps où que vous soyez grâce au suivi mobile

Idéal pour : les entreprises de services, les responsables RH et les équipes opérationnelles qui assurent le suivi des heures de travail de leurs employés.

3. Modèle de suivi du temps pour avocats ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez le contrôle sur les heures facturables légales grâce au modèle de suivi du temps pour avocats de ClickUp

Les professionnels du droit savent que chaque minute facturable compte. Le modèle de suivi du temps ClickUp pour avocats aide les cabinets d'avocats, les avocats indépendants et les équipes juridiques à enregistrer chaque heure travaillée, garantissant ainsi une facturation précise et une gestion du temps sans feuilles de calcul qui ralentissent le travail.

Ce modèle de ClickUp permet aux avocats de suivre le temps consacré à des dossiers spécifiques, de créer un relevé de temps pour associer les heures facturables aux tâches et de générer des rapports pour les clients en quelques clics.

Ce que vous allez adorer :

Enregistrez le temps directement dans les dossiers pour un suivi précis

Définissez des tarifs horaires par client et calculez automatiquement les totaux de facturation

Générez instantanément des relevés de temps avec des filtres par dossier, client ou intervalle de dates

Récupérez les registres de temps depuis n'importe quel appareil, afin de ne jamais perdre une minute facturable

Idéal pour : avocats, cabinets d'avocats et professionnels du droit gérant plusieurs clients

4. Modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Prenez le contrôle de votre journée, augmentez votre productivité et suivez chaque minute grâce au modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Vous avez besoin d'aide pour gérer votre temps afin d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels ? Le modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp vous aide à diviser votre journée en blocs gérables, à hiérarchiser les tâches importantes et à identifier les pertes de temps. Que vous soyez freelance, entrepreneur ou simplement à la recherche d'une solution pour optimiser votre emploi du temps, ce modèle est fait pour vous !

Il facilite la planification des tâches, l'enregistrement du temps et l'analyse de l'utilisation du temps, vous aidant ainsi à identifier les domaines à améliorer. Le principal avantage de ce modèle est qu'il est facile à adopter et à configurer pour calculer des relevés de temps hebdomadaires ou mensuels et fournir automatiquement des informations exploitables.

Ce que vous allez adorer :

Planifiez votre journée grâce à un système intuitif de blocs horaires

Suivez votre temps personnel et professionnel pour maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Obtenez automatiquement des informations sur l'utilisation de votre temps chaque semaine

Personnalisez les catégories en fonction de votre mode de vie : travail, remise en forme, apprentissage ou loisirs

Idéal pour : les freelances, les télétravailleurs, les étudiants et les professionnels qui souhaitent améliorer leur gestion du temps.

🧠 Fait amusant : un récent sondage a révélé que près de la moitié des personnes interrogées utilisaient une liste de tâches à faire pour gérer leur temps !

5. Modèle de répartition du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Optimisez votre planning et distribuez votre temps efficacement grâce au modèle de répartition du temps ClickUp

Supposons que vous vous demandiez où passe tout votre temps. Dans ce cas, le modèle de répartition du temps ClickUp aide les équipes et les individus à ventiler le temps passé sur différents projets, clients ou tâches, vous offrant ainsi une approche de la productivité basée sur les données.

Libérez-vous des feuilles de calcul Excel aux lignes interminables. Ce modèle offre une vue claire et visuelle de la distribution de votre temps, vous aidant ainsi à allouer vos ressources plus efficacement.

Ce que vous allez adorer :

Classez le temps par projet, client ou priorité pour faciliter le suivi

Visualisez la répartition du temps à l'aide de diagrammes et de graphiques pour obtenir des informations rapides

Identifiez les inefficacités et optimisez les flux de travail à partir de données réelles

Définissez des alertes si certaines tâches ou certains projets prennent trop de temps

Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les chefs de projet, les freelances et tous ceux qui cherchent à optimiser leur temps.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de feuilles de présence

6. Modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez au fait de vos tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles grâce au modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Le modèle de planning de gestion du temps ClickUp est conçu pour aider les utilisateurs à créer et à gérer leurs plannings quotidiens ou hebdomadaires. Il fournit un cadre structuré pour planifier les tâches, définir des échéances et suivre la progression, favorisant ainsi une meilleure gestion du temps et une meilleure productivité.

Ce modèle permet aux utilisateurs de créer des plannings détaillés, d'attribuer des tâches à des créneaux horaires spécifiques et de suivre leur progression. Il permet en outre de s'assurer que les tâches sont achevées dans les délais et que le temps est utilisé efficacement.

Ce que vous allez adorer :

Utilisez les vues Calendrier, Tableau ou Liste pour structurer votre planning comme vous le souhaitez

Attribuez des priorités et des délais pour vous concentrer sur les tâches à fort impact

Automatisez les tâches récurrentes pour éliminer les processus fastidieux et améliorer l'efficacité.

Synchronisez-les avec vos applications de calendrier et vos logiciels de suivi du temps pour une planification sans effort

Idéal pour : les professionnels très occupés, les chefs d'équipe, les étudiants et tous ceux qui souhaitent structurer efficacement leur journée.

Découvrez comment suivre le temps avec ClickUp 👇

7. Modèle ClickUp Time Box

Obtenir un modèle gratuit Boostez votre productivité grâce à des blocs de temps ciblés à l'aide du modèle ClickUp Time Box

Le time-boxing est une technique éprouvée pour stimuler la productivité, et le modèle ClickUp Time Box facilite sa mise en œuvre. Planifiez des sessions de travail ciblées, fixez des limites de temps pour les tâches et suivez la progression, le tout dans un flux de travail ClickUp structuré.

Contrairement à Excel, qui nécessite une saisie manuelle, ce modèle s'intègre à l'automatisation de ClickUp pour vous aider à respecter les limites de temps et à optimiser votre efficacité.

Ce que vous allez adorer :

Définissez des blocs de temps pour les tâches afin d'éviter les distractions et d'améliorer la concentration

Recevez des notifications automatiques lorsque le temps est écoulé pour que vos sessions restent structurées

Suivez les tâches achevées par rapport aux tâches planifiées pour obtenir de meilleures informations sur la productivité

Ajustez dynamiquement la répartition du temps sans reformater les feuilles de calcul

Idéal pour : les télétravailleurs, les freelances, les adeptes de la productivité et les professionnels soumis à des délais serrés.

📮 Insight ClickUp : Vous pensez que votre liste de tâches fonctionne ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur système de hiérarchisation pour gérer leurs tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs privilégient les tâches faciles à réaliser plutôt que celles à forte valeur ajoutée, sans établir de priorités efficaces. Les priorités des tâches de ClickUp transforment la façon dont vous visualisez et abordez les projets complexes, en mettant facilement en évidence les tâches critiques. Grâce aux flux de travail alimentés par l'IA et aux indicateurs de priorité personnalisés de ClickUp, vous saurez toujours par où commencer.

8. Modèle d'analyse du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez des informations précieuses sur la façon dont vous passez votre temps grâce au modèle d'analyse du temps ClickUp

Le modèle d'analyse du temps ClickUp vous aide à suivre, classer et analyser vos activités quotidiennes afin d'optimiser votre productivité. En comprenant vos habitudes d'utilisation du temps, vous éliminez les inefficacités et apportez des améliorations basées sur les données à votre flux de travail.

Il fournit également des rapports détaillés et des visualisations du temps passé sur les tâches et les projets. Cela vous permet de comprendre comment vous passez vos heures mensuelles ou hebdomadaires et d'apporter les modifications nécessaires.

Ce que vous allez adorer :

Analysez les tendances en matière de temps grâce à des rapports visuels et des analyses en temps réel

Suivez les échéanciers des projets pour voir où se produisent les retards

Surveillez la capacité de votre équipe pour éviter le surmenage et la surcharge de travail

Exportez des rapports détaillés pour partager vos informations avec les parties prenantes

Idéal pour : consultants, propriétaires d'entreprise, passionnés de productivité et toute personne cherchant à améliorer son efficacité.

➡️ En savoir plus : Comment optimiser le système de gestion des congés de votre équipe

9. Modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez sans effort des échéanciers clairs et structurés grâce au modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Les échéanciers sont essentiels pour visualiser la progression des projets et les échéances, mais leur création manuelle est presque toujours fastidieuse. Le modèle d'échéancier remplissable ClickUp facilite la conception d'échéanciers structurés pour les projets, les évènements et les objectifs, le tout dans une vue interactive ClickUp.

Ce modèle vous permet d'ajuster les échéances de manière dynamique, de suivre les dépendances et de gérer facilement les changements d'échéancier.

Ce que vous allez adorer :

Créez des échéanciers de projet ajustables sans reformater vos feuilles de calcul

Liez les tâches à des jalons pour suivre la progression

Utilisez des diagrammes de Gantt pour une représentation visuelle claire des échéances

Collaborez avec vos équipes en temps réel sans versions de fichiers obsolètes

Idéal pour : les chefs de projet, les organisateurs d'évènements, les stratèges d'entreprise et les équipes chargées de projets soumis à des délais.

10. Modèle de suivi du temps horaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos heures de travail avec précision grâce au modèle de suivi du temps horaire ClickUp

Lorsqu'il s'agit de gérer le travail horaire, la précision est essentielle. Que vous soyez un freelance facturant ses clients ou un responsable chargé de suivre les heures de travail de ses employés, le modèle de suivi du temps horaire ClickUp simplifie le processus.

Enregistrez les heures, classez les tâches et générez des rapports sans effort, le tout en un seul endroit. Grâce à une disposition claire et visuelle, les équipes et les individus comprennent mieux les flux de travail, évitent les conflits d'horaires et permettent à tout le monde de rester aligné sur les échéanciers des projets.

Ce que vous allez adorer :

Démarrez et arrêtez les chronomètres directement à partir des tâches pour un enregistrement précis

Obtenez des résumés en temps réel du nombre total d'heures travaillées par tâche ou par projet

Calculez automatiquement les heures facturables pour faciliter la facturation

Générez des rapports instantanés pour examiner les tendances en matière de productivité

Idéal pour : les freelances, les consultants, les équipes à distance et les entreprises qui ont besoin d'un suivi horaire précis.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de relevé de temps Excel ?

Un bon modèle de relevé de temps Excel peut changer la donne, que vous soyez un travailleur indépendant qui suit ses heures facturables ou un responsable des ressources humaines qui gère les heures normales et les heures supplémentaires. Voici quelques facteurs qui vous aideront à choisir le meilleur modèle :

effacer les champs d'entrée de temps* : sélectionnez un modèle de relevé de temps Excel qui vous permet de saisir facilement les heures de travail, les pauses et les demandes d'heures supplémentaires, comme dans un logiciel de suivi du temps

Calculs automatisés : choisissez un modèle de relevé de temps qui comprend des formules intégrées pour calculer automatiquement le nombre total d'heures travaillées, les heures supplémentaires et les salaires afin de rationaliser le traitement de la paie

Personnalisation : optez pour un modèle de relevé de temps Excel avec des options de personnalisation pour modifier facilement les entrées et la mise en forme en fonction de vos besoins spécifiques, tels que le suivi des heures travaillées quotidiennement, hebdomadairement, toutes les deux semaines ou mensuellement

Conformité des relevés de temps : donnez la priorité à la conformité aux lois du travail afin que, si vous travaillez dans un secteur ou une zone géographique spécifique, votre tableau de relevé de temps respecte ces lois et garantisse la conformité légale de votre domaine

Intégration avec d'autres outils : choisissez des modèles de relevés de temps gratuits qui fonctionnent non seulement dans le système Excel, mais qui s'intègrent également à d'autres outils et applications tels que les logiciels de planification des horaires et les outils de gestion de projet

🧠 Fait amusant : en moyenne, une personne passe environ 650 heures par an à gérer sa boîte de réception, soit environ 13 heures par semaine consacrées uniquement aux e-mails.

Suivez efficacement votre temps avec ClickUp

Les modèles de relevé de temps Excel sont un excellent point de départ pour le suivi des heures de travail, mais ils ont leurs limites. Parmi les inconvénients qui vous ralentissent et réduisent votre efficacité, citons la saisie manuelle des données, les erreurs de formule et les difficultés liées à une automatisation limitée.

Si vous recherchez un moyen plus intelligent, plus rapide et plus collaboratif de suivre le temps, il est temps de passer à ClickUp, l'application quotidienne pour le travail ! Les outils de suivi du temps, les rapports automatisés et les informations en temps réel de ClickUp facilitent la gestion des heures de travail. Que vous soyez freelance, professionnel des ressources humaines ou propriétaire d'une entreprise, ClickUp vous garantit un suivi du temps transparent, une gestion précise des salaires et une productivité accrue !

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et dites adieu aux feuilles de calcul manuelles et bonjour à une façon plus intelligente de suivre le temps ! 🚀