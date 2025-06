Modèles gratuits de diagrammes de progression pour suivre et visualiser vos objectifs

Vous ne parvenez pas à suivre la progression de vos projets en raison de mises à jour dispersées, de feuilles de calcul et de tableaux de bord cloisonnés ? Vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes certainement pas le problème. Le véritable problème réside dans le manque de visibilité et de clarté.

Un bon diagramme de progression permet de faire le tri. Il vous montre ce qui est terminé, ce qui est en cours et ce qui prend du retard. Vous obtenez une vue consolidée de la progression sans le stress des réunions de statut ou des relances sur Slack.

Mais comment en créer un efficace sans y passer des heures ? Dans cet article, nous vous présentons les meilleurs modèles de diagrammes de progression pour vous aider à rester organisé, efficace et informé.

Que sont les modèles de diagrammes de progression ?

Les modèles de diagrammes de progression sont des structures permettant de représenter visuellement la progression des tâches ou des projets au fil du temps. Ils offrent aux individus et aux équipes une approche standardisée pour suivre, gérer et communiquer la progression.

Types de diagrammes de progression

Les principaux types de diagrammes de progression sont les suivants :

Diagrammes de Gantt : Il s'agit de diagrammes à barres horizontaux qui affichent le calendrier d'un projet. Les tâches sont présentées verticalement, tandis que les intervalles de temps sont affichés horizontalement. Chaque jalon du diagramme de Gantt est représenté par une barre dont l'emplacement et la longueur indiquent la date de début, la durée et la date de fin prévue

La vue Diagramme de Gantt de ClickUp vous aide à garder vos projets sur la bonne voie en identifiant les chemins critiques, les marges et les dépendances

Diagrammes Burndown : ils sont couramment utilisés dans les diagrammes de gestion de projet Agile pour montrer la quantité de travail restant par rapport au temps restant pour la livraison du projet. L'axe vertical reflète le travail restant (généralement en points narratifs ou en heures), tandis que l'axe horizontal représente le temps

Utilisez la carte Burndown dans les tableaux de bord ClickUp pour visualiser l'effort estimé et restant pour l'achèvement d'une tâche ou d'un projet

Diagrammes de jalons : Les diagrammes de jalons mettent en évidence les points de contrôle ou les évènements critiques d'un calendrier de projet. Ils se concentrent sur les livrables ou les phases importantes, offrant une image des jalons critiques sans décrire chaque activité

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme de progression ?

Un modèle de diagramme de progression bien conçu est essentiel pour assurer le suivi et la gestion adéquats des projets. Les fonctionnalités clés comprennent :

Clarté et simplicité : Le modèle doit afficher les informations de manière claire, simple et facile à comprendre. Cela permet à tous les membres de l'équipe de saisir le statut du projet sans confusion

Personnalisation : La possibilité de personnaliser le modèle pour répondre aux exigences spécifiques d'un projet est essentielle. Cela inclut la modification des champs, des libellés et des points de données afin de répondre aux besoins spécifiques de différents projets ou équipes

Indicateurs visuels : l'utilisation d'éléments visuels tels que des statuts codés par couleur, des barres de progression ou des icônes permet de comprendre d'un coup d'œil les niveaux de progression et d'identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière

Mise en évidence des jalons et des échéances : L'identification des jalons et des échéances importants permet de suivre les phases critiques du projet et garantit que les tâches essentielles sont achevées dans les délais

Dépendances des tâches : l'affichage des liens entre les tâches connectées permet d'améliorer la planification et aide les chefs de projet à prévoir facilement les goulots d'étranglement futurs

Indicateurs de progression : des fonctionnalités telles que les barres de progression ou les pourcentages d'achèvement fournissent une représentation visuelle de l'avancement des tâches ou du projet dans son ensemble, ce qui permet de mesurer les performances réelles par rapport aux objectifs fixés

Allocation des ressources : Un bon modèle de diagramme de progression doit inclure des sections permettant d'allouer les ressources, telles que les membres de l'équipe et les outils, à des tâches spécifiques, afin de garantir la responsabilité et l'efficacité de la planification

📮 ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Qu'il s'agisse d'envoyer des notes de suivi ou d'utiliser des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

11 modèles de diagrammes de progression

Trouver le modèle de diagramme de progression adéquat n'est pas nécessairement compliqué. Ces modèles vous aideront à visualiser les activités du projet, à gérer les jalons et à mieux organiser votre flux de travail. Utilisez-les en ligne ou imprimez-les pour commencer !

1. Modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp

Planifiez, suivez et gérez les échéanciers de projet avec le modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp

Le modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp est un outil de gestion de projet simplifié qui affiche les échéanciers, les dépendances entre les tâches et les jalons à l'aide d'un diagramme de Gantt ClickUp.

Ce modèle permet une planification efficace des tâches, une gestion des priorités et des ajustements en temps réel pour maintenir les projets sur la bonne voie. Grâce à une interface intuitive de glisser-déposer, les calendriers, les dépendances et les échéances peuvent être facilement modifiés.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les tâches, les échéances et les dépendances dans une vue structurée et basée sur un échéancier

Glissez-déposez les tâches pour tenir compte des changements dans les échéanciers et les priorités des projets

Définissez la progression des tâches à l'aide de statuts personnalisés, de champs et de plus de 15 vues ClickUp afin de vous aligner sur les exigences du projet

Attribuez des tâches, mettez à jour les rapports de progression et communiquez les changements directement dans le diagramme de Gantt

🎯 Idéal pour : Les chefs de projet, les équipes Agile et les groupes interfonctionnels qui cherchent à mieux planifier et suivre les échéanciers de leurs projets

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits d'échéancier Excel pour visualiser les jalons d'un projet

2. Modèle d'échéancier de diagramme de Gantt ClickUp

Visualisez les échéanciers et les dépendances des projets grâce au modèle d'échéancier de Gantt ClickUp

Le modèle d'échéancier Gantt ClickUp aide les équipes à rester sur la bonne voie pour mener à bien leurs projets en leur offrant une vue structurée et chronologique des tâches, des échéances et des dépendances. Grâce au suivi de la progression en temps réel et aux fonctionnalités de glisser-déposer, vous pouvez facilement modifier les calendriers des tâches, réattribuer des tâches et respecter vos engagements.

L'interface interactive vous permet de détecter facilement les goulots d'étranglement, de suivre les jalons et de vous assurer que les risques ne compromettent pas les projets, le tout à partir d'une vue centralisée.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez et gérez les échéances de vos projets dans un format structuré

Reliez les tâches entre elles pour visualiser leur impact les unes sur les autres et éviter les goulots d'étranglement

Attribuez des codes de couleur aux statuts des tâches pour voir d'un seul coup d'œil ce qui est achevé, en cours ou en retard

Personnalisez les champs des tâches en un seul clic pour reprogrammer le travail et vous adapter aux changements de priorités

🎯 Idéal pour : Les chefs de projet, les équipes gérant des flux de travail complexes et les organisations à la recherche d'un moyen clair et interactif de gérer les échéanciers de projet

🔎 Le saviez-vous ? Selon une étude du PMI, les organisations qui négligent la gestion de projet dans leur planification stratégique sont confrontées à un taux d'échec des projets supérieur à 60%.

3. Modèle de diagramme de jalons ClickUp

Visualisez et suivez les jalons clés de vos projets grâce au modèle de diagramme de jalons ClickUp

Le modèle de diagramme de jalons ClickUp est un outil polyvalent qui aide les équipes à décomposer les grands projets en étapes gérables. Utilisez-le pour marquer les jalons qui donnent à chacun une image claire de la progression et encouragent l'équipe à donner le meilleur d'elle-même.

Pour compléter ce modèle de jalon, utilisez les objectifs ClickUp pour définir des cibles mesurables, suivre les résultats clés et vous assurer que tous les jalons contribuent à vos objectifs commerciaux plus larges.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Simplifiez les projets volumineux en les divisant en jalons réalisables afin d'améliorer la motivation de l'équipe

Surveillez le statut de chaque jalon et apportez les ajustements nécessaires pour maintenir le projet sur la bonne voie

Fournissez une représentation visuelle claire des jalons du projet afin que votre équipe et les autres parties prenantes soient synchronisées

Personnalisez le modèle avec des statuts et des champs personnalisés afin de l'adapter aux processus, aux exigences et aux comportements de gestion de projet spécifiques de votre équipe

🎯 Idéal pour : Les chefs de projet, les responsables d'équipe et les organisations qui ont besoin d'un moyen clair et interactif pour gérer et communiquer les jalons d'un projet et renforcer la cohésion de l'équipe

📚 À lire également : Les jalons d'un projet : comment les identifier, les établir et les gérer

🎥 Regardez cette vidéo pour découvrir comment utiliser les jalons dans vos projets :

4. Modèle de diagramme de Gantt pour la construction ClickUp

Planifiez et gérez vos projets de construction avec le modèle de diagramme de Gantt pour la construction de ClickUp

Les retards dans les projets de construction peuvent entraîner une explosion des coûts, le non-respect des délais et des relations tendues avec les parties prenantes. Ils peuvent également déclencher des litiges juridiques et perturber les opérations ou l'occupation prévues.

Le modèle de diagramme de Gantt pour la construction ClickUp est un outil conçu pour aider les chefs de projet et les équipes de construction à planifier, programmer et surveiller tous les aspects de leurs projets et à éviter ce genre de complications.

Ce modèle vous permet de créer des calendriers visuels, d'affecter des ressources et de suivre les objectifs en temps réel, garantissant ainsi que l'ensemble de votre projet de construction reste organisé et respecte les délais prévus.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des échéanciers clairs et visuels pour suivre la progression en temps réel et vous assurer que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde

Adaptez-vous aux changements de forfait en ajustant les jalons et les échéanciers tout au long du cycle de vie de la construction

Connectez les tâches aux ressources pour améliorer la collaboration et la gestion des flux de travail

Surveillez les coûts de main-d'œuvre, l'efficacité et les dépenses globales du projet afin de respecter le budget de votre projet de construction

🎯 Idéal pour : Les chefs de projet en construction, les entrepreneurs et les équipes à la recherche d'un moyen efficace de planifier, d'exécuter et de suivre les projets de construction du début à la fin

5. Modèle de diagramme PERT ClickUp

Décomposez des projets complexes et visualisez les séquences de tâches avec le modèle de diagramme PERT ClickUp

Un diagramme PERT (Program Evaluation Review Technique) est un outil visuel de gestion de projet utilisé pour mapper les tâches, les échéanciers et les dépendances d'un projet. Il aide les équipes à identifier le chemin critique, à estimer la durée de chaque tâche et à repérer les retards potentiels avant qu'ils ne se produisent.

Ainsi, le modèle de diagramme PERT ClickUp permet aux équipes de planifier, programmer et coordonner avec succès des tâches individuelles afin d'achever des projets plus importants.

Ce modèle fournit un tableau blanc pour mapper les flux de travail, évaluer les dépendances entre les tâches et prévoir la durée des projets.

Grâce à un plan de projet clairement défini, les équipes identifient les goulots d'étranglement potentiels, optimisent les décisions et gèrent les ressources plus efficacement, afin de respecter le calendrier des projets.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Obtenez une représentation visuelle claire du chemin critique de votre projet

Comprenez comment les tâches sont connectées et s'influencent mutuellement afin de garantir un flux de travail fluide et l'achèvement des projets dans les délais impartis

Planifiez et distribuez efficacement les ressources afin d'optimiser la productivité et d'éviter la surallocation ou la sous-utilisation

🎯 Idéal pour : les chefs de projet, les responsables d'équipe et les organisations qui cherchent à rationaliser des projets complexes et à améliorer la gestion des tâches

6. Modèle de tableau blanc avec graphique à barres ClickUp

Visualisez et analysez vos données avec le modèle de tableau blanc « Barre graphique » de ClickUp

Le modèle de tableau blanc à barres ClickUp est un outil polyvalent qui aide les équipes à convertir les données brutes d'un projet en graphiques à barres clairs et visuels. Il stimule la collaboration en temps réel en permettant aux membres de l'équipe de réfléchir, d'élaborer des stratégies et d'organiser leurs idées pour plus de clarté et de concentration.

Que vous présentiez une analyse de rentabilité ou que vous examiniez les indicateurs d'un projet, ce modèle garantit que vos données sont claires et exploitables.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez et personnalisez des graphiques à barres pour représenter clairement les données de votre projet

Annoter votre graphique avec des éléments intégrés tels que du texte, des surligneurs, des formes personnalisées et bien plus encore pour ajouter des points de données plus détaillés ou attirer l'attention sur des indicateurs essentiels

Collaborez avec votre équipe en temps réel sur le même tableau blanc et convertissez les idées en éléments d'action traçables dans ClickUp

🎯 Idéal pour : les analystes de données, les chefs de projet et les équipes qui cherchent à améliorer leurs capacités de visualisation des données et d'analyse collaborative

Voici ce que Jayson Ermac, responsable des processus chez AI Bees, a dit à propos de l'utilisation des tableaux blancs ClickUp :

ClickUp dispose d'outils pour visualiser vos processus, vos objectifs, etc. C'est le summum du travail collaboratif et il ne cesse de s'améliorer dans ce domaine, notamment avec l'ajout de la vue Tableau blanc.

ClickUp dispose d'outils pour visualiser vos processus, vos objectifs, etc. C'est le summum du travail collaboratif et il ne cesse de s'améliorer dans ce domaine, notamment avec l'ajout de la vue Tableau blanc.

7. Modèle de graphique à barres empilées ClickUp

Visualisez des ensembles de données complexes grâce au modèle de graphique à barres empilées ClickUp

Le modèle de diagramme à barres empilées ClickUp est un excellent outil qui permet aux équipes de traduire des données complexes en informations claires et exploitables. Il vous permet de créer des diagrammes à barres empilées qui offrent une vue d'ensemble de la distribution de vos données, facilitant ainsi la comparaison de plusieurs séries au sein d'un même diagramme.

De plus, grâce à la possibilité de libeller et de colorer vos points de données, ce modèle garantit que les indicateurs clés dont vous avez besoin sont affichés de manière claire et intelligible. La légende intégrée facilite également l'interprétation des données par les parties prenantes externes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mettez facilement en évidence les relations entre plusieurs ensembles de données, ce qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées

Bénéficiez d'un accès en temps réel aux données, garantissant que vos analyses et vos décisions sont basées sur les informations les plus récentes disponibles

Identifiez les tendances dans les données en un coup d'œil, sans effectuer de calculs minutieux

🎯 Idéal pour : les analystes de données, les chefs de projet et les équipes qui ont besoin d'un moyen efficace pour visualiser des données complexes et améliorer les processus décisionnels

8. Modèle de rapport analytique ClickUp

Analysez et présentez efficacement vos données grâce au modèle de rapport analytique ClickUp

Le modèle de rapport analytique ClickUp permet aux équipes de suivre, d'analyser et de générer des rapports sur des indicateurs critiques. Visualisez des ensembles de données complexes à l'aide de graphiques et de diagrammes simples et esthétiques. Suivez les indicateurs de performance essentiels et évaluez les tendances, les corrélations et les modèles afin de tirer des conclusions pertinentes sur les différentes activités fonctionnelles au sein de votre organisation. Ce modèle peut être adapté aux campagnes marketing, aux transactions commerciales, aux lancements de produits, etc.

Pour une expérience de rapports plus dynamique et interactive, vous pouvez également créer des tableaux de bord ClickUp personnalisés. Choisissez parmi plus de 50 cartes pour visualiser les indicateurs qui comptent, en temps réel.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Surveillez les indicateurs essentiels dans toutes les fonctions et tous les services de l'entreprise afin de prendre des décisions éclairées et de stimuler la croissance de l'entreprise

Identifiez les corrélations et les tendances dans vos données afin de tirer des conclusions pertinentes sur la trajectoire de votre entreprise

Utilisez des statuts, des champs et des vues personnalisés pour adapter le modèle à vos besoins spécifiques en matière de rapports

🎯 Idéal pour : les analystes de données, les responsables commerciaux et les équipes qui souhaitent améliorer leurs processus de rapports et de prise de décision

🧠 Fait amusant : depuis qu'ils sont passés à ClickUp, 60,2 % des clients ont gagné plus de 3 heures par semaine, tandis que 40,9 % ont remplacé trois outils ou plus !

9. Modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp

Planifiez et harmonisez les objectifs trimestriels de votre équipe grâce au modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp

Le modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp est un outil de planification stratégique qui permet aux équipes de visualiser et de hiérarchiser les initiatives critiques pour le trimestre suivant. Il offre aux équipes un moyen structuré de définir des objectifs, de suivre les initiatives et d'aligner les efforts entre les services dans un environnement de travail dynamique.

Grâce à des priorités claires et une vue d'ensemble, les équipes peuvent rester concentrées sur les objectifs clés sans perdre de vue la stratégie globale. De plus, intégrez des OKR pour définir des objectifs clairs et des résultats clés mesurables, afin que votre équipe reste axée sur les résultats.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Documentez les objectifs trimestriels à l'aide de listes interactives, d'échéanciers et de tableaux de bord

Attribuez des tâches et des échéances directement dans la feuille de route pour que les équipes restent alignées

Suivez la progression visuellement grâce aux diagrammes de Gantt et aux vues Charge de travail de ClickUp

Respectez les jalons et les échéances pour maintenir votre élan vers la réussite

🎯 Idéal pour : Les chefs de projet, les responsables d'équipe et les organisations qui cherchent à simplifier leur processus de planification trimestrielle et à atteindre leurs objectifs stratégiques

💡 Conseil de pro : utilisez les modèles de rapport d'avancement dans ClickUp pour standardiser le format des mises à jour dans toute votre organisation et les rendre plus faciles à suivre. Utilisez les champs personnalisés intégrés pour suivre les échéances, les responsables et l'état d'avancement en un coup d'œil, et configurez des automatisations pour informer les parties prenantes lorsque des étapes importantes sont franchies. Grâce aux tableaux de bord en temps réel, votre équipe bénéficie d'une visibilité instantanée, sans avoir à courir après les informations ni à remettre en question les décisions prises.

10. Modèle de suivi de projet ClickUp

Restez organisé et gérez vos projets efficacement grâce au modèle de suivi de projet ClickUp

Le modèle de suivi de projet ClickUp permet aux équipes de suivre la progression des projets, de gérer les tâches et de respecter les délais sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Ce modèle s'adapte à vos besoins grâce à l'automatisation, au suivi de la progression en temps réel et à des outils de collaboration fluides. Que vous supervisiez une campagne marketing, le déploiement d'une solution informatique ou un projet client, ce modèle vous permet de tout organiser et de faire avancer les choses.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Examinez chaque étape de votre projet grâce à des statuts et des priorités de tâches personnalisables

Automatisez l'attribution des tâches et les dates d'échéance pour réduire les suivis manuels

Affichez la progression sous plusieurs formats : liste, Kanban, échéancier ou diagramme de Gantt

Ajoutez des attributs tels que l'étape du projet, la durée en jours, le statut RAG (rouge, orange, vert) et la date d'achèvement pour gérer vos projets de manière exhaustive

🎯 Idéal pour : Les chefs de projet, les responsables d'équipe et les organisations qui cherchent à organiser les tâches, suivre la progression et collaborer

➡️ En savoir plus : Les bases du suivi de projet : la voie vers une gestion efficace

11. Modèle de diagramme de progression des ventes Excel par Microsoft

via Microsoft

Le modèle de diagramme de progression des ventes Excel est un outil simple qui permet aux entreprises de suivre et d'analyser les performances commerciales dans plusieurs zones géographiques.

En saisissant vos données par emplacement et par mois, ce modèle Excel de suivi des tâches facilement accessible fournit des représentations graphiques qui vous permettent de découvrir les tendances des ventes et des revenus et de prendre des décisions éclairées.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Générez automatiquement des diagrammes qui fournissent des informations claires sur les tendances de votre équipe commerciale

Modifiez le texte, les images et d'autres éléments pour adapter le modèle à vos besoins spécifiques

Utilisez les données graphiques pour créer des rapports et des présentations convaincants à l'intention des parties prenantes

🎯 Idéal pour : les responsables commerciaux, les analystes commerciaux et les équipes qui cherchent à suivre et à présenter efficacement les données commerciales régionales

Améliorez le suivi des projets et la visualisation de leur progression avec ClickUp

Le modèle de diagramme de progression approprié est déterminé par les besoins de votre projet, le flux de travail de votre équipe et vos exigences en matière de suivi. Ces modèles offrent une approche disciplinée et transparente pour suivre efficacement la progression.

Pour les équipes qui ont besoin d'une synchronisation en temps réel des modifications, des dépendances entre les tâches et d'une collaboration fluide, les modèles ClickUp sont la solution idéale. Grâce à des statuts configurables, une fonctionnalité glisser-déposer et différentes vues, il est plus facile de garder les projets sur la bonne voie.

ClickUp simplifie également le suivi de la progression, de la planification à l'exécution, grâce à des automatisations natives, des intégrations et des flux de travail personnalisables. Quelle que soit l'ampleur ou la complexité de votre projet, ClickUp dispose des outils dont vous avez besoin pour rester organisé et garder le contrôle.

