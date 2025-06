les 25 meilleures agences de marketing de croissance pour 2025

Les spécialistes du marketing sont soumis à une pression constante pour s'adapter aux changements de comportement des consommateurs et tirer parti des technologies émergentes telles que l'IA.

✅ Vérification des faits : Le secteur du marketing a davantage évolué au début des années 2020 qu'au cours des cinq dernières décennies. Il est donc crucial pour les marques de s'adapter, de rester pertinentes et d'acquérir un avantage concurrentiel.

Les entreprises doivent attirer des prospects qualifiés, les convertir efficacement et fidéliser leur clientèle, tout en maximisant leur retour sur investissement.

C'est le domaine du marketing de croissance, une approche expérimentale axée sur les données et centrée sur l'ensemble du cycle de vie du client. Un partenariat avec une agence spécialisée dans le marketing de croissance peut vous apporter l'expertise, les outils et les stratégies nécessaires pour naviguer dans cet environnement complexe et obtenir des résultats évolutifs. Si de nombreuses agences revendiquent une expertise en matière de croissance, il est essentiel de choisir le bon partenaire.

Dans ce guide, nous explorerons les 25+ meilleures agences de marketing de croissance pour vous aider à développer votre équipe marketing et à transformer votre entreprise. 🌱

Sans plus attendre, c'est parti !

Qu'est-ce que le marketing de croissance ?

Le marketing de croissance va au-delà de l'image de marque et du trafic : il s'agit de mettre en place un système reproductible pour acquérir, activer et fidéliser des clients tout au long du funnel.

Considérez cela comme du marketing scientifique : testez, apprenez, développez. Au lieu de s'appuyer sur des campagnes statiques, les spécialistes du marketing de croissance mènent des expériences constantes sur les pages d'accueil, les canaux, les messages, etc. afin de trouver ce qui génère des résultats et de doubler rapidement la mise.

👀 Le saviez-vous ? Le terme « growth hacking » a été inventé en 2010 par Sean Ellis, qui recherchait des spécialistes du marketing capables de se concentrer sur un seul objectif : la croissance rapide, sans les contraintes des pratiques marketing traditionnelles.

Les agences de marketing de croissance aident les entreprises en élaborant des stratégies d'acquisition sur mesure et en optimisant le parcours client. Elles brisent les silos de données, testent de nouvelles idées et transforment les informations en actions, en maîtrisant à la fois la stratégie et l'exécution.

Le résultat ? Des équipes internes libérées, une croissance accélérée de votre audience, une augmentation de votre chiffre d'affaires et une plus grande agilité pour vous adapter aux évolutions du marché.

Voici un tableau concis présentant les différences entre les agences de marketing traditionnelles et les agences de marketing de croissance.

Aspect Agences de marketing traditionnelles Agences de marketing de croissance Focus Génération de trafic, visibilité de la marque et génération de prospects Approche full funnel (sensibilisation, acquisition, activation, revenus, fidélisation, recommandation) Indicateurs Résultats des campagnes, portée, impressions, clics Indicateurs AAARRR Pirate pour un suivi continu (notoriété, acquisition, activation, revenus, fidélisation, recommandation) Stratégie Campagnes statiques et ponctuelles Expérimentation, perfectionnement et optimisation continus Outils et méthodes Outils marketing traditionnels, publicité et relations publiques Outils de growth hacking, analyse de données, tests A/B et boucles de rétroaction Parcours client Concentrez-vous sur l'acquisition de nouveaux clients Concentrez-vous sur l'ensemble du cycle de vie du client, de la prise de conscience à la recommandation Résultat Notoriété de la marque et génération de prospects Croissance évolutive et durable, fidélisation de la clientèle Approche de la croissance Une croissance linéaire grâce à des campagnes et des publicités Une croissance continue, axée sur les données, avec des itérations et des tests rapides Flexibilité Ajustements limités, stratégies définies Très flexible, avec des modifications et des ajustements fréquents

🧠 Anecdote : Les « indicateurs pirates » tirent leur nom du son produit par le cadre « AARRR ! » , qui est également l'exclamation favorite des pirates ! 🏴‍☠️

Comment les agences de marketing de croissance aident les entreprises

Les agences de marketing de croissance offrent des avantages uniques qui peuvent transformer la trajectoire de votre entreprise. Voici ce qui les distingue :

Atteignez une croissance rapide et durable grâce à des stratégies de marketing axées sur les produits et conçues pour obtenir des résultats significatifs

Économisez des ressources grâce à des processus et des outils efficaces exclusivement axés sur l'accélération de la croissance

Accédez à des technologies de pointe et à des analyses de données pour obtenir des informations qui vous permettront de garder une longueur d'avance sur le marché

Bénéficiez de solutions sur mesure qui s'alignent sur vos objectifs commerciaux, la dynamique du marché et les besoins de vos clients

Adaptez-vous rapidement à des conditions en constante évolution grâce à des approches flexibles qui correspondent à votre rythme de croissance

Développez vos opportunités grâce aux vastes connexions offertes par ces agences via le leadership des agences marketing

Évitez les risques et les retards liés à la constitution d'équipes internes

En intégrant des techniques telles que les boucles de croissance et d'autres cadres éprouvés dans leurs investissements marketing, ces agences élaborent une stratégie de marketing de croissance complète pour garantir que vos efforts mènent à une réussite durable.

🧠 Anecdote : Les growth hackers croient en la devise « échouer rapidement, apprendre plus vite ». Plus vous testez différentes tactiques rapidement, plus vous pouvez optimiser et adapter ce qui fonctionne, ce qui vous permet de gagner un temps précieux et d'économiser des ressources.

Meilleures agences de marketing de croissance

Avant de consulter la liste des meilleures agences de marketing de croissance, il est essentiel de savoir quels sont les critères à prendre en compte pour choisir le bon partenaire.

Critères de sélection d'une agence de marketing de croissance de premier plan

Le choix de la bonne agence peut faire la différence entre le succès et l'échec de votre croissance, il est donc essentiel de comprendre les critères clés. Plongeons-nous dans les facteurs les plus importants à prendre en compte lors de la sélection de l'agence de marketing de croissance idéale.

Services complets : de la création de modèles de feuilles de route marketing à leur mise en œuvre, ils doivent couvrir tous les aspects du marketing de croissance

Expertise en outils de growth hacking : Les growth hackers s'appuient sur des outils spécialisés pour tester, optimiser et développer des campagnes marketing. Vérifiez si l'agence maîtrise des outils tels que Unbounce, Hotjar, Mixpanel et Google Analytics, entre autres

Axée sur le retour sur investissement : votre agence idéale doit se concentrer sur la génération de revenus et la stimulation d'une croissance qui a un impact direct sur vos résultats, et non pas seulement sur des indicateurs superficiels tels que le trafic sur votre site web ou le nombre de « likes » sur les réseaux sociaux

Modèles : L'agence doit savoir comment créer des forfaits marketing exploitables et utiliser les dernières ressources

Personnalisation : Chaque entreprise est unique, une approche unique ne peut donc pas fonctionner. Une excellente agence de marketing de croissance élaborera des stratégies sur mesure, adaptées aux objectifs, au public cible et aux défis de votre entreprise

Une communication solide : l'agence doit maintenir une communication claire et continue, fournir des rapports réguliers et faire preuve de transparence quant à ses stratégies et ses résultats

Tarification : assurez-vous que l'agence propose un modèle de tarification clair et transparent, adapté à votre budget et à vos objectifs de croissance. Comprenez comment elle facture ses services (à l'heure, au projet ou sur la base d'honoraires forfaitaires) afin d'éviter toute surprise par la suite

En tenant compte de ces facteurs, vous serez prêt à choisir une agence qui vous permettra d'obtenir des résultats concrets et une croissance à long terme.

La liste des meilleures agences de marketing de croissance

Le marketing de croissance est très efficace car il se concentre sur l'essentiel : trouver ce qui fonctionne et miser dessus. Il s'agit d'expérimenter, d'apprendre rapidement et de s'adapter intelligemment pour obtenir des résultats concrets. Les marques ont une longueur d'avance dans un monde où le comportement des consommateurs change du jour au lendemain.

Voici une liste des meilleures agences de marketing de croissance qui ouvrent actuellement la voie, celles avec lesquelles vous devriez envisager de vous associer pour votre parcours de croissance.

1. NoGood

via NoGood

📍 Emplacement : New York📅 Fondée en : 2017

Pourquoi choisir NoGood :NoGood est une agence de croissance axée sur la performance et conçue pour évoluer. C'est un partenaire incontournable pour les marques B2B SaaS, les entreprises du secteur de la santé et les marques grand public qui cherchent à augmenter leurs revenus, et pas seulement leur trafic. Son équipe, composée de créatifs, de data scientists et de spécialistes du marketing de croissance, met en œuvre des stratégies complètes, soutenues par une expérimentation rapide et un retour sur investissement clair.

Exemple de cas d'utilisation :Vous lancez un produit SaaS sur le marché concurrentiel américain ? NoGood a aidé ByteDance à déployer la suite Lark aux États-Unis et à se développer à l'international, prouvant ainsi sa capacité à mener à bien des campagnes mondiales à enjeux élevés.

🎯 Réalisations notables :

Reconnue par TechCrunch comme l'une des meilleures agences de croissance aux États-Unis

Augmentation de 35 % du chiffre d'affaires numérique annuel de SteelSeries

A aidé MongoDB et TikTok à intensifier leurs efforts d'acquisition ciblés

💡 Conseil de pro : si vous dirigez une entreprise axée sur les produits ou une société SaaS, une agence de marketing de croissance peut vous aider à réduire le taux de désabonnement, à augmenter le taux de conversion des essais en abonnements payants et à raccourcir votre cycle commercial, le tout dans le cadre du même sprint de croissance.

2. Velocity Growth

via Velocity Growth

📍 Emplacement : mondial (à distance)📅 Fondée en : 2020

Velocity Growth est une agence de marketing numérique spécialisée dans le marketing à la performance, le marketing du cycle de vie et le référencement naturel (SEO). Son approche ciblée lui a permis de devenir un leader dans le domaine des services de marketing numérique.

L'équipe de l'agence fonctionne comme une extension de votre entreprise, offrant une expertise inégalée et une transparence totale. Elle ne se contente pas d'exécuter des stratégies, elle devient partie intégrante de votre histoire de croissance.

Exemple de cas d'utilisation :Vous êtes une start-up en phase de démarrage avec une bande passante marketing limitée ? Velocity agit comme votre équipe prête à l'emploi. Avec à sa tête le fondateur Craig Zingerline (entrepreneur ayant créé 6 entreprises) et l'experte en acquisition payante Jen Bryan, leur approche est simple, transparente et axée sur une croissance mesurable.

🎯 Ce qui les caractérise :

Stratégies axées sur les startups avec assistance à la mise en œuvre

Rapports clairs et cycles d'itération rapides

Expertise en marketing du cycle de vie pour augmenter la valeur vie client (LTV)

3. Skale

via Skale

📍 Emplacement : Monde entier (à distance)📅 Date de création : 2019

Skale est une agence de croissance spécialisée dans le référencement, la création de liens, le référencement technique, la création de contenu SaaS et le CRO, parfaite pour les marques SaaS B2B qui souhaitent aller au-delà des indicateurs de vanité. Son équipe distribuée met en place des moteurs de croissance SEO qui génèrent des pipelines et augmentent les revenus mensuels récurrents (MRR) avec un impact mesurable et à long terme.

Exemple de cas d'utilisation :Vous cherchez à devancer vos concurrents bien établis dans les résultats de recherche ? Skale a aidé Piktochart à surpasser Canva en seulement trois mois. Ils ont également généré une augmentation de 120 % des inscriptions et 190 % de clics supplémentaires pour Slite grâce à un trafic organique non lié à la marque, prouvant ainsi que leurs stratégies de référencement axées sur le SaaS donnent de réels résultats commerciaux.

🎯 Réalisations notables :

Expertise B2B SaaS avec des stratégies de croissance full funnel

Une stratégie SEO axée sur le chiffre d'affaires, pas seulement sur l'augmentation du trafic

Des études de cas solides prouvant l'impact à long terme du référencement naturel (SEO)

4. Pertinence

via Relevance

📍 Emplacement : International (à distance)📅 Fondée en : 2006

Relevance est une agence de marketing de croissance incontournable pour les marques qui souhaitent accroître leur visibilité et renforcer leur autorité dans leur secteur. Grâce à son expertise approfondie en matière de relations publiques numériques, de référencement et de marketing de contenu, Relevance vous aide à vous démarquer sur des marchés saturés et à entrer en contact avec le bon public au bon moment.

Exemple de cas d'utilisation :Vous avez déjà élaboré votre stratégie marketing, mais vous avez besoin d'amplifier votre contenu ? Relevance adapte les campagnes promotionnelles afin d'étendre leur portée et d'améliorer la visibilité ciblée. Du leadership éclairé personnalisé à la stratégie éditoriale riche en référencement, ils s'occupent de tout pour votre marque.

🎯 Réalisations notables :

5. Ladder. io

via Ladder

📍 Emplacement : Monde entier (à distance)📅 Date de création : 2014

Ladder est une agence de marketing de croissance axée sur les données qui combine l'apprentissage automatique et des stratégies de test allégées pour obtenir des résultats évolutifs. Forte d'une expérience dans les campagnes à forte croissance pour des entreprises du Fortune 500 et des startups Y Combinator, Ladder se distingue par son approche scientifique de la croissance.

Exemple de cas d'utilisation :Vous avez besoin de valider votre message ou d'optimiser votre entonnoir de conversion avec un budget minimal ? Ladder utilise des tests minimaux viables pour générer un retour sur investissement maximal, comme elle l'a fait pour Money Dashboard, en aidant la marque à mettre en avant ses fonctionnalités clés et à générer une croissance mesurable de son chiffre d'affaires.

🎯 Réalisations notables :

Initiatives de croissance soutenues pour Booking.com et Facebook

Propose des stratégies lean, axées sur les tests et fondées sur les données

Reconnues par les startups à forte croissance et les équipes d'entreprises

6. EmberTribe

via EmberTribe

📍 Emplacement : Monde entier (à distance)📅 Date de création : 2015

EmberTribe est une agence de marketing de croissance sans fioritures qui privilégie les données, la rapidité et les résultats. Travaillant entièrement à distance, cette équipe se concentre exclusivement sur les indicateurs, et non sur les réunions, ce qui se reflète dans ses résultats. Son approche lean est idéale pour les entreprises qui souhaitent une croissance rapide, axée sur les tests, sans les frais généraux des agences traditionnelles.

Exemple de cas :Vous avez besoin de résultats rapides et mesurables grâce à des publicités payantes ? EmberTribe a aidé la marque de bijoux Baltic Essentials à doubler son chiffre d'affaires mensuel en seulement 60 jours grâce à une optimisation pointue et à une stratégie fondée sur des données.

🎯 Réalisations notables :

Doublement du chiffre d'affaires de Baltic Essentials en deux mois

Reconnues pour leur efficacité opérationnelle et leur rapidité d'exécution

Gère TribeTalk, une chaîne YouTube qui partage des informations sur la croissance par e-mail, les publicités et les entonnoirs de conversion

7. Fantom

via Fantom

📍 Emplacement : Global (à distance)📅 Fondée en : 2017

Fantom est une agence de marketing de croissance spécialisée qui se concentre uniquement sur les médias payants. Elle ne croit pas aux stratégies universelles, mais adapte plutôt chaque stratégie à l'étape et au public du produit. Que vous souhaitiez collaborer étroitement ou déléguer les rênes, Fantom s'adapte à votre flux de travail préféré et devient une extension de votre équipe interne.

Exemple de cas d'utilisation : Vous lancez un produit SaaS de niche et avez besoin d'une croissance payante agressive ? Fantom a géré plus de 10 millions de dollars de dépenses publicitaires et sait comment obtenir des résultats, qu'il s'agisse d'augmenter le ROAS ou de réduire les CPL dans tous les secteurs. 🎯 Réalisations notables :

💡 Conseil de pro : lorsque vous choisissez une agence, demandez-lui si elle propose des engagements flexibles, tels que des sprints de croissance, des forfaits mensuels ou des tarifs basés sur les projets, afin de pouvoir tester ses services avant de vous engager à long terme.

8. Nous aidons les startups à se développer

via We Scale Startups

📍 Emplacement : Taipei et Londres📅 Fondée en : 2016

We Scale Startups est une agence de marketing de croissance lean qui aide les startups en phase de démarrage dans les domaines du SaaS, du commerce électronique, de la cryptographie et des applications à atteindre une croissance évolutive et prévisible. Grâce à une équipe de stratèges experts en technologie, elle décompose des idées complexes en stratégies simples et concrètes, rendant ainsi les tactiques de croissance avancées simples et humaines.

Exemple de cas d'utilisation :Vous développez un produit, mais vous avez du mal à le faire décoller ? We Scale Startups crée des « machines à croissance » de bout en bout qui vous aident à augmenter le nombre d'utilisateurs et le taux de conversion sur les marchés mondiaux sans épuiser votre budget.

🎯 Réalisations notables :

9. Tuffgrowth

via Tuffgrowth

📍 Emplacement : États-Unis (à distance)📅 Fondée en : 2016

Tuffgrowth est l'agence pour les marques qui privilégient le fond à la forme. Évitant les stratégies basées sur des modèles, elle se concentre sur la recherche de trois leviers de croissance uniques qui font réellement bouger les choses, puis les optimise sans relâche en fonction des données en temps réel. Elle travaille avec des entreprises de commerce électronique, des entreprises B2B et des startups de toutes tailles pour débloquer une croissance durable.

Exemple de cas d'utilisation :Vous lancez un nouveau produit, mais vous ne savez pas où concentrer vos dépenses marketing ? Tuffgrowth vous aide à faire le tri en identifiant et en testant rapidement des stratégies à fort impact, étayées par des indicateurs de performance clairs.

🎯 Réalisations notables :

A atteint un CPI de 1,53 $ contre une moyenne de 2,07 $ dans le secteur

Baisse du CPI à 1,07 $ contre 1,51 $ pour une autre application à fort volume

Décrites par leurs clients comme « combatives, stratégiques et créatives », et ce n'est pas sans raison

10. Growth Shop

via Growth Shop

📍 Emplacement : mondial (à distance)📅 Fondée en : 2019

Growth Shop est le partenaire incontournable des entreprises qui souhaitent se développer rapidement et à l'échelle mondiale. Reconnue pour son moteur de croissance systématique en quatre étapes (analyse de l'entonnoir, sprints de croissance, optimisation et mise à l'échelle), elle a déjà généré plus d'un milliard de dollars de revenus pour ses clients.

Exemple de cas d'utilisation :Vous lancez un produit sur de nouveaux marchés ? Growth Shop vous aide à identifier les goulots d'étranglement, à tester rapidement des solutions et à développer ce qui fonctionne. Leur processus structuré vous garantit une croissance efficace tout en minimisant les risques.

🎯 Réalisations notables :

A aidé Trouva à devenir l'une des cinq entreprises à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni

Plus d'un milliard de dollars de croissance générée pour nos clients grâce à une expérimentation systématique et reproductible

Reconnues par des marques mondiales de DTC et de SaaS qui cherchent à se développer rapidement

11. Orange Pegs

via Orange Pegs

📍 Emplacement : Comté d'Orange, Californie📅 Fondée en : 2013

Orange Pegs apporte un état d'esprit expérimental et itératif au marketing de croissance moderne. Elle sert un ensemble diversifié d'industries, des startups B2B aux services professionnels, grâce à un modèle hybride de stratégies d'inbound marketing et de growth hacking.

Exemple de cas d'utilisation :Vous avez besoin d'un partenaire de croissance aussi stratégique qu'adaptable ? Orange Pegs fournit des solutions sur mesure s'appuyant sur une solide expertise HubSpot et un cadre basé sur les données qui évolue avec votre entreprise.

🎯 Réalisations notables :

Partenaire Gold HubSpot avec une solide expérience en stratégie inbound + outbound

Reconnues par les marques B2B et B2C pour leurs expériences sur l'ensemble du funnel

Louée pour son approche stratégique et systématique par des clients de longue date tels que Mark Arrow

12. Deviate Labs

via Deviate Labs

📍 Emplacement : Los Angeles, Californie📅 Fondée en : 2014

Deviate Labs est une agence de growth hacking dédiée à l'accélération de la croissance des entreprises grâce à des tactiques créatives. L'agence excelle dans l'application de stratégies efficaces qui conviennent aussi bien aux grandes marques qu'aux petites start-ups. Des entreprises du Fortune 500 aux start-ups les plus modestes, elle est spécialisée dans l'expérimentation rapide et la mise à l'échelle rapide des solutions qui fonctionnent.

Exemple de cas d'utilisation :Si votre marque a besoin de plus que des tactiques marketing standardisées, Deviate Labs propose des idées originales et des cadres éprouvés, tels que son ASP™ Sales Flywheel exclusif, pour accélérer votre traction.

🎯 Réalisations notables :

Cadre unique de growth hacking déposé (ASP™ Sales Flywheel)

Plusieurs entreprises présentées dans Shark Tank

Reconnues par des marques mondiales et des start-ups en phase de démarrage

13. Growfusely

via Growfusely

📍 Emplacement : Ahmedabad, Inde📅 Fondée en : 2018

Growfusely, anciennement connue sous le nom de 20 Media, est une agence de marketing de croissance axée sur le contenu qui possède une expertise approfondie en référencement, en création de liens et en stratégie de contenu technique. Dirigée par Pratik Dholakiya, un spécialiste du marketing numérique chevronné qui compte plus de dix ans d'expérience, l'agence adopte une approche durable et axée sur les données pour assurer une croissance organique à long terme.

Exemple de cas d'utilisation :Si vous êtes une entreprise SaaS qui cherche à booster son trafic organique et son autorité, Growfusely élabore des stratégies de contenu full-funnel qui génèrent du trafic qualifié et des backlinks, avec des résultats étayés par des études de cas éprouvées.

🎯 Réalisations notables :

A aidé à développer la croissance axée sur le contenu pour des marques telles que Wrike et Social JukeBox

Combine le référencement naturel (SEO) et la profondeur éditoriale pour obtenir des résultats exponentiels

Offre une assistance complète en matière de stratégie, de rédaction, de promotion et d'analyse

14. BAMF

via BAMF

📍 Emplacement : Los Angeles, Californie📅 Fondée en : 2017

BAMF (Badass Marketing Founders) est une agence de croissance audacieuse connue pour avoir été pionnière dans le marketing d'influence sur LinkedIn et le storytelling viral de marque. Le cofondateur Josh Fetcher a déclenché la tendance du contenu viral sur LinkedIn et a constitué une équipe puissante qui fusionne l'effervescence des start-ups et le savoir-faire en matière de création de communautés.

Exemple de cas d'utilisation :Vous souhaitez développer votre marque personnelle sur LinkedIn ou créer une audience virale à partir de zéro ? Le guide de croissance de BAMF a aidé des startups émergentes comme Bear Squeeze et des marques originales comme Unicorn Snot à exploser en termes de visibilité et d'attractivité.

🎯 Réalisations notables :

À l'origine du mouvement viral de storytelling sur LinkedIn

Créez une communauté Facebook de plus de 18 000 membres spécialisés dans le marketing

Aidé des marques à devenir virales grâce à des stratégies menées par des influenceurs

15. Galactic Fed

via Galactic Fed

📍 Emplacement : À distance (mondial)📅 Fondée en : 2017

Galactic Fed est une agence de croissance obsédée par les données, fondée par des mathématiciens et des ingénieurs logiciels. Elle applique des stratégies basées sur l'IA, des tests A/B et des systèmes évolutifs pour aider plus de 600 marques à accélérer leur acquisition et la croissance de leurs revenus, en particulier dans des secteurs en évolution rapide tels que le SaaS, les biens de consommation et la technologie.

Exemple de cas d'utilisation :Vous lancez un nouveau produit grand public et avez besoin d'une traction omnicanale ? L'approche full-funnel de Galactic Fed, qui couvre le référencement, les médias payants et le marketing du cycle de vie, vous offre la portée et les conversions nécessaires pour évoluer à moindre coût.

🎯 Réalisations notables :

Nous avons aidé plus de 600 startups et marques à se développer avec un retour sur investissement mesurable

Spécialisée dans la combinaison de la science des données et des stratégies de croissance créatives

Tout est couvert, du référencement naturel (SEO) au contenu, en passant par les e-mails et les médias payants

16. Growth Hackers

via Growth Hackers

📍 Emplacement : Asie (télétravail privilégié)📅 Fondée en : 2016

Growth Hackers est une agence axée sur la stratégie qui aide les startups et les scale-ups à accélérer leur croissance grâce à l'expérimentation basée sur les données. Reconnue pour sa capacité à affiner le marketing en fonction du comportement des utilisateurs et du positionnement des produits, l'agence allie tests agiles et créativité audacieuse.

Exemple de cas d'utilisation :Vous lancez une application mobile ou un nouveau produit SaaS ? Growth Hackers vous assiste dans vos efforts de commercialisation en vous fournissant tout ce dont vous avez besoin, de l'optimisation de l'App Store à des stratégies de contenu et de relations publiques couvrant l'ensemble du funnel, conçues pour évoluer rapidement et efficacement.

🎯 Réalisations notables :

Cadres de tests A/B personnalisés pour un marketing agile et allégé

Conseils d'experts pour les accélérateurs et la levée de fonds pour les startups

Contenu évolutif et stratégies SEO pour l'acquisition d'utilisateurs

17. MAD Kings

via MAD Kings

📍 Emplacement : Bruxelles, Belgique📅 Fondée en : 2016

MAD Kings est une agence de growth hacking fondée sur la conviction que le marketing agile et full-funnel donne de meilleurs résultats que les campagnes traditionnelles de notoriété de marque. Son équipe de stratèges, de développeurs, de designers et de data scientists mène des expériences rapides pour découvrir ce qui fonctionne et le déployer rapidement.

Exemple de cas d'utilisation :Si vous êtes une start-up ou une marque de taille moyenne qui cherche à constituer une équipe de croissance en interne, MAD Kings ne se contente pas de vous proposer des campagnes, mais vous apprend à devenir votre propre moteur de croissance grâce à des ateliers pratiques et à des expérimentations en temps réel.

🎯 Réalisations notables :

Processus de croissance éprouvé en 4 étapes : analyse, conceptualisation, hiérarchisation, exécution

Reconnues par plus de 300 startups et entreprises à travers l'Europe

Propose des ateliers personnalisés sur le growth hacking pour développer les capacités internes

18. Inbound Labs

via Inbound Labs

📍 Emplacement : San Francisco, Californie📅 Fondée en : 2014

Inbound Labs est une agence mondiale de marketing de croissance et d'inbound marketing qui a gagné la confiance de plus de 200 entreprises dans 20 pays. Avec une équipe de plus de 50 stratèges, ingénieurs et créatifs, l'agence fournit des solutions basées sur les données et axées sur l'optimisation du taux de conversion (CRO), le marketing inbound et la croissance sur l'ensemble du funnel.

Exemple de cas d'utilisation :Vous avez besoin d'une agence experte HubSpot qui comprend à la fois la croissance technique et stratégique ? Inbound Labs est un partenaire certifié HubSpot Diamond soutenu par des investisseurs de la Silicon Valley, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les startups et les équipes d'entreprise.

🎯 Réalisations notables :

Partenaire Diamond HubSpot avec une portée mondiale

Une équipe de plus de 50 experts en croissance répartis dans 10 pays

Plus de 200 clients font confiance à nos campagnes évolutives et axées sur le retour sur investissement

19. Indicateurs Cro

via Cro Metrics

📍 Emplacement : San Francisco, Californie📅 Fondée en : 2011

Cro Metrics est l'un des noms les plus établis dans le domaine du marketing de croissance, connu pour son approche scientifique et axée sur les tests. Forte d'une expérience héritée de sa collaboration avec des géants technologiques tels que Facebook, cette agence est spécialisée dans l'expérimentation basée sur des hypothèses afin de débloquer la croissance des revenus et d'améliorer l'expérience client.

Exemple de cas d'utilisation :Si vous êtes une entreprise SaaS ou e-commerce en pleine expansion qui cherche à optimiser ses taux de conversion, Cro Metrics vous aidera à découvrir des informations grâce à des tests A/B continus et des analyses en temps réel.

🎯 Réalisations notables :

Reconnues par Facebook et d'autres grandes entreprises technologiques

L'une des premières agences de marketing de croissance à utiliser un modèle basé sur un abonnement

Une forte concentration sur l'expérimentation et l'itération pour une croissance à long terme

20. Courbe de la demande

via Demand Curve

📍 Emplacement : San Francisco, Californie📅 Fondée en : 2018

Demand Curve est une agence de croissance soutenue par Y Combinator à laquelle des centaines de startups font confiance pour transformer leur traction initiale en revenus mesurables et évolutifs. Leur spécialité ? Rendre la croissance simple et réalisable, en particulier pour les fondateurs techniques.

Exemple de cas d'utilisation :Si vous êtes un fondateur technique submergé par la complexité du marketing, Demand Curve vous fournit des guides étape par étape et une assistance à la mise en œuvre pour vous aider à évoluer efficacement, sans perdre de temps ni d'argent.

🎯 Réalisations notables :

Reconnues par des centaines de start-ups en phase de démarrage ou de croissance

Propose des programmes de formation en marketing adaptés aux non-spécialistes du marketing

Expertise en référencement, CRO, acquisition payante et automatisation de la croissance

21. GrowthMasters

via GrowthMasters

📍 Emplacement : États-Unis📅 Fondée en : 2019

GrowthMasters est une agence de growth hacking spécialisée entièrement dédiée à LinkedIn, idéale pour les professionnels qui souhaitent développer leur marque personnelle et leur leadership éclairé. Elle est connue pour sa méthode exclusive Content Machine Method™, qui aide ses clients à produire un contenu à fort impact qui renforce leur portée et leur autorité.

Exemple de cas d'utilisation :Vous êtes PDG d'une entreprise financée par du capital-risque ou consultant en croissance rapide et vous souhaitez vous démarquer sur LinkedIn ? GrowthMasters peut vous aider à devenir l'un des 5 % des meilleurs créateurs de contenu sur la plateforme, grâce à une stratégie, une exécution et une optimisation adaptées à votre audience.

🎯 Réalisations notables :

Plus de 60 millions d'affichages générés grâce à leur méthode Content Machine Method™

Travaille avec des PDG, des cadres et des consultants soutenus par des sociétés de capital-risque ou ayant quitté leur poste

Expertise ciblée dans le développement de marques personnelles sur LinkedIn

22. Wallaroo Media

via Wallaroo Media

📍 Emplacement : États-Unis📅 Fondée en : 2012

Wallaroo Media a débuté en tant qu'agence de référencement et de contenu en 2009, avant de devenir une agence de marketing de croissance à service complet en 2012. Aujourd'hui, elle est connue pour aider les marques à amplifier leur présence grâce à la publicité sur les réseaux sociaux, à l'image de marque et à des investissements stratégiques. Elle est parfaite pour les entreprises à forte croissance qui souhaitent augmenter à la fois leur portée et leur chiffre d'affaires.

Exemple de cas d'utilisation :Vous cherchez à valoriser votre marque grâce à une stratégie numérique multicanale soutenue par l'expertise de grandes marques ? Wallaroo a travaillé avec des noms connus tels que la NBA, Disney et IKEA, ce qui en fait un partenaire intelligent pour les entreprises prêtes à se lancer sur le marché grand public.

🎯 Réalisations notables :

A aidé des marques telles que Casper et IKEA à développer leurs campagnes numériques

Met en relation les startups avec des sociétés de capital-risque pertinentes grâce à son réseau d'investisseurs

Propose des investissements à l'étape de la croissance ainsi qu'une stratégie marketing

23. Spike

via Spike

📍 Emplacement : États-Unis📅 Fondée en : 2017

Spike est une agence de marketing de croissance incontournable pour les startups qui lancent des campagnes de financement participatif. Que vous vous prépariez pour Kickstarter, Indiegogo ou que vous souhaitiez simplement que votre produit devienne viral, Spike vous offre une stratégie complète : relations publiques virales, amplification par des influenceurs, contenu et exécution axée sur la conversion.

Exemple de cas d'utilisation :Vous lancez un produit matériel et avez besoin à la fois de visibilité et de soutiens ? Le processus en quatre phases de Spike, qui va de l'étude du public à l'optimisation de la campagne, aide les start-ups à transformer l'intérêt en investissement. Leur approche axée sur la communauté vous garantit également de ne jamais être seul dans cette aventure.

🎯 Réalisations notables :

Construisez une communauté Facebook et Slack florissante pour soutenir votre croissance continue

Fournit une stratégie complète de financement participatif, de la sensibilisation à la traction post-campagne

Reconnues pour leur viralité grâce aux influenceurs et la conception de campagnes à retour sur investissement positif

24. GrowthHit

via GrowthHit

📍 Emplacement : Seattle, États-Unis📅 Fondée en : 2016

GrowthHit est une agence de marketing de croissance lean conçue pour les startups et les scaleups prêtes à accélérer rapidement. Son approche full-funnel combine des tests rapides, une stratégie axée sur la conversion et une compréhension approfondie du produit et du public, ce qui la rend idéale pour les équipes en phase de démarrage qui cherchent à gagner en traction sans s'alourdir.

Exemple de cas d'utilisation :Vous êtes le fondateur d'une start-up et vous souhaitez lancer et valider vos efforts de commercialisation sans embaucher une équipe interne complète ? GrowthHit devient votre partenaire de croissance dynamique : il réalise des tests A/B, optimise les entonnoirs de conversion et aligne le produit sur la distribution dès le premier jour.

🎯 Réalisations notables :

A travaillé avec des fondateurs financés par Techstars et des marques du Fortune 500

Présenté dans le Wall Street Journal et partenaire de Google

Spécialisée dans les stratégies de croissance axées sur les produits et adaptées à la réussite des entreprises en phase de démarrage

25. Dapper

via Dapper

Création : 2019

📍 Emplacement : Rotterdam et Lisbonne

Dapper est une agence de marketing de croissance à fort impact conçue pour les marques B2B qui cherchent à se développer rapidement. De la génération de la demande à l'optimisation du funnel, en passant par des audits complets, elle allie créativité et analyse pour élaborer des campagnes qui convertissent.

Exemple de cas d'utilisation :Si vous êtes une entreprise SaaS ou B2B en pleine expansion qui peine à aligner sa stratégie sur un retour sur investissement mesurable, Dapper intervient avec des forfaits de croissance sur mesure, des technologies de pointe et des tests itératifs pour débloquer une croissance durable.

🎯 Réalisations notables :

En partenariat avec des startups, des PME et des entreprises du classement Fortune 500®

Reconnues pour associer storytelling créatif et marketing à la performance

Experts en audits complets et en optimisation de campagnes basées sur des données

Choisir la bonne agence de marketing de croissance

Pour trouver la bonne agence de marketing de croissance, vous devez d'abord comprendre les besoins de votre entreprise. Évaluez l'expérience de l'agence dans votre secteur d'activité et sa capacité à élaborer des stratégies personnalisées. Recherchez également des agences qui ont fait leurs preuves en matière de résultats mesurables et alignés sur vos objectifs.

Pour garantir la réussite de votre partenariat, vous pouvez également poser les questions suivantes :

Quel est votre processus pour développer et mettre en œuvre des stratégies de croissance ?

Pouvez-vous partager des études de cas ou des exemples de réussites passées ?

Comment mesurez-vous la réussite et le retour sur investissement ?

Comment rester à la pointe des tendances et des outils marketing en constante évolution ?

Quelle est votre structure tarifaire et que comprend-elle ?

Une fois que vous avez choisi une agence, il est essentiel de l'évaluer en continu afin de garantir l'efficacité du partenariat. Dès le départ, définissez des indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer la progression et vous assurer que les deux parties sont sur la même longueur d'onde.

Vous pouvez suivre des indicateurs tels que :

Croissance du chiffre d'affaires : votre entreprise génère-t-elle plus de ventes ou augmente-t-elle son chiffre d'affaires mensuel récurrent (MRR) ?

Coût d'acquisition d'un client (CAC) : combien coûte l'acquisition d'un client grâce à leurs stratégies ?

Valeur vie client (CLTV) : leurs efforts permettent-ils de fidéliser les clients à long terme ?

Retour sur investissement publicitaire (ROAS) : votre budget publicitaire génère-t-il des résultats rentables ?

Une communication régulière est la clé : prévoyez des réunions périodiques pour discuter des performances des campagnes, examiner les analyses et ajuster les stratégies si nécessaire. Soyez ouvert aux commentaires et assurez-vous que l'agence est transparente quant à ses résultats.

Alors, qu'attendez-vous ? Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp! 🚀