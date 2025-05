Modèles de relevé de temps bihebdomadaire gratuits pour le suivi des heures de travail et la paie

Que vous soyez un travailleur indépendant, le propriétaire d'une petite entreprise ou que vous gériez une équipe plus importante, le suivi des heures travaillées au cours d'une période de paie garantit que chacun est rémunéré équitablement et à temps.

Les modèles de relevés de temps bimensuels sont des outils pratiques pour rationaliser ce processus, facilitant ainsi le suivi des heures de travail, le calcul de la paie et le maintien de la productivité. ⌛️

Ce blog explorera différents modèles de relevés de temps bihebdomadaires et expliquera comment faciliter votre vie professionnelle et transformer les jours de paie en tâches simples.

Que sont les modèles de relevé de temps bihebdomadaire ?

Un modèle de relevé de temps bihebdomadaire permet de suivre les horaires de travail, y compris les heures d'arrivée et de départ, les pauses, les heures travaillées, les heures supplémentaires, les congés maladie ou les heures de vacances sur une période de deux semaines.

Les applications ou modèles de relevé de temps bihebdomadaire permettent de simplifier le suivi du temps, de traiter la paie en douceur et de surveiller la productivité de chacun.

Selon les besoins spécifiques, ces modèles peuvent inclure des champs tels que :

*informations sur l'employé : Champs pour les détails tels que le nom, l'identifiant de l'employé, le service et le superviseur

Détails de la période de paie : dates de début et de fin des deux semaines

Entrées quotidiennes : Dates, jours de la semaine, heures d'arrivée et de départ, et pauses

Nombre total d'heures : heures normales, heures supplémentaires et totaux cumulés pour la période de paie

Signatures : Espaces pour les approbations des employés et des superviseurs

Ces modèles de relevés de temps aident les employeurs et les employés à calculer automatiquement les heures travaillées, garantissant ainsi la transparence et l'exactitude de la paie.

➡️ En savoir plus : Modèles d'horaires de travail gratuits dans Excel et ClickUp

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de relevé de temps bihebdomadaire ?

Un modèle de relevé de temps bihebdomadaire bien conçu coche toutes les bonnes cases, rationalisant votre processus, réduisant les erreurs et évitant les maux de tête liés à la paie.

Voici les aspects clés à rechercher dans les modèles de relevés de temps bihebdomadaires :

Personnalisable et flexible : Choisissez un modèle qui s'adapte à différents rôles et secteurs d'activité, vous permettant de modifier les champs pour les heures d'arrivée/de départ, les pauses et les détails du projet

Disposition claire et organisée : Sélectionnez un design qui présente les informations dans un format clair et facile à lire, ce qui réduit les erreurs et simplifie le traitement de la paie

Champs d'approbation et de signature : Optez pour des solutions avec des espaces désignés pour les signatures des employés et des superviseurs afin d'assurer l'exactitude et la responsabilité

Compatibilité et accessibilité : Choisissez un modèle bimensuel qui fonctionne parfaitement avec Excel, Google Sheets et les outils de suivi du temps pour rationaliser le partage et la collaboration

*calculs et suivi automatisés : utilisez des modèles de relevés de temps avec des formules intégrées pour paramétrer automatiquement des rappels de relevés de temps et calculer le nombre total d'heures, y compris les heures supplémentaires, en minimisant les erreurs manuelles

➡️ En savoir plus : Meilleurs logiciels et outils de gestion du temps disponibles

10 modèles de relevés de temps bihebdomadaires

Le suivi analytique de la main-d'œuvre sur une base bihebdomadaire n'a pas à être compliqué. Ces 10 modèles de relevés de temps bihebdomadaires facilitent le suivi des heures de travail des employés, la gestion de la paie et l'organisation.

1. Modèle de relevé de temps ClickUp Services

Obtenez un modèle gratuit Augmentez votre productivité et suivez les heures de service grâce au modèle de relevé de temps ClickUp Services

Le suivi des heures de service et la gestion des heures facturables sont désormais faciles grâce au modèle de relevé de temps ClickUp Services. Ce modèle combine les heures de travail, les taux de rémunération et les heures supplémentaires en un seul emplacement pour simplifier le suivi du temps pour les équipes de service.

De plus, grâce aux colonnes de données intégrées pour les heures de service, la rémunération totale et le calcul des heures supplémentaires, vous pouvez facilement suivre les heures de travail des employés et maximiser les facturables. Il est parfait pour les équipes de service qui souhaitent optimiser la paie et accroître leur efficacité.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Mesurer l'utilisation des ressources sur plusieurs projets

Répartissez efficacement les ressources entre les projets et les services

Organisez les tâches avec des statuts tels que Approuvé, Nécessite une attention, En cours de révision et À réviser

Intégration avec des applications telles que Stripe et PayPal pour la facturation et les paiements

📌 Idéal pour : les équipes de service, les agences et les indépendants qui ont besoin d'un suivi précis du temps et d'une gestion de la facturation.

💡 Conseil de pro : utilisez les cartes de suivi du temps de ClickUp pour contrôler facilement la productivité de votre équipe, distinguer les heures facturables des heures non facturables et exporter facilement les données de temps pour une facturation précise. Ces cartes personnalisables s'intègrent parfaitement aux tableaux de bord ClickUp, ce qui facilite le suivi du temps et les rapports.

2. Modèle de relevé de temps ClickUp pour les avocats

Obtenir un modèle gratuit Gérez les heures facturables et rationalisez le suivi des dossiers grâce au modèle de relevé de temps ClickUp pour les avocats

Le modèle de relevé de temps ClickUp pour les avocats simplifie le suivi du temps, la facturation et la gestion des dossiers pour les professionnels du droit. Il permet aux avocats de saisir rapidement les heures facturables, de suivre la progression des dossiers et de classer les tâches par client, par numéro de dossier et par type de service.

Ce modèle aide les équipes juridiques à rester organisées, à gérer les charges de travail et à garantir l'exactitude de la facturation. Ses fonctionnalités intégrées de génération de rapports donnent une vision claire du temps passé sur chaque dossier, ce qui aide les entreprises à optimiser leurs ressources et à accroître leur rentabilité.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Stockez les informations essentielles du dossier, telles que le nom du client, le nombre de dossiers et la signature de l'avocat, à l'aide de champs personnalisés

Utilisez des statuts personnalisés tels que À faire, Bloqué, En cours, Achevé et En attente pour suivre la progression des tâches

Définissez des dates d'échéance et des rappels pour respecter les délais

Créez des rapports de temps pour analyser le temps passé et améliorer la précision de la facturation

📌 Idéal pour : les cabinets d'avocats et les avocats qui ont besoin d'un suivi précis du temps et d'une gestion des dossiers.

3. Modèle d'échéancier à remplir de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Visualisez les échéanciers des projets et assurez le suivi des tâches grâce au modèle d'échéancier à remplir de ClickUp

Le modèle d'échéancier à remplir de ClickUp vous permet de créer et de gérer facilement les calendriers de projet. Il vous permet de représenter visuellement des échéanciers complexes, de gérer la progression et de garder votre équipe sur la même page.

Ce modèle vous permet d'organiser des projets, de définir des jalons et d'allouer des ressources efficacement. Il simplifie également le partage et la collaboration, en permettant à tous de rester sur la même page avec les échéanciers et les délais.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez différentes vues telles que Liste, Diagramme de Gantt et Calendrier pour personnaliser la présentation de l'échéancier

Ajoutez ou supprimez des tâches au fur et à mesure de la progression du projet

Partagez les échéanciers avec les membres de l'équipe pour favoriser la collaboration et la rétroaction

Suivi des tâches et des jalons avec des indicateurs de progression clairs

📌 Idéal pour : les chefs de projet, les organisateurs d'évènements et les équipes qui ont besoin d'un suivi clair et organisé des échéanciers.

*astuce : Vous voulez un contrôle total sur les heures de travail des employés facturables et non facturables ? Essayez le suivi du temps des projets de ClickUp et intégrez-le de manière transparente aux outils de suivi du temps les plus populaires tels que Toggl et Harvest. Vous pouvez également l'utiliser pour : Surveillez la productivité de votre équipe

Définir des estimations de durée

Générez des rapports détaillés

4. Modèle de suivi du temps horaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez efficacement votre journée grâce au modèle de suivi du temps horaire ClickUp

Le modèle de suivi du temps horaire de ClickUp vous aide à organiser et à gérer avec précision les tâches quotidiennes. Il vous permet de définir des objectifs spécifiques, de hiérarchiser les tâches et de suivre la progression vers les objectifs quotidiens.

Ce modèle affiche également un calendrier hebdomadaire sous forme d'application pour vous aider à respecter les délais et à augmenter votre productivité. Il est parfait pour gérer plusieurs priorités tout au long de la journée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Définissez des rappels et automatisez les mises à jour des tâches pour rester sur la bonne voie

Utilisez des affichages personnalisés pour gérer les paiements, la progression des tâches assignées et les plannings hebdomadaires

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et suivez leur progression

Ajustez les horaires selon les besoins pour atteindre les objectifs quotidiens

📌 Idéal pour : les professionnels, les équipes et les particuliers très occupés qui cherchent à maximiser leur productivité grâce à une planification horaire efficace.

🔍 Le saviez-vous ? En février 2023, les périodes de paie toutes les deux semaines étaient les plus courantes aux États-Unis, 43 % des établissements privés payant leurs employés toutes les deux semaines.

5. Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Optimisez votre productivité et respectez les délais grâce au modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

Avec le modèle de calendrier de gestion du temps de ClickUp, vous pouvez gérer les tâches, créer des objectifs réalistes et optimiser votre routine quotidienne sans effort. Le meilleur ? Il vous aide à organiser les projets, à hiérarchiser les tâches et à suivre les délais, ce qui améliore la gestion du temps et la productivité grâce à des statuts, des champs et des vues personnalisés.

Le modèle donne également un aperçu clair de vos tâches, vous aidant à rester concentré et organisé tout en équilibrant travail, engagements personnels et soins personnels pour tirer le meilleur parti de chaque journée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Suivez la progression grâce à des statuts personnalisés, notamment Achevé, En cours, À faire

Surveillez l'utilisation du temps et la productivité grâce aux fonctionnalités intégrées de suivi du temps

Collaborez avec les membres de votre équipe et assurez-vous que tout le monde respecte les échéanciers et les objectifs

Utilisez des champs personnalisés tels que Jour et Type d'activité pour une meilleure organisation

📌 Idéal pour : les professionnels, les équipes et les individus qui cherchent à améliorer leur productivité grâce à une gestion efficace du temps.

6. Modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Obtenir un modèle gratuit Suivez les heures facturables et gérez les projets des clients grâce au modèle de suivi du temps de ClickUp Consultant

Le modèle de suivi du temps de ClickUp Consultant simplifie le suivi des heures facturables, la gestion de projet et l'enregistrement de la productivité des consultants. Il garantit une facturation précise et une gestion efficace du temps grâce à des sections personnalisables pour le suivi des données des clients, des taux horaires et des calendriers des projets.

Ce modèle intègre des outils de rapports pour aider les consultants à maximiser les heures facturables et à optimiser les flux de travail. Il fournit également des informations précieuses sur la durée enregistrée et la rentabilité des projets, aidant ainsi les consultants à améliorer leur productivité et à développer leur entreprise.

📮ClickUp Insight : Environ 43 % des travailleurs envoient 0 à 10 messages par jour. Bien que cela suggère des discussions plus ciblées ou délibérées, cela pourrait également indiquer un manque de collaboration fluide, avec des discussions importantes ayant lieu ailleurs (comme par e-mail). Pour éviter les changements de plate-forme et de contexte inutiles, vous avez besoin d'une application Tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, qui combine projets, connaissances et discussions en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus efficacement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Surveillez les dates d'échéance et les statuts des paiements

Utilisez des champs personnalisés pour le niveau d'effort, le taux horaire et les détails de paiement

Collaborez en temps réel avec les clients et les membres de votre équipe

Générer des rapports pour la facturation et la facturation des clients

📌 Idéal pour : les indépendants et les équipes de consultants qui souhaitent suivre les heures facturables et gérer efficacement les projets des clients.

💡 Conseil de pro : Vous vous démenez pour terminer un projet ou venir à bout d'une liste interminable de choses à faire sans perdre votre sang-froid ? Transformez votre travail et votre vie grâce à ces 10 stratégies efficaces de gestion du temps pour respecter les délais tout en ayant le temps de respirer.

7. Modèle de liste du personnel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Simplifiez la planification des équipes et gérez la disponibilité du personnel grâce au modèle de tableau de service ClickUp

Vous avez besoin d'un moyen plus simple de gérer vos employés ? Essayez gratuitement le modèle de liste du personnel ClickUp. Il vous aide à contrôler les heures de travail, à planifier les équipes et à organiser les informations sur les employés. Grâce aux statuts, champs et vues personnalisés, vous pouvez gérer la disponibilité, les demandes de congés et équilibrer les charges de travail, le tout en un seul endroit.

Pas besoin de logiciel de gestion des horaires sophistiqué : la vue Calendrier de ce modèle vous permet de facilement planifier et ajuster les horaires du personnel. Dites adieu aux conflits d'horaires et bonjour aux rotations de postes fluides, qui permettent à votre équipe de rester sur la bonne voie et prête à tout.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez des champs personnalisés pour les détails tels que la rémunération, les heures supplémentaires et le service

Suivi de la disponibilité, des demandes de congés, des congés et des heures de travail

Optimisez la productivité grâce à une répartition claire des rôles et au suivi des tâches

Affichez les données du personnel dans plusieurs dispositions de calendrier, notamment Calendrier hebdomadaire, Liste du personnel, Progression du travail

📌 Idéal pour : les responsables des ressources humaines, les chefs d'équipe et les entreprises à la recherche d'une planification efficace du personnel et d'une gestion des horaires.

➡️ En savoir plus : Comment optimiser le système de gestion des congés de votre équipe

8. Modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Classez les tâches par ordre de priorité et restez organisé grâce au modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Que ce soit pour le travail ou pour des objectifs individuels, le modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp vous permet de garder le contrôle et vous aide à établir des routines qui mènent à la réussite et à l'équilibre à long terme.

Il vous permet de hiérarchiser et d'organiser les projets et de suivre la progression vers vos objectifs. De plus, grâce aux statuts, champs et vues personnalisés, vous pouvez gérer votre emploi du temps, fixer des délais réalistes et suivre votre production en toute transparence.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Hiérarchisez les tâches et organisez les projets en fonction de leur importance

Tirez parti des statuts, champs et affichages personnalisés pour rester au top des tâches

Affichez les tâches dans différents formats tels que Liste des tâches, Progression, Échéances, Mise en route

Surveillez les résultats et ajustez les plannings si nécessaire pour atteindre les objectifs

📌 Idéal pour : les personnes qui cherchent à améliorer leur productivité et à gérer leur temps efficacement.

🔍 Le saviez-vous ? Selon le Harvard Business Review, l'économie américaine perd environ 50 millions d'heures par an en raison d'erreurs dans les relevés de temps des employés, ce qui se traduit par une perte de productivité d'environ 7,4 milliards de dollars par jour.

9. Modèle de relevé de temps bihebdomadaire par TimeDoctor

via TimeDoctor

Le modèle de relevé de temps bihebdomadaire de TimeDoctor simplifie le suivi des heures des employés, de leur présence et de leur paie sur un cycle de deux semaines. Il vous permet d'enregistrer les heures d'arrivée et de départ, les pauses déjeuner et les heures supplémentaires tout en conservant un aperçu organisé du total des heures travaillées.

Disponible aux formats Google Sheets, Excel, Word et PDF, ce modèle gratuit est facilement personnalisable pour s'adapter à différents besoins. Il offre une solution simple pour un suivi précis du temps et permet d'éliminer les erreurs de paie.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Suivi des heures de travail, des présences et des heures supplémentaires en un seul endroit

Téléchargez et personnalisez dans Google Sheets, Excel, PDF ou Word

Calculez automatiquement le nombre total d'heures grâce aux formules intégrées

Simplifiez le traitement de la paie et garantissez l'exactitude des paiements

📌 Idéal pour : les petites entreprises, les indépendants et les équipes à la recherche d'un moyen simple mais efficace de suivre les heures de travail et de gérer un service de paie.

➡️ En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents de Google Sheets

10. Modèle de relevé de temps bihebdomadaire par Quickbooks

via Quickbooks

Le modèle de relevé de temps bihebdomadaire de Quickbooks permet un suivi facile et efficace des heures de travail, des heures supplémentaires et des jours de vacances des employés. Il garantit des calculs de paie précis grâce aux données de son relevé de temps, telles que les heures d'arrivée et de départ, les codes de travail et le nombre total d'heures.

Ce modèle gratuit de relevé de temps des employés est disponible dans plusieurs formats (Excel, Microsoft Word, PDF et Google Sheets), offrant flexibilité et facilité d'utilisation pour les entreprises de toutes tailles. De plus, il améliore la précision de la paie tout en permettant de gagner du temps sur les tâches administratives.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Enregistrez les heures de début et de fin, les pauses déjeuner, les heures supplémentaires et les jours de vacances

Garantissez l'exactitude de la paie en validant les relevés de temps achevés

Gérez la conformité en suivant les directives gouvernementales pour le traitement de la paie

Calculez automatiquement le temps total de travail grâce aux formules intégrées

Rationalisez le processus d'approbation grâce aux signatures des employés et des responsables

📌 Idéal pour : les entreprises, les comptables et les administrateurs de paie à la recherche d'un suivi précis du temps et d'une gestion simplifiée de la paie.

🔍 Le saviez-vous ? Historiquement, les employés étaient souvent payés quotidiennement ; cependant, avec la loi sur les normes de travail équitables de 1938 et l'introduction du salaire minimum et des pratiques de paie standardisées, les cycles de paie ont commencé à s'allonger.

Simplifiez le suivi du temps avec ClickUp

L'utilisation de relevés de temps automatisés toutes les deux semaines simplifie le processus d'enregistrement des heures et de traitement de la paie. Ils facilitent le suivi, réduisent les erreurs et augmentent la productivité.

Choisir les bons modèles de relevé de temps vous aide à rester organisé dans vos projets, garantit l'exactitude des salaires et augmente l'efficacité de l'équipe.

C'est là que ClickUp, l'application « tout-en-un » pour le travail, se distingue. Avec plus de 1 000 modèles disponibles, elle se démarque par son automatisation, ses rapports en temps réel et ses affichages personnalisables.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir comment ClickUp simplifie le suivi du temps et booste la productivité de votre équipe !