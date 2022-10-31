50 Questions et réponses pour l'entretien avec un chef de produit

Votre candidature a fait bonne impression. Il est maintenant temps de vous préparer pour l'étape suivante : l'entretien avec l'ambassadeur chef de produit questions d'entretien !

Il n'y a pas de substitut à la préparation de l'entretien la préparation d'un entretien est un processus complexe, mais cela ne veut pas dire qu'il doit prendre beaucoup de temps. Entre nervosité et excitation, la meilleure chose à faire pour votre entretien avec un chef de produit est de vous présenter bien préparé.

À quoi les employeurs s'intéressent-ils chez un chef de produit ?

Un responsable du recrutement recherche des gestionnaires de produits potentiels qui savent comment résoudre les problèmes. Ainsi, un bon candidat à la gestion de produit connaît ses indicateurs clés de performance et ses indicateurs, collabore avec des des équipes interfonctionnelles et développe stratégie de produit pour servir les clients de l'entreprise et la vision du produit.

Les gestionnaires de produits sont confrontés à des défis ambigus et inédits. Naturellement, ils sont curieux et posent beaucoup de questions - les bonnes questions - pour achever le produit. Leurs responsabilités quotidiennes comprennent la coordination du processus de lancement et du cycle de vie du produit. Les entreprises ont besoin de chefs de produit agiles qui comprennent à la fois les exigences techniques et de conception de leurs produits.

Source : McKinsey & Company Pouvez-vous diriger les réunions de l'équipe produit afin de favoriser la le forfait et le développement des produits ? À faites-vous des méthodes pour forfaiter votre temps de manière intentionnelle ? Êtes-vous à l'aise pour dire "non" à des demandes qui sortent du cadre ?

Communiquer ce que vous apporterez à la culture de l'équipe et au rôle du produit montrera à votre employeur potentiel l'impact positif que vous aurez sur l'entreprise

50 Questions d'entretien avec un chef de produit et réponses

Au cours du processus d'embauche d'un chef de produit, il est important de démontrer vos capacités de réflexion critique, vos compétences techniques et.. compétences en matière de communication . Ces éléments permettront au responsable du recrutement d'avoir une vue d'ensemble de vous et de vos expériences.

Au fur et à mesure que vous répondez aux questions, repensez aux expériences et aux réalisations spécifiques qui ont façonné votre développement professionnel. Votre interlocuteur veut connaître la valeur et les résultats que vous avez obtenus dans vos rôles précédents : augmentation de l'efficacité de la production, croissance du chiffre d'affaires ou meilleure gestion de l'équipe

Ces réponses dans votre poche vous aideront à répondre en toute confiance et à éliminer le stress de l'entretien !

Quelles sont les questions auxquelles vous pouvez vous attendre lors d'un entretien avec un chef de produit ? Des questions techniques aux questions comportementales, nous avons tout ce qu'il vous faut !

1. À quoi faites-vous attention lorsque vous créez des feuilles de route pour vos produits ?

Les chefs de produit construisent et améliorent l'avenir. La feuille de route produit est un forfait stratégique définissant les oKR du produit les OKR d'un produit comprennent les fonctionnalités, la position, le calendrier et les collaborateurs nécessaires à la construction et à la livraison d'un produit. C'est ici que vous présenterez un résumé de haut niveau de ce dont vous serez compte.

Si vous avez du mal à démarrer une réponse pratique, posez-vous la question suivante : **Quel est le problème que nous essayons de résoudre et comment allons-nous y parvenir ?

2. Quels changements apporteriez-vous à notre produit et pourquoi ?

Les entreprises s'engagent auprès de leurs clients pour obtenir des commentaires précieux sur leurs produits. C'est essentiel pour la santé de l'entreprise et son impact global sur l'expérience d'un client. Le responsable du recrutement pose cette question pour comprendre votre produit la réflexion sur la conception et le développement .

Cette vision leur donne une image des caractéristiques que vous privilégiez et de votre approche stratégique qui profitera en fin de compte au marché cible et aux objectifs de l'entreprise

3. À faire des tâches par ordre de priorité ?

Le temps est notre bien le plus précieux, mais aussi le plus mal géré. Un chef de produit a sa propre charge de travail, mais il est responsable de la progression globale du produit. Recrutement veulent savoir comment vous allez gérer activement des priorités concurrentes les bloqueurs et les pièges technologiques inévitables.

La hiérarchisation des produits aide les équipes à prendre des décisions plus rapidement. Voici quelques situations à envisager pour une réponse :

Collecte de données,analyse de la concurrenceet divers commentaires des parties prenantes

Élaboration d'un cadre d'établissement des priorités avec des éléments répétablesmodèles de gestion de produits reproductibles Le forfait d'un sprint



4. Décrivez votre processus d'amélioration d'un indicateur en déclin.

Les managers d'équipe ont la responsabilité d'optimiser les performances de l'équipe. Il est donc important de savoir si vous atteignez, dépassez ou n'atteignez pas encore la vision du produit et les besoins des clients. Les responsables du recrutement veulent connaître les indicateurs de produit que vous avez activement contribué à alimenter.

Tout d'abord, donnez au responsable du recrutement le contexte de l'indicateur et expliquez-lui pourquoi il est important. Ensuite, détaillez votre processus d'analyse des données. Voici quelques exemples d'analyse de données indicateurs sur les produits pour répondre à cette question :

Nombre d'utilisateurs actifs quotidiens et d'utilisateurs actifs mensuels

Revenu mensuel récurrent (MRR)

Engagement/adoption des utilisateurs

Taux de désabonnement

Les équipes de produits très efficaces offrent une visibilité totale de leur forfait et de leurs activités, de sorte que les transferts de tâches sont plus rapides. **Cette personne doit communiquer clairement les attentes et la vision afin que tous les collaborateurs soient prêts à se mettre au travail sans confusion sur ce qui se passe.

Décrivez vos bonnes pratiques pour mettre l'équipe sur la voie de la réussite ! Quelques exemples à prendre en compte :

Décloisonner les canaux de communication

Utiliser des outils de communication modernes et pertinentsoutils de gestion des produits Normaliser les processus relatifs aux produits et le partage des informations



6. Quels logiciels avez-vous utilisés dans vos rôles précédents ?

Il arrive souvent que les responsables du recrutement incluent une liste des outils qu'ils utilisent actuellement dans la liste des postes à pourvoir. Si vous connaissez l'un des logiciels mentionnés, expliquez brièvement vos compétences avec cet outil. Si l'un des logiciels est nouveau pour vous, c'est l'occasion d'indiquer que vous êtes prêt à apprendre et à utiliser ces outils.

Mentionnez les logiciels de roadmapping, les outils de recherche sur les utilisateurs et les applications de communication d'équipe avec lesquels vous avez connu une grande réussite. **L'objectif est de montrer à quel point les logiciels sont indispensables à la réussite du lancement d'un produit et à la productivité de l'équipe

7. À faire pour expliquer des concepts techniques à des équipes non techniques ?

Les chefs de produit travaillent avec différents services tels que le marketing, la finance, les ventes et l'assistance pour recueillir des idées et des opinions afin de former la stratégie du produit. **Ces groupes ne sont pas familiarisés avec la complexité des fonctionnalités et des spécificités des produits, c'est pourquoi il est essentiel de rendre l'information accessible pour favoriser la collaboration

Pour répondre aux questions d'entretien des chefs de produit sur les méthodes de communication, voici quelques exemples :

Listez les façons dont vous utiliseriez des éléments visuels tels que des enregistrements d'écran ettableaux blancs numériques pour décomposer les concepts

Différents canaux de communication pour que toutes les équipes soient sur la même page

Comment faire le lien entre les avantages et les bénéfices des fonctionnalités du produit

8. Décrivez votre processus idéal de gestion des produits.

Il s'agit d'une fenêtre sur ce à quoi ressemblerait votre travail un mercredi après-midi lors d'une réunion de formation sur les produits.

Ou les étapes que vous suivriez pour mener des recherches sur les utilisateurs lors d'entretiens en face à face avec le public cible.

Ou comment vous minimiseriez les risques tout en apportant des améliorations opérationnelles au flux de travail de l'équipe.

**Choisissez des exemples pertinents pour illustrer votre processus et inspirez-vous des exigences du rôle dans la liste des postes à pourvoir gestion des produits vous ne voulez donc pas manquer l'occasion de montrer la valeur ajoutée que vous apporteriez à l'entreprise !

9. Pouvez-vous me parler d'une erreur que vous avez commise ?

Cette question d'entretien comportemental est profondément ancrée dans la manière dont vous géreriez des situations difficiles. Tout le monde commet des erreurs, et les responsables du recrutement le savent. Mais en fin de compte, votre réponse les aide à déterminer si vous avez les qualités interpersonnelles et les compétences nécessaires pour faire face à des situations difficiles compétences en gestion de produits pour réussir dans ce rôle.

Rédigez quelques exemples de situations où vous avez commis une erreur et ce que vous avez appris. Il est important de ne pas s'attarder sur l'erreur. Concentrez-vous sur les étapes que vous avez franchies, les cadres que vous avez mis en place et le résultat obtenu

10. À faire de votre responsable de la réussite ?

Les employeurs vous demandent ce que vous attendez de vos supérieurs afin de comprendre le style de management que vous préférez. Cela montre si votre valeurs s'alignent sur celles de l'équipe et de l'entreprise **Utilisez ces invites, instructions pour rédiger une réponse réfléchie :

Quelles sont les qualités des anciens managers qui vous ont aidé à progresser dans votre carrière ?

À faire pour recevoir un retour d'information et une reconnaissance immédiats ?

À quelle fréquence préférez-vous des entretiens individuels avec votre supérieur ?

Quelle importance accordez-vous à la transparence ?

Faites-vous un travail plus autonome ?

Vous trouverez ci-dessous 40 autres questions pour vous entraîner à y répondre !

11. À quoi faites-vous le plus attention dans le domaine de la gestion des produits ?

12. Quels indicateurs d'un tableau de bord suivriez-vous pour le produit X ?

13. À faites-vous de notre produit ?

14. Quelles sont les qualités que vous attendez d'une bonne équipe de manager d'un produit ?

17. Quels sont les défis auxquels vous avez été confronté(e) dans le cadre de votre travail télétravail ?

19. À faire connaître les opportunités aux ingénieurs ?

23. Quels sont les meilleurs moyens de communiquer avec la direction générale ?

25. Quelles sont les méthodes idéales pour l'étude de la clientèle ?

26. À faites-vous de la recherche de l'accueil des nouveaux utilisateurs à votre productivité ?

27. À faire le travail d'un chef de produit ?

28. À quoi ressemblent vos activités quotidiennes en tant que chef de produit ?

30. Quel est votre processus d'examen des indicateurs ?

35. Qu'est-ce qui est le plus important : faire en sorte qu'un produit soit terminé à temps ou qu'il soit terminé comme prévu ?

36. À faire en sorte que les opinions divergentes nuisent ou favorisent la performance de l'équipe ?

37. Parlez-moi d'une occasion où vous avez dû constituer ou motiver une équipe.

39. Qu'est-ce qui a fait la réussite du produit X ?

40. Parlez-moi d'une fois où vous avez géré une partie prenante difficile.

43. Parlez-moi d'une fois où vous avez dû influencer un décideur clé.

44. Parlez-moi d'une fois où vous avez résolu des points douloureux pour des clients.

45. À faites-vous de l'utilisation de IA en tant que chef de produit ? #### 46. Quelle est la clé d'une bonne interface utilisateur ?

50. À faire, avez-vous des questions à me poser ?

Get more questions d'entretien agile et réponses !

Qu'est-ce qu'on fait ensuite ?

