13 alternatives et concurrents de Seamless IA pour booster votre génération de leads

Trouver les bons prospects et maintenir le flux de leads peut s'avérer être une véritable bataille. Mais avec des outils basés sur l'IA comme Seamless. AI, vous pouvez facilement inverser la tendance et générer des leads. 🌟

Seamless. L'IA automatise la génération de leads, aidant les équipes commerciales et marketing à découvrir des prospects, collecter des coordonnées et accélérer les efforts de prospection.

Cependant, chaque équipe a des besoins uniques, et Seamless. IA pourrait ne pas répondre à tous vos besoins. Recherchez des concurrents puissants de Seamless. IA qui correspondent mieux à votre stratégie commerciale.

Dans ce guide, je vous présenterai quelques-unes des meilleures alternatives à Seamless. AI, en mettant en avant des outils qui apportent une nouvelle approche à la génération de leads.

🔍 Le saviez-vous ? Le marché mondial de la génération de leads devrait atteindre 15 524,35 millions de dollars d'ici 2031.

Qu'est-ce que Seamless. IA ?

Seamless. AI est une plateforme de génération de leads et de vente basée sur l'IA, conçue pour aider les équipes commerciales à trouver et à entrer en contact avec des clients potentiels.

Il utilise des algorithmes avancés pour rechercher sur le Web des données en temps réel sur des prospects potentiels, y compris leurs coordonnées, leurs rôles et les détails de leur entreprise, et les synchronise directement avec des CRM tels que Salesforce et HubSpot.

Son principal avantage ? L'automatisation des tâches fastidieuses de prospection pour une diffusion plus rapide et plus précise.

*pourquoi choisir Seamless. Alternatives à l'IA ?

Voici pourquoi explorer les concurrents de Seamless IA pourrait être une bonne idée :

Considérations de coût : Obtenez des fonctionnalités similaires à un prix plus abordable

Fonctionnalités avancées : Accédez à des analyses plus approfondies, à des informations sur l'IA ou à une notation avancée des prospects

Exactitude des données : Trouvez des outils adaptés à votre secteur d'activité et à votre public

Facilité d'utilisation : Profitez d'interfaces plus claires et de flux de travail et d'intégrations CRM plus fluides

Les 13 meilleures alternatives et concurrents de Seamless. IA

Avant d'entrer dans les détails, voici un aperçu rapide des meilleures alternatives à Seamless. IA, mettant en évidence ce que chaque outil fait le mieux, ses fonctionnalités clés et combien il en coûtera pour commencer.

Outil Meilleur cas d'utilisation Fonctionnalités clés Prix de départ ClickUp Gestion de projet et CRM pour les équipes commerciales Assistant IA (ClickUp Brain), CRM, formulaires, tableaux de bord, automatisation, modèles Forfaits Free et payants à partir de 7 $ par utilisateur et par mois ZoomInfo Base de données B2B complète pour les grandes entreprises plus de 70 millions d'appels, plus de 170 millions d'e-mails, SalesOS, scripts d'e-mails IA Tarification personnalisée Apollo. io Ciblage précis des prospects pour les équipes commerciales Notation des prospects par IA, diffusion multicanal, précision des e-mails de 97,5 % Forfaits gratuits et payants à partir de 59 $/utilisateur/mois UpLead Données B2B SaaS avec une grande précision précision de 95 %, plus de 50 filtres, filtres de pile technologique, vérification en temps réel Essai gratuit, payant à partir de 99 $/mois Lusha Listes de prospects ciblés aux États-Unis/UE Conformité au RGPD/CCPA, recommandations d'IA basées sur le PCI, extension Chrome Gratuit, payant à partir de 49 $/mois Clearbit Enrichissement avancé des données et segmentation des prospects Mises à jour en temps réel, formulaires dynamiques, tableaux de bord des visiteurs NA Lead411 Automatisation des flux de travail grâce aux données sur les intentions d'achat Notation des prospects, déclencheurs de ventes, données sur l'intention de croissance Essai gratuit, payant à partir de 99 $/utilisateur/mois Cognism Prospection intelligente conforme au RGPD Diamond Data®, signaux d'intention, filtres firmographiques/technographiques Tarification personnalisée Agile CRM axé sur la gestion des relations Synchronisation des données sociales et des e-mails, modèles de flux de travail, dossiers détaillés sur les prospects 29,90 $/utilisateur/mois LinkedIn Sales Navigator Tirer parti du réseau professionnel LinkedIn InMail, recommandations de prospects, Explorateur de relations 99,99 $/mois (Core) Hunter. io Prospection par e-mail et suivi des campagnes Recherche d'e-mails, TechLookup, analyse de campagnes Gratuit, payant à partir de 34 $/mois Snov. io Génération de leads par e-mail avec automatisation E-mails IA, automatisation LinkedIn, campagnes d'e-mailing, intégration CRM Essai, payant à partir de 39 $/mois LeadIQ Rationaliser la génération et l'enrichissement des leads Extension Chrome, générateur d'e-mails IA, analyse de l'utilisation Gratuit, payant à partir de 45 $/utilisateur/mois

Examinons maintenant plus en détail chaque alternative à Seamless. IA pour vous aider à trouver celle qui convient le mieux à votre stratégie commerciale et marketing.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets commerciaux et les relations avec les clients)

ClickUp est l'une des meilleures alternatives à Seamless. IA. C'est l'application tout-en-un pour le travail, une véritable mine d'or pour les équipes commerciales et marketing.

Qualifiez les prospects avec les formulaires ClickUp

ClickUp Forms vous permet de capturer et de qualifier des prospects dans un format structuré et personnalisé. Vous pouvez créer des formulaires d'admission pour des segments de clientèle et attribuer automatiquement les réponses aux représentants commerciaux concernés. Intégrez des formulaires de qualification des prospects directement dans les documents pour un transfert fluide entre le marketing et les ventes.

Qualifiez les prospects en créant des formulaires personnalisés avec ClickUp Forms

Créez des campagnes plus intelligentes avec ClickUp Brain

Bien que ClickUp ne soit pas un outil traditionnel de génération de leads, ses fonctionnalités basées sur l'IA, ClickUp Brain, changent la donne pour les équipes marketing et commerciales. Il permet de générer des idées de campagnes, de rédiger des e-mails de vente et de résumer les interactions passées avec les clients.

Il utilise l'IA pour exploiter les données de CRM et de projets, vous aidant ainsi à créer des messages de sensibilisation hyper-personnalisés et à automatiser les tâches répétitives.

Générez des textes de campagne, des argumentaires de vente ou des documents de formation en quelques secondes

Résume automatiquement les transactions, réunions ou tâches clés

Trouvez de nouvelles idées pour votre prochaine stratégie, le tout grâce à un assistant IA

Réfléchissez à votre prochaine stratégie de réussite avec ClickUp Brain

Enregistrez, transcrivez et résumez les réunions de l'équipe commerciale avec ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker aide les équipes commerciales à rester concentrées pendant les réunions en enregistrant, transcrivant et résumant automatiquement les discussions.

Il est particulièrement utile lors des appels de découverte, des mises à jour des clients ou des transferts internes, car il vous permet de ne jamais manquer de détails importants. Les résumés comprennent les décisions clés, les éléments d'action et les suivis, qui peuvent être directement liés aux tâches ou aux enregistrements CRM.

Synchronise automatiquement les notes avec les tâches et les affaires associées

Crée des résumés structurés sur lesquels votre équipe peut agir

Assistance pour une communication plus précise et cohérente tout au long du processus

Utilisez ClickUp Brain pour prendre des notes détaillées et les connecter au reste de votre travail

ClickUp for Sales Teams automatise les processus de vente, les visualise et les gère, et suit la progression des transactions. Des fonctionnalités telles que la discussion, l'attribution de commentaires, de tâches et de checklists permettent à chacun de rester sur la même page.

Voici comment ClickUp vous aide dans la gestion de projet de votre équipe commerciale :

ClickUp Brain pour la stratégie de génération de leads

Créez des communications personnalisées avec ClickUp Brain

ClickUp Brain pour les équipes marketing et commerciales garantit la rationalisation et l'efficacité de tous vos processus de vente. De la création de messages de sensibilisation à la conception de flux de travail, il permet d'automatiser les tâches répétitives qui, autrement, feraient perdre du temps à votre équipe.

Il exploite également les données CRM pour créer des communications personnalisées à l'intention des prospects. En tirant des enseignements des interactions passées, des activités de l'équipe commerciale et d'autres données, ClickUp Brain crée des e-mails et des campagnes qui établissent une véritable connexion avec les prospects.

Et le meilleur dans tout ça ? Il génère instantanément des résumés, rédige du contenu pour l'équipe commerciale et suggère de nouvelles idées pour la prochaine campagne.

Centralisez la gestion des leads avec ClickUp CRM

Créez une base de données clients centralisée avec ClickUp CRM

ClickUp CRM simplifie la gestion des prospects en offrant une vue claire du pipeline de l'équipe commerciale. Vous pouvez suivre le statut des prospects, personnaliser les champs de données et obtenir des rappels de suivi automatiques, le tout à partir d'un seul endroit.

Organiser les bases de données clients

Analysez les données de vente pour obtenir des informations

Centraliser les efforts de sensibilisation des clients

Personnalisez le suivi de votre pipeline grâce aux champs personnalisés et surveillez la progression grâce aux tableaux de bord en temps réel de l'équipe commerciale

Simplifiez les processus grâce aux automatisations ClickUp

Créez une automatisation personnalisée avec ClickUp Automations

ClickUp Automatisations permet de gagner du temps en automatisant les tâches de routine, comme l'envoi d'e-mails de suivi ou la mise à jour des statuts des tâches. Vous pouvez configurer des flux de travail personnalisés à l'aide de l'IA qui déclenchent des actions spécifiques, rendant la gestion des prospects et des tâches plus efficace et moins manuelle.

Gagnez du temps avec les modèles ClickUp

ClickUp dispose d'un vaste référentiel de modèles, y compris des rapports de vente et des modèles de forfaits pour l'équipe commerciale. En voici trois que nous recommandons :

Modèle de suivi des équipes commerciales : Suivi en temps réel des performances de l'équipe et des individus ClickUpModèle de suivi des équipes commerciales: Suivi en temps réel des performances de l'équipe et des individus

Modèle de forfait pour les équipes commerciales : Définir des objectifs, élaborer des stratégies et organiser des campagnes ClickUpModèle de forfait pour les équipes commerciales: Définir des objectifs, élaborer des stratégies et organiser des campagnes

Modèle ClickUp CRM: suivi des prospects, des informations de contact et des interactions avec les clients suivi des prospects, des informations de contact et des interactions avec les clients

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte

Ne fournit pas de bases de données de contacts de prospects (à utiliser avec des outils de génération de prospects)

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/utilisateur par mois

Business : 12 $/utilisateur par mois

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

ClickUp AI Notetaker : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 4 000 avis)

Voici ce que Max Segal, responsable informatique et systèmes d'information chez XYZ, a à dire à propos de ClickUp :

La création automatisée de tâches à partir des adresses e-mail des dossiers et l'intégration avec l'entreprise Slack ont fait une énorme différence dans l'efficacité des flux de travail !

Création automatisée de tâches à partir des adresses e-mail des dossiers et intégration avec l'entreprise Slack a fait une énorme différence dans l'efficacité des flux de travail !

2. ZoomInfo (Idéal pour les grandes entreprises ayant besoin de nombreuses données B2B)

via ZoomInfo

ZoomInfo est l'une des alternatives les plus complètes à Seamless. IA. Sa base de données comprend plus de 70 millions de numéros de téléphone directs et 170 millions d'adresses e-mail vérifiées.

Le logiciel fournit une assistance aux campagnes marketing et optimise les pipelines de vente. Sa fonctionnalité SalesOS, qui contient des données firmographiques, technographiques et d'intention, permet une connexion plus intelligente avec les prospects.

ZoomInfo Copilot vous offre également l'avantage de l'IA avec des résumés interactifs de discussion et des e-mails scriptés par l'IA pour obtenir de meilleures recommandations de prospects.

ZoomInfo meilleures fonctionnalités

Évaluez les interactions sur différents canaux pour mieux convertir les clients avec Chorus

Accédez à une base de données de renseignements complète

Suivi des visiteurs du site Web pour se connecter avec les décideurs

S'intègre aux outils de vente et de marketing les plus utilisés

Limites de ZoomInfo

De nombreux utilisateurs se sont plaints de données inexactes et obsolètes

Tarifs ZoomInfo

Équipe commerciale : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires ZoomInfo

G2 : 4. 5/5 (plus de 8 000 avis)

Capterra : 4. 1/5 (plus de 200 avis)

3. Apollo. io (Idéal pour les équipes commerciales qui souhaitent cibler précisément leurs prospects)

Apollo.io est une plateforme polyvalente de veille commerciale qui combine la génération de leads, la prospection multicanal et la gestion des transactions en un seul outil puissant. Sa base de données comprend plus de 210 millions de contacts professionnels et plus de 35 millions de profils d'entreprises.

En outre, sa fonctionnalité personnalisable de notation des prospects basée sur l'IA identifie les prospects à fort potentiel de conversion en utilisant l'historique de réussite et des paramètres tels que des critères, des pondérations et des variables.

Apollo. io propose également des outils permettant de personnaliser la communication, d'automatiser les échanges et d'assurer le suivi des résultats.

Meilleures fonctionnalités d'Apollo.io

Obtenez 97,5 % de précision dans vos e-mails

Mieux rechercher les prospects et personnaliser les e-mails grâce à l'IA d'Apollo

Personnalisez la portée en fonction du type de prospect grâce à une logique conditionnelle

Limites d'Apollo.io

Certains utilisateurs ont rapporté des adresses e-mail vérifiées obsolètes

De nombreux utilisateurs ont également trouvé le service client difficile à joindre

Tarifs Apollo. io

Free

De base : 59 $/mois par utilisateur

Professionnel : 99 $/mois par utilisateur

*organisation : 149 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Apollo.io

G2 : 4. 7/5 (plus de 8 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 300 avis)

Voici ce qu'un utilisateur de G2 a à dire sur Apollo. io :

Apollo. io fournit des informations de contact très précises et à jour, y compris des adresses e-mail et des numéros de téléphone, qui sont incroyablement utiles pour contacter des personnes que je ne connaissais pas auparavant. L'interface utilisateur est très simple et permet d'accéder à toutes les options.

Apollo. io fournit des informations de contact très précises et à jour, y compris des adresses e-mail et des numéros de téléphone, qui sont incroyablement utiles pour contacter des personnes que je ne connaissais pas auparavant. L'interface utilisateur est très simple et permet d'accéder à toutes les options.

4. UpLead (le meilleur pour les données B2B SaaS)

via UpLead

UpLead adopte une approche ciblée de la prospection B2B, en proposant une base de données organisée de plus de 160 millions de contacts professionnels et de plus de 16 millions de profils d'entreprises, avec un taux de précision des données impressionnant de 95 %.

Bien que sa base de données soit plus petite que celle de certains concurrents de Seamless. IA, elle privilégie la qualité à la quantité.

L'une des fonctionnalités qui se démarque est l'accent mis sur les connaissances technologiques. Cela vous permet de rechercher des entreprises en fonction de leur pile technologique, ce qui est idéal pour ceux qui se spécialisent dans des outils ou des services spécifiques.

Meilleures fonctionnalités d'UpLead

Bénéficiez d'un service client 24h/24 et 7j/7 assuré par des agents humains

Vérifiez vos données en temps réel grâce à la vérification par e-mail

Utilisez plus de 50 filtres de recherche pour obtenir des contacts correspondant à votre profil d'acheteur

Intégration avec les outils de CRM et d'automatisation des ventes tels que HubSpot, Salesforce, etc.

Limites d'UpLead

Des fonctionnalités telles que les données sur les intentions d'achat et la veille concurrentielle ne sont disponibles que dans les forfaits les plus chers

Options de personnalisation limitées

Tarifs UpLead

Essai gratuit (pendant 7 jours)

*essentials : 99 $ par mois (pour 170 crédits)

Plus : 199 $ par mois (pour 400 crédits)

Professionnel : Tarification personnalisée

Évaluations et avis UpLead

G2 : 4. 7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 70 avis)

5. Lusha (Idéal pour créer des listes de prospects ciblés)

via Lusha

Lusha est un choix judicieux pour les équipes B2B qui se concentrent sur les marchés américain et européen. L'une de ses fonctionnalités notables est l'accent mis sur la conformité : Lusha garantit que toutes ses données sont conformes au RGPD, au CCPA et à la norme ISO 27701.

Une autre fonctionnalité intéressante est son outil de recherche de prospects basé sur l'IA. Il fournit des recommandations personnalisées en fonction de votre profil client idéal (PCI), ce qui rend la prospection plus intelligente et plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Lusha

Recevez des alertes d'activité des prospects chaque fois que vos prospects effectuent un changement pertinent

Utilisez des filtres de recherche avancés, tels que le financement et la technologie, ainsi que des scores d'intention pour trouver des entreprises intéressées

Extrayez des données de contact validées directement à partir de diverses plateformes à l'aide des extensions Chrome et Firefox

Limites de Lusha

Les données B2B sont uniquement axées sur les marchés européens et américains

La précision des données est inférieure à celle de certains autres outils

Tarification Lusha

Gratuit pour une place

Pro : 49 $/mois (pour trois places)

Premium : 99 $/mois (pour cinq places)

Échelle : tarification personnalisée

Évaluations et avis Lusha

G2 : 4. 3/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 300 avis)

Découvrons pourquoi les utilisateurs de G2 considèrent Lusha comme le meilleur outil de recherche de prospects :

Un outil incroyable pour trouver des prospects et contacter directement des prospects pour les faire participer à la démonstration.

Un outil incroyable pour trouver des prospects et contacter directement des prospects pour les faire participer à la démonstration.

6. Clearbit (le meilleur pour l'enrichissement avancé des données)

via Clearbit

Clearbit est bien plus qu'un outil d'enrichissement des données. Associé à HubSpot, c'est un choix judicieux pour rationaliser la gestion des leads et les processus commerciaux.

Cette alternative à Seamless. IA aide les entreprises à améliorer leurs enregistrements en temps réel pour obtenir des informations précises et exploitables afin de prendre des décisions fondées sur des données.

Ses listes intelligentes et ses recommandations basées sur l'IA permettent aux équipes de hiérarchiser et de segmenter avec précision les prospects qualifiés, ce qui simplifie la prospection et améliore les taux de conversion.

Meilleures fonctionnalités de Clearbit

Intégration transparente avec des plateformes telles que Marketo et Salesforce

Ne cochez que les champs nécessaires et éliminez les valeurs non disponibles à l'aide de la fonctionnalité de raccourcissement dynamique des formulaires

Mettez en avant les entreprises qui correspondent à votre ICP sur le tableau de bord des visiteurs

Limites de Clearbit

Courbe d'apprentissage abrupte

Certains utilisateurs se sont plaints du service client

Tarification Clearbit

NA

Évaluations et avis Clearbit

G2 : 4. 4/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

📮ClickUp Insight : Seuls 7 % des professionnels dépendent principalement de l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les outils sont limités à des applications spécifiques telles que les calendriers, les listes de tâches ou les applications de messagerie électronique. Avec ClickUp, la même IA alimente votre messagerie ou d'autres flux de travail de communication, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Il vous suffit de demander : « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? ». ClickUp Brain effectuera une recherche dans votre environnement de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. Ainsi, ClickUp regroupe pour vous plus de 5 applications au sein d'une seule et même super application !

7. Lead411 (Idéal pour les équipes qui cherchent à automatiser les flux de travail)

via Lead411

Lead411 aide les entreprises à trouver, à se connecter et à engager leurs prospects B2B idéaux. Le fournisseur de données propose une fonctionnalité Cadence que votre équipe pourrait trouver utile.

Cette fonctionnalité simplifie l'automatisation des équipes commerciales en vous permettant de créer des flux de travail de type « si ceci, alors cela », par exemple pour déclencher l'envoi d'un e-mail en fonction de l'activité du marché. C'est un moyen intelligent de garder une longueur d'avance sans avoir à surveiller constamment chaque mouvement.

Meilleures fonctionnalités de Lead411

Identifiez les décideurs au sein de vos organisations cibles en utilisant les données sur les intentions d'achat

Utilisez les données de Growth Intent pour obtenir des informations sur les entreprises qui se développent activement et ajoutent des services

Accédez aux entreprises à la croissance la plus rapide grâce au score de prospection

Limites de Lead411

Certains utilisateurs se sont plaints de problèmes de filtrage

Les données d'intention ne sont disponibles que sur abonnement annuel

Tarifs Lead411

Essai gratuit pendant 7 jours

Basic Plus Unlimited : 99 $/mois par utilisateur

Enterprise Limited : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Lead411

G2 : 4. 5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Voyons pourquoi cet utilisateur de G2 considère Lead411 comme le meilleur pour les contacts B2B :

J'ai commencé à utiliser Lead 411 pour les contacts B2B et je vois les résultats. Il est encore trop tôt pour me prononcer, mais j'ai reçu une meilleure offre que partout ailleurs avec Lead411.

J'ai commencé à utiliser Lead 411 pour les contacts B2B et je vois les résultats. Il est encore trop tôt pour me prononcer, mais j'ai reçu une meilleure offre que partout ailleurs avec Lead411.

8. Cognism (Idéal pour la prospection intelligente)

via Cognism

Cognism est une plateforme de veille commerciale B2B qui fournit des données de contact précises et conformes au RGPD. Avec un accès à plus de 400 millions de contacts professionnels et 10 millions de profils d'entreprises à travers l'EMEA, la NAM et l'APAC, c'est une option solide pour les efforts de prospection à l'échelle mondiale.

Ce qui distingue Cognism des autres concurrents de Seamless. AI, c'est sa fonctionnalité Diamond Data®, qui offre des numéros vérifiés directement avec l'IA et des vérifications manuelles pour une plus grande précision.

Une autre force est l'utilisation de données contextuelles, telles que les signaux d'intention et les déclencheurs de l'équipe commerciale, pour identifier les prospects qui manifestent déjà de l'intérêt pour vos offres.

Meilleures fonctionnalités de Cognism

Donnez la priorité aux contacts les plus susceptibles de se convertir grâce à des signaux d'intention et à des déclencheurs pour les équipes commerciales

Créez rapidement des listes de prospects ciblés avec des coordonnées précises

Accédez à des informations commerciales avancées, notamment pour savoir quand les grands comptes sont disponibles et quoi leur dire

Combinez firmographie, technographie et signaux d'intention d'achat

Utilisez la recherche IA pour obtenir des résultats plus rapides et des flux de travail plus efficaces

Limites de Cognism

Les prix sont élevés pour les petites entreprises

Certaines personnes ont rapporté des tentatives continues de vente incitative

Tarification de Cognism

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cognism

G2 : 4. 6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 160 avis)

9. Nimble (Idéal pour la gestion des relations)

via Nimble

Nimble est un CRM axé sur les relations qui simplifie la gestion des connexions avec les prospects et les clients. Il collecte et met à jour les données de l'entreprise et des contacts à partir des e-mails, des réseaux sociaux et des sites web, garantissant ainsi des données précises et à jour.

Vous allez adorer la façon dont Nimble s'intègre parfaitement aux outils de Microsoft et de Google. Que vous gériez votre boîte de réception ou que vous organisiez des tâches, Nimble s'intègre parfaitement à votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Nimble

Personnalisez les flux de travail grâce à des modèles et à l'automatisation pour gagner en efficacité

Capturez des prospects grâce à des formulaires Web personnalisés

Obtenez des dossiers détaillés et des renseignements commerciaux sur vos prospects

Limites de Nimble

Offre des fonctionnalités limitées par rapport à certains CRM plus importants

Peut ne pas convenir aux grandes entreprises dont les processus commerciaux sont complexes

Tarification flexible

29,90 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Nimble

G2 : 4. 5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 1 800 avis)

Voici pourquoi un utilisateur de G2 trouve Nimble inestimable pour son entreprise :

Nimble me donne une image achevée de mes clients, prospects, pistes et transactions, le tout en un seul endroit. Fini les feuilles de calcul désordonnées, tout ce que j'ai besoin de voir est là, et c'est absolument inestimable pour mon entreprise.

Nimble me donne une vue d'ensemble de mes clients, prospects, leads et transactions, le tout en un seul endroit. Fini les feuilles de calcul désordonnées, tout ce que j'ai besoin de voir est là, et c'est absolument inestimable pour mon entreprise.

10. LinkedIn Sales Navigator (Idéal pour tirer parti du réseau professionnel LinkedIn)

via LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator est parfait pour trouver et se connecter avec des prospects de grande valeur, en exploitant le trésor de professionnels et d'entreprises de LinkedIn.

Ses fonctionnalités de recherche avancées sont parfaites pour les équipes commerciales. Vous pouvez filtrer par titre de poste, taille de l'entreprise, secteur d'activité, emplacement et historique de carrière. Cette approche granulaire garantit que vos listes de prospects sont à la fois pertinentes et précises.

LinkedIn prévoit également d'ajouter des fonctionnalités d'IA pour une meilleure génération de leads. Il s'agit notamment de Lead Finder, Message Assist et Lead IQ pour automatiser la recherche de leads, créer des brouillons personnalisés et résumer les informations clés sur les leads.

Meilleures fonctionnalités de LinkedIn Sales Navigator

Activer les communications InMail

Visualisez les parties prenantes clés de votre transaction en utilisant des plans de relations

Identifiez les meilleurs chemins vers vos cibles grâce aux recommandations de prospects

Utilisez l'Explorateur de relations pour trouver des connexions cachées avec des comptes cibles

Limites de LinkedIn Sales Navigator

Certains utilisateurs se sont plaints de la qualité des résultats de recherche

Certains utilisateurs ont trouvé l'interface un peu maladroite

Tarifs LinkedIn Sales Navigator

Core : 99,99 $ par mois

Avancé : 179,99 $ par mois

Advanced Plus : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LinkedIn Sales Navigator

G2 : 4. 3/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Selon LinkedIn, des entreprises comme Hyland Software ont réduit le temps de leur processus de vente de 30 % à 60 %, grâce à la puissance de Sales Navigator !

11. Hunter. io (Meilleur pour les solutions de prospection par e-mail)

Hunter. io est un outil simplifié de recherche et de diffusion d'e-mails, conçu pour être précis et simple. Il est conforme aux normes RGPD et CCPA, ce qui vous garantit de ne pas enfreindre les réglementations en matière de confidentialité.

L'une de ses fonctionnalités phares est son approche de la recherche d'e-mails. Vous pouvez effectuer une recherche par domaine et par nom individuel ou vérifier directement les adresses e-mail. Cela permet d'adapter facilement vos efforts de prospection à votre profil client idéal (PCI).

Hunter. io va également au-delà de la recherche d'e-mails avec des fonctionnalités telles que la gestion de campagnes et le suivi des e-mails.

Meilleures fonctionnalités de Hunter. io

Utilisez la recherche par domaine pour trouver la meilleure personne à contacter parmi vos prospects

Obtenez des rapports précis et exacts sur les performances de votre campagne

Accédez aux prospects les plus intéressants grâce aux filtres intégrés de données sur les intentions d'achat

Recherchez des entreprises en fonction des technologies qu'elles utilisent avec TechLookup

Limites de Hunter.io

Outils de prospection commerciale limités

Prix Hunter. io

Free

Démarrage : 34 $/mois

Croissance : 104 $/mois

Échelle : 209 $/mois

Évaluations et avis sur Hunter. io

G2 : 4. 4/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 600 avis)

Un utilisateur de G2 adore Hunter.io pour son interface fiable et facile à utiliser :

J'adore la facilité de navigation de l'outil. Son interface utilisateur claire permet de trouver facilement les adresses e-mail des connexions LinkedIn... J'aime aussi la possibilité d'enregistrer tous vos prospects dans une seule liste. Cela facilite la consultation des données que vous avez recueillies.

J'adore la facilité de navigation de l'outil. Son interface utilisateur claire permet de trouver facilement les adresses e-mail des connexions LinkedIn... J'apprécie également la possibilité d'enregistrer tous vos prospects dans une seule liste. Cela facilite la consultation des données que vous avez recueillies.

12. Snov. io (Idéal pour la génération de leads par e-mail)

Snov. io est une plateforme dynamique de prospection par e-mail et de gestion de projet pour les équipes commerciales, conçue pour les entreprises qui utilisent massivement les e-mails pour générer des leads. Sa base de données d'adresses e-mail, conforme au RGPD, a un taux de précision impressionnant de 98 %.

Snov. io vous permet d'affiner vos recherches par secteur d'activité, taille de l'entreprise et emplacement. C'est comme avoir un radar pour vous aider à trouver rapidement les prospects parfaits ! Au-delà de la prospection par e-mail, Snov. io offre des fonctionnalités telles que les campagnes de drip marketing, le suivi des e-mails et l'intégration CRM.

Meilleures fonctionnalités de Snov. io

Utilisez le générateur de discussions IA et l'échauffement spécifique à chaque modèle pour améliorer la délivrabilité des e-mails

Combinez les points de contact e-mail et LinkedIn pour augmenter l'engagement des prospects

Utilisez Email Finder pour trouver des e-mails par domaine et par entreprise

Augmentez votre score LinkedIn SSI et gérez votre activité quotidienne avec LinkedIn Automatisation

Limites de Snov.io

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes d'exactitude des e-mails

Certains utilisateurs ont trouvé l'interface trop complexe

Tarifs de Snov.io

Essai

Démarrage : 39 $/mois

Avantage : À partir de 99 $/mois

Évaluations et avis sur Snov. io

G2 : 4. 6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

13. LeadIQ (Idéal pour rationaliser la génération et la collecte de leads)

via LeadIQ

Compléter la liste des concurrents de Seamless. IA avec LeadIQ. Il est conçu pour aider les équipes commerciales à accroître leur portée en découvrant et en enrichissant les profils des prospects.

Sa capacité à identifier rapidement et à suivre facilement les bons contacts est très utile. De plus, LeadIQ s'intègre parfaitement aux CRM les plus courants, ce qui simplifie le transfert de profils enrichis vers votre pipeline de vente.

Meilleures fonctionnalités de LeadIQ

Combinez la capture de données en temps réel et le suivi des signaux exploitables

Utilisez Scribe, le générateur d'e-mails IA de LeadIQ, pour rédiger des messages personnalisés

Obtenez des analyses d'utilisation pour gérer et surveiller votre équipe

Limites de LeadIQ

Certains utilisateurs ont demandé des fonctionnalités plus avancées

Courbe d'apprentissage abrupte

Tarification LeadIQ

Free

Essential : 45 $/mois par utilisateur

Pro : 89 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LeadIQ

G2 : 4. 2/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 20 avis)

Découvrons pourquoi cet utilisateur G2 préfère LeadIQ pour son équipe commerciale :

Il est très facile d'extraire des contacts, des e-mails/numéros de téléphone vérifiés de LinkedIn et l'extension Chrome contextuelle est facile à utiliser.

Il est très facile d'extraire des contacts, des e-mails/numéros de téléphone vérifiés de LinkedIn et l'extension Chrome contextuelle est facile à utiliser.

Renforcez les efforts de vos équipes commerciales et marketing avec ClickUp

Les alternatives à Seamless. AI que nous avons explorées ici offrent plus que la génération de leads : elles renforcent les rôles et les efforts de marketing grâce à l'automatisation, aux informations basées sur l'IA et aux intégrations transparentes.

Que vous cherchiez à rationaliser les flux de travail, à développer des prospects ou à améliorer l'engagement, chaque outil a ses points forts.

Mais lorsqu'il s'agit d'une plateforme complète capable d'augmenter la productivité et de simplifier l'ensemble de votre processus, ClickUp est clairement le gagnant.

Avec ses puissantes fonctionnalités de CRM, ses flux de travail optimisés par l'IA et ses outils destinés aux équipes commerciales et marketing, ClickUp a tout ce qu'il vous faut pour améliorer vos stratégies et obtenir de meilleurs résultats. 🙌

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !