20 idées marketing puissantes pour promouvoir votre entreprise et gagner des clients

Le secteur de la construction évolue et pour rester compétitif, il ne suffit pas de se contenter de recommandations de bouche à oreille.

Avec plus de 3,9 millions d'entreprises de construction aux États-Unis, il est plus important que jamais d'investir dans des stratégies marketing qui vous aident à vous démarquer de la concurrence.

Une stratégie marketing solide peut vous aider à attirer plus de clients, à renforcer la notoriété de votre marque et à maintenir votre portefeuille de projets bien rempli.

Pour vous aider à vous démarquer et à attirer plus de clients, nous avons compilé 20 stratégies marketing éprouvées, conçues spécifiquement pour les entreprises de construction. Découvrons-les ! 🚀

Tirer parti d'exemples de réussite concrets : les études de cas de Contour Heating et de General Electric montrent comment les entreprises de construction utilisent avec succès le marketing numérique pour attirer et fidéliser leurs clients 🏆

Suivi et optimisation des campagnes : l'utilisation des intégrations, des diagrammes de Gantt, des tableaux blancs et de l'automatisation de ClickUp garantit que les initiatives marketing restent sur la bonne voie et produisent des résultats 📊

Mettre en œuvre 20 stratégies éprouvées : Les tactiques clés comprennent l'optimisation du référencement, les campagnes PPC, le marketing des médias sociaux, la création de contenu et l'exploitation de l'automatisation pour plus d'efficacité 🎯

L'époque où les références organiques pouvaient à elles seules soutenir une entreprise est révolue. Si votre entreprise n'apparaît pas dans les résultats de recherche, vous cédez des prospects à vos concurrents.

Une stratégie marketing bien exécutée permet non seulement d'accroître la visibilité, mais aussi de générer des prospects et d'établir une relation de confiance à long terme.

Voici pourquoi investir dans le marketing est non négociable pour les entreprises de construction :

Croissance et stabilité de l'entreprise : une stratégie marketing cohérente garantit un flux constant de projets, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis du travail saisonnier et des fluctuations économiques ✅

Une meilleure visibilité des projets : la présentation des projets achevés à travers des portfolios en ligne, les réseaux sociaux et des études de cas permet d'attirer des clients potentiels et de différencier votre entreprise ✅

Les entreprises ayant une présence active en ligne et de bonnes critiques ont plus de chances de fidéliser leurs clients. 4 projets sur 5 des entreprises de construction les plus fiables sont réalisés par des clients réguliers ✅

Une stratégie solide combine les outils numériques, le réseautage et l'engagement des clients pour générer des prospects cohérents.

Voici quelques idées de marketing avancées pour les entreprises de construction qui peuvent vous aider à attirer plus de clients et à renforcer la présence de votre marque :

Votre site Web donne souvent aux clients potentiels la première impression de votre entreprise. Dans le secteur de la construction, la crédibilité est la clé : un site bien structuré peut être le facteur décisif entre remporter un projet ou perdre une opportunité au profit d'un concurrent.

Des études montrent que 79 % des personnes insatisfaites des performances de votre site ne reviendront pas. Plus votre site se charge rapidement, plus les visiteurs passeront de temps à explorer votre contenu et à interagir avec ce que vous avez à offrir.

Évitez les designs encombrés et concentrez-vous sur les galeries de projets professionnels, les témoignages de clients, etc.

La plupart des entreprises de construction comptent sur des clients locaux, ce qui rend le profil d'entreprise Google (GBP) et le référencement local essentiels. Un GBP bien optimisé garantit que votre entreprise apparaît dans les recherches « entrepreneur près de chez moi » et sur Google Maps, générant ainsi plus de prospects locaux sans dépenses publicitaires.

ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail, propose une bibliothèque de plus de 1 000 modèles parmi lesquels vous pouvez choisir.

Par exemple, vous pouvez rationaliser et suivre vos efforts de référencement grâce au modèle de gestion de projet de référencement de ClickUp. Ce modèle aide les entreprises de construction à organiser leurs stratégies de mots-clés, à surveiller la progression du référencement et à s'assurer que les tâches d'optimisation restent dans les délais.

Qu'il s'agisse de mettre à jour des listes GBP, de suivre les classements locaux ou de gérer plusieurs emplacements, un flux de travail SEO centralisé permet d'aligner, d'optimiser et de mesurer vos efforts. ⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

La publicité au paiement par clic (PPC) peut générer des prospects instantanément, mais une campagne mal forfaitée peut vider votre budget rapidement.

Une stratégie de PPC géociblée garantit que vos publicités n'atteignent que les clients potentiels dans votre zone de service au lieu de gaspiller de l'argent en clics non pertinents.

Tous les clients du secteur de la construction ne sont pas identiques. Segmenter votre public permet de personnaliser votre marketing afin de s'adresser directement à différents types de clients : propriétaires, promoteurs immobiliers et entrepreneurs commerciaux. Envoyer le bon message aux bonnes personnes permet d'augmenter les taux de conversion et d'instaurer la confiance.

🔎 Le saviez-vous ? Le plus ancien plan de construction connu remonte à plus de 4 000 ans , dans l'ancienne Mésopotamie, où les Sumériens utilisaient des tablettes d'argile pour dessiner les plans des villes. Ces premières conceptions ont jeté les bases de la planification architecturale et de la gestion de projet modernes !

Avec les champs personnalisés de ClickUp, les entreprises peuvent classer les prospects par type de projet, budget, emplacement et besoins en services. Cela permet d'adapter le marketing par e-mail, les publicités sur les réseaux sociaux et le contenu à chaque groupe. En outre, cela permet aux entreprises de suivre les interactions avec les prospects, de hiérarchiser les prospects à forte valeur et d'affiner les stratégies marketing pour de meilleurs taux de conversion.

Créez des pages d'accueil et des publicités distinctes pour les services résidentiels et commerciaux

De nombreux clients potentiels lisent les avis en ligne avant d'engager un entrepreneur, ce qui fait de la gestion de la réputation une priorité.

Une stratégie efficace de recommandations et d'avis permet à vos clients satisfaits de contribuer à générer de nouvelles affaires. Au lieu d'attendre passivement les avis, automatisez les demandes et offrez des incitations pour encourager davantage de recommandations.

Dirigez les clients vers Google Reviews, Yelp et Houzz pour plus de crédibilité

Le marketing de contenu permet d'instaurer la confiance, d'informer les prospects et de générer des prospects de grande qualité en mettant en avant l'expertise et les solutions apportées aux besoins des clients. Les entreprises de construction qui publient régulièrement du contenu de qualité attirent davantage de clients potentiels et s'imposent comme des leaders du secteur.

Par exemple, un entrepreneur spécialisé dans la rénovation de maisons pourrait publier un guide intitulé « Comment économiser de l'argent sur les rénovations de cuisine sans compromettre la qualité ». Ce type de contenu renforce la confiance, positionne votre entreprise comme un expert incontournable et maintient l'engagement des visiteurs suffisamment longtemps pour les convertir en prospects.

Avec des milliers d'entreprises de construction sur LinkedIn, c'est une plateforme puissante pour le réseautage B2B, pour attirer les meilleurs talents et pour obtenir des contrats commerciaux de grande valeur. Contrairement à Facebook ou Instagram, LinkedIn est l'endroit où les décideurs, les investisseurs et les gestionnaires de projets recherchent activement des entrepreneurs réputés.

Le marketing par e-mail reste l'une des idées de marketing les plus rentables pour les entreprises de construction, car il permet de générer des prospects et de fidéliser les anciens clients. Les projets de construction ne donnant pas lieu à des achats fréquents, il est essentiel de rester dans le radar d'un prospect jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la validation.

Par exemple, en tant qu'entrepreneur en toiture, vous pouvez envoyer des rappels d'entretien saisonniers avec des offres exclusives pour les clients réguliers.

D'autre part, si vous vous concentrez davantage sur la construction commerciale, vous pouvez partager des études de cas, des informations sur le secteur ou des mises à jour sur les changements réglementaires pour établir votre autorité et maintenir l'engagement des clients.

📊 Utilisez des tableaux de bord et des diagrammes de Gantt pour surveiller les échéanciers et l'allocation des ressources

Les annonces de service local (LSA) de Google donnent la priorité aux entreprises de confiance en haut de la page de recherche, en affichant un badge « Google Guaranteed » qui renforce instantanément la crédibilité.

Contrairement au PPC, vous ne payez que pour les prospects valides, ce qui en fait une option marketing rentable.

De plus, assurez-vous que le profil de votre entreprise est achevé, avec des coordonnées précises, des zones de service et des avis positifs pour augmenter la visibilité et la confiance. L'optimisation de votre profil LSA garantit un meilleur classement et des prospects de meilleure qualité issus des recherches locales.

Les publicités vidéo et les présentations de projets suscitent plus d'intérêt que les publications statiques, ce qui en fait un outil puissant pour le marketing dans le secteur de la construction.

Une vidéo entraînant une augmentation de 157 % du trafic organique des entreprises sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Ainsi, combiner du contenu vidéo avec des articles de blog peut maximiser l'impact en mettant en avant l'expertise et les projets achevés. Les témoignages de clients, les constructions en accéléré et les images des coulisses aident les clients potentiels à visualiser le travail avec vous et à renforcer la confiance dans votre marque.

Gagner de nouveaux clients est important, mais les clients satisfaits qui reviennent sont encore plus précieux.

Un système de gestion de la relation client (CRM) garantit un engagement continu avec les anciens clients, transformant ainsi les relations passées en futurs contrats.

Sur cette note, ClickUp CRM permet aux entreprises de construction de visualiser les pipelines des équipes commerciales, de suivre les interactions avec les clients et d'automatiser les flux de travail afin d'améliorer la satisfaction des clients et de stimuler leur fidélisation.

En centralisant toutes les données clients, les entreprises peuvent accroître leur efficacité, automatiser les suivis et améliorer la collaboration entre les équipes.

Grâce au système de gestion de la relation client (CRM) de ClickUp, les entreprises de construction peuvent rationaliser les interactions avec les clients, suivre chaque étape du cycle de vie des projets et améliorer les temps de réponse, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction des clients et des relations commerciales plus durables.

ClickUp a regroupé toutes les communications provenant de différents canaux, tels que les e-mails, les discussions, WhatsApp, en un seul endroit. Ainsi, vous savez où aller pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Faire partie d'associations de construction reconnues contribue à établir la crédibilité et ouvre les portes à des contrats et des partenariats de grande valeur.

De nombreux projets gouvernementaux et contrats commerciaux à grande échelle exigent que les entrepreneurs soient membres d'associations industrielles. L'adhésion offre également des possibilités de réseautage, des ressources de formation et l'accès à des opportunités d'appel d'offres exclusives.

Listez votre adhésion sur votre site Web et vos supports marketing pour plus de crédibilité

Le saviez-vous : Associated General Contractors of America (AGC) est la principale association du secteur de la construction et représente plus de 27 000 entreprises, dont des entrepreneurs généraux, des entrepreneurs spécialisés et des fournisseurs de services.