11 modèles gratuits de fixation et de suivi d'objectifs

La fixation d'objectifs est un processus important pour toute personne ou organisation. Lorsqu'elle est effectuée correctement, la fixation d'objectifs peut vous aider à hiérarchiser les tâches, à identifier les étapes importantes et à vous assurer que vous êtes sur la bonne trajectoire pour atteindre vos objectifs .

Cependant, de nombreuses personnes considèrent qu'il est difficile et fastidieux de se fixer des objectifs. C'est là que les modèles entrent en jeu !

Dans cet article de blog, nous aborderons les avantages de la fixation d'objectifs et nous vous proposerons divers modèles pour vous aider à fixer et à atteindre vos objectifs professionnels, de développement personnel et de vie.

Qu'est-ce que la fixation d'objectifs ? Fixation d'objectifs stratégiques est un aspect souvent négligé, mais c'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre développement personnel et votre épanouissement dans tous les domaines de votre vie.

Lorsque vous vous fixez des objectifs, vous mettez essentiellement en place une feuille de route qui vous aidera à aller du point A au point B. Avec un plan clairement défini de vos objectifs, vous êtes plus susceptible d'agir en fonction de vos plans. Combiné avec le bon outils, la fixation d'objectifs peut vous aider à trouver le moyen le plus efficace d'atteindre vos objectifs à court et à long terme et vous encourager à mesurer régulièrement les progrès accomplis.

Bonus: SMART Goals for Students_ (Objectifs SMART pour les étudiants) Voici d'autres avantages clés de la fixation d'objectifs :

Augmente la productivité : en décrivant et en décomposant vos objectifs en cibles, vous pouvez vous concentrer sur la réalisation des plus petites étapes, ce qui contribue à renforcer la motivation et à créer un élan

: en décrivant et en décomposant vos objectifs en cibles, vous pouvez vous concentrer sur la réalisation des plus petites étapes, ce qui contribue à renforcer la motivation et à créer un élan Crée une feuille de route claire à suivre : Des objectifs SMART clairs vous aident à rester motivé en vous fournissant une feuille de route claire des priorités et des principales étapes avec un calendrier à l'esprit, ce qui vous empêche de remettre vos objectifs à plus tard

: Des objectifs SMART clairs vous aident à rester motivé en vous fournissant une feuille de route claire des priorités et des principales étapes avec un calendrier à l'esprit, ce qui vous empêche de remettre vos objectifs à plus tard Favorise la responsabilisation : Le fait d'établir et de noter vos objectifs peut vous aider à concrétiser vos idées en vous donnant un plan d'action dont vous êtes le seul responsable Améliore la gestion du temps : La fixation d'objectifs aide les équipes à déterminer les priorités, à fixer des objectifs réalistes limités dans le temps et à s'assurer que l'équipe gère efficacement le temps et les autres ressources au fur et à mesure qu'elle s'efforce d'atteindre les objectifs fixés

: Le fait d'établir et de noter vos objectifs peut vous aider à concrétiser vos idées en vous donnant un plan d'action dont vous êtes le seul responsable Améliore la gestion du temps : La fixation d'objectifs aide les équipes à déterminer les priorités, à fixer des objectifs réalistes limités dans le temps et à s'assurer que l'équipe gère efficacement le temps et les autres ressources au fur et à mesure qu'elle s'efforce d'atteindre les objectifs fixés Favorise les comportements positifs : La fixation d'objectifs avec des étapes réalisables peut susciter des comportements et des habitudes positifs qui, avec le temps, deviennent un mode de vie et un état d'esprit

Il va sans dire que la fixation d'objectifs peut vous être très utile. Que vous soyez novice en la matière ou que vous souhaitiez améliorer votre processus, ces modèles de fixation d'objectifs peuvent vous fournir des conseils et un cadre qui vous aideront à partir du bon pied.

Chacun d'entre eux est conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs d'une manière spécifique. Découvrez à quoi sert chacun d'entre eux et comment vous pouvez les utiliser pour améliorer votre stratégie de fixation d'objectifs !

11 modèles gratuits de fixation d'objectifs

1. Modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Télécharger ce modèle

Quels sont vos objectifs pour cette année ? Et ce mois-ci ? Cette semaine ?

Lorsque vous vous fixez des objectifs et que vous les atteignez, vous créez un modèle de réussite qui mène à encore plus de succès. Mais la fixation d'objectifs ne se limite pas à la rédaction d'une liste d'objectifs. Vous devez utiliser des objectifs SMART si vous voulez obtenir des résultats concrets.

SMART signifie spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Fixer des objectifs en gardant cette approche à l'esprit peut vous aider à vous concentrer sur une seule chose à la fois et vous éviter de vous fixer trop d'objectifs qui risqueraient de faire dérailler vos progrès.

Fixez des objectifs dans ClickUp et profitez de la fonction Modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour vous donner un cadre pour la fixation d'objectifs et vous aider à organiser vos objectifs et cibles en un système gérable. Vous pouvez également personnaliser ce modèle pour qu'il réponde à vos besoins et vous prépare à la réussite. Télécharger ce modèle

2. Modèle ClickUp OKRs

Utilisez ce modèle d'OKR pour suivre et fixer les objectifs de votre équipe.

OKR est l'abréviation de "Objective and Key Results" (objectifs et résultats clés). Les objectifs sont considérés comme le "quoi" et les résultats clés comme le "comment" Ces objectifs sont souvent créés tous les trimestres et sont généralement des objectifs à court terme. Ils aident les personnes et les équipes qui souhaitent se fixer des objectifs ambitieux avec des progrès mesurables.

Grâce à la structure flexible de ClickUp et avec l'aide de Le modèle OKRs de ClickUp, vous serez en mesure d'élaborer plus efficacement les objectifs d'une équipe, d'un département et de l'ensemble de l'entreprise !

Utilisez ce modèle de définition d'objectifs pour vous aider à créer une liste organisée, fonctionnelle et de haut niveau de vos OKR, et mesurez vos progrès à chaque étape.

Bonus: OKR software for startups ! Télécharger ce modèle

3. Modèle de tableau de bord équilibré ClickUp

Télécharger ce modèle

A tableau de bord équilibré (BSC) est une mesure de performance en matière de fixation d'objectifs et de gestion stratégique que les organisations utilisent pour améliorer leurs performances et leurs opérations. Le BSC fournit aux entreprises un cadre pour le suivi et la gestion de leur stratégie et donne aux décideurs une image de haut niveau de la performance de l'organisation.

En termes simples, ces indicateurs clés permettent aux organisations de savoir si elles atteignent leurs objectifs et si elles sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs futurs.

Planifiez plus intelligemment et démarrez en force en utilisant les Modèle de tableau de bord équilibré ClickUp ! Ce modèle de fixation d'objectifs peut vous aider en vous fournissant une base pour hiérarchiser et suivre vos tâches et projets et créer un plan d'action clair. Télécharger ce modèle

4. Modèle de KPI pour les ventes ClickUp

Télécharger ce modèle

Si vous travaillez dans la vente, vous savez déjà qu'il y a beaucoup de choses à suivre. Soulagez vos épaules en créant un système organisé et fonctionnel pour suivre vos indicateurs de vente en un seul endroit.

Avec l'outil Modèle de KPI pour les ventes ClickUp grâce à ce modèle, vous serez en mesure d'obtenir une vue détaillée de vos indicateurs de vente sous différents angles. Utilisez ce modèle dans le cadre de votre stratégie de définition d'objectifs pour améliorer vos performances commerciales, identifier facilement les opportunités, suivre vos prospects et accélérer la croissance de vos ventes. Télécharger ce modèle

5. Modèle d'objectifs de carrière ClickUp

Utilisez le modèle de parcours professionnel de ClickUp pour planifier et suivre une évolution de carrière verticale ou horizontale

À quoi voulez-vous que votre carrière ressemble ? C'est une question que de nombreux professionnels se posent, mais ils n'ont pas forcément de réponse sûre parce qu'ils n'ont pas encore planifié leur carrière.

C'est pourquoi la création d'un de votre parcours professionnel souhaité est importante ! Elle peut vous aider à visualiser votre parcours professionnel, à créer des des objectifs de développement de carrière les objectifs de développement de carrière sont des outils qui vous aident à garder le cap et vous empêchent de vous éloigner de vos objectifs.

Utilisez les Modèle de parcours professionnel dans ClickUp pour vous donner un point de départ solide et vous permettre de tracer facilement votre parcours de A à Z. Vous pouvez également l'adapter à vos besoins, objectifs et préférences spécifiques.

Ainsi, que vous débutiez votre carrière ou que vous souhaitiez passer à la vitesse supérieure, ce modèle vous aidera à créer des étapes concrètes qui vous orienteront dans la bonne direction ! Télécharger ce modèle

6. ClickUp Objectifs Signaux Mesures Modèles

Établissez des objectifs, définissez des signaux pour vous maintenir sur la bonne voie et suivez les indicateurs de performance clés avec le modèle de ClickUp pour les objectifs, les signaux et les mesures

Le modèle ClickUp Objectifs Signaux Mesures Modèle est conçu pour vous aider à établir des objectifs clairs, à définir des signaux pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie et à suivre efficacement les indicateurs clés de performance (ICP). Ce modèle est parfait pour les équipes qui souhaitent rationaliser leurs processus de suivi et faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour atteindre les objectifs stratégiques.

Utilisez ce modèle de définition d'objectifs pour rendre vos objectifs plus visibles, plus faciles à gérer et plus réalisables. Personnalisez-le en fonction de vos besoins et mettez en place une méthode systématique de gestion des objectifs, de la création à la réalisation. Télécharger ce modèle

7. Modèle de journal d'exercice ClickUp

Restez sur la bonne voie et maximisez l'efficacité de vos séances d'entraînement avec le modèle de journal d'exercice ClickUp

Cela peut sembler un peu déplacé, mais écoutez-nous. Nous croyons fermement à l'importance d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Nous vous encourageons donc vivement à vous reconnecter à vos valeurs fondamentales et à vous fixer des objectifs personnels !

Les Modèle de journal d'exercice ClickUp est conçu pour répondre à vos objectifs de remise en forme. Que vous vous entraîniez pour un marathon ou que vous souhaitiez simplement un moyen organisé de consigner vos exercices, utilisez ce modèle comme un journal d'entraînement pour rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs, toutes les petites et grandes victoires !

ClickUp propose également une variété d'autres modèles pour un usage personnel. Explorez d'autres modèles utiles comme le modèle Self-Care, Résolution du Nouvel An et des modèles de développement personnel en visitant notre Centre de modèles ! Télécharger ce modèle

8. Modèle de feuille de calcul Excel pour la définition des objectifs

Via Microsoft La plupart des gens connaissent Microsoft Excel pour ses feuilles de calcul, qu'ils utilisent pour compiler des résultats et proposer des analyses et des résultats supplémentaires pour répondre à leurs attentes au sein de l'entreprise, mais saviez-vous que vous pouviez également l'utiliser pour fixer des objectifs ?

Que vous planifiez vos objectifs hebdomadaires ou mensuels, utilisez la feuille de calcul imprimable de Microsoft Excel pour fixer des objectifs SMART, planifier vos actions, suivre vos progrès et vous aider à garder vos objectifs visibles et à les garder à l'esprit. Télécharger ce modèle

9. Modèle de tableau de récompense des tâches et des objectifs Microsoft Word

Via Microsoft

Atteindre des objectifs est exaltant. C'est encore mieux lorsque vous avez mis en place un système de récompense pour vous aider à célébrer vos victoires.

Tenez vous responsable de vos objectifs en utilisant le modèle de tableau de récompenses pour les tâches et les objectifs de Word. Ce modèle de fixation d'objectifs favorise la responsabilisation personnelle et le renforcement positif en vous permettant de planifier votre semaine, de visualiser vos performances et de déterminer si vous en avez fait assez pour atteindre vos objectifs.

Téléchargez cette feuille de travail pour la fixation d'objectifs et commencez à vous récompenser pour le travail accompli ! Téléchargez ce modèle

10. Modèle PowerPoint d'objectifs SMART

Via Microsoft

Le modèle PowerPoint Smart Goals présente le concept de définition d'objectifs dans PowerPoint. Avec ce modèle, les utilisateurs de PowerPoint peuvent utiliser les fonctionnalités de l'application pour créer des visuels puissants tels que des infographies pour montrer leurs objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et temporels, et ajouter du contenu textuel pour donner plus de contexte à leur processus de définition d'objectifs. Télécharger ce modèle

11. Modèle PowerPoint d'objectifs d'étape

Via Microsoft

Le modèle PowerPoint d'objectifs d'étape est utile pour souligner visuellement les étapes clés de votre projet. Ce modèle est idéal pour fixer des objectifs, car il peut vous aider à tracer visuellement vos jalons en utilisant des infographies modernes pour présenter des visuels convaincants, clairs et faciles à suivre dans une chronologie. Télécharger ce modèle

5 FAQ sur les modèles de fixation d'objectifs

Quels sont les 5 R de la fixation d'objectifs ?

Les 5 R de la fixation d'objectifs sont :

Pertinence - Vos objectifs doivent correspondre à vos valeurs et à vos priorités. Réaliste - Fixez des objectifs réalisables que vous pouvez atteindre de manière réaliste. Ressources - Assurez-vous de disposer des ressources, du soutien et des outils nécessaires pour atteindre vos objectifs. Récompensé - Récompensez-vous lorsque vous franchissez des étapes ou atteignez un objectif. Révisé - Révisez régulièrement vos objectifs et réfléchissez-y pour vous assurer que vous progressez et faites les ajustements nécessaires.

Quels sont les 4 types d'objectifs ?

Les 4 types d'objectifs sont :

Objectifs à long terme - Objectifs dont la réalisation prend des mois ou des années. Objectifs à court terme - Objectifs qui peuvent être atteints en quelques semaines ou quelques mois. Objectifs de processus - Objectifs qui se concentrent sur les étapes et les actions nécessaires pour atteindre un résultat spécifique. Objectifs de résultat - Objectifs qui se concentrent sur le résultat final.

Qu'est-ce qu'un objectif SMART ?

SMART est l'acronyme de Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound (spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps). Ces critères vous aident à fixer des objectifs clairs et réalisables afin d'augmenter vos chances de réussite.

Que sont les OKR ?

OKR est l'abréviation de Objectives and Key Results (objectifs et résultats clés). Il s'agit d'un cadre de définition des objectifs utilisé par les individus, les équipes et les organisations pour définir des objectifs et mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.

Les modèles de définition d'objectifs fournissent une structure et des conseils pour créer des objectifs clairs et réalisables. Ils vous aident également à suivre vos progrès et à revoir régulièrement vos objectifs, ce qui vous permet de rester concentré et motivé pour les atteindre. En utilisant des modèles de définition d'objectifs, vous pouvez gagner du temps et de l'énergie dans la planification et l'organisation de vos objectifs, tout en augmentant vos chances de les atteindre.

Atteignez vos objectifs plus rapidement grâce aux modèles de définition d'objectifs

La fixation d'objectifs est un processus important qui peut vous aider à réussir dans tous les domaines de votre vie. Cependant, nous savons que ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque vous ne savez pas par où commencer ou comment créer des systèmes efficaces pour vous aider à rester sur la bonne voie. C'est pourquoi les modèles de fixation d'objectifs peuvent être si utiles !

Qu'il s'agisse d'objectifs professionnels, de développement personnel ou de tout autre objectif de vie, les modèles ci-dessus peuvent vous aider à fixer des objectifs réalisables, à créer un plan d'action et à définir vos priorités de manière organisée et fonctionnelle.

Une fois que vous avez choisi votre modèle, passez à Objectifs de ClickUp pour relier vos objectifs à votre travail, vous aider à suivre vos progrès et gérer tous vos objectifs en un seul endroit ! Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui