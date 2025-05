Brownfield ou greenfield : choisir la bonne voie de développement

La start-up de Laura était prête à se développer, mais elle était confrontée à un dilemme.

Devrait-elle remanier sa plate-forme existante, une décision qui nécessiterait de retravailler des années de code hérité (un projet de rénovation) ? Ou peut-être pourrait-elle repartir de zéro avec une conception nouvelle et innovante (un projet entièrement nouveau) ?

Les deux voies présentent des défis et des avantages uniques en matière de développement logiciel. Mais choisir entre une approche brownfield et greenfield ne se résume pas au code. La décision a un impact sur l'architecture de votre produit et sur l'orientation de l'ensemble de l'entreprise.

Dans cet article, nous exposerons les avantages et les inconvénients de chaque approche afin de déterminer la voie qui correspond le mieux à la vision de votre projet.

Qu'est-ce que le développement de logiciels Greenfield ?

Le développement de logiciels Greenfield fait référence aux développeurs qui démarrent un projet à partir de zéro sans s'appuyer sur des systèmes, des cadres ou des contraintes existants. Il permet aux équipes de créer des solutions adaptées aux besoins spécifiques d'un projet, sans dépendances héritées. C'est idéal pour les projets qui privilégient l'innovation, l'évolutivité et la personnalisation, en particulier lorsqu'ils sont associés à des outils tels que les plateformes low-code pour accélérer la livraison.

Historiquement, les projets entièrement nouveaux ont permis des avancées révolutionnaires. Parmi les exemples de développements entièrement nouveaux, on peut citer les premières plateformes de commerce électronique comme Amazon et les systèmes d'exploitation mobiles comme Android. Ces initiatives ont démarré sans restrictions préalables, créant de nouvelles normes dans leurs secteurs.

Certains secteurs ont naturellement plus à gagner à repartir de zéro. Les entreprises d'applications mobiles choisissent souvent cette voie car elles doivent rester à la pointe de la technologie. Les entreprises de technologie financière de la nouvelle ère apprécient également le développement de nouveaux sites. Lorsque vous manipulez l'argent des gens, vous avez besoin de systèmes modernes et sécurisés, conçus spécifiquement pour les besoins bancaires d'aujourd'hui.

La technologie des soins de santé est un autre excellent exemple. En raison de réglementations strictes et de la nécessité de disposer d'outils de pointe pour les soins aux patients, il est souvent plus judicieux de partir de zéro que de mettre à jour d'anciens systèmes.

👀 Le saviez-vous ? Le terme greenfield (terrain vierge) trouve son origine dans le secteur de la construction, où un « greenfield site » désigne un terrain non aménagé pour de nouveaux projets. De même, dans le domaine des logiciels, il signifie une page blanche pour l'innovation.

Les avantages d'un projet entièrement nouveau

Recommencer à zéro présente de solides avantages qui incitent de nombreuses équipes à choisir cette voie. Voici ce qui rend le développement Greenfield attrayant :

Liberté de création : Les équipes peuvent concevoir et développer des solutions innovantes sans contraintes héritées. Cette approche encourage les idées nouvelles et les architectures modernes

*technologies évolutives : partir de zéro permet d'utiliser des cadres, des outils et des méthodologies modernes, ce qui réduit la dette technique et offre une assistance à l'évolutivité à long terme

Solutions personnalisées : Le développement de nouveaux sites garantit l'alignement du produit final sur les objectifs du projet. Il minimise les compromis, créant ainsi une expérience utilisateur optimale

Maintenance simplifiée : La maintenance devient plus facile sans code obsolète ni systèmes incompatibles. Les bugs sont souvent moins complexes à identifier et à résoudre

Aucun défi de migration : Comme il n'existe aucun système hérité, il n'est pas nécessaire de consacrer du temps à la migration des données ou aux vérifications de compatibilité. Les équipes peuvent se concentrer uniquement sur la construction du nouveau système

Les inconvénients du développement de logiciels greenfield

Si repartir de zéro semble une bonne idée, tout ne se passe pas toujours sans heurts. Voici ce à quoi vous devez faire attention :

Coûts initiaux plus élevés : Construire à partir de rien nécessite des ressources importantes en matière de planification, de développement et de tests. Cela peut dépasser le budget des petites organisations

Temps de développement plus long : Partir de zéro signifie tout concevoir à partir de zéro, ce qui peut prolonger l'échéancier du projet par rapport à la mise à niveau des systèmes existants

*risques imprévisibles : sans systèmes hérités pour les guider, des défis imprévus peuvent survenir. Les équipes peuvent rencontrer des obstacles techniques ou des attentes mal alignées

*gestion gourmande en ressources : Les projets Greenfield exigent une implication active dans la gestion de projet logiciel pour le suivi de la progression, l'atténuation des risques et la réunion des objectifs

Absence de structure initiale : Contrairement aux mises à niveau héritées, les projets entièrement nouveaux n'ont pas de base sur laquelle s'appuyer. Il est donc d'autant plus important de planifier soigneusement le développement du projet pour éviter les faux pas

Qu'est-ce que le développement de logiciels brownfield ?

Le développement de logiciels brownfield consiste à modifier, améliorer ou intégrer des systèmes logiciels existants au lieu de tout reconstruire. Il vise à moderniser les systèmes hérités tout en conservant leurs fonctionnalités de base. Cette approche garantit la continuité tout en s'adaptant à l'évolution des exigences ou des technologies.

Charles Bartsch, du Northeast-Midwest Institute, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, a popularisé le terme « brownfield » lors d'une conférence sur la gestion des anciennes propriétés industrielles dans les années 1990.

Le terme a rapidement gagné du terrain et est depuis largement utilisé dans les publications, les séminaires et les discussions dans les secteurs public et privé.

De même, les projets de logiciels brownfield transforment les systèmes obsolètes en solutions modernes et évolutives sans pour autant se débarrasser de l'infrastructure et des actifs existants.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 70 % des CXO (directeurs généraux) d'entreprises mondiales considèrent la modernisation des mainframes ou des systèmes hérités comme une priorité stratégique pour leur entreprise.

Dans le passé, le développement de friches industrielles a été essentiel pour les industries dépendantes de systèmes hérités à grande échelle. La transition des systèmes bancaires vers des plateformes en ligne en est un exemple notable. Au lieu de remplacer l'infrastructure bancaire centrale, les banques ont intégré des outils numériques dans les installations existantes tout en conservant des composants hérités essentiels.

Les secteurs tels que la finance, les télécommunications et l'industrie manufacturière tirent un grand profit des projets de réaménagement de friches industrielles. Ces secteurs s'appuient sur des systèmes hérités pour leurs opérations critiques et ont besoin de mises à jour pour rester compétitifs. Les entreprises de télécommunications, par exemple, mettent souvent à niveau leurs systèmes pour accélérer le traitement des données sans pour autant remanier l'ensemble des réseaux.

Les avantages d'un projet de réhabilitation

Lorsque vous devez décider s'il est préférable de modifier les systèmes existants ou de repartir de zéro, le développement de sites existants offre plusieurs avantages convaincants :

*modernisation rentable : Les projets de reconversion optimisent les systèmes existants, évitant ainsi les coûts d'un nouveau départ. Ainsi, les entreprises économisent de l'argent tout en améliorant leurs fonctionnalités

*mise en œuvre plus rapide : la réutilisation des composants hérités réduit le temps de développement par rapport à la construction de systèmes entièrement nouveaux. Les entreprises peuvent s'adapter rapidement aux demandes du marché

Intégrité des données préservée : Les systèmes existants contiennent souvent des données précieuses. Les projets de modernisation conservent ces données, ce qui évite les erreurs de migration ou les pertes

Familiarité pour les utilisateurs : Le maintien des fonctionnalités familières facilite les transitions au sein des équipes et minimise les besoins en formation. Il contribue à maintenir la productivité pendant la mise en œuvre

Conformité aux réglementations existantes : Les systèmes hérités sont souvent conformes à des normes de conformité spécifiques. Le développement de sites existants y adhère, ce qui réduit les risques de non-conformité

Les inconvénients du développement de logiciels sur des sites existants

Si le développement de friches industrielles a ses points forts, il présente également des défis notables que les équipes doivent prendre en compte :

Limites techniques : Les projets de réaménagement peuvent être confrontés à des contraintes dues à des architectures ou des technologies obsolètes. Celles-ci peuvent limiter les efforts de modernisation

Intégrations complexes : L'intégration de nouvelles technologies aux systèmes hérités peut s'avérer difficile. Elle nécessite une expertise spécialisée et des outils Agile pour gérer le processus

Exigences de maintenance élevées : La maintenance simultanée des composants mis à jour et hérités augmente la complexité opérationnelle et l'allocation des ressources

*dépendance à l'égard de l'infrastructure héritée : Les systèmes existants créent souvent des dépendances difficiles à éliminer. Celles-ci peuvent entraver l'évolutivité et l'innovation

Risque de dérive des objectifs : Les projets de reconversion impliquent souvent des améliorations itératives. Sans un processus d'étapes clairement défini, les équipes peuvent être confrontées à des projets de plus en plus vastes et à des retards

👀 Le saviez-vous ? Les méthodologies agiles sont particulièrement efficaces pour les projets Brownfield car elles permettent une amélioration continue sans perturber les opérations existantes.

Comparaison entre le développement de nouveaux sites et le développement de sites existants : aperçu

Faut-il partir de zéro ou transformer un site ou une application existante ? Ce choix a un impact direct sur votre budget, votre échéancier et l'approche globale du projet. Pour choisir entre un projet de rénovation ou de construction, vous devez évaluer les facteurs clés suivants :

Aspect Développement de logiciels Greenfield Développement de logiciels sur des sites désaffectés Définition Développer un nouveau projet logiciel à partir de zéro, sans aucune base de code préalable. Améliorer ou ajouter de nouvelles fonctionnalités à un système logiciel existant avec un code pré-construit. Approche Construire un nouveau produit ou une nouvelle solution sans contraintes héritées. Travail dans une base de code établie avec des systèmes hérités pour améliorer ou étendre les fonctionnalités. Lancement imminent En général, cela prend plus de temps car tout doit être construit à partir de zéro. Souvent plus court, car certaines infrastructures et certains systèmes sont déjà en place. Flexibilité Plus de flexibilité dans les décisions relatives à la conception, à la pile technologique et à l'architecture globale. Moins de flexibilité en raison des contraintes du code et des systèmes existants. Dette technique Minime ou nulle au début, mais peut s'accumuler au fil du temps à mesure que le projet se développe. Fort potentiel de dette technique, car les systèmes hérités peuvent nécessiter une refactorisation importante. Complexité Cela peut être complexe en raison de la nécessité d'une conception, d'une architecture et d'une planification complètes du système. La complexité résulte de la nécessité d'intégrer et de modifier les systèmes existants. Processus de développement L'accent est mis sur la planification, l'architecture et le développement itératif. Plus axé sur le refactoring, la correction de bugs et le développement incrémental de fonctionnalités. Risque Risque d'échec plus élevé en raison d'inconnues et de concepts non testés. Risque d'échec plus faible, mais peut hériter de problèmes hérités ou de technologies obsolètes. Testing Il nécessite des tests approfondis en raison d'un manque de validation préexistante. Les tests se concentrent sur l'intégration avec le système hérité, garantissant ainsi la stabilité et la compatibilité.

Adéquation au contexte et facteurs décisifs

Voici une simple checklist pour vous aider à décider quelle approche est la meilleure pour vous.

Projets entièrement nouveaux

Le développement de nouveaux sites convient aux projets qui créent un nouveau produit, une nouvelle plateforme ou un nouveau système. Il est idéal pour les start-ups, les nouvelles entreprises ou les organisations qui cherchent à innover avec une nouvelle idée, une nouvelle technologie ou un nouveau marché.

Les facteurs décisifs sont les suivants :

Exigence d'innovation : lorsque le projet nécessite une approche nouvelle et unique, sans être contraint par les systèmes ou le code existants

Liberté technologique : Lorsqu'il est nécessaire de sélectionner la pile technologique la plus moderne ou la plus personnalisée

Aucun système existant : Lorsqu'il n'y a pas de systèmes hérités à intégrer et que l'accent est mis sur la création de quelque chose à partir de zéro

Voici quelques exemples de cas d'utilisation pour le développement de nouveaux sites : Une start-up spécialisée dans les technologies juridiques crée une plateforme de recherche juridique de nouvelle génération basée sur l'IA pour aider les avocats à trouver plus rapidement la jurisprudence et à rédiger des contrats

Une marque de distribution qui décide de créer une place de marché e-commerce personnalisée au lieu d'utiliser des plateformes existantes telles que Shopify ou Magento

Une entreprise qui se lance sur le marché de la domotique intelligente avec un écosystème IdO innovant pour contrôler l'éclairage, la sécurité et les appareils électroménagers

Projets de réhabilitation

Le développement de sites désaffectés est préférable lorsque vous devez améliorer, mettre à niveau ou étendre un système existant. Il convient aux entreprises disposant d'un système hérité et qui doivent ajouter de nouvelles fonctionnalités, améliorer les performances ou assurer la compatibilité avec les nouvelles technologies.

Les facteurs décisifs sont les suivants :

*systèmes hérités : lorsqu'il existe un code de base qui doit être maintenu ou amélioré

Délai de mise sur le marché plus court : lorsqu'il est nécessaire de déployer rapidement de nouvelles fonctionnalités sans partir de zéro

Besoins d'intégration : Lorsque le logiciel doit fonctionner avec des systèmes ou des bases de données existants

Voici quelques exemples de cas d'utilisation pour le développement de friches industrielles : Refonte ou ajout de nouvelles fonctionnalités à un CRM d'entreprise

Mettre à niveau un système ERP hérité pour répondre aux exigences modernes où les développeurs doivent réorganiser des modules obsolètes, intégrer le suivi des stocks basé sur l'IdO et moderniser l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur

Un fournisseur de soins de santé utilisant un système de gestion des patients (SGP) sur les bureaux souhaite une application mobile pour la prise de rendez-vous et la télésanté. L'équipe doit créer une interface mobile sécurisée qui se connecte à la base de données héritée via des API, garantissant la conformité HIPAA et une expérience utilisateur transparente

🧠 Anecdote : Thomas Dohmke, PDG de GitHub, estime que l'IA ne remplacera pas les développeurs, mais les aidera à apprendre dans des environnements augmentés et à coder plus rapidement avec moins de bugs.

Gérer le développement logiciel avec ClickUp

Un processus simple et les bons outils peuvent faire toute la différence lorsqu'il s'agit de s'attaquer à des projets de développement de logiciels. Bien que la complexité de ces projets puisse être écrasante, ClickUp, l'application Tout pour le travail, peut vous faciliter la tâche.

ClickUp for Software Development est conçu pour aider les équipes de développement à gérer efficacement leurs projets et leurs ressources, qu'il s'agisse de développement de nouveaux sites ou de réaménagement de sites existants.

Utilisez-le pour attribuer des tâches, planifier des actions automatisées et superviser facilement l'ensemble du cycle de vie de votre projet logiciel en un seul endroit.

Voici comment ClickUp assiste le développement de logiciels greenfield et brownfield :

1. Gestion de projet agile

Les tableaux Sprints et Agile de ClickUp permettent aux équipes de planifier et d'exécuter le travail de manière itérative, ce qui les rend idéaux pour les projets Greenfield (construction à partir de zéro) et Brownfield (modification de systèmes existants).

ClickUp for Agile software teams offre des flux de travail personnalisables pour Scrum, Kanban et d'autres approches Agile, permettant aux équipes de générer des feuilles de route de produits, de créer des plans de test, de rédiger des spécifications techniques, et plus encore grâce à la puissance accrue de l'IA intégrée.

Bénéficiez d'une visibilité totale sur vos projets tout au long du processus avec ClickUp

Des fonctionnalités telles que les tableaux de bord Agile, les rapports de sprint et les intégrations natives de Git permettent aux équipes de rester alignées sur les feuilles de route des produits, les backlogs et la progression.

Utilisez les statuts de tâche personnalisés dans ClickUp pour refléter chaque phase de développement, de l'idéation au déploiement. Suivez la vitesse de sprint et la progression de l'équipe grâce aux diagrammes de burndown et aux rapports de vitesse pour respecter le calendrier des projets.

2. Priorisation des tâches et gestion des ressources

Avec les tâches ClickUp, vous pouvez personnaliser les statuts de vos tâches, telles que À faire, En cours et Achevé, pour les faire correspondre aux étapes de votre cycle de développement. Décomposez les grands projets entièrement nouveaux en hiérarchies de tâches structurées (Épiques → Fonctionnalités → Tâches → Sous-tâches).

Attribuez des tâches avec quatre priorités différentes dans ClickUp (urgent, élevé, normal et faible) pour vous assurer que les composants les plus critiques sont construits en premier.

Vous pouvez même lier des tâches liées et dépendantes pour voir comment les différentes parties de votre projet sont interconnectées.

Pour les projets de réaménagement, les dépendances de tâches de ClickUp (par exemple, « Bloqué par », « En attente de ») permettent aux équipes de visualiser clairement les dépendances entre les anciens et les nouveaux composants du système. Dans le même temps, les diagrammes de Gantt de ClickUp fournissent un échéancier permettant de suivre les progrès et d'identifier les goulets d'étranglement lors de la refonte des systèmes existants.

Ajoutez des relations entre les tâches pour mieux comprendre l'impact de vos projets les uns sur les autres à l'aide des tâches ClickUp

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp lie vos tâches, documents et outils externes de manière transparente, aidant votre équipe à accéder à tout ce dont vous avez besoin dans un hub de travail central. Pour les équipes Agile qui équilibrent innovation et maintenance, ClickUp élimine les silos, réduit les changements de contexte et connecte tout en un seul endroit, afin qu'elles puissent construire, itérer et livrer plus rapidement.

3. Flux de travail simplifiés

Automatisez les tâches répétitives avec les automatisations ClickUp

L'automatisation des tâches répétitives (standardisation des révisions de code, des tests d'approbation et des pipelines de déploiement) avec ClickUp Automations permet à votre équipe de consacrer plus de temps à des tâches essentielles.

Par exemple, si vous devez souvent rappeler aux membres de votre équipe l'approche des échéances, vous pouvez créer des alertes automatisées.

Lorsqu'une tâche approche de sa date d'échéance, ClickUp vous invite à ajuster les priorités, à modifier les listes ou à créer une nouvelle tâche pour le responsable. Vous pouvez ainsi respecter les délais et vous concentrer sur ce qui compte vraiment : créer un excellent logiciel.

Les tâches fastidieuses et chronophages, comme le déplacement des cartes dans les tableaux Agile lors des mises à jour de statut, peuvent également être automatisées. Vous pouvez même paramétrer des notifications pour être averti lorsque les mises à jour des systèmes hérités (projets brownfield) ont un impact sur les sprints de développement des initiatives greenfield. Cela permet de s'assurer que les mises à jour brownfield n'interrompent pas les fonctionnalités existantes avant le déploiement des nouvelles fonctionnalités.

L'aspect et la convivialité de Jira sont très dépassés, ce qui pose un problème de motivation au travail. En outre, il est extrêmement difficile de créer des automatisations, en particulier lorsque plusieurs tableaux sont impliqués. ClickUp excelle dans tous ces domaines.

4. Amélioration de la communication et de la collaboration

ClickUp améliore la collaboration en temps réel sans perturber la concentration de votre équipe.

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour visualiser l'architecture du système, tant pour la planification de nouveaux sites que pour la modernisation de sites existants.

Les commentaires et les @mentions sur les tâches assurent une communication fluide entre les développeurs, les chefs de produit et les parties prenantes, tandis que les tableaux de bord personnalisés de ClickUp fournissent une vue d'ensemble de la progression du développement, des obstacles et de l'allocation des ressources.

Vous pouvez poser n'importe quelle question dans ClickUp Chat, et l'IA vous fournira instantanément une réponse, en puisant dans l'historique complet de cette conversation ou des informations de votre environnement de travail et des applications connectées telles que Google Drive, GitHub, Figma et Salesforce.

Communiquez facilement avec votre équipe grâce à ClickUp Chat

Les équipes agiles travaillent souvent en sprints rapides, où la prise de décisions rapide est cruciale. Au lieu de passer de Slack à Jira et aux e-mails, ClickUp Chat permet de tout garder sur la même plateforme. Les développeurs, les chefs de projet et les testeurs d'assurance qualité peuvent créer et étiqueter des tâches directement en discutant, ce qui facilite et accélère le suivi des éléments d'action.

Chaque liste, dossier et espace a sa propre discussion dans ClickUp. Accédez à tous les affichages existants et gérez les projets directement via l'interface de discussion.

Dans les projets entièrement nouveaux, les équipes définissent l'architecture, les API et les fonctionnalités requises en partant de zéro. Dans les projets de modernisation, les équipes ont besoin d'une documentation claire sur les systèmes existants et sur la manière dont les mises à jour affectent les dépendances. Avec ClickUp Docs, vous pouvez intégrer des tâches directement dans la documentation, afin que les développeurs puissent se référer aux spécifications sans changer d'onglet. Grâce à des fonctionnalités telles que l'historique des versions et la modification en cours, votre équipe peut mettre à jour la documentation de l'API au fur et à mesure de son évolution.

Créez des documents, des wikis et bien plus encore dans ClickUp, puis liez-les à des flux de travail pour donner vie à vos idées avec votre équipe

5. Intégrations

ClickUp s'intègre gratuitement à plus de 1 000 outils que vous utilisez déjà.

Connectez-vous à GitHub, GitLab, Bitbucket et d'autres outils de contrôle de version pour suivre les validations et les demandes de tirage directement dans ClickUp. Vous pouvez également intégrer Jira ou Azure DevOps si vous passez d'outils hérités.

Connectez GitHub (et plus de 1 000 autres applications) à ClickUp gratuitement

Qu'est-ce qui est le mieux pour vous : un projet entièrement nouveau ou le développement d'un logiciel existant ?

Maintenant que vous comprenez la différence entre le développement de logiciels sur site existant et sur site vierge, vous pouvez choisir la meilleure approche pour votre projet. La réponse n'est pas toujours évidente, mais elle dépend de vos besoins. La décision doit être prise dès le début du cycle de vie du projet, avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris le client et l'équipe de développement logiciel.

Si votre système existant fonctionne bien, possède un code propre et offre des solutions pérennes, le développement brownfield est probablement le bon choix. Il vous permet de construire un nouveau système logiciel sur des bases solides et de le mettre à jour avec de nouvelles fonctionnalités.

Cependant, le développement de nouveaux sites est la solution à adopter si vous avez besoin d'une solution personnalisée adaptée aux besoins uniques de votre entreprise ou si votre système actuel est obsolète et désorganisé.

💡 Que vous développiez un logiciel à partir de zéro ou que vous modernisiez des systèmes hérités, ClickUp offre la flexibilité, la visibilité et l'automatisation nécessaires pour rationaliser la planification et l'exécution des projets.

