Comment une agence de marketing SaaS peut transformer votre stratégie de croissance

Les entreprises SaaS sont confrontées à des défis de croissance uniques. Se démarquer, atteindre le bon public et démontrer sa valeur sur un marché encombré peut sembler être une bataille difficile. C'est là qu'intervient une agence de marketing SaaS spécialisée.

Le marketing SaaS nécessite une compréhension nuancée du paysage B2B, des parcours clients complexes et du monde en constante évolution de la technologie.

Qu'il s'agisse de créer des récits de marque convaincants, de mener des campagnes ciblées, d'optimiser les conversions ou de fidéliser les clients à long terme, une agence compétente peut fournir l'expertise et les ressources nécessaires pour alimenter la croissance durable de votre entreprise SaaS.

Dans cet article de blog, nous explorerons le rôle essentiel du marketing SaaS dans le monde moderne de l'entreprise et les aspects clés des stratégies de marketing SaaS B2B réussies.

Comprendre les agences de marketing SaaS

Pour comprendre les nuances spécifiques de ce champ, explorons les subtilités des agences de marketing SaaS B2B.

Qu'est-ce qu'une agence de marketing SaaS ?

Une agence de marketing SaaS est spécialisée dans la création et la mise en œuvre de stratégies marketing explicitement adaptées aux entreprises de logiciels en tant que service (SaaS). Ces agences connaissent bien les besoins spécifiques du SaaS, tels que les stratégies d'intégration, les cycles de renouvellement et la réussite des clients, garantissant ainsi la croissance des entreprises basées sur l'abonnement.

Ces agences utilisent également des outils d'analyse SaaS pour créer des stratégies basées sur les données pour l'analyse marketing, l'optimisation du taux de conversion et le référencement technique. Ces stratégies couvrent l'ensemble du parcours client, de l'acquisition à la fidélisation.

👀 Le saviez-vous ? Il existe plus de 9 000 entreprises SaaS aux États-Unis.

Différences entre les stratégies marketing SaaS et traditionnelles

Le tableau suivant met en évidence les points qui distinguent ces deux canaux et stratégies marketing :

Différence Stratégies marketing SaaS Stratégies marketing traditionnelles Public cible Audiences de niche, à l'aise avec le numérique, ayant des difficultés et des besoins spécifiques Les audiences larges, souvent basées sur l'emplacement, sont segmentées par données démographiques Indicateurs clés de performance Coût d'acquisition client (CAC), revenu mensuel récurrent (MRR), taux de désabonnement et valeur à vie (LTV) Notoriété de la marque, volume des ventes et part de marché Entonnoir de vente Entonnoir récurrent : Acquisition → Activation → Fidélisation → Parrainage → Revenus Les entonnoirs SaaS mettent l'accent sur l'engagement à long terme, la vente incitative et encouragent les renouvellements ou les abonnements Entonnoir linéaire : Notoriété → Intérêt → Désir → Action Les entonnoirs traditionnels visent à susciter une décision d'achat unique, qui se termine par la vente Objectif de la campagne Centré sur le client, mettant l'accent sur la valeur, les solutions et l'engagement Campagnes centrées sur les produits mettant en avant les fonctionnalités et l'attrait émotionnel Résultat de la campagne Abonnements, engagement des utilisateurs, ventes incitatives et fidélisation à long terme Achats ponctuels, fidélité à la marque et mémorisation

Pourquoi les entreprises ont-elles besoin d'une agence de marketing SaaS ?

Le marketing B2B ne se limite plus à la vente ; c'est une expérience achevée. Chaque étape, de l'intégration d'un nouvel utilisateur à la vente du produit, définit la façon dont le client perçoit votre entreprise. La croissance du B2B dépend fortement des relations à long terme et de la fidélisation des clients.

En se concentrant sur des stratégies éprouvées, ces agences alignent leurs efforts sur des objectifs spécifiques au SaaS, tels que la croissance des abonnements et la réduction du taux de désabonnement. De la création de contenu au marketing des médias sociaux , elles garantissent des informations exploitables sur vos campagnes.

Les entreprises B2B SaaS peuvent tirer un grand profit des capacités spécialisées des agences de marketing SaaS pour atteindre leurs objectifs d'entreprise, assurer la croissance de leurs revenus et conserver un avantage concurrentiel sur un marché de plus en plus encombré.

👀 Le saviez-vous ? Alors que 86 % des professionnels de l'informatique accordent la priorité à l'automatisation du SaaS, 64 % d'entre eux ont du mal à la mettre en œuvre efficacement en raison d'un manque d'informations exploitables.

Services clés proposés par les agences de marketing SaaS

Les agences SaaS fournissent des services spécialisés adaptés aux défis uniques des modèles d'entreprise SaaS, garantissant une croissance durable et des résultats mesurables. Examinons certains de leurs principaux services :

Génération de leads pour les entreprises SaaS : Les agences de marketing SaaS utilisent des outils tels que LinkedIn Sales Navigator et Google Ads pour établir une connexion entre les entreprises SaaS B2B et les décideurs clés

Marketing de contenu pour le SaaS : Le marketing de contenu aide les entreprises de SaaS à accroître la notoriété de leur marque et à mettre en valeur la valeur de leurs produits par le biais de blogs, d'études de cas, de livres blancs, de webinaires, de guides et de livres électroniques

Stratégies de référencement : Les agences de marketing SaaS sont spécialisées dans le référencement technique, l'optimisation du contenu et les stratégies de création de liens qui contribuent à améliorer votre classement et à générer du trafic

Compétences techniques : Les agences SaaS veillent également à ce que les aspects techniques tels que la vitesse du site, la réactivité mobile et les données structurées soient optimisés pour de meilleures performances de recherche

Marketing par e-mail : ces agences peuvent vous aider à concevoir des campagnes d'e-mailing personnalisées avec un contenu et des appels à l'action convaincants qui permettent d'obtenir des taux d'engagement plus élevés

👀 Le saviez-vous ? Une étude récente a montré que les résultats de recherche organiques comptaient pour 45,1 % de tous les clics sur les résultats de recherche. Étant donné que les utilisateurs ont tendance à faire davantage confiance aux résultats de recherche organiques qu'aux publicités, l'optimisation de votre site web pour les moteurs de recherche (SEO) est cruciale pour attirer un public plus large.

Les meilleures agences de marketing SaaS

Voici une liste des meilleures agences de marketing SaaS qui excellent dans la stimulation de la croissance et l'obtention de résultats pour les entreprises SaaS. Ces agences sont expertes dans l'adaptation de stratégies pour relever les défis uniques de l'industrie du SaaS, aidant les entreprises à se développer et à réussir.

1. Roketto

via Roketto

Roketto est une agence de marketing spécialisée dans les stratégies de marketing entrant pour les entreprises SaaS B2B. Son expertise couvre le marketing de contenu, le référencement, la conception de sites web, le marketing par e-mail et la mise en œuvre de HubSpot, qui visent tous à stimuler la croissance.

Roketto élabore des stratégies marketing SaaS sur mesure pour acquérir et fidéliser des clients. L'agence favorise une croissance durable et une réussite à long terme grâce à la génération de prospects, l'acquisition de clients et la fidélisation.

Services proposés

Forfait marketing personnalisé de 12 mois

Identification et ciblage du profil type de l'acheteur

Un marketing ciblé pour attirer des prospects sans la traditionnelle prospection à froid

Tarification

Tarification personnalisée

👀 Le saviez-vous ? Des rapports suggèrent que pour chaque dollar dépensé en marketing par e-mail, les spécialistes du marketing gagnent 42 dollars, ce qui signifie un retour sur investissement moyen de 4 200 %, ce qui en fait un outil irremplaçable pour les entreprises SaaS.

2. Grain unique

via Single Grain

Agence de marketing numérique spécialisée dans la stimulation de la croissance des entreprises SaaS, B2B et technologiques grâce à des stratégies personnalisées, Single Grain exploite des services de marketing numérique avancés tels que le référencement optimisé par IA, le marketing de contenu et les stratégies de publicité payante.

Elle permet d'améliorer considérablement les indicateurs clés tels que la croissance des abonnements, la génération de leads et l'optimisation des revenus, ce qui se traduit par une augmentation de votre résultat net.

Services proposés

Elle possède une expertise approfondie dans les secteurs du SaaS, du B2B et de la technologie, garantissant ainsi la pertinence et l'efficacité des stratégies pour les industries de niche

Donne la priorité à la croissance des abonnements, à l'optimisation des revenus et à l'amélioration des taux de conversion en mettant l'accent sur des indicateurs tangibles et mesurables

Crée des contenus pertinents et organise des évènements influents dans le secteur qui apportent de la valeur à la communauté SaaS

Tarification

Tarification personnalisée

3. Promo Ninja

via Ninja Promo

Ninja Promo est une option idéale pour une entreprise SaaS qui cherche à renforcer sa présence en ligne, à augmenter l'acquisition de clients et à optimiser ses efforts de marketing grâce à des stratégies basées sur les données. Elle est particulièrement bien adaptée aux entreprises technologiques, fintech et blockchain.

Parmi ses projets notables, on peut citer :

Augmentation de 263 % du volume de prospects d'un trimestre à l'autre dans le cadre d'un projet SaaS A aidé OVHCloud à atteindre un retour sur investissement publicitaire (ROAS) de 300 % grâce à des campagnes ciblées Augmentation de 250 % de l'engagement communautaire d'un client en cinq semaines

Services proposés

Des services marketing complets adaptés aux besoins du SaaS

Intégration rapide du projet avec une équipe prête à démarrer dans la journée suivant la consultation

L'accent est mis sur les stratégies basées sur des indicateurs pour affiner les campagnes et optimiser leur efficacité

Tarification

Forfait de démarrage (40 heures) : 3 200 $/mois

Forfait Boost (80 heures) : 5 600 $/mois

Forfait complet (160 heures) : 9 600 $/mois

4. Inturact

via Inturact

En se concentrant sur la génération de la demande, Interact est la solution idéale pour les entreprises SaaS en phase de démarrage et de développement qui souhaitent accélérer leur croissance, optimiser l'acquisition d'utilisateurs et améliorer la fidélisation.

Son travail remarquable comprend :

Améliorer les taux d'activation des utilisateurs de plus de 200 % pour les clients SaaS Développement réussi de stratégies qui ont permis d'augmenter le MRR d'une entreprise SaaS de taille moyenne de 150 % en un an

Services proposés

Services marketing sur mesure, y compris conseil en stratégie de croissance, génération de leads, optimisation du taux de conversion, marketing de contenu

Approche centrée sur le SaaS et mettant l'accent sur les stratégies basées sur les données

Concentrez-vous sur la fidélisation de la clientèle et la génération de revenus à long terme

Tarification

Tarification personnalisée

5. CoBloom

via Co Blo om

Spécialisée dans le marketing numérique axé sur la croissance pour les entreprises SaaS, CoBloom est idéale pour ceux qui recherchent une croissance durable grâce au marketing entrant et aux stratégies centrées sur le client.

Son travail remarquable comprend :

Utilisation de la publicité payante pour générer 357 prospects pertinents à partir de seulement 1 325 visites pour Scale, soit un taux de conversion soutenu de 27 % Augmentation du nombre de visites mensuelles issues des recherches naturelles de 0 à 10 000 en deux ans pour une entreprise de logiciels de sécurité

Services proposés

Expertise en inbound marketing adaptée aux entreprises SaaS

Expérience avérée dans l'amélioration de la génération de leads et du trafic organique

Axé sur la réalisation d'objectifs à long terme pour l'entreprise grâce à des stratégies durables

Une compréhension approfondie des indicateurs SaaS et des comportements de l'audience, garantissant des campagnes ciblées

Tarification

Tarification personnalisée

6. Laboratoires de perfectionnement

via Refine Labs

Refine Labs est idéal pour les entreprises SaaS B2B qui souhaitent intensifier leurs efforts de génération de la demande, améliorer le retour sur investissement marketing et innover dans leurs stratégies d'acquisition de clients. L'agence a développé des campagnes de génération de la demande très performantes pour plusieurs entreprises SaaS.

Son travail remarquable comprend :

Une forte présence de leadership éclairé grâce à un contenu éducatif et des études de cas Des stratégies de médias payants qui ont considérablement amélioré l'efficacité marketing de ses clients

Services proposés

Une expertise éprouvée en matière de génération de demande et de campagnes médias payantes

Concentrez-vous sur des stratégies marketing basées sur les données qui produisent des résultats mesurables

Ressources complètes via « The Vault », assistance à l'apprentissage continu et à l'excellence marketing

Tarification

Conseil en stratégie de la demande : 12 000 $/mois

Gestion des médias payants : 15 000 $/mois

Stratégie créative et production publicitaire : 12 000 $/mois

Abonnement Vault : 149 $/mois par personne ou 699 $/mois par équipe

7. Bay Leaf Digital

via Bay Leaf Digital

Spécialisée dans la création de stratégies de croissance sur mesure pour les entreprises SaaS, Bay Leaf Digital est idéale pour les entreprises SaaS de taille moyenne et les entreprises qui cherchent à simplifier leurs opérations marketing et à augmenter leur MRR.

Sa connaissance approfondie du SaaS en fait un choix privilégié pour les entreprises proposant des offres de produits complexes.

Son travail remarquable comprend :

En partenariat avec un client SaaS, augmentation de 27 % du trafic organique en quatre mois Développement d'une campagne PPC qui a eu pour résultat une augmentation de 300 % des MQL (leads marketing qualifiés) pour une entreprise technologique Amélioration de plus de 40 % des conversions sur le site Web d'une entreprise SaaS grâce aux techniques de CRO

Services proposés

Une attention exclusive portée aux entreprises SaaS B2B, garantissant une expertise approfondie du secteur

Expérience éprouvée dans la génération de prospects de haute qualité et de retour sur investissement mesurable

L'accent est mis sur l'analyse et la prise de décision basée sur les données

Une approche globale combinant les médias payants, le marketing de contenu et le référencement technique

Tarification

Tarification personnalisée

8. Heinz Marketing

via Heinz Marketing

En tant qu'agence de marketing de croissance, Heinz Marketing est un fournisseur de logiciels SaaS pour les entreprises et les sociétés SaaS B2B de taille moyenne qui cherchent à aligner leurs stratégies marketing et commerciales, à améliorer leur performance en termes de conversion de prospects en revenus et à mettre en œuvre des systèmes efficaces de génération de la demande.

Son travail remarquable comprend :

A aidé un client SaaS à réduire son cycle de vente de 25 % tout en augmentant les taux de conversion grâce à des stratégies optimisées d'aide à la vente Lancement réussi d'une campagne de génération de la demande pour une entreprise SaaS, avec pour résultat une augmentation de 300 % du nombre de MQL en six mois Développement d'une stratégie complète de marketing de contenu qui a permis d'augmenter le trafic organique de 150 % pour une entreprise de logiciels

Services proposés

Une expertise approfondie dans la combinaison de l'aide à la vente et des stratégies marketing

Expérience avérée dans l'amélioration des performances du pipeline et du retour sur investissement pour les clients SaaS

Mettre l'accent sur des résultats mesurables à long terme grâce à des approches basées sur les données

Tarification

Tarification personnalisée

9. Ironpaper

via Ironpaper

Agence de conseil en marketing de croissance, Ironpaper se concentre sur la création de stratégies personnalisées et basées sur les données pour générer une croissance mesurable et augmenter le MRR.

Ironpaper est idéal pour les entreprises SaaS de taille moyenne et les entreprises qui recherchent un partenaire stratégique pour les aider à se développer grâce au marketing entrant et aux stratégies avancées de référencement naturel.

Parmi ses travaux notables, on peut citer :

A aidé un client SaaS à augmenter de 50 % ses taux de conversion des canaux entrants grâce à l'optimisation du contenu et à des stratégies de référencement efficaces A travaillé avec une entreprise SaaS pour améliorer le trafic du site web de 300 % en un an, en se concentrant sur le référencement et le marketing de contenu A mené une campagne de médias payants qui a eu pour résultat une augmentation de 150 % des prospects qualifiés en six mois

Services proposés

Accent mis sur le marketing entrant et les stratégies de croissance à long terme pour les entreprises SaaS

Combiner le référencement naturel, le marketing de contenu et les médias payants pour obtenir des résultats

Capacité avérée à optimiser les entonnoirs de conversion et à améliorer les taux de conversion des prospects en clients

Tarification

Tarification personnalisée

10. Attirer des prospects

via HookLead

En se concentrant sur la génération de trafic ciblé, l'optimisation des entonnoirs de prospects et l'amélioration de l'acquisition et de la fidélisation des clients grâce à des stratégies marketing personnalisées, HookLead s'adresse aux entreprises B2B SaaS de taille moyenne et aux entreprises qui cherchent à mettre en œuvre des stratégies de marketing basées sur les comptes, à améliorer la qualité des prospects et à générer un trafic à fort taux de conversion.

Son travail remarquable comprend :

Mise en œuvre réussie de stratégies ABM qui ont permis à un client SaaS d'augmenter de 40 % la qualité de ses prospects entrants J'ai fourni une stratégie de référencement et de marketing de contenu pour une entreprise SaaS qui a eu pour résultat une augmentation de 150 % du trafic organique et des taux de conversion supérieurs de 25 % en six mois A dirigé une campagne complète de maturation des prospects qui a généré trois fois plus de prospects qualifiés en moins de trois mois

Services proposés

Solide expertise en marketing basé sur les comptes (ABM) et en maturation des prospects pour les entreprises SaaS

Mettre en œuvre une approche basée sur les données, en veillant à ce que les stratégies marketing soient optimisées pour une génération et une conversion de prospects de haute qualité

Tarification

Tarification personnalisée

11. Simple Tiger

via Simple Tiger

Simple Tiger adapte les stratégies pour s'assurer que les entreprises SaaS attirent et convertissent efficacement leurs clients idéaux. Il est idéal pour les entreprises SaaS qui souhaitent améliorer leurs techniques de marketing entrant et sortant, en se concentrant principalement sur la génération de trafic de haute qualité et l'amélioration des processus de maturation des prospects.

Son travail remarquable comprend :

A aidé une entreprise SaaS à augmenter le trafic de son site web de 250 % grâce à des stratégies de référencement naturel et des campagnes payantes ciblées La mise en œuvre réussie de stratégies de maturation des prospects et de marketing par e-mail, avec pour résultat une augmentation de 30 % du nombre de MQL et une amélioration des taux de conversion dans l'entonnoir de vente

Services proposés

Expertise en stratégies de marketing full-funnel, de la génération de leads en haut du funnel aux conversions en bas du funnel

Une approche marketing axée sur les données et les résultats, qui met l'accent sur les améliorations mesurables

Solide expérience dans les médias payants et la croissance organique, offrant une solution complète de marketing SaaS

Tarification

Tarification personnalisée

🧠 Fait amusant : les taux de fidélisation des clients dans le SaaS suivent généralement une trajectoire ascendante. Les entreprises en phase de démarrage peuvent connaître un taux de désabonnement plus élevé, mais les taux de fidélisation augmentent considérablement à mesure qu'elles affinent leur produit et comprennent mieux leur marché cible.

Choisir la bonne agence de marketing SaaS

Avec autant d'options sur le marché, il est difficile de choisir la bonne agence de marketing pour votre entreprise. La clé est de privilégier un partenariat stratégique qui s'aligne sur les objectifs de votre entreprise et qui a fait ses preuves dans le développement d'entreprises SaaS.

Critères à prendre en compte lors de la sélection d'une agence

Voici ce que nous vous conseillons de prendre en compte avant de prendre une décision :

Vos besoins par rapport à leur expertise : Faites correspondre vos objectifs marketing spécifiques (génération de leads, SEO ou lancement de produit) aux domaines de spécialisation de l'agence

Expérience spécifique à l'industrie : Les agences spécialisées dans le SaaS comprennent souvent les indicateurs cruciaux tels que la croissance du revenu annuel récurrent, la gestion du taux de désabonnement et les entonnoirs de vente du SaaS, garantissant ainsi des stratégies adaptées à cet espace

Votre budget : Assurez-vous que les tarifs de l'agence correspondent à vos ressources financières. Certaines agences s'adressent aux start-ups aux budgets limités, tandis que d'autres se concentrent sur les entreprises SaaS établies qui ont besoin de services haut de gamme

Flexibilité du service client et du service : Évaluez leur réactivité et leur volonté d'adapter les stratégies à l'évolution de vos besoins, en garantissant une collaboration à long terme sans rigidité

Compatibilité de la pile technologique : Vérifiez que l'agence connaît bien les outils que vous utilisez déjà. Une intégration transparente avec votre pile CRM et SaaS existante évite les perturbations du flux de travail

💡Conseil de pro : Donnez la priorité aux agences ayant de l'expérience dans les stratégies de fidélisation de la clientèle. Dans le secteur du SaaS, il est tout aussi important de conserver ses clients existants que d'en attirer de nouveaux. Une agence qui comprend l'importance de la gestion du taux de désabonnement et des programmes de fidélisation vous aidera à établir des relations à long terme avec vos clients, ce qui favorisera une croissance durable.

Comment évaluer leurs performances passées

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour évaluer les performances passées d'une agence de marketing SaaS :

Bouche à oreille et avis en ligne

Discutez avec des pairs de votre réseau ou de vos groupes professionnels pour obtenir des commentaires de première main sur leurs expériences avec des agences de marketing SaaS. Les avis en ligne sur des plateformes telles que Clutch, G2 ou Google Reviews peuvent fournir des informations supplémentaires sur la satisfaction des clients et les performances des agences.

Études de cas et résultats

Consultez les rapports détaillés sur la manière dont l'agence a obtenu des réussites mesurables pour ses clients SaaS. Des indicateurs tels que l'augmentation du MRR, l'amélioration des taux de conversion ou l'optimisation des campagnes de génération de leads peuvent démontrer leur capacité à obtenir des résultats.

Portfolio de clients

Examinez le portfolio de clients de l'agence pour évaluer son expérience et sa pertinence dans le secteur. Le travail avec des entreprises SaaS notables ou la réussite de campagnes complexes indiquent leur capacité à gérer divers besoins marketing.

🧠Fait amusant : Les agences SaaS B2B prospèrent grâce aux recommandations. Le bouche-à-oreille et les témoignages de clients sont souvent leurs principaux moteurs de développement, les clients satisfaits partageant la valeur de leur travail.

Témoignages et études de cas

Voici deux études de cas pour vous aider à comprendre ce que vous devez rechercher. En explorant des réussites réelles, vous comprendrez mieux les stratégies efficaces et les facteurs clés qui génèrent des résultats.

1. NP Digital

NP Digital est un nom réputé dans le domaine de la croissance SaaS, qui s'appuie sur des stratégies avancées de marketing et de référencement naturel adaptées aux besoins uniques des entreprises.

Un exemple notable de réussite est sa collaboration avec Tentrr, une plateforme de camping. Grâce à l'optimisation ciblée des mots-clés, à la création de contenus de haute qualité et à la création de liens stratégiques, NP Digital a obtenu une augmentation remarquable de 458 % des clics organiques de Tentrr sur une période de 15 mois.

Cette réussite démontre la capacité de NP Digital à élaborer des stratégies de référencement personnalisées qui améliorent la visibilité des recherches, renforcent l'engagement des utilisateurs et favorisent une croissance durable. L'approche de NP Digital comprend une analyse approfondie du marché, l'identification des opportunités concurrentielles et la mise en œuvre de campagnes basées sur les données, qui contribuent toutes à la croissance à long terme de leurs clients.

2. Inturact

Inturact a fait ses preuves en matière d'amélioration des MRR pour ses clients.

Un exemple notable est sa collaboration avec Whip Around, une société de logiciels de gestion de flotte. En six mois, Inturact a doublé le MRR de Whip Around , qui est passé de 9 000 à 20 000 dollars, soit une augmentation de 122 %.

Cette réussite s'est accompagnée d'une augmentation de 800 % du trafic organique et de la mise en place de solutions payantes évolutives pour des revenus prévisibles.

L'approche d'Inturact consiste à mettre en œuvre des canaux payants évolutifs, à optimiser les processus d'intégration des utilisateurs et à développer des stratégies complètes de marketing entrant.

ClickUp pour la mise en œuvre de stratégies marketing SaaS et la gestion d'agences

Une agence de marketing B2B SaaS peut vous aider à développer des stratégies et des idées de croissance, mais les bons outils vous aideront à mettre en œuvre ces stratégies et à les faire fonctionner en faveur de votre entreprise.

C'est là qu'intervient ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail.

Notre mentalité est la suivante : « Si ce n'est pas dans ClickUp, ça n'existe pas. » Ainsi, de nos jours, il est essentiel que chaque activité marketing soit saisie dans ClickUp où elle sera visible par toutes les parties prenantes.

En centralisant les outils, les projets et la communication avec ClickUp, les équipes marketing peuvent éliminer les redondances, réduire les changements de contexte et se concentrer sur un travail à fort impact.

Restez organisé grâce au logiciel de gestion de projet ClickUp Marketing et utilisez des outils efficaces tels que le CRM SaaS pour la planification, l'exécution et le suivi des campagnes.

Exploitez les tâches ClickUp pour décomposer les campagnes complexes en éléments gérables, avec des tâches parentes pour les objectifs généraux et des sous-tâches pour les livrables spécifiques, garantissant ainsi un suivi complet du projet.

La plateforme permet l'attribution de tâches en fonction des priorités et permet aux équipes de définir différents niveaux de priorité, tels que « Urgent », « Élevé » ou « Normal »

Définissez les priorités de vos projets avec les tâches ClickUp

Avec des fonctionnalités telles que Commenter et Discuter, qui permettent à votre équipe de communiquer rapidement, ClickUp améliore la collaboration en temps réel. Cela réduit le besoin de longues chaînes d'e-mails et améliore l'alignement et la transparence de l'équipe.

Communiquez efficacement avec votre équipe marketing sans quitter votre environnement de travail grâce à ClickUp. Discutez

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les discussions en ligne pour communiquer avec leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, la gestion de vos projets marketing, la messagerie, les e-mails et les discussions convergent en un seul endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

Choisissez de travailler avec ClickUp Automations pour éliminer les tâches répétitives, telles que l'attribution automatique des tâches et les mises à jour de statut. L'automatisation de votre travail augmente l'efficacité et permet à votre équipe de se concentrer sur le développement de stratégies essentielles.

Tirez parti de l'automatisation du marketing avec ClickUp Automations

Vous voulez un aperçu visuel clair des performances de votre campagne ? Utilisez les tableaux de bord ClickUp. Son interface personnalisable aide les équipes à suivre les indicateurs clés et à ajuster les stratégies en temps réel pour optimiser les résultats.

Visualisez les indicateurs marketing de manière transparente grâce aux tableaux de bord ClickUp

Le logiciel ClickUp pour les agences de création peut également aider les agences de marketing SaaS B2B à optimiser les performances de leurs équipes en visualisant leur capacité en temps réel, en identifiant et en évitant les goulots d'étranglement dans les flux de travail, et en répartissant stratégiquement les ressources entre les projets.

Créez vos forfaits marketing en un seul endroit avec le logiciel ClickUp pour les agences de création

Enfin, la capacité de ClickUp à s'intégrer à d'autres outils tels que les CRM, les plateformes de marketing par e-mail et les applications SaaS centralise les efforts de marketing, ce qui facilite la gestion des données, de la communication et des flux de travail à partir d'une seule plateforme.

Obtenir un modèle gratuit Forfait ClickUp pour les agences de marketing : planifiez, exécutez et suivez rapidement vos campagnes

Utilisez le modèle de gestion d'agence ClickUp pour gérer plusieurs clients, coordonner les équipes, vous concentrer sur des objectifs qui ont un réel impact et suivre la progression de tous vos projets marketing à partir d'un seul affichage centralisé.

Ses statuts personnalisés permettent de suivre l'avancement des projets en un coup d'œil, ses champs personnalisés organisent les détails clés tels que les informations de compte et la taille du contrat, et ses vues personnalisées offrent un accès rapide aux tableaux de bord essentiels. De plus, améliorez la gestion de projet grâce au suivi du temps, aux étiquettes, aux avertissements de dépendance et aux e-mails intégrés pour que tout reste sur la bonne voie.

Cependant, si vous souhaitez un modèle qui vous permette de gérer plusieurs clients et campagnes, le modèle d'agence marketing ClickUp pourrait être ce qu'il vous faut.

Gardez une longueur d'avance grâce à la bonne agence de marketing B2B

Il est essentiel de s'associer à la bonne agence de marketing SaaS pour assurer la croissance de l'entreprise. Ces agences se concentrent sur la génération de leads, le référencement naturel et la génération de la demande, adaptées aux entreprises basées sur l'abonnement. Choisissez une agence ayant une expérience du secteur et de solides antécédents dans les défis spécifiques au SaaS.

ClickUp aide vos équipes à rester organisées et à collaborer efficacement grâce à des flux de travail personnalisables, à la gestion des tâches et au suivi du temps en temps réel. Il simplifie la gestion des campagnes, stimule la productivité et optimise les indicateurs tels que le revenu annuel récurrent et le taux de désabonnement.

Une bonne agence, associée aux puissantes fonctionnalités de ClickUp, peut vous aider à améliorer votre visibilité et à atteindre une croissance à long terme.

Prêt à booster votre marketing SaaS ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !