Comment trouver un travail à domicile : conseils et outils

Votre boîte de réception vous signale une nouvelle alerte emploi : une autre position à distance qui semble parfaite. Mais après avoir parcouru les exigences, le doute s'installe. Avez-vous vraiment besoin de cinq ans d'expérience pour un rôle de débutant ? Et pourquoi toutes les offres semblent-elles trop belles pour être vraies ou hors de portée ?

Mais voici le truc : de nombreuses entreprises recrutent actuellement des travailleurs à distance. Il vous suffit de trouver la bonne opportunité.

Ce blog vous explique comment trouver un travail à domicile, depuis la recherche d'opportunités légitimes jusqu'à la création d'une candidature qui ne passera pas inaperçue. 📑

⭐ Modèle présenté La recherche d'un emploi peut être difficile. Le suivi des offres d'emploi, la gestion des candidatures et l'organisation des discussions avec les recruteurs peuvent rapidement devenir fastidieux, voire décourageants. Le modèle ClickUp Job Search est un hub centralisé qui vous permet de suivre toutes vos activités de recherche d'emploi. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui ! Obtenez un modèle gratuit Suivez efficacement vos candidatures grâce au modèle de recherche d'emploi ClickUp

Comprendre le marché du travail à domicile

Le télétravail occupe désormais une place importante sur le marché du travail et offre plus d'opportunités que jamais dans différents secteurs. Les entreprises développent leurs équipes à distance, ce qui facilite la recherche de rôles adaptés à différents ensembles de compétences et objectifs de carrière.

Mais avant de vous lancer dans votre recherche, il est utile de comprendre pourquoi le télétravail est attrayant et quels sont les secteurs qui offrent les meilleures options.

Avantages du télétravail

Le travail à domicile présente plusieurs avantages. Parmi ceux-ci, on peut citer :

Plus de flexibilité : Définissez votre horaire et travaillez où vous voulez

Meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée : Passez moins de temps dans les transports et consacrez-vous davantage à ce qui compte vraiment

Plus d'opportunités professionnelles : postulez à des emplois flexibles au-delà de votre région

Économies : Réduisez vos frais de transport, vos dépenses vestimentaires et vos dépenses quotidiennes

Augmentation de la productivité : Travaillez dans un environnement sans distraction qui correspond à votre style

💡 Conseil de pro : Si vous souhaitez changer de carrière, mettez en avant les compétences transférables au télétravail, telles que la communication, l'autodiscipline et la collaboration numérique.

Secteurs proposant des emplois à distance

Tous les emplois ne peuvent pas être effectués à domicile, mais de nombreux secteurs ont adopté le télétravail. Voici quelques-uns des principaux champs qui recrutent des professionnels à distance :

Technologie

Les rôles dans le développement de logiciels, l'assistance informatique et la cybersécurité permettent souvent le télétravail. Les entreprises ont besoin de professionnels qualifiés pour gérer les réseaux, créer des applications et sécuriser les données.

🧠 Anecdote : La NASA a contribué à lancer le télétravail. Dans les années 1970, un ingénieur de la NASA nommé Jack Nilles a inventé le terme « télétravail » alors qu'il étudiait des moyens de réduire les embouteillages. Son idée était très en avance sur son temps.

Marketing et création de contenu

Les rédacteurs, les gestionnaires de réseaux sociaux, les spécialistes du référencement et les graphistes peuvent trouver de nombreuses opportunités de travail à distance. Les entreprises s'appuient sur le contenu numérique pour atteindre leur public, ce qui rend ces rôles très demandés.

Service à la clientèle

De nombreuses entreprises embauchent des représentants à distance pour traiter les demandes des clients par chat, e-mail ou assistance téléphonique. Ces rôles ne nécessitent pas toujours d'expérience préalable, ce qui en fait un excellent point d'entrée dans le télétravail.

Éducation et formation

Les tuteurs en ligne, les créateurs de cours et les concepteurs pédagogiques contribuent à dispenser des programmes d'éducation et de formation à distance. Avec l'essor continu de l'apprentissage en ligne, la demande de professionnels qualifiés dans ce champ est en hausse.

Santé

Les services de télésanté se sont développés, créant des opportunités pour les infirmières à distance, les codeurs médicaux et les coachs santé. De nombreux rôles administratifs dans le domaine de la santé peuvent également être effectués depuis chez soi.

🔍 Le saviez-vous ? Certains pays rémunèrent les personnes qui travaillent à distance. Des pays comme la Barbade, le Portugal et l'Italie proposent des visas pour les nomades numériques afin d'attirer les télétravailleurs qui souhaitent vivre à l'étranger tout en conservant leur emploi.

Compétences essentielles pour le télétravail

Pour réussir dans un emploi à distance, il faut plus qu'un ordinateur portable et une connexion Internet. Voici quelques compétences clés qui font la différence dans divers types d'emplois à distance:

Gestion du temps : hiérarchisez les tâches, fixez des délais et restez concentré sans supervision constante

Autodiscipline : Restez motivé et achevez votre travail dans les délais impartis sans avoir à rendre de comptes à quelqu'un

Communication : rédigez des e-mails clairs, participez à des réunions virtuelles et collaborez avec des personnes situées dans différents fuseaux horaires

Compétences techniques : Maîtrise des outils de télétravail tels que les plateformes de visioconférence, Maîtrise des outils de télétravail tels que les plateformes de visioconférence, les logiciels de gestion des tâches et les systèmes de stockage cloud

Résolution de problèmes : Relevez les défis de manière autonome et trouvez des solutions sans assistance immédiate de vos collègues ou supérieurs

Adaptabilité : Adaptez-vous à de nouveaux outils, flux de travail et dynamiques d'équipe dans un environnement à distance

Comment trouver un emploi à domicile

Pour décrocher un emploi à distance, il ne suffit pas d'envoyer des candidatures. Une approche adaptée peut vous aider à trouver plus rapidement des opportunités sérieuses et à vous démarquer auprès des employeurs. Voici comment vous lancer. 🏁

Plateformes de recherche d'emplois à distance

Les tableaux d'affichage facilitent le filtrage des offres d'emploi à distance et permettent d'éviter les arnaques. Voici quelques-unes des meilleures plateformes pour les personnes à la recherche d'un emploi à distance :

LinkedIn Jobs : Trouvez des rôles à distance, connectez-vous avec des recruteurs et mettez en avant vos compétences

We Work Remotely : Parcourez les listes d'offres d'emploi proposées par des entreprises qui recrutent des équipes travaillant entièrement à distance

FlexJobs : Accédez à des offres d'emploi à distance vérifiées sans vous soucier des arnaques

Remote. co : Découvrez des emplois à distance dans différents secteurs, du service client à la technologie

AngelList : Découvrez des rôles à distance dans des start-ups à la recherche de talents dans divers champs

Réseautage et image de marque personnelle

Une forte présence en ligne peut vous ouvrir les portes du télétravail. Le réseautage vous aide à entrer en contact avec des employeurs potentiels, tandis que l'image de marque personnelle vous rend plus visible auprès des recruteurs.

Voici quelques conseils pour vous aider dans votre recherche d'emploi:

Optimisez votre profil LinkedIn : mettez en avant vos compétences adaptées au télétravail et mettez à jour votre section « Expérience »

Impliquez-vous dans les communautés professionnelles : Rejoignez des groupes LinkedIn, des canaux Slack et des forums professionnels pour entrer en contact avec des professionnels qui partagent vos idées

Présentez votre travail : créez un portfolio en ligne, rédigez des articles de blog ou partagez vos idées sur les réseaux sociaux pour asseoir votre crédibilité

Faites appel à votre réseau : faites savoir à vos anciens collègues, mentors et contacts professionnels que vous recherchez un emploi en télétravail

📖 À lire également : Les meilleures astuces pour booster votre productivité lorsque vous travaillez à domicile

Préparation aux candidatures à des emplois à distance

Une candidature solide fait toute la différence lorsque vous postulez à des emplois à distance. Les responsables du recrutement recherchent des candidats capables de communiquer efficacement, d'être organisés et de travailler de manière autonome. La première étape consiste à rédiger un CV et une lettre de motivation convaincants, puis à préparer les entretiens et à assurer le suivi des candidatures.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, simplifie le processus. Elle combine les tâches, les documents, les objectifs et la communication en un seul endroit, éliminant ainsi le besoin de jongler entre plusieurs outils.

Voyons comment cela peut faciliter et rendre plus efficace le processus de recherche d'emploi. 📋

Si vous jonglez entre Google Docs pour vos CV, Trello pour le suivi et les rappels sur votre téléphone, vous n'êtes pas seul. Mais que se passerait-il si un seul outil pouvait tout gérer ?

Voici une comparaison rapide entre ClickUp et d'autres outils généralement utilisés par les demandeurs d'emploi :

Outil/Fonctionnalité ClickUp Google Docs / Sheets Notion Trello 📄 Stockage de CV et lettres de motivation ✅ Documents ClickUp avec dossiers ✅ Des documents, mais moins structurés ✅ Pages, installation de la mise en forme nécessaire ❌ Ne convient pas à la rédaction 🧠 Assistant de rédaction IA ✅ ClickUp Brain (sur mesure) ❌ Rédaction manuelle uniquement 🟡 IA limitée avec modules complémentaires tiers ❌ Indisponible ✅ Suivi des tâches et mises à jour de statut ✅ Tâches, champs personnalisés ❌ Manuel avec cases à cocher 🟡 Nécessite une installation ✅ Idéal pour le style Kanban 🗓️ Intégration du calendrier ✅ Calendrier ClickUp Afficher 🟡 Liens vers le calendrier manuel 🟡 Nécessite une installation d'intégration 🟡 Limité via les Power-Ups 🧭 Définition d'objectifs et suivi de la progression ✅ Objectifs, répartition hebdomadaire ❌ Manuel 🟡 Nécessite une installation manuelle ❌ Non intégré 🔔 Rappels d'entretien et de suivi ✅ Rappels ClickUp ❌ Indisponible ❌ Non intégré ❌ Non conçu pour cela 🧩 Modèles pour la recherche d'emploi et la planification ✅ Plusieurs modèles prédéfinis ❌ Installation manuelle 🟡 Modèles communautaires ❌ Disponibilité limitée

*verdict : ClickUp offre aux demandeurs d'emploi un environnement de travail numérique tout-en-un, leur évitant ainsi d'avoir à passer d'un outil à l'autre pour rester organisés. Voyons cela en détail.

Rédiger un CV et une lettre de motivation convaincants

Un CV et une lettre de motivation bien structurés peuvent faire toute la différence pour décrocher un entretien.

Bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA

Utilisez ClickUp Brain pour générer des points forts pour votre CV en fonction de l'emploi recherché

ClickUp Brain est un compagnon de travail alimenté par l'IA qui aide les demandeurs d'emploi à chaque étape du processus de candidature. Il génère des points clés personnalisés pour votre CV, rédige des propositions d'emploi et des lettres de motivation pour différents rôles, et suggère même des compétences clés en fonction des descriptions de poste.

Mais cela ne s'arrête pas à l'écriture.

ClickUp Brain peut résumer de longues offres d'emploi, en extraire les détails clés et, sur la base d'informations accessibles au public, fournir des informations sur la culture de l'entreprise.

Si vous vous préparez à un entretien, vous pouvez générer des questions potentielles en fonction du rôle et du secteur d'activité, ce qui vous aidera à vous entraîner plus efficacement.

Bénéficiez d'informations sur la préparation aux entretiens et d'une assistance à la recherche grâce à l'IA avec ClickUp Brain

Par exemple, si vous postulez pour un rôle d'assistant virtuel, ClickUp Brain peut mettre en évidence les compétences essentielles requises dans la description du poste et vous suggérer des moyens de mettre en valeur votre expérience.

Il peut également fournir des résumés concis de la mission et des valeurs de l'entreprise, ce qui accélère la préparation des entretiens grâce à l'IA.

Organisez et gérez plusieurs documents de candidature

Il est essentiel de personnaliser vos CV et lettres de motivation en fonction des différents rôles, mais garder une trace de toutes les versions peut rapidement devenir fastidieux.

Stockez et classez vos documents de candidature dans ClickUp Docs

ClickUp Docs offre un moyen structuré de stocker, modifier et accéder à tous vos documents de candidature à un seul endroit.

Au lieu de fouiller dans des dossiers pour trouver le bon fichier, les demandeurs d'emploi peuvent organiser leurs documents par type de rôle, secteur d'activité ou nom d'entreprise.

Et surtout, plus besoin de parcourir 47 onglets pour retrouver votre dernière version de lettre de motivation. ✨

ClickUp Docs regroupe tout en un seul endroit pour que vous puissiez rester concentré sur vos candidatures, et non sur la recherche de fichiers.

Par exemple, si vous postulez à des rôles dans le marketing et l'équipe commerciale, vous pouvez créer des dossiers séparés pour chaque secteur d'activité, dans lesquels vous stockerez des CV, des lettres de motivation et des descriptions de poste personnalisés pour y accéder rapidement.

⚙️ Bonus : Essayez des modèles de CV techniques pour présenter efficacement votre expertise.

Réussir vos entretiens d'embauche à distance

Une entrevue bien préparée augmente vos chances d'obtenir un emploi.

ClickUp vous aide à suivre vos entretiens, à organiser vos recherches et à gérer vos suivis, le tout en un seul endroit.

Restez à jour dans vos candidatures et vos entretiens

Organisez vos candidatures, vos entretiens et vos suivis grâce aux tâches ClickUp

Le suivi de plusieurs candidatures, des relances et des dates d'entretien peut vite devenir chaotique. ClickUp Tasks crée un système structuré pour gérer l'ensemble du processus de recherche d'emploi.

Chaque emploi peut être une tâche avec son statut : candidature envoyée, entretien prévu ou offre reçue.

Les champs personnalisés ClickUp permettent à l'organisation de franchir une étape supplémentaire. Ils permettent aux utilisateurs d'ajouter des détails spécifiques tels que :

Nom de l'entreprise : Identifiez rapidement l'employeur sans ouvrir de documents séparés

Titre du poste : Différenciez les rôles similaires dans différentes entreprises

Coordonnées du recruteur : Enregistrez les adresses e-mail ou les profils LinkedIn pour un suivi rapide

Notes d'entretien : Notez les points clés et les questions potentielles pour le prochain entretien

Imaginons que vous ayez postulé à un poste de marketing à distance et que vous ayez un entretien prochainement. Vous pouvez créer une tâche pour ce travail, mettre à jour son statut et joindre un résumé du rôle et des détails de l'entreprise. Après l'entretien, vous pouvez noter les points essentiels abordés et définir un rappel pour envoyer un e-mail de suivi.

Fixez-vous des objectifs de recherche d'emploi pour rester cohérent

ClickUp Objectifs permet aux demandeurs d'emploi de se fixer des cibles mesurables, comme soumettre un nombre spécifique de candidatures par semaine ou passer des entretiens simulés.

Restez responsable et maintenez votre élan grâce aux objectifs de recherche d'emploi dans ClickUp

Le suivi de la progression permet de responsabiliser les demandeurs d'emploi et les aide à rester concentrés. Si vous avez pour objectif de postuler à 20 emplois à distance en un mois, ClickUp Objectifs peut décomposer cet objectif en cibles hebdomadaires, ce qui vous permet de maintenir votre élan sans vous sentir dépassé.

Ainsi, si vous vous préparez à un rôle technique, vous pouvez vous fixer comme objectif d'achever trois défis de codage avant votre prochain entretien.

Gérez efficacement vos rendez-vous d'entretien

Coordonner des entretiens entre différents fuseaux horaires peut s'avérer compliqué.

Essayez le calendrier ClickUp pour une meilleure disposition visuelle

Le calendrier ClickUp offre une disposition claire et visuelle des entretiens à venir, des échéances et des rappels de suivi pour vous simplifier la tâche.

Les évènements sont classés par couleur pour distinguer les entretiens des appels de réseautage ou des dates limites de candidature, ce qui rend la planification plus intuitive. Par exemple, si vous avez un entretien vidéo le lundi et une évaluation de suivi le jeudi, la vue Calendrier vous permet de ne rien oublier. Vous pouvez également définir un délai entre les entretiens pour éviter le stress des rendez-vous consécutifs.

🧠 Anecdote : Léonard de Vinci est crédité d'avoir rédigé l'un des premiers CV connus en 1482, lorsqu'il a postulé pour un emploi auprès du duc de Milan.

Ne manquez jamais une opportunité de suivi

Faire un suivi après un entretien laisse une impression positive. Les rappels ClickUp vous permettent d'envoyer facilement des e-mails après un entretien et de vérifier régulièrement le statut de votre candidature.

Si un recruteur mentionne qu'il vous recontactera dans une semaine, vous pouvez définir un rappel pour vérifier si vous n'avez pas reçu de réponse. Cette approche proactive permet de faire avancer les candidatures.

Assurez le suivi auprès des recruteurs en temps voulu grâce aux rappels ClickUp

Les rappels ClickUp fonctionnent également pour le réseautage. Si vous vous connectez avec un responsable du recrutement sur LinkedIn, paramétrer un rappel pour lui envoyer un message dans quelques semaines vous aidera à entretenir la relation.

Utilisez un modèle de recherche d'emploi

Obtenez un modèle gratuit Suivez efficacement vos candidatures grâce au modèle de recherche d'emploi ClickUp

Le modèle de recherche d'emploi ClickUp est un hub centralisé qui vous permet de suivre les offres d'emploi, de gérer vos candidatures et d'organiser vos discussions avec les recruteurs.

Ce modèle est efficace car il décompose la recherche d'emploi en affichages ciblés :

Guide de démarrage Afficher : regroupe en un seul endroit des conseils pour la recherche d'emploi, des conseils pour rédiger votre CV et des ressources regroupe en un seul endroit des conseils pour la recherche d'emploi, des conseils pour rédiger votre CV et des ressources pour préparer vos entretiens à distance

Affichage des candidatures prioritaires : Garde les candidatures les plus importantes au premier plan

Vue Liste des entreprises : Enregistre les détails des employeurs potentiels et assure le suivi des offres d'emploi en toute simplicité

Affichage de l'étape de candidature : contient le statut de chaque candidature en un coup d'œil

🔍 Le saviez-vous ? Les animaux de compagnie sont devenus des collègues officieux. Beaucoup d'animaux aiment le télétravail, en particulier les chiens, qui peuvent désormais se promener davantage, et les chats, qui adorent s'installer sur le clavier pendant les réunions importantes.

Freelancers, ceci est pour vous !

Tous les rôles à distance ne sont pas à temps plein. Si vous êtes freelance ou postulez pour un contrat, ClickUp vous offre la structure nécessaire pour gérer plusieurs clients sans chaos.

Voici comment les freelancers peuvent utiliser ClickUp :

Suivez les livrables des clients dans des listes ou des Espaces séparés

Enregistrez vos heures avec ClickUp Time Tracking pour une facturation précise

Configurez des tâches récurrentes pour les clients réguliers, les vérifications hebdomadaires ou les factures

Utilisez Documents pour rédiger des propositions ou stocker des contrats en toute sécurité

Configurez un tableau CRM client à l'aide de champs personnalisés pour suivre les contacts, les échéances, les tarifs et les suivis

💡 Conseil de pro : utilisez le modèle ClickUp « Collaboration pour la réussite des clients freelance » pour gérer le travail, la facturation et la communication avec vos clients en un seul endroit.

📁 Autres modèles ClickUp pour simplifier votre recherche d'emploi

Les modèles ClickUp vous donnent une longueur d'avance : pas besoin de mettre en forme, pas de tâtonnements. Que vous postuliez à des emplois, constituiez un portefeuille de clients en freelance ou prépariez des entretiens, vous trouverez le modèle qui vous convient.

En voici quelques-uns à essayer :

🧠 Associez-les à ClickUp Brain pour rédiger, modifier et affiner automatiquement votre contenu avec l'aide de l'IA.

Prochaines étapes : obtenir un poste à distance et réussir dans votre rôle

Vous avez enfin décidé d'accepter un rôle à distance, et ce n'est que le début.

Obtenir la bonne rémunération, configurer un environnement de travail productif et rester organisé avec les bons outils vous aideront à réussir sur le long terme.

Voici comment tirer le meilleur parti de votre nouveau rôle. 📁

Négociation du salaire et des avantages sociaux

Les rôles à distance offrent une grande flexibilité, mais la rémunération varie en fonction de l'emplacement, du secteur d'activité et des politiques de l'entreprise.

Avant d'accepter une offre, recherchez les salaires de référence pour votre rôle à l'aide de plateformes telles que Glassdoor, Payscale ou LinkedIn Salary. Tenez compte de facteurs autres que le salaire de base, tels que les prestations de santé, les allocations pour l'équipement de bureau à domicile, le remboursement des frais d'Internet et les possibilités de développement professionnel.

Lors des négociations, mettez en avant votre valeur en soulignant vos compétences, votre expérience et vos contributions uniques. Si aucun ajustement salarial n'est possible, demandez des avantages supplémentaires tels que davantage de congés payés, des horaires flexibles ou un budget pour des espaces de coworking.

🔍 Le saviez-vous ? Avant que le télétravail ne se généralise, un groupe de développeurs de logiciels à Berlin a créé un environnement de travail partagé appelé C-Base. Il a ouvert la voie aux espaces de coworking modernes qui accueillent les télétravailleurs et les freelances.

Mise en place d'un bureau à domicile

Un bureau à domicile bien conçu améliore la concentration, minimise les distractions et aide à établir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Commencez par l'essentiel :

Environnement de travail ergonomique : Investissez dans une chaise confortable, un bureau solide et un éclairage adéquat pour réduire la fatigue et les tensions musculaires

Installation technique fiable : assurez-vous de disposer d'une connexion Internet haut débit, d'un casque antibruit et d'une source d'alimentation de secours pour travailler sans interruption

Zone de travail définie : Désignez un espace spécifique pour travailler afin de séparer votre vie professionnelle et votre vie privée, ce qui réduira les distractions mentales

Envisagez d'ajouter des outils pour booster votre productivité, comme un deuxième écran, un tableau blanc pour prendre des notes rapides ou un bureau debout pour bouger tout au long de la journée. Une installation confortable et bien rangée rend le télétravail plus efficace et plus agréable.

📖 À lire également : Conseils pour booster la productivité en télétravail

Gérer la productivité avec un logiciel dédié

La gestion des délais et des tâches sans supervision en personne nécessite des flux de travail bien structurés. Les bons outils, tels que le logiciel de gestion de projet à distance ClickUp, vous aident à maintenir le flux de travail, à respecter les délais et à garder l'équipe sur la bonne voie sans stress.

Choisissez vos horaires de travail

Une gestion efficace du temps est la clé d'un rôle à distance.

Enregistrez efficacement vos heures de travail avec ClickUp Time Tracking

Le suivi du temps ClickUp vous permet d'enregistrer les heures consacrées à vos tâches afin de rester responsable et d'éviter le surmenage.

Voici comment cela vous aide à organiser votre temps :

Suivez le temps directement sur les tâches : démarrez et arrêtez les chronomètres dans ClickUp pour voir exactement combien de temps prend chaque tâche

Consultez les rapports sur le temps de travail : Obtenez une ventilation claire de la distribution des heures de travail, ce qui vous aidera à identifier les inefficacités

Définissez les heures facturables : Marquez le temps comme facturable pour simplifier la facturation et le suivi des paiements pour les freelances et les entrepreneurs

Concentrez-vous sur l'essentiel

Toutes les tâches ne sont pas aussi urgentes les unes que les autres. Les priorités des tâches ClickUp vous permettent de classer votre travail par niveau d'importance afin que les tâches les plus importantes soient effectuées en premier. En marquant les tâches comme Urgent, Élevé, Normal ou Faible, vous indiquez clairement ce qui nécessite une action immédiate et ce qui peut attendre.

Gagnez en efficacité grâce à la gestion des tâches basée sur l'IA avec ClickUp Brain

De plus, ClickUp Brain améliore la productivité en vous aidant à hiérarchiser, résumer et organiser vos tâches sans effort. Il identifie les tâches urgentes, suggère les étapes suivantes et rédige même des mises à jour en fonction de l'activité de votre projet.

🧠 Anecdote : Certaines entreprises ont embauché des consultants en déplacement virtuel. Certaines entreprises encouragent leurs employés à faire un faux trajet, comme une petite promenade avant et après le travail, afin de créer une frontière entre la vie privée et la vie professionnelle.

Planifiez et optimisez votre télétravail

ClickUp propose des modèles de télétravail personnalisables pour faciliter le flux de travail, la coordination des tâches et la productivité.

Obtenez un modèle gratuit Le modèle de forfait télétravail de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier, gérer et suivre vos projets de télétravail.

Le modèle de forfait de télétravail ClickUp établit des directives et une structure claires, en particulier pendant les périodes de transition ou d'incertitude.

Plusieurs vues offrent une flexibilité adaptée au mode de travail de votre équipe.

Par exemple, la vue Échéancier du travail présente les tâches et les échéances, garantissant ainsi le respect du calendrier des projets. La vue Activités du travail offre un espace pour le brainstorming et le stockage des idées. La vue Progression du travail assure le suivi de l'achèvement des tâches, afin que vous sachiez toujours où en sont les choses, tandis que la vue Têtes de projet simplifie l'attribution des tâches.

ClickUp rationalise la gestion des tâches, mais en le combinant avec d'autres outils spécialisés pour le travail à domicile, vous obtenez un flux de travail complet :

Partage de fichiers et documentation : Google Drive et Dropbox pour stocker et partager votre travail

Concentration et gestion du temps : Toggl, RescueTime, Forest pour le suivi du temps et la réduction des distractions

Faites progresser votre carrière tout en travaillant à domicile

Travailler à domicile ne signifie pas mettre sa carrière entre parenthèses. Sans les interactions habituelles au bureau, rester sur la bonne voie nécessite une approche plus intentionnelle.

Voyons comment. 📈

Développez de nouvelles compétences et restez compétitif

Se tenir au courant des tendances du secteur et élargir ses compétences ont une incidence considérable sur l'évolution de carrière.

Des cours en ligne, des certifications et des plateformes d'apprentissage à votre rythme vous aident à rester compétitif. Des sites web tels que Coursera, Udemy et LinkedIn Learning proposent des formations dans tous les domaines, du leadership aux compétences techniques.

Définir des objectifs d'apprentissage à l'aide d'un logiciel de gestion des compétences (comme ClickUp !) vous aide à rester responsable et à progresser de manière constante.

🧠 Fait amusant : 36 % des employés américains préféreraient travailler entièrement à domicile plutôt que d'adopter tout autre modèle de travail s'ils en avaient le choix. Le travail hybride est la deuxième option la plus populaire avec 28 %, tandis que 27 % préfèrent encore se rendre au bureau tous les jours.

Renforcez votre image de marque personnelle

Votre présence en ligne joue un rôle important dans l'avancement de votre carrière. Mettre à jour votre profil LinkedIn, partager des informations sur votre secteur d'activité et participer à des discussions pertinentes vous permet de mettre en avant votre expertise.

Un site web personnel ou un portfolio bien conçu renforce votre crédibilité et permet aux recruteurs et aux leaders du secteur de reconnaître plus facilement vos compétences.

Trouver un mentor et des conseils d'orientation professionnelle

Un système d'assistance solide facilite la planification de carrière. Demander l'aide d'un mentor expérimenté vous permettra d'obtenir des conseils et des informations précieux.

Entrer en contact avec des mentors via LinkedIn, des groupes professionnels ou des évènements de réseautage virtuel vous aide à mieux appréhender les défis et les opportunités de carrière.

Des contacts réguliers avec des mentors vous aident à rester responsable et motivé.

Améliorer la communication et la collaboration

De solides compétences en communication sont essentielles pour réussir en télétravail. Maîtriser la communication claire et concise dans les e-mails, les réunions et les rapports contribue à établir votre crédibilité.

L'utilisation d'outils de collaboration à distance pour rester en contact avec vos collègues, partager des informations et gérer efficacement vos projets améliore le travail d'équipe et la visibilité. Discuter de manière proactive et apporter une contribution précieuse renforce les relations professionnelles et les perspectives de carrière.

🔍 Le saviez-vous ? Un sondage mené auprès de cadres de 595 entreprises américaines a révélé que 8,9 % des employés à temps plein travaillent entièrement à distance, tandis que 18,1 % partagent leur temps entre leur domicile et leur bureau. Les cadres supérieurs s'attendent à ce que le télétravail continue de se développer, les rôles entièrement à distance devant atteindre 10,1 % d'ici 2028.

Faites du télétravail... avec ClickUp

Le travail à domicile vous offre la flexibilité nécessaire pour organiser votre journée de travail, mais pour rester productif et faire progresser votre carrière, vous devez adopter la bonne approche. Le suivi des tâches, le respect des délais et le maintien de la connexion avec votre équipe sont autant d'éléments qui influent sur le bon déroulement des opérations.

ClickUp rassemble tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos projets, suivre leur progression et rester organisé sans passer d'une application à l'autre.

De la définition de vos objectifs de carrière à la rationalisation de votre travail quotidien, ClickUp vous offre les outils nécessaires pour rester concentré et efficace. ClickUp Brain va encore plus loin en vous aidant à établir vos priorités, à vous organiser et à travailler plus intelligemment.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅