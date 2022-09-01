12 exemples d'intégration des employés pour vos nouveaux employés

Il ne fait aucun doute que la façon dont vous gérez l'accueil des employés peut faire de leur expérience un succès ou un échec. Elle ouvre la voie à l'attitude qu'ils adopteront par la suite.

Mettez-vous à la place d'un nouvel employé pendant une minute. 👀

Vous venez de faire une recherche d'emploi approfondie et d'endurer des séries d'entretiens pour prouver que vous êtes le meilleur candidat. Après avoir fourni des références, vérifié les antécédents, discuté de la rémunération et passé plusieurs entretiens, vous avez finalement décroché le poste ! 🎉

Les yeux brillants et impatient de commencer, vous vous présentez à l'orientation des nouveaux embauchés pour enfin rencontrer l'équipe et de visiter le nouveau bureau. Mais ce que vous obtenez à la place, c'est une pile de paperasse, des vidéos d'entreprise périmées et une longue liste de tâches administratives à accomplir, sans aucune instruction sur la manière de procéder ou sur les personnes à qui s'adresser pour obtenir des réponses.

Nous avons tous vécu ce genre d'expérience ou connaissons quelqu'un qui l'a vécu. En effet, 88% des organisations n'ont pas réussi à répondre aux attentes de leurs nouveaux employés au cours du processus d'intégration. Cette situation a des répercussions négatives sur le sentiment, les performances et la productivité des employés.

Si vous êtes un professionnel des RH ou si vous avez la capacité d'apporter des changements, vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour créer un programme d'intégration plus efficace qui laissera une impression durable au-delà des premières semaines. 🙌

Nous sommes là pour vous montrer des exemples d'intégration des employés et vous apprendre à utiliser les outils suivants outils d'onboarding pour rationaliser, suivre et mettre en œuvre votre programme. Voici 12 exemples concrets d'intégration d'employés par des professionnels de divers secteurs d'activité, y compris notre propre équipe ClickUp !

Pourquoi l'intégration des employés est-elle importante ?

Les processus d'intégration des employés permettent aux entreprises de partager leur philosophie, leurs valeurs, leur mission et la trajectoire de l'entreprise. C'est une période cruciale pour la croissance et l'avenir de l'entreprise et des nouveaux employés, car c'est à ce moment-là que les nouveaux employés en apprennent davantage sur l'organisation et sur la manière dont ils peuvent contribuer à son succès, et qu'ils envisagent leur avenir au sein de l'entreprise, ce qui leur donne une idée de ce qu'ils peuvent faire pour l'avenir une feuille de route à suivre tout au long de leur parcours.

Des programmes d'intégration des employés bien organisés, fonctionnels et attrayants peuvent assurer l'alignement entre l'organisation et les nouveaux employés et, en retour,.., améliorer le taux de rétention des employés de 82 %, stimule la productivité de plus de 70 % et augmente la volonté du membre de l'équipe de recommander l'entreprise à d'autres candidats de 93 %.

**Dans le monde d'aujourd'hui, où les employés apprécient plus que jamais l'adéquation et l'alignement de leur culture, un programme d'intégration efficace, personnalisé et engageant est l'un des meilleurs indicateurs de votre culture d'entreprise et est essentiel pour attirer, retenir et gagner le cœur de vos meilleurs talents

Ce qu'il faut prendre en compte lors de la conception d'un programme d'intégration des employés

Une stratégie d'intégration efficace n'a pas besoin d'être compliquée - elle doit simplement être intentionnelle, systématique et personnalisée. Après tout, c'est l'occasion pour votre entreprise de souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés. C'est l'occasion de leur montrer ce que vous pouvez offrir en tant qu'entreprise et comment vous pouvez travailler et évoluer ensemble. 🌱

La mise en place d'un programme d'intégration des employés efficace commence par un audit interne. Commencez par évaluer vos processus actuels, comprendre la culture de travail et les valeurs de votre entreprise, et aligner les objectifs de votre organisation sur ceux du recrutement et des RH. 🎯

5 questions pour votre équipe RH lors de l'évaluation des processus actuels

**1. votre processus et vos pratiques actuels d'intégration des employés sont-ils en phase avec les valeurs actuelles de l'entreprise ? Sont-elles adaptées aux employés en tenant compte de leur évolution de carrière et de leur satisfaction au travail ?

📌 Pourquoi c'est important: Plus de 56% des talents ont déclaré qu'ils n'envisageraient pas de travailler pour une entreprise dont les valeurs ne correspondent pas aux leurs, et environ 46 % des employés aux États-Unis et au Royaume-Uni ont révélé qu'ils envisageaient de quitter leur employeur actuel en raison de l'inadéquation de leurs valeurs.

**2. avez-vous des commentaires de vos anciens employés et de vos employés actuels à examiner ?

des commentaires honnêtes de la part des employés vous donneront une meilleure idée des domaines sur lesquels vous pouvez travailler et que vous pouvez ajuster afin d'améliorer continuellement l'expérience de vos employés.

**3. Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces (SWOT) de votre programme d'intégration actuel ?

📌 Pourquoi c'est important: Effectuer une Analyse SWOT pour aider votre organisation à identifier chaque domaine. En retour, vous découvrirez les informations dont vous avez besoin pour ajuster correctement votre approche, ainsi que pour créer de nouvelles idées afin d'améliorer l'expérience globale de vos employés et de fixer des initiatives et des objectifs à plus forte valeur ajoutée.

apprenez-en plus sur l'analyse SWOT et voyez un exemple pour vous aider à démarrer ici .**_

**4. votre équipe RH dispose-t-elle d'une procédure opérationnelle standard (POS) qui décrit en détail le processus d'intégration de vos employés ?

📌 Pourquoi c'est important : Le fait de disposer de règles et d'actions clairement définies, documentées et facilement accessibles à votre équipe et aux nouveaux embauchés peut contribuer à normaliser les processus, à réduire la courbe d'apprentissage et le temps de formation, et à créer un alignement entre les nouveaux employés et les employeurs.

⭐️ Conseil de pro: Mettez en place votre POS RH, pronto. Il s'agit d'un Modèle de tableau blanc du POS RH vous aidera à organiser et à établir vos tâches RH et à vous assurer que votre personnel est en phase avec les procédures de votre entreprise.

Télécharger le modèle de POS RH de ClickUp

**5. quels sont les objectifs 30-60-90 actuels de votre organisation pour le programme d'intégration des employés ?

📌 Pourquoi c'est important : Une fois que vous avez jeté un regard à 360 degrés sur votre processus d'intégration actuel, choisissez un domaine d'opportunité et fixez des objectifs ciblés et connexes. Utiliser Des objectifs SMART pour définir vos indicateurs clés de performance (KPI) et vos mesures en matière de ressources humaines. Établir un plan à 30-60-90 jours pour vos équipes de RH et de développement des talents permet d'établir clairement les objectifs, de les définir et de s'aligner sur eux. Cela permet également à chacun de faire le point régulièrement, de sorte qu'il est plus facile de maintenir le rythme des nouvelles recrues et de voir l'efficacité de votre programme d'intégration.

Looking for KPI examples pour votre équipe RH ? Cet article détaille les 10 KPI et indicateurs RH vous avez besoin et comment les suivre. Une fois que vous êtes prêt à les documenter formellement, appliquez les indicateurs de performance prêts à l'emploi ClickUp SMART goals template pour obtenir un système organisé de définition et de suivi de vos objectifs dans ClickUp.

Télécharger le modèle d'objectifs intelligents de ClickUp

Une fois que vous avez terminé votre audit interne, il est temps d'élaborer une stratégie et de commencer à planifier la façon de créer le meilleur accueil des employés !

Nous avons rassemblé 12 exemples et idées réels d'intégration des employés afin que vous puissiez voir ce qui peut être incorporé pour rendre votre programme de formation plus mémorable et plus percutant. ✨

12 exemples concrets de pratiques d'intégration des employés

Nous avons demandé à des PDG, des responsables des ressources humaines et des dirigeants d'entreprise de nous faire part de leur point de vue sur les meilleures pratiques d'intégration des employés et sur la façon dont elles peuvent être mises en œuvre dans l'entreprise l'accueil des nouvelles recrues . Qu'il s'agisse de lettres de bienvenue manuscrites ou de kits de bienvenue, ces exemples concrets d'accueil des nouveaux employés peuvent vous inspirer pour améliorer l'expérience globale des nouveaux employés.

Avantages

Aide les nouveaux employés à se préparer à leur premier jour de travail

Donne plus de temps pour absorber les nouvelles informations avant le début de la période d'orientation formelle

Donne aux nouveaux membres de l'équipe l'occasion d'examiner le matériel et les documents et de rassembler les questions à poser pendant l'orientation

Le fait d'avoir un mentor désigné permet aux nouveaux employés de disposer d'une autre ressource pour répondre à leurs questions, de se sentir soutenus et d'apprendre plus efficacement les informations spécifiques à leur rôle

Avoir un mentor à qui les nouveaux membres de l'équipe peuvent poser des questions de base sur la culture de notre organisation, la chaîne de communication ou même la cadence du travail quotidien permet de préparer les nouveaux employés à s'intégrer progressivement dans une nouvelle routine Cela contribue à réduire la confusion et l'anxiété, ce qui nous permet d'avoir une bien meilleure idée des compétences et des progrès de l'employé une fois que l'intégration proprement dite commence

Volodymyr Shchegel, Clario

Exemple 2 : Envoi d'un kit de bienvenue

Avantages

Aide les nouveaux employés à se sentir intégrés, valorisés et à faire partie d'une équipe

Réduit le sentiment ded'anxiété liée au nouvel emploi Je veux dire... qui n'aime pas recevoir des cadeaux ?! 😉



Les kits de bienvenue sont essentiels ! Ils permettent aux nouveaux employés d'être enthousiastes et de se sentir spéciaux et à l'aise lorsqu'ils prennent leurs fonctions Nous leur permettons de commander leurs propres boîtes à surprises, qui se composent de t-shirts, de pulls, de chaussettes, d'autocollants et d'AirPods de marque. Nous leur envoyons également par e-mail un guide de survie pour le premier jour, qui décrit tout ce à quoi ils doivent s'attendre jusqu'à leur premier jour _L'ensemble de ces éléments crée un espace sûr qui réduit leur anxiété du premier jour et leur permet de se sentir préparés et prêts

Kathryn Recchia, ClickUp

Sac de bienvenue ClickUp via Jason Scoville recruteur de revenus chez ClickUp

Dès que les nouveaux employés sont embauchés, ils reçoivent un kit de bienvenue qui comprend des brochures, des cartes, un plan de bureau, une lettre de bienvenue et des chocolats pour commencer leur voyage avec quelque chose de sucré

Maneesh Sharma, Boîte à donateurs

Exemple 3 : Créez un message d'information amusant et plein d'esprit manuel de l'employé #### Avantages

Démontre une culture d'entreprise positive

Rend l'apprentissage de nouvelles informations amusant

Humanise l'expérience d'apprentissage (vous aurez l'air d'un humain qui parle à un humain)

Aide les nouveaux employés à se sentir plus détendus et à l'aise dans un nouvel environnement de travail

Permet aux nouveaux employés de connaître les politiques de l'entreprise

Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Les nouveaux employés doivent comprendre que nous aimons nous amuser tout en définissant nos attentes. Nous voulons que les nouveaux employés comprennent que nous aimons nous amuser tout en définissant ce que nous attendons d'eux Pour rendre l'apprentissage plus agréable, nous avons créé un manuel de l'employé plein d'humour ridicule et d'informations utiles pour aider les nouveaux employés à s'adapter à leur rôle, en définissant les attentes de l'équipe et de la direction en cours de route. D'après les résultats de l'enquête que nous avons menée après l'intégration, les manuels sont un succès ! De nombreux employés les considèrent comme leur partie préférée du processus

Scott Lieberman, Touchdown Money

📌 Conseil de pro

Pour faciliter les premières étapes de l'intégration des nouveaux employés, chaque entreprise a besoin d'un manuel de l'employé. Et pour simplifier la tâche de création de ce manuel, profitez du modèle de manuel de l'employé de ClickUp !

Le manuel de l'employé détaillé et facile à éditer de ClickUp Le modèle aide les responsables des ressources humaines et les dirigeants d'entreprise :

Organiser toutes les sections nécessaires pour votre manuel de l'employé

toutes les sections nécessaires pour votre manuel de l'employé personnaliser chaque section en fonction des politiques et du processus d'intégration de votre entreprise

chaque section en fonction des politiques et du processus d'intégration de votre entreprise Collaborez à l'élaboration du manuel de l'employévotre manuel de l'employé avec une édition en temps réel et un partage facile

à l'élaboration du manuel de l'employévotre manuel de l'employé avec une édition en temps réel et un partage facile Fournissez des ressources professionnelles à partager avec vos employés

Télécharger le modèle de manuel de l'employé ClickUp

Exemple 4 : Partagez une vidéo de "bienvenue" des dirigeants de votre entreprise

Avantages

Renforce les relations entre les dirigeants et les employés

Aide les nouveaux employés à se sentir accueillis et à se sentir liés aux dirigeants de leur entreprise

Donne aux nouveaux employés l'occasion de voir et d'entendre leurs dirigeants au lieu de lire un courriel (humanise l'expérience)

Suscite l'enthousiasme à l'égard de l'entreprise et de leur rôle au sein de l'organisation

Zeb, notre PDG et fondateur, a créé une vidéo impressionnante que nos nouveaux employés doivent regarder dès leur premier jour. Il s'agit de les enthousiasmer pour le travail qu'ils sont sur le point d'accomplir et pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Il les encourage à s'autoriser à grandir, à apprendre et à faire un travail d'enfer dans ce qu'ils sont venus faire chez ClickUp !

Kathryn Recchia, ClickUp

Ce n'est un secret pour personne que l'intégration des employés est cruciale et qu'elle favorise l'engagement et le sentiment d'appartenance. Nous avons réalisé que l'un des plus grands obstacles à un bon onboarding est que les nouveaux employés ne savent pas à quoi s'attendre, ce qui entraîne une certaine forme d'anxiété qui peut perturber l'ensemble du processus. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place des actions visant à réduire la pression le premier jour Ainsi, chez Talentify, nous invitons les dirigeants et les équipes à enregistrer une courte vidéo pour se présenter et parler de l'entreprise et du poste, et à l'envoyer au nouveau collègue quelques jours avant l'onboarding Nous avons constaté que nos nouveaux employés arrivent au processus beaucoup plus confiants, sachant à quoi s'attendre, et incroyablement motivés

Ricardo von Groll, Talentify

Exemple 5 : Diviser le processus d'intégration en phases

Avantages

Apporte un soutien aux nouveaux membres de l'équipe et leur évite une surcharge d'informations

Optimise l'apprentissage et donne aux nouveaux employés l'attention dont ils ont besoin au bon moment

Permet aux nouveaux employés de se concentrer sur quelques objectifs liés à l'intégration à la fois

L'objectif de ClickUp est de faciliter l'intégration des nouveaux employés processus d'intégration des employés chez ClickUp est divisé en trois phases : Pré-accueil, Orientation et Formation spécifique au rôle.

La phase de pré-intégration est menée par l'équipe People Operations, qui s'assure que les documents légaux sont signés et que toutes les tâches administratives sont accomplies avant le jour de l'orientation.

La phase d'orientation est gérée par l'équipe de développement des talents, qui fournit aux nouveaux employés des informations générales sur l'entreprise, les processus et la politique, afin qu'ils sachent sur quoi ils doivent travailler et qu'ils soient prêts à réussir.

La formation spécifique au rôle est la dernière phase du processus initial d'intégration. C'est à ce moment-là que les nouveaux membres de l'équipe sont initiés aux tâches et aux informations spécifiques à leur rôle et à leur équipe.

La formation spécifique au rôle est la dernière phase du processus initial d'intégration, au cours de laquelle les nouveaux membres de l'équipe sont initiés à des tâches et à des informations spécifiques à leur rôle et à leur équipe

Kathryn Recchia, ClickUp

Le cadre d'intégration des employés de Proofhub est également divisé en trois phases. Les trois premières semaines de l'intégration sont consacrées à aider l'employé et l'organisation à se familiariser l'un avec l'autre.

Les nouveaux employés reçoivent également une série de vidéos d'introduction et de démonstrations de produits afin de leur donner une compréhension de base de l'entreprise et de nos produits. La deuxième phase de l'intégration comprend une série de tâches de base que le nouveau membre de l'équipe doit accomplir afin d'évaluer son efficacité au travail et ses compétences.

La dernière phase permet aux nouveaux employés d'apporter leur point de vue unique sur les tâches à accomplir et lors des sessions stratégiques hebdomadaires.

Le fait de diviser le processus d'intégration en phases et d'introduire des tâches et des informations spécifiques a permis à nos nouveaux employés d'absorber les nouvelles informations plus efficacement, de se rapprocher de leurs équipes et de se sentir à l'aise dans un nouvel environnement

Vartika Kashyap, PreuveHub

📌 Conseil de pro

Vos nouvelles recrues sont-elles des employés à distance ou hybrides ?

Numérisez votre programme d'onboarding dans ClickUp et gérez l'onboarding des employés où que vous soyez ! ClickUp vous permet de créer facilement des tâches d'onboarding, d'assigner des projets au nouvel employé et même de créer des statuts personnalisés pour montrer clairement chaque phase du nouvel embauché. Utilisez ce logiciel prêt à l'emploi et modifiable Modèle d'intégration d'un employé à distance pour commencer dès maintenant !

Télécharger le modèle d'intégration des employés à distance de ClickUp

Exemple 6 : Assigner un bref projet initial pour étudier le style de travail

Avantages

Aide les managers et les chefs d'entreprise à comprendre le style de travail de chaque nouveau membre de l'équipede travail de chaque nouveau membre de l'équipe et les préférences d'apprentissage de chaque nouveau membre de l'équipe

Aide les managers à identifier leurs points forts, leurs motivations et leur niveau de compétence

Permet aux managers de discuter avec les nouveaux membres de l'équipe afin d'obtenir un retour d'information sur le projet et le flux de travail, et d'avoir un aperçu de ce que le nouveau membre de l'équipe apprécie et vice-versa

📌 Conseil de pro

Tout le monde a des forces différentes, des défis différents, et différents styles de travail et d'apprentissage -Ces différences sont ce qui rend chaque personne unique et précieuse pour l'entreprise. Créez le meilleur programme d'intégration des employés, adapté à chaque individu, en soutenant leurs styles d'apprentissage et de travail sur le lieu de travail et en utilisant les outils suivants Outils RH avec capacités de personnalisation pour permettre à chaque membre de l'équipe de personnaliser son espace de travail et son flux de travail en fonction de ses besoins et de ses préférences. Cela permettra à chaque nouvel embauché de construire un flux de travail qui lui permet de travailler aussi efficacement que possible, et en retour, sera une victoire pour votre équipe également. 🧠✨

Nous avons mis en place un système d'intégration assez standardisé que nous utilisons pour tous nos employés depuis un an et demi. Ce processus d'intégration facilite le démarrage et permet de rester sur la bonne voie Etapes: 1. donner des informations hebdomadaires, en personne ou par téléphone, sur ce qui se passe dans l'entreprise 2. assignez-leur leur premier projet pour comprendre leur style de travail - quelque chose de simple comme une campagne d'e-mailing ou la refonte d'un site web qui peut être réalisé en une semaine ou deux et qui nous aidera à nous familiariser avec leur style de travail_ > > 2.2.1 3. les laisser travailler sur leurs propres projets Ils sont totalement autonomes sur ce qu'ils font, sur le temps que cela leur prend et sur la date à laquelle ils remettent leur travail. Nous veillons également à les tenir informés tout au long du processus afin qu'ils sachent s'il y a des changements à apporter à leur projet deliverables > /href/_ > et les exigences. Grâce à ce système d'intégration, nous avons vu nos taux de rétention annuels augmenter de 28 %, ce qui nous a permis d'atténuer considérablement les effets de la grande démission

Dan Barrett, L'avantage social

Exemple 7 : Envoyez une lettre de bienvenue sincère, écrite à la main ou numérique

Avantages

Établit des liens et des rapports entre les membres de l'équipe et les managers

Humanise le processus d'intégration

Aide les nouveaux employés à se sentir vus, entendus et appréciés

Des gestes simples peuvent laisser une impression durable et améliorer le sentiment des employés

📌 Conseil de pro

Si la rédaction d'une lettre de bienvenue à chaque employé peut prendre beaucoup de temps, le retour sur investissement est vraiment inestimable. Non seulement elle crée un début positif avec vos employés, mais elle les aide également à se sentir valorisés et motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes au travail.

Voici quelques exemples 30 meilleurs messages de bienvenue pour les nouveaux employés pour vous donner des idées sur la façon de commencer votre lettre. Et lorsque vous serez prêt à rédiger votre message personnalisé, utilisez ClickUp Docs, où vous pouvez personnaliser votre lettre en changeant la couleur de la police, en ajoutant des images, en intégrant des vidéos, et bien plus encore ! Une fois que vous êtes prêt à la partager avec votre nouvel employé, il vous suffit d'envoyer un lien public ou privé.

Créez des lettres de bienvenue personnalisées dans ClickUp Docs et partagez-les en privé avec les nouveaux membres de votre équipe

Nous pensons que l'intégration doit être une expérience holistique et continue, et pas seulement un événement ponctuel. Un élément clé de notre programme d'intégration est notre lettre de bienvenue écrite à la main. Chaque nouvel employé reçoit une lettre personnalisée de son responsable le premier jour, lui souhaitant la bienvenue dans l'équipe et soulignant certaines des choses qu'il peut attendre avec impatience dans son nouveau rôle Nous avons constaté que ce simple geste contribue à donner le ton d'un environnement de travail chaleureux et solidaire et permet aux membres de notre équipe de savoir qu'ils sont appréciés dès le départ. De plus, il s'agit d'une touche agréable qui fait que les gens se sentent spéciaux !

Rick Elmore, Simplement noté

Exemple 8 : Partager des vidéos Loom ou Clip pour des explications complexes

Avantages

Les employés peuvent regarder la vidéo pendant leur temps libre et la revoir autant de fois que nécessaire

Tout le monde y trouve son compte, y compris les employés qui apprennent visuellement

Les vidéos enregistrées sont utiles pour expliquer un processus et des idées complexes

Les membres de l'équipe peuvent réagir aux vidéos Loom en ajoutant des emoji ou en tapant un commentaire

via Loom

_Loom donne à notre entreprise l'avantage d'enregistrer un écran partagé pour expliquer des tâches simples, des processus et des informations nécessaires tout en montrant le visage de la personne qui parle et en enregistrant sa voix pour la rendre plus personnelle et attrayante pour le nouvel employé Avec les vidéos Loom, nous pouvons diviser les informations importantes en un maximum de vidéos de 2 minutes très spécifiques à chaque tâche, ce qui permet aux candidats d'y revenir facilement et de les visionner à nouveau en cas de besoin. Il est également possible d'accélérer la vitesse de la vidéo en fonction des préférences de l'auditeur

Jordan Fabel, Cours approuvé

📌 Conseil de pro

Enregistrer, envoyer et lire un Clip vidéo le tout dans une tâche ClickUp. Capturez instantanément l'intégralité de votre écran, de la fenêtre de l'application et de l'onglet du navigateur, et ajoutez et enregistrez votre voix pendant que vous créez une vidéo de présentation. Une fois l'enregistrement terminé, partagez simplement et instantanément votre vidéo Clip avec votre équipe ou tout nouvel embauché via un lien partageable, ou déposez le lien dans une tâche ClickUp.

Partagez des enregistrements d'écran pour transmettre votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne de courriels ou d'une réunion en personne

Exemple 9 : Créer des manuels d'utilisation pour les responsables et tous les coéquipiers

Avantages

Les membres de l'équipe peuvent en apprendre davantage sur les styles de travail, de communication et d'apprentissage de chacun de leurs collègues

Permet aux employés de savoir comment aborder les personnes et les situations au travail

Comprendre comment les préférences de chaque membre de l'équipe peuvent contribuer à la cohésion de l'équipe et améliorer la communication et la collaboration au sein de l'équipe

En apprendre davantage sur les autres et sur la vie en dehors du travail peut contribuer à rapprocher les équipes et à humaniser le lieu de travail

📌 Conseil de pro

Créez un document "Travailler avec moi" dans ClickUp et partagez-le avec les membres de votre équipe. Incluez des informations utiles telles que le type de personnalité, le style de gestion et les philosophies, les styles de communication, les objectifs, les passe-temps et les bêtes noires ! Essayez ClickUp Docs

Nous demandons à tous les nouveaux employés de se créer un "manuel de l'utilisateur", qui est un bref document décrivant leur éducation, leur parcours professionnel, leur style d'apprentissage, leurs préférences en matière de communication et leurs passe-temps. Ces nouveaux employés ont également accès aux manuels d'utilisation de tous les autres employés de l'organisation C'est un moyen incroyable d'humaniser les collègues, en particulier dans un environnement de travail distribué, et d'aider les nouveaux employés à s'acclimater rapidement à leurs coéquipiers et à la culture de l'entreprise

Sarah Smith, Olive

Exemple 10 : Créer un programme de parrainage d'intégration

Avantages

Apporte un autre niveau de soutien au travail

Contribue à renforcer la culture de l'entreprise

Les nouveaux employés peuvent partager l'expérience de l'intégration avec les autres

Les employés bénéficient d'un partenaire qui les motive

Le programme "Onboarding Buddy" est une mesure d'incitation à l'intégration qui fonctionne vraiment dans la vie réelle. Il s'agit de confier à chaque nouvel employé un membre du personnel expérimenté qui s'occupera de lui au cours des premières semaines de travail Le compagnon d'intégration sert de premier point de contact, aidant et orientant les nouveaux employés. Il apporte son soutien, donne un aperçu de la culture de l'entreprise et répond aux questions. Il facilite le processus d'intégration, rendant l'expérience du changement d'emploi aussi indolore que possible

Nina Paczka, MonCV parfait

Exemple 11 : Proposer des programmes de mentorat, des rencontres individuelles et des ateliers de formation

Avantages

Permet aux employés de progresser de 1 % chaque jour, de fixer des objectifs SMART et de créer des plans de carrière clairs

Les membres de l'équipe qui sont motivés par l'évolution de carrière peuvent travailler sur les bonnes étapes pour y parvenir

Favorise un environnement d'apprentissage positif et permet d'affiner les compétences générales et spécifiques

Permet aux membres de l'équipe d'envisager leur avenir au sein de l'entreprised'améliorer la fidélisation des employés #### Comment les autres le font

Pour intégrer les nouveaux employés et révéler les puissantes capacités de ClickUp, notre équipe chargée des produits et des systèmes organise quatre jours d'apprentissage par le biais de conférences, d'expériences pratiques, de témoignages de clients et de discussions de groupe dans le cadre d'un programme appelé "Product Lab" (laboratoire de produits). C'est au cours de ces sessions interactives que nous engageons les nouveaux membres de l'équipe avec des personas pour qu'ils pensent de manière empathique à nos clients et des applications pour qu'ils pensent de manière critique à la manière dont notre plateforme résout les défis des clients. Nous avons entendu à maintes reprises que cette expérience a été le moment où le produit a vraiment cliqué pour les membres de l'équipage. 💡

MaShari Walker, ClickUp

Nous avons réalisé que cette phase de mentorat permet à nos nouveaux employés de s'installer plus rapidement, de s'adapter rapidement à notre culture et à nos processus, et de leur fournir l'environnement, les outils et le système de soutien adéquats pour qu'ils excellent dans leur rôle dès le début Cela nous permet d'entrer en contact avec nos nouveaux employés le plus tôt possible dans leur parcours professionnel, de développer des relations avec eux avant même qu'ils ne commencent à travailler pour nous, et de mieux comprendre les forces et les faiblesses de chacun d'entre eux

Dan Barrett, Adwords Nerds

Exemple 12 : Demander un retour d'information continu et honnête

Avantages

Permet à l'organisation et aux dirigeants de se faire une idée de la réussite du programme d'intégration

Permet aux responsables de travailler sur les domaines présentant des opportunités et d'améliorer continuellement le processus

Fournit aux dirigeants des idées pour les prochains événements d'équipe et les aide à comprendre l'entreprise du point de vue de leurs employés

Améliore la satisfaction professionnelle globale, l'engagement des employés et les taux de fidélisation

Permet aux employés d'évoluer avec la croissance de l'entreprise

Traite les employés comme des contributeurs égaux à l'entreprise

Le développement professionnel centré sur la sécurité psychologique, l'empathie et la candeur radicale sont des initiatives importantes qui ont énormément contribué à l'amélioration de la qualité de vie des employés > __L'engagement des employés s'en est trouvé renforcé à ClickUp. Lorsque les employés ont vraiment l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux, cela se reflète dans l'entreprise. Lorsqu'ils sentent que leurs pensées, leurs idées et leurs commentaires sont appréciés, ils s'assurent d'apporter des solutions. Lorsque toutes les personnes, quel que soit leur rôle, réalisent qu'elles contribuent à la sécurité psychologique d'une organisation, elles s'efforcent de la préserver

Mandy Mekhail, ClickUp

Voilà qui conclut cette série d'exemples d'intégration des employés ! Il est maintenant temps de vous donner des conseils sur la façon de définir et de suivre efficacement votre programme et vos efforts d'onboarding. 🎯

Conseils rapides pour la définition d'objectifs et le suivi de la réussite

J'espère que nous vous avons aidé à trouver de bonnes idées pour votre programme d'intégration ! Mais pour qu'il soit un succès, vous devez fixer des objectifs et mesurer vos progrès . Voici nos conseils pour fixer des objectifs et mesurer les progrès accomplis :

Utilisez des outils de gestion de projet dotés de fonctions de suivi des objectifs pour vous aider à suivre efficacement vos progrès, à identifier les obstacles et à mesurer le succès de votre programme.

dotés de fonctions de suivi des objectifs pour vous aider à suivre efficacement vos progrès, à identifier les obstacles et à mesurer le succès de votre programme. Fixez des objectifs SMART . Cela comprend à la foisà court terme et à long terme, et vous devez fixer vos objectifs avant le début de votre programme d'intégration.

. Cela comprend à la foisà court terme et à long terme, et vous devez fixer vos objectifs avant le début de votre programme d'intégration. Fixez des objectifs clairs pour suivre les progrès réalisés. Documentez et gérez vos objectifs dans ClickUp et reliez-les à vos tâches dans la plateforme pour un suivi plus efficace.

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des calendriers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique des progrès

Organisez vos objectifs avec des dossiers . Créez des dossiers pour suivre les cycles de sprint, les OKR, les tableaux de bord hebdomadaires des employés et tout autre objectif important de l'équipe

. Créez des dossiers pour suivre les cycles de sprint, les OKR, les tableaux de bord hebdomadaires des employés et tout autre objectif important de l'équipe Utilisez le modèle d'OKR et d'objectifs de l'entreprise de ClickUp . Aidez votre équipe à démarrer et proposez une approche structurée du suivi des objectifs

Télécharger le modèle d'OKR et d'objectifs de l'entreprise de ClickUp

Créez un tableau de bord personnalisé dans ClickUp. Rassemblez tout votre travail et obtenez une vue d'ensemble de votre travail et visualisez les détails importants sur l'avancement de vos initiatives en un coup d'œil

Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble de votre travail

UtiliserFonctionnalité du formulaire de ClickUp **Créer un formulaire personnaliséformulaires de retour d'information pour que vos nouveaux employés puissent les remplir avant et après l'intégration. Une fois le formulaire rempli et soumis, ClickUp crée automatiquement des tâches à partir des réponses, ce qui vous permet de suivre facilement le feedback, de relier la tâche à vos objectifs, et de créer des tâches pour les nouveaux employésdes éléments d'action pour vous aider à améliorer continuellement l'expérience d'accueil de vos employés

Créez des formulaires personnalisés dans ClickUp pour recueillir des commentaires et transformez les réponses à l'enquête en tâches exploitables, le tout en un seul endroit

Préparez vos nouveaux employés à la réussite et mettez au point l'expérience d'intégration

Les employés sont l'actif le plus précieux des entreprises. C'est leur expérience, leurs capacités, leurs compétences, leurs connaissances et leurs points de vue qui contribuent à façonner l'avenir de votre entreprise.

Tout comme ils investissent leur temps et leur énergie dans votre organisation, faites de même pour eux et traitez-les comme des partenaires commerciaux. 🤝

Attirez et retenez les meilleurs talents en comprenant l'importance d'un solide programme d'intégration. Essayez certains des exemples d'intégration des employés partagés par d'autres professionnels de différents secteurs.

Créez une première impression forte, établissez une relation, fournissez-leur tous les outils dont ils ont besoin pour réussir dans leur rôle et permettez-leur d'évoluer dans leur carrière au sein de votre organisation. Après tout, ce sont eux qui connaissent le mieux l'entreprise.

Ces personnes sont les voix et les visages de l'entreprise et le cerveau de nombre de vos brillantes campagnes, projets et initiatives.

Il est temps d'assurer l'avenir de votre intégration et d'utiliser un outil de travail conçu pour l'ensemble de votre organisation. Organisez-vous, améliorez la collaboration au sein de l'équipe, systématisez vos processus et rationalisez vos programmes d'intégration et de développement des talents grâce à ClickUp . 🚀