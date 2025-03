Comment utiliser ChatGPT pour améliorer l'efficacité de la construction

Le secteur de la construction, souvent considéré comme lent à adopter le changement, connaît actuellement une transformation majeure. Les technologies de pointe telles que l'IA, l'apprentissage automatique, l'IA générative (GenAI), la robotique, la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) sont en train de tout bouleverser.

Ces innovations sont exactement ce dont l'industrie a besoin pour relever ses défis de productivité de longue date. Et le moment ne pourrait pas être mieux choisi. Le monde compte sur la construction pour passer à la vitesse supérieure, les investissements mondiaux en capital devant augmenter de

. Ils ont adopté l'IA pour prévenir les défaillances des composants et ajouter de la valeur à chaque actif. Grâce à la technologie basée sur l'IA, les capteurs de leurs machines collectent des données en temps réel sur la température, les vibrations et le son. Ces capteurs fournissent un instantané continu de l'état de l'équipement, et les algorithmes d'IA analysent les données pour identifier les tendances et prédire quand une machine pourrait tomber en panne. Cela permet à Caterpillar de réduire les temps d'arrêt, de prolonger la durée de vie des machines et de réduire les coûts de maintenance.

Les outils d'IA générative tels que ChatGPT peuvent également être utiles. Voici comment : *Assistance instantanée : ils peuvent répondre instantanément aux questions courantes sur le chantier, fournissant une assistance en temps réel aux travailleurs et aux responsables. Il n'est donc plus nécessaire de passer au crible les e-mails ou d'attendre des réponses. *Automatisation des tâches de routine : L'IA automatise les tâches de routine telles que les mises à jour de projets et les rappels de planification, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, telles que la planification ou la résolution de problèmes complexes. *Prise de décision plus intelligente : L'IA aide les responsables à analyser rapidement de grandes quantités de données, ce qui leur permet de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées sans attendre les rapports ou les analyses approfondies. *Documentation simplifiée : Les outils d'IA organisent et mettent à jour la documentation des projets, garantissant ainsi l'exactitude et l'accessibilité sans avoir à rechercher des fichiers ou à se soucier d'informations obsolètes

Simuler des sessions de brainstorming pour trouver des solutions innovantes Les invites de ChatGPT sont des entrées de l'utilisateur qui guident la sortie de l'IA. Il peut s'agir d'entrées spécifiques telles que « Créer une liste de tâches quotidiennes pour gérer efficacement l'approvisionnement en matériaux de construction, gérer les calendriers des projets des travailleurs sur le chantier avec trois activités en cours : la décoration intérieure, la peinture et l'excavation. » ou de questions plus larges de recherche axées sur les données historiques, comme « Quelles sont les dernières tendances en matière de construction de piscines ? »

💡Conseil de pro : L'impact de ChatGPT dans les cas d'utilisation de l'industrie de la construction est limité à l'efficacité de vos invites, instructions. Pour que ChatGPT fonctionne bien dans le secteur de la construction, vous devez vous assurer que vos invites, instructions sont :

Pouvant être exécutées à l'aide de commandes telles que « generate », « create » ou « list » Claires et spécifiques Axées sur un sujet central Riches en contexte avec des références personnelles ## Sept façons d'utiliser ChatGPT dans la construction



ChatGPT est bien plus qu'un simple outil de discussion. C'est un assistant polyvalent qui peut résoudre des problèmes et apporter une nouvelle perspective aux défis de la construction. Que vous soyez un chef de projet gérant un budget serré, coordonnant des équipes pour améliorer la communication ou assurant la conformité, ChatGPT peut vous aider à gagner du temps et à réduire vos efforts grâce à des solutions innovantes. Explorons sept cas d'utilisation clés de ChatGPT pour la construction. ### 1. Estimation des coûts et budgétisation

Dans le secteur de la construction, la gestion des coûts est cruciale. Vous devez générer des estimations de coûts pour connaître vos dépenses et les surveiller de près. ChatGPT peut simplifier ce processus complexe en : analysant les données et les tendances en matière de coûts ; générant des budgets par ligne d'élément ; suggérant des alternatives permettant de réduire les coûts ; simulant des scénarios pour prévoir l'impact des changements

📌 Exemple d'invite, instructions : « Générer des estimations de coûts pour la construction d'un espace de bureaux de 930 m², y compris les matériaux, la main-d'œuvre, les permis et les imprévus. Supposons des finitions de milieu d'intervalle et inclure des alternatives potentielles d'économie de coûts pour les revêtements de sol et le chauffage, la ventilation et la climatisation. » via

4. Formation et intégration Vous venez d'embaucher un groupe de nouveaux travailleurs pour un site de grande envergure, et le temps presse pour qu'ils soient rapidement opérationnels. Au lieu de passer des jours à dispenser une formation individuelle ou de se noyer dans des piles de manuels, ChatGPT peut rendre l'intégration plus rapide et plus efficace en : * Générant du matériel de formation personnalisé pour différents rôles, qu'il s'agisse d'un grutier ou d'un chef de projet

Simulation de scénarios réels pour guider les nouvelles recrues dans les tâches qu'elles rencontreront sur le terrain, comme la manipulation d'équipements ou la gestion des procédures de sécurité Création d'études de cas et de quiz qui les mettent au défi de réfléchir à des situations auxquelles elles pourraient être confrontées au travail *📌 Exemple d'invite, instructions : « Rédigez un forfait de formation de 5 jours pour l'intégration des nouveaux superviseurs de site. Incluez des modules sur la sécurité, la gestion d'équipe et l'utilisation d'outils numériques pour la surveillance du site. »

via jusqu'à 30 % /%href/. ### 5. Communication et documentation Vous gérez un chantier de construction très actif ; il y a probablement deux projets ou plus qui se déroulent en parallèle. Les choses vont vite et vous jonglez entre plusieurs équipes et documents. Alors que vous essayez de tout coordonner, une petite erreur, comme des détails oubliés ou une rupture de communication, pourrait entraîner des retards coûteux. pour vous assurer que votre équipe respecte toutes les normes nécessaires Rédiger des rapports réglementaires : générer automatiquement des rapports détaillés pour les inspections, les audits et les examens juridiques Analyser les contrats et identifier les problèmes de conformité * Repérer les risques potentiels de conformité dans vos projets, conceptions ou phases de construction

📌 Exemple d'invite et de résultat : « Résumez les exigences du code du bâtiment en matière de sécurité incendie dans les bâtiments commerciaux en Californie. Soulignez les points clés à prendre en compte pendant la phase de conception. » via ChatGPT est puissant, cela ne fait aucun doute. Cependant, il ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il a des limites, en particulier lorsque les choses deviennent réelles sur le chantier de construction. Voici les domaines dans lesquels ChatGPT pourrait être insuffisant : *Incapacité à fournir des données en temps réel : ChatGPT n'analyse pas Internet en temps réel. À moins que vous ne lui fournissiez les données souhaitées, il ne pourra pas les analyser , son assistant IA, est entièrement intégré à la plateforme. Il peut offrir des réponses contextualisées en temps réel à toutes vos requêtes, au lieu de réponses génériques comme ChatGPT. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-804.png ClickUp Brain /%img/ Utilisez ClickUp Brain pour obtenir un aperçu rapide de tous vos projets

Voici comment [/%href/ * Alors que ChatGPT peut vous aider dans des tâches spécifiques, ClickUp vous permet de gérer le forfait, l'exécution et le suivi en un seul endroit Mais ClickUp Brain n'est pas le seul outil utile proposé par ClickUp. Le /href/ https://clickup.com/templates/construction-project-management-t-38610906 Le modèle de gestion de projet de construction ClickUp /%href/](ClickUpBrainoffredesinformationsentempsréeletadaptéesaucontexte,directementdanslesfluxdetravaildevotreprojet.Ilestparfaitpourgérerlacomplexitédestâchesdeconstruction,vousaidantàrestersurlabonnevoiesanspasserd'unoutilàl'autre*Delagestiondestâchesausuividesperformances,ClickUppermetàtouslesmembresdel'équipederesterfacilementsurlamêmepageavecdes https://app.clickup.com/signup?template=t-38610906&department=pmo Télécharger ce modèle /%cta/ Avec ce modèle de construction /%href/ https://clickup.com/blog/construction-management-templates// /%href/, vous pouvez :

Hiérarchiser les tâches du chantier pour s'assurer que les jalons et les délais critiques sont respectés sans négliger les détails importants *Gagner du temps grâce aux calculs et aux mesures automatisés, en réduisant les erreurs manuelles et en garantissant la précision sur le chantier *Suivre les budgets et les dépenses en temps réel, ce qui vous aide à gérer les coûts de construction et à éviter les dépassements de budget des projets undefined Utilisez les modèles prédéfinis de la bibliothèque ClickUp Automation pour automatiser n'importe quelle tâche ou action Avec plus de undefined , les équipes peuvent automatiser des tâches telles que l'attribution de contrôles de sécurité à la fin de chaque journée de travail, la mise à jour des échéanciers des projets après l'enregistrement des livraisons de matériel ou la génération de rapports de progression quotidiens pour les parties prenantes. ### Utiliser ClickUp pour faciliter l'allocation des ressources Avec ClickUp, vous pouvez facilement vous assurer que tous les membres de l'équipe de construction savent ce qu'ils ont à faire. Ensuite, vous pouvez rapidement attribuer chaque élément d'action aux membres de votre équipe en quelques clics seulement ! Utilisez les tâches ClickUp pour faciliter la gestion des tâches et des documents pour vos projets de construction Supposons que vous gériez les chantiers de construction d'un nouvel immeuble de bureaux et que vous soyez responsable de l'installation du câblage électrique.

Vous décomposez le projet en tâches plus petites telles que « Installer le panneau électrique principal », « Faire passer le câblage à travers les murs » et « Tester les systèmes électriques ». Chaque /href/ https://clickup.com/features/tasks tâche ClickUp /%href/ est attribuée aux membres respectifs de l'équipe, tels que l'équipe électrique et les spécialistes de l'inspection de sécurité. Pour la tâche « Installer le panneau électrique principal », vous créez une À mi-chemin de l'installation, vous réalisez que vous avez besoin de plus d'aide pour achever la tâche « Faire passer le câblage à travers les murs » avant la fin de la journée. Avec /href/ https://clickup.com/features/multiple-assignees ClickUp Multiple Assignees /%href/, vous ajoutez rapidement des travailleurs supplémentaires à la tâche, en vous assurant que le câblage est terminé à temps et que l'équipe reste sur la bonne voie. vous aidera à tout documenter et à le partager avec tout le monde pour une collaboration en temps réel ; plusieurs membres de l'équipe peuvent : Effectuer des modifications en simultané tandis que l'historique des versions suit les changements et les contributions Intégrer les tâches et les projets garantit un flux de travail fluide de la planification à l'exécution * Partager des commentaires tout en s'étiquetant mutuellement pour encourager la communication et un retour rapide Lorsque d'autres personnes travaillent sur le même document, utilisez undefined pour recevoir des alertes. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-809.png ClickUp Docs : construction de chatgpt /%img/ Utilisez ClickUp Docs pour tout suivre

Vous pouvez communiquer avec les membres de votre équipe au sein de la plateforme ClickUp en utilisant /href/ https://clickup.com/features/chat-view ClickUp Chat /%href/. La fenêtre de discussion est intégrée à ClickUp, vous n'avez donc jamais besoin de passer d'une application à l'autre pour poser des questions ou partager des mises à jour avec votre équipe. Voici ce que undefined , a ceci à dire sur l'utilisation de ClickUp

ClickUp est toujours un très bon choix lorsque des informations doivent être partagées entre plusieurs personnes en même temps et lorsque différentes équipes travaillent sur le même sujet à partir de points de vue différents. Giuliano Peressini, directeur technique chez Casagrande ClickUp Chat est un puissant undefined qui lie les discussions de votre équipe aux informations à jour sur les tâches, documents et projets pertinents. Cela garantit que chaque discussion reste contextuelle, ce qui permet à votre équipe de rester alignée sur les annonces, les mises à jour et les décisions clés. De plus, chaque fois qu'un membre de l'équipe prend contact, ClickUp Brain suggère instantanément une réponse. Cela vous permet d'économiser du temps et des efforts, car vous n'avez pas à rédiger une réponse à partir de zéro : il vous suffit de revoir la suggestion et le tour est joué.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-810.png ClickUp Chat : construction de chatgpt /%img/ Restez en contact avec les membres de votre équipe grâce à ClickUp Chat ## L'avenir de l'IA dans la construction L'IA est sur le point de transformer la construction, en apportant des moyens plus intelligents et plus efficaces de gérer les projets. Les tendances clés pourraient inclure :

1. Analyses prédictives Deloitte rapporte que l'IA et les analyses de données avancées pourraient permettre de réaliser des économies de 10 à 15 % sur les coûts de construction /href/ https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/real-estate/articles/the-age-of-with-ai-in-construction-and-infrastructure.html /%href/ pour

Tirer parti de l'IA pour améliorer l'efficacité dans la construction > Au fil du temps, l'IA et les modèles de base deviendront de plus en plus multimodaux, combinant texte, images, plans 2D, données BIM et données structurées. Ces avancées permettront d'automatiser davantage les flux de travail, les prévisions et l'efficacité grâce à l'IA dans les domaines de la conception, de l'estimation, de la planification de projet, de la coordination, de la gestion de projet et de la gestion de champ. Nous vivons une époque intéressante. undefined , directeur de la gestion des produits, Intelligence, Autodesk L'avenir de la construction dépendra fortement de ceux qui pourront facilement adapter l'IA à leurs flux de travail. ClickUp, l'un des meilleurs logiciels de gestion de la construction, ouvre la voie. En intégrant l'IA dans leurs flux de travail, les chefs de projet de construction ne se contentent pas d'automatiser les tâches, ils ouvrent de nouvelles possibilités de créativité, de perspicacité et d'engagement. /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui /%href/ et construisez mieux, plus vite !