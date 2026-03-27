Comment utiliser NotebookLM pour les élèves

Les élèves ne retiennent que 10 % de ce qu'ils lisent, 20 % de ce qu'ils entendent et jusqu'à 90 % de ce à quoi ils participent activement.

Les élèves ne retiennent que 10 % de ce qu'ils lisent, 20 % de ce qu'ils entendent et jusqu'à 90 % de ce à quoi ils participent activement.

Combien de fois vous est-il arrivé de quitter un cours ou une salle de classe pour oublier complètement ce qui venait d'être abordé dès que vous en aviez franchi la porte ?

Pour beaucoup, la mémorisation des informations dispensées en classe repose en grande partie sur les notes que l'on prend. Étant donné l'importance de vos notes, vous souhaitez certainement vous assurer qu'elles sont de la meilleure qualité possible, n'est-ce pas ?

NotebookLM partage cette vision. Il s'agit d'un puissant outil de prise de notes basé sur l'IA qui redéfinit la manière dont les élèves interagissent avec les supports pédagogiques.

Contrairement aux outils classiques, il ne se contente pas de stocker des notes. NotebookLM est votre assistant de recherche IA personnalisé qui stimule la productivité grâce à une approche collaborative et interactive des stratégies de prise de notes, favorisant ainsi la réflexion critique et une compréhension plus approfondie.

Nous vous expliquons comment utiliser NotebookLM pour aider les élèves à développer leur esprit critique, à explorer des idées et à progresser dans leur apprentissage.

⏰ En bref : NotebookLM pour les élèves 1. Qu'est-ce que NotebookLM ? NotebookLM est l'outil de prise de notes basé sur l'IA de Google qui analyse vos propres documents pour créer un assistant de recherche personnalisé s'appuyant uniquement sur les sources que vous téléchargez. 2. En quoi NotebookLM aide-t-il les étudiants ?Il résume les lectures, répond aux questions en citant ses sources, organise les supports d'étude et génère des documents structurés tels que des guides d'étude, des échéanciers et des FAQ. 3. En quoi NotebookLM se distingue-t-il des applications de prise de notes traditionnelles ?Contrairement aux applications classiques, NotebookLM vous permet de poser des questions en langage naturel sur vos notes, de créer un tableau d'affichage pour les idées clés et même de générer des podcasts alimentés par l'IA qui expliquent les concepts. 4. Quelles sont les limites de NotebookLM ? Il peut passer à côté de certaines nuances dans des contenus complexes, présente parfois des problèmes de précision, peut encourager une dépendance excessive à l'IA et manque encore de stabilité totale car il s'agit d'un outil expérimental. 5. Quelle est une alternative plus performante à NotebookLM pour l'ensemble des flux de travail académiques ? ClickUp propose Docs, bloc-notes et ClickUp Brain pour les résumés générés par l'IA, les citations et la gestion des connaissances, le tout dans un seul environnement de travail, ce qui le rend plus polyvalent que NotebookLM.

Qu'est-ce que NotebookLM et comment fonctionne-t-il pour les élèves ?

Initialement connu sous le nom de Projet Tailwind, NotebookLM de Google est une application basée sur l'IA qui utilise le modèle linguistique PaLM 2 de Google.

Conçu à l'origine pour les élèves, cet outil s'est rapidement révélé précieux pour un large éventail d'utilisateurs. Aujourd'hui, sous le nom de NotebookLM, il étend son champ d'action.

Le « LM » de NotebookLM signifie « modèle linguistique ». Cet outil permet aux utilisateurs d'ancrer l'IA dans leurs propres notes et sources.

À faire : limiter les connaissances de l'IA aux données que vous fournissez, créant ainsi un assistant personnalisé qui connaît bien les informations sur lesquelles vous travaillez.

Ce n'est pas seulement un outil d'IA destiné aux étudiants: considérez-le comme un assistant de recherche virtuel conçu pour vous accompagner tout au long de votre processus de recherche.

À la base, NotebookLM vous aide à organiser vos recherches, à analyser les informations et à générer de nouvelles idées à partir de vos conclusions. Il est conçu pour rendre votre flux de travail plus efficace et plus créatif.

via NotebookLM

Contrairement aux chatbots classiques, il se concentre sur les notes et les sources dont vous disposez déjà. Il fonctionne comme un collaborateur virtuel, analysant le texte pour vous permettre de mieux comprendre les supports de cours pertinents.

Il résume les points clés, explique les concepts complexes et vous aide même à établir des connexions entre différentes recherches et à proposer des idées connexes.

Quelles sont les fonctionnalités qui rendent NotebookLM utile pour la prise de notes des élèves ?

NotebookLM aide les élèves à aller au-delà de la simple prise de notes passive en transformant leurs propres documents en outils d'étude interactifs, assistés par l'IA.

Le guide Notebook résume automatiquement les sources et suggère des questions à approfondir

La fonctionnalité de questions-réponses en langage naturel répond aux questions en citant des passages de vos documents

Pinboard permet de sauvegarder des citations, des notes et des extraits importants pour pouvoir les consulter rapidement

La génération de podcasts transforme les notes en résumés audio sous forme de discussion

Des formats structurés permettent de créer des guides d'étude, des FAQ, des échéanciers et des plans

NotebookLM regorge de fonctionnalités utiles conçues pour améliorer votre expérience d'apprentissage. En voici un bref aperçu :

1. Fonctionnalité n° 1 : le guide Notebook

Lorsque vous téléchargez des notes de cours (ou d'autres documents) dans NotebookLM, vous accédez à un tableau de bord appelé « Guide Notebook ». Ce tableau de bord contient tous les outils indispensables dont vous avez besoin pour démarrer votre travail.

via NotebookLM

Tout d'abord, vous verrez un résumé automatique de votre document. Vous trouverez également des suggestions de questions adaptées au contenu que vous avez téléchargé. Si vous souhaitez obtenir un aperçu rapide, vous pouvez utiliser les boutons pour générer des documents courants tels que des tables des matières ou des documents de synthèse.

🧠Anecdote : NotebookLM invite également les utilisateurs à créer un podcast personnalisé à partir de leurs documents sources. Nous en parlons 🔜

2. Fonctionnalité n° 2 : poser des questions

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes de NotebookLM est sa capacité à répondre à des questions formulées en langage naturel concernant vos documents.

Vous pouvez poser des questions de trois façons différentes.

Sélectionnez l'une des questions suggérées à droite de l'écran ou saisissez votre propre question dans la barre en bas.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Afficher le chat » en bas à gauche et commencer à taper dans l'interface de chat. Lorsque vous posez une question, NotebookLM y répond et vous montre des citations avec des nombres renvoyant aux sources dans des ovales gris.

En survolant ou en cliquant sur ces nombres, vous verrez apparaître l'emplacement précis dans le document où se trouve la réponse.

3. Fonctionnalité n° 3 : Tableau d'affichage

via NotebookLM

NotebookLM comprend un « tableau d'affichage » permettant de sauvegarder des citations, des extraits ou des textes importants issus de vos recherches. Vous pouvez facilement y coller des informations clés ou y ajouter vos propres notes.

Cela vous aide au suivi des détails importants et à la vue des connexions entre les différentes parties de votre recherche. C'est comme disposer d'un tableau de référence personnel et bien organisé, accessible en un clin d'œil.

À lire également : Les meilleures applications gratuites de notes autocollantes en ligne

4. Fonctionnalité n° 4 : Création de podcasts

L'une des fonctionnalités phares de NotebookLM est la possibilité de créer des podcasts personnalisés. Il ne s'agit pas simplement d'un logiciel de synthèse vocale. Il génère en effet une discussion entre deux voix générées par l'IA qui discutent des points clés de votre document.

Considérez cela comme l'écoute d'un podcast qui explore en profondeur le contenu que vous avez téléchargé. Les voix sont naturelles et étonnamment expressives.

Vous pouvez générer un podcast en cliquant sur le bouton « Générer » sous « Aperçu audio ». En quelques minutes, vous obtiendrez une discussion d'une durée de 6 à 15 minutes (voire jusqu'à 30 minutes dans certains cas).

Ce podcast n'abordera pas tous les détails, mais se concentrera sur les aspects les plus importants de votre document.

Bien que cette fonctionnalité soit encore en phase de développement (à l'instar d'anecdotes personnelles aléatoires ou de fausses pauses publicitaires), elle s'améliore rapidement et offre un moyen ludique et captivant de réviser votre contenu.

5. Fonctionnalité n° 5 : formats structurés

via NotebookLM

NotebookLM excelle également dans l'organisation de vos recherches sous forme structurée. Que vous ayez besoin d'une FAQ, d'un guide d'étude, d'une table des matières ou d'un échéancier, le Guide Notebook vous permet d'organiser facilement vos notes.

Vous pouvez choisir parmi des boutons prédéfinis qui créent ces formats directement dans votre cahier, ce qui vous aide à rester à jour dans vos recherches et à tout organiser de manière claire.

Grâce à ces fonctionnalités, NotebookLM transforme votre processus de recherche en une expérience organisée, interactive et efficace.

NotebookLM est-il gratuit pour les élèves ?

NotebookLM est encore en phase expérimentale et est disponible gratuitement.

Cela en fait un excellent choix pour les étudiants, les chercheurs soucieux de leur budget ou toute personne ayant un intérêt pour les outils de recherche basés sur l'IA.

Comment les élèves peuvent-ils utiliser NotebookLM pour leurs études et leurs recherches ?

NotebookLM prend en charge l'ensemble du flux de travail scolaire, de l'organisation des notes à la préparation des examens, en transformant des supports statiques en outils d'étude interactifs.

Téléchargez et organisez vos notes de cours, vos fichiers PDF et vos manuels dans des carnets de notes consultables

Générez des résumés précis basés uniquement sur les documents que vous avez téléchargés

Posez des questions contextuelles et obtenez des réponses référencées pour vos dissertations et vos travaux de recherche

Consignez vos idées et citations à l'aide du tableau d'affichage pour vos projets à long terme

Collaborez avec des groupes d'étude en partageant des sources et des annotations

Élaborez des plans d'étude personnalisés à partir des programmes, des échéances et des priorités

Créez des ressources de révision structurées, telles que des guides d'étude, des échéanciers et des FAQ

La gestion des cours, des devoirs et des recherches peut parfois sembler insurmontable pour les étudiants. Grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA, NotebookLM peut s'avérer un outil précieux pour organiser votre vie étudiante et booster votre productivité.

Cet outil vous aide à faciliter votre travail, qu'il s'agisse de résumer du contenu ou de collaborer avec des groupes d'étude. Découvrons quelques façons concrètes d'utiliser NotebookLM

Organisez vos notes et vos supports de cours

L'un des plus grands défis auxquels les étudiants sont confrontés est de garder leurs supports de cours bien organisés. NotebookLM fait office de logiciel de gestion de recherche, vous permettant de télécharger des documents, des notes et des manuels directement sur la plateforme.

👀 Le saviez-vous ? Une fois vos documents téléchargés, NotebookLM ne se contente pas de les stocker ; il leur donne une structure interactive et accessible. L'outil classe automatiquement les documents, les indexe par thèmes clés et attribue même des étiquettes aux sections en fonction de leur pertinence.

Grâce au système de gestion des connaissances intégré, vous pouvez facilement rechercher et récupérer des documents ou des notes par mots-clés, dates ou thèmes spécifiques, tout en conservant un flux de travail clair et organisé.

Vous pouvez également créer des dossiers imbriqués pour classer vos documents par cours ou par matière, ce qui vous permet de regrouper vos notes de manière logique.

Cette fonctionnalité permet notamment du suivi de l'historique des versions de chaque document. Si vous effectuez constamment des modifications en cours et révisez vos notes de cours, NotebookLM enregistre chaque itération, ce qui vous permet de revenir facilement à une version précédente ou de suivre l'évolution de votre compréhension.

👀 Le saviez-vous ? Des études montrent que la musique classique, en particulier, peut améliorer les performances cognitives et vous aider à mieux retenir les informations que le bruit blanc ou l'absence de musique. Alors, la prochaine fois que vous réviserez pour un examen, mettez un peu de musique classique ou d'ambiance pour améliorer votre concentration !

Résumez le contenu

Nous avons tous déjà fait ça : copier du texte dans ChatGPT et demander un résumé rapide. C'est un outil utile, mais les résultats peuvent être légèrement inexacts.

ChatGPT s'écarte parfois du contenu d'origine, en y intégrant des idées provenant d'ailleurs. Plus la discussion avance, plus elle s'éloigne du sujet.

C'est là que NotebookLM entre en jeu à l'étape suivante.

Lorsque vous téléchargez vos documents, qu'il s'agisse de fichiers PDF, Google Docs ou de fichiers texte, NotebookLM reste entièrement concentré sur votre contenu

L'IA prend le temps de comprendre le contenu spécifique de votre document et fonde ses réponses entièrement sur celui-ci

Vous obtiendrez ainsi des résumés et des analyses bien plus précis et pertinents. Vous pouvez être sûr que les réponses proviennent directement des supports de cours que vous avez téléchargés, et non d'une base de données générale de connaissances

Vous pouvez personnaliser la longueur du résumé en effectuant une sélection entre un bref aperçu ou un résumé plus détaillé

De plus, vous pouvez utiliser les capacités de traitement du langage naturel (NLP) de NotebookLM pour identifier les thèmes clés dans différents documents. Cela vous permet de saisir rapidement les points essentiels de diverses lectures et de déterminer les liens entre les différentes ressources.

Par exemple, si vous étudiez une théorie spécifique, NotebookLM peut extraire toutes les références pertinentes de divers articles, vous aidant ainsi à synthétiser le contenu et à acquérir une compréhension globale de concepts complexes.

🧠 Bon à savoir : Les techniques d'apprentissage actif, telles que l'auto-évaluation, l'auto-explication et le résumé, peuvent s'avérer bien plus efficaces que la lecture passive, comme la relecture et la réécriture de notes.

Questions-réponses interactives

Vous pouvez souvent être dérouté par certains termes, concepts ou idées spécifiques. NotebookLM vous permet d'interagir avec vos documents de recherche d'une manière plus intuitive que les outils de prise de notes traditionnels.

Vous pouvez saisir des questions en langage naturel — telles que « Que signifie cette théorie ? » ou « Quel est le rapport avec X ? » — et l'IA vous fournit des réponses précises en fonction du texte que vous avez téléchargé.

La possibilité offerte par cet outil de citer la source d'une réponse le rend encore plus performant, en garantissant la transparence et en vous aidant à vérifier les informations.

Chaque réponse comporte des repères de citation (petits nombres dans des ovales gris) sur lesquels vous pouvez passer la souris pour voir la partie exacte du document référencé.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les cours axés sur la recherche ou la rédaction d'essais ou de travaux nécessitant des preuves spécifiques issues de sources.

Suivez vos idées et vos recherches

Il est essentiel de suivre et de gérer vos idées lorsque vous devez jongler entre plusieurs devoirs ou projets. La fonctionnalité « Pinboard » de NotebookLM vous permet d'enregistrer des extraits de texte, des citations ou même vos propres notes, ce qui facilite la consultation des informations importantes.

Cet outil de capture de texte fait office d'assistant de recherche personnel, vous aidant à recueillir des idées clés, des données ou des sources d'inspiration qui, sans cela, pourraient passer inaperçues.

Vous pouvez également associer des étiquettes à chaque extrait pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Par exemple, si vous travaillez sur un mémoire consacré aux sciences de l'environnement, vous pouvez associer à différentes sources des termes tels que « changement climatique », « durabilité » ou « politique énergétique ».

Au fur et à mesure que vos recherches avancent, ces étiquettes vous permettent de retrouver et de créer rapidement des connexions avec les informations pertinentes.

🧠 Anecdote : l'IA de NotebookLM vous suggère des ressources connexes en fonction de ce que vous avez enregistré. Par exemple, si vous enregistrez une citation ou un passage particulier d'un article d'économie, NotebookLM peut vous suggérer des articles, des revues ou des manuels liés à ce sujet. Cela crée un écosystème de recherche interconnecté, permettant de gagner du temps et de réduire l’effort tout en offrant des informations plus approfondies.

Collaborez avec des groupes d'étude

Il peut être difficile de coordonner des sessions d'étude en groupe, surtout lorsqu'il faut traiter de grandes quantités de documents. Les fonctionnalités de collaboration de NotebookLM facilitent le travail d'équipe entre les élèves et offrent une plateforme centralisée pour la recherche en groupe.

Vous pouvez partager vos documents ou résumés téléchargés avec vos partenaires d'étude, ce qui permet à tout le monde d'accéder aux mêmes informations en temps réel. Le suivi des modifications et des contributions rend ce processus de collaboration encore plus efficace.

Si vous travaillez ensemble sur un projet, NotebookLM vous permet de laisser des commentaires sur des sections de document ou des questions nécessitant des éclaircissements. C'est un espace partagé pour réfléchir, discuter et affiner des idées, tout en gardant la discussion bien organisée.

Vous pouvez également répartir la charge de travail — en attribuant des sections spécifiques ou des ressources pertinentes à différents membres du groupe — sans craindre les malentendus ou les chevauchements de travail.

Plans d'étude personnalisés

Il est souvent difficile de créer un emploi du temps d'étude qui vous convienne, mais NotebookLM peut vous aider à prendre le contrôle de votre échéancier scolaire.

La plateforme vous permet de télécharger des programmes, des devoirs et des dates d'examens, et elle utilise ses capacités d'IA pour créer des plans d'étude personnalisés en fonction de vos objectifs.

Le système peut hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence, proposer des blocs d'étude pour chaque matière et même vous inviter à réviser régulièrement les points clés.

En intégrant votre programme de cours et vos échéances, NotebookLM vous permet de rester organisé sans le stress lié à la gestion manuelle de tout cela.

De plus, l'IA s'adapte à votre progression : à mesure que vous terminez vos devoirs ou vos blocs d'étude, elle met automatiquement à jour votre planning, en effectuant des ajustements en temps réel pour vous permettre de rester sur la bonne voie.

À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion de documents pour mieux s'organiser

Préparez-vous aux contrôles et aux examens

Lors de la préparation aux examens, les outils de mise en forme structurée de NotebookLM s'avèrent très utiles. Vous pouvez créer des guides d'étude, des fiches de révision ou même des échéanciers directement à partir de vos notes, ce qui vous permet d'organiser votre révision plus efficacement.

Cet outil permet de décomposer des sujets complexes en sections d'étude gérables, vous garantissant ainsi de vous concentrer sur les points les plus importants.

Par exemple, NotebookLM peut générer automatiquement un échéancier à partir de vos notes sur les évènements clés si vous révisez pour un examen d'histoire. Vous pouvez ensuite l'utiliser pour visualiser les évolutions historiques, ce qui facilite la mémorisation et la révision des faits.

De plus, l'IA peut générer des FAQ à partir de vos supports de cours, ce qui vous permet de vous tester sur les concepts les plus importants.

Grâce à sa capacité à fournir des stratégies d'étude personnalisées et à organiser les notes dans des formats structurés, NotebookLM devient un puissant assistant d'étude qui transforme votre façon de vous préparer aux examens et aux contrôles.

Quels sont les avantages de l'utilisation de NotebookLM pour étudier ?

NotebookLM offre plusieurs avantages clés pour optimiser vos efforts de recherche et de prise de notes. Ses principaux atouts sont les suivants :

Une organisation simplifiée : conservez toutes vos notes, vos fichiers PDF et vos autres documents au même endroit. L'IA extrait les points clés, ce qui vous permet d'accéder rapidement à l'essentiel

Une meilleure analyse : Posez des questions plus approfondies et mettez en évidence les connexions entre les sujets. Cela vous aide à repérer les schémas et les thèmes clés dans vos études

Base de connaissances pour une consultation rapide : Au fur et à mesure que vous téléchargez des documents, NotebookLM construit une base de connaissances personnalisée. Il vous suffit de demander à l'IA d'indiquer l'emplacement de l'information dont vous avez besoin pour accéder à l'information en quelques secondes

Coup de pouce créatif : Besoin d'aide pour trouver des idées ou établir un plan ? NotebookLM génère des résumés et des idées qui peuvent stimuler votre créativité, vous aidant ainsi à achever vos devoirs plus rapidement

Gain de temps : effectuez l’automatisation des tâches répétitives telles que la gestion des citations ou la résumation du contenu. Cela vous laisse plus de temps pour réfléchir de manière critique et comprendre la matière

Informations et suggestions en temps réel : au fur et à mesure que vous travaillez sur vos notes ou vos recherches, l'IA de NotebookLM vous propose des conseils utiles sur les prochaines étapes, que vous ayez besoin d'éclaircissements sur un sujet précis ou que vous recherchiez de nouveaux angles d'approche

👀 Le saviez-vous ? Au cours des premières années de votre vie, le cerveau forme 1 million de nouvelles connexions neuronales chaque seconde. Cette restructuration constante vous aide à tout apprendre, du langage à la résolution de problèmes complexes. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité : la capacité de votre cerveau à s'adapter et à changer.

Quelles sont les limites de NotebookLM pour les élèves ?

Bien que NotebookLM offre d'excellentes fonctionnalités, les élèves peuvent rencontrer certaines difficultés. Les comprendre peut vous aider à utiliser l'outil plus efficacement :

Courbe d'apprentissage : Comme pour tout nouvel outil, il y a une certaine courbe d'apprentissage. Certains élèves peuvent mettre un certain temps à comprendre comment télécharger et organiser efficacement leurs documents, surtout s'ils ne sont pas habitués aux outils d'IA

Compréhension contextuelle : Bien que NotebookLM soit excellent pour extraire les points clés, il peut rencontrer des difficultés avec des contenus très spécifiques ou complexes. Par exemple, pour des sujets de niche, l'IA ne parvient pas toujours à saisir la profondeur ou les nuances que vous recherchez

Dépendance excessive à l'IA : Se fier trop aux résumés générés par l'IA peut vous rendre paresseux et vous empêcher de comprendre le contenu par vous-même. Il est facile de laisser l'outil faire le travail à votre place, mais cela peut nuire à votre capacité à approfondir le sujet.

Problèmes techniques : Bien que NotebookLM soit généralement fiable, des problèmes techniques peuvent parfois survenir, tels que des difficultés lors du téléchargement de documents ou des incohérences dans les réponses générées par l'IA

Précision des résumés : Bien que l'IA soit capable de résumer un texte, elle peut omettre certains détails essentiels ou interpréter des idées complexes de manière simplifiée. Il est essentiel de vérifier son travail, en particulier pour les devoirs ou les examens

Gardez ces difficultés à l'esprit et n'hésitez pas à associer les fonctionnalités de NotebookLM à votre propre analyse pour une efficacité maximale !

Quelles sont les meilleures alternatives à NotebookLM pour des flux de travail académiques complets ?

ClickUp va au-delà de la simple prise de notes en regroupant la recherche, la rédaction, les tâches et l'assistance par IA au sein d'un seul système.

ClickUp Docs centralise les notes, les références et les tâches liées grâce à une collaboration en temps réel

ClickUp Brain résume le contenu, génère des textes académiques et répond aux questions dans l'ensemble de votre environnement de travail

ClickUp Bloc-notes permet de consigner rapidement des idées et des notes de cours, avec mise en forme et historique des versions

Des modèles de prise de notes prêts à l'emploi permettent de créer des bases de connaissances structurées, des plans d'étude et des flux de travail de révision

Bien que NotebookLM soit un excellent outil, d'autres alternatives — notamment celles destinées à des outils populaires comme OneNote — peuvent vous offrir l'assistance nécessaire pour vos besoins en matière de prise de notes et de recherche.

📌 Par exemple, Bear est une application minimaliste de prise de notes qui vous aide à noter rapidement des idées ou à rédiger des brouillons détaillés. Elle ne s'appuie pas autant sur l'IA que NotebookLM, mais elle est réputée pour sa structure simple et organisée.

Bear est un excellent choix pour les étudiants qui recherchent un moyen simple de classer leurs notes, de gérer leurs listes de choses à faire et de créer des plans.

📌 De même, Mendeley est un excellent choix pour les étudiants qui ont besoin d'un outil dédié à la gestion des références. Bien qu'il n'offre pas le même niveau d'analyses basées sur l'IA que NotebookLM, il est idéal pour gérer les articles de recherche et assurer le suivi des références académiques.

Toutefois, si vous recherchez un outil IA tout-en-un pour la rédaction et la prise de notes, ClickUp vaut vraiment le détour.

Centralisez vos notes dans ClickUp Documents Enregistrez vos notes, votre contenu et vos supports d'étude directement dans ClickUp Docs pour y accéder facilement

Avec des contenus et des supports d'étude dispersés sur tant de plateformes, il est facile de perdre en productivité. C'est là que le logiciel de gestion de projet pour étudiants de ClickUp s'avère utile.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, gestion des connaissances et chat, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus vite et plus intelligemment. Aujourd'hui, plus de deux millions d'équipes font confiance à ClickUp pour rationaliser leurs flux de travail, centraliser leurs connaissances et éliminer les distractions. Le résultat ? Un travail plus rapide, une collaboration plus intelligente et une augmentation significative de la productivité de l'organisation.

Mais qu'est-ce qui fait de ClickUp l'une des meilleures applications de prise de notes basées sur l'IA pour les étudiants ? Parmi les centaines de fonctionnalités conviviales proposées par ClickUp, nous vous recommandons de commencer par ces trois outils (entièrement gratuits !) de prise de notes et de gestion de l'information : Docs, ClickUp Brain et bloc-notes !

ClickUp Documents

ClickUp Docs vous permet d'organiser vos notes, vos tâches et vos supports d'étude en un seul endroit. Vous pouvez facilement relier tous ces éléments entre eux grâce à la fonctionnalité « Relations » de ClickUp, une fonctionnalité pratique qui relie votre travail sans aucun problème.

Vous pouvez également activer le mode Concentration dans Docs pour vous aider à vous concentrer sur un bloc de texte à la fois, ce qui est idéal pour les sessions d'étude approfondies.

Si vous aimez personnaliser vos supports d'étude, vous pouvez facilement ajouter une image de couverture personnalisée depuis votre bureau, Unsplash ou la galerie.

Les réponses en fil de discussion vous permettent d'attribuer des tâches directement dans vos notes, garantissant ainsi qu'aucune tâche ne soit oubliée.

Utilisez les modèles ClickUp prêts à l'emploi pour créer une bibliothèque numérique structurée permettant d'organiser les informations

ClickUp facilite également l'affichage des relations et des liens dans l'ensemble de votre document, ce qui vous aide au suivi plus efficace des idées et des concepts.

Enfin, vous pouvez accéder à des modèles de prise de notes depuis la barre latérale, notamment le modèle ClickUp Knowledge Base, pour organiser rapidement vos supports de cours et vos notes.

🧠 Anecdote : La technique Pomodoro est une méthode de gestion du temps qui consiste à travailler par intervalles de 25 minutes suivis de courtes pauses. Elle aide à maintenir la concentration et à éviter le surmenage, ce qui est idéal pour rester concentré pendant les longues sessions d'étude.

ClickUp Brain

Stimulez votre créativité grâce à un compagnon de brainstorming virtuel dans ClickUp Brain

Si vous cherchez à booster votre productivité scolaire, ClickUp Brain est là pour vous aider. Cet outil de recherche et de prise de notes basé sur l'IA simplifie votre flux de travail, organise vos informations et facilite vos tâches créatives et scolaires, le tout sur une seule et même plateforme.

Considérez-le comme votre assistant numérique adapté aux exigences de la vie étudiante.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, notamment pour la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, par exemple entre un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une assistance à la rédaction alimentée par l'IA dans tout votre environnement de travail, y compris pour les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents et bien plus encore, tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

Voici ce qui distingue ClickUp Brain :

Web Clipper sur l' extension Chrome ClickUp : rassemblez sans effort des ressources de recherche en capturant du contenu directement depuis des pages web, puis en enregistrant et en organisant ces extraits pour vos projets en un seul clic rassemblez sans effort des ressources de recherche en capturant du contenu directement depuis des pages web, puis en enregistrant et en organisant ces extraits pour vos projets en un seul clic

Enregistrez des sites web directement dans les tâches ou les documents de ClickUp à l'aide de l'extension Chrome afin de pouvoir les consulter rapidement plus tard

Résumés pour simplifier vos recherches : Vous vous noiez sous une montagne de notes ? Utilisez ClickUp Brain pour générer automatiquement des résumés de recherche concis. Accédez instantanément à ces résumés grâce à des fonctionnalités telles que la gestion des connaissances par l'IA et Vous vous noiez sous une montagne de notes ? Utilisez ClickUp Brain pour générer automatiquement des résumés de recherche concis. Accédez instantanément à ces résumés grâce à des fonctionnalités telles que la gestion des connaissances par l'IA et les champs personnalisés avec IA

Recevez des résumés et des mises à jour sur les projets grâce à ClickUp Brain

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Affinez vos travaux de recherche en ajustant la grammaire, le ton, la longueur et bien plus encore avec ClickUp Brain

De l'organisation de vos recherches à la rédaction d'envois soignés, ClickUp Brain est plus qu'un simple outil : c'est votre partenaire académique.

Vous pouvez également découvrir ClickUp Brain et ClickUp IA pour voir comment ils peuvent améliorer votre parcours d'apprentissage !

Voici comment commencer :

Activez l'application ClickApp « Connected Search »

Intégrez vos outils préférés pour un accès fluide

Utilisez la fonctionnalité « Ask IA » dans votre environnement de travail pour poser des questions sur l'ensemble des outils intégrés

C'est l'occasion de débloquer le plein potentiel de nos fonctionnalités basées sur l'IA.

Regardez ce résumé court pour en savoir plus sur la gestion des connaissances avec ClickUp Brain.

Bloc-notes ClickUp

Avec ClickUp Bloc-notes, vous pouvez rapidement noter des idées, prendre des notes de cours ou même planifier votre prochain projet.

Prenez facilement des notes sur ClickUp Bloc-notes

Il vous suffit de ouvrir une note et de l'agrandir pour qu'elle occupe tout l'écran, ce qui vous offre un espace d'écriture ininterrompu pour vous concentrer. Vous pouvez ensuite suivre votre progression en affichant et en annulant les modifications dans l'historique de la note, ce qui vous garantit de ne jamais perdre aucun détail important.

Lorsque vient le moment d'organiser votre travail, ClickUp vous permet d'imprimer vos notes dans un format visuellement attrayant. La fonction de recherche facilite la recherche de n'importe quel mot-clé dans vos notes, ce qui vous fait gagner du temps lorsque vous consultez des informations spécifiques.

De plus, vous pouvez améliorer vos notes à l'aide des commandes slash, qui offrent de nombreuses options de modification pour vous aider à mettre en forme votre contenu exactement comme vous le souhaitez.

Tarifs de ClickUp

Choisissez l'outil d'IA adapté pour une meilleure expérience de prise de notes

À mesure que l'IA progresse, elle transforme la manière dont les étudiants et les apprenants abordent la recherche, la prise de notes et même la créativité. De l'organisation des notes de réunion à l'analyse de recherches complexes, les outils d'IA rendent l'apprentissage plus personnalisé, plus prédictif et plus accessible.

L'un des outils à l'origine de cette évolution est NotebookLM, qui combine des analyses basées sur l'IA, des résumés de documents faciles à réaliser et même des aperçus audio de type podcast.

Cependant, malgré ses fonctionnalités puissantes, NotebookLM est encore en phase expérimentale et peut parfois rencontrer des difficultés avec des requêtes complexes ou très techniques.

Pour simplifier encore davantage votre routine d'étude, ClickUp propose des fonctionnalités basées sur l'IA qui vont au-delà de la simple prise de notes. Grâce à des outils permettant d'organiser les tâches, de gérer les projets et de suivre les échéances, ClickUp peut vous aider à garder le contrôle sur tout.

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