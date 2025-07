les 15 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les particuliers

Selon les statistiques, 85 % des chefs de projet jonglent simultanément avec plusieurs projets.

Si vous êtes l'un d'entre eux, vous savez à quel point il est crucial de trouver des outils de gestion de projet efficaces et simples. J'ai été dans la même situation, à la recherche de l'équilibre parfait. ⚖️

Mais voilà le problème : la plupart des logiciels de gestion de projet compliquent les choses. Si leurs « fonctionnalités robustes » semblent très intéressantes, elles s'accompagnent souvent d'une courbe d'apprentissage abrupte et d'une complexité inutile. 😮‍💨

Mais tous les outils ne sont pas comme ça.

Dans cet article, je vais partager avec vous les 15 meilleurs logiciels de gestion de projet que j'ai personnellement testés : des outils simples, efficaces et dotés des fonctionnalités adéquates pour gérer vos projets professionnels et personnels.

💡Bonus : Je travaille beaucoup avec ClickUp (sans surprise), et c'est le seul outil de gestion de projet de cette liste qui rassemble tous les éléments clés du travail : Tâches et gestion de projet

Documents et gestion des connaissances

Discutez et collaborez ... le tout connecté à l'IA.

Pourquoi avez-vous besoin d'un logiciel de gestion de projet personnel ?

Outre leur simplicité, voici quelques autres raisons valables pour lesquelles je pense que les logiciels de gestion de projet personnels peuvent constituer un ajout utile à votre boîte à outils : ⚒️

Organisation : les applications de gestion de projet personnelles vous permettent de diviser et d'organiser des projets complexes en tâches plus petites pour assurer une meilleure gestion 😎

Gestion du temps : les outils de gestion de projet personnels facilitent la gestion du temps. Grâce à des fonctionnalités telles que les échéances et les rappels, ils vous permettent de respecter les différents calendriers de projet ⏱

Augmentation de la productivité : ils centralisent tous les projets, tâches, ressources, etc. afin de minimiser les pertes de temps et ils centralisent tous les projets, tâches, ressources, etc. afin de minimiser les pertes de temps et d'optimiser la productivité

Collaboration : si vous travaillez en équipe, ces outils vous aident à collaborer avec vos collègues pour si vous travaillez en équipe, ces outils vous aident à collaborer avec vos collègues pour mener à bien vos projets plus efficacement 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

💡 Conseil de pro : Vous êtes novice dans le domaine de la gestion de projet ? Découvrez nos modèles gratuits de gestion de projet pour ne pas partir de zéro ! Avec le nombre de modèles proposés, vous trouverez forcément celui qui correspond à vos besoins et que vous pourrez facilement personnaliser selon vos préférences.

Que rechercher dans un logiciel de gestion de projet pour particuliers ?

Lorsqu'ils choisissent un logiciel de gestion de projet, la plupart des chefs de projet se concentrent uniquement sur l'efficacité des fonctionnalités principales telles que l'organisation des tâches, la hiérarchisation, etc. Bien que ces aspects soient essentiels, mon approche est légèrement plus globale.

Voici donc quelques fonctionnalités clés que vous devriez évaluer lorsque vous choisissez un logiciel de gestion de projet : 📋

Interface conviviale : Choisissez un logiciel de gestion de projet doté d'une interface utilisateur simple et intuitive. Cela facilitera la gestion de vos projets 😊

Options de personnalisation : recherchez un outil permettant de personnaliser des aspects importants tels que les catégories de tâches, les libellés, les affichages, etc. Vous pourrez ainsi gérer simultanément et sans effort vos projets personnels et professionnels 😎

Exhaustivité : optez pour des outils de gestion de projet dotés de fonctionnalités telles que optez pour des outils de gestion de projet dotés de fonctionnalités telles que le suivi du temps , la collaboration, etc., afin d'éviter d'avoir à passer d'une application à l'autre ✌🏻

Capacités d'intégration : choisissez un outil qui s'intègre facilement aux autres outils de votre flux de travail. Cela améliorera votre expérience globale de la gestion de projet 🔌

Accessibilité mobile : choisissez un outil doté d'une application mobile de gestion de projet réactive pour suivre la progression de vos projets, à tout moment et en toute simplicité 📲

En savoir plus : Voici une liste des meilleurs outils de gestion de projet disponibles aujourd'hui, pour des projets de toutes tailles.

Le saviez-vous ? Selon une étude du PMI, 37 % des projets échouent en raison d'un manque de définition des objectifs et des jalons

Les 15 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les particuliers

Vous avez du mal à gérer efficacement vos projets ? Découvrez ces 15 solutions logicielles de gestion de projet :

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet par l'IA)

J'utilise ClickUp pour tout mon travail en tant qu'éditeur, spécialiste du marketing de contenu et pour suivre mes projets personnels. Comptant parmi les logiciels de gestion de projet les plus fiables du marché, il est complet, polyvalent et regorge de fonctionnalités faciles à utiliser.

Après avoir migré depuis des outils tels que Jira et Asana, j'étais impatient d'essayer ClickUp. Ses fonctionnalités claires, riches et variées m'ont fait une excellente première impression.

Essayez ClickUp gratuitement pour gérer vos projets ! Affichez toutes vos tâches, ressources et choses à faire au même endroit sur ClickUp Teams pour la gestion de projet

Tout d'abord, ClickUp maîtrise l'art de la simplification. Avec ClickUp Teams pour la gestion de projet, vous pouvez suivre les projets, attribuer des tâches et allouer des ressources sans difficulté.

Choisissez parmi différentes vues telles que Tableau, Échéancier, Charge de travail et Activité pour tout visualiser et prendre les meilleures décisions.

Ce n'est pas tout : ClickUp dispose de nombreuses autres fonctionnalités avancées qui rationalisent la gestion de projet. L'une de mes fonctionnalités préférées est ses outils de collaboration robustes.

🚀 Documents ClickUp

En savoir plus Créez des documents de projet et collaborez dessus avec les membres de votre équipe à l'aide de ClickUp Docs

ClickUp Docs est plus qu'un simple document virtuel permettant de créer des notes et des plans de projet. Considérez-le comme un environnement de travail collaboratif où vous et les membres de votre équipe pouvez discuter d'idées, griffonner des mises à jour de projet et créer des listes de tâches, le tout en temps réel.

Comme chaque document que vous créez se connecte automatiquement à votre flux de travail, vous n'avez plus à vous soucier de la gestion manuelle, même pour les modifications les plus minimes.

🚀 Discutez avec ClickUp

En savoir plus Créez des listes, synchronisez des tâches et utilisez l'IA : collaborez avec votre équipe deux fois plus efficacement grâce au nouveau chat ClickUp amélioré

Une autre fonctionnalité digne d'être mentionnée à cet égard est ClickUp Chat. Elle fait véritablement de ClickUp l'application tout-en-un pour le travail en combinant la gestion de projet et la discussion en un seul outil. J'adore la façon dont la fonctionnalité Chat de ClickUp permet aux équipes de rester facilement alignées sur les tâches.

Il prend en charge les vues de projet, les suivis, les synchronisations et l'intégration native de l'IA de ClickUp. Cela signifie que vous pouvez communiquer avec les membres de votre équipe, récupérer des documents, des tâches et des listes, créer des éléments d'action avec l'IA et les organiser à partir de la même boîte de dialogue.

Voici ce qu'en dit l'un des utilisateurs :

ClickUp aide à rationaliser non seulement les projets de mon service, mais aussi les OKR de toute mon organisation. ClickUp comprend vraiment la gestion de projet et réalise les rêves d'un chef de projet.

ClickUp aide à rationaliser non seulement les projets de mon service, mais aussi les OKR de toute mon organisation. ClickUp comprend vraiment la gestion de projet et réalise les rêves d'un chef de projet.

🚀 Gestion de projet alimentée par l'IA avec ClickUp Brain

En savoir plus Utilisez ClickUp Brain pour automatiser les tâches répétitives et faciliter la gestion de projet

ClickUp Brain n'est pas un assistant IA ordinaire. Il s'agit d'un outil intégré à la plateforme qui vous connecte à tous les éléments de l'application. Des documents ? Oui. Des personnes ? Absolument. Des tâches ? Pas de problème. Avec ClickUp Brain, vous n'êtes jamais qu'à une invite, à des instructions près, de tout mettre en place et de vous mettre au travail.

Ai-je mentionné à quel point ce gestionnaire de projet par IA est incroyablement prometteur ? Il automatise les tâches répétitives, partage les mises à jour et envoie des rappels en un seul clic !

Mais l'IA ne s'arrête pas là. Avec la recherche connectée, vous pouvez débloquer les connaissances collectives contenues dans chaque liste, dossier et document de votre environnement de travail + vos applications intégrées. Utilisez un langage conversationnel pour trouver tout, littéralement partout.

🚀 Modèle de gestion de projet ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez vos projets et vos échéanciers à l'aide du modèle de gestion de projet ClickUp

Et ce n'est pas tout ! ClickUp propose un tableau de modèles de projet gratuits et intuitifs qui vous aideront à mettre en place votre projet en un rien de temps. Par exemple, le modèle de gestion de projet ClickUp crée une feuille de route pour tous vos projets, en mettant en évidence chaque étape du début à la fin.

Il offre également :

Organisez vos tâches pour plus de clarté afin de naviguer facilement dans votre projet

Automatise le suivi des flux de travail pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel

Renforce les efforts de collaboration au sein de l'équipe afin que vous puissiez attribuer le travail plus efficacement

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une légère courbe d'apprentissage

Fonctionnalités hors ligne limitées pour les utilisateurs mobiles

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Bien qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les utilisateurs apprécient ClickUp, sa personnalisation est l'une des plus appréciées, comme celle-ci:

ClickUp est l'outil de gestion de projet le plus simple et le plus facile à installer que nous ayons utilisé. Le suivi des tâches est très facile et très détaillé. Le partage avec les équipes et l'invitation de nouveaux membres à collaborer avec le tableau et les tâches sont très faciles. L'intégration avec des outils tiers est également possible grâce à de nombreuses applications disponibles. Les intégrations Datadog et ClickUp sont très utiles pour créer des tâches d'incident dans ClickUp pour les évènements qui doivent être traités, et l'équipe peut ensuite commencer à travailler sur les incidents. Le service client est très utile. C'est l'outil que nous avons le plus utilisé tout au long de notre projet.

ClickUp est l'outil de gestion de projet le plus simple et le plus facile à installer que nous ayons utilisé. Le suivi des tâches est très facile et très détaillé. Le partage avec les équipes et l'invitation de nouveaux membres à collaborer au tableau et aux tâches sont très faciles. L'intégration avec des outils tiers est également possible grâce à de nombreuses applications disponibles. Les intégrations Datadog et ClickUp sont très utiles pour créer des tâches d'incident dans ClickUp pour les évènements qui doivent être traités, et l'équipe peut ensuite commencer à travailler sur les incidents. Le service client est très utile. C'est l'outil que nous avons le plus utilisé tout au long de notre projet.

2. Asana (Idéal pour la gestion des tâches et la collaboration en équipe)

via Asana

Asana est une plateforme de gestion de projet populaire qui connecte des équipes de différents départements. Elle contient un intervalle de fonctionnalités qui aident à la gestion des tâches, l'allocation des ressources, la collaboration et d'autres éléments de la gestion de projet.

J'apprécie particulièrement l'assistant IA de cet outil. Il automatise les tâches répétitives pour vous faire gagner du temps et vous épargner des efforts. De plus, Asana dispose d'une application mobile très fonctionnelle qui vous permet de travailler où que vous soyez !

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Vous permet de gérer les tâches à l'aide de neuf vues de projet, notamment Tableau, Liste et Échéancier

Offre des options de suivi du temps et de gestion de la charge de travail pour les équipes

Offre des fonctionnalités de gestion de portfolio pour suivre plusieurs projets à la fois

S'intègre à d'autres outils de gestion de projet tels que Trello et Instagantt

Limites d'Asana

Trop de fonctionnalités, ce qui peut dérouter les utilisateurs novices

Ne peut attribuer qu'une seule tâche à la fois, ce qui peut être contre-productif

Tarifs Asana

Personnel : Free Forever

Starter : 8,50 $/mois par utilisateur

Avancé : 19,21 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 660 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 200 avis)

Cet utilisateur apprécie Asana car il simplifie son flux de travail et lui permet de se mettre plus rapidement au travail.

Il est intuitif, simplifié et m'aide à me concentrer sur l'accomplissement des tâches plutôt que sur une configuration interminable que j'abandonne finalement. Notre équipe peut se familiariser plus rapidement avec le logiciel sans avoir besoin d'aide supplémentaire. Aujourd'hui, toute notre équipe l'utilise quotidiennement.

Il est intuitif, simplifié et m'aide à me concentrer sur l'accomplissement des tâches plutôt que sur une configuration interminable que j'abandonne finalement. Notre équipe peut se familiariser plus rapidement avec le logiciel sans avoir besoin d'aide supplémentaire. Aujourd'hui, toute notre équipe l'utilise quotidiennement.

3. Wrike (Idéal pour les flux de travail personnalisables et le suivi de projets)

via Wrike

Le prochain sur ma liste est Wrike, qui vous aide à personnaliser votre flux de travail et à accélérer vos projets. Cet outil de gestion de projet s'avère particulièrement utile pour gérer des projets personnels.

Il dispose de fonctionnalités intéressantes pour la gestion des ressources. J'apprécie particulièrement sa capacité à optimiser la charge de travail de l'équipe. Il offre une vue claire des tâches gérables et des ressources disponibles, allant au-delà de la planification de projet et facilitant grandement l'exécution des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Génère des rapports en temps réel grâce à des outils d'analyse avancés

Visualisez les échéanciers et les ressources à l'aide de diagrammes de Gantt dynamiques

Suivez le temps et équilibrez les charges de travail grâce à des outils de planification intégrés

S'intègre à des outils tels que Slack, Microsoft Teams, Google Drive et Salesforce

Limites de Wrike

La plateforme offre une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs inexpérimentés

Le forfait Free offre des fonctionnalités limitées

Tarifs Wrike

Free Forever

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Business : 24,80 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 730 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 720 avis)

🧠 Anecdote : De nombreuses techniques de gestion de projet, telles que le diagramme de Gantt et la méthode du chemin critique ( CPM), ont été initialement développées à des fins militaires pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale avant de se généraliser dans les entreprises. 🤯

4. Trello (Idéal pour l'organisation visuelle des tâches avec des tableaux Kanban)

via Trello

Trello est une application polyvalente de gestion de projet personnel. Elle est idéale pour ceux qui gèrent efficacement plusieurs projets. Cet outil est visuellement fonctionnel, avec des cartes, des listes et des tableaux qui vous permettent de parcourir rapidement les différentes tâches.

Vous pouvez attribuer et organiser des tâches, suivre leur progression et respecter les délais, le tout sur un tableau Kanban interactif. Mais ce n'est pas tout. Trello encourage également la collaboration en s'intégrant aux principaux outils de communication tels que Gmail et Slack.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Fournit un tableau de style Kanban visuellement intuitif pour la gestion des tâches

Automatisez les flux de travail grâce aux commandes Butler et aux règles personnalisées

Offre une collaboration en temps réel sur les tâches avec des fonctionnalités de commentaire

S'intègre à plusieurs plateformes telles que Google Drive, MS Teams et Dropbox

Limites de Trello

Personnalisation limitée, ce qui peut être contraignant pour les équipes ayant des besoins diversifiés

L'application n'offre aucune fonctionnalité native de suivi du temps

Tarifs Trello

Free Forever

Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 630 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 290 avis)

En parcourant les avis, j'ai remarqué des commentaires très positifs sur la facilité d'utilisation de Trello, comme celui-ci:

L'un des meilleurs logiciels dont nous disposons dans notre entreprise. Il est très facile à prendre en main et à utiliser. L'interface utilisateur est très conviviale, ce qui facilite grandement la navigation.

L'un des meilleurs logiciels dont nous disposons dans notre entreprise. Il est très facile à prendre en main et à utiliser. L'interface utilisateur est très conviviale, ce qui facilite grandement la navigation.

En savoir plus : Modèles gratuits de plan de communication de projet : Excel, Word et ClickUp

5. Basecamp (Idéal pour la communication simple dans le cadre de projets et le partage de fichiers)

via Basecamp

Basecamp est un autre logiciel idéal pour gérer des projets personnels. J'aime tout dans cet outil, de ses fonctionnalités à son interface. Et oui, il est facile à utiliser.

Les fonctionnalités de collaboration en temps réel et d'évaluation des risques de Basecamp sont particulièrement impressionnantes. Ce logiciel de gestion de projet offre également des systèmes de suivi fiables pour surveiller la progression des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Facilite le suivi quotidien de la progression grâce à des vérifications automatiques et des mises à jour des tâches

Personnalisez les flux de travail avec l'attribution des tâches et les options de tâches récurrentes

Prend en charge le stockage illimité de fichiers et le partage de documents entre les équipes

S'intègre à Google Drive, Slack et Zapier pour plus de fonctionnalités

Limites de Basecamp

Pas de forfait Free, ce qui peut s'avérer coûteux pour certains utilisateurs

Il manque des dépendances de tâches avancées, ce qui le rend inadapté aux cycles de projet plus longs

Tarifs Basecamp

Par utilisateur : 15 $/mois par utilisateur

Pro Unlimited : 299 $/mois

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 310 avis)

Capterra : 4,3/5 (14 460 avis)

Le saviez-vous ? Selon le rapport Wellingtone Project Management, 42 % des entreprises ont déclaré avoir tiré la plupart ou la totalité des avantages de leur investissement dans un logiciel de gestion de projet.

6. Smartsheet (Idéal pour la planification de projets avec une interface de type tableur)

via Smartshee t

Si vous recherchez un outil de gestion de projet qui imite un tableur, Smartsheet pourrait être le choix idéal. La fonctionnalité de planification de projet du logiciel est son principal argument de vente. Grâce à des tableaux de bord et des graphiques interactifs, il simplifie les projets complexes du début à la fin.

En outre, j'apprécie les fonctionnalités de gestion budgétaire de Smartsheet. Elles permettent de suivre vos dépenses afin de vous aider à respecter le budget alloué au projet.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Gérez plusieurs projets grâce à l'affichage Portfolio pour suivre leur progression

Automatisez les flux de travail grâce à des déclencheurs et des alertes personnalisés pour gagner du temps

Assistance à la gestion des documents avec contrôle des versions et pièces jointes

Fournit des rapports détaillés avec des mises à jour en temps réel et des tableaux de bord personnalisables

Limites de Smartsheet

L'interface peut être intimidante, ce qui rend son utilisation difficile pour les utilisateurs inexpérimentés

Prix plus élevés pour les particuliers disposant d'un budget serré

Tarifs Smartsheet

Avantage : 9 $/mois par membre

Business : 19 $/mois par membre

Enterprise : Tarification personnalisée

Gestion avancée du travail : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (17 755 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 380 avis)

Les modèles de gestion de projet Smartsheet semblent remporter un franc succès auprès des utilisateurs, comme celui-ci:

J'apprécie beaucoup la variété des modèles et la possibilité de créer les siens. J'aime l'automatisation, qui me permet de configurer, par exemple, des rappels. J'utilise souvent les tableaux de bord, qui me permettent d'avoir un aperçu clair de l'état d'avancement des projets. J'apprécie que l'équipe du projet puisse y accéder et voir les mises à jour en temps réel.

J'apprécie beaucoup la variété des modèles et la possibilité de créer les siens. J'aime l'automatisation, qui me permet de configurer, par exemple, des rappels. J'utilise souvent les tableaux de bord, qui me permettent de présenter un aperçu clair de l'état d'avancement des projets. J'apprécie que l'équipe du projet puisse y accéder et voir les mises à jour en temps réel.

🔍 Le saviez-vous ? 55 % des chefs de projet affirment que de nombreux projets échouent en raison d'erreurs budgétaires insignifiantes ! Alors, mieux vaut faire en sorte que chaque centime compte ! 💸

7. Nifty (Idéal pour gérer les tâches, les objectifs et les jalons dans un seul outil)

via Nifty

Nifty est un excellent environnement de travail pour les petites équipes ou les entrepreneurs indépendants. Que vous souhaitiez mener des discussions de groupe ou créer une feuille de route pour votre prochain projet, ce logiciel de gestion de projet personnel vous facilite la tâche.

Bien que j'apprécie cette exhaustivité, c'est le design intuitif de Nifty qui remporte la palme. Ce logiciel de gestion de projet se connecte de manière transparente à votre flux de travail et compte plus de 2 000 intégrations !

Les meilleures fonctionnalités

Automatise les flux de travail des projets à l'aide de déclencheurs personnalisés et de dépendances entre les tâches

Personnalisez les tableaux de bord pour suivre la progression de l'équipe et la santé des projets

Assistance pour le suivi du temps et la gestion du budget grâce à des outils intégrés

S'intègre à diverses applications de gestion de projet telles que Miro et Jira

Limitations pratiques

Manque d'outils avancés de gestion des ressources

Le forfait Free offre des fonctionnalités limitées, ce qui peut être un inconvénient pour un usage individuel

Tarifs avantageux

Free Forever

Starter : 39 $/mois

Pro : 79 $/mois

Business : 124 $/mois

Unlimited : 399 $/mois

Évaluations et avis Nifty

G2 : 4,7/5 (plus de 430 avis)

Capterra : 4,6/5 (430 avis)

8. Monday. com (Idéal pour la collaboration en équipe et le suivi visuel de la progression)

Monday est sans aucun doute un peu trop avancé pour la gestion de projets personnels ! Cependant, c'est le bon choix si vous vous attaquez à des projets complexes ou si vous recherchez un logiciel capable de gérer à la fois vos projets personnels et professionnels.

Cet outil de gestion de projet est conçu pour être efficace. Des fonctionnalités d'automatisation telles que les flux de travail et les déclencheurs personnalisés réduisent les saisies manuelles. En outre, la fonctionnalité de suivi du temps de Monday fonctionne très bien pour la plupart des types de projets.

Monday. com meilleures fonctionnalités

Offre plus de 20 vues Tableau personnalisables, notamment Kanban, Échéancier et Calendrier

Offre des analyses et des rapports avancés sur les projets avec des tableaux de bord visuels

Personnalisez les détails des tâches avec des paramètres de priorité, des dates d'échéance et des assignés

S'intègre à d'autres logiciels de gestion de projet tels que Workflow et TeamBoard

Limitations de Monday.com

Les fonctionnalités des applications mobiles sont limitées, ce qui les rend inadaptées aux personnes qui voyagent beaucoup et ne peuvent pas être devant leur ordinateur portable à tout moment

Cela peut être coûteux pour les petites équipes ou les utilisateurs individuels

Tarifs Monday.com

Free Forever

Basique : 9 $/mois par place

Standard : 12 $/mois par place

Pro : 19 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 650 avis)

Capterra : 4,6/5 (5 320 avis)

9. Microsoft Project (idéal pour la planification avancée de projets et la gestion des ressources)

via Microsoft Project

Une autre solution avancée de gestion de projet, la suivante sur ma liste, est Microsoft Project. Cet outil est hautement collaboratif et polyvalent. Il fonctionne comme une solution tout-en-un pour la gestion de projets.

La meilleure fonctionnalité du logiciel est sa fonctionnalité de gestion des ressources. Il automatise de manière transparente la distribution des ressources en visualisant les tâches et en estimant les besoins, ce qui signifie zéro erreur.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Project

Fournit une planification et un suivi détaillés des projets grâce à des diagrammes de Gantt et à la représentation des dépendances entre les tâches

Permet de hiérarchiser les tâches et de planifier leur exécution grâce à une interface glisser-déposer

Suivez les budgets, les coûts et le temps consacrés à vos projets grâce à des fonctionnalités complètes de rapports

S'intègre aux applications Microsoft 365 telles qu'Excel, OneDrive et Teams

Limitations de Microsoft Project

La courbe d'apprentissage abrupte en fait une option difficile pour les personnes ayant une connaissance limitée de l'utilisation des logiciels de gestion de projet

Fonctionnalités limitées de l'application mobile, vous devez donc rester à proximité de votre ordinateur portable à tout moment

Tarifs Microsoft Project

Forfait projet 1 : 10 $/mois par utilisateur

Forfait Projet 3 : 30 $/mois par utilisateur

Forfait Projet 5 : 55 $/mois par utilisateur

Project Standard : 679,99 $ (achat unique)

Project Professional : 1 129,99 $ (achat unique)

Évaluations et avis sur Microsoft Project

G2 : 4/5 (plus de 1 610 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 980 avis)

Pour de nombreux utilisateurs, l'un des principaux atouts de MS Projects réside dans sa suite complète de fonctionnalités, à l'instar de cet utilisateur:

Leur fonctionnalité très pratique de planification des capacités simplifie notre travail en allouant efficacement les ressources. De plus, les outils de planification et de programmation sont exceptionnels : échéanciers visuels (diagrammes de Gantt) et suivi des dépendances, qui nous aident à surveiller la progression du projet. Enfin, la capacité du logiciel à s'intégrer facilement à d'autres produits Microsoft, tels qu'Excel et Power BI, améliore nos capacités d'analyse des données et de création de rapports.

Leur fonctionnalité très pratique de planification des capacités simplifie notre travail en allouant efficacement les ressources. De plus, les outils de planification et de programmation sont exceptionnels : échéanciers visuels (diagrammes de Gantt) et suivi des dépendances, qui nous aident à surveiller la progression du projet. Enfin, la capacité du logiciel à s'intégrer facilement à d'autres produits Microsoft, tels qu'Excel et Power BI, améliore nos capacités d'analyse des données et de création de rapports.

🧠 Anecdote : Vous vous demandez aussi pourquoi Bill Gates et Paul Allen ont appelé leur entreprise « Microsoft » ? Eh bien, c'est la combinaison de deux mots : micro-ordinateur et logiciel. Donc, Micro + Soft = Microsoft !

10. Miro (Idéal pour le brainstorming et la planification visuelle collaborative)

via Miro

En tant qu'application de gestion de projet, Miro est un excellent choix. Elle contient une liste de fonctionnalités de gestion de projet pertinentes. Si vous recherchez un outil spécialisé dans la visualisation du statut des tâches, vous apprécierez les différentes vues de tâches de Miro. La collaboration est un autre domaine dans lequel ce logiciel excelle.

Mais pour moi, le meilleur atout de Miro, c'est son IA. Elle fonctionne comme un assistant qui vous aide à tirer le meilleur parti de toutes les autres fonctionnalités du logiciel.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Fournit un tableau blanc interactif en ligne pour le brainstorming et la collaboration en équipe

Assistance en temps réel avec un espace illimité sur le tableau et des notes autocollantes

Suivez la progression des projets grâce à des indicateurs visuels et des mises à jour en temps réel

S'intègre à d'autres outils tels que Google Drive, Slack et Microsoft Teams

Limitations de Miro

Certains utilisateurs signalent qu'il n'est pas facile à gérer, ce qui peut vous faire perdre beaucoup de temps

Le forfait Free comporte des restrictions, vous devez donc payer pour utiliser les fonctionnalités avancées

Tarifs Miro

Free Forever

Starter : 8 $/mois par membre

Business : 16 $/mois par membre

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Miro

G2 : 4,7/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 590 avis)

11. Jira (Idéal pour la gestion agile de projets et le suivi des problèmes)

via Jira

Permettez-moi de vous présenter un outil de gestion de projet dont vous avez probablement déjà entendu parler : Jira. Grâce à son caractère complet, Jira pourrait être un gestionnaire de projet personnel très utile.

Quelle que soit la complexité de la tâche, l'outil peut vous aider à la planifier, l'organiser et l'exécuter étape par étape. Un autre aspect de Jira que j'apprécie particulièrement est son système de gestion des dépendances. Il simplifie l'identification et l'élimination des goulots d'étranglement dans les projets.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Assure le suivi des problèmes et des projets grâce à des flux de travail personnalisables pour les équipes agiles

Automatisez les tâches répétitives grâce à des flux de travail personnalisés et à la configuration de règles

Facilite la collaboration en temps réel grâce aux commentaires, aux pièces jointes et aux mentions

S'intègre à Bitbucket, Confluence, GitHub et Slack pour des flux de travail de développement fluides

Limites de Jira

Son interface est complexe, vous devrez donc passer du temps à vous familiariser avec la plateforme

Options de personnalisation limitées, vous n'obtenez donc que des solutions pour les besoins de gestion de projet de base

Tarifs Jira

Free Forever

Standard : 7,53 $/mois par utilisateur

Premium : 13,53 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 030 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 14 920 avis)

Pour cet utilisateur, l'efficacité de la collaboration offerte par Jira est ce qui ressort le plus :

Mon expérience globale avec Jira est vraiment positive. Cela m'a aidé, moi et mon équipe, à collaborer sans effort, à suivre toutes nos tâches et à augmenter notre productivité.

Mon expérience globale avec Jira est vraiment positive. Il m'a aidé, moi et mon équipe, à collaborer sans effort, à suivre toutes nos tâches et à augmenter notre productivité.

En savoir plus : Comment rédiger la documentation d'un projet : exemples et modèles

via ProofHub

Si je devais recommander un logiciel de gestion des tâches spécialement conçu pour les petites entreprises, ce serait ProofHub. Cet outil permet aux chefs de projet de créer des tâches, de les attribuer, d'en assurer le suivi et d'allouer les ressources de manière plus pratique et collaborative.

Pour visualiser l'ensemble du processus, utilisez différentes vues, diagrammes, graphiques, etc. Mais la fonctionnalité que je préfère est l'outil de révision intégré à ProofHub, qui rationalise les révisions et les validations.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Organisez les tâches à l'aide de listes de tâches, d'échéanciers de projet et de discussions

Facilite la communication en temps réel grâce à des discussions et des chats de groupe

Personnalisez les flux de travail avec l'attribution de tâches et de tâches récurrentes

S'intègre à Google Drive, Dropbox et OneDrive pour un partage de fichiers fluide

Limites de ProofHub

Pas de diagrammes de Gantt ni de visualisations avancées des projets

Les intégrations sont limitées, vous pouvez donc vous sentir restreint à certains moments

Tarifs ProofHub

Contrôle ultime : 99 $/mois

Essentiel : 50 $/mois

Évaluations et avis ProofHub

G2 : 4,6/5 (100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 110 avis)

13. TeamGantt (Idéal pour les diagrammes de Gantt et les échéanciers visuels de projets)

Via TeamGantt

Si vous recherchez un outil doté de fonctionnalités de gestion de projet simples et intuitives, je vous recommande TeamGantt. Ce logiciel crée des diagrammes de Gantt faciles à comprendre pour un suivi visuel des projets.

Si vous êtes novice en matière de gestion de projet, des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et le suivi des jalons vous simplifieront la tâche. J'apprécie également l'interface utilisateur interactive de l'outil, qui est facile à naviguer et conviviale pour les débutants.

Les meilleures fonctionnalités de TeamGantt

Offre un suivi visuel de la progression pour surveiller efficacement l'état des tâches et l'utilisation des ressources

Suivez les charges de travail pour éviter de surcharger les membres de l'équipe en visualisant la répartition des tâches

Facilite la communication des tâches grâce à des commentaires intégrés dans les diagrammes pour une collaboration fluide entre les équipes

S'intègre à des outils tels qu'ActiveCampaign et 123FormBuilder pour des fonctionnalités étendues

Limites de TeamGantt

Fonctionnalités minimales de l'application mobile

Les fonctionnalités avancées de rapports peuvent parfois sembler insuffisantes.

Tarifs TeamGantt

Pro : 49 $/mois par gestionnaire

Tout illimité : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TeamGantt

G2 : 4,8/5 (plus de 880 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Comme je l'ai mentionné précédemment, la facilité d'utilisation et l'intuitivité de TeamGantt sont appréciées par de nombreux utilisateurs. Voici ce qu'en dit l'un d'entre eux:

Avec TeamGantt, tout le monde peut accéder facilement et rapidement aux informations relatives aux projets à partir d'un seul endroit. J'apprécie la simplicité des fonctionnalités, car elles me permettent de configurer facilement et rapidement de nouveaux projets, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Avec TeamGantt, il est très facile de fixer des délais pour toute l'équipe.

Avec TeamGantt, tout le monde peut facilement et rapidement accéder aux informations relatives aux projets à partir d'un seul endroit. J'apprécie la simplicité des fonctionnalités, car elles me permettent de configurer facilement et rapidement de nouveaux projets, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Avec TeamGantt, il est très facile de fixer des délais pour toute l'équipe.

🔍 Le saviez-vous ? Henry Gantt est considéré comme le père de la gestion de projet moderne. Ingénieur en mécanique et consultant en gestion américain, Gantt est connu pour avoir développé le diagramme de Gantt dans les années 1900, une représentation visuelle des phases d'un projet.

14. Zoho Projects (Idéal pour le suivi budgétaire et l'automatisation des projets)

via Zoho Projects

Le prochain sur ma liste est Zoho Projects, qui vise à stimuler la productivité des utilisateurs grâce à un tableau de bord complet qui présente toutes les tâches, les jalons, les échéanciers, etc.

Parmi les fonctionnalités plus avancées, citons le suivi des problèmes, les plans et les rapports. Bien qu'une légère courbe d'apprentissage soit nécessaire pour en tirer le meilleur parti, il s'agit d'un outil de gestion de projet adapté, en particulier pour les équipes à distance et soucieuses des coûts.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Automatisez les tâches grâce à des flux de travail personnalisés afin de rationaliser les processus répétitifs

Fournit des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les indicateurs clés en temps réel

Comprend un suivi du temps intégré pour une facturation précise et un contrôle de la productivité

S'intègre aux applications Zoho telles que Zoho CRM, Zoho Books et à des outils tiers tels que Slack et Google Workspace

Limites de Zoho Projects

Interface utilisateur obsolète, ce qui peut constituer un défi pour les membres de l'équipe férus de technologie

L'application offre des intégrations limitées

Tarifs Zoho Projects

Free Forever

Premium : 4 $/mois par utilisateur

Enterprise : 9 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 720 avis)

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez accélérer la gestion de vos projets ? Apprenez à optimiser vos tâches grâce à l'automatisation afin de gagner du temps sur les tâches répétitives telles que l'envoi de rappels, la configuration de réunions, etc.

15. Airtable (idéal pour créer des flux de travail personnalisés avec un système de base de données flexible)

via Airtable

Enfin, Airtable figure également sur ma liste.

Cet outil de gestion de projet dispose de diverses fonctionnalités de base et avancées pour rationaliser les processus de gestion de projet. Les utilisateurs peuvent attribuer des tâches, suivre leur progression, afficher les ressources impliquées, et plus encore. Airtable aide également à divers aspects de la gestion de projet, tels que les opérations produit, le marketing, les finances et les ressources humaines.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Combine la simplicité d'un tableur et les fonctionnalités d'une base de données pour un suivi polyvalent des projets

Assistance pour les vues Kanban, Calendrier et Grille afin de s'adapter à différents styles de flux de travail

Offre des champs de données riches tels que des pièces jointes, des menus déroulants et des cases à cocher pour un suivi personnalisé

S'intègre à d'autres outils de gestion de projet tels qu'Asana, Trello et Jira

Limites d'Airtable

Difficile à gérer, car il est plus adapté aux grandes entreprises

Offre un suivi du temps natif minimal

Tarifs Airtable

Free Forever

Équipe : 24 $/mois par place

Business : 54 $/mois par place

Échelle d'entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 2 600 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

Airtable s'avère utile pour les grandes équipes, comme dans le cas présent:

Airtable dispose d'une interface visuelle très agréable et de fonctionnalités de collaboration intéressantes, qui facilitent grandement le travail avec votre équipe. La possibilité de créer des applications personnalisées sans codage est également un atout majeur.

Airtable dispose d'une interface visuelle très agréable et de fonctionnalités de collaboration intéressantes, qui facilitent le travail avec votre équipe. La possibilité de créer des applications personnalisées sans codage est également un atout majeur.

Choisissez ClickUp, le meilleur logiciel de gestion de projet pour les particuliers

La gestion de projets peut être épuisante, surtout lorsque vous êtes un entrepreneur indépendant ou un freelance avec de nombreux clients. Jongler entre plusieurs tâches, équipes et délais peut être très éprouvant.

Heureusement, le bon logiciel de gestion de projet transforme le chaos en clarté. Il existe de nombreux outils de gestion de projet, mais tous n'offrent pas un ensemble complet de fonctionnalités pour une gestion de projet efficace.

C'est là que ClickUp excelle. Avec son interface intuitive, ses systèmes avancés de gestion de projet et sa flexibilité pour s'adapter à vos besoins, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs outils disponibles aujourd'hui.

N'attendez plus pour transformer la façon dont vous gérez vos projets. Essayez ClickUp dès aujourd'hui : inscrivez-vous gratuitement.