« Je ne suis pas doué pour le multitâche », dites-vous en sirotant votre deuxième café, tout en répondant à vos e-mails, en planifiant votre déjeuner et en vous dépêchant de respecter le délai d'un client. Mais en travaillant ainsi, vous risquez de passer à côté d'une tâche importante tout en jonglant avec cinq autres de moindre priorité.

Cela ne doit pas forcément se passer ainsi ! Les outils d'IA peuvent augmenter la productivité, faciliter la gestion des tâches, améliorer la communication et vous aider dans des tâches telles que l'analyse de données.

Découvrez ChatGPT, votre allié de productivité qui ne prend pas de pause café et sait presque tout sur le monde. Car si 24 heures vous semblent durer 24 minutes, alors tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un assistant IA.

Selon Reuters, ChatGPT compte 200 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine. Il ne fait aucun doute que son impact se fait sentir !

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment tirer parti de ChatGPT afin d'améliorer votre productivité.

Comment utiliser ChatGPT pour améliorer votre productivité

ChatGPT est votre assistant qui ne dort jamais. Que vous soyez étudiant ou professionnel, cet outil peut vous aider dans vos tâches quotidiennes, qu'il s'agisse d'études, de réflexion créative, de projets personnels ou même de compilation et d'analyse de documents.

Mais avant de supposer qu'il dit toujours ce qu'il faut, n'oubliez pas que ChatGPT est entraîné par des humains à partir d'ensembles de données. Bien qu'il soit puissant, accessible et innovant, il peut commettre des erreurs. Une astuce consiste à rédiger des invitations claires et à éviter toute confusion !

Cela étant dit, voici 15 façons d' s d'utiliser ChatGPT pour améliorer votre productivité :

1. Rédaction de contenu

Vous connaissez bien ce sentiment de rester les yeux rivés sur un écran vide ?

Les mots ne s'écriront pas tout seuls, alors pourquoi ne pas demander de l'aide pour trouver des idées ? Les outils d'écriture basés sur l'IA peuvent offrir de nombreux avantages, que vous soyez en panne d'inspiration ou à court de temps.

ChatGPT peut vous aider à :

Création d'articles de blog ou de contenu pour les réseaux sociaux

Rédaction d'e-mails/de rapports

Effectuer des recherches pour des tâches spécifiques

Effectuer des opérations de modification en cours et de relecture

Invite : « Créez un [ton] [type d'article] sur [sujet] en [nombre de mots]. Expliquez [sous-titres/points clés à mettre en avant]. »

📌Exemple : « Rédigez un article de blog humoristique sur l'IA en 500 mots. Expliquez les avantages potentiels de l'IA, les questions éthiques qu'elle soulève et son impact sur le marché du travail. »

via ChatGPT

2. Génération de code pour la programmation

Développer un logiciel à partir de zéro est fastidieux et complexe. Utilisez ChatGPT pour alléger votre charge de travail en :

Écrire des extraits de code

Identifier et corriger les erreurs dans le code, également appelé débogage

Apprendre de nouveaux langages de programmation, leurs fonctionnalités et des extraits de code alternatifs

Comprendre pourquoi un code ne fonctionne pas

Traduire un code d'un langage de programmation à un autre

Note : ChatGPT n'est pas un vérificateur de code. Demandez de l'aide, mais vérifiez toujours le résultat.

Invite : « Je dois implémenter [une fonction spécifique] en [langage de programmation]. Mes principales exigences sont [Exigence 1], [Exigence 2] et [Exigence 3]. Veuillez tenir compte des bonnes pratiques pour [langage/framework]. Générez le code avec des commentaires clairs expliquant la logique. »

📌Exemple : « Je dois mettre en place un script de traitement de données pour des fichiers CSV volumineux en Python avec Flask. Mes principales exigences sont une haute performance pour les grands ensembles de données, une conception évolutive et une documentation claire et concise. Veuillez tenir compte des bonnes pratiques en matière de sécurité et de performance de Flask. Générez le code avec des commentaires clairs expliquant la logique. »

via ChatGPT

via ChatGPT

À lire également : 10 astuces IA qui montrent que l'IA est une alliée et non une ennemie

3. Apprendre de nouvelles langues

ChatGPT peut vous enseigner les règles de grammaire et les structures de phrases dans plusieurs langues. Il peut également mettre en évidence les différences entre deux langues pour faciliter l'apprentissage.

Utilisez ChatGPT pour créer un guide linguistique pratique à usage personnel.

Invite, instructions : « Quelle est la différence entre [mot/règle] en [langue 1] et [mot/règle] en [langue 2] ? Explique-le-moi comme si j'étais débutant dans ces deux langues. »

📌Exemple : « Quelle est la différence entre le passé en espagnol (pretérito) et le passé composé en français ? Explique-le-moi comme si j'étais débutant dans ces deux langues. »

4. Traduction de langues étrangères

Vous avez besoin de voir les paroles d'une chanson espagnole en anglais ? Ou y a-t-il un poème arabe que vous avez besoin d'aide pour comprendre ? ChatGPT peut traduire d'une langue à l'autre en quelques secondes.

Instructions : « Veuillez traduire [contenu en langue 1] vers [langue 2]. »

📌Exemple : « Veuillez traduire « Je voudrais faire une réservation pour deux personnes à 19 h » de l'anglais vers le français. »

5. Trouver l'inspiration

Nous nous sommes tous retrouvés bloqués au moins une fois dans notre vie. Les étudiants peuvent avoir du mal à choisir un sujet de mémoire, tandis que les écrivains peuvent peiner à élaborer un plan d'intrigue.

Utilisez ChatGPT pour trouver des idées et stimuler votre inspiration créative. Vous pourrez ensuite transformer ces suggestions en concepts concrets.

Consigne : « Prenez en compte le [post sur les réseaux sociaux/sujet de discussion] de cette conversation et proposez cinq façons différentes de le rédiger. Conservez le ton. »

📌Exemple : « Prenez le message publié sur les réseaux sociaux dans cette conversation : « Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouveau produit ! Restez à l'écoute pour les dernières nouvelles ! » et proposez cinq façons différentes de le rédiger. Conservez le ton enthousiaste. »

via ChatGPT

6. Organiser votre charge de travail

Les e-mails non lus, les tâches en suspens et les appels sans réponse peuvent être source de stress. Un manque d'organisation et de méthodes de gestion des tâches peut entraîner une accumulation de travail et causer des retards. Cependant, ChatGPT peut devenir votre chef de projet et vous aider à mettre de l'ordre dans ce chaos.

Invite : « Je suis [titre du poste]. Mon travail consiste à [expliquez les tâches que vous devez gérer]. J'utilise actuellement [cette méthode], mais [expliquez les difficultés spécifiques auxquelles vous êtes confronté]. Pouvez-vous m'aider à [résultat souhaité] ? »

📌Exemple : « Je suis responsable marketing. Mon travail consiste à superviser les campagnes, à suivre le retour sur investissement et à gérer le contenu sur différentes plateformes. J'utilise actuellement des feuilles de calcul pour suivre les performances des campagnes, mais j'ai du mal à analyser rapidement et précisément de grands ensembles de données. Pouvez-vous m'aider à trouver un moyen plus efficace de suivre et d'analyser les données des campagnes ? »

7. Transcription de fichiers de vidéo et audio

GPT-4 vous permet de télécharger un fichier audio ou vidéo. Utilisez cette fonctionnalité pour les convertir en texte dans plus de 50 langues et enregistrer les résultats dans différents formats de fichiers.

Par exemple, importez votre note vocale dans ChatGPT-4 et transformez son contenu en article de blog ou en paragraphe.

Invite : « Voici une [note vocale/un fichier audio] d'[une réunion/un article de blog]. Veuillez créer un fichier texte mot à mot. Sachez que le fichier audio comporte [nombre d'intervenants]. Veuillez indiquer leurs noms dans la transcription formatée. »

📌Exemple : « Voici un enregistrement vocal d'une réunion d'équipe. Veuillez créer un fichier texte mot à mot. Sachez que le fichier audio comporte trois intervenants. Veuillez libeller leurs noms dans la transcription formatée. »

8. Consigner vos réflexions

Cet outil vous permet de tenir un journal et d'enregistrer vos réflexions. Le plus intéressant, c'est que ChatGPT peut rester silencieux ou vous répondre, selon vos préférences.

Vous pouvez également l'utiliser pour :

Analysez vos entrées de journal et identifiez des schémas récurrents

Libellez les émotions que vous avez exprimées

Générez des questions pour enrichir votre processus de réflexion

Adoptez un autre point de vue pour favoriser un raisonnement constructif

Vous pouvez demander à ChatGPT de se glisser dans la peau d'un personnage historique ou littéraire, et il répondra à votre entrée de journal comme ce personnage l'aurait fait. Par exemple, imaginez comment Judith Butler répondrait à votre dernière entrée de journal !

Invite : « Salut ChatGPT, peux-tu revenir aux [nombre d'entrées du journal dans les discussions] dernières et mettre en évidence une tendance récurrente ? Suggère-moi des moyens constructifs pour y remédier. »

📌Exemple : « Salut ChatGPT, peux-tu revenir sur les cinq dernières entrées du journal dans les discussions et identifier une tendance récurrente ? Propose-moi des moyens constructifs pour y remédier. »

9. Résumer des documents volumineux

ChatGPT peut vous aider à résumer, à identifier les points clés et à structurer de grands ensembles de données en quelques secondes.

Invite : « Voici un. Veuillez rédiger le compte-rendu de la réunion sous forme de liste. »

📌Exemple : « Voici un fichier audio de la réunion d'aujourd'hui. Veuillez rédiger le compte-rendu de la réunion sous forme de liste. »

10. Créer un itinéraire

Utilisez ChatGPT comme guide touristique personnel. Demandez-lui de vous créer un itinéraire pour un prochain voyage ou une journée d'excursion dans votre ville.

Invite, instructions : « Salut ChatGPT, je prévois de me rendre à [votre destination] en [mois et année]. Crée-moi un itinéraire de [nombre de jours]. Je recherche des endroits [aventureux/relaxants/insolites]. »

📌Exemple : « Salut ChatGPT, je prévois de visiter Tokyo en juin 2025. Crée-moi un itinéraire de 5 jours. Je recherche des endroits qui sortent de l'ordinaire. »

via ChatGPT

11. Connaître son style personnel

Vous devez vous rendre à un mariage et vous ne savez pas quoi porter à part un smoking noir ? Demandez conseil à ChatGPT !

Invite, instructions : « Bonjour ChatGPT, j’ai [votre âge et votre sexe], je mesure [votre taille] et je pèse [votre poids]. Je dois assister à un [type d’événement] en [mois]. Pouvez-vous me suggérer des tenues et des couleurs qui mettront mes atouts en valeur ? »

📌Exemple : « Salut ChatGPT, je suis une femme de 28 ans qui mesure 1,68 m et pèse 65 kg. Je dois me rendre à un mariage en juin. Peux-tu me suggérer des tenues et des couleurs qui mettront mes atouts en valeur ? »

12. Expérimenter avec l'art

Demandez à ChatGPT de concevoir des logos, des moodboards, des affiches, etc., et inspirez-vous de sa créativité pour créer des designs uniques.

Invite, instructions : « Je travaille sur un [description du projet et type de conception]. Veuillez me suggérer des idées pour [points à mettre en avant]. »

📌Exemple : « Je travaille actuellement à la refonte du site web d'une plateforme de commerce électronique. Pouvez-vous me suggérer des idées pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, simplifier le processus de paiement et renforcer l'attrait visuel ? »

13. Apprendre de nouvelles recettes

Vous ne savez pas quoi cuisiner ? Nous avons souvent besoin de recettes qui allient santé et saveur. ChatGPT peut vous en proposer en fonction de vos instructions et du contenu de votre réfrigérateur.

Invite, instructions : « Salut ChatGPT, j'ai [contenu du frigo]. Suggère-moi 5 [type de recettes] que je peux préparer avec ces ingrédients en moins de 30 minutes. »

📌Exemple : « Salut ChatGPT, j'ai des blancs de poulet, des épinards, des tomates, des œufs et du fromage dans mon frigo. Suggère-moi cinq recettes rapides et faciles que je peux préparer en moins de 30 minutes. »

14. Décomposer les projets complexes en concepts plus simples

Transformez les informations qui vous encombrent l'esprit, les objectifs de projet complexes et les listes de tâches interminables en objectifs réalisables et atteignables.

Invite : « [Insérez les informations]. Bonjour ChatGPT, veuillez structurer ces informations et les mettre en forme sous forme de liste. »

📌Exemple : « J'ai une liste de tâches pour la semaine : 1. Terminer le rapport du projet 2. Assister à une réunion d'équipe 3. Rédiger des articles de blog pour l'entreprise 4. Examiner les analyses marketing 5. Planifier le contenu pour les réseaux sociaux. Hey ChatGPT, structure ces informations et mets-les en forme sous forme de liste. »

15. Mettre en place votre programme d'entraînement

Demandez à ChatGPT des programmes d'entraînement et des conseils pour la maintenance d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène personnelle.

Note : N'oubliez pas que ChatGPT est un outil d'IA. Bien qu'il puisse concevoir un programme d'entraînement, vous devez rester réaliste quant à la perte ou la prise de poids et consulter un diététicien ou un coach sportif.

Invite : « Salut ChatGPT, je pèse [votre poids] et je consomme [nombre de calories] par jour. Peux-tu me proposer un programme d'entraînement sur [nombre de jours] et un régime alimentaire équilibré pour m'aider à atteindre mon [objectif de poids] ? »

📌Exemple : « Salut ChatGPT, je pèse 73 kg et je consomme 2 000 calories par jour. Peux-tu me proposer un programme d'entraînement 5 jours par semaine et un régime alimentaire équilibré pour m'aider à atteindre mon objectif de perdre 5 kg ? »

À lire également : 10 modèles GTD (Getting Things Done) gratuits pour améliorer votre productivité

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour améliorer la productivité

Si ChatGPT peut vous aider à élaborer un plan de productivité, la supervision humaine reste toutefois essentielle. L'IA en sait beaucoup, mais pas tout. Elle ne s'interroge pas sur le comment ou le pourquoi d'un concept ; l'outil se contente de fournir des informations en fonction de sa compréhension de la requête.

C'est pourquoi il est important de vérifier tout ce qui est généré par l'intelligence artificielle.

Par exemple, deux avocats américains, M. Schwartz et son associé, Peter LoDuca, ont été condamnés à une amende de 5 000 dollars pour avoir cité des affaires inexistantes dans leur dossier judiciaire.

L'un des avocats, M. Schwartz, a expliqué au juge qu'ils avaient confondu ChatGPT avec un « super moteur de recherche » et qu'il en avait entendu parler par ses enfants.

Néanmoins, on comprend aisément l'importance de mener nos propres recherches, malgré ce que ChatGPT ou d'autres Outils d'IA similaires peuvent nous dire. Parallèlement à cela, voici quelques autres limites de ChatGPT :

1. ChatGPT ne peut pas résoudre de problèmes mathématiques

Si les ordinateurs et les calculatrices sont considérés comme acquis, on ne peut pas pour autant supposer que l'IA excelle également en mathématiques. Une discussion sur le forum OpenAI a révélé que ChatGPT est conçu pour répondre à des invitations créatives, et non pour résoudre des équations mathématiques complexes.

via le forum communautaire OpenAI

2. Les mauvaises instructions peuvent générer des réponses trompeuses

Les invitations sont très importantes lorsque vous communiquez avec ChatGPT. Cet outil d'IA ne sait pas lire entre les lignes. Vous devez donc expliquer votre question en détail : dites-lui exactement ce que vous voulez et comment vous le voulez. Sinon, il peut être difficile d'obtenir une réponse appropriée ou utile.

3. ChatGPT ne peut pas respecter un nombre de mots

Nous connaissons déjà ses limites en mathématiques. Mais ChatGPT ne respecte pas non plus le nombre de mots demandé.

Même si c'est le cas, la réponse reste incorrecte lorsqu'on la vérifie. De telles pratiques peuvent entraver le fonctionnement des organisations qui ont une forte dépendance vis-à-vis de l'IA pour répondre à leurs besoins en matière de contenu.

Voici un exemple :

via ChatGPT

4. Les biais inhérents conduisent à des résultats biaisés

Les réponses de ChatGPT peuvent être influencées par les biais présents dans les données sur lesquelles il a été entraîné. Cela peut conduire à des résultats biaisés ou discriminatoires.

5. ChatGPT a des difficultés avec les tâches multilingues

ChatGPT peut rencontrer des difficultés avec les tâches qui nécessitent de comprendre et de générer du texte en plusieurs langues.

À lire également : Les 20 meilleures alternatives à ChatGPT

Utiliser ClickUp pour améliorer votre productivité

Nous avons déjà établi que ChatGPT peut fournir des réponses « fictives », confondant des hypothèses avec des faits. Les utilisateurs doivent utiliser avec prudence, car il peut fournir une analyse erronée ou générer des informations trompeuses.

Cela rend également ChatGPT inadapté à une utilisation organisationnelle et professionnelle. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un outil de productivité doté de capacités d'IA. Eh bien, ClickUp répond à tous ces critères et bien plus encore.

Il s'intègre à plus de 1 000 outils, rassemblant ainsi toutes les informations en un seul endroit et réduisant les erreurs de transfert de données. En bref, vous disposez d'une interface unique pour gérer les fonctions et offrir une visibilité à votre équipe.

Les fonctionnalités de ClickUp réduisent la confusion et vous font gagner du temps en vous évitant d'activer/désactiver différentes plateformes. Par exemple, vous n'avez pas besoin de passer des heures à votre bureau à peaufiner le cahier des charges d'un projet : demandez simplement à ClickUp Brain de le faire pour vous !

Rédigez un brief de projet à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain propose trois fonctionnalités phares, gestion des connaissances par l'IA, gestion de projet par l'IA et AI Writer, auxquelles chaque membre de l'équipe peut accéder pour organiser son quotidien. Et ce, sans avoir à se soucier de trouver la bonne formulation pour donner des instructions.

Voici comment ces fonctionnalités peuvent vous aider à gagner du temps, à réaliser l’automatisation des tâches routinières et bien plus encore :

gestion des connaissances par l'IA

Trouvez des réponses contextuelles et détaillées à toutes vos questions concernant les tâches, les documents et les personnes grâce à la gestion des connaissances par l'IA.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Récupérez des informations à partir de vos documents, rapports ou pages wiki en quelques secondes

Analysez les données contenues dans de vastes ensembles de documents

Suivez la progression de votre équipe et préparez-vous à l'avance aux défis à venir

gestion de projet par l'IA

Les outils d'IA pour l'automatisation sont une véritable aubaine ! La gestion de projet par l'IA élimine les tâches répétitives, vous faisant gagner du temps et de l'énergie. Qu'il s'agisse de saisie de données ou de planification de sous-tâches, il s'occupe de tout.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités d'automatisation les plus remarquables :

Génération de résumés et de mises à jour de projet en fonction du statut actuel du travail

Mise en évidence des points importants liés aux données

Comprendre les obstacles et les vulnérabilités

Optimisation de l'allocation des ressources

Convertissez les commentaires en tâches ClickUp ou attribuez-les à l'équipe

AI Writer for Work

Cette fonctionnalité vous permet de créer le contenu dont vous avez besoin grâce à un assistant de rédaction intégré, d'effectuer une vérification orthographique, et bien plus encore. Gérez tous vos besoins en matière de contenu en un seul endroit :

Créez des tableaux en toute simplicité pour analyser la concurrence ou comparer des avis

Créez différents types de modèles pour vos documents, tâches ou projets, et mettez-les à profit

Transformez vos notes vocales en texte et utilisez un rédacteur IA pour transcrire les informations issues de vos réunions et de vos Clips.

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a indéniablement simplifié notre quotidien, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est facilitée. Nous avons pu mieux gérer notre travail, suivre et produire des rapports facilement sur nos activités, et grâce aux réunions quotidiennes sur l'avancement des travaux, la planification future a été simplifiée.

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a indéniablement simplifié notre quotidien, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est facilitée. Nous avons pu mieux gérer notre travail, suivre et préparer des rapports sur nos activités facilement, et grâce aux réunions quotidiennes sur l'avancement des travaux, la planification future s'est avérée simple.

Il est évident que ClickUp peut s'adapter aux besoins et aux préférences de votre organisation. Et si vous avez besoin d'outils d'IA pour un usage personnel, il existe une solution pour cela aussi !

Au-delà des grandes équipes, ClickUp s'adresse également aux freelances, aux étudiants et à tous ceux qui souhaitent atteindre leurs objectifs. Ses modèles de productivité sont entièrement personnalisables et prêts à l'emploi.

Par exemple, le modèle de productivité personnelle de ClickUp décompose votre liste de tâches en hiérarchies et la transforme en tâches gérables. Cette fonctionnalité offre une structure évolutive pour vos objectifs et vous permet de choisir entre une interface privée ou publique.

Télécharger ce modèle Boostez votre productivité grâce au modèle de productivité personnelle de ClickUp

Ce modèle vous permet également de :

Créez un espace unique pour gérer et suivre votre productivité

Attribuez des statuts personnalisés à vos tâches en fonction de leur échéancier et de leur priorité

Classez vos actions dans des champs personnalisés pour organiser votre liste de tâches

Visualisez votre progression sous la forme d'un rapport de productivité personnel

Planifiez vos tâches et respectez vos délais

Recevez des notifications en temps réel pour vous rappeler vos tâches en tant que rappel

Vous pouvez également visualiser les données pour mesurer votre productivité. Utilisez le modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp pour suivre vos objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

De plus, le modèle « Utiliser ClickUp pour améliorer la productivité » pourrait bien être ce dont vous avez besoin pour gagner en efficacité sans faire d'heures supplémentaires. Ce modèle peut vous aider à filtrer les tâches importantes et à vous assurer que rien n'est oublié.

Optimisez vos tâches quotidiennes grâce à une intégration fluide avec ClickUp

ChatGPT peut s'avérer inestimable pour achever des tâches monotones et répétitives en moins de temps. Cependant, nous devons également déterminer s'il s'agit d'une solution à long terme.

L'intégration de ChatGPT à différents environnements de travail nécessite des plugins, des API et des extensions. Les utilisateurs doivent activer/désactiver différents environnements de travail pour suivre leur productivité et gérer les mises à jour.

À l'inverse, ClickUp Brain regroupe tous les environnements de travail dans une interface unique. Vous pouvez demander des mises à jour sur l'état d'avancement, et il vous répondra après avoir passé en revue les tâches, les documents, les rapports d'avancement, etc. Les réponses sont contextuelles, pertinentes et utiles.

De plus, il n'est pas nécessaire d'être un as de la rédaction pour créer des invitations ou des instructions !

Essayez-le en vous inscrivant gratuitement sur ClickUp!