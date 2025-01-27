10 meilleurs outils d'automatisation de l'IA pour la croissance des entreprises en 2025 (gratuits et payants)

Vous souvenez-vous que l'intelligence artificielle (IA) ne concernait autrefois que les robots et les machines parlantes des films de science-fiction ? Puis, OpenAI est arrivée et a ouvert toute une boîte de Pandore avec ChatGPT.

Eh bien, l'IA est bien réelle et elle est partout dans les entreprises. 👀

D'après L'index mondial de l'adoption de l'IA en 2022 d'IBM , les entreprises tirent parti de l'IA pour divers cas d'utilisation, notamment l'automatisation des processus métier, le marketing et les ventes, l'assistance à la clientèle et l'analyse commerciale.

Les résultats sont intéressants : 54 % de ces entreprises ont fait état d'économies de coûts et de gains d'efficacité, 48 % affirment avoir de meilleures expériences client et 41 % fournissent et mettent à l'échelle de nouveaux services plus rapidement.

Quel que soit le secteur d'activité et la taille de votre entreprise, l'IA peut suralimenter votre productivité et votre croissance.

Mais - et c'est un grand mais - si vous restez trop longtemps sur la touche et ne tirez pas parti de la puissance de la technologie IA, vous pourriez finir par regarder vos concurrents vous dépasser. Et nous parions que ce n'est pas ce que vous souhaitez. 🌪️

Alors restez dans les parages pour découvrir le top 10 de l'IA Outils d'IA pour l'automatisation afin de booster vos flux de tâches marketing et dépasser vos concurrents.

Que sont les outils d'automatisation IA ?

En termes simples, les outils alimentés par l'IA pour l'automatisation du marketing rendent vos efforts de marketing plus rapides, plus intelligents et plus efficaces.

Pensez à des tâches telles que la segmentation de votre audience, la rédaction de textes marketing, l'envoi d'e-mails et la publication de messages sur les médias sociaux. Maintenant, imaginez que vous ne vous contentez pas d'automatiser ces tâches, mais que vous les rendez "intelligentes"

Au lieu d'envoyer des e-mails génériques, les outils dotés d'IA analysent le comportement des utilisateurs et adaptent le contenu aux préférences de chacun. Plutôt que de poster sur les médias sociaux de manière aléatoire, ces outils identifient le moment où votre public est le plus actif et le contenu qui résonne chez lui.

À quoi cela sert-il ? Les outils IA utilisent les éléments suivants l'apprentissage automatique pour apprendre en permanence à partir des données, en prenant des décisions basées sur des modèles qui, autrement, nous prendraient une éternité à analyser. ⏳

Pourquoi les spécialistes du marketing devraient-ils utiliser des outils d'automatisation IA ?

En tant que responsable marketing ou propriétaire d'entreprise, voici pourquoi l'utilisation d'outils d'IA pour.. l'automatisation du marketing est une décision judicieuse pour votre entreprise :

Traiter les tâches répétitives avec plus de précision et d'efficacité

Libérer du temps pour se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée qui favorisent l'innovation et la croissance réelle

Stimulez l'engagement des clients et les taux de discussion en personnalisant votre contenu, vos interactions et vos recommandations de produits en fonction des préférences et des comportements spécifiques des clients

Générer des analyses prédictives pour la prise de décision stratégique en analysant des paramètres étendus de données clients (par exemple, les profils des clients, l'historique des achats, les performances des campagnes, etc.)

Réduire les coûts opérationnels grâce à la diminution des erreurs, à l'optimisation des stratégies et des campagnes, et à l'utilisation efficace des ressources

10 meilleurs outils d'automatisation IA en 2024

Voici les 10 meilleurs outils IA pour l'automatisation de vos flux de travail marketing, sélectionnés pour leurs fonctionnalités uniques et les avis des utilisateurs sur G2 et Capterra. Préparez-vous à être ébloui. 🤩

1. ClickUp - Le meilleur pour l'automatisation des tâches

Essayez ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour accéder facilement à n'importe quelle information

ClickUp est un logiciel tout-en-un de outil de productivité pour les entreprises qui cherchent à rationaliser les opérations et les projets des clients dans un hub central.

Avec ClickUp AI avec ClickUp AI, c'est beaucoup plus facile et rapide que jamais. Vous pouvez accéder à cette IA assistant d'écriture dans tous les environnements de votre travail - descriptions de tâches, commentaires, discussions, Documents ClickUp et même dans la boîte de réception des notifications.

L'invite textuelle de ClickUp AI vous permet de générer rapidement des idées et du contenu lorsque vous vous sentez bloqué. Et si vous ne savez pas trop quoi taper, utilisez l'un des 100+ modèles d'invite, pour vous donner une longueur d'avance. 💡

Ces modèles couvrent de nombreux cas d'utilisation et s'adressent à tous les rôles de l'entreprise, du marketing aux ventes en passant par les produits et les ressources humaines. Ainsi, que vous rédigiez des briefs créatifs, des articles de blog, des e-mails de prospection, des parcours clients ou des procédures opératoires normalisées, il existe un modèle prêt à vous guider.

Une autre fonctionnalité géniale ? Vous pouvez transformer des blocs de texte en tâches ClickUp .

Définissez un ordre clair des opérations en ajoutant des dépendances de type "bloc" ou "attente sur" entre les tâches et gardez votre équipe sur la bonne voie pour savoir sur quoi travailler en priorité

Au lieu de passer des heures à trier ce qui doit être fait après une session de brainstorming ou de réunion, ClickUp IA génère une liste de tâches à faire pour vous en quelques secondes. C'est convivial, fonctionnel, adaptatif et oh combien facile. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Résumez de longs rapports, des discussions et des fils de commentaires en un seul clic

Organiser et suivre les tâches à l'aide de champs personnalisés (comme l'assigné, la date d'échéance, la priorité et l'évaluation) et de statuts personnalisés (comme À faire, En cours et Terminé)

Éliminez les tâches répétitives en paramétrant les éléments suivants Automatisations ClickUp à partir de zéro ou l'un des 120+modèles d'automatisation Recevez des alertes et des rappels dans l'application, par e-mail et sur mobile pour ne jamais manquer une échéance

Utilisez ClickUp AI pour générer de la copie, corriger les erreurs d'orthographe et de grammaire, simplifier votre rédaction et optimiser sa qualité

Accédez à ClickUp via le web, ainsi que sur les appareils de bureau et mobiles

Les limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, il peut falloir un certain temps aux nouveaux utilisateurs pour apprendre la plateforme de bout en bout

ClickUp IA n'est pas disponible dans le forfait Free

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. Drift - Meilleur pour l'automatisation des équipes commerciales

via Dérive Drift est une plateforme marketing et commerciale conçue pour transformer la façon dont les entreprises s'engagent avec les visiteurs de leur site web. Elle offre une messagerie en temps réel, des chatbots IA et des outils d'e-mail pour se connecter instantanément et offrir une assistance aux utilisateurs du site. Drift est idéal pour les entreprises qui souhaitent offrir des expériences personnalisées, stimuler l'engagement des utilisateurs et augmenter les conversions sur le site Web. 🧑‍💻

Les meilleures fonctionnalités de Drift

Répondez aux questions fréquemment posées sur votre entreprise à l'aide du chatbot IA

Acheminer les visiteurs du site vers le bon représentant commercial lorsqu'ils ont besoin de plus d'aide

Recevez des notifications lorsqu'un utilisateur cible visite votre site afin de pouvoir discuter rapidement

Communiquez en temps réel avec des prospects potentiels et demandez-leur de réserver des réunions sur votre agenda Microsoft ou Google Agenda

Limites de Drift

Les fonctionnalités avancées telles que les outils de test IA, le routage et le chatbot IA ne sont pas disponibles sur le forfait de démarrage

Certains utilisateurs disent que l'application mobile peut parfois être boguée

Prix de Drift

Premium: 2,500$/mois

2,500$/mois Avancé: Contact pour les prix

Contact pour les prix Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (1,010+ commentaires)

4.4/5 (1,010+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (179 commentaires)

Check out these AI calendars !

3. Automatisation - Idéal pour l'automatisation de l'approche commerciale

via Accès à l'information Outreach est une l'automatisation des ventes qui rationalise les processus d'évaluation des prospects et de prise de contact afin d'aider les équipes commerciales à conclure plus de prospects.

Sa fonctionnalité "Sequence" vous permet de structurer et d'automatiser plusieurs points de contact avec vos clients potentiels, par le biais d'e-mails manuels et automatisés, d'appels téléphoniques et de messages LinkedIn. Cela garantit un engagement opportun et cohérent pour faire avancer vos leads dans le pipeline commercial.

Les meilleures fonctionnalités de Outreach

Obtenez un aperçu des tâches (e-mails, appels, etc.) que vous devez achever pour la semaine

Suivez les livraisons, les taux d'ouverture, les taux de clics et les réponses pour chaque e-mail de votre séquence

Testez plusieurs e-mails afin de déterminer les plus efficaces pour vos futures campagnes de prospection

S'intégrer à des outils de gestion de la relation client tels que Salesforce et Microsoft Dynamics 365 Sales

Limites de Outreach

La courbe d'apprentissage est très prononcée pour les nouveaux utilisateurs

Certains utilisateurs font état d'un taux de rebond élevé après l'envoi d'e-mails en masse

Prix de Outreach

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de la campagne de sensibilisation

G2: 4.3/5 (plus de 3 200 commentaires)

4.3/5 (plus de 3 200 commentaires) Capterra: 4.4/5 (289 commentaires)

4. Emplifi - Le meilleur pour l'automatisation des médias sociaux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Emplifi.jpeg Outils d'IA pour l'automatisation : capture d'écran du tableau de bord des médias sociaux d'Emplifi /%img/

via Emplifi Emplifi est une plateforme de gestion des médias sociaux destinée aux entreprises qui cherchent à gérer et à optimiser leur présence sociale. Programmez et publiez du contenu sur plusieurs canaux sociaux à partir d'un tableau de bord unique et suivez les performances en temps réel.

Grâce à sa communauté avancée et à ses outils d'analyse, vous pouvez obtenir des informations sur les préférences de votre public, ajuster instantanément les stratégies marketing et assurer une communication cohérente et efficace. 🌻

Les meilleures fonctionnalités d'Emplifi

Publier du contenu sur les principales plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest et Twitter

Paramétrez des flux de travail d'approbation pour examiner les messages avant leur publication

Surveillez les mentions et les sentiments autour de votre marque, de votre secteur d'activité et de vos concurrents sur les médias sociaux pour rester à la pointe des tendances

Trouver et gérer les relations avec les influenceurs qui correspondent à votre marque et à votre cible

Limites d'Emplifi

Certains utilisateurs mentionnent la lourdeur de l'interface utilisateur d'Emplifi

La plateforme est lente lorsqu'il s'agit de redimensionner ou de recadrer des images

Prix d'Emplifi

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (199 commentaires)

4.3/5 (199 commentaires) Capterra: 4.2/5 (38 commentaires)

5. Phrasee - Le meilleur pour créer des textes de marque

via Phrasee Phrasee est un outil de copywriting qui s'appuie sur des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour créer des textes on-brand très performants sur tous les canaux numériques. Au-delà de la génération de contenu, il automatise également l'expérimentation à grande échelle, en testant différentes versions de copie pour identifier les plus efficaces.

Avec Phrasee, vous pouvez rationaliser votre processus de création de copie, optimiser votre messagerie et obtenir de meilleurs résultats grâce à des insights basés sur les données. 📈

Les meilleures fonctionnalités de Phrasee

Configurez le guide de style avec des paramètres tels que la ponctuation et les mots et emojis restreints

Choisissez parmi 15+ modèles pour générer de la copie pour vos e-mails, sociaux, SMS, articles de blog,Descriptions de produits IAet vos publicités

Générez diverses variantes de textes pour tester vos campagnes de marketing numérique

Obtenez un aperçu des performances de vos campagnes marketing pour savoir quels messages trouvent un écho auprès de vos clients

Limites de Phrasee

L'installation de l'outil est complexe

Les utilisateurs affirment qu'il fonctionne parfois lentement

Prix de Phrasee

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (5 commentaires)

4.3/5 (5 commentaires) Capterra: 4.0/5 (1 commentaire)

6. Jasper - Le meilleur pour l'écriture assistée par l'IA

via Jasper Jasper est un assistant de rédaction alimenté par l'IA qui vous aide à créer tous les types de contenu à court et à long terme pour votre blog, vos publications sur les médias sociaux et vos publicités. L'une de ses fonctionnalités clés est sa capacité à apprendre et à s'adapter à la voix et au style uniques de votre marque, en veillant à ce que les sorties s'alignent constamment sur l'identité de votre marque.

Traduisez le contenu de votre marque dans plus de 30 langues, dont l'anglais, le français, le néerlandais et l'allemand. Si vous souhaitez maintenir une voix de marque cohérente sur différentes plateformes et auprès de publics internationaux, Jasper est l'outil qu'il vous faut.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Accédez à plus de 40 modèles personnalisables pour générer rapidement du contenu

Collaborez avec votre équipe sur les modifications de contenu en temps réel

Générez des images IA avec une description textuelle et des détails tels que le style (rendu 3D, anime, abstrait), le support (peinture, craie, etc.) et l'ambiance (lumineuse, calme, etc.)

Intégration avec des outils populaires tels que Google Docs, Google Sheets, Grammarly et Surfer

Limites de Jasper

Génère occasionnellement du contenu inexact et hors marque

N'est pas accessible sur les appareils mobiles

Prix de Jasper

Créateur: 49 $/mois

49 $/mois Teams: $125/mois

$125/mois Business: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

7. Rytr - Le meilleur pour les contours de blog automatisés

via Rytr Rytr est un autre outil d'écriture qui vous aide à créer un contenu de haute qualité et attrayant en choisissant parmi plus de 40 cas d'utilisation. Il s'agit notamment d'une idée et d'un plan de blog, de la rédaction d'une section de blog, d'annonces sur les médias sociaux, d'idées de légendes et de descriptions de produits.

En plus de la génération de contenu, Rytr vous permet d'améliorer et de reformuler votre contenu pour améliorer la grammaire et la lisibilité. Contrairement aux outils de rédaction similaires, Rytr est plus facile à utiliser, plus rapide, plus abordable et accessible sur les appareils mobiles. 📱

Les meilleures fonctionnalités de Rytr

Créer des images générées par l'IA à partir d'un texte directement dans l'application

Générez du contenu dans plus de 30 langues, notamment l'anglais, le français, l'espagnol, le néerlandais, l'italien et l'allemand

Reformulez votre contenu dans plus de 20 tons, notamment drôle, formel, décontracté, passionné et urgent

Obtenez des commentaires sur l'originalité de votre contenu à l'aide du vérificateur de plagiat natif

Les limites de Rytr

Le forfait Free est limité à la génération de 10 000 caractères et de 5 images IA par mois

Commence à devenir répétitif lorsqu'il s'agit de développer des sections de blog

Intégrations limitées

Prix de Rytr

Free

Économique: 9$/mois

9$/mois Unlimited: 29$/mois

G2: 4.7/5 (769 critiques)

4.7/5 (769 critiques) Capterra: 4.6/5 (16 commentaires)

8. Smartwriter - Le meilleur pour la recherche automatisée

via Rédacteur intelligent Smartwriter est un outil de copywriting qui automatise les recherches sur vos prospects et vous aide à créer des messages personnalisés à grande échelle. Utilisez-le pour rédiger des e-mails froids, des pitchs LinkedIn et des demandes de backlink SEO. Il est idéal pour les entreprises qui cherchent à stimuler l'engagement et les discussions en mettant à l'échelle leurs efforts de sensibilisation personnalisés.

Smartwriter meilleures fonctionnalités

Naviguez facilement dans son interface conviviale, même si vous êtes débutant

Créez des messages en utilisant des détails provenant de supports tels que le blog, le podcast, le profil LinkedIn et les meilleurs commentaires Google de votre prospect

Trouvez des prospects dans n'importe quel secteur d'activité et vérifiez leur adresse e-mail

S'intégrer aux plateformes de marketing par e-mail les plus populaires telles que Hubspot, Mailshake, Lemlist et Snov.io

Limites de Smartwriter

Vous devez contacter le service client pour annuler votre abonnement

La sortie génère parfois des informations sans rapport avec le sujet

Prix de Smartwriter

Basic: $59/mois

$59/mois Populaire: $149/mois

$149/mois Pro: 359 $/mois

G2: 4.0/5 (10 commentaires)

4.0/5 (10 commentaires) Capterra: Pas de commentaires

9. Seventh Sense - Le meilleur pour l'automatisation de l'envoi d'e-mails

via Septième sens Seventh Sense est un outil d'optimisation de la livraison des e-mails qui prédit le meilleur moment pour envoyer des e-mails à chacun de vos prospects et clients. En analysant les données d'engagement passées, il prédit le moment où une personne est la plus susceptible d'ouvrir et de lire un e-mail. 📧

Ainsi, vos e-mails ne sont pas perdus dans une boîte de réception encombrée et vous augmentez les chances d'obtenir des taux d'engagement plus élevés. Si vous êtes un propriétaire d'entreprise ou un membre de l'équipe marketing cherchant à améliorer les performances de votre campagne d'e-mailing pour une meilleure délivrabilité, un meilleur engagement et de meilleures discussions, Seventh Sense peut vous aider.

Les meilleures fonctionnalités de Seventh Sense

Segmentez les clients actifs des clients dormants et adaptez vos efforts de campagne en conséquence

Répartir les e-mails tout au long de la journée pour améliorer la délivrabilité, en particulier lorsque vous envoyez des e-mails à plusieurs contacts au sein d'une même entreprise

Paramétrer des tests de fractionnement pour plusieurs variables (par exemple, les lignes d'objet, le texte de prévisualisation, le contenu, la position des CTA) dans vos flux d'e-mails

Obtenir un résumé des performances mensuelles, trimestrielles et annuelles des campagnes d'e-mailing

Les limites de Seventh Sense

L'interface utilisateur peut sembler complexe pour les nouveaux utilisateurs

Ne s'intègre qu'avec HubSpot et Marketo

Prix de Seventh Sense

Business (HubSpot): 80$/mois (5,000 contacts marketing)

80$/mois (5,000 contacts marketing) Business (Marketo): $450/mois (50,000 leads)

$450/mois (50,000 leads) Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (18 commentaires)

4.8/5 (18 commentaires) Capterra: 5.0/5 (3 commentaires)

10. Surfer - Le meilleur pour l'optimisation SEO de l'IA

via Surfeur Surfer est un outil d'optimisation du référencement basé sur le cloud qui vous aide à rechercher, définir les grandes lignes, rédiger et optimiser les articles de blog pour qu'ils se classent dans les moteurs de recherche. Il analyse les pages les mieux classées et compare le contenu de votre site Web à ces pages.

Surfer fournit des suggestions exploitables sur l'utilisation des mots clés, la structure du contenu et d'autres éléments de référencement sur la page. Vous maximisez ainsi les chances des articles de blog de grimper dans les résultats de recherche et d'attirer davantage de visiteurs organiques sur votre site Web.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer

Analysez les pages les mieux classées pour un mot-clé avec les indicateurs qui contribuent à leur classement (par exemple, le nombre de mots, le score du domaine)

Découvrez des groupes de mots-clés autour du sujet que vous avez choisi, achevés avec le volume de recherche mensuel de chaque mot-clé et la difficulté du mot-clé

Optimisez vos articles grâce à des suggestions de mots-clés en temps réel

Vérifiez l'originalité de votre contenu à l'aide du vérificateur de plagiat natif

Limites de l'internaute

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

L'éditeur ne permet pas d'ajouter des tableaux

Impossibilité de modifier les mots-clés après la création de l'éditeur

Prix de Surfer

Essentiel: 89 $/mois

89 $/mois Avancé: $179/mois

$179/mois Max: $299/mois

$299/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (468 commentaires)

4.8/5 (468 commentaires) Capterra: 4.9/5 (373 commentaires)

Ce qu'il faut rechercher dans les outils d'automatisation IA

Choisir les meilleurs outils d'automatisation de l'IA pour les besoins de votre entreprise peut être accablant compte tenu du grand nombre d'options disponibles. Chaque outil présente des fonctionnalités et des avantages uniques, mais certains facteurs clés devraient guider votre décision.

Facilité d'utilisation: Une interface conviviale et intuitive est cruciale pour tout outil d'automatisation IA. Assurez-vous que l'outil que vous avez choisi nécessite des compétences minimales en matière de code et qu'il est simple à configurer.

Intégration: Recherchez des outils qui s'intègrent de manière transparente à vos systèmes actuels et à d'autres outils numériques. Cette intégration peut améliorer l'efficacité et la productivité de vos opérations.

Outils d'essai IA: Ils sont essentiels pour tester et évaluer les résultats de vos systèmes IA dans un environnement contrôlé avant la mise en service. Recherchez des outils d'automatisation IA qui incluent des fonctions de test IA robustes.

Automatisation des tests: Optez pour des outils d'automatisation de l'IA qui offrent des fonctionnalités complètes d'automatisation des tests. Ces outils devraient fournir des solutions d'automatisation sans code, une automatisation visuelle des tests et une couverture des tests de bout en bout avec moins d'efforts. L'automatisation des tests rapide et à faible maintenance, ainsi que les tests fonctionnels automatisés utilisant l'IA et la ML, sont essentiels. Des fonctionnalités telles que les capacités d'auto-réparation intégrées, les tests mobiles et la génération de données de test réalistes peuvent améliorer de manière significative la gestion des données de test et identifier les dépendances des données.

Écalabilité: l'outil IA que vous avez choisi doit s'adapter à la croissance et à l'évolution des besoins de vos entreprises. Cela signifie qu'il peut gérer une charge de travail accrue et qu'il continue à s'adapter et à apprendre au fur et à mesure que votre entreprise évolue.

Sécurité: La sécurité est primordiale lors du traitement des données dans les outils d'IA. Choisissez un fournisseur doté de protocoles de sécurité stricts et d'un solide cryptage des données pour vous prémunir contre les violations et protéger vos données.

Assistance technique: Une assistance client fiable est essentielle lorsqu'il s'agit d'outils d'IA. Des défis imprévus peuvent survenir, donc avoir une équipe d'assistance bien informée en attente peut faire toute la différence.

Fonctionnalité de l'IA: L'outil d'automatisation doit correspondre aux besoins de votre entreprise. Qu'il s'agisse d'améliorer l'efficacité du flux de travail, de simplifier les processus de vente ou d'aider aux tâches de marketing, l'outil doit répondre efficacement à vos critères.

Prix: La proposition coût-valeur est un élément essentiel à prendre en considération. Assurez-vous que l'outil que vous avez choisi offre un bon retour sur investissement et s'aligne sur votre budget. Comparez les prix avec ceux d'outils concurrents pour mieux comprendre les normes du marché.

Dépassez votre concurrence avec les outils d'automatisation IA

Pour mettre à l'échelle les opérations de votre entreprise, mieux servir les clients et obtenir un avantage concurrentiel dans votre secteur, investir dans des outils d'automatisation marketing IA n'est plus une option - c'est une nécessité.

Prenez le temps d'évaluer chacun de ces 10 outils d'IA pour l'automatisation et faites vos propres tests logiciels pour déterminer celui qui s'aligne le mieux sur les besoins et les objectifs de votre entreprise. 🏆

Et si vous cherchez à gérer l'ensemble de votre contenu flux de travail marketing (et des processus d'entreprise) dans un tableau de bord central intuitif, ne manquez pas ClickUp.

En plus d'être le premier assistant IA basé sur les rôles , ses fonctionnalités de gestion de projet, ses fonctionnalités avancées l'automatisation des tâches , et plus de 100 intégrations natives en font un outil polyvalent et puissant pour les entreprises de toutes tailles.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✨