Vous envisagez d'écrire un article sous forme de liste ? Excellent choix !

Les listicles sont l'un des outils les plus populaires pour les blogs, car ils peuvent générer un trafic considérable vers votre site.

🧠 Fait amusant : dans un sondage annuel mené par Orbit Media auprès de blogueurs, 55 % d'entre eux ont publié un article sous forme de liste, seuls les articles pratiques étant plus populaires.

Les gens adorent les listes, mais pour en créer une qui se démarque, il faut plus qu'une simple énumération à puces. Vous avez besoin d'une recette qui captive les lecteurs et les incite à partager.

Avant de commencer à rédiger vos articles sous forme de liste, vous devez vous assurer que votre liste comprend huit stratégies spécifiques (nous y reviendrons dans un instant). Vous serez alors sur la bonne voie pour créer des listes qui seront largement partagées, vous permettront de développer votre audience et d'augmenter le nombre de vues.

Le plus intéressant ? Vous n'avez pas besoin d'être un blogueur expert pour vous lancer !

Dans cet article, nous vous montrerons comment rédiger un article sous forme de liste avec des exemples et comment les utiliser efficacement dans la gestion du marketing de contenu.

⏰Résumé en 60 secondes Un article-liste est un mélange entre un article et une liste, présentant des informations sous une forme structurée et facile à lire. Les articles-listes sont très populaires en raison de leur nature engageante et partageable

Chaque élément d'une liste est généralement suivi de plusieurs paragraphes qui développent le point abordé, rendant ainsi le contenu à la fois informatif et facile à parcourir

Les listicles suscitent la curiosité et maintiennent l'intérêt du lecteur grâce à leur mise en forme numérotée et à des éléments interactifs tels que des quiz et des sondages. Leurs titres accrocheurs et leur format concis font des listicles un format idéal pour le partage sur les réseaux sociaux, ce qui augmente leur visibilité et leur portée

Les listicles peuvent couvrir un large intervalle de sujets, allant de l'informatif au divertissant, et sont adaptables en termes de longueur et de complexité

Les listicles sont optimisés pour le référencement naturel (SEO), avec des titres structurés et des mots-clés qui améliorent le classement dans les moteurs de recherche

Ils sont plus rapides à créer et à consommer, ce qui en fait les favoris des rédacteurs et des lecteurs

Utilisez les outils alimentés par l'IA de ClickUp pour rationaliser la création de listicles, de la planification et la collaboration à la rédaction et l'optimisation SEO

Tirez parti des modèles et des fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp pour organiser et gérer efficacement votre contenu, et garantir ainsi la qualité de vos articles sous forme de liste

Qu'est-ce que le format « listicle » ?

Un article-liste est un format de contenu qui combine deux éléments populaires : un article et une liste.

En termes simples, un article-liste présente des informations sous forme de liste, où chaque élément est mis en forme de manière cohérente et a à peu près la même longueur dans sa description respective. Chaque élément de la liste est généralement suivi de quelques paragraphes qui l'expliquent ou le développent. Ces descriptions aident le lecteur à comprendre la signification de l'élément, fournissent des informations contextuelles ou expliquent pourquoi il est important.

👀Le saviez-vous ? Les listicles sont partagés 218 % plus souvent que les articles pratiques et 203 % plus souvent que les infographies !

La mise en forme d'un article sous forme de liste est facile à suivre. Chaque élément est mis en évidence par un sous-titre numéroté, qui guide le lecteur à travers le contenu.

Prenons l'exemple de la liste des « 100 meilleurs livres de tous les temps » publiée par Reader's Digest. Le titre de chaque livre apparaît sous forme de titre numéroté. En dessous, vous trouverez un bref résumé du livre, les raisons pour lesquelles il figure dans la liste et pourquoi il vaut la peine d'être lu.

Les listicles présentent les informations de manière efficace et très digeste, ce qui les rend idéales pour augmenter la production de contenu tout en maintenant l'intérêt de vos lecteurs.

🧠Anecdote : Le premier article sous forme de liste et le premier roman ont une origine commune intéressante : ils ont été écrits au début du XIe siècle, par des femmes. Sei Shonagon, dame d'honneur et poétesse à l'esprit vif à la cour de Heian au Japon, a écrit le premier article de type liste dans son ouvrage Le Livre de mon coude. Ce recueil d'observations, de poèmes et de plaintes est organisé en listes avec des titres tels que Les choses qui font battre le cœur et Les choses embarrassantes.

Pourquoi les listicles sont-ils si efficaces ?

Les listicles font partie des formats de contenu les plus populaires, mais qu'est-ce qui les rend si efficaces ?

Explorons l'attrait psychologique, les indicateurs d'engagement et l'expérience utilisateur globale qui poussent les spécialistes du marketing de contenu à rédiger des listicles.

1. Les listicles sont faciles à lire

👀Le saviez-vous ? 79 % des lecteurs en ligne préfèrent parcourir un texte plutôt que de le lire mot à mot. Cela signifie que votre contenu doit être facile à parcourir, et les listes sont parfaites pour cela.

Avec la diminution de la capacité d'attention, plus personne n'a la patience de lire de longs paragraphes. Le formulaire de liste, qui présente les éléments clés et leurs descriptions sous forme de points numérotés, rend le contenu très facile à parcourir.

Les listes numérotées et à puces donnent aux lecteurs des repères visuels clairs sur où regarder et comment naviguer dans le contenu. Chaque élément de la liste sert également de sous-titre, ce qui permet d'organiser le contenu de manière structurée. C'est une clé non seulement pour l'expérience utilisateur, mais aussi pour le référencement.

Les moteurs de recherche tels que Google utilisent des balises de titre (H1, H2, H3) pour comprendre la structure et la pertinence du contenu.

2. Les listicles sont attrayants

Les listicles suscitent naturellement la curiosité, principalement parce qu'ils sont mis en forme sous forme de liste numérotée. Ce format crée une anticipation inhérente : les lecteurs veulent savoir ce qui va suivre.

Mais l'engagement ne se limite pas à la mise en forme.

Rendez vos listicles encore plus attrayants en y intégrant des éléments interactifs (quiz, sondages, sections de commentaires) afin de renforcer l'engagement (augmenter le temps passé sur la page, réduire le taux de rebond, améliorer le partage sur les réseaux sociaux)

Ajoutez des boutons d'appel à l'action (CTA), tels que « Voir plus » ou « En savoir plus », pour augmenter l'interaction en permettant aux utilisateurs d'explorer davantage le contenu associé

Utilisez des améliorations visuelles (images, infographies, vidéos) pour aérer le texte et maintenir l'intérêt du lecteur

Traitez chaque élément de la liste comme un micro-contenu pour une interaction accrue et une meilleure rétention des lecteurs

3. Les listicles sont faciles à partager

Avez-vous déjà remarqué à quel point les listicles dominent vos flux sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, Facebook et Twitter ? C'est parce qu'ils sont conçus pour être partagés. Leurs titres accrocheurs et leur mise en forme facile à parcourir les rendent irrésistibles. Pensez-y : si un spécialiste du marketing tombe sur un article intitulé Les 5 meilleurs outils marketing que vous devriez utiliser, il s'agit d'une lecture rapide et concrète, parfaite pour être republiée sur son réseau de collègues.

Si vous souhaitez booster les partages, créez une liste qui met en avant des outils, des plateformes ou même des influenceurs populaires et étiquetez-les. Étiqueter ou contacter les personnes mentionnées augmente les chances qu'elles partagent votre contenu avec leur audience. C'est un moyen facile d'amplifier votre portée.

Les listicles font également des merveilles pour les blogs invités. Collaborer avec d'autres personnes renforce non seulement votre contenu, mais présente également votre travail à un public plus large et plus engagé. Plus de visibilité, plus de partages et plus de crédibilité, tout cela grâce à un listicle bien conçu.

4. Les listicles sont polyvalents

Les listicles peuvent couvrir divers sujets et répondre aux intérêts de différents lecteurs. Ne vous sentez pas limité à un style particulier : les listicles informent, divertissent, persuadent, voire inspirent votre public.

De plus, les listicles sont un excellent moyen de constituer une base de données de contenu. En créant différents types, vous disposerez d'une collection de contenu intemporel qui pourra générer du trafic à long terme.

💡Conseil de pro : Vous voulez créer des listicles encore plus facilement ? Procurez-vous des modèles de calendrier de contenu dans ClickUp.

5. Les listicles fonctionnent bien en SEO

Les titres des listicles sont naturellement adaptés au référencement. Ils sont structurés avec des titres et des sous-titres, ce qui facilite l'indexation du contenu par les robots des moteurs de recherche. De plus, les titres des listicles contiennent souvent des nombres et des mots-clés, ce qui est excellent pour le référencement.

Pour optimiser véritablement vos listicles pour les moteurs de recherche, veillez à :

Incluez des mots-clés pertinents dans vos titres et tout au long du contenu

Utilisez des liens internes pour connecter d'autres pages pertinentes de votre site

Optimisez les méta descriptions et utilisez les extraits enrichis

Intégrez des liens sortants vers des sources externes faisant autorité, afin de renforcer la crédibilité de votre contenu et d'améliorer votre référencement naturel (SEO)

💡Conseil de pro : Le référencement nécessite une coordination minutieuse de nombreux éléments.

6. Les listicles peuvent être de n'importe quelle longueur

Les listicles sont incroyablement flexibles en termes de longueur. Vous pouvez adapter le format de la liste à vos besoins, que vous rédigiez une liste rapide des « 5 meilleurs » ou une liste détaillée des « 50 meilleurs ». La clé est de personnaliser la longueur de votre liste en fonction de la capacité d'attention de votre public et de la profondeur des informations que vous souhaitez transmettre.

Les listicles courts sont parfaits pour les lecteurs qui souhaitent obtenir rapidement des informations générales, tandis que les listicles plus longs vous permettent d'explorer des sujets complexes et d'apporter davantage de valeur.

7. Les listicles peuvent être complexes

Si les listicles sont souvent considérés comme des contenus courts et concis, ils peuvent également être incroyablement détaillés et informatifs. Alliant profondeur et concision, les listicles constituent un outil puissant pour transmettre des informations complexes dans un format facile à comprendre.

Voici quelques exemples de listicles détaillés : « Les 25 Airbnb les plus insolites au monde » ou « 18 conseils pour prendre de superbes photos avec votre iPhone ». Ces listicles peuvent nécessiter davantage de recherches, mais ils fournissent un contenu précieux que les lecteurs avertis apprécieront.

8. Les listicles sont plus rapides à créer et à consulter

L'un des aspects les plus attrayants des listes est leur rapidité de lecture. Les lecteurs peuvent les parcourir en quelques minutes, ce qui les rend faciles à consulter à nouveau. Une fois que vous avez trouvé le titre et les titres de la liste, vous avez déjà fait 90 % du chemin vers un excellent article. Pour les spécialistes du marketing, cette consommation rapide signifie de meilleures chances de fidélisation et d'engagement.

Mais comment créer un article de type « liste » performant ? Le meilleur moyen est d'explorer des exemples de haute qualité. Considérez ces exemples comme des modèles (que vous pouvez facilement reproduire dans ClickUp ) ou des raccourcis pour votre prochaine session de brainstorming.

10 exemples de listicles qui vous feront les apprécier à votre tour

Voici 10 des meilleurs exemples de listicles qui vous donneront envie d'adopter ce format et de créer les vôtres !

1. Buzzfeed, « 50 idées déco DIY pour embellir votre maison en un clin d'œil »

via Buzzfeed

La popularité de Buzzfeed a explosé au milieu des années 2000 grâce à ses listes et quiz viraux, qui ont montré comment une liste bien conçue peut générer un trafic massif vers votre site. Cet article présente 50 idées de décoration d'intérieur à réaliser soi-même pour ajouter une touche personnelle à votre espace de vie.

Des simples décorations en ruban adhésif washi aux transformations plus importantes de meubles, cette liste propose une variété de façons créatives et économiques de personnaliser votre intérieur.

🎯Pourquoi ça marche : c'est le guide parfait pour les bricoleurs qui souhaitent rafraîchir leur espace sans se ruiner.

2. Homes to Love, « Les 12 meilleurs produits d'entretien écologiques à utiliser »

via Homes to Love

Homes to Love présente 12 produits d'entretien écologiques qui offrent d'excellents résultats tout en respectant l'environnement. Pensez à des concentrés nettoyants qui ne nécessitent que de l'eau !

Cet article est une excellente ressource pour ceux qui souhaitent adopter des habitudes de nettoyage plus durables à la maison.

🎯Pourquoi ça marche : Il aborde immédiatement le problème (les produits chimiques agressifs contenus dans les nettoyants traditionnels) et offre une raison convaincante de passer à des alternatives écologiques. Il est concis, informatif et très pratique, tous les ingrédients parfaits pour un résumé réussi.

3. « Post Pandemic » de Gowling WLG

via Gowling WLG

L'avenir est toujours dans nos pensées, surtout en période de transition. Gowling WLG a utilisé un format de liste pour présenter ses prévisions et ses recommandations concernant divers aspects de la vie après la pandémie, de l'urbanisme aux soins de santé, en passant par les lieux de travail et le bien-être.

🎯Pourquoi cela fonctionne : Le listicle est plus qu'un simple texte : il est visuellement attrayant, avec des illustrations lumineuses et une mise en page de type feuille de route qui guide le lecteur à travers le contenu. De plus, le graphisme ajoute de la profondeur au message et améliore la narration.

4. UpgradedPoints « Les 12 meilleurs sites web pour réserver des vols aux prix les plus bas »

via UpgradedPoints

UpgradedPoints a rédigé un article sous forme de liste pour aider les voyageurs à économiser sur leurs prochaines vacances. L'article compile des sites web proposant des réductions sur les vols et présente les avantages et les inconvénients de chacun.

🎯Pourquoi cela fonctionne : L'auteur partage un « conseil pratique » à la fin de chaque entrée pour aider les lecteurs à économiser encore plus. Grâce à des icônes et des couleurs vives, ces conseils se démarquent, attirent l'attention des lecteurs et ajoutent une valeur supplémentaire au contenu.

5. Men's Health, « 45 des meilleurs exercices pour booster vos gains à la maison »

Men's Health présente une liste complète de 45 exercices conçus pour améliorer vos entraînements à domicile. Les exercices ciblent différents groupes musculaires, notamment le haut du corps, le bas du corps et le tronc. Chaque exercice est accompagné d'instructions claires et d'images explicatives, ce qui le rend facile à suivre.

🎯Pourquoi ça marche : La liste agit comme un coach personnel virtuel, vous guidant étape par étape pour vous assurer d'utiliser le bon formulaire et la bonne technique. Ce qui est génial, c'est que ces exercices nécessitent un équipement minimal, ce qui les rend accessibles à la plupart des gens. C'est une ressource parfaite pour ceux qui recherchent une routine d'entraînement à domicile efficace et pratique.

6. « Le manuel de communication interne » de RELX

via RELX

RELX propose des outils d'analyse et d'aide à la décision pour les entreprises, et cet article est un excellent exemple de leur stratégie de marketing de contenu. En fournissant des ressources précieuses, ils aident les clients potentiels et démontrent leur expertise dans leur secteur.

Le Manuel de communication interne, conçu dans un schéma de couleurs simple noir, blanc et jaune avec des illustrations au trait, présente un aspect épuré et moderne. Son aspect DIY le rend à la fois accessible et fonctionnel.

🎯Pourquoi ça marche : Bien qu'il s'agisse d'un article assez long avec 50 points, il reste très lisible grâce à des descriptions concises et claires et à une mise en page qui facilite la navigation. Chaque point est simple et concret, ce qui en fait une ressource pratique pour améliorer la communication interne.

7. BuzzFeed, « 26 fois où les personnes âgées ont été les meilleures personnes sur Internet en 2015 »

via Buzz Feed

La liste BuzzFeed « Old People in 2015 » se distingue par son mélange d'humour, de nostalgie et de commentaires perspicaces. L'article aborde avec légèreté les différences générationnelles, en utilisant des légendes astucieuses et des observations pertinentes pour capturer les excentricités des générations plus âgées à l'ère moderne.

🎯Pourquoi cela fonctionne : Chaque élément est concis mais plein de personnalité, offrant un équilibre parfait entre humour et sentimentalisme. Il aborde également un thème universel, qui touche un large public susceptible de s'identifier au fossé générationnel, ce qui le rend humoristique et très accessible.

8. Nature « Comment la COVID a aggravé les inégalités »

via Nature

La pandémie de COVID a entraîné un afflux de recherches et de données : diagrammes quotidiens, pourcentages, statistiques hospitalières et taux d'infection font désormais partie de notre quotidien. Avec autant d'informations, il est difficile de faire le tri. Pourtant, Nature délivre un message crucial : la pandémie a aggravé les inégalités mondiales.

Cet article est un excellent exemple de la manière dont ce format peut aborder les problèmes les plus graves et les plus complexes. Nature présente un récit clair et convaincant en condensant ses conclusions en six graphiques animés.

🎯Pourquoi cela fonctionne : C'est un moyen efficace de communiquer un contenu dense dans un format accessible, qui met en avant le caractère informatif et stimulant des listicles.

9. Campagne « 5 façons de préparer votre entreprise pour l'avenir dans un monde post-cookies »

via Campaign

Si vous travaillez dans le domaine du marketing ou de la communication, vous savez probablement que la « fin des cookies » approche à grands pas. Avec le renforcement des lois sur la confidentialité, l'évolution des publicités en ligne et les changements majeurs en matière de suivi, la grande question est la suivante : Que va-t-il se passer ensuite ?

Il s'agit d'un problème complexe qui implique des défis techniques, juridiques et stratégiques. Cependant, le magazine Campaign rend le sujet accessible en le décomposant en cinq étapes concrètes que les entreprises peuvent suivre pour s'adapter.

🎯Pourquoi ça marche : Au lieu de simplement mettre en évidence le problème, cet article fournit des solutions claires et pratiques, transformant un problème complexe en quelque chose de tangible et facile à comprendre. C'est un excellent exemple de la façon dont les articles peuvent simplifier même les défis les plus complexes tout en offrant une réelle valeur ajoutée.

10. Polygon, « Les meilleures publicités du Super Bowl 2023 »

via Polygon

Vous vous souvenez certainement d'au moins une des publicités diffusées pendant le grand match. Que vous les ayez vues ou entendues plus tard, les publicités sont toujours un excellent sujet de discussion. Polygon rassemble dans cet article toutes les publicités qui feront sans aucun doute parler d'elles.

Ce qui est génial dans cet article, c'est qu'il vous permet de les mettre en pratique.

🎯Pourquoi cela fonctionne : l'intégration des publicités directement dans l'article permet de diviser le texte avec des vidéos, permettant ainsi aux lecteurs de voir les moments se dérouler sous leurs yeux.

Sans vouloir nous vanter, nous avons un petit faible pour notre article sur les meilleurs outils et logiciels d'IA. Nous avons déployé des efforts considérables pour en faire un article bien structuré, facile à parcourir et véritablement utile, exactement ce que les lecteurs attendent d'un bon tour d'horizon.

Au lieu de simplement énumérer des outils accompagnés de descriptions génériques, cette liste offre une valeur claire en les classant par cas d'utilisation (rédaction, conception, productivité, etc.), ce qui permet à nos lecteurs de trouver plus facilement ce dont ils ont besoin.

🎯Pourquoi cela fonctionne : Chaque entrée comprend des aperçus concis mais informatifs, mettant en évidence les fonctionnalités clés et les tarifs, afin que les utilisateurs puissent faire des comparaisons rapides sans se perdre dans des détails inutiles. La mise en forme (titres en gras, puces et visuels) rend le tout attrayant et propice à la conversion. (Nous espérons que vous êtes d'accord ! 😄)

Maintenant que nous avons exploré quelques exemples fantastiques de listicles, apprenons quelques astuces simples pour créer une liste qui se démarque vraiment !

Comment rédiger un article sous forme de liste

Si vous souhaitez publier des listes qui captent l'attention et génèrent du trafic de manière constante, vous devez faire plus que simplement aligner quelques puces. C'est là que ClickUp entre en jeu !

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Voyons comment vous pouvez utiliser la plateforme pour rédiger plus rapidement des listes de haute qualité.

Planifiez et collaborez efficacement

La rédaction d'un article sous forme de liste nécessite une bonne coordination, en particulier lorsque vous travaillez en équipe. Planifier le contenu, déléguer les tâches et veiller à ce que tout se déroule comme prévu peut s'avérer fastidieux sans les bons outils.

Créez, attribuez et collaborez sur des listicles avec ClickUp

Heureusement, avec les tâches ClickUp, vous pouvez attribuer des tâches et vous attaquer à ce qui compte le plus grâce à des niveaux de priorité, des statuts, des champs personnalisés et des options de tri innovantes.

Par exemple, si vous rédigez un article intitulé « Les 10 meilleurs outils marketing », vous pouvez le diviser en tâches individuelles telles que « Recherche », « Rédaction », « Modification en cours », « Révision » et « Publication ». Attribuez les tâches aux membres de l'équipe concernés. Les stagiaires peuvent être chargés de rechercher et de compiler les données. Un rédacteur de contenu freelance peut rédiger le brouillon, tandis qu'un éditeur interne le relit, le peaufine et le publie. Cela garantit une couverture complète et l'absence de détails négligés.

ClickUp nous aide à gérer et à suivre efficacement nos demandes de conception graphique et nos initiatives de rédaction pour le blog de l'entreprise. Grâce à ClickUp, nous pouvons nous assurer que toutes les tâches sont organisées, que la progression est suivie et que les délais sont respectés, ce qui se traduit par une augmentation de la productivité et une rationalisation des flux de travail pour notre équipe.

ClickUp nous aide à gérer et à suivre efficacement nos demandes de conception graphique et nos initiatives de rédaction pour le blog de l'entreprise. Grâce à ClickUp, nous pouvons nous assurer que toutes les tâches sont organisées, que la progression est suivie et que les délais sont respectés, ce qui se traduit par une augmentation de la productivité et une rationalisation des flux de travail pour notre équipe.

Les outils de collaboration de ClickUp améliorent encore l'efficacité de l'équipe et le partage d'informations. Grâce aux commentaires en fil de discussion sur les tâches, vous pouvez laisser des commentaires, fournir des retours et réviser les brouillons en temps réel. En fait, vous pouvez attribuer des commentaires dans ClickUp aux personnes responsables de la tâche appropriée, afin qu'elles puissent résoudre directement tout problème.

Collaborez avec les membres de votre équipe en temps réel grâce au chat ClickUp

Si vous souhaitez discuter de sujets, affiner vos titres et réfléchir au contenu de vos listicles sans avoir à passer d'une application à l'autre, essayez ClickUp Chat. Grâce à des canaux dédiés aux discussions de groupe et aux messages en fil de discussion, les rédacteurs et les éditeurs peuvent suivre les idées et répondre efficacement aux questions. L'étiquetage des coéquipiers garantit une contribution rapide à la recherche, au référencement ou à la mise en forme. De plus, les tâches liées au chat permettent d'organiser le processus de rédaction, de la rédaction à la validation finale.

📮ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer au sein de leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent dispersés sur plusieurs canaux, fils ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération des informations par la suite. Avec une solution intégrée telle que ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés à des projets et tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et facilement accessibles.

Segmentez votre contenu

Si vous souhaitez visualiser votre projet de différentes manières, par exemple sous forme de diagramme de Gantt pour un échéancier rapide, de tableau Kanban pour suivre l'avancement ou de calendrier pour planifier les ressources, ClickUp propose plus de 15 vues personnalisées pour répondre à tous les besoins.

Suivez la progression des tâches dans votre style préféré grâce aux différentes vues ClickUp

Pour la liste, vous pouvez utiliser la vue Liste ou Tableau de ClickUp afin de suivre sa progression. Vous pouvez définir des dates d'échéance pour chaque section et des dépendances d'approbation ou de feedback, afin de vous assurer que tout est terminé à temps.

Générez rapidement du contenu pour vos listicles

Générez tout type de contenu en quelques secondes avec ClickUp Brain

Vous n'avez pas besoin de passer des heures à perfectionner votre article ou à vous stresser sur chaque détail : ClickUp Brain est là pour simplifier le processus.

Voici comment ce logiciel d'aide à la rédaction alimenté par l'IA peut vous aider non seulement à créer plus rapidement une liste, mais aussi à vous assurer qu'elle est attrayante, bien structurée et optimisée :

1. Gestion des connaissances par l'IA pour collecter et rechercher du contexte

Obtenez des informations sur les tâches, la progression de l'équipe et bien plus encore grâce à la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp

La collecte d'informations précises et pertinentes est un défi clé lors de la rédaction d'un article de type « listicle ». La gestion des connaissances par l'IA de ClickUp vous aide à accéder facilement au contenu, aux données et aux informations issues des documents, rapports et base de connaissances de votre équipe (et même à vous appuyer sur sa propre connaissance du monde extérieur).

Au lieu de rechercher manuellement des faits, des statistiques ou des références, vous pouvez utiliser cet outil d'IA pour :

Obtenez des réponses détaillées sur les tâches, les documents et la progression de l'équipe

Analysez rapidement de grands ensembles de documents pour en extraire le contexte ou les tendances

Rassemblez des informations générales pour chaque élément de la liste sans perdre de temps

2. Gestion de projet par l'IA pour automatiser les tâches répétitives

Résumez automatiquement des documents, des mises à jour de tâches et bien plus encore à l'aide de ClickUp Brain

La création d'un article sous forme de liste implique plusieurs étapes : recherche, rédaction, modification et mise en forme. Bon nombre de ces étapes peuvent sembler répétitives, surtout si vous créez plusieurs articles de ce type. Le gestionnaire de projet par l'IA de ClickUp vous facilite la tâche en automatisant les étapes clés du flux de travail de création de contenu.

Voici comment vous pouvez l'utiliser :

Automatisez les résumés de tâches et les mises à jour de projets

Mettez en avant les données essentielles pour votre article sous forme de liste

Suivez les obstacles ou les défis

3. AI Writer for Work pour produire facilement du contenu de haute qualité sous forme de listes

Les créateurs de listes se heurtent souvent à un mur pendant la phase de rédaction. AI Writer for Work de ClickUp est un assistant de rédaction puissant qui garantit que votre liste est claire et convaincante.

Réfléchissez à des sujets, créez des plans et générez du contenu complet pour vos listicles avec ClickUp Brain

Avec l'IA Writer, vous pouvez :

Générez automatiquement du contenu à partir du plan de votre liste (c'est-à-dire en transformant les puces en phrases ou en paragraphes complets)

Utilisez les outils intégrés pour vérifier la grammaire et l'orthographe

Créez des modèles utiles pour chaque section de votre article (par exemple, introduction, points individuels, conclusion)

Transformez vos notes vocales ou les transcriptions de vos réunions en contenu écrit qui peut directement alimenter votre article

Pour être bien classé dans les moteurs de recherche, votre article doit être plus qu'informatif : il doit être en phase avec les exigences du référencement naturel (SEO). ClickUp Docs vous fournit tous les outils nécessaires pour rédiger et mettre en forme un contenu qui attire les lecteurs et qui est performant dans les moteurs de recherche.

Créez et attribuez des tâches de rédaction ou de référencement directement depuis ClickUp Docs

En combinant ClickUp Docs et ClickUp Brain, vous avez accès à des suggestions de mots-clés bien classés, de méta descriptions, de textes alternatifs pour les images et de liens internes/externes, tous essentiels pour améliorer votre classement SEO.

Modèles prêts à l'emploi pour vous aider à démarrer

Supposons que vous souhaitiez gérer votre calendrier éditorial, rationaliser la gestion de votre blog ou créer un référentiel centralisé pour vos futures idées de listicles. Dans ce cas, ClickUp vous offre une immense bibliothèque de plus de 1 000 modèles qui simplifient et optimisent ces tâches.

Ces modèles prédéfinis vous aident à rester organisé et à gagner du temps afin que vous puissiez vous concentrer sur la création d'un contenu de haute qualité.

Télécharger ce modèle Gérez l'ensemble du processus de création de contenu, de l'idéation à la publication, grâce au modèle de gestion de blog de ClickUp

Par exemple, le modèle de gestion de blog ClickUp vous permet de suivre et de gérer tous vos listicles et autres articles de blog en un seul endroit. Il rationalise chaque étape du processus, du brainstorming de nouveaux sujets à l'optimisation du contenu et au suivi des délais.

Grâce à ce modèle de gestion de blog tout-en-un, votre équipe peut :

Organisez et optimisez le contenu de votre blog à partir d'un seul emplacement

Suivez et planifiez les publications, la création d'actifs et les dates d'échéance

Collaborez en toute transparence entre rédacteurs, designers, éditeurs et bien d'autres encore

De même, le modèle de calendrier éditorial pour blog ClickUp simplifie l'organisation du nouveau contenu de votre blog. Il vous aide à garantir la cohérence et vous permet de développer une stratégie de contenu éditorial pour des publications régulières, en vous apportant une assistance pour atteindre vos objectifs globaux en matière de contenu.

Télécharger ce modèle Élaborez une stratégie de publication régulière à l'aide du modèle de calendrier éditorial pour blog ClickUp

Grâce à ce modèle de calendrier de contenu, vous pouvez :

Organisez et planifiez tout votre contenu dans un emplacement centralisé

Fixez des délais et suivez la progression pour garantir une publication dans les temps

Collaborez avec vos collègues et collaborateurs pour créer un contenu de haute qualité

💡Conseil de pro : si vous souhaitez conserver tout le contenu et toutes les communications de votre blog au même endroit, le modèle de base de données de blog ClickUp est la solution idéale. Il vous permet de suivre facilement vos blogs, de voir qui est responsable de quoi, de surveiller quand le contenu doit être mis à jour et de garder un œil sur le travail en cours.

Tirer le maximum de valeur des listicles à l'aide de ClickUp

Les articles sous forme de liste sont un excellent moyen de diversifier vos stratégies de marketing de contenu. Que vous cherchiez à promouvoir, informer ou divertir, le format de liste permet de retenir l'attention de votre audience. C'est également un excellent choix pour ceux qui débutent dans le marketing de contenu, car les listes sont plus faciles à rédiger tout en offrant des résultats impressionnants.

Cela dit, tous les sujets ne se prêtent pas à la structure d'un article sous forme de liste. Vous devez évaluer le sujet et les besoins de votre public afin de déterminer le format de contenu le plus approprié.

Si vous recherchez un outil tout-en-un pour créer facilement des listes, des guides pratiques, des guides détaillés ou des articles de blog, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin : des modèles, des outils d'IA et des fonctionnalités de collaboration qui facilitent la création et la gestion de contenu.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et commencez à créer des listicles qui apportent une réelle valeur ajoutée !