11 modèles gratuits de suivi de projets multiples

La gestion de plusieurs projets à la fois peut s'avérer chaotique : juste au moment où une tâche est réglée, une autre échéance surgit ou les priorités changent. Ce brassage constant peut submerger les gestionnaires de projet, les chefs d'équipe et les petits entrepreneurs.

Une solution simple ? Faites une recherche sur "modèle Excel de suivi de plusieurs projets" 💡

Ces modèles utilisent les fonctionnalités éprouvées de Microsoft Excel pour vous aider à mettre vos projets en ligne. Bien qu'un modèle Excel soit parfait pour les besoins simples, il nécessite des mises à jour manuelles, ce qui peut avoir un impact sur les processus inter-projets (en particulier dans les installations complexes).

Pour vous aider à faire un choix éclairé, nous avons rassemblé ci-dessous nos modèles de suivi de projets multiples préférés, y compris des options compatibles avec Excel et certains modèles favoris de ClickUp.

Mais tout d'abord, examinons de plus près les caractéristiques de ces modèles.

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi de projet multiple ?

Les modèles de suivi de projets multiples sont des outils qui vous aident à gérer plusieurs projets sans perdre de vue les échéances ou les tâches individuelles. Ils affichent une vue claire et organisée de chaque projet côte à côte, ce qui vous permet de repérer facilement les dépendances et de hiérarchiser les tâches.

Plus besoin de rebondir entre les feuilles de calcul, les e-mails et les applications pour votre gestion de projet.

Ces modèles font également en sorte que les équipes interfonctionnelles puissent facilement rester dans la boucle et collaborer. Attribuez le travail, partagez les mises à jour et alignez les parties prenantes sur les mêmes objets.

Par exemple, les équipes commerciales et de réussite client peuvent utiliser un modèle CRM à projets multiples pour suivre les appels et les e-mails avec divers clients à différentes étapes du cycle de vie du client. Elles peuvent également étiqueter leurs équipes commerciales pour qu'elles assurent le suivi des nouveaux clients potentiels ou se coordonner avec l'équipe marketing pour élaborer des supports promotionnels ciblés, le tout au sein de la même plateforme.

💡Pro Tip: Integrate un logiciel de gestion des tâches avec votre modèle de gestion de projet pour obtenir une vision granulaire et en temps réel de la charge de travail de l'équipe. Cela vous aidera à éviter l'épuisement professionnel et à respecter les délais.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi de projets multiples ?

Un modèle de suivi de projets multiples efficace est centré sur l'organisation, le travail d'équipe et vos besoins uniques. Voici les fonctionnalités indispensables :

Aperçu clair: Choisissez un modèle qui offre une hiérarchie logique de vos projets, mettant clairement en évidence les échéances, les ressources et les priorités

Choisissez un modèle qui offre une hiérarchie logique de vos projets, mettant clairement en évidence les échéances, les ressources et les priorités Capacités de suivi: Optez pour un modèle doté d'outils permettant d'assurer le suivi des objectifs généraux et des jalons propres à chaque projet

Optez pour un modèle doté d'outils permettant d'assurer le suivi des objectifs généraux et des jalons propres à chaque projet Apparence personnalisable: Choisissez un modèle qui vous permet d'adapter les champs, les widgets et les dispositions en fonction de l'évolution des besoins de vos projets

Choisissez un modèle qui vous permet d'adapter les champs, les widgets et les dispositions en fonction de l'évolution des besoins de vos projets Fonctionnalités de gestion des tâches: Choisissez un modèle qui facilite la création, l'attribution et le suivi des tâches afin d'assurer la responsabilisation au sein des équipes et entre elles

Choisissez un modèle qui facilite la création, l'attribution et le suivi des tâches afin d'assurer la responsabilisation au sein des équipes et entre elles Tableau de bord centralisé : Envisagez un modèle doté d'un tableau de bord unifiétableau de bord de la gestion de projet qui affiche les informations de tous vos projets en une seule fois

: Envisagez un modèle doté d'un tableau de bord unifiétableau de bord de la gestion de projet qui affiche les informations de tous vos projets en une seule fois Outils de collaboration: Recherchez un modèle avec des fonctionnalités de communication intégrées, comme les commentaires et les pièces jointes, pour faciliter le partage de l'information

Recherchez un modèle avec des fonctionnalités de communication intégrées, comme les commentaires et les pièces jointes, pour faciliter le partage de l'information Fonctions de visualisation: Optez pour un modèle qui comprend des outils tels que des diagrammes de Gantt ou des tableaux Kanban pour vous aider à visualiser la progression et à repérer rapidement les obstacles

11 modèles gratuits de suivi de projets multiples

Le suivi de plusieurs projets est un véritable test pour tout robuste logiciel de gestion de projet robuste . Il ne s'agit pas simplement de cocher des tâches sur une liste, mais d'avoir une vision effacée de ce qui se passe, du moment où cela se passe et de la façon dont tout cela est lié à vos objectifs plus larges ClickUp est un logiciel de gestion de projet convivial conçu pour simplifier les flux de travail et maintenir votre progression sur la bonne voie. Du traitement des tâches du projet à l'intégration de divers outils, en passant par l'utilisation de l'IA pour une allocation plus intelligente des ressources, l'environnement de travail ClickUp rassemble tous les éléments essentiels dans un seul hub.

Que vous gériez un seul projet ou un portfolio entier, La solution de gestion de projet de ClickUp fournit des informations en temps réel et de l'automatisation pour vous permettre de rester dans la cible.

Ses fonctionnalités avancées de visualisation et de rapports vous permettent d'obtenir une visibilité achevée sur l'allocation des ressources et du budget, les charges de travail des individus et des équipes, les retards et les dépendances, et bien d'autres choses encore.

Suivez plusieurs projets et réunissez les équipes sur une plateforme connectée avec les solutions de gestion de projet ClickUp

Ci-dessous, nous avons rassemblé nos meilleurs modèles de suivi de projets multiples riches en fonctionnalités. Mais si vous préférez une approche plus traditionnelle, la simplicité d'Excel a son charme. Explorez le meilleur des deux mondes pour trouver ce qui correspond à vos besoins en matière de gestion de projet.

1. ClickUp Modèle de rapport sur le statut des projets multiples

Le ClickUp Modèle de rapport sur le statut d'un projet multiple est une option conviviale pour les débutants qui permet d'organiser vos projets et de les rendre accessibles.

Au cœur de ce modèle se trouve un tableau de bord de portfolio qui résume visuellement les aspects clés de chaque projet (comme la priorité, la santé, le coût et la durée) à l'aide d'indicateurs et d'émojis codés par couleur. Chaque projet dispose d'une page dédiée liée à ce wiki central. Elles commencent par un tableau résumé mettant en évidence les détails de haut niveau tels que les priorités et les échéances.

Pour une analyse plus approfondie, chaque page contient une section rapport sur le statut du projet et des informations sur la santé, comme les niveaux de risque et les forfaits d'action. Il assure également le suivi des coûts en comparant les estimations aux données réelles, ce qui donne une image claire du budget restant.

Le tableau "Contrôle de qualité" permet de suivre le statut de révision des produits livrables, et le tableau "Échéancier" décompose le temps passé sur chaque tâche, en comparant les heures estimées avec la durée réelle du travail. Compte tenu de ces capacités, ce modèle peut également servir d'échéancier pour plusieurs projets !

Idéal pour: Les responsables marketing qui souhaitent suivre le statut de campagnes simultanées.

2. Modèle de suivi de projet ClickUp

Le Modèle de suivi de projet ClickUp offre un moyen flexible de suivre plusieurs projets, tâches et échéanciers en un seul endroit. Vous pouvez activer/désactiver les différents affichages pour gérer les ressources plus efficacement.

Tout d'abord, la vue Liste générale vous permet d'ajouter et de libeller des tâches au sein de chaque projet, ainsi que des détails tels que les dates clés, les personnes et les priorités. Vous pouvez ensuite organiser les tâches en fonction de l'étape du projet (préparation, production ou mise en ligne) et suivre la progression à l'aide d'un simple bouton Système RAG (rouge, orange, vert) .

Si vous préférez une approche visuelle, l'option Vue Gantt diagramme vous aide à voir comment les tâches de différents projets s'intègrent dans le même échéancier.

Il existe également une fonction Vue Tableau que vous pouvez personnaliser pour afficher les tâches de plusieurs projets, en les regroupant par assignés ou étiquettes de projet. Vous disposez ainsi d'un aperçu complet des charges de travail de votre équipe.

Idéal pour: Les responsables du développement de produits qui dirigent plusieurs lignes de produits simultanément.

3. ClickUp Modèle de diagramme de Gantt simple

Modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp comporte un onglet "Plan de projet" dans lequel vous pouvez entrer les détails de tous vos différents projets dans une liste pratique.

Libellez simplement chaque tâche pour spécifier le projet qui lui est associé et disposez-les pour vous assurer qu'elles sont achevées dans la bonne commande. Cette liste de tâches a été conçue pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs Modèle de diagramme de Gantt synchronise ensuite automatiquement les données, ce qui vous permet d'afficher clairement les mouvements de chaque projet.

Vous pouvez visualiser tous vos projets sur ce diagramme, ce qui vous permet de voir facilement comment ils se chevauchent et de gérer efficacement les ressources. Cela vous permet également de repérer à l'avance les obstacles potentiels et d'améliorer la gestion des ressources de suivre la progression des projets .

Idéal pour:Les gestionnaires de projets informatiques qui supervisent les projets de développement d'applications web et mobiles.

4. Modèle de rapports de projet ClickUp

Le modèle Modèle de rapports de projet ClickUp sert de page wiki consolidée pour vous donner un aperçu rapide de tout ce qui est important pour chaque projet - parties prenantes clés, dates, mises à jour de la progression, et plus encore. Vous pouvez créer une page Wiki principale pour l'ensemble de votre portfolio, avec des dossiers dédiés aux projets individuels.

Pour chaque projet, ce modèle convivial comprend un échéancier d'activités en couleur pour une meilleure visibilité des priorités et du statut. Si une échéance n'est pas respectée, ce modèle de rapport sur le statut du projet le signale, en indique les raisons et en suit l'impact, ainsi que les mesures correctives nécessaires.

En outre, vous disposez d'éléments visuels, tels que des diagrammes à barres et des diagrammes circulaires, pour contrôler les indicateurs du projet (statut, priorités et répartition du budget), le tout en un seul endroit.

Idéal pour: Les gestionnaires de portfolio qui cherchent à compiler des rapports pour une variété de projets dans différents secteurs.

5. Modèle de clôture de projet ClickUp

Le modèle Modèle de clôture de projet ClickUp est un outil convivial conçu pour optimiser le processus de clôture de plusieurs projets dans un emplacement centralisé.

Dans la vue 'Gestion des tâches', vous pouvez suivre le statut de toutes les tâches de Fermé, achevé avec des formules intégrées pour les délais de livraison, les besoins d'escalade, et l'état de santé du projet.

Vous pouvez également examiner les performances de l'équipe, la communication et les enseignements tirés tout en hiérarchisant et en planifiant les tâches restantes pour chaque projet.

Idéal pour: Les directeurs commerciaux qui terminent plusieurs équipes commerciales et affinent les stratégies futures en utilisant des données en temps réel.

6. Modèle de feuille de route du projet ClickUp

Le modèle Modèle de feuille de route du projet ClickUp est conçu pour mapper les jalons de plusieurs projets, vous donnant ainsi une vue Effacées facile à partager avec les clients.

Ce modèle de niveau intermédiaire comporte un diagramme de Gantt pour gérer les dépendances et les échéanciers au niveau macro, ce qui permet à vos équipes de rester synchronisées avec les tâches à venir.

Vous pouvez également créer votre forfait de projet en vue Liste, où le statut, l'assigné ou le type regroupent les tâches pour une plus grande flexibilité dans la gestion de chaque projet. Les champs personnalisés vous aident à suivre les nombres de sprint et les barres de progression, tandis que l'onglet Résumé affiche les charges de travail par assigné, ce qui vous permet d'optimiser l'utilisation des ressources.

Utilisez les connaissances basées sur l'IA de ClickUp Brain pour générer automatiquement des informations riches en contexte à partir de vos projets en cours. Votre équipe peut ainsi accéder rapidement à des informations clés, ce qui permet à votre feuille de route de rester agile et informée.

Idéal pour: Les équipes qui compilent des étapes pour la gestion du changement, les changements culturels ou l'adoption de technologies.

7.ClickUp Modèle de gestion de portfolio de projet

Le ClickUp Modèle de portefeuille de gestion de projet offre une fonction structurée de suivi des projets interfonctionnels. Ce modèle de planification de projets multiples organise vos projets au niveau du dossier, assurant un suivi systématique et brisant les silos entre les équipes.

Le dossier 'PMO Roadmap' présente toutes les initiatives clés et les jalons, avec des champs personnalisés pour les marqueurs de priorité, les estimations de durée, etc. Le dossier 'Project Health' offre un aperçu des tâches étiquetées du projet et comporte même une formule de suivi budgétaire.

Ce modèle convivial pour les débutants affiche les "Rapports de statut hebdomadaires " pour une visibilité rapide des tâches en cours. Vous trouverez également des diagrammes de charge de travail pour un aperçu détaillé des tâches, des estimations de durée et des points de sprint.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui coordonnent des projets connexes dans le cadre d'un programme plus vaste, comme un cycle de développement de produit.

8. Modèle de gestion de projet ClickUp

Le modèle Modèle de gestion de projet ClickUp est conçu pour gérer de bout en bout des projets complexes et interfonctionnels. Ce modèle de niveau avancé met l'accent sur le travail d'équipe entre les différentes équipes de livraison et aligne les objectifs du projet sur les OKR de l'entreprise, ce qui vous aide à à définir des objectifs de projet efficaces .

Le 'PMO Wiki' sert de référentiel pour les aperçus d'équipe, les procédures opératoires normalisées, et plus encore. La section 'PMO Roadmap' est l'endroit où vous suivez des détails comme le département, la description du projet, les indicateurs de réussite et un code couleur pour les phases du projet. Il y a même un 'Formulaire de demande PMO' pour que les membres de l'équipe puissent demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin.

Vous pouvez gérer les différentes étapes de vos projets à l'aide d'un 'Tableau de progression' pour suivre les jalons et d'une section 'Tâches urgentes' pour mettre en évidence ce qui nécessite une attention immédiate. Les chefs de projet peuvent voir les objectifs de chaque trimestre dans une disposition de type Kanban, achevée avec des barres de progression pour le suivi des performances.

Idéal pour: Les responsables du marketing numérique qui coordonnent les campagnes annuelles sur les médias sociaux, les e-mails et le site Web.

9. Modèle de suivi de projets multiples par Excel X

via Excel XUtiliser Excel pour la gestion de projet est un succès traditionnel.

Les Modèle de suivi de projets multiples par Excel X offre un hub Excel centralisé pour tous les détails du projet, ce qui facilite la gestion simultanée de plusieurs projets.

Ce modèle comporte un Tableau de bord avec un aperçu clair de vos projets et un diagramme de Gantt pour visualiser les échéanciers et les dépendances. Vous verrez également un diagramme à barres résumant la progression de chaque projet et une répartition de l'achèvement des tâches qui classe les tâches en fonction de leur pourcentage d'achèvement.

Vous pouvez également créer un diagramme de Gantt dans Excel pour une planification efficace des projets.

Idéal pour: Les équipes marketing des entreprises locales, comme les cafés ou les salles de sport, à la recherche d'un outil simple pour organiser leurs efforts marketing.

10. Modèle Excel de suivi de projets multiples par Analysistabs

via Analysistabs Une version spécialisée de la disposition d'Excel X, l'onglet Modèle Excel de suivi de projets multiples par Analysistabs consolide tous les aspects de vos projets dans une feuille de calcul conviviale.

Avec les diagrammes en barres pour la progression globale du projet et les diagrammes à barres pour le pourcentage d'achèvement des tâches, vous obtenez une vue d'ensemble de vos projets et des dates clés et jours-personnes nécessaires pour les achever

Cette feuille de calcul modèle de suivi de la progression du projet fournit un aperçu de l'état d'avancement du projet, automatiquement actualisé en fonction de l'état d'avancement de votre projet.

Idéal pour: Les responsables de la vente au détail qui supervisent l'ouverture de plusieurs magasins et le réapprovisionnement des stocks.

11. Modèle Excel de suivi de projets multiples par ProjectManager

via Gestionnaire de projet Le Modèle Excel de suivi de projets multiples par ProjectManager est un outil de haut niveau pour la gestion de plusieurs projets et de leurs données. Il simplifie l'affectation des ressources et fournit un aperçu des indicateurs clés de performance pour tous vos projets, ce qui permet de suivre efficacement les performances.

Vous pouvez également séquencer les dépendances des tâches, comme le démarrage et l'achèvement, et les attribuer aux membres de l'équipe. Des colonnes sont également prévues pour suivre le pourcentage d'achèvement et les mises à jour de statut.

Idéal pour: Les cadres supérieurs qui surveillent les initiatives clés et recherchent un résumé d'une page pour l'alignement stratégique.

Boostez votre gestion de projet avec les multiples modèles de suivi de projet de ClickUp

Les modèles Excel de gestion de projet ont longtemps été un élément de base pour les flux de travail les plus simples. Mais lorsque votre équipe s'agrandit et que les échéanciers des projets s'allongent, ces modèles classiques peuvent devenir encombrants. C'est là que ClickUp intervient.

Que vous gériez 3 projets ou 300, ClickUp vous aide à faire évoluer votre installation sans les inconvénients d'une mise en forme rigide. Grâce aux mises à jour en temps réel, toutes les équipes restent synchronisées et vous pouvez ajuster vos projets à la volée sans affecter la progression.

De plus, nos fonctionnalités avancées d'automatisation et d'intégration rendent la gestion des charges de travail encore plus facile. La cerise sur le gâteau ? Ces modèles sont entièrement gratuits. ✨ S'inscrire gratuitement sur ClickUp et commencez à gérer tous vos projets sur une seule plateforme intuitive.