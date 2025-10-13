Dans le secteur des services financiers, on parle de « processus maker-checker ». En gestion des risques, on l'appelle communément le « principe des quatre yeux ». Dans la gestion des armes nucléaires américaines, on parle du « concept des deux personnes ».

En substance, ils ont tous le même objectif : ces processus comportent une étape supplémentaire d'évaluation, de confirmation, d'autorisation ou d'approbation afin de garantir l'exactitude, la qualité ou la pertinence du résultat.

Dans le développement logiciel, on parle de tests ou d'assurance qualité. En termes simples, les tests logiciels évaluent le code pour s'assurer qu'il fonctionne comme prévu. Pour mener à bien cette activité, les équipes qualité utilisent un outil puissant appelé « cas de test ».

Dans cet article, nous explorons ce qu'est un cas de test, pourquoi il est nécessaire, quand l'utiliser et, surtout, comment le rédiger.

⏰TL;DR : Comment rédiger des cas de test efficaces pour garantir la qualité des logiciels 1. Qu'est-ce qu'un scénario de test dans le domaine des tests logiciels ? Un scénario de test est un ensemble documenté d'étapes, d'entrées, de conditions et de résultats attendus utilisé pour vérifier qu'une fonctionnalité fonctionne comme prévu. 2. Pourquoi les cas de test sont-ils importants pour les équipes d'assurance qualité ?Ils permettent d'identifier les défauts, de valider les exigences, de réduire les risques et de s'assurer que les nouvelles mises à jour n'altèrent pas les fonctions existantes. 3. Quelle est la différence entre un cas de test et un scénario de test ?Un scénario de test est une description générale de ce qu'il faut tester, tandis qu'un cas de test fournit des instructions détaillées sur la manière de le tester. 4. Que doit contenir un bon scénario de test ?Il comprend généralement un identifiant, une description, des conditions préalables, les étapes d'exécution, les résultats attendus et un espace pour consigner les résultats réels. 5. Comment les équipes peuvent-elles rédiger des cas de test plus efficaces et plus rapidement ?Suivez des étapes claires, mettez-vous à la place de l'utilisateur, concentrez-vous sur un seul objectif par test, faites réviser votre travail par vos pairs et utilisez des modèles et des outils réutilisables.

Qu'est-ce qu'un scénario de test ?

Un scénario de test est un ensemble d'actions, de conditions et de données d'entrée utilisé pour évaluer la qualité d'une application logicielle.

Imaginons que vous ayez créé un formulaire permettant de saisir le nom et l'identifiant d'e-mail de l'utilisateur pour un abonnement à une newsletter. Son scénario de test précisera les éléments suivants :

Actions [tant celles destinées à l'utilisateur que celles internes] : tout ce que l'utilisateur ou le logiciel est censé faire pour achever le flux de travail dans le logiciel en cours de développement.

L'utilisateur saisit un nom

L'utilisateur saisit une adresse de e-mail

L'utilisateur clique sur « Soumettre ».

E-mail de confirmation envoyé à l'utilisateur

Données enregistrées dans la base de données correspondante

Données ajoutées à la liste de diffusion de l'e-mail de la newsletter correspondante

Conditions : les exigences auxquelles l'utilisateur ou le système doit satisfaire lors de l'exécution de ses actions.

Enregistrer si la validation du champ « nom » est acceptée, sinon afficher un message d'erreur

Enregistrer si la validation du champ adresse e-mail est acceptée, sinon afficher un message d'erreur

Ajouter à la liste de diffusion uniquement si l'utilisateur a confirmé son adresse e-mail

Si l'utilisateur existe déjà, affichez le message d'erreur correspondant

Données d'entrée : échantillons de données d'entrée acceptables pour la fonctionnalité. En général, les équipes d'assurance qualité [QA] créent des données de test permettant de vérifier les résultats positifs et négatifs.

Par exemple, si une condition de validation du champ « nom » est « ne peut contenir que des lettres de l'alphabet et des espaces », les données de test seraient

Jane Doe, qui répond aux critères

Ad@m Sand!er, qui ne répond pas aux critères

Pourquoi les cas de test sont-ils importants en génie logiciel ?

La méthode des cas de test est une approche complète, systématique et reproductible des tests logiciels. Si son objectif premier est de garantir la qualité de l'application, elle apporte également plusieurs niveaux de robustesse et de fiabilité au processus d'ingénierie logicielle lui-même.

✅ Identification des défauts : les cas de test permettent d'identifier les défauts dans les logiciels. Ils déterminent si l'application peut être mise en production en toute sécurité.

✅ Validation des exigences : les cas de test permettent de s'assurer que ce que vous avez développé correspond bien à ce que vous aviez prévu dès le départ. Cela est particulièrement important si vous êtes une entreprise de services développant des logiciels pour des parties prenantes externes ayant des exigences spécifiques.

✅ Réduire les risques : les cas de test évaluent une fonctionnalité en termes de sécurité, de performances et de risques financiers. L'analyste qualité inclut également des conditions relatives à la conformité réglementaire, aux normes industrielles, etc. afin de s'assurer que tous les aspects sont pris en compte.

✅ Prendre du recul : une nouvelle fonctionnalité peut fonctionner correctement lorsqu'elle est isolée. Mais une fois intégrée au reste du logiciel, elle peut présenter des dysfonctionnements ou en provoquer chez d'autres fonctionnalités. Les cas de test permettent de détecter ces problèmes avant qu'ils n'affectent l'expérience de l'utilisateur en production.

Un seul scénario de test peut-il répondre à tous ces critères ? Pas vraiment. En fonction des fonctionnalités, des logiciels, des systèmes, des besoins et des objectifs de l'organisation, les équipes d'assurance qualité rédigent plusieurs types de scénarios de test.

Quels types de cas de test les équipes d'assurance qualité utilisent-elles ?

Tests fonctionnels pour vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités

Tests unitaires pour la logique isolée

Tests de sécurité pour la sécurité et la conformité

Tests de performance pour la vitesse et l'évolutivité

Tests de régression pour éviter les dysfonctionnements

Il existe un scénario de test pour chaque type de test logiciel. Voici quelques-uns des plus couramment utilisés.

Cas de test fonctionnel : ce cas de test basique et fondamental évalue si un logiciel fonctionne comme prévu. C'est le minimum que tout responsable de l'assurance qualité doit rédiger.

Cas de test unitaires : les tests unitaires évaluent une partie de la fonctionnalité ou une unité individuelle. Par exemple, un responsable de l'assurance qualité peut rédiger des tests unitaires pour vérifier que le champ de l'adresse e-mail répond à diverses conditions.

Cas de test de sécurité : ils permettent d'évaluer si la fonctionnalité respecte les normes de sécurité requises pour être mise en production. En général, cela inclut des tests d'autorisation, d'authentification, de conformité aux normes OWASP, etc.

Cas de test de performance : cela permet de vérifier que la nouvelle fonctionnalité répond aux exigences en matière de vitesse, de fiabilité, d'évolutivité et d'utilisation des ressources.

Cas de test de régression : les tests de régression permettent de s'assurer que la nouvelle fonctionnalité que vous avez développée n'affecte aucune des fonctionnalités existantes du produit.

En plus de cela, des cas de test spécifiques peuvent également être exécutés. Par exemple, les organisations axées sur la conception peuvent inclure des cas de test d'interface utilisateur [UI]. Les produits qui s'inscrivent dans un flux de travail plus large peuvent nécessiter de nombreux cas de test d'intégration. D'autres peuvent créer des cas de test d'ergonomie spécifiques autour de l'heuristique, de l'accessibilité, de l'inclusion, etc.

En tant que propriétaire du produit, c'est à vous de décider ce que votre logiciel doit faire et de créer des cas de test adaptés à cela. Vous devez couvrir tous les scénarios qui vous semblent importants.

Cela signifie-t-il qu'un cas de test est simplement un scénario de test ? Pas du tout.

Quelle est la différence entre un cas de test et un scénario de test ?

Un cas de test est un compte rendu complet du comportement attendu de votre nouvelle fonctionnalité [et de la manière de la tester]. Un scénario de test est une description générale des actions susceptibles de se produire [et donc d'être testées].

Dans le prolongement de l'exemple précédent, le scénario de test serait « tester l'abonnement à la newsletter ». Cependant, les cas de test seraient les suivants :

Champ « Nom du test » avec un nom acceptable

Champ « Nom du test » contenant des caractères spéciaux

Champ « Nom du test » pour les noms de célébrités

Champ « Nom du test » avec des nombres

Champ « Nom du test » pour les noms fictifs ou de remplacement, tels que John Doe

Cas de test Scénario de test Définition Documentation complète sur la manière de tester une fonctionnalité Brève description du fonctionnement de la fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final Niveau Actions de bas niveau avec une responsabilité granulaire Actions de haut niveau avec une responsabilité globale Concentrez-vous Comment tester [description détaillée des fonctions prévues] Ce qu'il faut tester [bref résumé des résultats attendus] Source Dérivés de scénarios de test Issus des récits d'utilisateurs et des cas d'utilisation de l'entreprise Approche Envisagez un éventail plus large de possibilités et effectuez des tests approfondis Reproduisez des scénarios réels et effectuez vos tests en conséquence

Maintenant que nous connaissons les différences, revenons au cas de test et examinons-le de plus près avec le Zoom.

Que doit contenir un scénario de test bien rédigé ?

Les éléments constitutifs d'un scénario de test sont les suivants :

Identifiant unique

Objectif ou description

Prérequis

Étapes d'exécution

Résultats attendus

Résultats réels à titre de comparaison

Pour résumer, un scénario de test est une documentation détaillée de tout ce qui doit être testé pour s'assurer que le logiciel fonctionne comme prévu. Cela en fait un document complet, détaillé et multiforme, impliquant de multiples composants.

Voici quelques-uns des éléments essentiels d'un scénario de test :

Identifiant du scénario de test : chaque scénario de test porte un nombre. Cela peut sembler simple, mais pour tester une application de manière approfondie, vous devrez effectuer divers tests qui peuvent paraître similaires. L'identifiant du scénario de test permet de les différencier.

Description : Description de ce que vous testez. Dans l'exemple ci-dessus, cela pourrait être : « Ajouter des prospects réels et intéressés à notre base de données de newsletter. »

Conditions préalables : toutes les conditions qui doivent être remplies pour utiliser cette fonctionnalité. Par exemple, nous avons évoqué plus haut la validation de chaque champ. En outre, d'autres conditions peuvent inclure :

L'utilisateur ne doit pas être déjà abonné à la newsletter

L'utilisateur ne devrait pas s'être désabonné de la newsletter

Étapes : Étapes que l'utilisateur ou le système doit suivre pour achever l'évaluation et la valider comme une réussite.

L'utilisateur saisit un nom valide

L'utilisateur saisit un identifiant de e-mail valide

L'utilisateur coche la case à cocher relative à la confidentialité

L'utilisateur clique sur le bouton « Soumettre ».

Résultats attendus : liste des actions à faire ensuite.

Si le nom d'utilisateur n'est pas valide, affichez un message d'erreur

Si l'identifiant de e-mail n'est pas valide, affichez un message d'erreur

Si le nom d'utilisateur et l'identifiant d'e-mail sont valides, enregistrez-les dans la base de données correspondante

Une fois enregistré dans la base de données, envoyez un e-mail de confirmation à l'utilisateur

Résultats réels : il s'agit des observations du testeur après l'exécution du scénario de test. C'est ce qui sera renvoyé au développeur si quelque chose ne fonctionne pas correctement.

J'ai testé le champ « nom » avec Katy Perry et il a été accepté comme une entrée valide [bien qu'il contienne un nombre].

Vous êtes désormais prêt à rédiger des cas de test efficaces. Voici comment procéder.

Comment rédiger des cas de test efficaces : exemples à l'appui

Voici comment rédiger des cas de test efficaces :

Identifiez des scénarios d'utilisation réels

Définissez ce que la réussite doit démontrer

Documentez des étapes claires et reproductibles

Définissez les résultats pour chaque variante

Capturez les états d'installation et de suivi

La rédaction d'un bon scénario de test requiert à la fois une bonne compréhension de la logique métier et une expertise technologique. Vous devez l'appréhender tant du point de vue de l'utilisateur dans le monde réel que de la perspective technologique dans l'univers numérique. Vous trouverez ci-dessous un cadre solide pour vous aider à vous lancer dans cette aventure.

1. Comment identifier les bons scénarios de test ?

Avant de rédiger des cas de test, familiarisez-vous avec les scénarios concrets dans lesquels la fonctionnalité sera utilisée. Lisez l'histoire de l'utilisateur, étudiez le cahier des charges ou discutez même des spécifications avec le développeur.

Par exemple, les scénarios de test de l'exemple précédent seraient les suivants : l'utilisateur s'abonne avec succès à la newsletter.

À cette étape, il est important de se demander si le cahier des charges décrit l'utilisateur de manière spécifique.

Par exemple, si vous créez une fonction de newsletter réservée aux clients payants, vous devrez envisager le cas où des utilisateurs non payants pourraient tenter de s'abonner.

Passez donc en revue les exigences, les spécifications et les récits d'utilisateurs de manière approfondie.

2. Comment les objectifs influencent-ils vos cas de test ?

À cette étape, définissez ce que vous cherchez à obtenir en exécutant vos tests. Par exemple, si vous testez simplement si la fonctionnalité fonctionne comme prévu, vous rédigerez des cas de test fonctionnels.

Toutefois, si vous avez également besoin que le logiciel soit sécurisé et performant, vous devrez également rédiger des cas de test adaptés. Cela vous aidera à rationaliser votre processus de test agile et à présenter les résultats à l'équipe de développement.

3. Qu'est-ce qui rend les étapes de test claires et reproductibles ?

Cette étape ne se limite pas à la simple description du flux de travail. Elle englobe tout ce que le responsable de l'assurance qualité doit faire pour s'assurer que la fonctionnalité fonctionne comme prévu.

Soyez exhaustif : entrez dans les détails autant que possible. Indiquez ce qui doit se produire en fonction de l'action de l'utilisateur ou du système. Par exemple, vous pourriez écrire :

Saisissez le nom dans le champ prévu à cet effet

Si le nom contient un nombre, affichez le message d'erreur suivant : « Veuillez saisir un nom composé uniquement de lettres et d'espaces ».

Si le nom contient des caractères spéciaux, affichez le message d'erreur suivant : « Veuillez saisir un nom composé uniquement de lettres et d'espaces ».

Si le nom est un espace réservé, affichez le message d'erreur « Veuillez saisir un nom valide ».

Si le nom est validé, autorisez l'utilisateur à valider

Rendez-les réutilisables : la plupart des fonctionnalités présentent des recoupements avec d'autres fonctionnalités existantes. Par exemple, les champs destinés à l'abonnement à la newsletter peuvent être similaires à ceux utilisés pour la création de nouveaux comptes utilisateurs. Réutilisez-les autant que possible afin de garantir la cohérence et l'efficacité.

En effet, vous pouvez également créer des modèles de cahiers des charges réutilisables, à partir desquels il est plus facile d'extraire des scénarios de test et des cas de test.

Représentez le processus : pour les fonctionnalités complexes, vous pourriez avoir du mal à documenter tous les cas de test de manière linéaire. Dans ce cas, essayez d'utiliser un organigramme.

Comment préparer du café sous forme d'organigramme avec ClickUp Tableaux blancs

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Définir le contexte : alors que le scénario de test décrit le contexte de l'entreprise, vous devez définir clairement l'installation de test. Indiquez la version du logiciel, le système d'exploitation/navigateur, le matériel, les formats de date et d'heure, le fuseau horaire, etc. Ajoutez également des liens vers tous les documents et ressources susceptibles d'être utiles pendant l'exécution des tests.

4. Comment définir les résultats attendus ?

Voici la réponse à la question « Que se passe-t-il si… ? ». Alors, que se passe-t-il si le champ « nom » est validé ? Que se passe-t-il si le champ « nom » n'est pas validé ?

Que faire si l'utilisateur est déjà abonné ? Faut-il refuser son abonnement ou le réabonner ?

Et si l'utilisateur n'est pas un client payant, devez-vous lui demander de payer dès maintenant ?

Et si l'utilisateur s'était déjà désabonné ? Faut-il vérifier avant de le réabonner ?

De cette manière, définissez les résultats attendus pour chaque cas de figure. Plus votre fonctionnalité est complexe, plus votre liste sera longue.

5. Pourquoi les pré-conditions et les post-conditions sont-elles nécessaires ?

De nos jours, aucune fonctionnalité n'est isolée. En développement logiciel, chaque fonctionnalité est liée à une autre, ce qui signifie que les tests comportent un certain nombre de pré-conditions et de post-conditions.

Exemples d’exemples de conditions préalables

Vous devez être un client payant

Vous devez fournir un nom et une adresse e-mail valides

Vous devez accepter les conditions générales

Nécessite la dernière version de Chrome

Vous devez vous connecter depuis un appareil mobile

Exemples de postconditions

À ajouter à la base de données

Il faut accepter l'abonnement via l'e-mail de confirmation

À ajouter à la liste de diffusion dans le CRM

Si vous êtes un responsable produit et que vous souhaitez vous familiariser avec les tests, voici quelques outils sans code destinés aux chefs de produit.

Voilà pour les bases, passons maintenant aux détails concrets.

Quelles sont les bonnes pratiques pour rédiger des cas de test solides ?

Les bonnes pratiques pour la rédaction de cas de test sont les suivantes :

Mettez-vous à la place de l'utilisateur

Testez un objectif à la fois

Recourez aux revues par les pairs pour détecter les angles morts

Créez des modèles réutilisables

Offrez de l'assistance au travail avec des outils adaptés

Soyons réalistes : la rédaction de cas de test est un art. Un bon cas de test permettra de détecter des bugs et des défauts qui n'avaient même pas été envisagés dans les exigences. Par exemple, que se passerait-il si le champ « nom » comportait deux espaces ? Ou si le nom de famille de l'utilisateur comportait un trait d'union ?

Pour vous assurer que vos cas de test visent à fournir des logiciels de haute qualité, tenez compte des bonnes pratiques suivantes.

🧠 Mettez-vous à la place de l'utilisateur

Avant de rédiger vos cas de test, mettez-vous à la place de l'utilisateur. Faites preuve d'esprit critique et soyez précis. Dans l'exemple dont nous avons parlé jusqu'à présent, vous pourriez vous demander :

Que signifie « nom » ? Prénom ? Nom de famille ? Ou les deux ?

À qui appartient ce nom ? Le texte du champ ne devrait-il pas plutôt indiquer « votre nom » ?

Faut-il ajouter un texte de remplacement pour guider le lecteur ?

Si l'utilisateur saisit un nom non valide, le message d'erreur doit-il indiquer ce qui ne va pas ?

Mettez-vous à la place de l'utilisateur. Explorez les différentes possibilités, y compris les cas limites. Vous ne créerez peut-être pas de cas de test pour tous les cas de figure, mais les explorer contribue à renforcer la fonctionnalité.

🎯 Concentrez-vous sur une seule chose à la fois

N'écrivez pas un scénario de test fonctionnel qui soit également un scénario de test d'ergonomie et un scénario de test de base de données. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Ainsi, lorsqu'un test aboutit à un résultat « réussi » ou « échoué », vous savez exactement ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné.

Inclure trop de variables dans un seul test complique les problèmes lorsque le test échoue.

👫 Ne faites rien seul

Les cas de test déterminent la qualité d'un logiciel. Même s'ils constituent l'étape de vérification dans le processus « créateur-vérificateur », ils nécessitent une étape supplémentaire de révision par deux personnes. Ainsi, une fois que vous avez rédigé les cas de test, faites-les réviser par un pair.

Demandez à un collègue de relire ce que vous avez rédigé. Encouragez-le à repérer les erreurs et à vous faire part de ses remarques critiques. Il est également utile de collaborer avec des analystes métier et des développeurs afin de mieux comprendre leurs intentions.

♻️ Créez des modèles réutilisables

Parmi toutes les bonnes pratiques en matière de rédaction de cas de test, la plus utile consiste à créer des modèles. Que vous testiez des fonctionnalités similaires ou complètement différentes, un modèle vous aide à structurer votre réflexion. Intégrez-y les éléments clés, un mécanisme de numérotation par automatisation ou un cadre permettant de présenter tous les résultats des tests.

Télécharger ce modèle Modèle de cas de test ClickUp

Le modèle de cas de test de ClickUp est un exemple simple, mais puissant, qui montre comment vous pouvez considérablement améliorer l'efficacité et la visibilité grâce à un cadre reproductible. Ce modèle destiné aux débutants est personnalisable, ce qui permet à vos équipes d'en faire plus en moins de temps. Et ce n'est pas tout : vous pouvez également utiliser ce modèle pour identifier les éléments pouvant faire l'objet d'automatisation et renforcer vos efforts en matière d'assurance qualité.

Au sein d'une équipe de développement logiciel, la rédaction de cas de test exhaustifs pour des fonctionnalités complexes peut s'avérer une tâche chronophage. Sans parler de leur documentation et de leur organisation pour en faciliter l'accès.

À faire, choisissez le bon outil.

Les plateformes modernes d'assurance qualité relient la planification, l'exécution, les rapports et l'automatisation afin de maintenir une couverture à grande échelle.

ClickUp : tâches, bogues, automatisations et modèles unifiés

TestRail : gestion structurée des cas et traçabilité

BrowserStack : Validation multi-appareils et multi-environnements

Jira : lier les tests aux flux de travail de développement

Une bonne gestion des cas de test vous permet de créer, d'organiser, d'exécuter, d'enregistrer et de surveiller ce que vous testez. Elle aide les équipes de test à garantir l'exhaustivité sans perdre en efficacité. Elle aide les équipes de développement à identifier clairement les bugs.

Si les avantages sont infinis, les défis le sont tout autant. La règle générale concernant le nombre de cas de test par fonctionnalité est « autant que nécessaire ». Selon votre fonctionnalité, cela peut être deux — c'est-à-dire un cas positif et un cas négatif. Cela peut être trois, si le cas de test est conditionnel. Ou cela peut être plusieurs.

Pour y parvenir, vous avez besoin d'un outil performant. Voici quelques-uns des meilleurs outils de test d'assurance qualité modernes:

ClickUp

Voici comment ClickUp améliore la gestion des cas de test :

Recueillez les bugs et les demandes via des formulaires

Suivez le suivi de l'exécution sur tous les tableaux et calendriers

Effectuez l'automatisation des affectations et des transferts

Réutilisez des checklists et des modèles

Générez des rapports plus rapidement grâce à l'IA

ClickUp pour les équipes de développement logiciel est un outil de gestion de projet tout-en-un, conçu pour prendre en charge tous les aspects du processus d'ingénierie. La gestion des cas de test ne fait pas exception.

Simplifiez la gestion des cas de test avec ClickUp

Rédaction de cas de test : ClickUp permet aux équipes de gérer efficacement leur backlog grâce à des fonctionnalités robustes de suivi des bugs et des problèmes. Gérez les cas de test existants et créez-en de nouveaux avec ClickUp. Utilisez des formulaires pour que les équipes logicielles puissent saisir les demandes/bugs et les convertir automatiquement en tâches pour l'équipe.

Visibilité pour les opérations : vous pouvez les visualiser sous forme de tableau Kanban regroupant tous les statuts ou utiliser la vue calendrier pour les planifier. Gérez les tâches de l'équipe d'assurance qualité grâce à la vue Charge de travail de ClickUp et passez plus rapidement en production. Utilisez le modèle de suivi des bogues et des problèmes de ClickUp pour avoir une vue d'ensemble de tous les tests de votre projet de développement logiciel.

L'automatisation dans la gestion de projet : intégrez de manière transparente la gestion des cas de test dans votre processus de développement de produit.

Utilisez les automatisations ClickUp pour affecter le bon testeur à chaque scénario de test. Lorsque le statut du contrôle qualité change, renvoyez-le automatiquement au développeur pour révision.

Avec ClickUp pour les équipes Agile, créez des checklists réutilisables qui s'ajoutent automatiquement aux tâches. Configurez ClickUp Brain pour aider les équipes d'assurance qualité à rédiger leurs rapports plus rapidement.

Bonnes pratiques déjà en place : utilisez les dizaines de modèles prédéfinis pour structurer votre processus de test. Commencez par les différents modèles de cas de test ou de rapport de bug.

Télécharger ce modèle Modèle de gestion des tests de ClickUp

Essayez ensuite le modèle de gestion des tests de ClickUp pour rationaliser vos scénarios de test, vos cas de test et vos exécutions de test. Grâce à ce modèle, suivez le processus, évaluez les résultats et collaborez avec l'équipe de développement sur les bugs et les problèmes.

Pour les débutants, ce modèle comprend également un document complet intitulé « Comment commencer » qui vous accompagne tout au long du processus.

Vous vous demandez comment rédiger un rapport de test ? Nous avons un modèle pour vous. Téléchargez et utilisez le modèle de rapport de test ClickUp, adapté aux débutants, pour résumer les résultats de vos tests et les transmettre aux développeurs.

TestRail

TestRail est une plateforme de gestion des tests permettant de documenter et de suivre les plans de test. Elle comprend des fonctionnalités de traçabilité, de couverture, d'automatisation des tests et d'analyse. Elle s'intègre nativement à un nombre important d'outils de développement logiciel et offre une API complète.

BrowserStack

BrowserStack est un outil de test d'applications et de navigateurs. Il permet de tester des applications iOS et Android ainsi que des sites web sur plusieurs navigateurs. Il comprend des modules spécifiques pour les tests visuels, les tests d'accessibilité, l'observabilité des tests, l'automatisation low-code, et bien plus encore.

Jira

Jira, l'un des outils de gestion de projet agile les plus populaires, fait également office de logiciel de suivi des bogues. Avec Jira, vous pouvez rédiger des cas de test et les lier à des user stories, à des bogues connus ou à d'autres problèmes.

Cependant, comme Jira n'est pas conçu pour la gestion des cas de test, les fonctionnalités de rapports et d'automatisation peuvent être limitées.

Prêt à renforcer votre processus de test logiciel ? Créez-le avec ClickUp.

Dans le développement logiciel, les tests jouent un rôle crucial pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Ils fournissent une assistance complète.

Cela permet de valider le travail de l'équipe de développement. Cela confirme la conformité avec les intentions de l'équipe de l'entreprise. Cela reste fidèle aux besoins des utilisateurs en matière de fonctionnalités, de performances, de sécurité et de confidentialité.

La gestion d'un processus aussi critique et complet nécessite une suite d'outils bien pensée. C'est précisément ce qu'est ClickUp.

Que vous suiviez une méthode agile, Waterfall ou un modèle hybride de développement logiciel, ClickUp regorge de fonctionnalités conçues pour être hautement personnalisables afin de s'adapter à vos besoins spécifiques.

En plus d'une gestion des tâches puissante et polyvalente, ClickUp propose également une suite de tests, des automatisations DevOps, des intégrations et des modèles très performants. Voyez par vous-même. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui.