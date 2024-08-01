Comment attribuer des tâches aux membres de l'équipe

Considérez ceci : vous êtes à deux semaines d'un lancement important et la pression est à son comble. Comme si vous deviez jongler avec des balles lors d'un spectacle de cirque, vous devez déterminer qui fait quoi, en particulier lorsque votre équipe est répartie dans différents services et que les demandes de tâches affluent de toutes parts.

L'instant d'après, trois personnes travaillent sur la même tâche et un temps précieux vous échappe.

C'est pourquoi un système structuré d'attribution des tâches n'est pas seulement une bonne chose à avoir, c'est une véritable bouée de sauvetage

Voyons donc comment vous pouvez faire de l'attribution des tâches un ingrédient de la réussite.

Comprendre l'attribution des tâches

L'attribution des tâches aux membres de l'équipe, également connue sous le nom d'assignation des tâches, signifie distribuer la charge de travail d'un projet ou d'un objectif entre les membres de l'équipe en fonction de leur expertise, de leur disponibilité, de leur confiance et de leur rôle, ce qui permet de s'assurer que les tâches sont accomplies efficacement et dans les délais.

L'attribution des tâches ne consiste pas seulement à cocher des cases. Il s'agit d'organiser son travail en fonction d'une vision d'ensemble.

Différencier les tâches et les sous-tâches

Les tâches sont des éléments de travail autonomes et les sous-tâches sont des éléments subordonnés plus granulaires mais essentiels à l'accomplissement de la tâche principale

Comprenons cela en détail à l'aide d'un exemple.

Pour un service de marketing, l'objectif principal pour un trimestre peut être de "Lancer une nouvelle campagne de médias sociaux. "

Cette tâche principale doit être décomposée en sous-tâches. Le tableau suivant présente une liste de sous-tâches :

Tâche Sous-tâche Description Membre de l'équipe assigné Vous êtes responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un plan d'action pour la mise en place d'un système de gestion de l'information et de la communication Concevoir du contenu visuel Créer des graphiques et des visuels Concepteur graphique Concevoir du contenu visuel Concevoir du contenu visuel Concevoir du contenu visuel Rédiger des posts, des annonces et du contenu promotionnel attrayants Rédacteur de contenu Rédacteur de contenu Planifier les posts Planifier les posts sur les différentes plateformes Coordinateur des médias sociaux Contrôler l'engagement Suivre et analyser la campagne Suivi de l'engagement Suivi et analyse des performances de la campagne Analyste des médias sociaux Ajustement de la stratégie Ajustement de la stratégie Ajustement en fonction des données d'engagement Responsable marketing

En décomposant les tâches en sous-tâches, les membres de l'équipe peuvent travailler plus efficacement et s'assurer que tous les aspects de l'objectif global sont couverts.

Tout en comprenant la relation entre les deux, il est important de savoir que les tâches et les sous-tâches diffèrent les unes des autres à différents niveaux, tels que la hiérarchie, la portée, le suivi, la complexité de la propriété et les dépendances.

La relation entre l'attribution des tâches et la productivité de l'équipe

Que diriez-vous de vous voir assigner l'objectif d'augmenter la productivité de votre équipe de 50 % ? Cela ressemble à une instruction frustrante, n'est-ce pas ? Surtout lorsque les instructions sont claires comme de l'eau de roche et aussi réalistes que d'attendre de votre chat qu'il fasse vos impôts.

Mais voilà, lorsque vous attribuez bien les tâches, elles deviennent automatiquement un code de triche pour la productivité de l'équipe.

Voyons ce qu'il en est :

Équilibrage de la charge de travail: Il ne s'agit pas de faire du favoritisme. Répartissez les tâches en fonction des compétences, et pas seulement de la fiabilité. Certes, Karen livre toujours à temps, mais si elle croule sous le travail pendant que les autres se tournent les pouces, vous risquez de provoquer un burn-out

Il ne s'agit pas de faire du favoritisme. Répartissez les tâches en fonction des compétences, et pas seulement de la fiabilité. Certes, Karen livre toujours à temps, mais si elle croule sous le travail pendant que les autres se tournent les pouces, vous risquez de provoquer un burn-out **Lorsque chacun sait ce qu'il a à faire, la moitié du travail est faite. La confusion ? Finie la confusion. La responsabilité ? La responsabilisation est à son comble

Sentiment d'appartenance : Lorsque vous déléguez des tâches claires que chaque membre de l'équipe peut prendre en charge, vous pouvez constater qu'il se les approprie comme un chef. Il y a moins de confusion et plus de motivation

: Lorsque vous déléguez des tâches claires que chaque membre de l'équipe peut prendre en charge, vous pouvez constater qu'il se les approprie comme un chef. Il y a moins de confusion et plus de motivation Adaptabilité : Pour être efficace, l'attribution des tâches doit tenir compte des changements de circonstances et permettre des remaniements à la volée. Cela permet à votre équipe de rester productive même en cas de coup dur

: Pour être efficace, l'attribution des tâches doit tenir compte des changements de circonstances et permettre des remaniements à la volée. Cela permet à votre équipe de rester productive même en cas de coup dur Collaboration : Une bonne répartition des tâches est comme une grande fête : elle fait parler les gens, ce qui signifie que vous pouvez visiblement remarquer que votre équipe discute, partage des connaissances et résout des problèmes ensemble

Comparaison entre l'attribution des tâches et la délégation

L'attribution des tâches et la délégation sont souvent utilisées de manière interchangeable. On pourrait croire qu'il s'agit de jumeaux, mais ce sont plutôt des cousins aux personnalités très différentes.

Attribution des tâches

L'attribution des tâches implique d'avoir une vue d'ensemble et d'assembler les bonnes pièces en faisant correspondre les compétences aux tâches, en équilibrant les charges de travail entre les équipes et en alignant les tâches sur les objectifs du projet.

**Par exemple, vous pouvez avoir de nombreuses tâches à accomplir pour organiser un événement d'entreprise réussi, comme le choix du lieu, le traiteur et l'envoi des invitations.

Ces tâches sont attribuées à différentes personnes en fonction de leur rôle et de leur expertise. Le coordinateur logistique peut s'occuper de la réservation du lieu, le responsable des opérations peut superviser le traiteur et l'équipe marketing peut se charger des invitations.

Délégation

Déléguer signifie responsabiliser les membres de l'équipe, développer leurs compétences et leur confiance, et libérer votre temps pour des objectifs plus importants plutôt que de vous contenter de vérifier votre liste de choses à faire.

**Par exemple, si vous déléguez la réservation du lieu au coordinateur logistique, vous lui faites confiance pour réserver le lieu et gérer les négociations et les contrats avec le fournisseur. Cette approche encourage les membres de l'équipe à s'approprier le résultat, et pas seulement la tâche.

Les meilleurs chefs de projet savent comment faire les deux de manière efficace. Ils passent de l'attribution à la délégation avec le même objectif en tête : créer une équipe très performante qui atteint ses objectifs.

Stratégies et conseils efficaces pour l'attribution des tâches aux membres de l'équipe

L'attribution efficace des tâches aux membres de l'équipe est cruciale lorsqu'il s'agit de gérer plusieurs projets avec des délais serrés et des équipes réparties sur différents sites.

Bien que ce processus puisse sembler décourageant, Cliquez ici , un projet et outil de gestion des tâches peut aider à mettre de l'ordre dans le chaos. Il vous permet de planifier, d'organiser et de collaborer sur n'importe quel projet. Tâches ClickUp par exemple, vous donne une vue d'ensemble claire des tâches, des affectations et de l'avancement, ce qui vous aide à aligner toute votre équipe et à maintenir les projets sur la bonne voie.

Rationalisez l'attribution des tâches et améliorez la collaboration avec ClickUp Tasks

Voici comment vous pouvez l'utiliser :

Lorsque vous créez une tâche , vous pouvez l'assigner directement à un membre spécifique de l'équipe. Cliquez sur l'icône plus dans le coin supérieur droit de la boîte de quelqu'un et la tâche lui sera automatiquement attribuée

, vous pouvez l'assigner directement à un membre spécifique de l'équipe. Cliquez sur l'icône plus dans le coin supérieur droit de la boîte de quelqu'un et la tâche lui sera automatiquement attribuée Répartissez les tâches équitablement entre les membres de l'équipe en fonction de leurs compétences et de leur expertise. Vous pouvez tenir compte des délais, des priorités et des capacités individuelles pour optimiser la productivité

De plus, les tâches sont réparties entre les membres de l'équipe en fonction de leurs compétences et de leur expertise ClickUp Brain fournit des invites pour l'attribution stratégique des tâches aux employés.

En voici un exemple :

Invitation 1: Créez un plan d'affectation des tâches pour un nouveau projet, en tenant compte des points forts et de la disponibilité de chaque membre de l'équipe. Incluez un calendrier et les dépendances entre les tâches

Créez un plan d'affectation des tâches pour un nouveau projet, en tenant compte des points forts et de la disponibilité de chaque membre de l'équipe. Incluez un calendrier et les dépendances entre les tâches Extrait 2: Concevoir une stratégie de distribution des tâches qui équilibre la charge de travail en fonction des compétences et de l'expertise

Concevoir une stratégie de distribution des tâches qui équilibre la charge de travail en fonction des compétences et de l'expertise Extrait 3: Créer une feuille de route pour l'attribution des tâches dans le cadre de projets complexes, en précisant les responsabilités de chaque membre de l'équipe

Fixer des buts et des objectifs clairs pour les tâches

La définition de buts et d'objectifs clairs est le nerf de la guerre pour une organisation. Elle permet aux membres de votre équipe de rester sur la bonne voie sans les distraire et en leur faisant toujours prendre conscience de leurs priorités.

Pour simplifier les choses, vous pouvez définir l'attribution des tâches en utilisant le cadre des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) Modèle d'objectifs SMART de ClickUp est conçu pour vous aider à créer et à suivre des objectifs pour vous-même et votre équipe.

Fixez des objectifs pour vous-même et votre équipe avec le modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créer des statuts personnalisés , tels que "En plein dans le mille" ou "Hors piste", qui parlent le langage de votre équipe

, tels que "En plein dans le mille" ou "Hors piste", qui parlent le langage de votre équipe Ajouter jusqu'à 12 champs personnalisés pour rendre vos objectifs super mesurables. C'est comme si vous donniez un bulletin à vos objectifs !

pour rendre vos objectifs super mesurables. C'est comme si vous donniez un bulletin à vos objectifs ! Voyez la progression de vos objectifs en un coup d'œil

en un coup d'œil Transformez les grands objectifs effrayants en tâches de taille réduite . Soudain, "augmenter le chiffre d'affaires de 50 %" devient une série d'étapes réalisables

. Soudain, "augmenter le chiffre d'affaires de 50 %" devient une série d'étapes réalisables Utilisez la vue tableau pour voir si vos objectifs sont réalisables. C'est comme une vue d'ensemble du paysage de votre projet

pour voir si vos objectifs sont réalisables. C'est comme une vue d'ensemble du paysage de votre projet Fixez des jalons pour que tout le monde reste sur la bonne voie et utilisez l'automatisation pour accélérer les choses. C'est comme si vous aviez un assistant personnel pour vos objectifs

Hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence

Toutes les tâches ne sont pas égales. Il se peut que vous deviez travailler sur une tâche parce qu'elle est soudainement devenue une priorité pour le PDG (importance) ou parce qu'une échéance approche (urgence). Modèle de gestion des tâches de ClickUp vous permet de visualiser et d'organiser sans effort les tâches en fonction de leur priorité, de leur statut et de leur service.

Obtenez une visibilité du projet et voyez qui est assigné à une tâche particulière avec le modèle de gestion des tâches de ClickUp

Ce modèle organise vos tâches en trois listes : Les actions à entreprendre, les idées et un carnet de commandes classé par ordre de priorité. Vous obtenez ainsi une vue d'ensemble claire des principales tâches sur lesquelles vous devez vous concentrer dans la même catégorie, sans perdre trop de temps.

Le modèle d'attribution des tâches de ClickUp dispose de tous les outils intégrés pour aider les équipes :

Catégoriser les tâches par statut, priorité ou service

par statut, priorité ou service Visualiser la progression des tâches à l'aide d'interfaces intuitives

à l'aide d'interfaces intuitives Suivre les flux de travail en fonction de la capacité de l'équipe

en fonction de la capacité de l'équipe Optimiser les processus pour plus d'efficacité

pour plus d'efficacité **Collaborez de manière transparente avec les équipes pour planifier, assigner et terminer les tâches

Délégation des tâches aux membres de l'équipe possédant les compétences et l'expérience nécessaires

Il est important d'attribuer des tâches qui correspondent aux forces et aux compétences de chaque membre de l'équipe. Lorsque déléguer des tâches il faut tenir compte non seulement de leur expertise, mais aussi de leur volonté et de leur capacité à s'acquitter de ces tâches.

**Examinez les projets ou tâches antérieurs dans lesquels les membres de l'équipe ont excellé, ce qui vous donnera une idée de leurs capacités et de la manière dont ils peuvent contribuer à de nouvelles missions.

Conseil💡: S'il est essentiel de faire correspondre les tâches aux compétences, pensez à déléguer les tâches qui peuvent aider les membres de l'équipe à se développer. Cela peut améliorer leur ensemble de compétences et les préparer à de futures responsabilités.

Encourager la contribution de l'équipe et favoriser le sentiment d'appartenance

La gestion de projet fonctionne mieux lorsque les membres de l'équipe ne travaillent pas en vase clos. **Il s'agit de travailler ensemble à la réalisation d'un objectif commun qui dépasse toute tâche individuelle.

Il s'agit de travailler ensemble à la réalisation d'un objectif commun qui est plus important que n'importe quelle tâche individuelle. Be a un leader collaboratif En les encourageant à s'impliquer et en leur fournissant les outils nécessaires, tels que la formation et les ressources, vous stimulez le moral de l'équipe et rendez tout le monde plus engagé et plus productif.

Communication cohérente au cours du processus d'attribution des tâches

Il est nécessaire de maintenir une communication cohérente tout au long du processus d'attribution des tâches. **Expliquez les détails de la tâche, les attentes et les délais ; encouragez les membres de l'équipe à poser des questions et à demander des éclaircissements

L'utilisation de la collaboration asynchrone à votre avantage est la meilleure façon de procéder. Le plus simple est d'intégrer des outils de communication d'équipe à votre système de gestion du travail pour améliorer l'efficacité.

Pour rendre la communication efficace et facile lors de l'attribution des tâches, utilisez les outils suivants ClickUp Attribuer des commentaires .

Créez des actions et assignez-les aux membres de l'équipe avec ClickUp Assign Comments

Cette fonction vous permet d'attribuer instantanément des commentaires aux membres de l'équipe et de les réaffecter ou de les résoudre directement dans le flux de travail de n'importe quelle tâche Cela garantit que toute la communication liée à une tâche reste organisée en un seul endroit, évitant ainsi que des détails essentiels ne passent entre les mailles du filet.

Mise en œuvre de suivis pour assurer l'achèvement des tâches

La plupart des tâches ne sont pas uniques. **D'autres suivis peuvent être nécessaires pour confirmer que les dépendances sont prises en compte et que la tâche est achevée dans les délais impartis. Rappels de ClickUp facilitent le suivi. Pour définir ce qui doit faire l'objet d'un suivi, il suffit de définir des rappels sous forme de petites actions. Vous pouvez déléguer les rappels ou créez les vôtres.

Gardez le contrôle de vos projets avec ClickUp Reminders

Les rappels vous permettent de définir l'heure et la date à laquelle vous souhaitez être rappelé, d'ajouter des fichiers liés à la tâche et de personnaliser la manière et le moment où vous souhaitez être notifié, comme par exemple :

À la date d'échéance

10 minutes avant

1 heure avant

Personnalisé..

Ne pas notifier

Vous pouvez choisir de déléguer, de supprimer ou de marquer les rappels comme effectués une fois la tâche de suivi terminée.

Au cœur d'une gestion efficace des gestion des tâches est un cadre solide qui fonctionne avec différentes équipes, différents flux de travail et différents projets. Voyons comment vous pouvez utiliser ClickUp pour gérer efficacement l'attribution des tâches entre les membres d'une équipe.

Nous avons réalisé que nous ne disposions pas d'un moyen efficace de suivre les tâches et que nous n'avions pas une vision claire de ce que l'équipe produit était en train de faire, c'est pourquoi nous avons commencé à chercher une nouvelle plateforme. C'est alors que nous avons trouvé ClickUp, la combinaison parfaite - ni trop technique et déroutante, ni trop basique. Elle nous a donné la flexibilité nécessaire pour créer, déplacer et organiser les équipes et les projets à leur manière

Raúl Becerra, chef de produit, Atrato

ClickUp Attributions multiples vous permet d'affecter plusieurs personnes à des tâches, améliorant ainsi la collaboration et la gestion des tâches.

Assignez des tâches à un ou plusieurs membres de l'équipe avec ClickUp's Multiple Assignees

Voici comment vous pouvez utiliser cette fonctionnalité :

Activer les assignés multiples: Les administrateurs ou les propriétaires d'espaces de travail peuvent activer ou désactiver la ClickApp des cessionnaires multiples dans ClickUp

Allez dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu Action rapide, sélectionnez ClickApps, et trouvez "Cessionnaires multiples" Activez ou désactivez-la

Vous pouvez choisir les espaces pour lesquels cette fonctionnalité est activée Affecter plusieurs personnes: Dans la vue Tâche, cliquez sur l'assigné actuel

Sélectionnez d'autres destinataires dans le menu déroulant

Pour supprimer des assignés, survolez leur avatar et cliquez sur l'icône "x" Trier et filtrer: Lorsque l'option Assesseurs multiples est activée :

Trier les tâches en fonction de plusieurs attributaires dans les vues Liste et Tableau

Filtrer les tâches par attributaires multiples dans les vues Tâches

Outils et fonctionnalités de ClickUp pour l'attribution de tâches

Que vous jongliez avec plusieurs projets ou que vous ayez besoin de maintenir votre équipe sur la bonne voie, le planificateur de tâches complet de ClickUp a tout ce qu'il vous faut.

Visualisez les tâches en fonction de vos besoins dans ClickUp Views ClickUp Views offre plus de 15 vues personnalisables pour vous aider à visualiser vos tâches et vos projets, ce qui vous permet de garder le contrôle de votre travail. Voici les vues principales que vous pouvez utiliser :

Vue Liste : Obtenez un aperçu clair de toutes vos tâches en les organisant à l'aide d'options de tri, de filtrage et de regroupement flexibles

Tableau Kanban : Visualisez l'avancement des tâches et des projets par statut, attributaire, priorité, etc. pour identifier les goulots d'étranglement et faire avancer les projets

Vue du calendrier : Glissez-déposez facilement des tâches pour planifier et lancer des réunions, ce qui vous permet de gérer votre travail et votre équipe sur un calendrier flexible

Utiliser Champs personnalisés ClickUp et Statuts personnalisés ClickUp pour ajouter plus de détails et de personnalisation à chaque tâche.

Attribuer des statuts personnalisés et des étiquettes de tâches intuitives dans ClickUp

**Suivez la progression et définissez des niveaux de priorité - Identifiez les tâches prioritaires en leur attribuant facilement l'un des cinq niveaux différents allant de faible à urgent, chaque niveau étant codé par une couleur différente.

Pro Tip💡: Utilisez ces fonctionnalités en même temps que les fonctions personnalisables Tableaux de bord ClickUp qui permettent de hiérarchiser les tâches, de suivre les progrès et d'améliorer les performances du projet.

Les caractéristiques uniques de ClickUp qui simplifient l'attribution des tâches

Voici d'autres fonctionnalités offertes par ClickUp qui peuvent faciliter l'attribution des tâches :

1. Tableau blanc collaboratif Tableau blanc de ClickUp permet aux membres de votre équipe de réfléchir à des idées et d'imaginer des flux de travail ou des feuilles de route en glissant et déposant simplement des objets

Permettez à votre équipe de rester sur la même longueur d'onde grâce au tableau blanc collaboratif de ClickUp

La meilleure partie est que vos équipes peuvent coordonner les tâches en temps réel. Tout le monde peut voir l'activité et travailler étroitement en tant qu'équipe. Ils peuvent apporter plus de clarté en ajoutant des notes, des liens vers des tâches, des fichiers, des documents, etc.

2. Automatisation des tâches Automatisation de ClickUp peut améliorer considérablement votre flux de travail en automatisant les tâches répétitives et en rationalisant les processus.

ClickUp automatise la construction de flux de travail dans n'importe quel espace, dossier ou liste, comme cela

Les automatisations peuvent aider dans les domaines suivants :

Configurez ClickUp pour qu'il effectue des actions spécifiques lorsque les statuts changent. Par exemple, l'automatisation peut automatiquement assigner une tâche au chef d'équipe et lui envoyer un email lorsque le statut passe à "Terminé

Par exemple, l'automatisation peut automatiquement assigner une tâche au chef d'équipe et lui envoyer un email lorsque le statut passe à "Terminé Assignez des tâches dynamiques: Gardez vos automatisations flexibles en assignant des tâches au créateur de la tâche, aux observateurs, ou à l'utilisateur qui a déclenché une action spécifique

Gardez vos automatisations flexibles en assignant des tâches au créateur de la tâche, aux observateurs, ou à l'utilisateur qui a déclenché une action spécifique **Les tâches peuvent être assignées de manière automatisée : poster des commentaires, modifier des statuts, déplacer des tâches, etclistes de tâcheset à peu près tout le reste

3. Boîte aux lettres électronique

Nous savons tous à quel point nos boîtes aux lettres peuvent être encombrées. À tout moment, vous pouvez voir 12 860 courriels s'afficher lorsque vous les ouvrez. Les onglets "primaire", "social" et "mises à jour" n'arrangent rien. Alors, devez-vous fouiller dans une montagne d'e-mails indésirables pour trouver des mises à jour sur vos tâches ? La réponse est un NON retentissant ! Boîte de réception de ClickUp simplifie votre travail et vous aide à atteindre les tâches qui sont en haut de votre liste de priorités sans tracas. Il offre également.. :

Un hub centralisé: Toutes vos communications professionnelles sont regroupées en un seul endroit, pour que tout se passe bien

Toutes vos communications professionnelles sont regroupées en un seul endroit, pour que tout se passe bien **Une boîte de réception séparée qui filtre le bruit et met en évidence les notifications les plus importantes, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus

Flux de travail contextuel: Vous pouvez visualiser les tâches et les notifications côte à côte, ce qui vous donne le contexte nécessaire pour vous attaquer efficacement à votre travail

4. Chat complet

Une communication sans faille est l'épine dorsale de la réussite de tout projet. Mais sans contexte, des commentaires tels que "Quelle est la mise à jour ?" peuvent souvent vous déconcerter. Chat de ClickUp unifie la communication sous un même toit, vous permettant de partager des mises à jour, de lier des ressources et de collaborer.

La vue Chat de ClickUp vous permet de communiquer facilement sans perdre le contexte

Vous pouvez aussi :

Assigner des tâches: Utiliser @mentions pour faire participer n'importe qui à la conversation et assigner des commentaires pour s'assurer que le travail avance sans distraction

Utiliser @mentions pour faire participer n'importe qui à la conversation et assigner des commentaires pour s'assurer que le travail avance sans distraction Intégrez des liens et des pièces jointes: Regroupez les pièces jointes dans les tâches en intégrant des pages Web, des feuilles de calcul, des vidéos et des liens pour un accès rapide

Regroupez les pièces jointes dans les tâches en intégrant des pages Web, des feuilles de calcul, des vidéos et des liens pour un accès rapide Formatage facile: Formatez facilement vos commentaires sous forme de listes à puces et de bannières /Slash Command pour gagner du temps sur le formatage

Assigner des tâches à des personnes extérieures à ClickUp et ses avantages

Vous pouvez assigner des tâches à des personnes extérieures à l'organisation qui agissent comme des collaborateurs externes pour un projet à court terme :

Email ou messagerie: Communiquez les détails de la tâche par courrier électronique ou via des plates-formes de messagerie

Décrivez clairement les responsabilités, les délais et toute autre information pertinente

Utiliser des lignes d'objet descriptives pour s'assurer que les destinataires comprennent l'urgence Documents partagés: Créez des documents partagés (par exemple, Google Docs, Microsoft Word) pour décrire les tâches

Inclure des descriptions de tâches, des dates d'échéance et des destinataires

Partager le lien du document avec les membres de l'équipe externe Résumés des tâches: Fournir régulièrement des résumés des tâches ou des mises à jour

Utilisez des puces concises pour mettre en évidence les progrès, les défis et les prochaines étapes

S'assurer que les membres de l'équipe externe reçoivent ces résumés rapidement Outils de collaboration: Explorez les outils de collaboration accessibles à la fois aux utilisateurs de ClickUp et aux membres de l'équipe externe

Ces plateformes permettent l'attribution et le suivi des tâches même pour les non-utilisateurs

Quelques avantages de l'attribution de tâches à des personnes extérieures à ClickUp:

Des tâches clairement définies garantissent que chacun connaît ses responsabilités. Les membres de l'équipe externe comprennent leur rôle et peuvent contribuer efficacement

Les membres de l'équipe externe comprennent leur rôle et peuvent contribuer efficacement L'attribution des tâches facilite la communication sur les progrès, les mises à jour et les défis. Les collaborateurs externes reçoivent des informations en temps voulu par courrier électronique, messagerie ou documents partagés

Les collaborateurs externes reçoivent des informations en temps voulu par courrier électronique, messagerie ou documents partagés Une bonne répartition des tâches évite la duplication des efforts. Les ressources (temps, compétences, outils) sont utilisées efficacement

Les ressources (temps, compétences, outils) sont utilisées efficacement Les membres de l'équipe externe peuvent participer sans avoir besoin d'un accès à ClickUp. Les outils de collaboration comblent le fossé entre les utilisateurs et les non-utilisateurs de ClickUp

Surmonter les défis de l'attribution des tâches

L'attribution des tâches aux membres de l'équipe peut être un défi de taille pour les chefs d'équipe et les chefs de projet. Maintenir la motivation et l'engagement des équipes tout en s'assurant que les tâches correspondent aux points forts de chaque membre est essentiel pour maintenir une charge de travail équilibrée et prévenir l'épuisement professionnel.

Voici quelques-uns des problèmes les plus courants rencontrés lors de l'attribution des tâches:

Mauvaise communication : Un manque de contexte concernant la tâche déléguée peut ressembler à une course de relais où le bâton doit être passé sans interruption

: Un manque de contexte concernant la tâche déléguée peut ressembler à une course de relais où le bâton doit être passé sans interruption La surdélégation : elle peut disperser les membres de l'équipe et rendre difficile la gestion de l'ensemble des tâches

: elle peut disperser les membres de l'équipe et rendre difficile la gestion de l'ensemble des tâches La microgestion : Cela entraîne une perte de temps, car il faut consacrer beaucoup de temps au suivi et à la gestion de l'avancement des travaux

: Cela entraîne une perte de temps, car il faut consacrer beaucoup de temps au suivi et à la gestion de l'avancement des travaux Manque d'intégration : cela signifie qu'il n'y a pas de processus rationalisé pour minimiser les allers-retours dans la communication

Types et catégories de tâches: ClickUp vous permet de définir des types et des catégories de tâches. Les types de tâches décrivent les caractéristiques spécifiques des tâches (par exemple, "Conception", "Ingénierie", "Marketing"), tandis que les catégories décrivent les caractéristiques spécifiques des tâches (par exemple, "Conception", "Ingénierie", "Marketing")catégories de tâches regroupent des tâches apparentées (par exemple, "Team Building", "Sales"). En organisant les tâches de cette manière, vous pouvez éviter les erreurs de communication et garantir la clarté

ClickUp vous permet de définir des types et des catégories de tâches. Les types de tâches décrivent les caractéristiques spécifiques des tâches (par exemple, "Conception", "Ingénierie", "Marketing"), tandis que les catégories décrivent les caractéristiques spécifiques des tâches (par exemple, "Conception", "Ingénierie", "Marketing")catégories de tâches regroupent des tâches apparentées (par exemple, "Team Building", "Sales"). En organisant les tâches de cette manière, vous pouvez éviter les erreurs de communication et garantir la clarté Niveaux de priorité: ClickUp propose cinq niveaux de prioriténiveaux de priorité (allant de faible à urgent) pour les tâches. Les priorités codées par couleur vous aident, vous et votre équipe, à identifier rapidement les tâches qui requièrent une attention immédiate et à agir en conséquence

ClickUp propose cinq niveaux de prioriténiveaux de priorité (allant de faible à urgent) pour les tâches. Les priorités codées par couleur vous aident, vous et votre équipe, à identifier rapidement les tâches qui requièrent une attention immédiate et à agir en conséquence Listes de contrôle : Utilisez des listes de contrôle dans les tâches pour décomposer les missions complexes en étapes plus petites. Vous pouvez même assigner des éléments de la liste de contrôle aux membres de l'équipe, ce qui permet de clarifier les responsabilités et d'éviter les délégations excessives

: Utilisez des listes de contrôle dans les tâches pour décomposer les missions complexes en étapes plus petites. Vous pouvez même assigner des éléments de la liste de contrôle aux membres de l'équipe, ce qui permet de clarifier les responsabilités et d'éviter les délégations excessives Tracer le temps: Suivi du temps de ClickUp de ClickUp permet aux employés d'ajouter des entrées de temps pour chaque tâche avec des notes sur leurs activités. Cette fonction est particulièrement utile pour les indépendants ou les employés à temps partiel payés à l'heure, car elle permet de mesurer avec précision les heures facturables et la productivité

Suivi du temps de ClickUp de ClickUp permet aux employés d'ajouter des entrées de temps pour chaque tâche avec des notes sur leurs activités. Cette fonction est particulièrement utile pour les indépendants ou les employés à temps partiel payés à l'heure, car elle permet de mesurer avec précision les heures facturables et la productivité Capacités d'intégration:Intégrations ClickUp permet une communication transparente et un partage des données entre les plateformes. Cette intégration permet d'atténuer les difficultés liées à l'absence d'intégration

Stimuler l'engagement des employés et améliorer le moral de l'équipe grâce à l'attribution stratégique des tâches

Voici quelques moyens d'améliorer l'engagement des employés lors de l'attribution des tâches aux membres de l'équipe :

Aligner les tâches sur les objectifs de développement personnel: Discutez avec les membres de votre équipe de leurs aspirations professionnelles et assignez-leur des tâches qui correspondent à leurs objectifs de développement

Discutez avec les membres de votre équipe de leurs aspirations professionnelles et assignez-leur des tâches qui correspondent à leurs objectifs de développement Répartir les projets stimulants : Pour ce faire, répartissez le travail entre les équipes, trouvez des centres d'intérêt qui passionnent chaque membre de l'équipe et observez l'évolution de leurs objectifs au fil du temps. Cela permet d'éviter la monopolisation d'un travail passionnant et donne à chacun une chance de briller

: Pour ce faire, répartissez le travail entre les équipes, trouvez des centres d'intérêt qui passionnent chaque membre de l'équipe et observez l'évolution de leurs objectifs au fil du temps. Cela permet d'éviter la monopolisation d'un travail passionnant et donne à chacun une chance de briller Mettre en œuvre le partage des tâches entre pairs: Prendrecollaboration au sein de l'équipe d'un cran en encourageant les membres de l'équipe à se déléguer des tâches secondaires. Associez les membres expérimentés de l'équipe à ceux qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences. Cela permet d'instaurer la confiance, d'encourager la collaboration et de développer les compétences de leadership à tous les niveaux

Prendrecollaboration au sein de l'équipe d'un cran en encourageant les membres de l'équipe à se déléguer des tâches secondaires. Associez les membres expérimentés de l'équipe à ceux qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences. Cela permet d'instaurer la confiance, d'encourager la collaboration et de développer les compétences de leadership à tous les niveaux Créez des opportunités interfonctionnelles : Créez des opportunités transversales : Faites un effort conscient pour collaborer entre les départements pour élargir les perspectives, développer l'empathie et créer une culture d'entreprise plus cohérente

: Créez des opportunités transversales : Faites un effort conscient pour collaborer entre les départements pour élargir les perspectives, développer l'empathie et créer une culture d'entreprise plus cohérente Permettre l'élaboration des tâches : Permettez aux membres de l'équipe de faire preuve de souplesse pour d'organiser des tâches pour mieux s'adapter à leur style de travail ou à leurs intérêts, dans la mesure du raisonnable. Cette autonomie peut considérablement stimuler l'engagement

: Permettez aux membres de l'équipe de faire preuve de souplesse pour d'organiser des tâches pour mieux s'adapter à leur style de travail ou à leurs intérêts, dans la mesure du raisonnable. Cette autonomie peut considérablement stimuler l'engagement Attribution transparente des tâches: Veillez à ce que les contributions individuelles soient mises en évidence lors de la présentation des projets achevés. Cette reconnaissance stimule le moral et encourage l'engagement futur

Attribuer des tâches efficacement avec ClickUp

L'attribution des tâches joue un rôle essentiel dans la gestion efficace d'un projet et la collaboration au sein d'une équipe. L'attribution des tâches permet de clarifier et de responsabiliser les membres de l'équipe et de s'assurer qu'ils connaissent leurs responsabilités.

Une répartition efficace des tâches permet de rationaliser les flux de travail, d'équilibrer au mieux les charges de travail et de suivre l'avancement des travaux. En outre, elle encourage la collaboration, permettant aux membres de l'équipe de partager leurs connaissances et d'obtenir de meilleurs résultats.

ClickUp fournit les outils et les fonctionnalités nécessaires pour rationaliser ce processus. Grâce à des fonctionnalités telles que les assignations multiples, les champs personnalisés, l'automatisation et les éléments de collaboration en temps réel, tels que les outils de chat et de commentaires, vous pouvez assigner des tâches et assurer la collaboration au sein de votre équipe. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !