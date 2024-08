Le guide ultime des 10 meilleurs logiciels de délégation de tâches

Avec des tâches multiples, des délais serrés et un brassage constant des responsabilités, comment faire en sorte que chacun des membres de votre équipe se concentre sur son meilleur travail sans se noyer dans une charge de travail écrasante ?

La réponse réside dans une délégation efficace des tâches.

Le bon logiciel de délégation révolutionne la façon dont les équipes collaborent et communiquent. De la simplification de la communication à l'efficacité, ils garantissent un flux fluide des tâches d'une étape à l'autre.

Dans ce blog, nous allons explorer les 10 meilleurs logiciels de délégation de tâches pour vous aider à transformer la gestion des tâches et la délégation sur votre lieu de travail.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de délégation des tâches ?

La délégation des tâches est généralement une fonctionnalité essentielle de l'entreprise logiciel de gestion des tâches . Par conséquent, ils aident à gérer et à déléguer le travail de manière transparente. Il est essentiel de rechercher les fonctionnalités suivantes lors de la sélection d'un logiciel :

Interface utilisateur intuitive: Veillez à ce qu'il soit conçu de manière conviviale pour en faciliter l'adoption. Une interface intuitive réduit les courbes d'apprentissage et stimule l'efficacité

Veillez à ce qu'il soit conçu de manière conviviale pour en faciliter l'adoption. Une interface intuitive réduit les courbes d'apprentissage et stimule l'efficacité Outil de collaboration d'équipe sans faille : Recherchez une solution de gestion des tâches dotée de fonctionnalités de communication robustes qui favorisent la collaboration au sein de l'équipe, offrent des mises à jour en temps réel et fournissent également des mécanismes de retour d'information pour améliorer la coordination

: Recherchez une solution de gestion des tâches dotée de fonctionnalités de communication robustes qui favorisent la collaboration au sein de l'équipe, offrent des mises à jour en temps réel et fournissent également des mécanismes de retour d'information pour améliorer la coordination Suivi des tâches : recherchez une solution de suivi des tâches qui peut être adaptée au flux de travail de votre équipe, avec des options flexibles de catégorisation, de paramètres de priorité et de suivi de la progression

: recherchez une solution de suivi des tâches qui peut être adaptée au flux de travail de votre équipe, avec des options flexibles de catégorisation, de paramètres de priorité et de suivi de la progression Capacités d'intégration : Assurez-vous que l'outil peut être intégré avec des outils populairesles logiciels de gestion de projet les plus répandus et les plateformes les plus répandues. Les intégrations transparentes améliorent la productivité globale et lesrationalisent les processus *Accessibilité mobile: Les interfaces adaptées aux mobiles permettent une gestion des tâches en déplacement. Avoir accès à votre application de gestion des tâches depuis différents appareils améliore la flexibilité et la réactivité

: Assurez-vous que l'outil peut être intégré avec des outils populairesles logiciels de gestion de projet les plus répandus et les plateformes les plus répandues. Les intégrations transparentes améliorent la productivité globale et lesrationalisent les processus *Accessibilité mobile: Les interfaces adaptées aux mobiles permettent une gestion des tâches en déplacement. Avoir accès à votre application de gestion des tâches depuis différents appareils améliore la flexibilité et la réactivité Rapports et analyses : Recherchez des outils qui fournissent des rapports robustes et des aperçus de la performance de l'équipe. Les fonctionnalités analytiques peuvent également aider à identifier les goulets d'étranglement et les domaines à améliorer

: Recherchez des outils qui fournissent des rapports robustes et des aperçus de la performance de l'équipe. Les fonctionnalités analytiques peuvent également aider à identifier les goulets d'étranglement et les domaines à améliorer Service client : le meilleur logiciel de gestion des tâches offre des options d'assistance réactives et complètes afin que les problèmes puissent être résolus rapidement.

Les 10 meilleurs logiciels de délégation de tâches à utiliser en 2024

Voici les 10 meilleurs logiciels de gestion des tâches à utiliser en 2024 :

1. ClickUp

déléguer des tâches facilement et suivre la progression avec la vue d'équipe de ClickUp_

ClickUp est un logiciel de gestion de projet tout-en-un qui peut aborder tous les aspects d'un projet, de la gestion des tâches à la délégation des tâches. Il travaille également comme un outil de gestion visuelle des tâches et dispose de plus de 15 façons de visualiser les flux de travail.

/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Objectifs.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle With Team Objectifs (Offre groupée de tableaux de bord avec objectifs d'équipe) /$$img/

suivez la progression et affichez le statut complet du projet avec les tableaux de bord ClickUp_

Les tableaux de bord de ClickUp Tableaux de bord personnalisés vous permettent de construire des diagrammes personnalisés, d'évaluer la capacité de l'équipe, de suivre toutes les activités liées aux tâches et d'accéder à des informations précieuses. Vous pouvez également suivre la progression depuis n'importe quel appareil, ajouter des notes et afficher des rapports depuis n'importe où grâce à ses fonctionnalités de suivi avancées.

Vous pouvez même automatiser vos tâches de routine et gagner du temps grâce à ClickUp 100+ automatisations pré-construites ou de les personnaliser en fonction de vos besoins.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image20-2.gif Stockez et catégorisez vos objectifs dans des dossiers d'objectifs dans ClickUp /$$img/

visualisez tous vos objectifs en un seul endroit avec ClickUp_

Et ce n'est pas tout ! Il vous aide à respecter les échéanciers de livraison de vos projets grâce à l'application Objectifs ClickUp fonctionnalité qui vous permet de créer des objectifs à suivre et de les gérer en un seul endroit.

Avec plus de 1 000 intégrations, l'outil vous permet de vous connecter à vos plateformes favorites et d'assurer un flux de travail transparent. De plus, vous pouvez diviser vos tâches en petites sous-tâches gérables, ce qui permet une collaboration et une organisation faciles. Avec Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous pouvez facilement

Organiser les tâches

Assigner des tâches

Classer les tâches par ordre de priorité

Gérer les tâches

Suivre la progression des tâches individuelles et globales

Paramétrer les dépendances des tâches

La version gratuite de ClickUp est un excellent logiciel gratuit de gestion des tâches qui propose des objectifs, des statuts de tâches personnalisés, une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des checklists de tâches, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Définissez les priorités des tâches avec un simple code couleur, triez vos tâches par estimation de durée, et combinez-les avec les dépendances des tâches

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Setting-Task-Priority.png ClickUp 3.0 Définition de la priorité des tâches /$$img/

définir les priorités pour chaque tâche avec ClickUp_

Sélectionnez parmi les 15 vues ClickUp qui fonctionnent le mieux pour vous, comme Tâche, Équipe, Vue Charge de travail, et plus encore

Intégrez plus de 1 000 applications et outils, dont Gmail, HubSpot, Slack, Zoom et bien d'autres, et rationalisez vos flux de travail

Convertissez les commentaires en tâches individuelles pour une délégation rapide des tâches

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Assigned-comments-in-Tasks.png ClickUp 3.0 Assigner des commentaires dans les tâches /$$$img/

Assigner des commentaires en tant que tâches avec ClickUp 3.0

Suivez la progression en temps réel grâce à des tableaux de bord entièrement personnalisables ; répartissez la charge de travail de votre équipe, allouez efficacement les ressources et évaluez vos objectifs en un lieu central

Suivez la charge de travail de votre équipe à l'aide d'estimations de durée ; utilisez des rappels pour suivre vos objectifslivrables et des notifications pour vous tenir au courant des derniers développements de la tâche

Gagnez du temps et augmentez votre efficacité grâce à divers ClickUpmodèles de tâches. Consultez les modèles de tâchesModèle de gestion des tâches ClickUp qui vous aide à rester organisé en regroupant automatiquement les informations par priorité, statut de la tâche et département

/%cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Task-Management-Template.png Restez organisé en regroupant automatiquement les informations par priorité, statut de la tâche et département en utilisant le modèle de gestion des tâches ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451782&\_gl=1\*wa04x4\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Télécharger ce modèle /$$$cta/

ClickUp limites

Peut être difficile à utiliser pour les débutants

ClickUp prix

Free Forever pour toujours

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Vous pouvez utiliser ClickUp AI sur tous les forfaits payants pour 5 $ par environnement de travail

Évaluations et critiques de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,200+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (3,900+ avis)

2. Todoist

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Todoist-1400x817.png Tableau de bord Todoist /$$$img/

organisez, gérez, priorisez et déléguez des tâches avec

il n'y a pas d'autre solution que d'organiser les tâches et de les déléguer https://todoist.com/home la liste des tâches à accomplir /%href/

Todoist est un logiciel de gestion de tâches et de projets populaire qui permet une délégation de tâches transparente et un suivi de la progression sans tracas. Vous pouvez afficher toutes vos tâches dans un endroit central, gérer efficacement les tâches et plusieurs projets, et rester organisé.

Todoist dispose d'une interface utilisateur simple et d'une application mobile qui garantit que vous pouvez accéder à vos tâches à tout moment et n'importe où. Les petites entreprises et les utilisateurs individuels préfèrent Todoist en raison de ses prix abordables, de son accessibilité et de son interface utilisateur simple.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Planifiez des rappels pour chaque tâche

Utilisez des niveaux à 4 codes de couleur pour prioriser et achever les tâches

Partagez vos tâches et projets avec les membres de votre équipe par e-mail

Centralisez vos discussions en les discutant dans les commentaires

Recevez des notifications en temps réel pour vous tenir au courant de toutes les activités liées aux tâches

Utilisez l'affichage des tâches pour obtenir toutes les informations sur une tâche, y compris la date d'échéance, les sous-tâches, les commentaires, etc.

Accédez à plus de 80 intégrations

Limites de Todoist

Capacités limitées pour la gestion de projets et de tâches complexes

Manque de fonctionnalités comme les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban, etc.

Prix de Todoist

Débutant

Pro : 5 $ par mois

Business : 8$ par mois et par membre

Évaluations et critiques de Todoist

G2 : 4.4/5 (750+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (2,300+ avis)

3. ProofHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Proofhub.png ProofHub /$$$img/

le travail d'équipe en douceur et en toute simplicité avec_

la liste des personnes à contacter est disponible sur le site web de l'association https://www.proofhub.com/solutions/task-management-system la preuve de l'existence d'un hub /%href/

l'outil efficace de gestion des tâches de

ProofHub est un outil de gestion des tâches et de logiciel de gestion des opérations qui permet une collaboration efficace entre les équipes. Vous pouvez facilement déléguer des tâches et suivre la progression des membres de votre équipe avec ProofHub.

Vous pouvez définir des paramètres clairs et précis les objets du projet proofHub vous permet de créer des affectations de tâches et des sous-tâches, de rationaliser les demandes de travail et d'acquérir un contrôle achevé sur le travail de votre équipe. ProofHub fournit également des rapports de progression en temps réel et une vue consolidée de la progression d'une équipe afin que vous puissiez répartir les tâches de manière appropriée.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Attribuez des tâches à des membres individuels de l'équipe ou à des groupes

Choisissez parmi quatre affichages de tâches uniques pour gérer les tâches

Établissez des dépendances entre les tâches pour un flux de travail rationalisé

Gérer facilement les tâches et les projets multiples grâce à des actions en masse (supprimer, déplacer ou archiver)

Communiquer efficacement grâce à des discussions centralisées dans les fils de discussion des tâches

Suivre le temps passé sur les tâches pour une gestion efficace du temps

Bénéficier d'intégrations avec certaines plateformes, notamment Slack, Dropbox et Google Drive

Limites de ProofHub

Intégrations limitées

Seuls les forfaits payants sont disponibles

Tarification de ProofHub

Essentiel : 50 $ par mois

Contrôle ultime : 99 $ par mois

Évaluations et critiques de ProofHub

G2 : 4.5/5 (80+ avis)

Capterra : 4.6/5 (90+ avis)

4. MeisterTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/MeisterTask.png MeisterTask /$$$img/ meisterTask vous permet d'ajouter des checklists à vos tâches

MeisterTask a été spécialement conçu pour les équipes agiles en tant qu'outil de gestion de projet agile logiciel. Cependant, il peut également être utilisé par d'autres équipes. Le logiciel dispose d'une interface utilisateur intuitive et de tableaux personnalisables qui permettent de suivre efficacement la progression du projet.

MeisterTask permet également de mieux hiérarchiser les tâches grâce à un aperçu plus complet des projets de l'équipe. Vous pouvez également ajouter des membres de l'équipe en tant qu'observateurs du projet et leur attribuer directement des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de MeisterTask

Utilisez MeisterTask Tasks comme hub central de communication

Suivre visuellement la progression de l'équipe

Gérer efficacement les tâches avec des tableaux de projet

Paramétrer des checklists multiples dans les tâches

Obtenir des rapports détaillés avec des informations exploitables sur la productivité et la charge de travail

Accéder à des fonctionnalités de suivi du temps pour une meilleure gestion du temps

Ajouter des champs personnalisés aux tâches

Créer des tâches récurrentes

S'intégrer à des applications comme Asana, OneDrive, GitHub, Slack, etc

Limites de MeisterTask

Capacités de rapports limitées

Prix de MeisterTask

Basic : Free

Pro : 8

Business : 14,50

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de MeisterTask

G2 : 4.6/5 (170+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (1,100+ avis)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/BIGContacts.png BIGContacts /$$$img/

synchronisez les données, affichez toutes les tâches en cours en un seul endroit et améliorez la productivité avec_ les contacts de BigContacts BIGContacts est avant tout un CRM qui offre également des fonctionnalités efficaces de gestion des tâches. Il stimule votre productivité et votre efficacité en offrant une plateforme centralisée pour les tâches et les.. analyse des processus . Grâce à elle, vous pouvez afficher une vue achevée de toutes vos tâches et de leur statut.

Vous pouvez également utiliser des rapports intelligents pour contrôler l'efficacité de votre travail et prendre des mesures d'amélioration. En outre, BIGContacts vous permet de créer un flux de travail personnalisé, de déplacer des tâches grâce à la fonction glisser-déposer dans le calendrier et d'automatiser la gestion des tâches.

Travaillez facilement grâce à son interface utilisateur simple

Utiliser des listes à faire pour établir des priorités

Paramétrer des tâches récurrentes

Accédez à votre CRM via votre téléphone portable

Assignez et suivez les tâches facilement

Affichez votre calendrier individuel et celui de votre équipe

Suivez les informations à l'aide de champs personnalisés

Automatisation des tâches et des rappels

Certains utilisateurs se sont plaints des fonctionnalités limitées

Certains se sont également plaints de la lenteur du système

Forfait Free : 0,00 $ pour 100 contacts maximum

Forfait Business : 19,99 $ par mois pour 1 000 contacts

G2: 4.5/5 (70+ reviews)

4.5/5 (70+ reviews) Capterra: 4.3/5 (200+ avis)

6. HubSpot Gestion des tâches

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/HubSpot-Task-Management-1400x767.png Tableau de bord de la gestion des tâches HubSpot /$$img/ gestion des tâches de HubSpot_ vous permet de voir tous les détails pertinents en un seul endroit afin d'améliorer l'efficacité

HubSpot Task Management est une solution de gestion des tâches simple et facile à utiliser qui vous permet de déléguer votre travail efficacement. Le logiciel propose tout, de l'attribution des tâches à la réception de notifications sur les mises à jour des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Task Management

Rationalisez vos tâches avec le tableau de bord des tâches de HubSpot

S'intégrer à des centaines d'applications et de plateformes

Communiquer avec les membres de l'équipe par le biais de la discussion interne de l'équipe

Utilisez des modèles d'e-mail pour envoyer des messages en masse

Ajouter de nouvelles tâches directement depuis les e-mails, les listes à faire et les flux de travail HubSpot

Synchroniser le calendrier avec HubSpot

Les limites de HubSpot Task Management

Les modèles peuvent être améliorés

Les fonctionnalités de rapports doivent être améliorées

Tarifs de HubSpot Task Management

Outils gratuits

Starter (équipes commerciales) : 20 $ par mois

Professionnel (équipe commerciale) : 500 $ par mois

Enterprise (équipe commerciale) : 1500 $ par mois, facturé annuellement

G2 : 4.5/5 (1,500+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (4,000+ reviews)

7. Chanty

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Chanty.png Les fonctionnalités de Chanty /$$$img/ la vie de l'enfant est en danger vous permet de créer et d'organiser des tâches ou de transformer un message en tâche_

Chanty est l'un des meilleurs outils de collaboration qui aide à la gestion des tâches. Vous pouvez l'utiliser pour la messagerie, la visioconférence et la gestion des tâches. Avec Chanty, vous pouvez transformer n'importe quel message en tâche, fixer des dates d'échéance et l'assigner aux membres de votre équipe. Vous pouvez également créer une tâche à partir de zéro.

En outre, vous pouvez filtrer les tâches en fonction de différents critères et utiliser la fonction Tableau Kanban pour une meilleure visualisation. Chanty a une interface utilisateur simple qui assiste plusieurs intégrations pour rationaliser les processus d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Transformez n'importe quel type de message en tâches

Filtrer les tâches par statut, dates et personnes

Attribuer des tâches à chaque membre de l'équipe et fixer des paramètres d'échéance

Effectuer des visioconférences et des appels audio

Discutez des tâches sur les canaux qui leur sont consacrés

S'intégrer à des applications telles que Zapier, OneDrive, Jira, Trello, etc

Les limites de la fantaisie

À ne fait pas de sous-tâches

Manque de personnalisation dans le calendrier

Certains utilisateurs ont rencontré des difficultés avec les notifications et le partage d'écran

Tarification fantaisiste

Free

Business : 4 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et critiques de Chanty

G2 : 4.5/5 (40 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (30+ avis)

8. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Notion.png Les fonctionnalités de gestion des tâches de Notion /$$$img/

retrouvez toutes les tâches de votre projet sur un tableau de bord centralisé et gérez les tâches facilement avec_ la solution de gestion de l'information de l'entreprise Un bon logiciel de gestion des tâches peut s'adapter à votre style de travail et les exigences et vous aider à garder le contrôle sur tous les aspects de vos tâches. Notion est sans aucun doute l'un d'entre eux. Notion vous permet de créer un tableau de bord de gestion des tâches pour afficher de manière exhaustive toutes les tâches que vous devez gérer. Vous pouvez également utiliser le logiciel de gestion des tâches gratuit de Notion pour déléguer efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Trier les tâches d'un projet par priorité, échéancier et catégorie

Accédez à des fonctionnalités telles que les calendriers, les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt, les listes de tâches, etc

Voir votre calendrier en un coup d'œil grâce au Calendrier Notionnel

Suivez la progression de votre projet sur votre site centralisé et sur le site de Notion Calendartableau de bord personnalisé Les limites de la Notion

Courbe d'apprentissage abrupte

Capacités de personnalisation limitées

Tarification de Notion

Free

Plus : 10 $ par utilisateur et par mois

Business : 18 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et critiques de Notion

G2 : 4.7/5 (5 000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

9. ProProfs Project

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ProProfs.png Projet ProProfs /$$$img/

visualisez vos tâches et surveillez la progression de l'équipe à l'aide de la vue diagramme Gantt en_.. le projet Profs ProProfs Project est un bon logiciel de gestion de tâches pour gérer, prioriser et déléguer les tâches. Vous pouvez facilement suivre vos tâches, créer des flux de travail personnalisés et attribuer des tâches à différents membres de l'équipe en fonction de leurs capacités. Vous pouvez également afficher vos tâches et projets à l'aide de diagrammes de Gantt pour une meilleure visualisation et compréhension.

En outre, le logiciel fournit des rapports alimentés par l'IA qui donnent des indications précieuses sur la progression des tâches et le statut de l'équipe et identifient les lacunes. Il permet également d'identifier les risques potentiels et de les atténuer dès le début du processus.

Profs Project meilleures fonctionnalités

Attribuer et hiérarchiser les tâches sur un tableau de bord centralisé

Paramétrer le statut des tâches (ouvertes, en attente ou achevées) pour un suivi facile

Obtenez des rapports intelligents sur les performances de l'équipe et les risques potentiels

Utilisez le glisser-déposer pour hiérarchiser les tâches

Simplifiez la gestion des tâches et le paramétrage des dates de début et d'échéance

Obtenir des notifications et des alertes en temps réel

Fournissez aux membres de l'équipe un retour d'information pertinent sur chaque tâche et sous-tâche

Automatisation des tâches récurrentes

Affichez plusieurs paramètres en fonction de vos besoins

Limites du projet Profs

Certains utilisateurs ont été confrontés à des difficultés d'automatisation

L'intégration des applications peut être améliorée

Tarification du projet Profs

essai gratuit de 15 jours

Forfait mensuel : 49,97 $ par mois

Évaluations et critiques du Projet Profs

G2 : 4.4/5 (250+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (70+ avis)

10. À faire

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Any.do ClickUp.png À faire /$$img/ à FAIRE _aide à une bonne communication et à une délégation efficace des tâches

À faire est une solution simple de gestion des tâches qui fonctionne pour tout le monde, y compris les individus, les familles et les équipes. L'application vous aide à afficher les détails de votre journée (ou d'une période plus longue) en un seul coup d'œil.

Vous pouvez créer des listes à faire, ajouter des rappels, créer et attribuer des tâches, et créer des calendriers sur plusieurs appareils. Vous pouvez également créer des modèles de flux de travail prêts à l'emploi et les personnaliser pour une meilleure utilisation.

Les meilleures fonctionnalités d'À faire

Attribuez des tâches et des sous-tâches

Choisissez entre Calendrier, Kanban et Vue Tableur pour avoir une vue d'ensemble de la progression de votre équipe

Accédez à plus de 100 modèles personnalisés pour faciliter la création de tâches

Accédez à plus de 6 000 intégrations, notamment Slack, Zoom, Trello, Asana, etc

Activez l'automatisation pour attribuer automatiquement les tâches et les dates d'échéance et mettre à jour le statut

Code couleur pour faciliter l'identification des tâches

Paramétrez des tâches récurrentes avancées et personnalisées

Les limites d'À faire

Le service personnalisé n'est pas aussi réactif qu'on le souhaiterait

Certains utilisateurs ont eu des difficultés à connecter l'application à leur Calendrier

Prix d'À faire

Particuliers : Free : gratuit

Premium : 5 $ par mois, facturé annuellement

Famille : 8 $ par mois (pour 4 membres), facturation annuelle

Teams : 8 $ par mois et par membre, facturation annuelle

Évaluations et critiques d'À faire

G2 : 4.1/5 (190+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (160+ avis)

Trouve le bon logiciel de délégation de tâches pour ton équipe

Les logiciels de délégation de tâches ne se contentent pas de faciliter la délégation des tâches ; ils favorisent les connexions qui élèvent le niveau du travail d'équipe. Par conséquent, lors de la sélection d'un outil de délégation des tâches, choisissez-en un qui réponde le mieux à vos besoins et qui fonctionne à la fois comme un outil de gestion des tâches et comme un outil de gestion de projet.

Pensez à consulter leurs avis pour savoir ce que leurs utilisateurs disent d'eux. Consultez également leur feuille de route et voyez s'ils publient régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour rester au fait des demandes actuelles. Faites toujours un essai gratuit (lorsqu'il est disponible) avant de choisir et de payer.

Obtenir ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir la magie de la délégation des tâches en toute transparence !