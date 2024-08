Comment devenir ingénieur en conception de produits

Vous est-il déjà arrivé de regarder un produit brillamment conçu, comme un gadget de cuisine de pointe, une bouteille d'eau autonettoyante ou un cadre d'art numérique interactif, et de vous dire : "J'aurais pu le créer" ?

Vous vous rendez compte que ces produits ne se contentent pas de bien fonctionner : ils associent harmonieusement forme et fonctionnalité pour résoudre des problèmes réels avec style et efficacité. Ils suscitent la fascination et l'intérêt pour la manière dont ils ont été créés.

Cependant, votre enthousiasme peut s'estomper lorsque vous êtes confronté à des obstacles décourageants, comme le fait de ne pas savoir par où commencer, quelles sont les compétences essentielles et comment percer dans le domaine compétitif de l'ingénierie de la conception de produits.

Si vous souhaitez faire carrière dans l'ingénierie de la conception de produits, cet article décrit en détail le rôle d'un ingénieur en conception de produits, y compris ses responsabilités professionnelles et les compétences requises.

Qu'est-ce qu'un ingénieur en conception de produits ?

L'ingénieur en conception de produits conceptualise, conçoit et développe de nouveaux produits en combinant expertise technique et résolution créative de problèmes. Son travail a un impact direct sur l'innovation et la fonctionnalité des produits dans divers secteurs.

Les concepteurs de produits génèrent des idées sur la base d'études de marché et des besoins des utilisateurs, créent des conceptions et des prototypes complets à l'aide de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) et effectuent des analyses techniques, telles que l'analyse des éléments finis (AEF) et la dynamique des fluides numérique (CFD), pour s'assurer que le produit répond aux spécifications et aux normes de l'industrie.

Outre leurs responsabilités techniques et créatives, les ingénieurs en conception de produits collaborent étroitement avec d'autres services, tels que le marketing,

la conception graphique

la Commission européenne a mis en place un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de la production et de la fabrication, afin de garantir une production efficace et une bonne préparation au marché.

Le rôle d'un responsable de la conception de produits

Alors que l'ingénieur en conception de produits se concentre sur les aspects techniques et détaillés de la conception et de la fabrication des produits, le responsable de la conception de produits supervise l'ensemble du processus. Il est impliqué du début à la fin et peut même participer à certains aspects techniques, tels que l'élaboration des spécifications de conception.

Les concepteurs de produits et les ingénieurs comprennent parfaitement les produits de l'entreprise, les exigences des clients et les coûts de production. Ils guident le

processus de conception agile

et veiller à ce que l'équipe s'aligne sur les objectifs de l'entreprise.

Un responsable de la conception de produits est chargé de diverses tâches quotidiennes, notamment :

Diriger une équipe de concepteurs et d'ingénieurs et collaborer avec eux afin d'intégrer les caractéristiques et les fonctionnalités pertinentes pour obtenir un produit final fonctionnel et esthétiquement plaisant

Créer des modèles 3D et 2D, des conceptions, des assemblages, des dessins, des nomenclatures et des dossiers de conception pour les clients, en particulier dans le cadre d'un processus de fabrication

Encadrer et former les concepteurs débutants afin qu'ils développent leurs compétences, favoriser un environnement de collaboration et assurer la croissance et le développement de l'équipe

Effectuer des calculs et des simulations d'ingénierie pour garantir la fonctionnalité et la durabilité des produits

Le dessinateur industriel élabore et maintient des normes et des lignes directrices en matière de conception afin d'assurer la cohérence entre les produits

Analyser et résoudre les problèmes liés à la conception tout au long du processus de fabrication processus de développement du produit en suivant les principes d'ingénierie

En effectuant des tests de convivialité et en recueillant les commentaires des utilisateurs pour affiner et améliorer la conception des produits

Effectuer des analyses par éléments finis (FEA) pour garantir l'intégrité de la conception

Maintenir et mettre à jour la documentation technique et les dossiers de conception

Veiller au respect des normes de sécurité, de qualité et de réglementation

L'ingénieur produit et le manager conçoivent également les calendriers des projets les budgets et les ressources

Compétences requises pour un responsable de la conception de produits : Ce que les concepteurs de produits en herbe peuvent apprendre

Pour devenir un responsable de la conception de produits de haut niveau, il faut disposer d'un large éventail de compétences très demandées, allant de la compréhension de la dynamique du marché et de la capacité d'adaptation à la maîtrise de l'analyse des données et à l'encouragement de l'innovation et de l'innovation

la direction d'équipe

.

Examinons les cinq compétences nécessaires que vous devez cultiver pour réussir une carrière à long terme dans l'ingénierie de la conception de produits.

1. Réflexion stratégique

Êtes-vous capable d'envisager les étapes immédiates d'un produit et de développer une vision globale à long terme qui guide son innovation ?

Au cœur de l'ingénierie de la conception de produits se trouve votre capacité à créer des produits qui répondent aux demandes actuelles du marché et s'alignent sur les objectifs à long terme et la vision stratégique de l'entreprise.

Cela signifie que chaque fonctionnalité développée et chaque mise à jour publiée doit contribuer à l'objectif du produit. Pour cultiver la réflexion stratégique, vous devez effectuer une série de

Analyses SWOT

en combinant la pensée analytique et critique avec la logique inductive et déductive.

Cette approche vous pousse à comprendre la mission du produit, sa place sur le marché et la manière dont il peut évoluer pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs.

via

Académie Enago

Optez pour la gratuité de l'école de produits

Micro-certification Stratégie Produit (PSC)™️

pour apprendre à définir une feuille de route pour la conception d'un produit, à fixer des OKR et à communiquer le plan aux parties prenantes afin d'améliorer l'alignement de la marque.

2. Analyse des données

À l'ère du Big Data, la capacité à analyser et à tirer des enseignements des ensembles de données est essentielle. En tant que responsable de la conception de produits, vous devez être capable de transformer de vastes quantités d'interactions avec les utilisateurs, de mesures de performance et de données de marché en informations exploitables.

Vous devez être en mesure d'identifier et de surveiller

KPIs et métriques

les outils d'analyse tels que Google Analytics permettent de suivre le comportement des utilisateurs.

Pour améliorer vos compétences en matière d'analyse de données, envisagez de vous inscrire à des cours en ligne axés sur les outils et techniques essentiels, notamment SQL, Python et Excel.

Envisagez d'apprendre à utiliser des logiciels tels que Tableau ou Power BI pour créer des analyses de données significatives

des visualisations de données significatives

qui peuvent vous aider à communiquer des informations aux membres de votre équipe et aux parties prenantes. Ces outils vous permettront également de fonder vos améliorations de conception sur des données solides plutôt que sur l'intuition.

Participez à des hackathons pour appliquer l'analyse de données à des scénarios réels et observez comment d'autres professionnels s'attaquent de manière créative à des problèmes complexes en s'appuyant sur leur expérience pratique.

3. Leadership d'équipe

Même si vous disposez d'une solide stratégie de conception de produits, en tant que concepteur de produits, vous devez être en mesure de motiver, de soutenir et de conduire votre équipe vers l'objectif commun. Une bonne direction d'équipe implique de communiquer sur le projet et sur la manière dont chaque membre de l'équipe contribue à sa réalisation.

Utiliser

Logiciel de gestion des produits ClickUp

pour définir les rôles, les responsabilités et les résultats attendus pour chaque tâche et suivre les progrès accomplis. En définissant clairement leurs responsabilités au sein de la plateforme ClickUp, vous pouvez permettre aux membres de votre équipe de s'approprier leur travail.

Reconnaissez leurs réalisations en utilisant la fonction intégrée de ClickUp

d'objectifs et de suivi intégrés à ClickUp

et des mesures de performance pour les aider à rester engagés et motivés.

ClickUp vous permet de définir facilement la vision de votre produit, d'aligner votre équipe et d'accélérer le lancement du produit sur le marché.

Visualisez l'ensemble du cycle de vie de votre produit avec le logiciel de gestion de produits ClickUp

Utilisez le

Modèle de développement de nouveaux produits ClickUp

pour accélérer les projets de conception de produits. Il organise l'ensemble du processus de conception, du concept au lancement.

Par exemple, le

Vue du diagramme de Gantt de ClickUp

vous aide à suivre les dépendances et les échéances des tâches.

Avec ce modèle, vous pouvez organiser soigneusement toutes les tâches de conception de produits selon quatre statuts : bloqué, terminé, en cours et à faire.

Download This Template Télécharger ce modèle Utiliser

modèles de gestion de produits

pour stocker des informations sur des actions spécifiques liées à votre produit et les retrouver facilement.

Qu'il s'agisse d'un lancement réussi, de nouvelles itérations, du suivi des bogues ou du retour d'information des clients, ces modèles de gestion de produits préétablis

modèles de lancement de produit

sont utilisés par les chefs de produit avant-gardistes pour réaliser de sérieux progrès.

4. Négociation et résolution des conflits

Une journée dans la vie d'un chef de produit

n'est pas exempte d'opinions et d'intérêts divergents. En fait, dans les environnements de collaboration, les conflits sont inévitables.

L'une des compétences clés que doit posséder un ingénieur en conception de produits pour réussir est la capacité à

résoudre les conflits au sein de l'équipe

de manière constructive et de traiter avec les parties prenantes, y compris les membres de l'équipe, les partenaires extérieurs et la direction.

Vous devez justifier avec diplomatie les ressources, les délais et les priorités tout en articulant une vision de la conception.

Comment acquérir les précieuses compétences en matière de négociation et de résolution des conflits ?

Inscrivez-vous à des ateliers visant à améliorer vos compétences analytiques et interpersonnelles afin de pouvoir changer le discours et passer facilement à la collaboration

Lisez des ouvrages sur la négociation, tels que Se rendre à l'évidence de Fisher et Ury

Apprendre à rester calme pendant les conflits et pratiquer la respiration profonde et la pleine conscience

5. Résolution créative des problèmes

L'ingénierie de la conception de produits permet de résoudre des problèmes, qu'il s'agisse de points douloureux pour les utilisateurs ou de défis techniques, tels que l'allocation optimale des ressources. Toutefois, les responsables de la conception de produits exceptionnels se distinguent par leur approche créative de la résolution des problèmes.

Ils sortent des sentiers battus et font preuve d'un esprit analytique pour concevoir des solutions efficaces.

Apprenez à appliquer des cadres spécifiques, tels que les cinq pourquoi ou les six chapeaux de la pensée, pour résoudre les problèmes de manière plus créative.

via

EasyRetro

Par exemple, la méthode des cinq pourquoi peut aider à identifier les raisons fondamentales d'un défaut de conception, tandis que l'application des six chapeaux de la pensée peut favoriser des solutions créatives en encourageant la diversité des points de vue au sein de l'équipe de conception du produit.

via

L'apprentissage à petite échelle

Voici une approche étape par étape pour les concepteurs de produits en herbe qui se lancent dans cette carrière :

1. Établir des bases solides en matière d'éducation

La première étape pour devenir un ingénieur concepteur de produits performant consiste à établir des bases solides en matière d'éducation.

Une licence en fabrication, en conception industrielle, en ingénierie mécanique, en principes de base des systèmes électriques ou dans un domaine connexe est généralement nécessaire. Des cours en science des matériaux, en conception assistée par ordinateur et en développement de produits permettront d'acquérir les compétences techniques requises pour ce poste.

Étant donné que l'ingénierie de la conception de produits englobe généralement de nombreuses industries, vos intérêts spécifiques et votre expérience en matière de conception de produits sont importants

objectifs de carrière

peuvent déterminer votre spécialité.

Par exemple, un diplôme en génie logiciel peut être la meilleure solution pour développer des produits logiciels.

De même, vous pouvez vous spécialiser davantage en obtenant un master axé sur un aspect spécifique de l'ingénierie de la conception ou de l'ingénierie de l'information

Développement de produits agiles

. Par exemple, si vous vous intéressez à la conception durable, vous pouvez suivre un master en ingénierie environnementale.

Un master peut vous ouvrir des portes dans des domaines de niche et faire de vous un candidat plus attractif pour des fonctions spécifiques au sein de l'industrie. Il peut également vous aider à gravir plus rapidement les échelons de la carrière, en vous qualifiant pour des postes de niveau supérieur et en vous permettant d'obtenir un salaire plus élevé en tant qu'ingénieur en conception de produits.

2. Complétez votre diplôme par une expérience professionnelle liée à l'industrie

La plupart des entreprises préfèrent les candidats qui ont une expérience pratique ou un solide dossier sur le type de produits avec lesquels elles travaillent.

Si vous débutez en tant qu'ingénieur en conception de produits ou si vous visez un poste de débutant, commencez par faire un stage dans différentes entreprises afin d'acquérir une expérience pratique.

En prime, vous aurez l'occasion d'apprendre directement auprès de professionnels chevronnés et de travailler sur des outils standard du secteur.

Par exemple, trouvez un stage dans une entreprise comme Apple ou Dyson pour vous familiariser avec le développement de produits dans le secteur des technologies ou des biens de consommation.

Travaillez dans le cadre d'un stage d'éducation coopérative chez un constructeur automobile comme Tesla pour vous familiariser avec la conception et l'ingénierie automobiles.

Effectuez vos recherches et posez votre candidature par l'intermédiaire de leurs portails de carrière officiels ou tirez parti des possibilités de mise en réseau offertes par les associations professionnelles et les services d'orientation professionnelle des universités.

Les stages peuvent également se transformer en offres d'emploi, ce qui vous permet d'élargir votre réseau professionnel dès le départ.

Les stages

Modèle de recherche d'emploi ClickUp

peut rendre votre recherche d'emploi plus organisée et plus efficace, en vous assurant que vous restez au courant de toutes les opportunités et de toutes les exigences.

Vous pouvez créer des listes différentes pour les entreprises qui vous intéressent, celles pour lesquelles vous passez actuellement des entretiens et celles auprès desquelles vous avez postulé.

Download This Template Télécharger ce modèle Suivez l'avancement de chaque demande, fixez des rappels de suivi et gérez les tâches liées à la

la préparation des entretiens

la mise à jour de votre curriculum vitae et la constitution de réseaux.

Grâce à des champs personnalisables, vous pouvez également ajouter des notes sur le processus d'entretien de chaque entreprise, y compris les éléments suivants

questions d'entretien avec un chef de produit

vous pourrez ainsi disposer de toutes les informations nécessaires lors de votre recherche d'emploi. Vous disposerez ainsi de toutes les informations nécessaires lors de votre recherche d'emploi.

3. Ne cessez jamais d'améliorer vos compétences techniques

La conception de produits évolue en permanence avec les technologies émergentes. Il est donc essentiel de travailler en permanence sur les compétences techniques qui peuvent être appliquées dans un environnement de travail.

Par exemple, il est essentiel de comprendre les processus de fabrication et la science des matériaux, car ces facteurs influencent les décisions de conception. D'autre part, les compétences en matière d'impression 3D et de technologies de prototypage peuvent s'avérer précieuses si vous souhaitez

élever la conception graphique au niveau supérieur

.

Conseils aux concepteurs de produits pour se perfectionner :

Suivre des camps d'entraînement chaque année pour combler les lacunes en matière de connaissances

S'inscrire à des cours autodidactes ou à des cours magistraux sur Udemy, Coursera ou des sites tels que Maven avec des cours sur les produits dispensés par des experts de l'industrie

4. Créez votre portefeuille pour mettre en valeur vos compétences

Quel que soit votre secteur d'activité, il est essentiel, en tant qu'ingénieur en conception de produits, de disposer d'un portfolio pour montrer l'étendue de votre expérience et votre capacité à appliquer la pensée design dans différents contextes.

Dans l'idéal, votre portfolio devrait inclure divers projets, qu'il s'agisse de missions personnelles, de travaux en freelance ou de bénévolat.

Utilisez le

Modèle de portefeuille ClickUp Design

pour présenter votre portfolio professionnel et instaurer un climat de confiance avec vos clients potentiels.

Que vous travailliez en tant qu'indépendant ou en équipe, ce modèle personnalisable vous permet de saisir des détails essentiels tels que les produits à livrer, les délais et les membres de l'équipe, et de partager des rapports d'avancement avec les parties prenantes en temps réel.

Download This Template Télécharger ce modèle Conseils pour la création d'un portfolio de design de produits :

Si vous êtes à la recherche d'un stage, incluez les projets de conception réalisés dans le cadre de vos cours

En tant que designer produit expérimenté, ajoutez à votre portfolio de nouveaux projets et des études de cas soulignant la croissance et l'impact de votre travail - idéal pour les opportunités de conseil spécialisé et de freelance

Présentez votre portfolio sur votre site web avec des informations sur vos projets, vos difficultés, vos témoignages et vos résultats. Ajoutez des éléments multimédias tels que des vidéos, des prototypes et des graphiques pour le rendre plus attrayant

5. Prenez le temps d'obtenir des certifications professionnelles et de participer à des activités de réseautage

Bien que la plupart des emplois de débutant ne requièrent pas de licence, celle-ci pourrait être utile à l'avancement de la carrière. Envisagez d'obtenir des certifications professionnelles telles que Certified SolidWorks Professional (CSWP) ou des titres spécifiques à d'autres logiciels de CAO.

Par exemple, obtenez la certification Certified SolidWorks Associate (CSWA) pour étoffer votre CV et montrer que vous maîtrisez les normes de l'industrie

logiciel de conception de produits

.

Rejoignez des associations professionnelles telles que l'Industrial Designers Society of America (IDSA) ou l'Institution of Engineering Designers (IED) pour créer un réseau avec d'autres concepteurs, rester informé des tendances du secteur et trouver des opportunités d'emploi.

Surmonter les difficultés en entrant dans l'ingénierie de la conception de produits

L'entrée dans le domaine de l'ingénierie de la conception de produits s'accompagne de plusieurs obstacles qui peuvent entraver la progression, même pour les personnes les plus enthousiastes et les plus qualifiées, notamment :

1. Complexité interdisciplinaire

L'ingénierie de la conception de produits exige une expertise dans différents domaines, tels que la conception, l'ingénierie, l'interface/expérience utilisateur (UI/UX) et les tendances du marché. Bien qu'il puisse être difficile de s'y retrouver dans ces domaines, c'est essentiel pour créer des produits réussis.

Les cours autodidactes et les

certifications de conception

évoquées ci-dessus vous aident à acquérir de solides connaissances de base.

En outre,

rechercher le mentorat de professionnels expérimentés

dont les compétences sont plus larges et qui peuvent guider l'intégration de ces disciplines.

2. Accessibilité des ressources et des outils

Accès à des ressources

outils de conception de produits

et les ressources peuvent constituer un obstacle si vous travaillez dans un environnement pauvre en ressources ou si vous êtes novice dans ce domaine.

Tirez parti des logiciels libres et des plates-formes en ligne telles que :

Krita pour la peinture et l'illustration de produits numériques

FreeCAD, un modeleur 3D paramétrique, pour l'ingénierie

Pencil Project, un outil de prototypage d'interface graphique open-source pour créer des maquettes et des wireframes

La mise en réseau peut également ouvrir des portes vers des ressources et des laboratoires partagés. Le crowdfunding ou l'adhésion à des espaces de création peuvent permettre d'accéder à des équipements ou à des outils plus coûteux, par exemple la suite Adobe Creative, dont le prix est élevé.

3. Concilier innovation et faisabilité

Ce n'est pas parce que vous avez une idée en tête qu'elle se traduira automatiquement par un projet ou une conception réussie. En tant qu'ingénieur concepteur de produits, vous devez trouver un équilibre entre l'innovation et les aspects pratiques de la production et de la viabilité du marché.

Cet état d'esprit peut toutefois étouffer la créativité. Une façon intelligente de l'éviter est de développer des prototypes basse fidélité pour tester vos idées et les faire évoluer. Utiliser Outils d'IA pour la conception ou l'impression 3D pour créer des modèles physiques et virtuels des produits que vous avez en tête.

Des boucles de rétroaction régulières avec les utilisateurs potentiels et les parties prenantes peuvent fournir des informations précieuses, garantissant que votre idée reste ancrée dans la réalité et s'aligne sur les besoins des utilisateurs et les demandes du marché.

Avantages du métier d'ingénieur en conception de produits

Les avantages suivants soulignent la nature gratifiante de la carrière d'ingénieur en conception de produits et peuvent servir de motivation pour les professionnels en herbe :

1. Satisfaction créative

L'ingénierie de la conception de produits allie expertise technique et créativité. Imaginez le plaisir de concevoir et de développer des produits à partir de zéro, chaque projet constituant un défi unique, qu'il s'agisse d'un appareil médical destiné à sauver des vies ou du dernier gadget grand public.

Il peut être très satisfaisant de voir vos conceptions visionnaires prendre vie et faire partie intégrante de la vie quotidienne des gens.

2. Financièrement gratifiant

Selon le Bureau des statistiques du travail, le

la demande d'ingénieurs en conception de produits

devrait augmenter de 2 % jusqu'en 2032.

Bien qu'il puisse sembler plus lent que le taux de croissance moyen d'autres professions, le salaire médian de l'ingénieur en conception de produits est particulièrement élevé - 164 639 dollars par an aux États-Unis -, ce qui reflète les compétences spécialisées et l'expertise requises dans ce domaine.

En outre, vous avez la possibilité de travailler dans un large éventail de secteurs tels que les logiciels, l'automobile, l'électronique, les biens de consommation et les soins de santé, chacun offrant des opportunités financières uniques et des possibilités de carrière lucrative.

3. Prototypage et itération

La phase de prototypage est l'une des parties les plus passionnantes du métier d'ingénieur en conception de produits. Vous avez la possibilité de créer des prototypes physiques de vos conceptions, de les tester et d'effectuer des itérations en fonction du retour d'information.

Cette approche pratique vous permet de voir vos idées prendre forme et de les affiner jusqu'à ce qu'elles soient prêtes pour la production, ce qui vous procure un fort sentiment d'accomplissement.

4. Impact sur la réussite de l'entreprise

Votre rôle contribue directement au succès commercial d'une entreprise. Des produits bien conçus peuvent différencier une marque sur un marché encombré,

stimuler les ventes

et de fidéliser la clientèle.

Savoir que votre travail a un impact massif sur les résultats et la réputation de l'entreprise peut être incroyablement motivant et gratifiant.

Les meilleurs concepteurs de produits allient créativité et fonctionnalité pour transformer la vie

Le monde a besoin de personnes capables de résoudre les problèmes, et le marché du travail valorise fortement les personnes capables d'identifier les problèmes et de développer des solutions efficaces. En tant qu'ingénieur concepteur de produits, vous pouvez répondre à cette demande et façonner le monde grâce à vos conceptions innovantes.

Le chemin peut être difficile, mais le succès dans ce domaine est possible avec du dévouement et un travail acharné. Le développement d'un large éventail de compétences, y compris le savoir-faire technique, les compétences non techniques telles que la communication et le sens des affaires, vous aidera à devenir un excellent ingénieur en conception de produits.

En outre, il est essentiel d'être à l'aise avec un outil intégré tel que ClickUp pour gérer les grandes idées, les communications, les tâches et les conceptions de votre équipe en un seul endroit centralisé, sans avoir à supporter une lourde charge administrative ou à effectuer des transferts manuels.

