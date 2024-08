les 10 meilleurs outils de productivité commerciale pour gagner en efficacité en 2024

Si vous passez plus de temps à organiser votre entonnoir de vente qu'à parler à des clients potentiels, vous avez peut-être un sérieux problème sur les bras.

La solution est un outil de productivité commerciale qui peut vous aider à simplifier les tâches administratives et à vous libérer pour vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : la vente !

Les outils de productivité commerciale vous aident à automatiser les tâches, à rester organisé et à conclure des affaires plus rapidement et plus efficacement.

Cependant, il existe des dizaines d'options sur le marché des logiciels destinés aux équipes commerciales, et il peut être difficile de choisir les bons outils de productivité commerciale pour votre entreprise.

À cette fin, nous avons fait des recherches approfondies pour dresser une liste des 10 meilleurs outils de productivité commerciale pour 2024.

Que vous souhaitiez travailler plus efficacement, mieux gérer votre temps ou améliorer la communication avec vos clients, nous pensons que nous avons tout ce qu'il vous faut.

Que faut-il rechercher dans les outils de productivité commerciale ?

Commençons par la question la plus importante : Qu'est-ce qui fait qu'un outil de productivité commerciale convient à votre objectif ?

Tenez compte des facteurs suivants pour vous assurer que votre logiciel ou votre solution répond efficacement aux besoins de votre entreprise.

Facilité d'utilisation: L'outil que vous choisissez doit bien s'intégrer à vos systèmes existants et être facile à apprendre pour votre équipe

Personnalisation : le logiciel doit vous permettre de l'adapter à vos équipes commerciales et à vos flux de travail

Accès mobile: Vous devez pouvoir y accéder et y travailler de n'importe où

Il doit fournir des données et des informations qui vous aideront à suivre votre progression et à prendre des décisions fondées sur des données

Sécurité: L'outil doit être doté de fonctionnalités de sécurité robustes pour protéger les données de vos clients

Il doit évoluer avec vous et votre entreprise et répondre à vos besoins à long terme

Les 10 meilleurs outils de productivité commerciale à utiliser en 2024

Vous savez maintenant quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles vous ne pouvez pas faire de compromis. Explorons maintenant les 10 outils que nous avons sélectionnés pour vous.

1. ClickUp

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités pour rationaliser chaque étape de votre parcours commercial, de la génération de leads à l'onboarding des clients.

Stimulez la croissance des revenus en utilisant les outils d'intelligence commerciale de ClickUp

Avec ClickUp CRM grâce à ClickUp CRM, votre équipe commerciale peut, par exemple, gérer efficacement les demandes d'information de vos clients gérer les prospects de suivre la progression des affaires, de collaborer et d'automatiser les tâches répétitives, le tout dans une interface unique et intuitive.

Vous pouvez même personnaliser l'interface en choisissant parmi plus de 15 affichages, y compris les suivants

**Vue Liste$$ (pour visualiser toutes les tâches et sous-tâches comme une liste de choses à faire)

Tableau Kanban (pour suivre la progression des affaires, de la prospection à la négociation, et finalement fermées)

(pour suivre la progression des affaires, de la prospection à la négociation, et finalement fermées) **la vue Tableur (pour suivre toutes les informations relatives aux prospects, y compris le nom de l'entreprise et de la personne à contacter, son e-mail et son numéro de téléphone, l'historique des discussions, etc.)

L'outil de gestion de la relation client fournit également une variété de modèles pour la gestion des comptes, les pipelines de vente, et plus encore, ce qui facilite la prise en main par les équipes commerciales.

Fermez plus d'équipes commerciales plus rapidement avec le logiciel de gestion des projets de vente ClickUp

Deux paramètres clés qui renforcent l'image de marque de la Logiciel de gestion de projet commercial ClickUp sont ses flux de travail personnalisables et ses puissantes capacités d'automatisation. Comme chaque équipe a des besoins uniques, ClickUp veille à ce que vos processus commerciaux soient adaptés à leurs réunions.

Par exemple, imaginez que vous souhaitiez automatiser le suivi d'un client potentiel.

Dans ClickUp, vous pouvez utiliser le langage naturel pour créer un flux d'automatisation alimenté par l'IA en déclarant simplement : " Lorsqu'une tâche passe en "Négociation", attribuez-la au directeur commercial et fixez une date d'échéance pour trois jours plus tard. "

Cette flexibilité permet à votre équipe de se concentrer davantage sur la Fermé des affaires et moins sur la gestion des tâches administratives. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une solution qui s'adapte à votre flux de travail, et non l'inverse.

L'outil s'intègre également de manière transparente à d'autres outils de productivité commerciale populaires, garantissant ainsi une approche centralisée de la gestion des ventes.

Élaborez des stratégies gagnantes et des équipes commerciales adaptées à votre entreprise grâce au modèle de guide de stratégie de vente ClickUp

Mais ce n'est pas tout. Le logiciel de productivité commerciale de ClickUp fournit des modèles intégrés comme feuille de route pour la réussite. Les modèles Modèle de guide de stratégie commerciale ClickUp par exemple, présente des objectifs clairs, des tactiques, des échéanciers et des méthodes de suivi de la progression pour vous permettre de vous concentrer sur les priorités clés et de prendre des décisions fondées sur des données.

Voici les trois principales fonctionnalités et avantages de ce modèle :

Flux de travail alimentés par l'IA

Obtenez des mises à jour rapides, précises et automatisées sur votre travail et celui de votre équipe avec ClickUp Brain

Connectez toutes vos tâches, documents, personnes et connaissances avec ClickUp Brain , un assistant IA tout-en-un pour le lieu de travail. Vous pouvez poser des questions à Brain en langage naturel et recevoir la bonne information au bon moment sans avoir à fouiller dans des piles de documents. Cette intégration garantit que toutes les informations pertinentes sont facilement accessibles et interconnectées, ce qui améliore la collaboration au sein de l'équipe et rationalise le processus de stratégie commerciale.

Affichages personnalisables et assistance à la gestion de projet

Utilisez des vues Gantt, Liste, Charge de travail et Calendrier ainsi que des fonctionnalités de gestion de projet telles que les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les réactions aux commentaires.

Ces outils de gestion de projet pour la vente offrent une grande flexibilité dans la visualisation et la gestion de vos stratégies commerciales, ce qui permet de créer des flux de travail adaptés aux besoins de votre équipe. Cette adaptabilité permet une gestion plus efficace des tâches et une meilleure visibilité de la progression, ce qui peut considérablement stimuler l'efficacité et les performances commerciales.

Suivi de la progression en temps réel

Visualisez la progression de vos cours et les performances de votre équipe à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Utiliser Tableaux de bord dans ClickUp pour suivre la progression des ventes en temps réel, avec des paramètres permettant de définir des statuts, des champs personnalisés et des notifications. Le suivi en temps réel et la possibilité d'ajuster les stratégies à la volée permettent à votre équipe de rester agile et réactive face aux changements. Ce suivi continu et cette capacité d'adaptation rapide contribuent à la maintenance de la dynamique et à l'amélioration constante de la productivité commerciale.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Modifiez les statuts des tâches pour refléter les étapes de l'équipe commerciale , telles que "Lead contacté", "Proposition envoyée", "Négociation" et "Fermé" Cela permet de suivre la progression de chaque affaire de manière efficace

, telles que "Lead contacté", "Proposition envoyée", "Négociation" et "Fermé" Cela permet de suivre la progression de chaque affaire de manière efficace Ajoutez des champs personnalisés aux tâches ou aux listes pour stocker des informations essentielles sur les prospects et les clients, telles que les coordonnées, la valeur de la transaction et les prochaines étapes

sur les prospects et les clients, telles que les coordonnées, la valeur de la transaction et les prochaines étapes Créez des tableaux de bord pour visualiser les données les forfaits des équipes commerciales et les indicateurs de vente, tels que le nombre de leads, les taux de discussion, les étapes du pipeline de vente et les prévisions de chiffre d'affaires. Des rapports réguliers vous aident à prendre des décisions fondées sur des données

pour visualiser les données et les indicateurs de vente, tels que le nombre de leads, les taux de discussion, les étapes du pipeline de vente et les prévisions de chiffre d'affaires. Des rapports réguliers vous aident à prendre des décisions fondées sur des données Paramètres et suivi des équipes commerciales objectifs au sein de ClickUp . Cette fonctionnalité permet de suivre la progression vers les cibles commerciales trimestrielles ou annuelles et d'identifier les points à améliorer

. Cette fonctionnalité permet de suivre la progression vers les cibles commerciales trimestrielles ou annuelles et d'identifier les points à améliorer Personnalisez les flux de travail avec différentes vues. Commencez par un modèle de Document personnalisé, et poursuivez avec différents modèles pour la gestion des comptes, les rapports sur les équipes commerciales cRM, etc

Commencez par un modèle de Document personnalisé, et poursuivez avec différents modèles pour la gestion des comptes, cRM, etc Attribuez des tâches, suivez la progression et assurez l'alignement de l'équipe. Améliorez le suivi de la stratégie commerciale avec des réactions de commentaires, des sous-tâches imbriquées, des assignés multiples et des priorités

Limites de ClickUp

L'installation initiale peut prendre du temps en raison de l'étendue de la personnalisation requise

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de ClickUp

**Free Forever : 7 $/utilisateur par mois

Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre et par environnement de travail par mois

G2 : 4.7/5 (9200+ commentaires)

: 4.7/5 (9200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4000+ commentaires)

2. Clearbit

via Clearbit Clearbit propose une suite d'outils d'enrichissement de données et d'API qui aident à collationner des informations cruciales sur vos prospects et clients pour les campagnes de vente et de marketing. Ces données comprennent les adresses e-mail, les profils de médias sociaux et les détails de l'entreprise.

L'utilisation de Clearbit permet d'enrichir les leads et les contacts, ce qui aide votre équipe commerciale à mieux comprendre les prospects et à s'engager auprès d'eux.

Ainsi, vos équipes commerciales peuvent désormais personnaliser leur approche, segmenter plus efficacement leur audience et prioriser les leads en fonction de leur valeur potentielle pour votre entreprise.

De plus, Clearbit s'intègre avec les principaux outils suivants Systèmes de gestion de la relation client (CRM) B2B et des outils commerciaux, garantissant que vous et votre équipe pouvez accéder à des données enrichies directement au sein de vos flux de travail existants.

Clearbit est également entièrement conforme aux réglementations telles que le GDPR et le CCPA. Il offre des fonctionnalités de gestion du consentement des données et de suppression pour vous aider à maintenir la conformité et à protéger la confidentialité de vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Clearbit

Améliorez les opérations commerciales en automatisant les processus d'enrichissement des données

Concevoir des équipes commerciales et des abonnements plus efficaces grâce à l'enrichissement des données

Engagez les prospects et les clients avec des interactions personnalisées et basées sur les données

Accédez aux données enrichies directement dans vos équipes commerciales existantes

Limites de Clearbit

L'intégration de Clearbit à votre stack peut nécessiter une expertise technique

L'utilisation de l'API peut être soumise à des limites de fréquence

Prix de Clearbit

Business: Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (600+ commentaires)

: 4.4/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (30+ commentaires)

3. Pipedrive

via Pipedrive Avec des équipes commerciales personnalisables, l'intégration des e-mails et des outils de rapports, Pipedrive est conçu pour analyser efficacement les performances du cycle commercial.

Il permet de suivre les pistes et les affaires, de gérer la communication avec les clients et d'automatiser les tâches de routine, en mettant en place un système de gestion des ventes plan de processus efficace pour l'ensemble de votre équipe.

Grâce à sa fonction de glisser-déposer, les équipes commerciales peuvent utiliser le pipeline intuitif de Pipedrive pour déplacer les affaires entre les étapes, mettre à jour leur statut et hiérarchiser les tâches en quelques clics. La nature visuelle du pipeline offre un aperçu clair du processus de vente en un coup d'œil, aidant les équipes à identifier rapidement les goulots d'étranglement, à prévoir les revenus et à s'assurer qu'aucune affaire ne passe entre les mailles du filet.

Cette fonctionnalité simplifie non seulement la gestion des activités commerciales, mais améliore également la collaboration et l'efficacité au sein de l'équipe.

Que vous soyez une petite startup ou une grande entreprise, les capacités personnalisables de Pipedrive en font un outil parfaitement adapté aux entreprises de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Intégrez votre e-mail pour une communication transparente

Automatisation des tâches répétitives pour gagner du temps

Analysez vos performances commerciales avec des outils de rapports

Accédez et gérez votre équipe commerciale en déplacement grâce à l'application mobile

S'intégrer à d'autres outils pour un flux de travail transparent

Limites de Pipedrive

Moins d'options d'intégration par rapport à d'autres plateformes CRM

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des coûts supplémentaires

Prix de Pipedrive

Essentiel: $11.90/utilisateur par mois

$11.90/utilisateur par mois Avancé: $24.90/utilisateur par mois

$24.90/utilisateur par mois Professionnel: $49.90/utilisateur par mois

$49.90/utilisateur par mois Power: 59,90 $/utilisateur par mois

59,90 $/utilisateur par mois Enterprise: $74.90/utilisateur par mois

G2 : 4.2/5 (1700+ commentaires)

: 4.2/5 (1700+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2900+ commentaires)

4. Dooly

via Dooly Dooly propose des modèles de notes personnalisables qui permettent de normaliser le processus de prise de notes au sein des équipes. Ces modèles peuvent être adaptés pour capturer des informations spécifiques relatives aux différentes étapes du processus commercial, ce qui facilite la maintenance de la cohérence et de l'achevé de la documentation.

Il s'intègre à diverses plateformes, notamment Salesforce, Google Workspace et Microsoft 365, pour capturer et organiser les notes de réunion, les interactions avec les clients et les données commerciales.

Le logiciel utilise l'IA et l'automatisation pour identifier les informations clés et mettre à jour les systèmes CRM, réduisant ainsi l'entrée manuelle de données et améliorant la précision.

Avec Dooly, vous pouvez rester organisé, gagner du temps et vous concentrer sur le développement des relations clients au lieu de courir après des informations éparses sur vos prospects et clients.

Les meilleures fonctionnalités de Dooly

Mettez automatiquement à jour votre système de gestion de la relation client (CRM) avec les informations clés contenues dans vos notes

Capturez et organisez les notes de réunion et les interactions avec les clients sans effort

Partagez les notes, les tâches et les informations avec votre équipe commerciale en temps réel

Améliorez l'exactitude des données grâce à des fonctionnalités pilotées par l'IA qui aident à identifier et à mettre à jour les informations importantes

Limites de Dooly

Options de personnalisation limitées

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Dooly

Free

Growth: $35/utilisateur

$35/utilisateur Premier: $75/utilisateur

Dooly évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (800+ commentaires)

: 4.7/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (80+ commentaires)

5. Octoparse

via Octoparse Octoparse aide les équipes commerciales à extraire des données de sites web sans écrire de code. Il est facile à utiliser et vous permet de sélectionner les informations exactes que vous souhaitez, telles que les détails des produits et les avis des clients.

Ces données peuvent être extrêmement utiles pour comprendre le marché, trouver de nouveaux clients, prévoir les ventes et déterminer les activités de vos concurrents.

Le plus grand avantage d'Octoparse en tant qu'outil d'automatisation commerciale est sa capacité à récupérer les informations de contact directement à partir des sites web, ce qui peut aider à trouver de nouveaux prospects.

Des fonctionnalités avancées telles que la rotation d'IP permettent de récupérer des données à partir de plusieurs sites web sans être bloqué, tandis que le scraping programmé vous permet d'exécuter automatiquement vos scrapers à certains moments.

Et si vous utilisez un CRM tel que Salesforce et HubSpot, Octoparse peut s'y connecter sans problème. Vous pouvez donc importer des données directement dans votre CRM, ce qui vous permet de tout suivre plus facilement tout en gagnant du temps.

Les meilleures fonctionnalités d'Octoparse

Obtenez de nouvelles informations sur l'entreprise en extrayant les avis des clients, les commentaires et les données sur les concurrents

Analyser les équipes commerciales, les détails des transactions et les données historiques

Générer des rapports commerciaux à partir des données extraites et automatiser les rapports planifiés

Intégration avec votre CRM pour l'importation directe de données commerciales et la gestion des pipelines

Extraire des informations de contact pour la génération de leads et la prospection commerciale

Limites d'Octoparse

Il se peut qu'il n'apporte pas une assistance complète à l'extraction de données à partir de certains sites Web complexes ou de ceux qui utilisent beaucoup de JavaScript

Il peut ne pas toujours capturer le contenu dynamique chargé via AJAX ou JavaScript

Les modifications apportées à la disposition ou à la structure d'un site web peuvent interrompre le processus d'extraction des données

Prix d'Octoparse

Free plan

Forfait standard: 89$/mois

89$/mois Forfait professionnel : 249 $/mois

249 $/mois Formule Enterprise: Prix personnalisé

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : 4.4/5 (60+ commentaires)

6. Vendeur

via Compagnon de vente Salesmate est une plateforme CRM intuitive qui comprend vos défis uniques en matière de gestion des relations avec les clients et des équipes commerciales.

Avec Salesmate, vous pouvez facilement organiser vos contacts, suivre les affaires et communiquer avec vos clients, le tout en un seul endroit.

Salesmate s'intègre également de manière transparente à votre e-mail afin que vous puissiez gérer toute votre communication à partir de la plateforme.

Parmi les fonctionnalités les plus remarquables, on trouve l'assistant commercial alimenté par l'IA. Cet assistant intelligent offre des aperçus en temps réel et automatise les tâches de routine telles que la planification des abonnements, l'envoi de rappels et la mise à jour des dossiers.

Il analyse vos données commerciales pour vous fournir des recommandations et des prévisions personnalisées, vous aidant ainsi à prioriser vos efforts et à vous concentrer sur les opportunités les plus prometteuses. Grâce à l'assistant commercial, vous pouvez réduire la charge de travail administratif, améliorer la productivité et conclure des affaires plus rapidement en prenant des décisions éclairées et fondées sur des données.

Salesmate meilleures fonctionnalités

Utilisez les données historiques et les tendances pour prédire les performances commerciales futures

Accédez à la plateforme en déplacement grâce à l'application mobile, disponible pour les appareils iOS et Android

Synchronisez facilement avec votre Calendrier pour gérer les rendez-vous et les réunions

Rejoignez l'assistance client via différents canaux, tels que l'e-mail, le chat en direct et l'assistance téléphonique

Limites de Salesmate

Le forfait de base est limité en nombre de contacts et d'e-mails par mois. Cela peut ne pas être suffisant pour les grandes entreprises ou les équipes commerciales à volume élevé

Certains utilisateurs peuvent le trouver cher par rapport à d'autres plateformes CRM, surtout si l'on tient compte des coûts supplémentaires pour les modules complémentaires et les intégrations

Prix de Salesmate

Basic: $29/utilisateur par mois

$29/utilisateur par mois Pro: 49 $/utilisateur par mois

49 $/utilisateur par mois Business: $79/utilisateur par mois

$79/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (70+ commentaires)

: 4.6/5 (70+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (80+ commentaires)

7. EmailAnalytics

via EmailAnalytics EmailAnalytics est une ressource inestimable pour les professionnels de la vente.

Lorsqu'il est intégré à Gmail ou à l'environnement de travail Google, il analyse en profondeur l'activité de vos e-mails, y compris des indicateurs tels que le temps passé sur les e-mails et le temps de réponse moyen.

Ces données vous permettent de réaliser de meilleures campagnes marketing, de comprendre la productivité de vos e-mails et d'optimiser votre stratégie d'approche.

Avec EmailAnalytics, vous pouvez facilement identifier les moments les plus productifs pour envoyer des e-mails, en veillant à ce que vos messages atteignent vos clients potentiels au moment où ils sont le plus susceptibles d'être lus.

Tout cela augmente finalement votre efficacité et vous donne les moyens de conclure plus de contrats.

Les meilleures fonctionnalités d'EmailAnalytics

Suivez l'activité de votre équipe commerciale en matière d'e-mails, y compris le nombre d'e-mails envoyés et reçus

Analyse de la productivité et de l'efficacité des e-mails afin d'identifier les points à améliorer

Identifiez les heures et les jours de pointe en matière d'e-mails afin d'optimiser les contacts et d'augmenter les taux de réponse

Évaluez les performances commerciales à l'aide de l'analyse des e-mails pour prendre des décisions fondées sur des données

Réaliserobjectifs commerciaux plus efficacement grâce à des informations exploitables

Limites d'EmailAnalytics

Il peut ne pas être compatible avec tous les fournisseurs d'e-mail, ce qui limite sa convivialité pour les utilisateurs sur différentes plateformes

Bien qu'il offre un essai gratuit, la version complète nécessite un abonnement. Ce coût peut constituer une limite pour certains utilisateurs ou organisations

Prix d'EmailAnalytics

Pro: $15/boîte de réception par mois

$15/boîte de réception par mois B2B Email outreach: $1000/mois

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas de commentaires disponibles

8. Acuity Scheduling

via Acuity Scheduling En tant qu'équipe commerciale, votre temps est précieux et chaque minute compte.

Avec Acuity Scheduling, vous pouvez synchroniser votre Calendrier, automatiser les rappels et personnaliser les formulaires de réservation. Ainsi, vous passez moins de temps sur les tâches administratives et plus sur les bonnes discussions commerciales.

Que vous planifiez des réunions avec des clients ou que vous paramétrez des démonstrations avec des prospects, Acuity Scheduling vous permet de rester organisé et de maîtriser votre emploi du temps.

Les meilleures fonctionnalités d'Acuity Scheduling

Planifiez, personnalisez, synchronisez et gérez vos rendez-vous en toute transparence

Envoi de rappels automatisés, acceptation des paiements et organisation de sessions de groupe

Collecte d'informations sur les clients, détection des fuseaux horaires et accès aux informations

Envoi d'e-mails ciblés, possibilité d'auto-planification et gestion en déplacement

Assurez la conformité HIPAA et personnalisez les notifications aux clients

Les limites d'Acuity Scheduling

Il peut ne pas s'intégrer de manière transparente à certains systèmes CRM avancés

La personnalisation est limitée pour les besoins de planification complexes

Prix d'Acuity Scheduling

**20 $/mois pour les entreprises émergentes

Croissance: 34$/mois

34$/mois Powerhouse: $61/mois

G2 : 4.7/5 (390+ commentaires)

: 4.7/5 (390+ commentaires) Capterra : Pas de commentaires disponibles

9. En tête

via En tête UpLead est votre plateforme de référence pour la recherche et la connexion avec des clients potentiels.

Elle vous permet d'accéder à une base de données de millions de contacts vérifiés, d'utiliser des filtres de recherche avancés pour affiner vos résultats, et même d'enrichir vos pistes en temps réel.

Que vous soyez à la recherche de nouveaux prospects ou que vous essayiez de reprendre contact avec d'anciens clients, UpLead a tout ce qu'il faut pour générer des prospects de haute qualité rapidement et efficacement.

Il s'intègre également de manière transparente à votre CRM et à d'autres outils de productivité.

Les meilleures fonctionnalités d'UpLead

Améliorez votre équipe commerciale et convertissez vos prospects plus rapidement grâce à des filtres de recherche avancés et à une base de données en temps réel

Découvrez de nouvelles entreprises et optimisez vos contacts grâce à une vaste base de données de contacts et à des outils de vérification des e-mails

Rationalisez votre équipe commerciale et engagez vos prospects plus efficacement grâce à l'intégration CRM et aux fonctionnalités d'enrichissement des prospects

Optimisez votre retour sur investissement grâce à des outils de collaboration d'équipe et des forfaits abordables

Accroître la productivité des équipes commerciales et garder une longueur d'avance sur la concurrence grâce à l'accès à l'API et à une assistance client dédiée

Les limites d'UpLead

Il peut ne pas couvrir tous les secteurs d'activité de la même manière, ce qui pourrait constituer une limite pour les entreprises opérant dans des niches ou des secteurs hautement spécialisés

Certains clients ont signalé des problèmes d'exactitude des données

Prix d'UpLead

Essentials: 99$/mois

99$/mois Plus: 199$/mois

199$/mois Professionnel:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (730+ commentaires)

4.7/5 (730+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

10. Portée

via Accès à l'information Outreach est une plateforme d'aide à la vente qui vous aide à automatiser vos efforts de sensibilisation et à augmenter la productivité des équipes commerciales.

Elle facilite l'automatisation des équipes commerciales avec des fonctionnalités telles que le séquençage des e-mails, la planification des tâches et l'analyse, ce qui facilite la prise de contact avec vos prospects et améliore l'engagement commercial.

Les utilisateurs l'adorent pour ses insights pilotés par l'IA, qui fournissent des recommandations personnalisées pour optimiser les stratégies commerciales et booster les taux de conversion.

Il s'intègre également à votre système CRM existant, ce qui facilite la gestion de vos prospects et de vos contacts en un seul endroit.

Outreach meilleures fonctionnalités

Créez des séquences d'e-mails personnalisés pour entretenir vos prospects au fil du temps

Automatisation des tâches pour assurer le suivi des prospects en temps voulu

Suivez les performances grâce à des analyses détaillées, notamment les taux d'ouverture, les taux de clics et les taux de réponse

Intégration avec les systèmes de gestion de la relation client (CRM) pour gérer les prospects et les contacts en un seul endroit

Rationaliser les contacts téléphoniques grâce à des fonctionnalités telles que le click-to-dial et l'enregistrement des appels

Limites de la prospection téléphonique

Options de personnalisation limitées

Le recours excessif à l'automatisation peut entraîner un manque de personnalisation dans les interactions avec les clients

Prix de la sensibilisation

Standard: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Professionnel: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Unlimited: Prix personnalisé

G2 : 4.3/5 (3380+ commentaires)

: 4.3/5 (3380+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (290+ commentaires)

Révision de l'équipe commerciale pour 2024 et au-delà

Alors que l'équipe commerciale est en constante évolution, il ne suffit plus de suivre le mouvement. En tant que professionnel de la vente, vous devez être prêt pour tout ce qui vient ensuite. Ces outils soigneusement sélectionnés répondent aux besoins d'aujourd'hui et anticipent et s'adaptent aux demandes de demain.

Mais si vous êtes à la recherche d'une solution tout-en-un qui intègre de manière transparente des fonctionnalités de gestion de projet commercial et de CRM, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. ClickUp n'est pas un simple outil de productivité commerciale. C'est une solution achevée qui réunit la gestion de projet et le CRM en un seul endroit.

Avec ClickUp, vous pouvez gérer vos projets commerciaux, collaborer avec votre équipe et suivre vos clients en un seul endroit.

Il est facile à utiliser, personnalisable et s'intègre à tous les outils que vous utilisez déjà. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !