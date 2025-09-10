Les 11 meilleurs logiciels de gestion de projet marketing pour les entreprises et les agences en 2026

Des campagnes en continu. Des échéances qui approchent à grands pas. Des budgets serrés. Les équipes marketing sont constamment sous pression.

De plus, vous devez gérer les briefs créatifs et les calendriers de contenu, suivre les indicateurs de performance des campagnes et coordonner les équipes interfonctionnelles.

Les logiciels de gestion de projet marketing mettent de l'ordre dans ce chaos. Ces plateformes regroupent vos activités marketing en une source unique de vérité, offrant à tous une visibilité sur la progression et les obstacles. Elles facilitent également la gestion des tâches marketing afin de rationaliser et d'accélérer l'exécution grâce à des flux de travail d'approbation automatisés qui réduisent les allers-retours.

Dans ce guide, nous avons dressé une liste des meilleures plateformes logicielles de gestion de projet marketing qui aident les équipes marketing à planifier et à développer leurs activités tout en gardant la tête froide.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Voici un aperçu des meilleurs logiciels de gestion de projet marketing, ainsi que leurs principales fonctionnalités et leur structure tarifaire.

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Tableaux de bord personnalisés, tableaux blancs, collaboration en équipe, IA intégrée, vues multiples, outils de révision Équipes marketing et agences à la recherche d'un environnement de travail tout-en-un basé sur l'IA Forfait Free gratuit disponible ; tarifs personnalisés pour les entreprises Wrike Wrike IA, formulaires de demande personnalisables, révision, diagrammes de Gantt Équipes marketing gérant un volume important de demandes, de ressources et de validations créatives, avec des besoins avancés en matière de rapports Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 10 $ par utilisateur et par mois Asana AI Studio, priorités de l'équipe, commentaires sur les tâches, tâches, Work Graph® Les équipes marketing menant des campagnes multicanaux qui ont besoin de visibilité sur la manière dont chaque tâche contribue à la réalisation des objectifs Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 13,49 $ par utilisateur et par mois. Zoho Projets Modèles, éditeur de schémas, affichage du chemin critique, assistance par IA, intégration à l'écosystème Zoho Les équipes marketing qui souhaitent bénéficier d'un suivi de projet, d'une automatisation et d'une collaboration abordables sur une seule et même plateforme Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 4 $ par utilisateur et par mois ProofHub Listes de tâches, rôles personnalisés, outil d'annotation, diagramme de Gantt, formulaires ProofHub Équipes marketing internes ayant besoin d'un espace centralisé pour la collaboration, les discussions et la révision des créations Pas de forfait Free ; les forfaits payants commencent à 50 $ par mois et par utilisateur Travail d'équipe Formulaires d'accueil, relevés de temps, portail client, assistance IA, tableaux de présentation Les agences de marketing qui gèrent le travail des clients, les contrats de services et les factures, ainsi que la planification des campagnes Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 10,99 $ par mois et par utilisateur. Nifty Orbit IA, vue Feuille de route, vue Couloirs, jalons, documents Les équipes marketing qui souhaitent réaliser l'automatisation de leurs flux de travail, suivre leurs jalons et obtenir des informations prédictives grâce à l'IA Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 49 $ par mois et par utilisateur Hive Hive Automate, assistance IA, suivi du temps, e-mails et messagerie, intégration Zoom Équipes marketing ayant besoin de fonctionnalités intégrées de révision, de validation et d'assistance basée sur l'IA Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 5 $ par mois et par utilisateur Basecamp Mode Focus, Doors, menu Hey, calendriers partagés, diagrammes Hill, Pings Les petites équipes marketing et les start-ups qui souhaitent un suivi de projet et une communication simples Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 15 $ par mois et par utilisateur Workfront IA, planification des capacités, vues personnalisées, flux d'approbation, intégration avec les outils Adobe Équipes marketing d'entreprise gérant des campagnes de marketing numérique à grande échelle grâce à des flux de travail Adobe intégrés Tarification personnalisée Trello Tableaux visuels, échéancier, Trello Planner, Trello Boîte de réception, cartes personnalisées, boutons de tableau Les équipes marketing qui préfèrent un outil simple et visuel pour les calendriers de campagne, les évènements et les flux de travail créatifs Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 6 $ par mois et par utilisateur

⚡ Archives de modèles : Modèles gratuits de campagnes marketing pour simplifier la planification et l'exécution

Fonctionnalités à rechercher dans un logiciel de gestion de projet marketing

Toutes les plateformes de gestion de projet ne sont pas conçues pour les professionnels du marketing. Pour éviter de choisir un outil qui vous donne plus de travail qu'il n'en économise, voici les fonctionnalités auxquelles vous devrez accorder la priorité :

Gestion des campagnes et des tâches : Étant donné que votre équipe marketing gère plusieurs livrables à tout moment, recherchez une plateforme offrant une gestion flexible des tâches via des listes, des tableaux Kanban, des calendriers et des diagrammes de Gantt

Collaboration sur les contenus et les ressources : des fonctionnalités telles que le partage de fichiers, le contrôle des versions et la révision sont indispensables pour les chefs de projet en gestion de projet marketing, car les campagnes impliquent souvent plusieurs services, voire des partenaires externes

Visibilité transversale : les tableaux de bord, les tableaux de bord, la gestion de la charge de travail et le suivi du temps dans un logiciel de gestion de projet permettent aux responsables d'identifier rapidement les goulots d'étranglement et de veiller à ce que tout le monde respecte les délais dans le cadre de projets complexes

Flux de travail de validation : les campagnes sont souvent bloquées en attendant la validation des parties prenantes. Recherchez des solutions les campagnes sont souvent bloquées en attendant la validation des parties prenantes. Recherchez des solutions de gestion de projet marketing qui vous permettent d'automatiser les flux de travail de validation

Suivi des performances : recherchez des outils dotés de tableaux de bord, d'outils d'analyse et de fonctionnalités de suivi des objectifs qui assurent la connexion entre l'avancement du projet et recherchez des outils dotés de tableaux de bord, d'outils d'analyse et de fonctionnalités de suivi des objectifs qui assurent la connexion entre l'avancement du projet et les indicateurs clés de performance (KPI) marketing

Intégration avec la pile technologique marketing : que vous synchronisiez des données de campagne depuis HubSpot, des fichiers depuis Google Drive ou des mises à jour dans Slack, les intégrations permettent le flux de données

Évolutivité et personnalisation : recherchez des champs personnalisés, des modèles et des contrôles de niveau entreprise afin de pouvoir adapter la plateforme à mesure que vos campagnes et vos équipes évoluent

Assistance basée sur l'IA : Choisissez un logiciel de gestion de projet marketing qui propose l'automatisation des tâches, la génération de contenu et la prévision de la charge de travail grâce à l'IA afin de réduire les tâches répétitives

📚 En savoir plus : Stratégies de promotion efficaces : stimulez les ventes et renforcez la notoriété de votre marque

Les meilleurs logiciels de gestion de projets marketing

Nous avons dressé ci-dessous une liste des meilleurs logiciels de gestion de projet marketing que vous pouvez utiliser.

1. ClickUp (Idéal pour les équipes marketing et les agences qui ont besoin d'un environnement de travail tout-en-un)

Suivez toutes les tâches de vos campagnes grâce aux listes de campagne de ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, centralise vos campagnes marketing, vos flux de travail créatifs et la collaboration entre équipes.

Avec la solution de gestion de projet de ClickUp, vous disposez de trois blocs essentiels pour une collaboration fluide sur votre plan marketing.

Créez des pages imbriquées dans ClickUp Documents pour consigner les procédures opératoires normalisées, les briefs de campagne, les guides stratégiques, les calendriers créatifs, et bien plus encore

Le premier, ClickUp Docs, est un outil de documentation collaborative qui centralise vos briefs de campagne, vos directives de communication, vos brouillons de textes publicitaires et même vos notes de formation.

Grâce à l'édition en temps réel et aux commentaires intégrés, plusieurs collaborateurs peuvent rédiger, relire et peaufiner le contenu simultanément. C'est l'outil idéal pour assurer la coordination entre les rédacteurs, les graphistes et les responsables de campagne.

Vous pouvez également @mentionner vos collègues, associer des tâches ou intégrer des tableaux de bord directement dans un document, afin de ne jamais perdre le fil.

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour planifier vos campagnes marketing et vos flux de travail de projet

Les tableaux blancs ClickUp transforment vos séances de brainstorming marketing et votre storytelling de marque en un plan d'action concret. En tant que toile virtuelle dotée d'une IA, les tableaux blancs vous permettent d'esquisser le concept de votre campagne, d'insérer des notes autocollantes, des formes ou des images, et de visualiser des entonnoirs de conversion ou des flux de lancement.

Les tableaux blancs sont parfaits pour la collaboration visuelle au sein d'équipes à distance ou hybrides : plusieurs parties prenantes peuvent échanger des idées en temps réel, grâce à des curseurs en direct et des mises à jour en continu.

Suivez vos indicateurs marketing à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Grâce aux tableaux de bord ClickUp, les responsables marketing peuvent ensuite suivre toutes leurs campagnes et activités en un seul endroit.

Du suivi des budgets et des dépenses des campagnes au suivi détaillé des performances, du statut des projets et du retour sur investissement publicitaire, les tableaux de bord personnalisables font tout pour vous.

Si vous manquez de temps ou d'inspiration, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, est votre partenaire de brainstorming.

Réfléchissez à des idées de campagnes marketing avec ClickUp Brain

Brain vous aide à trouver des idées de campagne, à planifier des stratégies marketing, à rédiger des briefs de blog, à rédiger des rapports d'avancement, à résumer des recherches, et bien plus encore.

La plateforme marketing de ClickUp propose également des modèles prédéfinis pour chaque cas d'utilisation. Par exemple, le modèle de publications sur les réseaux sociaux de ClickUp vous aide à planifier et à organiser votre contenu sur les réseaux sociaux afin que vous sachiez ce qui sera publié et à quel moment.

Obtenez un modèle gratuit Créez un plan unifié pour toutes vos publications sur les réseaux sociaux, ventilé par canal, à l'aide du modèle de publications sur les réseaux sociaux de ClickUp.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez des tâches avec des statuts personnalisés tels que « Annulé », « Achevé », « À valider », « À réviser » et « En cours » pour suivre l'avancement à chaque étape

Utilisez des champs personnalisés pour classer et ajouter des attributs afin de gérer le contenu des réseaux sociaux

Organisez vos informations à l'aide de 6 vues personnalisées, notamment la bibliothèque de contenu, l'étape de contenu, et bien plus encore

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Cela peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs ; il faut du temps et de l'effort pour maîtriser l'outil et le configurer