10 modèles gratuits de relevés de temps pour le suivi du temps

Nous connaissons tous cette difficulté. Les heures s'écoulent dans un projet sans fin, et le temps facturable devient un jeu de devinettes. Mais nous sommes là pour vous aider. Dites adieu au suivi manuel du temps et augmentez votre efficacité grâce à notre collection de 10 modèles gratuits de relevés de temps pour agences !

Que vous supervisiez une agence de création ou gériez un service RH, ces modèles sont là pour vous faciliter la vie.

Utilisez-les pour surveiller les heures, gérer les présences et booster la productivité sans effort. Ne laissez pas le temps vous filer entre les doigts : explorez et téléchargez nos modèles de relevés de temps gratuits dès aujourd'hui et prenez le contrôle de votre emploi du temps. ?️

Que sont les modèles de relevés de temps pour agences ?

Les modèles de relevés de temps pour agences sont des documents standardisés conçus pour suivre les heures travaillées par les employés d'une agence. Ces modèles comprennent généralement des champs dans lesquels les employés peuvent saisir leurs heures de début et de fin pour chaque journée de travail, ainsi que leurs pauses.

Les modèles de relevés de temps pour agences peuvent également inclure des champs pour les noms des projets ou des clients, les descriptions des tâches et le nombre total d'heures travaillées. Ils sont utilisés pour surveiller la productivité des employés, allouer efficacement les ressources et garantir un traitement précis des salaires.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de relevé de temps pour une agence ?

Un bon modèle de relevé de temps pour agences vous permet de suivre efficacement et précisément les heures de travail et les tâches de vos employés.

Il devrait être :

Convivialité : il doit permettre aux employés de saisir facilement leurs heures et les informations pertinentes

Personnalisable : il doit vous permettre de vous adapter aux différents projets ou besoins de vos clients

Facile à comprendre : Une organisation et une disposition claires sont essentielles pour garantir la lisibilité des informations

Les bons modèles de relevés de temps doivent également s'intégrer aux systèmes existants de traitement de la paie et de gestion de projet, afin de simplifier les tâches administratives.

10 modèles de relevés de temps pour agences à utiliser

Découvrez les 10 meilleurs modèles gratuits de relevés de temps :

1. Modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Télécharger ce modèle Surveillez avec précision les heures facturables grâce au modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Le modèle de suivi du temps ClickUp Consultant aide votre organisation à surveiller efficacement les heures de travail des consultants et les salaires associés. Les consultants peuvent l'utiliser pour surveiller les heures facturables, suivre la progression des tâches et collaborer avec plusieurs clients en temps réel.

Ce modèle de relevé de temps offre plusieurs avantages, notamment un aperçu clair de la répartition du temps consacré à chaque projet, des processus de facturation simplifiés, un suivi précis pour respecter les échéanciers et les budgets des projets, ainsi qu'une meilleure collaboration entre les consultants et les équipes internes.

Ce modèle de suivi du temps pour consultants vous aide également à :

Facilitez le suivi et la gestion complets du temps

Suivez l'avancement des tâches grâce aux statuts personnalisés ClickUp , tandis que les champs personnalisés ClickUp stockent les informations essentielles telles que les niveaux d'effort, les taux horaires et les dates d'échéance des paiements

Assurez-vous que les informations sont organisées et accessibles comme vous le souhaitez grâce aux vues personnalisées de ClickUp , notamment celles pour les comptes fournisseurs, le statut des paiements et un tableau des activités

L'utilisation du logiciel de modèle de suivi du temps pour consultants est très simple. Les consultants peuvent facilement saisir les données des relevés de temps, telles que les heures travaillées et les dépenses engagées, à l'aide de la vue Tableur dans ClickUp. Des rappels automatisés, des invites et des instructions vous aident à effectuer un suivi régulier, garantissant ainsi la ponctualité et la précision.

Les rapports générés fournissent des informations précieuses sur la facturation, aidant les consultants à identifier les domaines à améliorer. Enfin, la génération et l'envoi des factures deviennent simples, avec la possibilité de vérifier tous les détails avant l'envoi.

Et si vous souhaitez mieux suivre les heures de travail de vos employés ? Utilisez l'une des nombreuses cartes de suivi du temps ClickUp comme relevés de temps pour vos employés :

Carte de suivi du temps : affiche le temps total enregistré pour les tâches dans un intervalle de dates spécifié. Vous pouvez filtrer par utilisateurs et libellés pour obtenir une vue plus détaillée

Carte de rapports de temps : offre des fonctionnalités de rapports plus complètes. Vous pouvez voir le temps facturable par rapport au temps non facturable, inclure des estimations de durée et filtrer les données selon différents critères

Carte d'estimation du temps : suit le temps total estimé alloué aux tâches dans un délai donné et analyse si les projets sont dans les délais

Carte de relevé de temps : partage une ventilation détaillée du temps suivi, imitant le format traditionnel d'un relevé de temps. Elle permet d'afficher le temps par jour, par semaine ou selon un intervalle personnalisé

Carte de rapport facturable : se concentre spécifiquement sur les heures facturables, utile pour la facturation et l'analyse des coûts des projets

Suivez facilement le temps, définissez des estimations et ajoutez des notes grâce au suivi du temps des projets ClickUp

Voici comment vous pouvez en bénéficier :

Créez des tableaux de bord personnalisés qui affichent les entrées de temps, filtrées et regroupées selon différentes propriétés

Obtenez un aperçu hebdomadaire ou mensuel du temps passé sur différents projets et tâches par les employés horaires et salariés

Distinguez les heures facturables des heures non facturables pour une facturation et une gestion des salaires précises

2. Modèle de relevé de temps ClickUp Services

Télécharger ce modèle Suivez en toute simplicité les projets de vos clients grâce au modèle de relevé de temps ClickUp Services

Grâce au modèle de relevé de temps ClickUp Services, les agences peuvent facilement suivre les heures de travail hebdomadaires de leurs employés.

Cela vous permet de :

Regroupez les heures de service et le temps facturable en un seul endroit pratique

Mesurez l'utilisation des ressources sur plusieurs projets et allouez-les efficacement

Surveillez le statut des relevés de temps et suivez les détails tels que le salaire total et les taux horaires. Le modèle offre différentes vues pour faciliter l'organisation et l'accessibilité des informations, notamment des ventilations mensuelles et des résumés par employé

Les intégrations ClickUp avec des applications clés telles que Stripe et PayPal permettent de tout connecter

Grâce à ce modèle de relevé de temps pour employés, vous pouvez garantir une utilisation responsable du temps, évaluer l'efficacité de la formation et surveiller efficacement la charge de travail. Il vous suffit de créer une feuille de calcul, d'entrer vos données, de calculer le nombre total d'heures, de le vérifier, puis de l'utiliser pour facturer vos clients avec précision.

Pour commencer, ajoutez le modèle à votre environnement de travail ClickUp et invitez les membres concernés.

3. Modèle de suivi du temps pour avocats ClickUp

Télécharger ce modèle Assurez une facturation précise de vos services juridiques grâce au modèle de suivi du temps pour avocats de ClickUp

En tant qu'avocat, il est essentiel de suivre les heures facturables, les tâches et les échéances. C'est exactement ce que permet le modèle de suivi du temps pour avocats de ClickUp.

Ce modèle vous permet de suivre facilement tous les détails de votre pratique juridique, notamment en organisant les tâches de chaque dossier dans des listes distinctes, en voyant combien de temps a été consacré à chaque tâche ou dossier, et en définissant des dates d'échéance et des rappels pour garantir le respect des délais.

Dans ce modèle de suivi du temps, vous pouvez :

Utilisez des statuts personnalisés pour suivre la progression des tâches

Stockez les informations importantes sur vos clients à l'aide de champs personnalisés et visualisez les données à l'aide de différentes vues personnalisées

Utilisez les fonctionnalités de suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les e-mails pour améliorer le suivi des clients et la gestion de projet

Pour tirer le meilleur parti du modèle de suivi du temps pour avocats de ClickUp, créez un profil détaillé comprenant vos coordonnées et votre domaine d'activité, définissez des tâches pour chaque projet ou dossier, et attribuez-les aux membres de l'équipe concernés.

4. Modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Télécharger ce modèle Prenez en main vos tâches quotidiennes grâce au modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Une planification et une gestion efficaces de votre emploi du temps sont essentielles pour atteindre vos objectifs, qu'ils soient grands ou petits. Grâce au modèle de feuille de gestion du temps personnel de ClickUp, vous pouvez simplifier vos routines quotidiennes et accomplir vos tâches en toute confiance.

Que vous soyez novice en matière de gestion du temps ou expert en productivité, ce modèle s'adapte à tous les niveaux d'expertise. En quelques clics, vous pouvez configurer votre système de gestion du temps personnalisé et commencer à l'utiliser.

Les avantages de ce modèle sont les suivants :

Amélioration de l'organisation et de la hiérarchisation des tâches

Suivi précis de vos registres de temps

Suivi facile des délais

Pour utiliser efficacement ce modèle, définissez un objectif en précisant ce que vous souhaitez accomplir. Identifiez les activités nécessaires pour atteindre cet objectif et dressez-en la liste.

Attribuez des limites de temps en allouant des plages horaires à chaque tâche afin de les hiérarchiser efficacement. Planifiez les tâches à l'aide de votre calendrier afin de créer un rythme réaliste et réalisable pour atteindre vos objectifs.

Suivez votre progression pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Enfin, revoyez et ajustez régulièrement votre feuille de gestion du temps afin de la mettre à jour si nécessaire.

5. Modèle de répartition du temps ClickUp

Télécharger ce modèle Répartissez votre temps judicieusement grâce au modèle de répartition du temps ClickUp

Oubliez les heures passées à créer un système de répartition du temps à partir de zéro. Le modèle de répartition du temps de ClickUp est conçu sur mesure pour vous aider (vous et votre équipe) à rester organisé. Conçu pour les débutants, ce modèle offre une interface conviviale.

Grâce à des options de statut personnalisables telles que « Achevé », « En cours » et « À faire », vous pouvez rapidement voir quelles tâches sont en bonne voie et celles qui nécessitent une attention particulière. Cette représentation visuelle simple, claire et transparente garantit que rien ne passe entre les mailles du filet.

Ce modèle répond également à l'un des plus grands défis de la gestion de projet : s'assurer que tous les membres de votre équipe sont alignés et travaillent vers les mêmes objectifs.

Vous pouvez l'utiliser pour attribuer facilement des tâches aux membres de l'équipe et fixer des délais afin de vous assurer que chacun travaille sur les bonnes choses au bon moment. Cela permet d'éviter la duplication des efforts tout en gardant vos projets sur la bonne voie.

6. Modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Télécharger ce modèle Respectez votre planning sans effort grâce au modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Si vous souhaitez contrôler votre temps et booster votre productivité, le modèle de planning de gestion du temps de ClickUp est la solution qu'il vous faut. Ce modèle convivial est conçu pour vous aider à organiser efficacement votre planning, que vous soyez débutant ou planificateur expérimenté.

Grâce à ces modèles de relevés de temps hebdomadaires, vous pouvez facilement planifier vos tâches, définir des objectifs réalisables et hiérarchiser vos activités afin d'optimiser votre temps.

Imaginez avoir un plan d'action clair pour votre journée ou votre semaine, avec toutes vos tâches sous les yeux. C'est exactement ce que vous permettent de faire les modèles de planification de ClickUp. Vous pourrez visualiser votre planning, suivre votre progression et apporter les ajustements nécessaires pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs.

Il est flexible et personnalisable pour s'adapter à vos besoins et préférences uniques, que vous gériez une équipe ou travailliez seul. Avec des fonctionnalités telles que des statuts, des champs et des vues personnalisables, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour rester organisé et concentré.

7. Modèle ClickUp Time Box

Télécharger ce modèle Boostez votre productivité avec le modèle ClickUp Time Box

Le modèle ClickUp Time Box est un excellent outil pour les débutants comme pour les travailleurs expérimentés afin de gérer les tâches et de décider ce qui est important. Il vous aide à planifier votre emploi du temps afin que vous puissiez travailler efficacement.

Grâce à ce modèle de relevé de temps quotidien, vous pouvez définir des délais clairs, diviser les grands projets en tâches plus petites et utiliser vos ressources à bon escient.

L'utilisation de ce modèle vous permet d'être mieux organisé, d'être plus productif et d'estimer plus facilement la durée des tâches. De plus, il vous offre un meilleur contrôle sur votre temps et sur votre travail.

Voici un processus simple en six étapes pour en tirer le meilleur parti : réglez un chronomètre, choisissez vos tâches, concentrez-vous sur celles-ci, faites des pauses, répétez et gardez une trace du nombre d'heures que vous travaillez. Dans l'ensemble, le modèle Time Box rend le travail d'équipe plus facile à gérer et permet à chacun de rester sur la bonne voie en fournissant un forfait clair pour la gestion du temps.

8. Modèle d'analyse du temps ClickUp

Télécharger ce modèle Analysez et optimisez votre utilisation du temps grâce au modèle d'analyse du temps ClickUp

Quelle que soit votre expertise en matière d'analyse du temps, le modèle d'analyse du temps ClickUp est là pour vous aider. Le niveau débutant offre une approche simple du suivi et de l'évaluation de l'utilisation du temps.

Au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez explorer des fonctionnalités intermédiaires et avancées pour mieux comprendre le modèle et optimiser vos processus. Quelle que soit l'étape à laquelle vous vous trouvez, ce modèle vous fournit les outils dont vous avez besoin pour réussir.

Voici quelques-uns de ses avantages :

Identifiez les temps morts et leurs causes profondes afin de prendre des mesures proactives pour gagner en efficacité

Obtenez des informations précises sur la manière dont le temps est utilisé et identifiez les améliorations possibles grâce à des visualisations faciles à comprendre

Suivez la progression des tâches sans effort, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet

Capturez des informations essentielles telles que les heures d'inactivité et le coût total des employés, ce qui vous offre une vue complète de l'utilisation du temps

Accédez aux informations dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, grâce aux vues personnalisées de ClickUp

9. Modèle de relevé de temps pour agences Google Sheets par Resource Guru

via Resource Guru

Le modèle de relevé de temps pour agences de Resource Guru sur Google Sheets est un outil complet qui simplifie l'enregistrement du temps, le suivi des projets et l'allocation des ressources pour les agences.

Sa conception conviviale permet aux agences d'enregistrer sans effort les heures facturables, de surveiller la productivité des membres de l'équipe et de gérer les échéanciers des projets de manière transparente.

La disposition du modèle est entièrement personnalisable. Les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer des colonnes, ajuster la disposition et personnaliser le modèle en fonction des exigences de leur projet.

Cette adaptabilité garantit que le relevé de temps reflète fidèlement le flux de travail et les préférences de l'agence, ce qui en fait un outil polyvalent pour divers projets et équipes.

Une fonctionnalité exceptionnelle de ce modèle est sa capacité d'automatisation. Le modèle calcule automatiquement le nombre total d'heures travaillées en saisissant les heures de début et de fin des tâches et en tenant compte des pauses et des heures supplémentaires.

Cette automatisation élimine les calculs manuels, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et de réduire le risque d'erreurs. Les agences peuvent s'appuyer sur des données précises de suivi du temps pour prendre des décisions éclairées et gérer efficacement leurs projets.

10. Modèle de relevé de temps hebdomadaire pour agences Google Sheets par Time Doctor

via Time Doctor

Le modèle de relevé de temps hebdomadaire pour agences de Time Doctor dans Google Sheets permet aux agences de surveiller efficacement le temps passé par chaque membre de l'équipe grâce aux entrées quotidiennes de début et de fin de travail de chaque prestataire. Sa disposition personnalisable permet d'enregistrer les données de temps de manière à répondre aux besoins de votre agence.

Il fournit un aperçu hebdomadaire clair du temps passé sur un projet et permet un suivi transparent des heures travaillées et facturées.

Le suivi des projets peut être effectué grâce à des entrées de temps classées par catégorie, ce qui facilite l'allocation efficace des ressources et la hiérarchisation des priorités. Les calculs automatisés garantissent un total précis des heures travaillées, ce qui minimise les erreurs et fait gagner du temps. Comme il s'agit d'une feuille basée sur le cloud, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil et la partager facilement avec vos clients et sous-traitants pour une visibilité totale.

Ce modèle peut également être utilisé comme modèle Excel de suivi du temps pour simplifier la gestion du temps, améliorer la productivité des agences et faciliter la prise de décisions éclairées pour les agences qui gèrent plusieurs projets.

Sélectionnez les solutions de suivi du temps adaptées à votre agence

Que vous privilégiez la simplicité, le détail ou la personnalisation, cette liste contient un modèle adapté à votre flux de travail. Pour ceux qui recherchent une solution complète combinant de puissantes fonctionnalités de suivi du temps et une gestion de projet fluide, ClickUp est le choix idéal.

Grâce à la fonctionnalité de suivi du temps des projets de ClickUp, les agences peuvent simplifier leurs processus de gestion du temps de plusieurs façons :

Suivez le temps passé sur plusieurs appareils , ce qui vous permet d'enregistrer facilement le temps passé sur un bureau, un mobile ou un navigateur web à l'aide de , ce qui vous permet d'enregistrer facilement le temps passé sur un bureau, un mobile ou un navigateur web à l'aide de l'extension Chrome de ClickUp

Démarrez et arrêtez le suivi du temps depuis n'importe quel appareil et passez d'une tâche à l'autre en toute simplicité grâce au chronomètre global. Le suivi manuel du temps est également disponible pour les entrées rétroactives ou les entrées par intervalle de dates

Organisez vos entrées de temps avec des notes et des libellés, puis triez-les ou filtrez-les pour plus de clarté

Synchronisez-les avec des applications de suivi du temps populaires telles que Toggl et Harvest pour une expérience de suivi du temps unifiée dans ClickUp

De plus, vous pouvez compter sur les cartes et les modèles de suivi du temps de ClickUp pour intégrer de manière transparente le suivi du temps dans des flux de travail de gestion de projet plus larges, améliorant ainsi la collaboration, la responsabilité et la productivité à tous les niveaux.

