10 modèles de relevés de temps gratuits pour le suivi du temps

Nous connaissons tous cette difficulté. Les heures se fondent dans un trou noir de projet et le temps facturable devient un jeu de devinettes. Mais nous sommes là pour vous aider. Dites adieu au suivi manuel du temps et augmentez votre efficacité grâce à notre collection de 10 modèles de relevés de temps d'agence gratuits ! Que vous supervisiez une agence de création ou que vous gériez un service des ressources humaines, ces modèles sont là pour vous faciliter la vie.

Utilisez-les pour contrôler les heures, gérer les présences et augmenter la productivité sans effort. Ne laissez pas le temps vous filer entre les doigts : explorez et téléchargez dès aujourd'hui nos modèles de relevés de temps gratuits et prenez le contrôle de votre emploi du temps. 🗓️ ## Que sont les modèles de relevés de temps des agences ? Les modèles de relevés de temps des agences sont des documents standardisés conçus pour suivre les heures travaillées par les employés au sein d'une agence. Ces modèles comprennent généralement des champs permettant aux employés de saisir leurs heures de début et de fin pour chaque journée de travail, ainsi que les pauses qu'ils prennent. Les modèles de relevés de temps des agences peuvent également inclure des champs pour les noms des projets ou des clients, les descriptions des tâches et le nombre total d'heures travaillées. Ils sont utilisés pour contrôler la productivité des employés, allouer efficacement les ressources et garantir un traitement précis de la paie. ## Qu'est-ce qui fait un bon modèle de relevé de temps pour une agence ? peut être effectué grâce à des entrées de temps catégorisées, ce qui permet une allocation efficace des ressources et une hiérarchisation des priorités. Les calculs automatisés garantissent un total précis des heures travaillées, ce qui minimise les erreurs et permet de gagner du temps. Comme il s'agit d'une feuille de calcul basée sur le cloud, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil et la partager facilement avec les clients et les sous-traitants pour une visibilité totale. Elle peut également être utilisée comme modèle de suivi du temps Excel

/%href/ pour simplifier la gestion du temps, améliorer undefined *Démarrer et arrêter le suivi du temps depuis n'importe quel appareil et passer d'une tâche à l'autre en toute transparence grâce à la minuterie globale. Le suivi manuel du temps est également disponible pour les entrées rétroactives ou les entrées par intervalle de dates *Organiser les entrées de temps avec des notes et des libellés, et trier ou filtrer pour plus de clarté *Synchroniser avec les applications de suivi du temps les plus populaires telles que Toggl et Harvest pour une expérience de suivi du temps unifiée au sein de ClickUp

De plus, vous pouvez compter sur les cartes et modèles de suivi du temps de ClickUp pour intégrer de manière transparente le suivi du temps dans des flux de travail de gestion de projet plus larges, améliorant ainsi la collaboration, la responsabilité et la productivité à tous les niveaux.