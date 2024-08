Stimulez le partage de contenu : 10 meilleurs outils de liens dans la bio pour étendre votre portée

En tant qu'influenceur sur les médias sociaux ou créateur de contenu, votre entreprise se développe probablement sur plusieurs plateformes au-delà d'Instagram ou de TikTok. Il y a de fortes chances que vous utilisiez des blogs, YouTube ou des pages de produits pour partager du contenu supplémentaire et développer votre audience.

Mais il y a un hic : Instagram et TikTok limitent le nombre de liens que vous pouvez mettre dans votre bio, ce qui complique la tâche pour tenir les abonnés au courant de vos dernières collaborations ou de vos mouvements d'entreprise. 😓

C'est là que les outils de liens dans la bio viennent à la rescousse ! Ils vous aident à générer une page d'atterrissage unique abritant tout votre contenu important. Vous pouvez ensuite ajouter le lien vers cette page à votre bio sur les médias sociaux, ce qui simplifie le processus consistant à guider vos abonnés vers toutes vos pages importantes.

Avec un tel nombre d'outils disponibles, il peut être difficile de choisir le bon. C'est pourquoi nous avons lié le top 10 link in bio tools, en décomposant leurs avantages, leurs inconvénients et leurs prix.

Prêt à trouver l'outil idéal ? Explorons-le ! 🧐

Que faut-il rechercher dans les outils de lien dans la bio ?

Lorsque vous cherchez l'outil de lien dans la bio parfait pour votre entreprise, voici ce qu'il faut prendre en compte :

Personnalisabilité: Recherchez des options qui vous permettent de jouer avec les modèles, les couleurs et les caractères pour que votre page corresponde au style de votre marque

Facilité d'utilisation: Vous voudrez un site facile à comprendre et à parcourir. Vous devriez être en mesure de paramétrer et de gérer votre page de lien dans la bio sans aucune difficulté

Vous voudrez un site facile à comprendre et à parcourir. Vous devriez être en mesure de paramétrer et de gérer votre page de lien dans la bio sans aucune difficulté **L'outil devrait vous donner des informations détaillées sur les clics, les affichages et d'autres statistiques vitales. Cet aperçu vous aide à voir comment vos liens sont performants et à ajuster les choses pour de meilleurs résultats

Intégration: Un outil pratique devrait travailler sans problème avec tous les sites de médias sociaux populaires comme Instagram et TikTok

Un outil pratique devrait travailler sans problème avec tous les sites de médias sociaux populaires comme Instagram et TikTok Prix: Assurez-vous que le prix de l'outil correspond à votre budget. Certains offrent des forfaits gratuits avec des fonctionnalités de base, tandis que d'autres viennent avec des options plus fantaisistes et une meilleure variété

Les 10 meilleurs outils de lien dans la bio à utiliser en 2024

Les outils de création de liens dans la bio de premier ordre que nous avons soigneusement sélectionnés pour vous vous permettront d'accroître votre influence sur les médias sociaux à la vitesse de la lumière. Nous approfondissons les avantages, les inconvénients et les prix abordables de ces outils de lien dans la bio pour vous aider à trouver celui qui correspond parfaitement à vos objectifs.

En prime, nous vous proposons une alternative très pratique. Voyons voir ! 👀

1. Linktree

Via : Arbre à liens Linktree est l'un des outils de recherche de liens les plus populaires au monde, avec plus de 40 millions d'utilisateurs. 🌏

L'outil vous permet de choisir parmi neuf thèmes prêts à l'emploi et de les peaufiner à l'aide d'un simple constructeur de pages par glisser-déposer. Cet outil de personnalisation convivial vous permet de personnaliser votre page d'atterrissage avec les couleurs, les polices et les animations de votre marque pour faire ressortir les liens importants.

Vous pouvez également explorer la bibliothèque de modèles pour des pages Linktree préconstruites avec divers styles visuels, intégrations et applications Link. Une fois que vous en avez trouvé un qui correspond à votre ambiance, jouez avec le constructeur de pages pour lui donner votre touche personnelle. 👆

Pour un marketing rationalisé, Linktree s'intègre de manière transparente à des logiciels tiers tels qu'Amazon et Mailchimp. De plus, vous pouvez incorporer l'outil Meta Pixel, qui aide à recibler les visiteurs à travers Facebook Ads, Google et Instagram (spécifiquement Instagram bio), consolidant ainsi vos efforts de marketing de manière efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Linktree

Pages Linktree personnalisables avec plusieurs liens

Programmation et hiérarchisation des liens

Animations pour mettre en valeur les liens

Analyse approfondie avec Google Analytics et Meta Pixel

Partage de liens via un code QR pour les plateformes de médias sociaux

Limites de Linktree

La version gratuite de l'outil bio de l'application pourrait utiliser plus d'options de personnalisation

Manque de fonctionnalités avancées comme les domaines personnalisés ou l'intégration de vidéos

Prix de Linktree

Free

Débutant: 4$/mois

4$/mois Pro: $7.5/mois

$7.5/mois Premium: $19.5/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (70+ reviews)

4.7/5 (70+ reviews) Capterra: 4.5/5 (80+ avis)

2. Milkshake

Via : Application Milkshake Le Milkshake fait vraiment venir tous les abonnés dans la cour ! 😉

Placée dans les favoris des artistes et des designers, elle est réputée pour sa fonctionnalité Insta website. Cet outil vous permet de créer un mini-site/une page d'atterrissage dynamique depuis votre smartphone. La page renvoie vos abonnés à consulter votre site web, votre boutique en ligne et vos canaux de médias sociaux. 📱

À l'intérieur de votre mini-site Milkshake, les abonnés peuvent balayer en toute transparence le contenu, imitant l'expérience de la navigation dans les Stories Instagram. C'est un espace idéal pour présenter vos derniers articles de blog, vidéos YouTube ou contenus Instagram, tous personnalisables avec la fonctionnalité de texte de Milkshake. Plus, vous pouvez inclure une section À propos, des détails sur l'entreprise et divers liens.

Le suivi des insights est également un jeu d'enfant : Milkshake fournit des analyses détaillées sur les clics et les affichages quotidiens ou mensuels, tout comme les analyses des stories Instagram.

Les meilleures fonctionnalités de Milkshake

Intégration avec diverses plateformes de médias sociaux

Modèles facilement personnalisables

Entièrement optimisé pour les appareils mobiles

Possibilité de lier votre portfolio de design

Fonctionnalités de l'interface basée sur des cartes

Limites de Milkshake

Vous ne pouvez créer qu'un seul compte pour ses outils de bio

Certains utilisateurs constatent des décalages lors du chargement des modèles et des aperçus

Prix de Milkshake

Gratuit

Apple: 4.9/5 (12,000+ reviews)

4.9/5 (12,000+ reviews) Google Play: 4.4/5 (21 000+ commentaires)

3\N- Elink

Via : lien elink est un outil pratique de lien dans la bio qui simplifie la création de contenu il permet de générer du trafic, de partager des ressources et de stimuler l'engagement de l'audience. Il est idéal pour les spécialistes du marketing, les équipes commerciales, les chercheurs, les indépendants et les développeurs web, car il vous permet de collaborer sur l'enregistrement du contenu, la recherche, le regroupement et le partage avec votre équipe.

Avec 50+ modèles responsive, vous pouvez facilement permuter entre les dispositions, d'une seule à plusieurs colonnes, carrousel ou grille. De plus, vous pouvez les modifier même après la publication. 🎨

Intégrez de manière transparente votre page elink sur divers sites web ou partagez-la sous forme de newsletter via des services d'e-mail. Intégrez avec Zapier pour diffuser le contenu dans 1 000+ applications populaires, et gagnez du temps en automatisant la création et la publication de contenu.

elink meilleures fonctionnalités

Collaboration simple au sein d'une équipe

Lecteur de flux RSS

Automatisation du contenu

Plus de 1 000 intégrations

Gestionnaire de signets

limites d'elink

L'interface utilisateur pourrait être améliorée

Les options de conception de l'application sont quelque peu limitées

prix elink

Free

Pro: 12 $/mois

12 $/mois Auto Pilot: 36 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4/5 (10 commentaires)

4/5 (10 commentaires) Capterra: 4.8/5 (30+ commentaires)

4. LinkPilot

Via : LinkPilot LinkPilot simplifie la création de micro-pages d'atterrissage adaptées aux plateformes de médias sociaux. Vous pouvez utiliser ces pages pour centraliser et gérer tout votre contenu, comme les vidéos, la musique et les portfolios.

LinkPilot s'intègre à Meta Pixel et Google Analytics, fournissant des informations détaillées sur les statistiques des visiteurs. Avec un peu d'aide de Meta Pixel, vous pouvez recibler les utilisateurs qui visitent vos pages ou vos liens. 🔗

En outre, la fonctionnalité de liens programmés de LinkPilot vous permet de faire coïncider précisément la publication des liens avec vos posts et contenus programmés.

Les meilleures fonctionnalités de LinkPilot

Reciblage des visiteurs

Intégration avec Google Analytics et Meta Pixel

Liens programmés

Pages bio personnalisées

Suivi avancé

Limites de LinkPilot

Pas de commentaires disponibles

Prix de LinkPilot

Indisponible en ligne

Pas de commentaires disponibles

5. Hopp par Wix

Via : Hopp par Wix Qu'il s'agisse de guider vos abonnés vers votre site web, vos profils de médias sociaux, votre boutique en ligne ou un contenu spécifique, Hopp by Wix s'assure qu'ils y arriveront en toute sécurité. 🧭

Cette plateforme offre des liens illimités, permettant une promotion transparente de tous vos contenus sans contraintes. Une fonctionnalité qui se démarque est son robuste moteur de recherche. Chaque lien ajouté à votre page Hopp devient consultable, ce qui permet aux visiteurs de trouver facilement un contenu spécifique - qu'il s'agisse de produits, de services ou de codes de réduction.

En outre, vous pouvez personnaliser et raccourcir les URL pour les aligner sur votre marque, les indexer dans votre moteur de recherche personnel Link in Bio, mettre en place des promotions automatiques et accéder à des informations sur les produits et services de Hopp l'analyse des performances .

Hopp by Wix meilleures fonctionnalités

Raccourcisseur de liens

Constructeur de mini-pages d'atterrissage

Moteur de recherche personnalisable

Divers widgets et personnalisations

Pré-rolls

Les limites de Hopp by Wix

L'UX et les flux de travail pourraient être améliorés

La variété des modèles est quelque peu limitée

Prix de Hopp by Wix

Free

Forfait Pro: $8.33/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Product Hunt: 5/5 (plus de 20 commentaires)

5/5 (plus de 20 commentaires) Trustpilot: 4/5 (moins de 10 avis)

jetez un coup d'œil sur ces produits**_

!

6. Lnk.Bio

Via : Lnk.Bio Lnk.Bio vous aide à créer des URL personnalisées, à suivre les liens et à explorer les statistiques tout en permettant la création de liens croisés sur les médias sociaux. Son esthétique reproduit l'interface utilisateur d'Instagram, tandis que ses options de personnalisation incluent divers thèmes et dispositions. 🖼️

La construction de votre page ne prend que quelques clics - ajoutez des liens et des produits en appuyant simplement sur des boutons à l'écran et en choisissant entre des dispositions en liste ou en grille. Vous pouvez intégrer des morceaux de musique, des vidéos, des photos de profil personnalisables et des arrière-plans d'image sur votre page de destination bio.

En outre, Lnk.Bio dispose d'une fonctionnalité spéciale Donation, qui permet aux abonnés de donner un pourboire aux créateurs sans imposer de frais ou de commissions.

Les meilleures fonctionnalités de Lnk.Bio

API Instagram

Pourboire gratuit

Liens illimités

URL personnelle

Différents modèles

Limites de Lnk.Bio

L'ajout de liens personnalisables peut être bénéfique

Le tableau de bord de gestion des liens peut nécessiter un peu de temps pour s'y habituer

Prix de Lnk.Bio

Free

Mini-mensuel: 0,99$/mois

0,99$/mois Mini-unique: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Une seule fois: 24,99 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (20+ reviews)

4.5/5 (20+ reviews) Google Play: 4.4/5 (200+ avis)

7. Tap Bio

Via : Tap Bio Tap Bio vous permet de personnaliser et de marquer des mini-sites web contenant tous les liens souhaités pour votre profil Instagram. Son interface conviviale excelle à transformer la navigation sur les liens en une expérience Instagram-like.

La création de votre mini-site est aussi simple que l'ajout de Cartes. Ces Cartes travaillent comme les stories Instagram, permettant aux utilisateurs de swiper entre elles de gauche à droite. Chaque Carte peut présenter plusieurs liens tout en conservant un seul appel à l'action, ce qui rend plus probable l'engagement des abonnés. 📢

Vous pouvez suivre des statistiques détaillées comme le nombre de visiteurs et de suivis pour chaque carte. De plus, vous pouvez recibler les cliqueurs de liens avec des publicités à travers Facebook, Instagram et Google, en élargissant votre portée efficacement.

Tap Bio meilleures fonctionnalités

Des cartes qui ressemblent à des histoires Instagram

Flux dynamiques

Statistiques et suivi des liens

Reciblage

Mini-sites web personnalisables

Limites de Tap Bio

Le paiement par crypto n'est pas disponible

Il n'y a pas d'option pour le public de faire un don ou de donner un pourboire

Prix de Tap Bio

Basic: Gratuit

Gratuit Argent: 5$/mois

5$/mois Or: 12$/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Chasse au produit: 4.4/5 (moins de 10 avis)

8. Boutique Stan

Via : Magasin Stan Stan Store n'est pas seulement un outil de lien dans la bio - il sert de hub de commerce électronique, permettant aux créateurs de vendre des produits numériques, d'héberger des cours en ligne, de recueillir des inscriptions par e-mail et de planifier des réunions.

L'interface conviviale de Stan Store avec un éditeur drag-and-drop facilite l'ajout de produits avec zéro besoin de code ce qui en fait un excellent choix pour les débutants. Vous pouvez facilement voir des sections séparées pour le suivi des revenus qui présente les ventes de produits, les inscriptions aux e-mails et les rendez-vous.

La cerise sur le gâteau ? Vous pouvez créer plusieurs boutiques Stan, mais chacune doit avoir sa propre adresse e-mail. Cette flexibilité est particulièrement utile si vous gérez plusieurs entreprises ou si vous vous adressez à des publics divers. 🍒

Les meilleures fonctionnalités de Stan Store

Interface glisser-déposer

Pas de code nécessaire

Suivi des revenus

Vente de produits facile

Possibilité de créer plusieurs boutiques

Limites de Stan Store

Les utilisateurs ne peuvent pas ajouter manuellement des clients sans demander de paiement

Il n'y a pas d'option pour personnaliser l'intervalle de dates lors de la vérification des analyses

Prix de Stan Store

Creator: 29$/mois

29$/mois Créateur Pro: 99$/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Trust Pilot: 4.9/5 (150+ reviews)

9. Linkin.bio

Via : Linkin.bio Linkin.bio by Later fonctionne comme une mini page web intégrée de manière transparente à vos profils Instagram et TikTok, transformant votre contenu en liens cliquables et shoppables. Il vous permet de créer votre page personnalisée, de déposer le lien dans votre bio et d'ouvrir des opportunités pour vos abonnés d'explorer davantage sur vous, vos produits et votre marque.

Cet outil aux nombreuses fonctionnalités ne se limite pas à la création d'une page web : il s'agit d'un atout pour augmenter le trafic. Avec lié.bio, vous pouvez présenter des fonctionnalités, créer un lien vers votre site web, partager des articles de blog ou diriger les utilisateurs vers votre boutique en ligne.

L'intégration transparente de Linkin.bio au design d'Instagram favorise une expérience utilisateur fluide. De plus, si vous avez un entreprise de commerce électronique , l'outil s'intègre à Shopify, permettant la vente directe de produits depuis votre page. 💰

Les meilleures fonctionnalités de Linkin.bio

Widget de bannière en vedette pour mettre en évidence les liens importants

Postes programmés sur les médias sociaux

Liens illimités

Blocs de contenu avec jusqu'à cinq liens par message

Analyse avancée pour le suivi des performances des liens

Limites de Linkin.bio

La section analytique pourrait être plus détaillée

Certaines fonctionnalités pourraient être plus efficaces

Prix de Linkin.bio

Démarrage: $16.67/mois par utilisateur

$16.67/mois par utilisateur Croissance: $30/mois pour trois utilisateurs

$30/mois pour trois utilisateurs Avancé: $53.33/mois pour six utilisateurs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (300+ avis)

4.5/5 (300+ avis) Getapp: 4.4/5 (300+ avis)

10. Sked Lien

Via : Lien Sked Sked Link, une partie de l'Instagram outil de planification Sked Social, vous donne les moyens de créer une page d'atterrissage remplie de liens vers tout votre contenu. Grâce à sa fonctionnalité de galerie, les utilisateurs peuvent rapidement puiser dans le lien de votre bio Instagram une fois que vos posts sont mis en ligne pour explorer ou acheter sur votre site web. 💻

Les pages liées à Sked Link sont optimisées pour un chargement rapide comme l'éclair, offrant une expérience fluide aux visiteurs et boostant les discussions.

L'outil ajoute automatiquement des étiquettes UTM (Urchin Tracking Module) pour Google Analytics, vous permettant de voir comment vos abonnés Instagram s'engagent et convertissent. Il s'intègre également à Meta Pixel, ce qui vous permet de recibler les utilisateurs qui ont déjà consulté votre lien.

Sked Link meilleures fonctionnalités

Capacité illimitée de liens

Programmation des publications sur les médias sociaux

Intégration avec Meta Pixel et Google Analytics

Analyse détaillée

Suivi des liens UTM

Limites de Sked Link

Pas de forfait Free

Relativement cher

Prix de Sked Link

**Les principes de base : 25 $/mois

Essentiels: 74 $/mois

74 $/mois Professionnel: 133$/mois

133$/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.1/5 (40+ commentaires)

4.1/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (70+ avis)

Autres outils de médias sociaux

Bien que de nombreux outils de lien dans la bio se concentrent sur le stockage d'innombrables liens sur des pages personnalisées pour le partage sur des plateformes comme Instagram et Facebook, les plateformes de gestion de projet comme ClickUp vont encore plus loin !

ClickUp propose des outils d'écriture IA, conviviaux, etc calendriers marketing et un grand nombre de modèles que vous pouvez adapter à vos besoins flux de travail des médias sociaux . Découvrons comment ClickUp peut booster votre présence en ligne et gestion de projet de médias sociaux avec un minimum d'effort ! 💖

Utiliser l'IA assistant d'écriture dans ClickUp pour générer des articles de blog, trouver des idées, rédiger des e-mails, etc

ClickUp n'est pas une plateforme de gestion de projet comme les autres, c'est un outil puissant pour la gestion de projets équipes marketing , les créateurs de contenu, les blogueurs et les influenceurs qui cherchent à optimiser leur présence en ligne et leur rationaliser la création de contenu . ✨

Vous êtes à la recherche d'inspiration pour un article de blog ou vous souhaitez apporter une touche professionnelle à votre e-mail ? Les ClickUp AI est un assistant d'écriture qui intervient en tant qu'acolyte convivial et en tant qu'outil d'aide à la rédaction outil d'IA pour les médias sociaux qui propose des invitations spécifiques à un rôle pour améliorer la qualité du contenu, tout en économisant du temps.

Cet outil d'Outils d'IA est idéal pour : les messages d'encouragement spécifiques à un rôle, tout en gagnant du temps

Trouver des idées de blog

Rédiger des légendes pour les médias sociaux

Résumer des textes

Réussir une communication par e-mail

Structurer l'agenda des réunions

Vous vous sentez désorganisé dans votre travail ? Documents ClickUp est votre ultime outil d'organisation -parfait pour l'idéation, l'ébauche et l'élaboration de stratégies de contenu. Qu'il s'agisse de scénariser des vidéos, de rédiger des articles de blog ou d'orchestrer des campagnes sur les médias sociaux, Docs assure une processus de création de contenu structuré .

Restez organisé dans l'affichage Calendrier, planifiez vos tâches par glisser-déposer et suivez vos objectifs en toute simplicité grâce à ClickUp

Pour les influenceurs en herbe qui diagramment leur parcours, l'application Affichage du Calendrier ClickUp sert d'étoile directrice ! Il facilite l'organisation, le forfait et la planification l'optimisation des stratégies de contenu tout en s'adaptant à l'évolution des tendances et des préférences du public. 👍

Affichez votre calendrier du contenu par jour, par semaine ou par mois pour forfaiter méticuleusement les téléchargements. Vous pouvez filtrer les tâches pour mettre en évidence certaines d'entre elles et programmer instantanément les téléchargements de contenu en les faisant glisser et en les déposant sur votre calendrier.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

Un surplus de fonctionnalités peut sembler insurmontable pour les nouveaux utilisateurs

Des retards de chargement peuvent parfois se produire

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail par mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ commentaires)

Améliorez votre présence en ligne avec des outils puissants de liens dans la bio

Découvrir la méthode idéale pour partager votre contenu avec les abonnés peut être un défi, mais notre liste soigneusement sélectionnée des 10 meilleurs outils de lien dans la bio devrait faire l'affaire.

Une fois que vous aurez réduit votre choix, pensez à d'essayer ClickUp gratuitement ! Il se distingue comme une solution tout compris, excellant dans l'optimisation du contenu, le forfait de communication , un marketing simplifié grâce aux outils d'IA , et la personnalisation grâce à un tableau de modèles préconçus.

Rejoignez ClickUp pour que votre voyage d'influenceur se déroule en douceur ! ⛵