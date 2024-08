10 modèles gratuits de compte de résultat pour simplifier les processus comptables de votre entreprise

Être comptable, c'est aimer les chiffres, mais les chiffres ne vous aiment pas toujours en retour.

Qu'il s'agisse de passer des nuits blanches à équilibrer les comptes de l'entreprise ou de regarder sans cesse des feuilles de calcul pour comprendre pourquoi les chiffres de votre compte de résultat ne correspondent pas tout à fait, ce travail peut parfois être une véritable gageure !

Heureusement, les modèles de compte de résultat peuvent aider les équipes financières à gérer leurs tâches plus efficacement. Ces documents préformatés fonctionnent comme un stéthoscope permettant d'évaluer la santé financière de votre entreprise - en écoutant les battements de cœur de vos opérations et en résumant les coûts, les recettes et les dépenses actuels ou prévus au cours d'une période comptable.

Restez avec nous pour découvrir comment maintenir votre entreprise en vie et prospérer grâce à 10 modèles de compte de résultat de qualité supérieure dédiés aux super-héros de la comptabilité ! 🦸

Qu'est-ce qu'un modèle de compte de résultat ?

Un modèle de compte de résultat est accompagné d'un compte de résultat pro forma qui simplifie la création de projections financières et l'analyse de la croissance d'une année sur l'autre. Il fournit un aperçu complet de la santé financière de l'entreprise grâce à des éléments tels que :

Les recettes ou les flux de ventes

Les dépenses fixes (comme le loyer)

Les dépenses récurrentes (comme les factures de services publics)

La dépréciation

Coût des marchandises vendues (COGS)

Provisions pour impôts et créances douteuses

Bénéfices bruts et nets

Un compte de résultat ou un modèle simplifie l'établissement de rapports et l'analyse en fournissant un format normalisé qui garantit la cohérence du calcul et du suivi des données financières.

Les parties prenantes peuvent ainsi évaluer rapidement les performances financières de l'entreprise sans avoir à créer des feuilles de calcul complexes garder une longueur d'avance sur la concurrence et maintenir des activités durables.

Voyez le travail de vos équipes en un coup d'œil en suivant ou en catégorisant les progrès globaux dans les tableaux de bord ClickUp

Ces modèles s'adressent aux entreprises de toutes tailles, des startups aux grandes sociétés. Vous pouvez ajuster le document pour des rapports mensuels, annuels ou des rapports d'activité rapports d'activité trimestriels vous permettant de comparer les données, de repérer les tendances en matière de revenus et de dépenses, et de prendre des décisions éclairées pour développer votre entreprise. 🌱

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de compte de résultat ?

Un modèle de compte de résultat de qualité peut jouer un rôle majeur dans la prise de décisions telles que le feu vert ou l'arrêt d'investissements et d'opérations. En raison de l'importance des enjeux, il doit être.. :

complet : Il doit couvrir les sources de revenus et les types de dépenses pertinents et fournir une image fiable des performances financières de l'entreprise Cohérent sur le plan visuel : Le modèle de compte de résultat doit être bien structuré et facile à parcourir, avec des options permettant d'inclure des graphiques et des tableaux pour aider à repérer les tendances et à comprendre les données d'un seul coup d'œil personnalisable : Chaque entreprise est unique, c'est pourquoi le modèle doit pouvoir être personnalisé pour s'adapter à vos activités spécifiques Convivialité : Même les personnes qui n'ont pas de connaissances en finance doivent pouvoir utiliser et suivre le modèle. Les invites ou les espaces réservés qui rendent le modèle plus facile à utiliser sont les suivantsla saisie de données sont souhaitables convivialité pour l'analyse : Au-delà de l'enregistrement des chiffres, un bon modèle devrait vous aider àcalculer les indicateurs clés de performance (ICP) comme la marge bénéficiaire brute oule retour sur investissement (ROI) sur le coût de la main-d'œuvre partageable : Le modèle de compte de résultat doit être compatible avec les modèles suivantsles tableurs courants comme Microsoft Excel ou Google Sheets pour faciliter l'utilisation et le partage

10 modèles gratuits de comptes de résultat pour créer des comptes de résultat solides

Notre liste des 10 meilleurs modèles GRATUITS de compte de résultat en ClickUp et Excel impressionner vos comptables et vos équipes comptables ! Explorons les cas d'utilisation de chacun d'entre eux. 💸

1. Modèle de grand livre ClickUp

Modèle de grand livre ClickUp

Avec le Modèle de grand livre ClickUp grâce à ce modèle, vous disposez d'un assistant financier personnel qui suit non seulement vos comptes de résultats, mais aussi l'ensemble des comptes de votre entreprise ! 🤩

Ce modèle intuitif et convivial vous aide à tenir des registres financiers précis de vos postes de débit et de crédit et de vos flux de trésorerie afin que vous contrôliez toujours d'où vient et où va votre argent.

Le modèle de pertes et profits présente des caractéristiques taillées Champs personnalisés pour enregistrer des attributs de transaction tels que Titre du compte, Type du compte, Date de la transaction, Reçu, Numéro d'entrée, Débit, Crédit, DrCr, et Type d'écriture de journal. Une fois les transactions enregistrées, vous pouvez utiliser automatiquement les quatre vues principales du document pour générer différents états financiers.

Si vous souhaitez générer un tableau de bord financier, utilisez la vue Tableau des pertes et profits. Elle visualise vos recettes, dépenses et bénéfices sur la base des transactions enregistrées, ce qui vous permet d'avoir une vision en temps réel de votre situation. Vous pouvez suivre et reclasser les éléments du rapport en les faisant simplement glisser sur le tableau.

De même, la vue Balance Sheets Board affiche automatiquement tous vos actifs, passifs et capitaux propres. Cette vue permet d'accélérer le processus de rapprochement des comptes et d'assurer la cohérence de vos enregistrements.

La vue Grand livre et Transaction Les vues en liste sont parfaites pour suivre les transactions quotidiennes regroupées par titre de compte ou tout autre paramètre, ce qui vous permet de modifier ou de mettre à jour rapidement des champs spécifiques. Télécharger ce modèle

2. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Vous devez comparer les données budgétées et les données réelles pour mesurer les profits ou les pertes. Cependant, le suivi du budget et le reporting entre les différentes périodes comptables prend souvent beaucoup de temps. C'est là que l'outil Modèle de rapport budgétaire ClickUp peut changer la donne. 🤑

L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce modèle est la présence de sections préétablies couvrant cinq aspects financiers clés :

Bénéfices et pertes : Une section dédiée pour détailler les revenus et les marges prévus et réels Ventilation des ventes : Présente une ventilation de vos ventes (réelles et cibles) dans des régions distinctes Dépenses : Permet de classer et de comparer les dépenses opérationnelles par rapport aux valeurs budgétées Bilan : Affiche l'écart entre les recettes et les dépenses Résumé concurrentiel: Permet de comparer votre chiffre d'affaires et votre part de marché à ceux des principales marques concurrentes

Cette structure systématique vous aide à planifier vos dépenses et vos investissements fixer des objectifs pour les performances futures . Le modèle est fourni avec un graphique à barres par défaut pour l'affichage des données financières sur plusieurs périodes, mais vous pouvez également ajouter des graphiques personnalisés.

Vous trouverez deux sections essentielles pour le suivi et l'analyse financière : la section Performance du mois en cours vous permet de détailler méticuleusement les revenus et les dépenses encourus par votre entreprise au cours du mois en cours, offrant ainsi un instantané en temps réel de votre performance financière. Quant à la section Performance annuelle, elle permet d'analyser les performances de votre entreprise sur l'ensemble de l'année. Télécharger ce modèle

3. Modèle de suivi des ventes ClickUp

Modèle de suivi des ventes ClickUp

Améliorez les capacités de prise de décision de vos équipes de vente avec le modèle de suivi des ventes ClickUp Modèle de suivi des ventes ClickUp . Son éventail de fonctionnalités vous donne le pouvoir de surveiller de près votre processus de vente et de prendre des mesures pour atteindre les objectifs de profit ! 🥇

Pour commencer à utiliser ce modèle, vous devez d'abord définir les produits ou services que vous proposez à la vente. Utilisez les Champs personnalisés pour saisir un large éventail de données, depuis les frais d'expédition et les coûts unitaires jusqu'au type de produit et aux numéros de retour. Définissez votre Bénéfice cible et votre Marge bénéficiaire pour commencer à suivre la rentabilité des ventes réalisées au fur et à mesure.

Des statuts personnalisés tels que Terminé, Objectif atteint, Objectif non atteint, Non commencé et En cours vous aident à superviser vos opérations pour optimiser votre pipeline de vente .

Utilisez la vue Statut des ventes par liste de produits pour organiser et analyser vos données de vente par type de produit. La vue Volume des ventes par mois est essentiellement similaire à la précédente, à la différence près qu'elle organise vos données par mois à l'aide d'un champ déroulant.

Pour un aperçu plus complet, vous pouvez également explorer la vue Tableau de suivi des ventes, qui présente vos chiffres de vente globaux dans un format tabulaire pratique. Utilisation Objectifs de ClickUp pour définir des indicateurs de vente tels que le coût par vente, le chiffre d'affaires et la valeur de la durée de vie du client, et des tableaux de bord en temps réel pour les suivre. Télécharger ce modèle

4. Modèle de rapport mensuel des ventes ClickUp

Modèle de rapport mensuel des ventes ClickUp

Le Modèle de rapport mensuel des ventes ClickUp fournit une solution rationalisée pour transmettre des informations telles que les quotas de vente, les dépenses et les profits/pertes, servant d'enregistrement complet de la performance individuelle de chaque vendeur. Il est idéal pour les équipes qui dépendent fortement des appels à froid et des suivis, car il permet de

Il permet de visualiser les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de vente mensuels

Il met en évidence les domaines d'amélioration et les processus déficitaires

Permet de capitaliser plus rapidement sur les pistes rentables

Supposons que vous vous occupiez d'une équipe de vente chargée d'appeler à froid des clients potentiels pour leur présenter votre produit logiciel d'embauche -Ce modèle peut être une ressource précieuse à bien des égards. Vous pouvez utiliser la section Top Sales Performers pour mettre en valeur les personnes exceptionnelles qui ont atteint un taux de conversion mensuel élevé.

Cela permettrait non seulement de susciter un sentiment de reconnaissance, mais aussi d'aider votre équipe à analyser les meilleures pratiques qui ont contribué à l'atteinte de l'objectif.

La section Taux de conversion par semaine vous permet de suivre systématiquement les performances hebdomadaires. Par exemple, un taux de conversion de 10 % la première semaine et de 8 % la deuxième semaine vous aidera à identifier et à corriger les causes de cette baisse.

Le Résumé du taux de conversion fournit généralement un bref aperçu informatif de l'évolution des ventes sur des périodes plus courtes, révélant des tendances positives ou négatives. Vous pouvez ajouter des graphiques et des tableaux pour visualiser les informations et les rendre plus compréhensibles. Télécharger ce modèle

5. Modèle de comptes fournisseurs ClickUp

Modèle de comptes créditeurs ClickUp

Les processus de comptabilité fournisseurs mal gérés peuvent facilement se transformer en un cauchemar d'Halloween qui fait froid dans le dos, avec des traces écrites manquantes et des entrées de données bâclées. Les Modèle de comptabilité fournisseurs ClickUp fournit une solution élégamment simple pour gérer les enregistrements de factures et suivre les paiements avec finesse, en veillant à ce que votre hygiène de conformité ne soit pas un miroir aux alouettes. 🎃

Ajoutez des détails à vos dettes en utilisant des champs personnalisés pour des attributs tels que solde restant, montant de la facture, date d'échéance du paiement initial, date d'échéance du solde total, paiement final, type de paiement, email, et conditions de paiement.

Mais si vous voulez vraiment utiliser ce modèle de compte de résultat comme un pro, tirez parti de ses trois vues uniques pour obtenir des données de paiement pratiques pour vos comptes de résultat. Par exemple :

Vue Liste des comptes à payer : Regroupe les factures par Statut (Facture reçue, Routage, Vérification, et Complet), offrant une vue d'ensemble claire de l'avancement de chaque facture Vue du tableau des types de paiement : Catégorise les factures par Type de paiement, ce qui simplifie l'identification des différents modes de paiement Vue du tableau du processus de paiement : Offre une image détaillée de toutes les factures, en les regroupant par Statut et Priorité, tandis que la vue Tableau de processus de paiement offre une vue d'ensemble de toutes les facturesTableau Kanban présente les factures sous forme de cartes

Et ce n'est pas tout !

La fonctionnalité interactive du tableau Kanban permet de cliquer sur des cartes individuelles pour accéder à des informations sur chaque facture, ajouter des notes et joindre des fichiers. La mise à jour de l'état des paiements par simple glisser-déposer des cartes sur le tableau rationalise le processus de gestion des obligations financières et des dépenses de l'entreprise. Télécharger ce modèle

6. Modèle de rapport de dépenses ClickUp

Modèle de rapport de dépenses ClickUp

Les chargés de clientèle surchargés ont besoin d'un outil simple mais incroyablement efficace pour rédiger des notes de frais précises Modèle de note de frais ClickUp . Ce modèle est pré-équipé d'un formatage standard, de bannières et de styles, ce qui rend le processus d'élaboration et de partage des rapports de dépenses plus facile notes de frais plus conviviale que jamais. 🤓

L'interface intuitive du modèle permet un suivi polyvalent des dépenses, qu'il s'agisse d'enregistrer les dépenses d'un service, les frais de fonctionnement ou les factures d'un entrepreneur. Vous trouverez des sections complètes pour spécifier les détails des frais généraux, comme le ou les membres de l'équipe concernés, le budget attribué et les chefs de dépenses, ce qui garantit que tous les frais liés à une équipe ou à un projet particulier sont minutieusement documentés.

La section Répartition des dépenses comporte un tableau dans lequel vous pouvez dresser la liste des dépenses, y compris la date, la description et les sous-catégories telles que la nourriture et les voyages. Pour répondre aux exigences de conformité, vous pouvez inclure des photos des reçus et fournir des descriptions directement dans le modèle. Une fois le rapport terminé, un espace final est prévu pour que les examinateurs approuvent et signent le document.

Ce modèle de compte de résultat est souvent utilisé par les équipes de planification budgétaire pour élaborer des rapports sur les estimations de dépenses, ce qui permet ensuite d'établir des projections de bénéfices. Télécharger ce modèle

7. Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

Suivez vos revenus, vos dépenses et vos profits et pertes de manière transparente avec le modèle de rapport d'analyse financière ClickUp Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp . Il s'agit de la magie de l'analyse financière des feuilles de calcul préétablies pour simplifier les tâches épuisantes telles que la saisie de données financières et le suivi des modifications sans effort.

Les aides visuelles du modèle fournissent des instantanés de l'analyse des flux de trésorerie, des ratios de liquidité, des bilans et des ratios d'endettement, ce qui rend le tout plus accessible, même pour les personnes qui ne s'occupent pas de finances. 💵

Lancez le modèle et fournissez les informations essentielles sur votre entreprise, y compris votre logo, l'adresse de votre entreprise et vos coordonnées. Ensuite, tissez un récit d'informations financières à l'aide de graphiques et de tableaux captivants sous l'égide de Investment Essentials.

Les sections Valorisation et Analyse des risques vous permettent d'ajouter des données offrant un aperçu approfondi de la situation financière de l'entreprise. Enfin, terminez votre analyse financière par une section Résultats détaillés, dans laquelle vous pouvez proposer des idées, des conseils pour l'amélioration et une Récapitulation rapide de tout ce qui a été dit.

Grâce à des paramètres d'autorisation personnalisés, vous contrôlez totalement qui peut jeter un coup d'œil aux données sensibles de votre entreprise et s'il peut les modifier ou simplement les observer depuis les coulisses.

Ce modèle peut également être utilisé pour :

Comparer des portefeuilles d'investissement sur la base de la rentabilité

Trouver des lacunes dans les performances des entreprises par rapport aux normes de l'industrie

Identifier les possibilités de réduction des coûts Télécharger ce modèle ### 8. Modèle Excel de pertes et profits par CorporateFinanceInstitute

Après avoir téléchargé le fichier, vous pouvez rapidement saisir les informations relatives à votre entreprise dans les cellules de couleur bleue désignées et opter pour un relevé mensuel ou annuel

Si vous souhaitez créer un compte de résultat sur une feuille de calcul, le modèle de compte de résultat Excel de CorporateFinanceInstitute est la solution. Ce document prend en charge à la fois les déclarations mensuelles et les déclarations annuelles déclarations annuelles .

Après avoir téléchargé ce fichier, vous pouvez commencer à saisir des données financières dans les cellules prévues à cet effet. Le modèle couvre les rubriques de dépenses et de recettes habituelles. Il vous suffit de remplacer les informations contenues dans les cellules dont les chiffres sont colorés en bleu par des données réelles. Les cellules dont les chiffres sont colorés en arrière-plan contiennent des formules codées en dur, que vous devez revérifier pour vous assurer que les calculs finaux ont un sens.

Vous avez la possibilité de créer un rapport fiscal annuel normal ou une version intermédiaire depuis le début de l'année. Une fois que vous avez terminé, enregistrez le fichier en tant que document Excel ou PDF, et le tour est joué. Télécharger ce modèle

9. Modèle Excel de compte de résultat par SpreadsheetPage

Cet état financier montre la santé financière d'une entreprise, qu'elle ait réalisé un bénéfice ou subi une perte au cours d'une période donnée

Le modèle de compte de résultat Excel de SpreadsheetPage est un document pré-conçu pratique pour rédiger les rapports financiers d'une entreprise. Il s'agit d'un état financier sans fioritures utilisé pour enregistrer les données d'un cycle comptable spécifique et illustrer de manière exhaustive la santé financière de votre entreprise en révélant son revenu net ou sa perte.

Il englobe les éléments clés des profits et des pertes, tels que :

Le chiffre d'affaires

Le coût des ventes (par le biais de l'état des stocks)

Frais d'exploitation

Remises et provisions

Charges fiscales

Bien que ce modèle constitue une base solide, vous devrez saisir manuellement les résumés des transactions dans le relevé. Il offre la flexibilité de définir des noms de catégories par le biais de codes de comptes dans la feuille de calcul du plan comptable, ce qui permet aux utilisateurs de créer des rapports sur mesure. 🧾 Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de compte de résultat par ExcelDataPro

En insérant sans effort vos données financières dans les cellules équipées de formules prédéfinies, il calcule automatiquement le bénéfice ou la perte de votre entreprise

Le modèle de compte de résultat Excel coloré d'ExcelDataPro est une ressource prête à l'emploi dans Excel, Google Sheets et OpenOffice Calc, conçue pour vous aider à préparer des comptes de résultat détaillés en un clin d'œil.

Ce modèle adaptable peut résumer les données financières de votre entreprise pour des périodes trimestrielles, annuelles ou mensuelles. Il vous suffit de saisir vos données financières dans les cellules à l'aide de formules prédéfinies pour obtenir les chiffres des bénéfices ou des pertes de votre entreprise.

Le modèle est judicieusement organisé en trois sections. Dans la section Revenus, vous pouvez saisir des sources de revenus telles que Revenus des ventes, Revenus des services et Revenus des intérêts. Dans la section Dépenses, dressez la liste de tous les coûts de votre entreprise, qu'il s'agisse de la publicité, des frais de vente, des services publics, des dépenses des employés, etc. Utilisez la section Résumé et impôts pour donner un aperçu du Bénéfice brut avant impôts et de l'Impôt sur le revenu, pour aboutir au Revenu net.

Avant d'utiliser le modèle, assurez-vous que son format et ses formules sont compatibles avec les réglementations en vigueur dans votre pays. Télécharger ce modèle

Devenez un gourou de la finance avec les meilleurs modèles de compte de résultat

Les comptes de résultat et les modèles ne sont pas seulement des outils financiers : ils sont le sérum de vérité de votre entreprise. Chaque mise à jour vous donne une vue plus claire de l'impact de vos décisions sur les résultats. Cette prise de conscience vous pousse à rechercher des solutions innovantes et à rationaliser vos opérations pour une rentabilité optimale.

Si vous êtes à la recherche de plus de modèles pour la finance et la comptabilité , explorez le site ClickUp's Bibliothèque de modèles . La plate-forme s'intègre à plusieurs solutions logicielles de comptabilité, ce qui vous permet de maintenir des wikis internes complets pour rationaliser les informations financières. 💖