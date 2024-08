10 Meilleures alternatives à Wix en 2024 (Critiques & ; Prix)

Wix est un outil gratuit d'hébergement et de construction de sites web. Les utilisateurs adorent ses fonctions et son prix, ce qui en fait une excellente option pour les propriétaires de petites entreprises et les sociétés dont le budget est limité.

Mais Wix n'est pas le meilleur outil pour toutes les entreprises. Conçu pour les personnes à la recherche d'options simples et peu coûteuses pour créer des sites web, il est limité à une poignée de modèles. Il est donc plus difficile de faire sortir votre site du lot et de créer un site personnalisé doté de fonctionnalités avancées.

Heureusement, Wix n'est pas votre seule option en matière de création de sites web. 👀

Nous vous présentons ici 10 des meilleures alternatives à Wix. Nous couvrirons tout, des prix et évaluations aux fonctionnalités et limites, afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vos besoins.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans Wix Alternatives ?

Toutes les alternatives à Wix ne sont pas identiques. Certaines adoptent une approche similaire, offrant des services de base que tout le monde peut utiliser. D'autres visent à fournir une personnalisation accrue, nécessitant certaines connaissances en matière de code ou une courbe d'apprentissage pour maîtriser les fonctionnalités avancées. 💪

La meilleure alternative Wix a besoin :

Des fonctionnalités de commerce électronique : Si vous gérez une plateforme de commerce électronique ou des boutiques en ligne, vous aurez besoin d'un constructeur de sites Web qui inclut le traitement des paiements et d'autres outils de commerce électronique

: Si vous gérez une plateforme de commerce électronique ou des boutiques en ligne, vous aurez besoin d'un constructeur de sites Web qui inclut le traitement des paiements et d'autres outils de commerce électronique Fonctionnalité de glisser-déposer : De nombreux constructeurs de sites Web sont dotés d'un outil de glisser-déposer, ce qui permet aux indépendants et aux débutants de déplacer facilement les sections et de construire une page Web visuellement étonnante et attrayante

De nombreux constructeurs de sites Web sont dotés d'un outil de glisser-déposer, ce qui permet aux indépendants et aux débutants de déplacer facilement les sections et de construire une page Web visuellement étonnante et attrayante Tutoriels et assistance client : Si vous êtes un blogueur débutant, recherchez des alternatives à Wix qui incluent des tutoriels pour rendre le processus plus rapide

Si vous êtes un blogueur débutant, recherchez des alternatives à Wix qui incluent des tutoriels pour rendre le processus plus rapide Les forfaits : Les constructeurs de sites web peuvent coûter cher, surtout avec les modules complémentaires comme les plugins, les domaines personnalisés et l'hébergement web. Choisissez un outil qui propose plusieurs forfaits afin de pouvoir en choisir un qui corresponde à votre budget

Les constructeurs de sites web peuvent coûter cher, surtout avec les modules complémentaires comme les plugins, les domaines personnalisés et l'hébergement web. Choisissez un outil qui propose plusieurs forfaits afin de pouvoir en choisir un qui corresponde à votre budget Outils d'analyse : Certaines alternatives à Wix incluent des outils de vente, de rapports et de référencement pour vous aider à construire de meilleurs sites Web afin de favoriser les discussions

Les 10 meilleures alternatives à Wix à utiliser en 2024

Prêt à découvrir une alternative à Wix ? Vous trouverez ici une liste des meilleurs outils de création de sites Web, solutions e-commerce et logiciels personnalisables pour créer le site de vos rêves. 🤩

1. WordPress

via WordPress WordPress est l'un des meilleurs constructeurs de sites web. C'est l'une des plateformes les plus personnalisables, offrant des milliers de plugins pour créer des sites qui font tout, depuis le chargement de plans et la gestion des paiements jusqu'au suivi des analyses. Les outils d'hébergement et de création de sites WordPress vous permettent de gérer la conception de sites web dans un seul espace pratique.

WordPress meilleures fonctionnalités

Les plugins et les widgets offrent des milliers d'options de personnalisation et d'évolutivité pour des choses telles que la gestion des stocks, le marketing par e-mail et le référencement

Les sauvegardes protègent votre travail, qu'il s'agisse d'articles de blog ou d'anciennes versions de votre site, afin que vous ne perdiez jamais tout, même en cas d'erreur

Personnalisation totale avec CSS, HTML, et un éditeur drag-and-drop qui vous permet de construire un codage personnalisé ou d'utiliser des modèles pour donner vie à des sites

De nombreux modèles de sites Web WordPress sont livrés avec des boutiques de commerce électronique, ce qui facilite le traitement des paiements et des équipes commerciales directement sur votre site

5% du temps de l'entreprise est consacré au développement de la communauté de code gratuit et open-source sur WordPress

WordPress limites

Le constructeur de site web gratuit a des fonctionnalités limitées

Les fonctions sont nombreuses et il faut beaucoup de temps pour apprendre à tout utiliser

WordPress Tarification

Free

Personnelle : 9$/mois

: 9$/mois **Premium : 18 $/mois

Business : 40 $/mois

: 40 $/mois Commerce : 70 $/mois

: 70 $/mois Enterprise : A partir de 25 000 $ par an

G2 : 4.4/5 (8 600+ commentaires)

: 4.4/5 (8 600+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (14 700+ commentaires)

2. Shopify

via Shopify Shopify est un système de gestion de contenu et un outil de commerce électronique vers lequel les entrepreneurs et les entreprises se tournent pour la construction de sites Web et le traitement des paiements. Le populaire constructeur de sites Web offre des vitrines en ligne, des transactions flexibles sur le point de vente et des outils à entonnoir complet pour stimuler les ventes sur les sites de commerce électronique. 💰

Shopify meilleures fonctionnalités

Plusieurs passerelles de paiement facilitent la gestion de tout, des frais de transaction aux procédures de paiement personnalisées

Intégrations avec des applications d'entreprise,logiciels de marketinget les équipes commerciales vous permettent d'étendre votre portée, d'accroître l'engagement et de favoriser les discussions

Gérez les stocks et les ressources pour mettre à jour instantanément votre site Web avec les disponibilités de dernière minute

Des milliers de thèmes et plus de 8 000 applications et options de noms de domaine personnalisés signifient que votre site web est sûr d'être unique

Shopify limitations

Avec des options de personnalisation étendues, il y a une courbe d'apprentissage pour commencer

Les forfaits premium deviennent rapidement onéreux

Shopify prix

Basique : 39 $/mois

: 39 $/mois Shopify : 105 $/mois

: 105 $/mois Avancé : 399 $/mois

G2 : 4.4/5 (4 400+ avis)

: 4.4/5 (4 400+ avis) Capterra : 4.5/5 (6 200+ avis)

3. Squarespace

via Espace virtuel (Squarespace) Squarespace est un constructeur de sites Web de renommée mondiale auquel font confiance les grandes marques qui créent des sites Web de commerce électronique et les propriétaires de petites entreprises qui se lancent. Utilisez-le pour prendre des rendez-vous, vendre des produits ou fournir des prestataires dans un large intervalle d'industries. Des campagnes d'e-mail et des outils sociaux intégrés assistent vos efforts de création de site Web en élargissant votre portée et en développant votre marque.

Squarespace meilleures fonctionnalités

Filtrez parmi des dizaines de modèles par industrie, catégorie ou style pour commencer à créer un site en quelques minutes - ou créez des modèles personnalisés pour une approche unique

Les fonctionnalités de commerce électronique, y compris le traitement des paiements, les pages de paiement et les outils d'expédition et de traitement des commandes en coulisses, permettent de faire fonctionner les choses en douceur

Des outils de planification et de Calendrier intégrés permettent aux propriétaires d'entreprises de prendre des rendez-vous et de proposer des services

Les outils de marketing et de référencement comprennent des intégrations de médias sociaux pour s'engager avec les clients et optimiser la sensibilisation

Espace carré limites

Moins d'options de traitement des paiements par rapport aux concurrents

Les transactions au point de vente peuvent avoir des ratés et vous ne pouvez pas activer les équipes commerciales multidevises

Squarespace prix

Particulier : 23 $/mois

: 23 $/mois Business : 33$/mois

: 33$/mois Commerce Basic : 36$/mois

: 36$/mois Commerce avancé : 65$/mois

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2,800+ commentaires)

4. Weebly

via Weebly Weebly - une plateforme de commerce électronique proposée par Square - est un outil de conception de sites Web convivial pour les débutants, doté d'une application mobile permettant de créer des sites même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau. Weebly est idéal pour les startups occupées qui cherchent un moyen rapide de lancer des sites ou les entreprises qui veulent une optimisation simple des pages web existantes. La facilité d'utilisation signifie que toute personne disposant d'une permission peut sauter dedans, créer et lancer des pages d'atterrissage à une vitesse record. 📈

Weebly meilleures fonctionnalités

L'hébergement de domaine gratuit pour les sous-domaines offre une entrée de gamme pour les débutants qui explorent la possibilité d'avoir leur propre site web

Les thèmes créés par des designers donnent un aspect professionnel à n'importe quel site Web

Le constructeur par glisser-déposer est facile à utiliser pour tout le monde et les outils de personnalisation pour les images et les vidéos rendent les pages d'atterrissage plus attrayantes

Les outils d'analyse intégrés offrent un aperçu des statistiques de votre site Web afin que vous puissiez l'optimiser pour en améliorer les performances

Weebly limites

L'une des alternatives Wix les plus simples, elle est également limitée en ce qui concerne la personnalisation

Si vous souhaitez pouvoir faire appel à l'assistance client, vous aurez besoin d'un forfait payant

Weebly Tarification

Free

Personnelle : 10$/mois

: 10$/mois Professionnel : 12 $/mois

: 12 $/mois Performance : 26 $/mois

G2 : 4.1/5 (400+ commentaires)

: 4.1/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (1 700+ commentaires)

5. HubSpot

via HubSpotHubSpot propose un outil gratuit de création de sites web par glisser-déposer pour créer de magnifiques sites sans aucune compétence technique ou de codage. L'un des outils de blogging les plus populaires, il offre un mélange de simplicité et de personnalisation qui le rend idéal pour les utilisateurs débutants ainsi que pour les développeurs qui ont construit des centaines de sites.

HubSpot Constructeur de site web meilleures fonctionnalités

Visualisez instantanément à quoi ressembleront vos pages d'atterrissage grâce à l'éditeur en direct

Démarrez avec des centaines de thèmes et des dizaines de styles que vous pouvez mélanger et assortir pour créer un look qui vous est propre

Utilisez un domaine personnalisé gratuitement - ce que la plupart des alternatives Wix facturent au prix fort

La plateforme client intégrée vous permet de rester connecté avec votre public afin que vous puissiez gérer les demandes de fonctionnalités, les rapports de bug et les questions dans un seul espace

HubSpot Constructeur de site web limites

L'évolutivité est limitée, ce qui fait de cet outil une meilleure option pour les petites entreprises ou les particuliers

Le CMS n'enregistre pas l'historique des versions

HubSpot Website Builder prix

Free

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : N/A

6. Pixpa

via Pixpa Pixpa est un créateur de site web conçu pour les particuliers qui souhaitent créer des profils, partager leur travail ou vendre des services en ligne. Alternative à Wix, cet outil n'est pas idéal pour les personnes qui recherchent des forfaits de commerce électronique à haute fonction et une bande passante étendue. Choisissez plutôt cet outil si vous souhaitez un site web simple où vous pouvez partager le travail que vous avez fait, proposer des services et entrer en connexion avec des clients potentiels. 🧘

Les meilleures fonctionnalités de Pixpa

Le constructeur de sites web de portfolio propose plus de 150 modèles

le service client 24/7 par e-mail et discussion signifie que vous avez toujours accès à l'assistance si vous avez besoin d'un design ou d'une aide technique

Les outils de commerce électronique limités comprennent une caisse simple, avec marque, et des contrôles d'inventaire pour les fichiers numériques et les services

Avec plus de 100 outils et intégrations dans la boutique d'applications, vous pouvez tout connecter, des canaux de messagerie aux canaux de médias sociaux

Limites de Pixpa

Il ne s'agit pas d'un constructeur de site web par glisser-déposer

Il n'est pas aussi évolutif ou personnalisable que d'autres alternatives à Wix

Pixpa prix

**Le prix de base est de $8/mois : 8$/mois

Creator : 15$/mois

: 15$/mois Professionnel : 20 $/mois

: 20 $/mois Avancé : 25$/mois

Évaluations et critiques de Pixpa

G2 : 4.7/5 (50+ commentaires)

: 4.7/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (400+ commentaires)

7. Webnode

via Code web Webnode est un constructeur de sites Web qui offre des dizaines de modèles, une assistance IA et des éditeurs de blocs pour créer des sites Web visuellement attrayants. Simple et facile à utiliser, il est moins intimidant que certaines alternatives hautement personnalisables de Wix. Utilisez-le pour créer des sites simples, qu'il s'agisse d'un portfolio ou d'une boutique en ligne.

Les meilleures fonctionnalités deWebnode

L'outil de construction de sites Web IA crée du contenu et génère des images à utiliser sur chaque page de votre site

La fonction d'application vous permet de construire et de remanier des sites Web à partir d'un téléphone mobile ou d'une tablette

La disposition en blocs de construction facilite l'ajout de contexte et le déplacement des sections pour un défilement fluide

Les forfaits abordables signifient que cet outil est accessible pour à peu près tous les budgets

Limites des noeuds web

Il y a peu d'options de personnalisation, en particulier en ce qui concerne les éléments de conception des pages Web

Bien que le site indique que vous pouvez avoir votre site Web dans différentes langues, le passage d'une langue à l'autre peut être problématique

Webnode prix

Free

Limité : $4.90

: $4.90 Mini : $8.90

: $8.90 Standard : $14.90

: $14.90 Profi : $24.90

Évaluations et critiques des nœuds web

G2 : 4.1/5 (10+ commentaires)

: 4.1/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (700+ commentaires)

8. HostGator

via HostGator Vous souhaitez créer un site Web rapidement, sans avoir à surmonter une courbe d'apprentissage importante ? Essayez HostGator, un constructeur de sites Web qui utilise des modèles pour donner vie à des conceptions en quelques minutes, et non en quelques heures. ⏰

Les meilleures fonctionnalités d'HostGator

L'accès à plus de 2 millions d'images et de vidéos en stock vous permet de choisir des graphiques qui représentent votre marque

Les outils de médias sociaux connectés offrent des fonctionnalités de flux sociaux intégrables et des boutons personnalisables pour s'engager avec les utilisateurs à travers les canaux

Les certificats SSL permettent aux clients de savoir que leurs données sont en sécurité

L'hébergement de site Web intégré permet des vitesses de chargement plus rapides

Limites d'HostGator

La lenteur de l'assistance client peut entraîner des retards dans la création d'un site web

Si vous souhaitez restaurer votre site à partir d'une sauvegarde, vous devez payer un supplément

HostGator prix

Express Start: $12.95/mois

$12.95/mois Site express: 14,98 $/mois

14,98 $/mois Boutique express : 26,98 $/mois

Évaluations et critiques d'HostGator

G2 : 3.6/5 (100+ commentaires)

: 3.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4/5 (50+ commentaires)

9. Web.com

via Web.com Web.com est un constructeur de site Web IA qui fait tout le travail à votre place. Il vous suffit de répondre à quelques questions et le Outils d'IA génèrent des sites web entiers, des noms de domaine, des logos et du contenu. Il existe également une option pour construire votre propre site si vous souhaitez contrôler certains aspects du processus de création.

Web.com meilleures fonctionnalités

Les outils IA intégrés s'occupent de tout, dela création de calendriers de contenu à la conception de pages d'atterrissage et à l'élaboration de logos

Les fonctionnalités de sécurité comprennent un certificat SSL, des sauvegardes de site web et des outils de protection contre les menaces en ligne

Les fonctionnalités de marketing comprennent des outils d'optimisation SEO intégrés, des annuaires en ligne et l'intégration avec Google Workspace

Plusieurs forfaits offrent une certaine flexibilité aux équipes qui souhaitent simplement créer un site web et à celles qui recherchent une assistance plus poussée dans le domaine de la gestion des ressources humainesle forfait marketing Web.com limites

Il n'y a pas autant de possibilités de personnalisation que dans d'autres outils

Il n'est pas possible de glisser-déposer des éléments comme les pop-ups et les calendriers

Web.com prix

Site web : $19.99

: $19.99 Site web + marketing : $24.99

: $24.99 Boutique en ligne : $34.99

: $34.99 Places de marché en ligne : $49.99

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 3.7/5 (100+ commentaires)

10. Contenu

via Contenu Contentful adopte une approche de la construction de sites web axée sur le contenu. Avec des interfaces visuellement attrayantes, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences techniques pour construire un site web époustouflant avec cet outil.

Les meilleures fonctionnalités de Contentful

L'accès personnalisable basé sur les rôles vous permet de contrôler qui peut apporter des modifications au contenu du site

L'interface épurée et l'éditeur WYSIWYG (what you see is what you get) vous permettent de visualiser l'aspect du site pendant que vous y travaillez

Grâce à l'historique des versions intégré, vous pouvez voir les modifications apportées et restaurer facilement les anciennes versions

Les modèles lancent votre processus de création et accélèrent le temps d'exécution

Limites de Contentful

Certains utilisateurs souhaiteraient plus de personnalisation au niveau du back-end

Les intégrations ne sont pas aussi robustes que d'autres solutions

Contentful prix

Free

Basic : 300 $/mois

: 300 $/mois Premium : Tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (200+ commentaires)

: 4.2/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (50+ commentaires)

Autres Outils de marketing

Alors que Wix et ces alternatives Wix sont parfaits pour construire des sites Web et des pages d'atterrissage, ils n'offrent pas de services étendus pour gérer les flux de travail ou.. campagnes de marketing une fois que vous aurez lancé votre site. Pour cela, vous aurez besoin d'un outil comme ClickUp, qui peut vous aider à créer du texte pour les campagnes de marketing, à gérer les pipelines de marketing et à suivre la réussite en fonction des indicateurs clés de performance. 🏆

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails et plus encore

ClickUp est une solution d'aide à la rédaction logiciel de gestion de projet spécialement conçu pour aider les équipes de marketing rationaliser les processus et atteindre les objectifs. Avec des centaines de fonctionnalités, vous êtes sûr de trouver ce dont vous avez besoin à chaque étape de votre processus marketing, de la recherche d'idées à l'analyse de la réussite des campagnes pour votre boutique en ligne. Le marketing de ClickUp offre une interface conviviale avec plusieurs affichages différents pour visualiser vos processus. Construire feuilles de route marketing et reliez-les à des tâches afin de répartir le travail entre les membres de votre équipe. Ajoutez des drapeaux de priorité et des dépendances pour mettre en évidence le travail qui doit être fait en premier.

Collaboration en temps réel dans le logiciel de flux de travail du contenu signifie que vous pouvez travailler avec l'équipe sur tout, du brainstorming sur les campagnes de médias sociaux à la création de rapports. Les notifications et les déclencheurs personnalisés permettent aux gens de savoir quand une tâche est achevée ou quand elle nécessite leur attention. ClickUp IA porte la création de contenu à de nouveaux sommets, en vous permettant d'écrire mieux et plus vite. Des outils de modification en cours corrigent votre travail, tandis que des outils de suggestion rendent votre écriture plus attrayante. Utilisez-le pour rédiger des newsletters par e-mail, des posts viraux sur les médias sociaux ou des articles de blog axés sur le référencement.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Outils d'écriture IA de ClickUp vous font gagner du temps et permettent à votre contenu de sortir du lot grâce à des éditeurs, des résumeurs et d'autres fonctionnalités

Les intégrations vous permettent de connecter toutes vos applications et outils tiers favoris dans un seul espace pratique

Des tableaux de bord intuitifs vous permettent de visualiser les flux de travail afin de gérer la capacité et les ressources, et de suivre la progression vers les objectifs marketing, que vous exécutiez un projet deforfait marketing ou que vous construisiezdes outils de pointe pour le commerce électronique* Des milliers de modèles, dontdes modèles de rédaction de contenusimplifient la création de tout type de contenu, que vous soyez expert ou débutant

Simplifierles flux de travail de création de contenu grâce à des Automatisations prédéfinies qui éliminent les tâches redondantes et inutiles afin que l'équipe puisse se concentrer sur un travail plus important

Utilisez le flux de travailModèle de gestion de blog ClickUp pour structurer efficacement vos articles de blog, collaborer avec votre équipe et garder une trace de votre processus de rédaction avant de publier sur un CMS comme Wix !

ClickUp limites

ClickUp AI n'est pas disponible sur les plans gratuits, mais les forfaits payants conviennent à la plupart des budgets puisqu'ils commencent à 7 $ par mois

Il y a des tonnes de fonctionnalités, ce qui signifie que vous devez passer du temps à les connaître toutes

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9 100+ commentaires)

: 4.7/5 (9 100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 900+ commentaires)

Gérez votre site Web et vos flux de travail marketing avec ClickUp

Avec ces alternatives à Wix, construisez des sites web visuellement attrayants pour votre cible. Choisissez parmi des outils simples, sans code, ou optez pour la personnalisation avec des plateformes plus avancées qui s'intègrent à des dizaines de plugins. Pendant la construction du site et après, gérez les flux de travail avec un outil de gestion de projet comme ClickUp. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à mettre en place de meilleurs processus pour vos équipes de marketing et de développement. Grâce à l'IA intégrée, tous vos contenus - qu'il s'agisse de pages de renvoi ou d'articles de blog - sont plus engageants, plus efficaces et plus attrayants pour les utilisateurs. Créez des Espaces pour différents projets et tirez parti des Automatisations pour accélérer le travail et atteindre vos objectifs plus rapidement. 🙌