9 meilleurs logiciels de Mood Board pour organiser les idées de design de manière cohérente

Les artistes de tous horizons - qu'il s'agisse d'écriture, de peinture ou de design - ont souvent du mal à transmettre efficacement leurs concepts à leurs clients. Comme si cela ne suffisait pas, les choses ne font qu'empirer lorsqu'ils se heurtent à un obstacle dans leurs projets créatifs et qu'ils n'ont aucune idée de l'esthétique à adopter ! 😅

C'est là que le pouvoir de transformation du logiciel de tableau d'humeur entre en jeu ! Il offre une toile numérique propre et sans encombrement pour présenter et organiser des idées abstraites et ajouter une structure à tout processus créatif.

Si vous avez du mal à formuler votre vision, si vous êtes fatigué de l'imprévisibilité de vos idées, si vous avez besoin d'aide pour vous organiser, si vous avez besoin d'aide pour vous organiser, etc Outils d'IA pour la création artistique ou simplement à la recherche d'inspiration pour votre prochain projet, nous avons ce qu'il vous faut ! Dans ce guide facile à suivre, nous allons explorer les subtilités des mood boards de qualité et présenter les neuf meilleurs outils logiciels pour ce travail.

Qu'est-ce qu'un logiciel de création de moodboards ?

L'époque des tableaux d'humeur bricolés qui nécessitaient des heures de découpage dans des magazines et des colles désordonnées est révolue depuis longtemps ! ✂️

Les mood boards numériques font fureur aujourd'hui en raison de leur capacité à donner du caractère à de vagues concepts de design. À l'instar des collages artistiques, ces outils permettent de rassembler habilement des graphiques, du texte, des échantillons de couleurs, des matériaux et divers éléments afin d'encapsuler l'essence même d'un design final. @marketingbesties Les moodboards qui prennent 3 jours à faire <<< les moodboards qui prennent 3 heures à faire #productivité#marketing#moodboard#Conseils pour gagner du temps♬ son original - YourMarketingFriend Également appelés tableaux d'inspiration numériques, tableaux d'idées ou tableaux thématiques, ces outils polyvalents sont utilisés dans le cadre d'un large éventail d'activités créatives. Qu'il s'agisse de bricoler Identités de marque à l'esthétique des produits, à la mise au point de la présentation des sites web et de soigner l'esthétique et les concepts de style, ces outils sont devenus indispensables à tout projet de conception.

Faites un brainstorming, élaborez des stratégies ou planifiez des flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Les outils de tableau d'humeur sont généralement utilisés par les graphistes, les décorateurs d'intérieur, les animateurs, les illustrateurs, les cinéastes et les créateurs de mode. Il existe deux types principaux d'applications ou de logiciels de tableaux d'humeur numériques :

**Le type de tableau d'humeur le plus courant et le plus convivial, avec une compilation d'images et de textes adaptée aux débutants Rendu 3D: Rehausse le simple tableau d'humeur par collage en intégrant des éléments de conception dans un environnement 3D

Que faut-il rechercher dans un logiciel de tableau d'humeur ?

Il y a quelques facteurs à prendre en compte avant d'investir dans un logiciel pour créer un tableau d'humeur. Voici quelques qualités standard auxquelles il faut s'attendre :

Personnalisation: Permet de personnaliser les combinaisons de couleurs, les arrière-plans et les polices pour s'aligner sur l'essence de votre projet tout en étant visuellement attrayant Interface glisser-déposer: Permet d'ajouter sans effort des éléments de conception, tels que des images, des textes, des formes et autres, ainsi que de redimensionner et de repositionner les éléments Une variété de modèles: La disponibilité de modèles de planches d'humeur est un excellent point de départ si vous traitez des conceptions et des thèmes professionnels tels que l'ameublement et la mise en page de sites Web Compatibilité mobile: Vous pouvez travailler sur votre tableau d'humeur n'importe où, à tout moment Capacités d'intégration: Grâce aux intégrations, vous pouvez connecter votre tableau d'humeur à vos applications de conception et d'image préférées et obtenir un accès rapide à des visuels de haute qualité Outils de collaboration en direct: Facilite l'édition conjointe et le retour d'information lorsque vous travaillez en équipe

9 Jolis logiciels de tableaux d'humeur pour imaginer des thèmes de design sympas

Passons aux choses sérieuses : notre liste des neuf meilleurs logiciels de mood board vous aidera à choisir la solution idéale pour votre projet !

Des applications conviviales pour les débutants aux logiciels plus sophistiqués, nous vous proposons une liste de neuf logiciels de création de tableaux d'humeur qui vous aideront à choisir la solution idéale outils de conception pour les professionnels, il y en a pour tous les goûts. ✏️

1. Cliquez sur l'icône

Utilisez les tableaux blancs ClickUp polyvalents pour créer des tableaux d'humeur fantastiques - assignez des tâches, marquez les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

Que vous soyez en train de conceptualiser votre prochain projet ou que vous souhaitiez un centre centralisé pour gérer l'esthétique de plusieurs projets, ClickUp est là pour vous aider ! A la base, c'est une solution de gestion de projet, mais ses fonctionnalités généreuses de collaboration visuelle en font un outil parfait pour la conception de planches d'humeur !

Sautez sur Tableaux blancs ClickUp pour créer instantanément des tableaux d'humeur grâce à une interface fluide de type "glisser-déposer". Vous disposez d'une canevas infinie pour tracer des thèmes de design étendus. Utilisez les outils intégrés tels que les surligneurs, les stylos et les notes autocollantes pour donner vie à votre tableau d'humeur cartes conceptuelles .

Vous pouvez expérimenter plusieurs mises en page de collage et ajouter des photos, des illustrations et d'autres éléments de conception pour planifier votre tableau !

La créativité exige de prêter attention à des éléments complexes tels que les polices de caractères, les attentes des utilisateurs et l'esthétique générale, afin de passer le test de l'ambiance. Les jours où la créativité n'est pas au rendez-vous, vous pouvez vous rabattre sur les Modèle de tableau d'humeur ClickUp .

Rassembler l'inspiration et les idées en un seul endroit coloré

Ce modèle vous offre, à vous et à votre équipe, un canevas partagé pour lancer des idées en temps réel et jouer avec différentes icônes, illustrations, combinaisons de couleurs et typographies.

ClickUp a 1 000+ autres modèles pour toutes sortes de thèmes et de scénarios. Votre équipe de conception va adorer les Modèle de planche à dessin ClickUp tandis que ceux de la production vidéo l'industrie de la production vidéo trouvera le Modèle de storyboard ClickUp super utile !

Au delà des tableaux blancs, ClickUp offre un grand nombre d'autres services outils de collaboration pour accélérer vos projets. Par exemple, vous pouvez utiliser l'outil Vue ClickUp Chat et Caractéristique d'épreuvage pour discuter des flux de travail et partager les commentaires.

Partager des documents avec les membres de l'équipe dans le cadre de la tâche et recueillir des commentaires sur les actifs de conception sans jamais quitter ClickUp

Une fois la conception terminée, il suffit d'étiqueter votre collaborateur et de lancer le processus d'approbation.

Les fonctionnalités de ClickUp 15+ vues peut être d'une grande aide pour les professionnels UI/UX et les équipes produits qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail dans des délais serrés.

ClickUp meilleures caractéristiques

Tableau d'humeur polyvalent etgestion de projets de design solution

Collaboration et partage en direct activé

Tableaux blancs et Mind Maps pour personnaliser les tableaux d'humeur sans effort

Barre d'outils d'édition pratique avec une large bibliothèque d'actifs

Vue du chat, emojis, mentions, et commentaires pour la communication en direct et asynchrone S'intègre à plus de 1 000 outils, y compris les courriels et les applications d'images en stock

Tableau d'humeur prêt à l'emploi etmodèles de conception Stylos numériques et surligneurs pour visualiser les idées

Calendrier intégré et suivi du temps

Assistant IA natif pour générer des idées, des ébauches créatives, des dossiers de conception, etc.

Disponible sur les plateformes mobiles et de bureau

Options d'automatisation pour les tâches banales

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les nouveaux arrivants

Plus d'options d'automatisation pourraient être bénéfiques (il y en a actuellement plus de 100)

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur **Entreprises : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ commentaires)

2. GoMoodboard

Via : GoMoodboard Connu pour son interface conviviale, GoMoodboard jouit d'une solide réputation et est l'une des applications de tableau d'humeur numérique les plus populaires de notre liste.

Cet outil polyvalent offre une multitude de modèles de tableaux d'humeur pour créer des collages visuels étonnants. Vous pouvez également opter pour une toile vierge afin de personnaliser votre tableau à partir de zéro.

Utilisez la fonction "glisser-déposer" pour déplacer facilement les éléments sur le canevas. GoMoodboard vous permet d'ajouter des commentaires sous chaque image pour atteindre vos objectifs objectifs de communication avec des clients ou des collègues.

Le plus beau, c'est que c'est totalement gratuit et que vous pouvez facilement partager vos tableaux à l'aide d'un simple lien. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit d'enregistrer et de publier ! 🎉

Les meilleures caractéristiques de GoMoodboard

Aucun compte n'est nécessaire pour créer un tableau d'humeur

Fonctionnalité de glisser-déposer pour déplacer les images dans l'application moodboard

Fonctionnalité de commentaire pour la collaboration

Publication rapide

Plusieurs modèles de planches d'humeur disponibles

Limites de GoMoodboard

Pas de support étendu pour la collaboration en temps réel

Les équipes à la recherche d'options de conception riches risquent de ne pas le trouver très utile

Prix de GoMoodboard

**Gratuit

Aucune évaluation n'est disponible pour l'instant

3. Pinterest

Via : Pinterest Très prisé depuis son lancement en 2010, Pinterest est un choix populaire parmi les créatifs en quête d'inspiration. La plateforme privilégie la facilité et la simplicité, ce qui en fait une excellente ressource pour créer des tableaux d'humeur pour plusieurs projets sans avoir besoin d'une édition élaborée.

Offrant un large éventail de ressources dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la photographie, du style de vie, des recettes et de la décoration d'intérieur, Pinterest constitue un trésor de références pour pratiquement tous les projets créatifs !

Chaque élément, appelé "épingle", est lié à un site web, ce qui vous permet de le télécharger, de le partager ou de le mettre en ligne en toute simplicité. En épinglant ces éléments visuels à vos tableaux, il est plus facile de trouver des idées qui correspondent à vos aspirations.

Outre ces fonctionnalités intéressantes, Pinterest gagne nos cœurs en étant absolument gratuit et accessible à tous ! 🥰

Meilleures fonctionnalités de Pinterest

Conception de tableaux d'humeur conviviale pour les débutants

Sauvegarde de vos progrès

Nombreuses ressources multimédias

Filtres de recherche efficaces pour votre propre tableau d'humeur ou pour d'autres

Propose des extensions de navigateur pour vous aider à sauvegarder les liens vers vos planches

Limitations de Pinterest

Les publicités peuvent parfois perturber l'expérience de l'utilisateur

Peut être bogué sur certains appareils

Prix de Pinterest

Gratuit pour toujours

G2: 4.5/5 (190+ commentaires)

4.5/5 (190+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (240+ avis)

4. Canva

Via : Canva Conçu à l'origine pour servir de plateforme créative polyvalente, Canva propose une riche collection de modèles de planches d'humeur, ce qui en fait un choix privilégié pour la conception et le story-board.

Bien que vous disposiez de ces modèles prêts à l'emploi, vous pouvez également créer vos propres designs. Tirez parti des outils de glisser-déposer pour intégrer de manière transparente divers éléments et créer le tableau d'humeur qui reflète parfaitement votre concept ! Création de storyboards ? Ce logiciel polyvalent donne accès à une vaste bibliothèque de polices de caractères, d'éléments de conception et d'images de stock, ce qui vous permet de donner forme à vos idées ambitieuses.

L'interface conviviale de Canva s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux concepteurs chevronnés, simplifiant le processus de création sur votre ordinateur et votre appareil mobile.

Les meilleures caractéristiques de Canva

Interface conviviale

Fonctionnalité de glisser-déposer

Partage et exportation sans effort

L'outil d'amélioration de l'image rehausse vos visuels

Fournit une vaste collection de polices, d'éléments de conception et d'images

Nombreuses options de modèles de tableaux d'humeur

Limites de Canva

Peut ne pas convenir à des graphiques de haute qualité en raison des limites de taille des fichiers

Le rechargement de la version web peut prendre du temps

Prix de Canva

Canva Gratuit

Canva Pro: 119,99 $/an par utilisateur (facturation annuelle)

119,99 $/an par utilisateur (facturation annuelle) Canva pour les équipes: Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (4 400+ commentaires)

: 4.7/5 (4 400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (11 500+ commentaires)

5. InVision

Via : InVisionApp InVision se consacre à l'amélioration de l'efficacité des équipes et à l'amélioration de la qualité de l'information collaboration en temps réel . Bien qu'il s'agisse d'un gestion du flux de travail pour les concepteurs, il offre également une fonction de tableau d'humeur élégante et conviviale.

Cette fonctionnalité permet d'organiser facilement le contenu, garantissant ainsi un processus visuellement attrayant et intuitif.

Il est relativement facile pour les concepteurs de créer des tableaux grâce à la fonction glisser-déposer et aux nombreux modèles sur lesquels ils peuvent travailler. Ce qui distingue InVision, c'est sa polyvalence - il n'est pas confiné à une seule plate-forme.

Que vous utilisiez un appareil mobile ou un ordinateur, cette application de tableau d'humeur prend en charge différents types de fichiers, ce qui garantit une expérience fluide.

Les meilleures caractéristiques d'InVision

Outils centrés sur l'équipe pour le travail collaboratif

Interface conviviale avec glisser-déposer

Prise en charge des zones de texte

Offre une large gamme de modèles provenant de fabricants de modèles renommés

S'intègre à des outils tels que Microsoft Teams et Slack

Limites d'InVision

Le chargement peut parfois être lent

Non disponible sur Android

Prix d'InVision

Gratuit pour toujours

InVision ratings and reviews

Capterra : 4.6/5 (730+ commentaires)

: 4.6/5 (730+ commentaires) iOS App Store : 4.3/5 (plus de 2 500 commentaires)

6. StudioBinder

Via : Studiobinder StudioBinder fournit des modèles personnalisés pour les créateurs de contenu image et vidéo. Cette plateforme polyvalente vous permet d'organiser efficacement vos projets grâce à des fonctionnalités telles que Shot Lists et Storyboards. Vous pouvez même modifier la taille du cadre, la mise en page et les spécifications de l'image en quelques secondes.

Ce logiciel de mood board propose des sections dédiées aux éléments tels que les lieux, les personnages, les costumes, les accessoires et bien plus encore, le tout agrémenté d'un design élégant et efficace.

StudioBinder rationalise votre flux de travail en vous permettant de télécharger sans effort des scripts et de réorganiser des scènes ou des configurations grâce à des actions rapides de glisser-déposer. Si vous faites du mood-boarding pour de longs programmes de production, ajoutez des pauses et des notes importantes et assignez des lieux de tournage.

En outre, l'outil propose un suivi des versions pour que votre projet reste organisé et sur la bonne voie.

Les meilleures caractéristiques de StudioBinder

Permet l'impression et le partage

Collaboration et retour d'information rapides

Personnalisation souple de la mise en page en fonction de la taille des images

Création complète de listes de prises de vue et de story-boards pour améliorer votre processus créatif

Limites de StudioBinder

L'absence de fonction d'annulation peut gêner certains utilisateurs

L'interface utilisateur peut être déroutante pour les débutants

Prix de StudioBinder

Débutant : 25$/mois

: 25$/mois Indie : 42$/mois

: 42$/mois Professionnel : 85$/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 3.7/5 (10+ commentaires)

: 3.7/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (moins de 10 commentaires)

7. Mural

Via : Murale Mural est plus qu'un simple outil de tableau d'humeur numérique ; c'est un outil complet d'aide à la décision logiciel de collaboration visuelle qui simplifie les flux de travail. Grâce aux fonctions d'images et de notes de Mural, vous pouvez discuter et partager sans effort vos idées de conception avec votre équipe.

Qu'il s'agisse d'offrir une fonction de glisser-déposer ou de créer des tableaux d'humeur complexes, Mural est un outil idéal pour utiliser les outils de conception de Mural techniques de brainstorming et créez des expériences dynamiques et interactives avec votre équipe. Vous pouvez même inclure des sondages, ajoutant ainsi une couche supplémentaire d'engagement à votre processus créatif.

Mural va au-delà de la prise de notes traditionnelle et vous permet d'ajouter des idées et des commentaires éléments d'action grâce à des notes autocollantes et des zones de texte personnalisables. Améliorez la clarté en changeant les couleurs et en regroupant les informations afin d'identifier des modèles et de concevoir de nouvelles solutions.

Mural ne s'arrête pas aux visuels ; il s'intègre parfaitement à Noun Project, GIPHY et Unsplash, ce qui vous permet d'exprimer visuellement des idées complexes.

Caractéristiques principales de Mural

Parfait pour la collaboration en équipe

Interface intuitive par glisser-déposer

Nombreux modèles

Accessibilité multi-appareils

Limites de Mural

Les prix peuvent être relativement plus élevés

L'interface utilisateur peut ne pas convenir à tous les designers

Prix de Mural

**Gratuit

Équipe+: 9,99 $/mois par utilisateur

9,99 $/mois par utilisateur Entreprise: 17,99 $/mois par utilisateur

17,99 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (1 350+ commentaires)

: 4.6/5 (1 350+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (115+ commentaires)

8. Moodzer

Via : Moodzer Moodzer, un outil de tableau d'humeur convivial et gratuit, simplifie le processus créatif grâce à sa conception intuitive. Ses fonctions polyvalentes vous permettent de l'utiliser simultanément comme tableau d'humeur et outil de collage.

La polyvalence de Moodzer s'étend à l'incorporation de texte, vous permettant de le placer n'importe où sur l'image. Vous pouvez personnaliser les palettes de couleurs et les polices de caractères tout en ayant la possibilité de définir la taille des espaces entre les images. Vous disposez ainsi d'une boîte à outils complète pour créer un tableau d'humeur impressionnant.

En utilisant le redimensionnement, les filtres, les ajustements de couleurs et les éléments de superposition, les concepteurs peuvent obtenir l'impact visuel souhaité. Moodzer vous permet de donner vie à vos idées créatives avec facilité et précision.

Les meilleures caractéristiques de Moodzer

Organisation des images dans un système de grille structuré

Filtres et ajustements de couleurs

Plate-forme conviviale pour les débutants et les professionnels

Édition d'images intégrée

Limites de Moodzer

Le manque de modèles peut ne pas être attrayant

Les publicités de la version gratuite peuvent distraire l'utilisateur

Prix de Moodzer

Essai: Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Standard: 5$/mois par utilisateur

Aucune évaluation n'est encore disponible

9. Evernote

Via : Evernote Evernote se distingue comme un outil logiciel polyvalent de tableau d'humeur, offrant une approche rapide de l'élaboration d'idées de conception. Personnalisez votre expérience en créant des carnets de notes spécifiques à un projet et intégrez-y des images de manière transparente pour créer des tableaux d'humeur personnalisés. Vous pouvez également enregistrer toutes les notes hors ligne.

Collaborez sans effort avec des équipes et profitez d'une gamme de personnalisations pour vous adapter à votre processus créatif. Evernote vous permet de faire glisser et d'ajouter des images sans effort, offrant ainsi un canevas accessible sur votre téléphone, votre tablette ou votre navigateur, pour vous aider à améliorer votre productivité gestion visuelle de projet .

La barre d'outils vous permet également de modifier la couleur, la taille ou le style de la police. Vous pouvez facilement ajouter des images, des tableaux et du texte dans une note pour laisser libre cours à votre créativité. Cette application est particulièrement adaptée aux cinéastes et aux agences qui cherchent à améliorer la qualité de leur travail techniques d'idéation .

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Carnets de notes spécifiques à un projet

Fonctionnalité de recherche complète

Sauvegarde de chaque note hors ligne

Convient aux cinéastes

Limites d'Evernote

Les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d'accéder aux notes hors ligne avec le plan gratuit

Peut parfois présenter des problèmes sur Macbook

Prix d'Evernote

Gratuit pour toujours

Personnel: $10.83/mois par utilisateur

$10.83/mois par utilisateur Professionnel: $14.17/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (2 000+ commentaires)

: 4.4/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (8 000+ commentaires)

Éclairez vos Mood Boards avec ClickUp !

Lorsque les mots manquent, les mood boards prennent le relais en tant que moyen de communication et d'expression visuellement convaincant et complexe, articulant sans effort les idées et l'esthétique.

Améliorez votre projet avec les tableaux blancs et les modèles de ClickUp, conçus pour vous guider de la conception à l'achèvement. C'est le point de départ idéal pour vos efforts créatifs, vous aidant à démarrer vos projets depuis n'importe où ! Commencez par en créant votre compte gratuit aujourd'hui ! 🎨