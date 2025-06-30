10 outils d'IA incontournables pour les associations en 2026

Dans le secteur associatif, le temps et l'argent sont des ressources rares, mais ils sont indispensables pour mener à bien les efforts de collecte de fonds et atteindre les objectifs clés. En tant que professionnel du secteur associatif, votre objectif est de tirer le meilleur parti de ces deux atouts.

Croyez-le ou non, les outils d'apprentissage automatique pourraient bien être la clé pour mener à bien votre mission. ✨

Les outils d'IA sont en plein essor (et ne font que commencer). Cela signifie que les possibilités d'exploiter ces outils au service de votre mission principale se multiplient de jour en jour. De l'automatisation des tâches à la génération de rapports financiers, l'IA a le potentiel d'aider votre organisation dans presque tous les domaines.

Nous allons ici approfondir le sujet de l'intelligence artificielle pour les associations et des outils qu'elles peuvent utiliser pour rationaliser leurs processus quotidiens. De plus, nous vous dévoilerons les 10 meilleures options à essayer dès aujourd'hui.

Les outils d'IA permettent aux professionnels du secteur associatif de gagner un temps précieux et de réaliser des économies dans l'exécution des tâches quotidiennes, des recherches et des processus. Certains outils d'IA se concentrent sur la création de bases de données clients pour suivre l'engagement des donateurs et analyser leurs données. D'autres jettent les bases nécessaires à l'élaboration d'une mission pour l'association et à l'établissement de lignes directrices à l'intention des membres de l'équipe et des parties prenantes.

Certains outils d'apprentissage automatique renforcent votre rayonnement en améliorant la création de contenu, en facilitant le partage de publications sur les réseaux sociaux et en simplifiant la rédaction de demandes de subventions. Ces outils disposent de fonctionnalités d'assistants de rédaction basées sur l'IA qui génèrent de nouvelles idées de brainstorming, des stratégies de collecte de fonds et des initiatives clés pour votre développement.

L'éventail des solutions d'IA est vaste, et le choix de l'outil adapté dépend donc de vos besoins. Vous pouvez opter pour des solutions simples qui répondent à un besoin spécifique de votre public cible, ou pour des outils de gestion logiciels complets qui rationalisent l'ensemble de vos flux de travail.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles utiliser l'IA ?

Avec autant d'options disponibles sur le marché, les possibilités d'utilisation de l'IA par les organisations à but non lucratif sont innombrables. Qu'il s'agisse d'améliorer la collecte de fonds, de clarifier les initiatives ou d'optimiser la communication, l'IA est là pour vous aider.

Utilisez des outils d'IA pour atteindre les objectifs de votre association grâce à :

Meilleure gestion des données sur les donateurs : grâce à des outils d'IA tels que : grâce à des outils d'IA tels que les modèles CRM , il est plus facile de stocker, de gérer et de générer des rapports sur les informations relatives aux donateurs

Contenu amélioré : Démarquez-vous de la concurrence grâce à un contenu captivant sur tous les sujets imaginables, guidé par des suggestions personnalisées facilement adaptables à votre message et à votre mission

Intégration plus facile des clients : grâce à l'IA, il est plus facile : grâce à l'IA, il est plus facile d'intégrer et de gérer les clients , ainsi que d'enregistrer de nouveaux donateurs dans votre système, grâce à des formulaires et à des systèmes de gestion des tâches

Avec autant de cas d'utilisation, intégrer l'IA dans les flux de travail de votre organisation à but non lucratif est une évidence. Mais comment savoir quel outil correspond le mieux à votre mission ? Nous avons sélectionné ici les meilleurs outils d'IA pour les organisations à but non lucratif. Vous y trouverez les fonctionnalités, les limites, les tarifs et les évaluations pour choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

Essayez ClickUp Brain Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses par e-mail, et bien plus encore

ClickUp aide les associations à simplifier leurs flux de travail et à améliorer la gestion des tâches sur l'ensemble de leurs projets. Si votre association mène plusieurs initiatives et actions de collecte de fonds, cet outil puissant vous permettra de rester organisé et de suivre de près la progression des projets.

Utilisez les champs personnalisés pour créer des budgets et des rapports destinés aux donateurs. Tirez parti des automatisations ClickUp pour créer des tâches pour les bénévoles et les membres de l'équipe. Passez à l'affichage Calendrier pour suivre l'emploi du temps de chacun. Attribuez des priorités aux tâches afin que tout le monde sache ce qui est le plus important.

ClickUp AI est un assistant de rédaction qui prend en charge les tâches chronophages et les rend plus efficaces. Utilisez-le à des fins marketing, par exemple pour générer de nouvelles idées de contenu pour les réseaux sociaux. Résumez les tâches et créez des rapports financiers formels. Créez et partagez rapidement des formulaires d'inscription pour accueillir de nouveaux bénévoles ou donateurs en quelques minutes seulement.

Utilisez ClickUp AI pour générer automatiquement des mises à jour de tâches, des résumés et bien plus encore d'un simple clic sur un bouton.

Utilisez ClickUp CRM pour suivre les informations relatives à vos donateurs et créer des ensembles de données à des fins de rapports. Les champs personnalisés fournissent des informations précieuses pour prendre des décisions fondées sur les données lorsque vient le moment de lancer de nouvelles campagnes de collecte de fonds. Planifiez des bilans et des points réguliers avec les principales parties prenantes, et ne manquez jamais une connexion avec vos donateurs.

Avec ClickUp Docs, il est facile de collaborer avec les membres de votre équipe, les donateurs et les bénévoles au sein d’un même espace. Modifiez facilement les permissions pour que chacun ait accès à ce dont il a besoin. Utilisez Docs pour créer des centres de connaissances sur les bonnes pratiques, présenter de nouvelles initiatives ou synthétiser les points clés des réunions et des conférences.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Les outils de rédaction basés sur l'IA de ClickUp vous font gagner du temps pour tout créer, des ressources de marque aux demandes de subventions en passant par les supports de collecte de fonds

Utilisez le logiciel de gestion de base de données clients intégré pour entrer en contact avec de vrais utilisateurs et nouer de meilleures relations avec vos sympathisants

Grâce à son interface conviviale, il est facile d'intégrer de nouveaux membres dans l'équipe et de mettre tout le monde à niveau.

Établissez des partenariats et engagez-vous auprès de nouveaux donateurs grâce aux permissions et aux paramètres d'accès des utilisateurs

Le suivi des données intégré vous permet d'analyser les indicateurs pour identifier les principaux donateurs et d'automatiser les rapports et les messages de remerciement à l'intention des sympathisants

L'intégration avec des dizaines d'outils et de modules complémentaires, comme les extensions Chrome , vous permet de travailler en toute fluidité avec des outils de suivi du temps, des applications de messagerie et des logiciels.

Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est actuellement disponible que sur ordinateur, mais une version mobile devrait être lancée prochainement.

Si vous souhaitez exploiter toutes les fonctions de l'outil, attendez-vous à une phase d'apprentissage.

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 8 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 3 800 avis)

📮 ClickUp Insight : 74 % des employés utilisent au moins deux outils rien que pour trouver les informations dont ils ont besoin, tout en passant sans cesse des e-mails au chat, aux notes, aux outils de gestion de projet et à la documentation. Ces changements constants de contexte font perdre du temps et ralentissent la productivité. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe toutes vos activités — e-mails, chat, documents, tâches et notes — dans un environnement de travail unique et consultable, pour que tout soit exactement là où vous en avez besoin.

2. DonorSearch IA

via DonorSearch IA

DonorSearch AI est un outil d'IA destiné à résoudre les principaux problèmes du secteur à but non lucratif. Il exploite la puissance de l'IA pour aider les organisations à but non lucratif à identifier et à segmenter les donateurs potentiels. Conçu pour augmenter les recettes issues de la collecte de fonds, mettre en évidence les prospects à fort impact et élaborer de meilleures stratégies, c'est un outil essentiel pour les organisations à but non lucratif.

Les meilleures fonctionnalités de DonorSearch IA

L'algorithme d'apprentissage automatique utilise plus de 800 points de données pour recommander les prospects les plus susceptibles de faire un don au cours d'une période de 12 mois.

Les algorithmes d'IA créent des segments de donateurs en fonction de leur capacité de contribution, de leur expérience en tant que donateurs et de leurs dons annuels, afin que vos appels aux dons touchent votre public cible.

Les scores de probabilité vous permettent de créer immédiatement de la visibilité sur les publics les plus susceptibles de financer vos initiatives

Des modules complémentaires vous permettent d'élaborer des plans marketing, d'améliorer le retour sur investissement de vos campagnes et de sélectionner des prospects en fonction de leur patrimoine et d'autres facteurs

Limites de DonorSearch IA

L'intégration pourrait être améliorée pour en faire une solution plus complète.

Certains utilisateurs ont constaté que les données relatives aux associations caritatives n'étaient pas toujours à jour

Tarifs de DonorSearch IA

Planifiez une démonstration pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur DonorSearch IA

G2 : N/A

Capterra : N/A

📮 Pourquoi les investissements dans l'IA sont rarement rentables Plus de 80 % des initiatives d'IA échouent, souvent parce que les outils ne partagent pas le contexte. Découvrez comment l'IA contextuelle de ClickUp reconstruit la couche d'intelligence à travers les tâches, les documents et les discussions, afin que l'IA soutienne réellement votre équipe. Commencez à utiliser ClickUp L'IA contextuelle capture l'intégralité de votre contexte de travail — vos projets, tâches, documents, réunions, décisions et discussions — pour toutes les équipes et tous les outils.

3. RapidMiner

via RapidMiner

RapidMiner est un outil d'analyse de données qui fournit des informations basées sur l'IA concernant vos donateurs et simplifie vos opérations. S'appuyant sur l'apprentissage automatique, il est conçu pour générer des informations, améliorer la communication et établir des connexions entre les associations à but non lucratif et les principaux donateurs. ✍️

Les meilleures fonctionnalités de RapidMiner

Grâce à la segmentation de la clientèle par l'IA, optimisez votre communication pour tout, des réseaux sociaux aux services personnalisés.

L'analyse des données et les prévisions améliorent les programmes de collecte de fonds et mettent en évidence les dons importants, ce qui facilite l'envoi automatique de remerciements.

L'automatisation cognitive des processus robotisés permet aux membres de votre équipe et à vos bénévoles de gagner du temps pour se concentrer sur l'essentiel

Les informations sur la valeur vie client vous permettent d'identifier vos donateurs les plus précieux, qu'ils fassent des dons ponctuels ou qu'ils soutiennent régulièrement votre cause.

Limites de RapidMiner

Certaines personnes trouvent que l'interface utilisateur est obsolète et que l'expérience utilisateur pourrait être améliorée

Les tarifs pour les fonctionnalités plus avancées ou les volumes importants de données peuvent s'avérer coûteux pour les associations à budget limité.

Tarifs de RapidMiner

Contactez l'équipe commerciale pour obtenir un devis

Évaluations et avis sur RapidMiner

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 20 avis)

4. Sisense

via Sisense

Sisense est un outil logiciel d'analyse sans code qui vous fournit des informations sur votre processus de collecte de fonds. L'intégration de plusieurs sources de données et la création de tableaux de bord personnalisés offrent une grande flexibilité et des informations sur mesure basées sur vos propres données de donateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Sisense

Cet outil prédictif traite d'énormes ensembles de données et les transforme en informations exploitables en quelques minutes, et non en plusieurs heures.

Grâce à une tarification flexible et à des forfaits de paiement à l'utilisation, cet outil est abordable pour la plupart des associations.

Prenez des décisions proactives grâce aux alertes et aux recommandations intégrées

La sécurité, la confidentialité et la protection des données garantissent la sécurité des données de vos clients et des informations relatives à vos donateurs

Limites de Sisense

Certains utilisateurs rencontrent des problèmes de stabilité et de chargement avec des ensembles de données volumineux

Les outils de visualisation et de rapports sont plus basiques que les autres outils

Tarifs de Sisense

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé

Évaluations et avis sur Sisense

G2 : 4,3/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

5. Sembly

via Sembly

Sembly est un assistant de réunion basé sur l'IA qui permet de prendre des notes, de réaliser de la création de contenu et d'obtenir des informations pertinentes. Doté de fonctionnalités personnalisables et spécifiques aux réunions, c'est l'outil incontournable pour tirer le meilleur parti de chaque discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly

Concentrez-vous sur la discussion en cours, car Sembly prend instantanément des notes de réunion à votre place

Utilisez la fonction de recherche pour suivre n'importe quelle réunion précédente à l'aide de mots-clés, de dates ou d'éléments de l'agenda

La transcription comprend l'identification précise des intervenants, des notes horodatées et des signets pour créer un enregistrement fidèle.

Les résumés de réunion générés par l'IA en plusieurs langues permettent de synthétiser les discussions longues et d'en dégager des points clés simplifiés

Limites de Sembly

Certains utilisateurs ont rencontré des difficultés pour faire fonctionner Sembly sur Zoom

La navigation n'est pas toujours intuitive, il faut donc un peu de temps pour apprendre à utiliser pleinement Sembly

Tarifs de Sembly

Personnel : Gratuit

Professionnel : 10 $/mois

Équipe : 20 $/mois/utilisateur

Enterprise : contactez l’équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Sembly

G2 : 4,3/5 (plus de 10 avis)

Capterra : N/A

6. Buffer IA Assistant

via Buffer

La communication est un aspect essentiel du travail des associations. L'assistant IA de Buffer vise à simplifier cette tâche en générant instantanément de nouvelles idées de contenu. Des outils de partage rapide permettent de diffuser votre contenu auprès de votre public cible, ce qui se traduit par une réussite accrue de vos campagnes de collecte de fonds.

Les meilleures fonctionnalités de Buffer IA Assistant

Utilisez l'outil d'IA pour trouver de nouvelles idées et créer des campagnes ayant un impact social plus important

Réutilisez du contenu en quelques secondes pour le partager sur différentes plateformes en deux fois moins de temps

Analysez les contenus longs et trouvez instantanément l'inspiration pour vos publications sur les réseaux sociaux afin d'approfondir vos campagnes marketing

Les outils de reformulation et de résumé optimisent votre contenu pour le rendre plus efficace

Limites de l'assistant IA Buffer

Certains utilisateurs ont relevé des biais dans le contenu, mais Buffer IA invite les utilisateurs à signaler ces problèmes afin de pouvoir y remédier.

Il faut un certain temps pour maîtriser cet outil

Tarifs de Buffer IA Assistant

Free : jusqu'à trois canaux

Essentials : 6 $/mois/chaîne

Équipe : 12 $/mois/canal

Agency : 120 $/mois pour 10 canaux

Évaluations et avis sur Buffer IA Assistant

G2 : 4,3/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

7. Otter

via Otter

Otter est un assistant de réunion basé sur l'IA qui résume vos réunions, met en évidence les points clés et offre un espace de commentaires pour la collaboration en équipe. Mieux encore, il s'intègre à d'autres applications, ce qui vous permet de l'intégrer à vos flux de travail existants sans perturber la façon dont votre équipe travaille.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter

Connectez Otter à vos réunions dans votre Calendrier et obtenez instantanément des notes et des transcriptions automatisés.

Le chatbot Otter est intégré aux réunions, ce qui vous permet de discuter avec les membres de votre équipe ou de personnaliser la prise de notes

Les résumés en direct permettent aux participants arrivés en retard de se mettre rapidement au courant

L'extension OtterPilot for Sales génère des analyses de données, crée des e-mails de suivi et ajoute instantanément des notes issues des appels dans votre Salesforce

Limites d'Otter

Pour les enregistrements audio complexes comportant des discussions animées, les transcriptions ne sont pas toujours précises

L'outil ne fournit que de l'assistance en anglais, ce qui limite son utilisation pour les organisations à but non lucratif multilingues

Tarifs d'Otter

Basic : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois/utilisateur

Entreprise : 40 $/mois/utilisateur

Enterprise : contactez l’équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Otter

G2 : 4,1/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

8. AssemblyAI

via AssemblyAI

AssemblyAI est un outil de transcription conçu pour créer des comptes-rendus de discussions et générer des points clés à retenir pour les organisations à but non lucratif. L'API intègre des fonctionnalités de sécurité et de gestion des données pour protéger les employés, les bénévoles et les donateurs.

Les meilleures fonctionnalités d'AssemblyAI

Parmi les fonctionnalités, on trouve le filtrage des grossièretés, des dictionnaires de vocabulaire personnalisés et des libellés sur mesure pour communiquer de la manière la plus pertinente pour votre association.

Les modèles d'intelligence audio génèrent instantanément des résumés et modèrent le contenu

Une précision équivalente à celle d'un humain signifie que l'outil commet 43 % d'erreurs en moins que ses concurrents

Générez automatiquement des sous-titres pour rendre votre contenu conforme à l'ADA et plus facile à comprendre

Limites d'AssemblyAI

L'outil n'est pas aussi précis s'il y a beaucoup de bruit de fond.

Certains utilisateurs aimeraient qu'il y ait davantage d'intégrations

Tarifs d'AssemblyAI

Core Transcription : 0,650016 $/heure

Transcription en temps réel : 0,75024 $/heure

Audio Intelligence : 0,12 $ à 0,30 $/heure

LeMur : tarification basée sur des jetons

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir un devis sur mesure

Évaluations et avis sur AssemblyAI

G2 : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : N/A

9. Runway

via Runway

Les associations suscitent l'intérêt et collectent des fonds grâce à des récits uniques. Runway aide les associations à créer de meilleurs récits, qu'il s'agisse de textes écrits ou de vidéos informatives. Utilisez-le pour compléter votre contenu écrit avec des vidéos, des images et des graphiques captivants afin de faire avancer vos initiatives.

Les meilleures fonctionnalités de Runway

Plus de 30 outils d'IA Magic vous permettent de créer des visuels à votre façon

Créez des vidéos à partir de quelques mots-clés, d'images ou de courts clips illustrant votre initiative

Le générateur d'images crée des graphiques, des portraits et des compositions captivants à partir de texte

Créez des modèles personnalisés en fonction des styles et des sujets

Utilisez les outils de modification en cours pour supprimer les arrière-plans et accélérer ou ralentir les vidéos

Limites de la piste

Certaines fonctionnalités de modification en cours nécessitent des crédits supplémentaires

Tous les formats de fichiers ne sont pas pris en charge pour l'exportation

Tarifs de Runway

Basic : Gratuit

Standard : 15 $ par utilisateur et par mois

Pro : 35 $ par utilisateur et par mois

Unlimited : 95 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Runway

G2 : N/A

Capterra : N/A

10. Looka

via Looka

Construire une marque à laquelle les gens font confiance et avec laquelle ils aiment interagir permet d'améliorer la collecte de fonds. Looka est un outil de branding qui permet de concevoir des logos, des sites web et d'autres supports marketing. Utilisez-le pour créer une identité de marque cohérente et établir une connexion avec les utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Looka

Les outils d'IA créent instantanément des centaines de maquettes de logos parmi lesquelles choisir, en fonction de mots-clés et de styles

Accédez instantanément à plus de 15 fichiers de logo conçus pour diverses plateformes et différents cas d'utilisation

La fonctionnalité du Brand Kit propose plus de 300 modèles, allant des factures aux flyers de collecte de fonds, tous personnalisés à l'image de votre marque.

Les modèles pour réseaux sociaux vous permettent de réaliser facilement des connexions avec les utilisateurs sur différentes plateformes sans passer des heures à reformater vos ressources de marque

Limites de Looka

Comme Looka est conçu pour la stratégie de marque, vous aurez besoin d'un autre outil pour l'analyse des données et la gestion des tâches

Les résultats ne sont pas toujours personnalisés, vous devrez donc faire le tri pour trouver des designs que d'autres marques n'utilisent pas déjà.

Tarifs de Looka

Gratuit dès le départ

Forfait Logo de base : 20 $ (achat unique)

Pack Logo Premium : 65 $ (achat unique)

Abonnement Brand Kit : 96 $/an, facturé annuellement

Abonnement Web Band Kit : 129 $/an, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Looka

G2 : 3/5 (plus de 10 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 2 avis)

Réalisez votre mission et mettez en place des initiatives convaincantes avec ClickUp

Des outils de recherche de prospects à la génération d'images, en passant par les chatbots alimentés par l'IA qui produisent des réponses semblables à celles d'un humain, les outils de cette liste ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres de la manière dont les professionnels du secteur associatif peuvent tirer parti de la puissance de l'intelligence artificielle dans leurs processus quotidiens. Choisissez-en un ou combinez-en plusieurs pour améliorer votre image de marque, générer des informations à partir des données, rationaliser la communication avec les donateurs et gérer les flux de travail.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et posez les bases d'une réussite accrue pour votre association. Utilisez le CRM pour suivre les données analytiques de vos donateurs et attribuer instantanément des tâches et des actions à vos employés et bénévoles. Les outils d'IA intégrés vous font gagner du temps et facilitent la création du contenu dont vous avez besoin pour votre mission principale.