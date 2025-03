10 Logiciels de flux de travail juridique pour garder les cabinets d'avocats organisés en 2025

Les professionnels du droit portent de nombreuses casquettes, de

saisie de données

et la préparation de documents juridiques à l'accueil des clients. Ce n'est pas une vie facile, à moins d'avoir des compétences juridiques de premier ordre

logiciel de flux de travail

pour assurer le bon déroulement des opérations.

Les logiciels de gestion du flux de travail juridique améliorent les processus juridiques grâce à

l'automatisation des documents

et d'autres fonctions afin que votre équipe puisse se concentrer sur l'essentiel.

Ce guide présente les 10 meilleurs logiciels de workflow juridique pour les cabinets d'avocats et les services juridiques en 2024. Comparez les principales caractéristiques, les prix, les limitations, les commentaires et plus encore pour trouver l'outil de workflow juridique qui répond le mieux à vos besoins et à vos exigences.

Qu'est-ce qu'un logiciel de workflow juridique ?

Tout d'abord, soulignons ce que les logiciels de flux de travail juridique peuvent faire pour votre équipe juridique. N'hésitez pas à passer directement aux choses sérieuses si vous êtes déjà familiarisé avec les outils de flux de travail juridique.

Le logiciel de gestion du flux de travail juridique vous permet de rationaliser vos journées grâce à des fonctionnalités telles que :

Automatisation de la facturation, de l'enregistrement des dépenses et du suivi du temps de travail

Gestion et automatisation des documents juridiques

Gestion et automatisation des tâches

En d'autres termes, il s'agit de l'automatisation des processus. 😎

Les logiciels de gestion du flux de travail juridique peuvent également remplir d'autres fonctions, comme la facilitation de la sécurisation des données

communication avec les clients

et la collaboration en temps réel. Mais la priorité est généralement de mettre les tâches routinières en pilote automatique et de minimiser les erreurs humaines.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de flux de travail juridique ?

Vous devez savoir ce que vous voulez pour choisir les bonnes solutions de flux de travail juridique pour votre équipe. Voici quelques critères à prendre en compte :

L'automatisation: Trouvez un outil qui automatise les tâches répétitives et les processus d'affaires qui prennent du temps

Trouvez un outil qui automatise les tâches répétitives et les processus d'affaires qui prennent du temps Gestion des clients: Vous voudrez un outil qui vous aide à gérer vos clients gestion des clients vous devez pouvoir communiquer directement et en toute sécurité avec les clients, les processus d'accueil, l'onboarding et l'assistance à la clientèle

Vous voudrez un outil qui vous aide à gérer vos clients gestion des clients vous devez pouvoir communiquer directement et en toute sécurité avec les clients, les processus d'accueil, l'onboarding et l'assistance à la clientèle **Collaboration : choisissez un outil qui vous relie à votre équipe pour une collaboration en temps réel, des notifications, l'attribution automatisée de tâches et la gestion de projets

**Gestion de base de données : recherchez un logiciel qui conserve toutes les données relatives à vos clients, à votre cabinet juridique, à vos dossiers et à vos contacts en un seul endroit sécurisé

Intégration: Choisissez un logiciel qui s'intègre à vos autres outils pour unifier vos données sur un tableau de bord unique

Choisissez un logiciel qui s'intègre à vos autres outils pour unifier vos données sur un tableau de bord unique **Choisissez un outil qui améliorera la gestion et la rentabilité de votre cabinet grâce à l'analyse des données, au suivi des indicateurs clés de performance et à la surveillance de la productivité

Avons-nous oublié quelque chose ? Vous recherchez peut-être

logiciel de gestion des employés

pour votre entreprise ou la facturation automatisée. Quoi qu'il en soit, c'est important aussi ! Notez-le avant de passer aux choses sérieuses.

Les 10 meilleurs logiciels de workflow juridique à utiliser en 2024

Vous savez maintenant officiellement ce qu'il faut rechercher dans les logiciels de gestion juridique

l'automatisation du flux de travail

logiciel ! Vous êtes maintenant prêt à trouver un outil que vous aimez et à profiter de la liberté des flux de travail automatisés et de l'amélioration des processus juridiques.

1.

Cliquez sur l'icône

Les automatismes déclenchent automatiquement des résultats lorsqu'une action a lieu dans ClickUp, ce qui accélère votre flux de travail pour toutes sortes de tâches juridiques

ClickUp

est une solution de gestion de projet tout-en-un conçue pour aider les équipes de tous les secteurs à planifier, organiser et exécuter leurs flux de travail de la manière la plus efficace possible. C'est le seul outil suffisamment puissant pour rassembler tout votre travail, toutes applications confondues, sur une plateforme unique et sécurisée.

Avec des centaines de fonctionnalités collaboratives incluses dans chaque plan tarifaire, ClickUp est l'endroit idéal pour se connecter avec des clients, d'autres professionnels du droit, et plus encore.

Personnalisable ou pré-construit

Automatisations dans ClickUp

jouent également un rôle majeur dans la création de flux de travail juridiques organisés. Que vous souhaitiez rationaliser les transferts de projets, le processus d'accueil des clients ou que vous recherchiez un moyen plus efficace d'attribuer les tâches, l'automatisation du flux de travail dans ClickUp est votre réponse. L'automatisation du flux de travail juridique permet d'éliminer les tâches administratives inutiles qui alourdissent votre journée, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur la recherche juridique, les conseils, etc.

Vous aurez également accès à plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi, notamment

Modèle de gestion de projet juridique de ClickUp

. Il permet de suivre les progrès et

améliorer la collaboration au sein de l'équipe

pour la recherche, les litiges, les contrats et tout ce que vous avez à traiter.

ClickUp meilleures caractéristiques

Bibliothèque massive de plus de 1 000 modèles, y compris modèles de contrats , modèles de gestion des clients , a Modèle de suivi des dossiers juridiques et tout ce dont vous pourriez avoir besoin

Plus de 1 000 intégrations pour connecter tous les outils que vous utilisez à une plateforme sécurisée

Des centaines de fonctions de gestion de la relation client (CRM) pour assurer des connexions rapides et sécurisées avec vos clients à tout moment

Des tableaux de bord personnalisables et plus de 15 vues conçues pour améliorer votre système de gestion de projet avec des fonctionnalités telles que la gestion des priorités le suivi de la progression et l'automatisation des tâches

Limites de ClickUp

Il peut y avoir une certaine courbe d'apprentissage pour s'adapter à la richesse des fonctionnalités de ClickUp

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur payé annuellement

$7/mois par utilisateur payé annuellement Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,800+ reviews)

4.7/5 (8,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Boule de fumée

via

Boule de fumée

Smokeball est un

logiciel de gestion de cabinet juridique

pour aider les petits cabinets d'avocats et les praticiens indépendants à gérer les dossiers, les documents, la collaboration et la communication avec les clients. Utilisez des fonctionnalités telles que

logiciel de suivi du temps de travail des avocats

l'automatisation des documents, et

gestion des courriels

pour rester organisé et augmenter sa productivité.

Smokeball meilleures caractéristiques

Fonctions d'automatisation pour des tâches telles que la création de documents, le courrier électronique et la planification des tâches

Un système de gestion des documents de premier ordre vous permet d'organiser et de rechercher vos fichiers depuis n'importe où

Les outils de gestion financière vous permettent de gérer les dépenses, de suivre les heures facturables et d'automatiser la création de factures

Plus de 15 intégrations avec des logiciels tels que Microsoft Word, Zoom et QuickBooks Online

Limitations de Smokeball

Certains commentaires d'utilisateurs mentionnent des problèmes liés au fait que le service n'est pas entièrement basé sur le cloud

Peut entraîner des problèmes de communication avec les clients en raison de l'incompatibilité des navigateurs, selon certains avis

Prix de Smokeball

Facture: 39 $/mois par utilisateur

39 $/mois par utilisateur Boost: $89/mois par utilisateur

$89/mois par utilisateur Grow: $179/mois par utilisateur

$179/mois par utilisateur Prosper+: $219/mois par utilisateur

G2: 4.8/5 (200+ avis)

4.8/5 (200+ avis) Capterra: 4.8/5 (200+ avis)

3. MyCase

via

Mon cas

MyCase est un logiciel de gestion juridique complet conçu pour les cabinets de toutes tailles, des parajuristes indépendants aux services juridiques des entreprises. Il offre

des outils d'amélioration des processus

l'automatisation des documents, la gestion de la facturation, etc.

Les meilleures caractéristiques de MyCase

Des outils vous permettent de créer des flux de travail personnalisés pour les tâches de routine afin de minimiser les erreurs humaines

Les fonctionnalités comprennent des formulaires d'accueil des clients, la signature électronique et des formulaires intégrés portails clients intégrés pour vos services juridiques

Des outils d'analyse étendus offrent un aperçu des finances, des flux de travail et de la gestion des dossiers de votre entreprise

Intégration avec Zapier, LawPay, CallRail, QuickBooks et d'autres outils populaires

Limites de MyCase

Certains commentaires de cabinets d'avocats mentionnent des problèmes de gestion des clients qui ont plusieurs dossiers

Le téléchargement des données peut être limité, selon les commentaires des utilisateurs

Prix de MyCase

Basic: $49/mois par utilisateur

$49/mois par utilisateur Pro: 79 $/mois par utilisateur

79 $/mois par utilisateur Avancé: 99 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

4. Clio

via

Clio

Clio est un logiciel de gestion du flux de travail juridique qui rationalise votre façon de travailler et de gérer les dossiers. Il est basé sur le cloud et offre des fonctionnalités telles que le suivi du temps, la facturation, la gestion des documents et des outils de communication pour améliorer la productivité et l'organisation au sein de votre service juridique.

Les meilleures caractéristiques de Clio

Le stockage dans le nuage vous permet d'accéder et de partager des informations sur les dossiers et des documents importants partout et à tout moment

Les fonctions d'accueil des clients offrent une expérience de haute qualité avec des courriels de suivi automatisés et des rappels de correspondance pour assurer une communication opportune et une bonne impression

Les fonctions de facturation permettent aux utilisateurs de créer et d'envoyer des factures, demander des paiements de les suivre et d'automatiser les rapports financiers

Plus de 200 intégrations avec les outils de gestion de cabinet les plus courants

Limitations de Clio

Certains utilisateurs signalent des difficultés à accepter les paiements des clients qui préfèrent payer par chèque ou par ACH

Aucune fonction ne permet de restaurer les fichiers supprimés accidentellement, ce qui a posé des problèmes à certains utilisateurs

Prix de Clio

EasyStart: 39 $/mois par utilisateur

39 $/mois par utilisateur Essentiels: 69 $/mois par utilisateur

69 $/mois par utilisateur Avancé: 99 $/mois par utilisateur

99 $/mois par utilisateur Complet: $129/mois par utilisateur

Clio ratings and reviews

G2: 4.6/5 (500+ avis)

4.6/5 (500+ avis) Capterra: 4.7/5 (1,500+ avis)

5. Filestage

via Filestage Filestage est une plateforme puissante pour

collaboration autour d'un projet

au sein d'équipes de toutes tailles. Il n'est pas conçu spécifiquement pour les équipes juridiques, mais il contient tout ce dont vous avez besoin pour rationaliser votre flux de travail et maintenir les projets sur la bonne voie.

Les meilleures caractéristiques de Filestage

Les commentaires en temps réel vous permettent de fournir un retour d'information instantané et d'améliorer la collaboration avec les membres de l'équipe

Le contrôle des versions garantit que votre équipe travaille toujours avec des versions actualisées de chaque fichier, ce qui signifie moins d'erreurs et moins de confusion

La fonction de partage sécurisé des fichiers garantit que les informations sensibles et les documents de dossier ne sont accessibles qu'aux utilisateurs autorisés

Le prix des plans payants couvre un nombre illimité de membres de l'équipe au lieu de facturer des frais supplémentaires pour chaque utilisateur

Limites de Filestage

Absence de certaines fonctionnalités juridiques spécifiques disponibles avec d'autres logiciels de gestion de dossiers juridiques

La version gratuite est limitée à deux projets actifs et à 2 Go de stockage

Prix de Filestage

Gratuit

Basic: 59$/mois

59$/mois Professionnel: $299/mois

$299/mois Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (plus de 200 commentaires)

4.6/5 (plus de 200 commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

6. Onit

via

Onit

Onit est spécialisé dans la création de solutions logicielles visant à rationaliser les opérations commerciales. La marque propose plusieurs produits spécialisés, dont OnitX Enterprise Legal Management (ELM).

OnitX ELM vous permet de simplifier votre flux de travail, de suivre les indicateurs importants, d'améliorer la collaboration et de maximiser les économies internes et externes. Il s'agit d'un logiciel de flux de travail juridique personnalisable doté d'un moteur à code bas, parfait pour les services juridiques d'entreprise et les grands cabinets d'avocats.

Les meilleures caractéristiques d'Onit

Des tableaux de bord personnalisables et des interfaces conviviales pour rendre votre activité juridique plus efficace

Des outils complets de reporting et d'analyse donnent un aperçu de la rentabilité, de la gestion des dossiers et des domaines d'activité

Des outils d'automatisation du flux de travail juridique gèrent la saisie de données, la création de documents, la facturation et bien plus encore 📚

Les plans payants couvrent un nombre illimité de membres du personnel au lieu de facturer des frais pour chaque utilisateur

Limites d'Onit

L'absence de commentaires d'utilisateurs sur les plateformes d'évaluation populaires rend difficile l'évaluation de l'expérience standard du produit

Les avis de certains cabinets d'avocats indiquent que le prix mensuel est trop élevé pour leur budget

Prix d'Onit

Standard: 700 $/mois

700 $/mois Professionnel: $900/mois

$900/mois Premium: 2 000 $/mois

G2: 3.8/5 (2+ reviews)

3.8/5 (2+ reviews) Capterra: N/A

7. Case à cocher

via

Case à cocher

Checkbox est une plateforme d'automatisation du flux de travail par l'IA conçue pour les entreprises de divers secteurs, y compris les cabinets d'avocats. Elle fournit un logiciel juridique interne sans code qui peut améliorer la valeur et la rapidité de vos services, en faisant une meilleure impression sur les clients.

Les meilleures caractéristiques de Checkbox

Attribuez des tâches à votre équipe juridique interne en fonction de ses capacités ou de sa spécialisation

Construire et mettre à jour des solutions de flux de travail sans code avec un canevas visuel de glisser-déposer que tout le monde peut utiliser

Les intégrations avec des outils tels que Slack, Microsoft Teams, Google Drive et DocuSign permettent aux équipes de traiter les communications et les demandes provenant de sources multiples

Les analyses fournissent des informations sur le statut des tâches, le volume de travail, le type de projet et le temps moyen de traitement des demandes

Limites des cases à cocher

L'absence de retour d'information sur les plateformes d'évaluation populaires rend difficile l'évaluation de l'expérience utilisateur typique

Checkbox ne permet pas aux clients intéressés d'accéder aux informations tarifaires sur son site web ou sur les sites d'évaluation les plus populaires

Prix de Checkbox

Les utilisateurs doivent contacter Checkbox pour une démonstration afin d'obtenir des informations sur les prix.

G2: N/A

N/A Capterra: 4.9/5 (30+ reviews)

8. Kissflow

via

Kissflow

Kissflow est une plateforme basée sur le cloud qui automatise les processus de flux de travail avec un moteur sans code. Les équipes juridiques peuvent créer des solutions personnalisées sans avoir besoin d'expertise technique, en automatisant les tâches répétitives et en optimisant la productivité en quelques clics.

Les meilleures caractéristiques de Kissflow

L'interface "glisser-déposer" vous permet de créer rapidement des formulaires, des documents juridiques et des flux de travail sans aucune connaissance en matière de codage

Outils de cartographie des processus vous permettent de visualiser facilement des processus complexes et de les cartographier dans des organigrammes et des paysages de processus

Analyse et outils de reporting vous permettent de prendre des décisions éclairées, de créer des rapports personnalisés et de suivre les performances de l'entreprise

Des intégrations avec des applications telles que Google Drive et Slack pour rationaliser les processus d'entreprise et améliorer la productivité

Limites de Kissflow

N'est pas spécifiquement conçu pour l'industrie juridique et peut manquer de fonctionnalités disponibles avec un logiciel de flux de travail juridique dédié

Le plan de base ne permet pas d'accéder aux fonctionnalités avancées telles que les utilisateurs externes et la possibilité de créer un cluster privé

Prix de Kissflow

Basic: $1,500+/mois

$1,500+/mois Entreprise: Contacter pour les prix

Kissflow ratings and reviews

G2: 4.3/5 (500+ reviews)

4.3/5 (500+ reviews) Capterra: 3.9/5 (30+ reviews)

9. Approche Osprey

via

Approche du balbuzard

Osprey Approach est un service juridique complet qui fournit des outils pour tout ce qui concerne

calendrier de travail

et la gestion du flux de travail jusqu'à l'établissement de rapports financiers. Il comprend le suivi du temps, la facturation automatisée, la gestion des documents basée sur le cloud, l'intégration aisée des clients et la communication sécurisée.

Les meilleures caractéristiques d'Osprey Approach

La création automatisée de formulaires juridiques et la gestion de documents vous permettent de gagner du temps, de réduire les erreurs humaines et de conserver les dossiers organisés dans une bibliothèque accessible

Les fonctions de gestion des cabinets, des dossiers et des clients permettent de relier tous les domaines de votre cabinet juridique afin d'améliorer l'efficacité et la réussite

Les outils financiers optimisent les processus de fin de mois et centralisent les opérations financières sur une seule plateforme pour une meilleure visibilité

Les outils de gestion des clients modernisent l'expérience d'accueil et facilitent la gestion des dossiers

Limites de l'approche Osprey

Certains commentaires d'utilisateurs font état de problèmes liés à la navigation dans l'interface et à l'utilisation des modules complémentaires

Osprey Approach ne permet pas aux clients potentiels d'accéder aux informations sur les prix sur leur site web ou sur les sites d'évaluation populaires

Prix d'Osprey Approach

Les utilisateurs doivent réserver une consultation avec l'équipe d'Osprey Approach pour recevoir des informations sur les prix.

10. TeamConnect

via

Mitratech

TeamConnect est une plateforme ELM de Mitratech conçue pour les activités juridiques de toutes tailles. Elle fournit des outils pour la facturation, la gestion financière, la gestion des documents, l'automatisation du flux de travail juridique et plusieurs autres domaines de la gestion des affaires.

Les meilleures caractéristiques de TeamConnect

La plateforme de gestion centralisée des données conserve tous vos documents en un seul endroit auquel vous pouvez accéder partout et à tout moment

L'automatisation du flux de travail juridique vous permetde rationaliser les processus et de réduire les risques d'erreurs

Les rapports personnalisés permettent à vos équipes de générer des rapports basés sur des critères spécifiques pour obtenir les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin

Les outils de collaboration et la communication en temps réel permettent aux membres de l'équipe de travailler ensemble plus efficacement

Limites de TeamConnect

Certains commentaires font état de la nécessité d'une interface utilisateur plus rapide et plus intuitive

TeamConnect ne donne pas accès aux informations tarifaires sur son site web ou sur les sites d'évaluation les plus populaires

Prix de TeamConnect

Les clients potentiels doivent demander une démonstration de TeamConnect pour obtenir des informations sur les prix.

G2: 4.7/5 (10+ reviews)

4.7/5 (10+ reviews) Capterra: 5/5 (1+ avis)

Améliorez le flux de travail de votre cabinet d'avocats

Si vos concurrents ont accès à la gestion automatisée des tâches, au suivi des délais et à la gestion des documents, ne devriez-vous pas en faire autant ?

Les logiciels de flux de travail juridique libèrent votre temps et vos ressources afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : servir vos clients. 🌻

