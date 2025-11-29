8 modèles de questionnaires gratuits pour une collecte de données efficace

Les questionnaires sont des outils indispensables pour les responsables qui ont besoin de collecter efficacement des données afin de mieux comprendre leur public ou leurs clients et, par conséquent, d'améliorer leurs produits et services. Concevoir un questionnaire peut sembler assez simple.

Du moins, jusqu'à ce que vous réalisiez que cela implique diverses tâches complexes, telles que la formulation des questions, la sélection des formats, la garantie de la cohérence des données et la mise au point du design visuel.

C'est exactement là que les modèles de questionnaire prennent tout leur sens ! ☀️

Ces outils prédéfinis offrent un cadre efficace que vous pouvez personnaliser en fonction de vos objectifs spécifiques, vous permettant ainsi d'adopter une approche conviviale, personnalisée et cohérente pour mieux collecter des données, comprendre le parcours client ou découvrir pourquoi vos clients fidèles vous restent fidèles.

Après avoir exploré en profondeur ces outils pratiques, nous avons dressé une liste des huit meilleurs modèles de questionnaires qui vous aideront à recueillir des informations essentielles, des retours d'expérience et d'autres types de données auprès de vos clients et de vos employés.

Qu'est-ce qu'un modèle de questionnaire ?

Un questionnaire est un outil précieux qui contient des questions visant à recueillir les impressions des clients ou des employés sur leurs expériences, leurs opinions et leurs comportements. Alors qu'un sondage désigne la méthode globale de collecte de données, un questionnaire est un outil ou une technique spécifique utilisé dans le cadre de ce processus.

Un modèle de questionnaire est une disposition prédéfinie mais personnalisable qui facilite la création d'un questionnaire à des fins telles que des études de recherche, des sondages ou des évaluations.

Ces modèles comprennent généralement des espaces réservés standard pour les questions, les options de réponse et les instructions, ce qui facilite la structuration et la conception d'un questionnaire personnalisé.

Glissez-déposez des champs personnalisés dans la vue Formulaire pour créer des sondages complets ou recueillir des données et des commentaires dans ClickUp 3.0

Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier des questions en fonction d'objectifs spécifiques ou d'objectifs du sondage, tout en conservant la cohérence de la conception et de la structure du modèle. Cela rend vos données quantitatives plus fiables lorsque vous menez des recherches.

Vous pouvez utiliser des modèles de questionnaires pour recueillir à la fois des données chiffrées et des données descriptives. Ils contiennent généralement à la fois des questions ouvertes, qui permettent d'obtenir des réponses détaillées, et des questions fermées, plus adaptées aux réponses prédéfinies de type oui ou non. ❓

Avantages de l'utilisation d'un modèle de questionnaire

Voici les principaux avantages dont vous bénéficiez en utilisant des modèles de questionnaire pour un sondage de satisfaction client :

Conception structurée : ils offrent un cadre clair avec des sections prédéfinies pour les questions et les réponses

Efficacité : la structure étant déjà en place, vous pouvez vous concentrer sur le contenu et les objectifs de votre étude plutôt que de passer du temps à mettre en forme et à organiser la disposition

Personnalisation : vous pouvez modifier les modèles pour les adapter à des objectifs spécifiques tout en conservant un style et une façon de les mettre en forme uniformes

Clarté : les modèles comportent une formulation et une mise en forme standardisées, garantissant que les questions sont claires et concises pour un répondant lambda

Cohérence : ils garantissent que tous les participants reçoivent le même ensemble de questions et/ou de réponses possibles

8 modèles de questionnaires de qualité supérieure pour divers usages

Pour beaucoup, le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'on pense aux modèles de questionnaires est SurveyMonkey, un outil de sondage en ligne très répandu. Mais si vous creusez un peu plus, vous trouverez plusieurs autres fournisseurs de qualité. Nous allons vous présenter une alternative parfaite offrant de nombreuses options qui ne vous coûtera pas un centime. 🆓

Nous avons sélectionné les huit meilleurs modèles de questionnaires gratuits de ClickUp, chacun constituant un excellent point de départ pour vos projets de collecte de données. Préparez-vous, et découvrons leurs fonctionnalités uniques pour créer votre propre sondage !

1. Modèle de sondage de satisfaction client ClickUp personnalisé

Assurez-vous que les services de votre entreprise répondent aux attentes de vos clients et découvrez ce qu'ils pensent vraiment grâce à notre modèle de sondage de satisfaction client

Améliorez l'expérience client grâce au modèle de sondage de satisfaction client ClickUp! C'est la clé qui vous permettra de débloquer des informations précieuses sur la façon dont vos clients perçoivent vos produits, vos services et votre assistance. Utilisez les données recueillies pour mieux comprendre les besoins des clients, identifier les points à améliorer et, au final, fidéliser davantage votre clientèle. ❤️‍🩹

La vue « Formulaire » du modèle « Sondage de satisfaction client » comprend des champs tels que l'utilité, la clarté et la qualité de la résolution, permettant aux répondants de donner des commentaires précieux sur vos produits ou services. Ce questionnaire convertit efficacement toutes les données et tous les commentaires recueillis en vues ClickUp organisées.

Dans la vue Liste des répondants, vous obtenez un aperçu complet de vos clients interrogés, leurs préoccupations étant classées soit comme résolues (Oui), soit comme nécessitant une attention particulière (Non). D'autre part, la vue Tableau d'évaluation des connaissances évalue la qualité des commentaires, allant d'une évaluation maximale (excellente) à aucune (mauvaise).

Vous avez la possibilité d'organiser les données recueillies selon vos préférences. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Regrouper par » dans les vues Liste et Tableau pour sélectionner facilement vos critères de regroupement préférés.

2. Modèle ClickUp « Voix du client »

Recueillez et classez les attentes et les réactions des clients concernant votre produit/service afin de comprendre ce que vous pouvez faire pour l'améliorer

Devenez le devin dont vos clients ne soupçonnaient même pas avoir besoin grâce au modèle « Voix du client » de ClickUp. C'est la boîte à outils ultime pour recueillir, analyser et organiser les commentaires des clients, vous permettant ainsi d'optimiser votre produit et de surpasser la concurrence. 🌟

Ce modèle de questionnaire List permet de recueillir efficacement les commentaires des clients provenant de diverses sources, notamment des sondages, des réseaux sociaux, des avis en ligne, des témoignages sur les produits et les interactions avec le service client. Il vous aide également à identifier et à mettre en œuvre des solutions pour répondre aux attentes ou aux préoccupations des clients.

Le modèle comprend les trois éléments clés suivants :

La voix du client (VoC) : résumez l'avis ou le commentaire d'un client en une phrase concise. Par exemple, « Le service client est trop lent »

Besoins des clients : interpréter ce que le client recherche. Par exemple, « Les clients ont besoin d'une réponse plus rapide à leurs requêtes »

Solution : Décrivez comment vous comptez répondre au besoin identifié du client. Par exemple, « Répondre aux questions des clients dans les 10 minutes »

Ce format axé sur la résolution des problèmes permet au client de constater que ses commentaires sont non seulement pris en compte, mais aussi suivis d'effets. Vous améliorerez ainsi la satisfaction client, fidéliserez votre clientèle et augmenterez les chances que votre entreprise soit recommandée à d'autres.

De plus, la vue « Tableau » du modèle offre un résumé complet des commentaires des clients, classés par source de VoC. Cette représentation visuelle permet d'identifier à la fois les similitudes et les différences entre les commentaires provenant de différentes sources au sein de votre public cible.

3. Modèle de sondage sur les commentaires concernant les produits ClickUp

Améliorez vos produits en fonction des besoins de vos clients en leur demandant directement leur avis grâce au modèle de sondage sur les commentaires concernant les produits de ClickUp

Le modèle de sondage sur les avis clients de ClickUp est votre arme secrète pour recueillir des informations précieuses sur vos clients et améliorer vos produits en conséquence !

Distribuez le formulaire Sondage de satisfaction sur les produits à votre public cible, en lui permettant de sélectionner le produit sur lequel il souhaite donner son avis. Recueillez des informations supplémentaires telles que la durée d'utilisation, la fréquence d'utilisation et les évaluations attribuées aux produits.

Pour personnaliser le formulaire, accédez à la vue Édition afin d'ajouter ou de supprimer des champs personnalisés selon vos besoins. Ce modèle de modèle de liste de questionnaire de sondage propose trois vues :

Vue Liste des soumissions : Une liste complète des réponses soumises par les clients, classées par statut (À examiner, En cours d'examen et Examinées) Vue Liste des évaluations de produits : Un résumé des évaluations des clients avec divers champs personnalisés tels que la qualité, le prix, la première expérience d'utilisation, la facilité d'utilisation, le service client, l'expérience d'achat et l'expérience d'utilisation Vue du tableau de satisfaction globale : Un Un tableau Kanban qui affiche les commentaires sur votre produit classés par satisfaction globale

Vous pouvez utiliser les automatisations de ClickUp pour réaliser rapidement la distribution du formulaire de sondage par e-mail, sur les réseaux sociaux ou via d'autres plateformes.

4. Modèle de plan de projet pour sondage ClickUp

Créez et gérez un plan de projet de sondage de A à Z à l'aide du modèle de plan de projet de sondage ClickUp

Sonder vos clients et parties prenantes est la meilleure façon de comprendre votre produit, votre marché et les besoins de vos utilisateurs. Grâce au modèle de plan de projet « ClickUp Survey », vous mènerez vos projets de sondage de A à Z en toute simplicité, garantissant ainsi des résultats précis et des décisions fondées sur des données.

Commencez par ajouter le nom de la tâche et les détails de l'activité à la vue Liste du modèle de plan de projet. Par exemple, vous pouvez créer une tâche intitulée « Élaborer les questions du sondage » et fournir des informations spécifiques à l'aide des champs personnalisés, notamment son statut (défini comme Non commencé), son niveau d'impact (marqué comme Élevé) et le service concerné (attribué à Recherche). 🕵️

Dans la vue Tableau de progression de la planification, les tâches apparaissent sous forme de cartes représentant des actions spécifiques, telles que l'élaboration des questions du sondage, la conception de la disposition du sondage et le lancement du sondage. Vous pouvez facilement mettre à jour le statut d'une tâche en faisant glisser et en déposant la carte correspondante à l'endroit approprié sur le tableau afin de refléter précisément sa progression.

Des exemples de questionnaires en ligne comme celui-ci permettent aux participants de fournir des informations essentielles, que vous pouvez ensuite trier et filtrer pour les affecter à différentes tâches.

5. Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp

Évaluez la satisfaction de vos employés au travail et identifiez les points à améliorer à l'aide du modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp

Obtenez des informations précieuses sur l'engagement, le dévouement et l'enthousiasme des membres de votre équipe grâce au modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp. Les modèles de sondage comme celui-ci constituent un outil puissant qui vous aide à mieux comprendre les motivations de vos employés et à identifier les domaines à améliorer. 🧰

Utilisez le formulaire de sondage sur l'engagement des employés pour afficher un questionnaire et interroger les membres de votre équipe sur des aspects tels que la satisfaction au travail, la motivation et le soutien qu'ils reçoivent de leurs supérieurs. Le formulaire est entièrement personnalisable, ce qui vous permet d'ajouter des questions et des affirmations pour une évaluation plus approfondie.

Ajoutez un menu déroulant avec une échelle d'évaluation (allant de « Tout à fait d'accord » à « Pas du tout d'accord ») pour les réponses à des affirmations directes telles que « Je parviens à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. » De plus, vous avez la possibilité d'utiliser des questions ouvertes telles que « Comment pouvons-nous améliorer votre expérience ? » pour recueillir des commentaires complets sur l'expérience des employés.

Une fois soumis, tous les formulaires de commentaires apparaîtront dans la vue Liste des commentaires quantitatifs. Cette vue comprend des champs personnalisés tels que le nom de l'employé et l'équipe. Elle affiche les réponses aux questions fermées telles que la satisfaction au travail, l'assistance et la collaboration.

Explorez la vue Liste pour accéder à une vue d'ensemble des commentaires. Vous pouvez y lire les réponses des employés aux questions ouvertes et voir leurs rôles et leurs équipes d'appartenance. Cette vue offre un moyen efficace d'identifier les problèmes et leurs origines, ce qui vous permettra d'améliorer la satisfaction client.

6. Modèle de plan d'action pour sondage d'engagement ClickUp

Utilisez le modèle de plan d'action pour sondage d'engagement ClickUp afin de créer facilement un plan d'action après avoir analysé les commentaires des employés

Recueillir les commentaires de vos employés n'est qu'un point de départ pour améliorer leur satisfaction. Le modèle de plan d'action « ClickUp Engagement Survey » vous aide à tirer le meilleur parti de vos efforts en vous permettant d'élaborer une stratégie visant à mettre en œuvre des changements significatifs pour la satisfaction client.

Imaginons que le premier problème que vous souhaitiez aborder soit le manque de motivation au travail. Ce modèle de document comprend un tableau prédéfini dans lequel vous pouvez inclure les éléments suivants :

Description du problème : On pourrait dire que le sondage mené précédemment a révélé que les employés manquent de motivation et d'enthousiasme dans leur rôle Points à améliorer : Ajoutez Ajoutez l'engagement et le moral des employés à la liste des points à améliorer Cause principale : Énumérez les principales causes du problème, telles que la charge de travail élevée, le manque de reconnaissance et les opportunités de carrière limitées Classification 4M1E : Utilisez le cadre « Homme, Machine, Méthode, Matériel et Environnement » pour classer la cause profonde du problème. Par exemple, une technologie obsolète (Machine) peut entraîner un manque de motivation, tout comme un accès limité aux ressources nécessaires (Matériel). Solution : Proposez une solution, par exemple la mise en place d'un programme de reconnaissance, une répartition plus équitable des tâches et la promotion d'opportunités d'évolution. Indicateurs : Identifiez les indicateurs de réussite du plan d'action, tels que l'augmentation des scores de satisfaction des employés, la baisse du taux de rotation du personnel et Identifiez les indicateurs de réussite du plan d'action, tels que l'augmentation des scores de satisfaction des employés, la baisse du taux de rotation du personnel et l'augmentation de la productivité Responsable : Confiez la responsabilité de la mise en œuvre des changements au service des ressources humaines, aux responsables et aux chefs d'équipe Date d'achèvement : Choisissez une date d'achèvement pour le plan d'action. Six mois serait un délai raisonnable dans cet exemple

7. Modèle de questionnaire de satisfaction des employés ClickUp

Découvrez ce que vos employés pensent de votre entreprise afin d'améliorer leur expérience grâce au modèle de feedback des employés ClickUp

Le modèle ClickUp de feedback des employés est votre atout majeur pour recueillir l'avis des employés sur tout, de la direction et la culture d'entreprise aux salaires, avantages sociaux et ambiance de travail.

Commencez par partager le sondage de satisfaction des employés avec les membres de votre équipe afin de connaître leur avis sur différents aspects de votre entreprise, ce qui vous permettra d'apporter des améliorations ciblées. Rédigez des affirmations et proposez une échelle d'évaluation allant de « Tout à fait d'accord » à « Pas du tout d'accord » pour évaluer rapidement la satisfaction de vos clients.

Le formulaire de questionnaire est entièrement personnalisable, ce qui vous permet d'ajouter, de modifier ou d'améliorer les questions et les affirmations, d'introduire des évaluations à l'aide d'émojis pour favoriser l'engagement, et de désigner des champs obligatoires afin de garantir des réponses constructives. 🎨

Dans le Tableau des réponses, tous les envois sont triés par champ personnalisé « Département ». Les cartes de tâche affichent le nom de chaque répondant et toutes les informations fournies dans ce questionnaire en ligne.

Pour personnaliser l'affichage, vous pouvez regrouper les envois en fonction d'autres champs personnalisés afin de vous concentrer sur les évaluations des employés concernant la transparence de la direction, la communication avec le responsable et l'ouverture au changement.

8. Modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Utilisez le modèle de formulaire de commentaires ClickUp pour recueillir et analyser les commentaires des clients concernant vos services et votre équipe

Le modèle de formulaire de commentaires ClickUp est votre génie numérique qui vous aide à tirer les leçons de vos erreurs passées en recueillant les commentaires des clients sur tous les sujets, des fonctionnalités des produits aux tarifs en passant par le service client. 🧞‍♂️

Une fois que vous avez fourni un service ou réalisé une vente, il vous suffit de partager le lien vers le formulaire de commentaires du modèle avec vos clients pour recueillir leurs avis. Parmi les modèles de sondage de cette liste, ce questionnaire en ligne comprend des champs prédéfinis permettant d'évaluer leur expérience et leurs besoins. Vous pouvez également ajouter des champs supplémentaires pour modifier facilement le formulaire à votre guise et mieux comprendre les données recueillies.

La vue « Liste des évaluations de services » affiche les commentaires des clients regroupés par service évalué, comme la peinture extérieure, la rénovation de cuisine et la rénovation de salle de bains. Voici à quoi ressemblent les éléments clés de cette liste si l'on prend la rénovation de cuisine comme exemple :

Évaluation globale : Nombre d'étoiles attribuées au produit (par exemple, quatre sur cinq)

Motif de la note : L'utilisateur pourrait indiquer quelque chose comme : « Je suis satisfait du résultat, mais il y a encore des progrès à faire »

Suggestions d'amélioration : Ils pourraient faire une suggestion telle que : « Nous aurions pu terminer à temps si le fournisseur avait passé la commande du matériel plus tôt »

Vous pouvez évaluer les performances de votre équipe de la même manière en ouvrant la vue « Liste des évaluations des prestataires », où vous verrez la liste des membres de votre équipe ainsi que leurs évaluations, leurs suggestions d'amélioration et les raisons de leur note, entre autres champs personnalisés.

Enfin, ouvrez la vue Tableau des recommandations générales pour voir vos employés classés par évaluation, de l’évaluation la plus élevée à l’évaluation la plus basse. Cliquez sur les cartes affichant les commentaires individuels pour obtenir plus de détails, tels que le nom du fournisseur de services, le niveau de fidélité du client et le type de service.

Ce questionnaire en ligne vous permet de réagir efficacement et de célébrer les réussites avec votre équipe ou d'accompagner les employés ayant obtenu des évaluations moins élevées.

Recueillez facilement des commentaires et dynamisez votre entreprise grâce à des modèles de questionnaires gratuits

Analyser les retours d'expérience pour hiérarchiser les améliorations est un jeu d'enfant grâce à ces huit modèles de questionnaires gratuits. Ils vous aident à recueillir des informations détaillées sur tout, de l'engagement des employés aux retours sur les produits en passant par la satisfaction client.

Et si jamais vous avez besoin d'aide pour des tâches allant au-delà de la collecte de données, explorez la bibliothèque de modèles ClickUp, une mine d'or proposant plus de 1 000 options pour faciliter pratiquement tout type de travail.

Libérez tout leur potentiel et voyez votre entreprise atteindre de nouveaux sommets ! ✈️