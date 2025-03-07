10 modèles de plans d'amélioration des performances (PIP) pour les managers

Personne n'est parfait. Mais imaginez la différence que pourrait faire n'importe quel membre de l'organisation s'il s'efforçait de s'en rapprocher.

Il est vrai qu'il s'agit peut-être d'une exagération ou d'un objectif irréaliste. Néanmoins, les organisations prospèrent lorsqu'il existe des forfaits structurés permettant à chacun de s'améliorer dans ce qu'il fait au fil du temps, afin d'aider l'entreprise et de maximiser sa productivité.

Pour y parvenir, vous avez besoin d'un forfait structuré pour gérer et améliorer les performances de tous les membres de l'équipe.

En tant que manager, vous voulez aider vos équipes à réussir. La marée montante soulève tous les bateaux et, comme le savent tous ceux qui ont participé à des projets de groupe, même à l'école, l'équipe ne peut aller plus loin que son maillon le plus faible.

Mais il peut être difficile d'aider votre équipe à s'améliorer alors même que vous travaillez sur votre propre liste à faire et vos tâches quotidiennes. Plus vous pouvez standardiser le processus, mieux c'est. C'est là que les modèles de forfaits d'amélioration des performances entrent en jeu.

Qu'est-ce qu'un modèle de plan d'amélioration des performances (PIP) ?

Un modèle de plan d'amélioration des performances est un document normalisé qui vous aide, ainsi que toute personne que vous gérez, à élaborer une stratégie de développement des compétences et d'amélioration des performances. Parce qu'il est normalisé, c'est un excellent outil de gestion et d'évaluation Modèle RH pour gérer vos équipes sans que cela ne vous prenne trop de temps.

Par exemple, vous pouvez manager d'équipe selon le modèle Méthode OKR de définition des objectifs organisationnels. Le bon modèle de plan d'amélioration des performances vous aide à mettre en place des forfaits similaires pour chaque membre de votre équipe, ce qui leur permet de travailler à la réalisation d'objectifs communs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan d'amélioration des performances ?

Il n'existe pas de "meilleur" modèle de plan d'amélioration des performances, tout simplement parce que ce terme dépend entièrement de ce que vous recherchez. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'un modèle qui assure un suivi régulier des éléments suivants des évaluations de performance programmées . Ou vous avez besoin d'un forfait d'amélioration des performances qui vous aide à.. une meilleure allocation des ressources .

Vous pourriez vouloir améliorer la gestion de la charge de travail au sein de toute votre équipe, mais quoi qu'il en soit, il doit avoir des objets mesurables et décrivent ou discutent clairement les problèmes de performance. À cela, les meilleurs modèles de forfaits d'amélioration des performances font partager quelques caractéristiques que vous pouvez rechercher :

Un aperçu simple : Cela permet au rapport que vous élaborez d'être facile à lire, permettant à quiconque d'en tirer immédiatement ce qui est nécessaire pour évaluer les forfaits d'amélioration des performances.

: Cela permet au rapport que vous élaborez d'être facile à lire, permettant à quiconque d'en tirer immédiatement ce qui est nécessaire pour évaluer les forfaits d'amélioration des performances. Un accent visuel . Personne n'aime les longs paragraphes ou les puces de plusieurs phrases (c'est ironique, nous le savons) le rapport de progression de l'employé plus vous fixez des paramètres clairs.

. Personne n'aime les longs paragraphes ou les puces de plusieurs phrases (c'est ironique, nous le savons) le rapport de progression de l'employé plus vous fixez des paramètres clairs. Une solution mutuellement bénéfique . Le forfait d'amélioration des performances fait-il une section "à emporter" qui indique exactement ce qui doit se passer ensuite ? C'est le meilleur moyen de s'assurer que les recommandations du forfait d'amélioration des performances sont effectivement mises en œuvre afin de répondre aux attentes.

. Le forfait d'amélioration des performances fait-il une section "à emporter" qui indique exactement ce qui doit se passer ensuite ? C'est le meilleur moyen de s'assurer que les recommandations du forfait d'amélioration des performances sont effectivement mises en œuvre afin de répondre aux attentes. Un code couleur intuitif . Vous serez peut-être surpris de constater à quel point un simple code couleur peut faire la différence. Le rouge peut indiquer un problème de performance médiocre, le jaune la réunion des attentes et le vert une performance élevée ou acceptable. Les bonnes couleurs permettent uniquement de réduire la confusion et de définir des paramètres clairs.

. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point un simple code couleur peut faire la différence. Le rouge peut indiquer un problème de performance médiocre, le jaune la réunion des attentes et le vert une performance élevée ou acceptable. Les bonnes couleurs permettent uniquement de réduire la confusion et de définir des paramètres clairs. Une adaptation facile au fil du temps. Personne n'aime un forfait d'amélioration des performances de travail qui, une fois créé, ne peut plus être modifié. Après tout, vous voulez réellement suivre les performances de l'employé et de tout retour d'information que vous recommandez ! Plus le modèle est souple, mieux c'est.

Le modèle exact que vous recherchez n'a pas d'importance. Tant que le forfait d'amélioration des performances partage ces caractéristiques, vous êtes bien parti.

10 modèles de plans d'amélioration des performances

Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. À l'instar de modèles d'étapes d'action ces modèles de forfaits d'amélioration des performances se distinguent par le fait qu'ils permettent de passer à l'action tout en respectant toutes les bonnes pratiques susmentionnées.

Plaçons-nous dans les favoris.

1. Modèle de plan d'action corrective ClickUp

ClickUp Modèle de plan d'action corrective

Mis en forme dans un tableau blanc, ce modèle de Modèle d'action corrective ClickUp est notre favori parmi les PIP en raison de sa nature visuelle et spatiale. Il comporte six sections soigneusement codées par couleur, disposées en colonnes qui ont un sens intuitif lorsqu'elles sont lues de gauche à droite :

Domaines d'amélioration : Identifier les catégories générales dans lesquelles les membres de l'équipe peuvent s'améliorer.

: Identifier les catégories générales dans lesquelles les membres de l'équipe peuvent s'améliorer. Problèmes et causes profondes : Opportunités dans chaque domaine pour identifier exactement ce qui n'a pas fonctionné ou les problèmes de performance qui doivent être améliorés, et pourquoi.

: Opportunités dans chaque domaine pour identifier exactement ce qui n'a pas fonctionné ou les problèmes de performance qui doivent être améliorés, et pourquoi. Solutions possibles : Aborder directement les problèmes de performance identifiés avec des moyens permettant à l'employé ou à la tâche d'améliorer ses performances professionnelles.

: Aborder directement les problèmes de performance identifiés avec des moyens permettant à l'employé ou à la tâche d'améliorer ses performances professionnelles. Mesure de la réussite : Ajoutez le compte rendu et l'évaluation à l'équation pour faciliter le suivi de la progression des solutions identifiées et créer des objets mesurables.

: Ajoutez le compte rendu et l'évaluation à l'équation pour faciliter le suivi de la progression des solutions identifiées et créer des objets mesurables. Propriétaires de la tâche : Identifier les domaines d'amélioration au sein de l'entreprise projets et des tâches avec plusieurs assignés.

: Identifier les domaines d'amélioration au sein de l'entreprise projets et des tâches avec plusieurs assignés. Échéancier : Dates d'échéance etjalons potentiels afin que chacun reste concentré sur la tâche à accomplir pour mettre en œuvre les solutions identifiées.

En combinant les colonnes, ce modèle s'aligne étroitement sur le modèle de L'approche des objectifs SMART de ClickUp à la gestion de projet et à la gestion du personnel. Et pourtant, les choses restent suffisamment simples pour créer des forfaits d'amélioration rapide, même pour les problèmes les plus complexes.

2. ClickUp Modèle de plan d'action pour les employés

Modèle de plan d'action de l'employé ClickUp

Modèle de plan d'action des employés de ClickUp adopte une approche différente de celle du modèle de plan d'action sur tableau blanc mentionné ci-dessus. Ce plan d'action structuré est plus linéaire et comprend un aperçu clair et simple qui identifie le nom de l'employé, son rôle et son superviseur, ainsi qu'un champ de date pour référence future.

À partir de là, on passe directement au rapport d'incident pour un élément spécifique nécessitant une amélioration des performances. Le rapport d'incident permet au responsable d'inclure quelques détails sur un déclencheur spécifique qui fait que l'employé a besoin d'améliorer ses performances, comme le fait de manquer des cibles commerciales ou de ne pas suivre des protocoles.

Il est suivi d'une section sur les conclusions, qui permet de donner plus de détails sur les résultats d'une enquête plus approfondie sur l'incident et sur les mesures correctives à prendre pour répondre aux attentes.

Enfin, le rapport comprend une section destinée à être mise à jour en permanence par les responsables, intitulée "indications de progression" Au fur et à mesure que l'employé travaille sur le forfait d'amélioration des performances, c'est dans cette section que les réussites peuvent être célébrées par les responsables et les employés.

3. ClickUp Modèle de plan de développement des employés

ClickUp Modèle de plan de développement des employés

Tous les forfaits d'amélioration des performances ne doivent pas nécessairement être déclenchés par un incident négatif. La gestion proactive consiste à aider les employés à devenir plus performants au fil du temps, quelles que soient leurs performances actuelles. C'est la raison pour laquelle Le modèle de plan de développement des employés de ClickUp permet d'assurer le suivi.

Dans la vue par défaut, chaque membre de l'équipe dispose d'un élément qui indique le statut de son forfait d'amélioration des performances, ses informations de base et les opportunités de développement professionnel qui ont été affichées pour lui.

Cela permet de à trouver la cause profonde de problèmes spécifiques et permettra de gagner du temps en traçant un chemin clair pour atteindre les jalons de progression attendus.

Les sections allant de Terminé à En cours aident le gestionnaire à suivre exactement la situation de chacun à un moment donné pour un employé donné. Mais ce n'est pas tout. Le modèle comprend également un forfait pour le département qui va plus loin dans les objectifs d'amélioration et le suivi de ces objectifs.

Par ailleurs, des champs personnalisés tels que les besoins en personnel, les échéanciers et les compétences acquises aident les managers à rester toujours au courant de la situation de leur équipe et des membres qui ont le plus besoin d'un développement continu.

4. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Il se lit comme un simple agenda, mais ce modèle de Modèle d'évaluation des performances par ClickUp a une force de frappe cachée. Au-delà des sections faciles à consulter telles que les points de discussion et le feedback, ce document d'amélioration des performances permet également aux managers d'indiquer exactement quelles initiatives et quelles priorités sont les plus importantes pour les membres de leur équipe, dans le but d'optimiser les performances de l'équipe au fil du temps.

Et ce n'est que le début. La partie de ce modèle consacrée à la gestion des performances comprend un diagramme qui peut être utilisé par l'employé et ses pairs pour s'évaluer eux-mêmes et s'évaluer les uns les autres sur des catégories telles que la compréhension du travail, les compétences professionnelles, etc. Des codes de mesure allant de U pour insatisfaisant à E pour excellent permettent de remplir cette section de manière simple et directe pour toutes les personnes concernées.

Enfin, ce modèle comprend une section qui devrait faire partie de l'évaluation des performances de chaque employé : les réalisations. Si tout le monde a besoin d'améliorations dans certains domaines, le fait de se concentrer sur ces améliorations nécessaires peut faire oublier que cet employé a probablement célébré des réalisations et des réussites majeures dans d'autres domaines.

L'inclusion d'une telle section dans un modèle de forfait d'amélioration des performances crée une culture de travail plus positive et axée sur la réussite en équilibrant le mauvais et le bon.

5. Modèle de rapport de performance ClickUp

Modèle de rapport de performance ClickUp

Comme ceci Modèle de rapport de performance par ClickUp montre que tous les forfaits d'amélioration des performances ne doivent pas nécessairement être connectés aux performances d'un employé en particulier. Il met plutôt l'accent sur une approche axée sur le projet qui aide l'équipe que vous gérez à rester sur la bonne voie et à respecter ses échéanciers et ses tâches livrables .

Le modèle lui-même comprend un aperçu facile de plusieurs projets, ce qui est particulièrement utile pour les gestionnaires qui doivent documenter la progression du projet à plusieurs niveaux. Au-delà d'un aperçu général des attentes de l'entreprise, il comprend, pour chaque projet faisant l'objet d'un rapport, un instantané indiquant le pourcentage du temps et du budget consacrés, ainsi que la progression réalisée.

La nature visuelle de ces nombres fait de ce modèle un rapport utile pour les gestionnaires qui cherchent à communiquer l'aperçu de tout le travail fait. Parce qu'il reste un aperçu de haut niveau, ce modèle fonctionne particulièrement bien lorsqu'il est combiné avec d'autres rapports sur la performance des projets.

Par exemple, il peut être utilisé pour garder l'aperçu de plusieurs projets agiles pour les parties prenantes de haut niveau, tandis que des rapports plus détaillés tels que les rétrospectives de sprint peut donner plus de détails sur chacun de ces projets et leur progression attendue.

6. Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

Alors que Modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp se concentre principalement sur l'évaluation rétrospective d'un employé, mais il contient également des exemples de forfaits d'amélioration des performances tournés vers l'avenir.

Documentez les performances d'un membre de votre équipe, ce qu'il a accompli et comment ces informations peuvent conduire à un forfait d'amélioration avant le prochain entretien trimestriel évaluation trimestrielle des performances .

7. ClickUp 30-60-90 modèle de forfait journalier

ClickUp 30-60-90 Day Plan Template (Modèle de plan de 30-60-90 jours)

Les nouvelles recrues ont nécessairement besoin d'un forfait d'intégration qui les aide à s'améliorer au cours des premiers mois de leur présence au sein de votre organisation. Modèle de plan 30-60-90 jours de ClickUp vous aide dans cet effort, en vous permettant de fixer des objectifs réalisables et de documenter la progression de votre nouveau membre de l'équipe vers ces paramètres. Les deux construisent le forfait 30-60-90 jours et la mesure des cours sont faciles, tout comme le partage du forfait avec le nouvel employé. Il est particulièrement important de maintenir et de programmer des contrôles réguliers. Cela vous aidera également à maintenir une attitude positive avec les employés.

8. Modèle de plan de carrière ClickUp

Modèle de parcours professionnel ClickUp

Si vous encadrez des membres de votre équipe, le modèle de parcours de carrière ClickUp Modèle de plan de carrière par ClickUp est un outil parfait. Il s'agit d'un outil plus qualitatif outil d'évaluation des performances que la plupart des autres modèles mentionnés dans ce guide, vous permettant de travailler avec votre mentoré à l'élaboration d'objectifs de carrière et d'un parcours mesurable pour atteindre ces objectifs.

Le tout se passe dans un diagramme facile à comprendre, avec un code couleur, qui répond parfaitement aux attentes de l'entreprise - même au premier coup d'œil.

9. Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp

Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp

Paramétré comme un formulaire interactif, Modèle de formulaire d'évaluation des employés de ClickUp fonctionne grâce à sa simplicité. Vous remplissez le formulaire, qui remplit une vue basée sur une liste qui fait office d'évaluation.

Pendant ce temps, des champs personnalisés tels que les récompenses et les jalons reçus, la capacité à travailler en équipe, les compétences techniques et d'autres champs personnalisés vous aident à préciser exactement les domaines dans lesquels l'employé a réussi, ceux dans lesquels des améliorations sont nécessaires et les attentes globales de l'entreprise en matière de performances de travail.

10. Microsoft Word Modèle de plan d'amélioration des performances par Template.net

Via Template.net

Ce modèle de plan d'amélioration des performances (PIP) de Microsoft Word par Template.net est un document complet, modifiable et imprimable conçu pour aider les entreprises et les organisations à améliorer les performances de leurs employés. Ce modèle sert de guide structuré aux gestionnaires pour souligner les domaines d'amélioration, fixer des paramètres clairs et définir des objets mesurables pour les employés dont les performances sont insuffisantes.

Avantages des modèles de plans d'amélioration des performances pour les équipes RH

Les plans d'amélioration des performances (PIP) sont un moyen efficace de s'assurer que les employés répondent aux attentes et aux objectifs fixés par une organisation. Ils constituent un élément essentiel de tout plan d'amélioration des performances L'équipe des ressources humaines de l'équipe RH. Un modèle de PIP bien conçu peut contribuer à l'assistance d'un processus d'amélioration des performances réussi en mettant en place une forme et une structure cohérentes pour le travail des équipes.

L'utilisation d'un modèle de PIP simplifie le processus d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion d'un plan d'amélioration des performances. En fournissant un cadre complet auquel le personnel peut se référer pour créer son propre forfait, il simplifie les étapes nécessaires pour maximiser l'efficacité d'un PIP. L'accès à un modèle de PIP actualisé permet de s'assurer que le personnel répond aux attentes et aux objectifs de l'organisation tout en offrant une certaine flexibilité.

Lors de l'utilisation d'un modèle de PIP, il est important de veiller à ce que tous les éléments nécessaires soient inclus. Outre la définition des paramètres et des objectifs spécifiques, il doit également contenir des informations sur les échéanciers, les responsabilités et les conséquences.

Définir les attentes: Il s'agit de la première étape de la création d'un PIP, et il est essentiel de veiller à ce que les attentes soient claires et spécifiques. Fixer des objectifs: L'établissement d'objectifs mesurables permet d'orienter le forfait et peut servir de points de référence tout au long du processus. Échéancier: Indiquez la durée du processus du PIP ainsi que le moment et la manière dont la progression doit être examinée. Attribuer des ressources: Assurez-vous qu'il y a suffisamment de ressources pour assister les objets du forfait, par exemple une formation ou un accompagnement supplémentaire. Attribuer les responsabilités: Indiquer clairement qui est responsable de quelles tâches dans le cadre du processus PIP. Suivre la progression: Suivre la progression et fournir un retour d'information pour s'assurer que les objectifs sont atteints. Revoir le forfait : Vérifiez régulièrement le processus du PIP afin de déterminer si des changements doivent être apportés. **Fixer les conséquences : si les objectifs ne sont pas atteints, il est important de mettre en place un système de compte rendu avec des conséquences clairement définies en cas de non-respect.

Exemples de plans d'amélioration des performances

Les plans d'amélioration des performances (PIP) sont un outil puissant que les équipes RH peuvent utiliser pour remédier à la sous-performance et à l'absentéisme. Un modèle de PIP constitue un excellent point de départ lorsque vous ne savez pas par où commencer. Voici un aperçu des situations dans lesquelles il est avantageux de créer votre propre modèle de PIP :

Lorsqu'un employé a été averti à plusieurs reprises de ses mauvaises performances

Lorsque les performances de l'employé sont inférieures aux attentes

L'employé ne respecte pas les délais ou les objectifs

Lorsqu'il existe un écart entre la productivité attendue et la productivité réelle

Lorsque des clients ou des collègues se plaignent du comportement ou de l'attitude de l'employé

Quand éviter d'utiliser les forfaits d'amélioration des performances

Bien que les modèles de PIP constituent une ressource précieuse pour les équipes RH, il est préférable d'éviter de les utiliser dans certaines situations :

Lorsque les performances de l'employé sont dues à un problème indépendant de sa volonté.

Si l'origine du problème réside dans une mauvaise communication ou un manque de ressources.

Lorsque la progression de l'employé nécessite une formation supplémentaire, un mentorat ou un coaching avant qu'il ne soit en mesure d'améliorer ses performances.

Si les responsabilités professionnelles de l'employé ont changé et qu'il n'est plus en mesure de s'acquitter de ses tâches

Stimulez la productivité de votre équipe grâce aux modèles de PIP

Quel manager ne souhaite pas avoir une équipe qui fonctionne comme une machine bien huilée ? Bien sûr, le travail n'est pas facile pour y parvenir. Toute aide que vous pouvez obtenir pour maximiser les performances et la productivité de chacun des membres de votre équipe est vitale. C'est ce qui fait du modèle de plan d'amélioration des performances un outil essentiel dans la boîte à outils de tout manager.

Vous pouvez utiliser les modèles de plan d'action pour les performances afin de corriger une erreur spécifique ou d'élaborer un forfait de développement plus général. Ils sont aussi utiles pour l'intégration des nouveaux employés que pour établir une connexion entre les performances et les projets en cours.

Il suffit de savoir quel modèle utiliser, et cette sélection peut vous aider à y parvenir.

En ce qui concerne la gestion de votre équipe comme une machine bien huilée : la bonne gestion de projet et le bon outil de productivité pourrait bien vous aider à y parvenir, surtout s'il est Free Forever pour toujours. Prêt à en savoir plus sur ClickUp et à commencer à utiliser les modèles ci-dessus ? Inscrivez-vous pour commencer dès aujourd'hui .