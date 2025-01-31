Las 10 mejores alternativas y competidores de Shift en 2025

En un día laboral normal, la mayoría de nosotros pasamos horas cambiando entre plataformas de software, revisando diferentes bandejas de entrada de correo electrónico y aplicaciones de mensajería, y haciendo malabarismos con los diversos ecosistemas digitales en los que vivimos. Y aunque cada aplicación y plataforma que utilizas puede tener su utilidad, iniciar y cerrar sesión en numerosas aplicaciones y bandejas de entrada es una pérdida de tiempo y energía.

La aplicación Shift tiene como objetivo resolver ese problema, permitiéndote optimizar y organizar tus diversas aplicaciones, herramientas y cuentas en una sola vista. Pero no es la única aplicación de productividad que existe para colaborar y optimizar todos tus procesos y flujos de trabajo.

Estas 10 mejores alternativas y competidores de Shift te ayudarán a concentrarte, aumentar tu productividad y organizar el caos de tu estación de trabajo digital, al tiempo que abordan algunas de las quejas y dificultades más comunes que Shift no resuelve.

¿Qué es la app Shift?

Shift es una aplicación de gestión de estaciones de trabajo que optimiza y consolida diferentes herramientas de productividad, aplicaciones y cuentas, incluidas Slack, cuentas de Microsoft y Google, WordPress y más, en una única plataforma. Su objetivo es aumentar la eficiencia y ordenar los entornos de trabajo, proporcionándote un fácil acceso a todas las herramientas que utilizas, como clientes de correo electrónico, aplicaciones basadas en la nube y utilidades de gestión de proyectos. Algunas de las funciones más destacadas de Shift son:

Una bandeja de entrada unificada para varias cuentas de correo electrónico (sin embargo, no puedes ver todas tus conversaciones desde una sola bandeja de entrada).

Integración con aplicaciones populares como WhatsApp, Slack, Zoom y Trello.

Entornos de trabajo optimizados en el navegador para acceder a aplicaciones web.

Compatibilidad multiplataforma para Windows, Mac y Linux.

Una función de búsqueda avanzada para la ubicación de correos electrónicos y archivos en diferentes herramientas y cuentas.

¿Qué hace que una alternativa a Shift sea buena?

A la hora de buscar una alternativa a Shift, debes tener en cuenta los siguientes factores:

Funciones adaptadas a tus necesidades: una aplicación avanzada una aplicación avanzada de gestión de contactos debe satisfacer tus necesidades específicas. Por ejemplo, si tu empresa utiliza principalmente el correo electrónico, una alternativa que no cuente con una bandeja de entrada para el equipo puede que no sea la mejor solución.

Facilidad de integración: la aplicación debe integrarse sin esfuerzo con las herramientas o aplicaciones que ya utilizas para maximizar la compatibilidad.

Rentabilidad: la estructura de precios debe ajustarse al presupuesto de su organización y ofrecer un buen valor por el dinero que paga.

Experiencia del usuario: una interfaz intuitiva y una funcionalidad fácil de aprender son clave para garantizar una adopción fluida dentro de tu empresa, especialmente si la conectas a múltiples herramientas y plataformas de varios equipos.

Escalabilidad: una buena alternativa debe adaptarse a tus necesidades cambiantes, como una buena alternativa debe adaptarse a tus necesidades cambiantes, como la automatización del flujo de trabajo a medida que tu empresa crece.

Seguridad y privacidad de los datos: dado que realizarás un uso compartido de datos entre la alternativa a Shift y varias cuentas, la alternativa que elijas debe cumplir con las medidas de seguridad y las normativas de privacidad de datos estándar del sector.

Las 10 mejores alternativas a Shift en 2024

Shift ha demostrado ser muy popular para la gestión de estaciones de trabajo en todo el mundo, ya que reúne todas tus herramientas de productividad en una sola plataforma. Por muy atractivo que pueda parecer, las ofertas de Shift no satisfacen las necesidades de todo el mundo. Estas 10 alternativas te ayudarán a gestionar múltiples flujos de trabajo y proyectos con un solo clic, y cada una de ellas ofrece ventajas únicas que te ayudarán a mantenerte organizado y eliminar distracciones.

Realiza un seguimiento de todos tus mensajes, proyectos, colaboradores y archivos en una única plataforma.

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno que unifica tu trabajo en un único hub. Este versátil software de gestión de proyectos tiene varias funciones, como planificación y organización de flujos de trabajo, herramientas de colaboración en equipo, gestión de tareas, bandejas de entrada de mensajes y gestión de recursos.

ClickUp facilita operaciones fluidas y eficientes en todas tus actividades de empresa. A diferencia de Shift, que no tiene muchas funciones integradas y depende de integraciones con otras aplicaciones, ClickUp te permite retirar muchas de las soluciones de software de terceros que utilizas y disfrutar de tener todos tus flujos de trabajo juntos en un solo lugar.

Por supuesto, como alternativa a Shift, ClickUp también se integra con todas tus aplicaciones de trabajo más utilizadas. Puedes elegir entre más de 1000 integraciones de ClickUp con diversas plataformas de software, como Slack, GitHub, Dropbox, Google Drive y muchas más.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea paneles personalizables para ver todos tus informes, datos y estadísticas en tiempo real.

Numerosas plantillas de productividad aumentan tu productividad en todos los proyectos y flujos de trabajo, incluidas las plantillas de comunicación

Como herramienta de colaboración, realiza el uso compartido de proyectos y documentos entre equipos sin necesidad de una aplicación de terceros.

Chatear y comentar sustituyen la necesidad de utilizar otras herramientas de comunicación.

Las automatizaciones y ClickUp AI potencian y optimizan tus flujos de trabajo.

Se conecta con aproximadamente el mismo número de aplicaciones de terceros con las que se integra Shift.

Limitaciones de ClickUp

Debido a su gran cantidad de funciones e integraciones, algunos pueden encontrar una ligera curva de aprendizaje al usar ClickUp por primera vez.

La navegación móvil sigue mejorando, pero necesita algunos ajustes.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.

Business: 12 $ al mes por usuario.

Corporación: Ponte en contacto con Ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

2. Rambox

A través de Rambox

Rambox es un organizador de entornos de trabajo digitales diseñado para mejorar la productividad de los profesionales que dependen en gran medida de las aplicaciones web. Proporciona un hub centralizado para optimizar herramientas como Gmail e iCloud, lo que simplifica la gestión y el acceso a las aplicaciones que más utilizas en una única y cómoda ubicación.

Las capacidades de Rambox van más allá de la mera organización e integración. Sincroniza a la perfección las configuraciones de las aplicaciones y te permite desactivar las notificaciones en todos tus dispositivos desde el panel del usuario para eliminar distracciones.

También se hace mucho hincapié en los temas y la personalización visual. Por ejemplo, puedes activar el bloqueo de anuncios, elegir un modo oscuro para facilitar la lectura e incluso ajustar el diseño y el rendimiento de cada aplicación de terceros utilizando tu propio estilo CSS y código JS.

Las mejores funciones de Rambox

Organiza y configura tus entornos de trabajo según tus necesidades y preferencias.

Integra fácilmente más de 700 complementos de terceros, como correctores gramaticales y gestores de contraseñas.

Pausa las notificaciones y los sonidos de diferentes aplicaciones para concentrarte en tu trabajo sin distracciones.

Cambia sin esfuerzo entre aplicaciones y accede al contenido que desees con una función de búsqueda rápida.

Limitaciones de Rambox

Ofrece menos integraciones que Shift, y la posibilidad de utilizar una integración personalizada puede resultar complicada para algunos usuarios.

Está basado en el navegador inteligente de código abierto Chromium, que según algunos consume mucha memoria y puede ralentizar el ordenador.

Algunas de las funciones más solicitadas solo están disponibles en planes más caros.

Precios de Rambox

Free

Plan Pro: 7 $ al mes por usuario.

Plan Enterprise: 14 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Rambox

G2: 4,6/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

3. Station

A través de Station

Esta herramienta de colaboración, relativamente nueva en el mercado, es un navegador inteligente de código abierto para profesionales ocupados. Inicias sesión en tus distintas cuentas, como Slack y Gmail, y la herramienta guarda tus inicios de sesión y agrupa todas tus aplicaciones activas en pestañas apiladas conocidas como Smart Dock.

Desde allí, todas tus notificaciones y alertas se centralizan en un solo lugar. Puedes pasar rápidamente de un flujo de trabajo a otro y de una herramienta de software a otra para realizar el trabajo más rápido y mantener la concentración sin cambiar de contexto. Es importante señalar que se trata de un proyecto de código abierto y que sus desarrolladores ya no lo mantienen activamente, aunque una sólida comunidad de usuarios sigue actualizando su código.

Las mejores funciones de Station

Navega sin problemas entre numerosas aplicaciones y encuentra rápidamente la información que necesitas.

Personaliza la forma en que organizas tus aplicaciones con una barra lateral modular y práctica.

Accede fácilmente a diferentes aplicaciones y documentos utilizando la función de cambio rápido.

Fomenta un entorno de trabajo sin distracciones silenciando las notificaciones molestas.

Crea grupos específicos de aplicaciones para diferentes flujos de trabajo y proyectos.

Limitaciones de la estación

Algunos informes indican que Station consume muchos recursos, lo que podría ralentizar sus dispositivos.

Dificultad para mantener la persistencia de la sesión en diferentes aplicaciones.

Al tratarse de un proyecto de código abierto, los usuarios informan de largos periodos de tiempo en los que las integraciones específicas con aplicaciones de terceros dejan de funcionar y no se solucionan, lo que lo hace inutilizable si una de tus aplicaciones clave no tiene compatibilidad.

Precios de Station

Free

Valoraciones y reseñas de Station

G2: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 5/5 (2 reseñas)

4. Wavebox

A través de Wavebox

Wavebox es otro navegador inteligente diseñado para realizar el seguimiento de tus inicios de sesión y perfiles en diferentes sitios web y aplicaciones SaaS basadas en la web en un espacio unificado. A continuación, te permite realizar la automatización de tareas de forma fluida en varias aplicaciones, lo que optimiza tu flujo de trabajo mientras trabajas.

Una de las funciones más destacadas de Wavebox es su capacidad para optimizar el rendimiento del navegador y la CPU cuando se utilizan activamente varias plataformas de software. Cuando las aplicaciones no están en uso activo, Wavebox las pone en modo de suspensión de forma intuitiva, preservando el rendimiento del sistema. Puedes ir más allá con opciones de personalización que adaptan los temas de la interfaz de usuario, las notificaciones y los atajos de teclado.

A diferencia de muchas otras alternativas a Shift, la posibilidad de crear entornos de trabajo privados y públicos lo convierte en una opción ideal si necesitas un hub de comunicación con los clientes para un servicio de atención al cliente. Con un entorno de trabajo público, puedes organizar proyectos y compartirlos con un cliente directamente desde el navegador inteligente.

Las mejores funciones de Wavebox

Se integra con la mayoría de las herramientas basadas en la web, incluyendo Discord, Salesforce y Slack.

Elimina la necesidad de utilizar varios navegadores, aplicaciones de escritorio y aplicaciones de navegador en una sola ventana del navegador.

Busca palabras clave en todas tus pestañas, widgets, páginas o ventanas, e incluso en todas tus cuentas de Gmail y Google Drive.

Configura todas las aplicaciones y pestañas para que se apaguen automáticamente tras 15 minutos de inactividad utilizando este ajuste predeterminado para optimizar el rendimiento.

Limitaciones de Wavebox

Una curva de aprendizaje pronunciada para navegar y maximizar las capacidades de la herramienta de manera eficaz.

Alto consumo de memoria en determinados dispositivos.

Una interfaz de usuario poco manejable, como los enlaces que solo se abren en pestañas específicas de cada grupo, puede confundir a los nuevos usuarios.

Precios de Wavebox

Plan básico gratuito

Plan Pro: 8,33 $ al mes.

Plan para equipos: 12,50 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Wavebox

G2: 4,4/5 (9 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 50 opiniones)

5. Front

A través de Front

Front es una de las mejores alternativas a Shift como herramienta específica para las comunicaciones. Se trata de una plataforma de correo electrónico colaborativa que reúne bandejas de entrada con uso compartido y otros canales de comunicación en una interfaz optimizada.

La meta es centralizar tus mensajes entrantes, ya sean llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o incluso mensajes de texto. A continuación, Front te permite etiquetar a miembros específicos del equipo para enviarles estos mensajes y realizar el seguimiento de las respuestas y los hilos de conversación con el fin de optimizar tu servicio de atención al cliente y tus comunicaciones con los clientes.

Las mejores funciones de Front

Las bandejas de entrada compartidas fomentan la colaboración entre los miembros del equipo mediante el uso compartido de correos electrónicos de direcciones compartidas, como contact@ o support@.

Más de 50 integraciones de Front se conectan con aplicaciones populares, como Slack, HubSpot y Asana.

Automatiza las tareas repetitivas y crea flujos de trabajo personalizados para ahorrar tiempo.

Trabaja sin problemas con todos los miembros del equipo centralizando los canales de comunicación y permitiendo la colaboración en tiempo real en correos electrónicos, mensajes y tareas.

Realiza un seguimiento de las métricas clave, mide el rendimiento y obtén información valiosa de las interacciones con los clientes utilizando los datos de Front.

Limitaciones de Front

La aplicación puede funcionar con lentitud cuando maneja un gran volumen de conversaciones debido a los límites de su API.

Las aplicaciones móviles pueden tener ocasionalmente incidencias y fallos.

El plan inicial carece de muchas integraciones fundamentales para la mayoría de las empresas, como conexiones con CRM o plataformas de gestión de proyectos.

Precios de Front

Starter: 19 $/asiento/mes (pagos anuales que cubren de 2 a 10 asientos)

Crecimiento: 59 $/asiento/mes (pagos anuales con un mínimo de cinco asientos)

Escala: 99 $/asiento/mes (pagos anuales con un mínimo de 20 asientos)

Premier: 229 $/asiento/mes (pagos anuales con un mínimo de 50 asientos)

Complementos: Todos los planes anteriores se pueden personalizar con complementos, como la función de servicio de mensajes cortos Dialpad por 100 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Front

G2: 4,7/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

6. Sidekick

A través de Sidekick

Sidekick es un potente navegador que agiliza tu trabajo diario al unificar todas tus aplicaciones, herramientas y tareas en un solo lugar, todo ello haciendo hincapié en la seguridad. Toda tu actividad está encriptada, con funciones adicionales como bloqueo de cookies, navegación privada, bloqueadores de ventanas emergentes, protección contra el phishing y el malware, y complementos adicionales para una mayor seguridad contra códigos maliciosos y vulnerabilidades.

El navegador se integra con aplicaciones web populares, como Gmail y Notion. Puedes realizar búsquedas en todo el ecosistema integrado de Sidekick y encontrar archivos, chats o correos electrónicos en cualquier aplicación o pestaña del navegador.

Las mejores funciones de Sidekick

Navega entre diferentes aplicaciones y servicios de forma eficiente a través de una interfaz intuitiva.

Pospone el desorden y el uso de memoria posponiendo las pestañas que no estés utilizando actualmente.

Crea y personaliza diferentes entornos de trabajo según tu flujo de trabajo.

El gestor de tareas y el bloqueador de distracciones integrados te permiten mantenerte centrado en tus proyectos.

Limitaciones de Sidekick

Problemas ocasionales con la compatibilidad y el rendimiento de la extensión de Chrome.

Uso problemático de la memoria cuando hay muchas pestañas abiertas.

Precios de Sidekick

Free

Ventaja: 10 $ al mes

ProTeam: Póngase en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Sidekick

G2: No disponible

Capterra: 4,2/5 (8 opiniones)

7. Mailbird

A través de Mailbird

Mailbird es un cliente de correo electrónico de escritorio basado en Windows que unifica varias cuentas de correo electrónico e integra aplicaciones en una única plataforma accesible. Es la mejor alternativa para personas ocupadas que desean controlar sus bandejas de entrada y mejorar la productividad del correo electrónico, aunque sus funciones no van mucho más allá de la gestión del correo electrónico.

Crea un entorno de trabajo integrando Mailbird con tus diferentes cuentas de correo electrónico y, a continuación, lee y responde a todos tus mensajes desde una sola plataforma. Incluso hay una función integrada de redacción de correos electrónicos basada en IA, que utiliza ChatGPT para ayudarte a crear mensajes salientes de forma más rápida y precisa.

Las mejores funciones de Mailbird

Gestiona varias cuentas de correo electrónico en una interfaz fluida.

Vea cuándo los destinatarios abren sus correos electrónicos con la función de seguimiento de Mailbird.

Ajusta el aspecto, la sensación y la organización de Mailbird para que se adapte a tus preferencias personales.

Conecta tus correos electrónicos con servicios populares, como Google Calendar y Dropbox.

Localiza fácilmente correos electrónicos, adjuntos y contactos con la eficaz función de búsqueda de Mailbird.

Limitaciones de Mailbird

Solo es compatible con Windows, aunque se está realizando el trabajo para desarrollar una opción para Mac.

Las integraciones de aplicaciones son muy limitadas, aunque incluyen herramientas populares como Slack.

Puede consumir muchos recursos de la CPU, lo que puede provocar que la app se bloquee o que tu ordenador funcione más lento.

Precios de Mailbird

Versión básica: Uso gratis.

Plan personal: 49,50 $ por usuario (pago único).

Plan Business: 99,75 $ por usuario (pago único).

Plan personal: 3,25 $ al mes por usuario (pago anual)

Plan Business: 5,75 $ (pago anual)

Valoraciones y reseñas de Mailbird

G2: 4,0/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

8. Franz

A través de Franz

Franz es una aplicación de mensajería que consolida servicios de mensajería populares, como Trello y Facebook Messenger, en una sola plataforma. El servicio está dirigido a todos, incluidos los usuarios personales y los equipos que colaboran en un proyecto.

Una de sus principales ventajas es que la misma aplicación de terceros se puede integrar en Franz varias veces, lo que facilita ver varias cuentas personales y empresariales en el mismo panel. Una vez añadidas a tu entorno de trabajo, puedes convertir mensajes individuales en tareas pendientes, realizar el seguimiento de las tareas y asignar mensajes y comunicaciones de seguimiento a diferentes miembros del equipo.

Las mejores funciones de Franz

Las integraciones de múltiples servicios ofrecen compatibilidad con una amplia gama de servicios populares de mensajería y chat en una plataforma de mensajería unificada.

Crea entornos de trabajo para disfrutar de entornos organizados y libres de distracciones.

Convierte una palabra o frase de un mensaje o correo electrónico en un elemento pendiente para ayudarte a estructurar tu flujo de trabajo.

La compatibilidad multilingüe permite utilizar los principales idiomas, como inglés, alemán, francés y español.

Limitaciones de Franz

La experiencia móvil de Subar puede crear problemas cuando se utiliza el servicio sobre la marcha.

Los usuarios informan de problemas ocasionales con los recordatorios o fallos en las aplicaciones cuando utilizan servicios de terceros.

Precios de Franz

Free

Personal: 2,99 $ al mes

Profesional: 5,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Franz

G2: No disponible

Capterra: No disponible

9. Mailspring

A través de Mailspring

Mailspring es un cliente de correo electrónico de código abierto rápido y eficiente que gestiona varias direcciones de correo electrónico. Tiene compatibilidad con todas las cuentas IMAP y Office 365 en un solo lugar. Para lograr la máxima colaboración entre equipos, puedes acceder a atajos, seguimiento de enlaces, confirmaciones de lectura y mucho más, incluso si la cuenta original, como Yahoo Mail, no lo admite de forma nativa.

A diferencia de otras alternativas a Shift, esta app se centra exclusivamente en unificar tus correos electrónicos. Pero ese enfoque viene acompañado de complementos y herramientas para mejorar la gestión de tu correo electrónico y tu productividad, como plantillas de respuesta rápida y la creación de perfiles de contacto enriquecidos basados en las personas con las que te comunicas.

Las mejores funciones de Mailspring

Una experiencia de usuario muy limpia hace que estar al día con tus correos electrónicos sea rápido y fácil.

Controla varias cuentas de correo electrónico y sus bandejas de entrada asociadas en un solo lugar.

Busca toda la correspondencia con las rápidas y potentes funciones de búsqueda de Mailspring.

Mejora la calidad de tu correspondencia con la detección automática de errores ortográficos, la localización en más de 60 idiomas y la traducción automática.

Límites de Mailspring

Fallos frecuentes al sincronizar cuentas, como retrasos al eliminar un correo electrónico.

Los usuarios informan de problemas ocasionales para establecer la conexión con determinados proveedores de servicios de correo electrónico.

Las integraciones de terceros no van mucho más allá de las aplicaciones centradas en el correo electrónico.

Precios de Mailspring

Free

Pro: 8 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Mailspring

G2: 3,8/5 (18 opiniones)

Capterra: 5/5 (3 reseñas)

10. Airmail

A través de Airmail

Airmail es un potente cliente de correo electrónico exclusivo para Mac con un diseño minimalista y una interacción intuitiva, que unifica todas tus cuentas en una sola plataforma. Tiene soporte para las plataformas de correo electrónico más populares, como Office 365, Gmail y otras aplicaciones de Google Workspace, Microsoft Outlook y otras cuentas que utilizan los protocolos IMAP o POP3.

Es ideal si las amplias integraciones de terceros de Shift son excesivas y quieres gestionar mejor tu correspondencia por correo electrónico. Funciones como las notificaciones interactivas, que te permiten actuar sobre un correo electrónico directamente desde la notificación, te dan más control sobre tus correos electrónicos y te permiten dedicar menos tiempo a gestionar tus bandejas de entrada.

Las mejores funciones de Airmail

Aunque su principal punto fuerte son los correos electrónicos, tiene integraciones con Dropbox, Google Drive y algunas otras aplicaciones.

Diseñado específicamente para el ecosistema de Apple, aprovecha Face ID, Touch ID y todas las demás funciones y opciones de seguridad de macOS e iOS.

Una bandeja de entrada inteligente te permite controlar los mensajes de spam y las distracciones, mientras que las acciones masivas y las plantillas de correo electrónico aumentan tu productividad y concentración.

Puedes compartir correos electrónicos con otras aplicaciones de terceros, como tu Calendario, OmniFocus y Todoist.

El diseño personalizable te permite cambiar el aspecto de Airmail para adaptarlo a tus preferencias.

Límites de Airmail

Fallos frecuentes y problemas de sincronización.

Disponible solo para usuarios de Mac, iPad y iPhone.

El encadenamiento de mensajes y otras funciones «inteligentes» ahorran tiempo, pero pueden dificultar la navegación por hilos de mensajes muy largos.

Precios de Airmail

Airmail Pro: 9,99 $ al mes o 29,99 $ al año.

Airmail for Empresa: 49,99 $ (compra única)

Valoraciones y reseñas de Airmail

G2: 3,6/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (6 opiniones)

Elige una alternativa a Shift que destaque

Cada alternativa a Shift ofrece funciones impresionantes, pero muy pocas abordan en detalle tu flujo de trabajo, proyectos, procesos y múltiples cuentas. Por ejemplo, algunas alternativas son mejores para la gestión del correo electrónico, mientras que otras son mejores para organizar los tickets entrantes de los clientes.

Si buscas la mejor alternativa todo en uno a Shift, elige ClickUp. Con su interfaz unificada, puedes gestionar múltiples tareas, integrar varias cuentas y sustituir muchas integraciones de terceros por las herramientas de seguridad e integradas de ClickUp, como Pizarras, chats en la aplicación y documentos.

Además, con más de 1000 integraciones disponibles, la gestión del flujo de trabajo y de las aplicaciones te permite dedicar más tiempo a tu proyecto y menos a intentar que una integración personalizada funcione de inmediato. ¡Mejora tu productividad registrándote hoy mismo en ClickUp!