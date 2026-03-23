Las 10 mejores herramientas de IA para tomar notas en reuniones en 2026

Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que dirigir una reunión requería una gran capacidad para realizar varias tareas a la vez. Entre seguir el orden del día de la reunión, gestionar la conversación y tomar notas a mano desde cero, era inevitable que algo se quedara en el tintero. Afortunadamente, con el auge de las herramientas de IA para tomar notas en reuniones, esos días han quedado atrás.

El software de inteligencia artificial (IA) ha cambiado nuestra forma de trabajar. La IA para reuniones facilita la captura de la conversación y, posteriormente, su procesamiento y organización. Esto te deja más libertad para centrarte en lo que está sucediendo, sabiendo que puedes revisar las notas de la reunión generadas por IA cuando te venga bien para tomar decisiones y extraer datos para el informe de estado de tu proyecto.

Con todas las herramientas de IA para tomar notas que hay en el mercado, ¿cuál sería la mejor para tu empresa? Acompáñanos mientras repasamos las principales funciones y funcionalidades que debes buscar y te mostramos las mejores herramientas de IA para tomar notas en reuniones disponibles este año. ✨

Aquí tienes un breve resumen para que puedas empezar:

ClickUp (Ideal para la gestión unificada de proyectos y los insights de IA aplicables) Tamaño del equipo: empresas de todos los tamaños Resúmenes de reuniones basados en IA, creación automática de tareas a partir de notas, documentos colaborativos en tiempo real y ClickUp Brain para la recuperación instantánea de datos. Gratis para siempre; planes de pago disponibles Otter. IA (Ideal para la transcripción en tiempo real y la identificación de los participantes) Tamaño del equipo: equipos pequeños y particulares Transcripciones en directo, captura automática de diapositivas, actualizaciones de resúmenes en tiempo real y etiquetado avanzado de los ponentes para obtener actas de reuniones claras. Gratis; los planes de pago empiezan en 16,99 $ al mes por usuario. Laxis (Ideal para obtener información sobre ventas e investigación de mercado) Tamaño del equipo: equipos de ventas y de producto Captura de citas textuales, correos electrónicos de seguimiento generados automáticamente, categorización de temas y extracción de requisitos de los clientes impulsada por IA. Gratis; los planes de pago empiezan en 15,99 $ al mes. Doodle (Ideal para la programación de grupos y la coordinación de disponibilidades) Tamaño del equipo: equipos distribuidos y agencias Recordatorios automáticos de reuniones, sincronización de zonas horarias, programación basada en encuestas e integración con las principales plataformas de videoconferencia. Gratis; los planes de pago empiezan en 14,95 $ al mes por usuario. Fireflies.ia (Ideal para soporte multilingüe y colaboración global) Tamaño del equipo: equipos internacionales e híbridos Soporte para más de 40 idiomas, búsqueda inteligente de palabras clave, análisis del tono de la reunión y creación de fragmentos de audio para el uso compartido de los momentos clave. Gratis; los planes de pago empiezan en 18 $ al mes por usuario Notas de Dubber (Ideal para redes móviles e integración de voz global) Tamaño del equipo: Equipo de ventas y operaciones sobre el terreno Grabación automática de llamadas en más de 170 redes móviles, creación instantánea de tareas y sincronización perfecta con los calendarios de Google Calendar y Outlook. Precios personalizados Timz. Flowers (Ideal para la colaboración asincrónica por vídeo) Tamaño del equipo: equipos distribuidos y remotos Diagramas de flujo de comentarios basados en flores, resúmenes de reuniones en vídeo, transcripciones con marca de tiempo y herramientas de contribución asincrónicas. Precios personalizados Sembly IA (Ideal para asistir a reuniones sin necesidad de usar las manos) Tamaño del equipo: ejecutivos y directivos con una agenda apretada Asistencia virtual a reuniones perdidas, resúmenes multilingües automatizados, identificación de tareas y análisis de opiniones. Desde 17 $ al mes por usuario Fathom (Ideal para sincronizar con CRM y compartir lo más destacado) Tamaño del equipo: equipos de atención al cliente y de éxito Resúmenes instantáneos tras la reunión, automatización de la entrada de datos en el CRM, listas de reproducción de fragmentos destacados y grabación ilimitada gratuita para particulares. Gratis; la edición para equipos cuesta desde 19 $ al mes por usuario Superpowered (Ideal para transcripciones sin bots y con privacidad garantizada) Tamaño del equipo: profesionales preocupados por la privacidad Transcripción de audio de dispositivos sin bots, almacenamiento efímero de siete días, integración con el Calendario y detección del tono emocional. Gratis; los planes de pago empiezan en 36 $ al mes

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las 10 mejores aplicaciones de IA para tomar notas en reuniones

Veamos qué puede hacer la tecnología de IA para que tus reuniones sean más productivas en todos los niveles. Hemos recopilado una lista de las mejores herramientas de IA para reuniones y toma de notas, desde excelentes aplicaciones para tomar notas hasta aplicaciones de transcripción, y mucho más.

Empieza a tomar notas con ClickUp Resumir las notas de las reuniones, busca información específica y realiza la automatización de las tareas manuales con IA.

ClickUp es una de las mejores herramientas de IA para startups y pequeñas empresas disponibles en la actualidad. Es la aplicación todoterreno para el trabajo que combina tus proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente. Te ayuda a gestionar todos los aspectos de tu negocio: optimizando los flujos de trabajo, aumentando la productividad y facilitando la colaboración. Y como es totalmente personalizable, puedes adaptarla a tus necesidades específicas.

El tomador de notas de reuniones con IA de ClickUp ofrece una serie de funciones para mejorar la eficiencia de los procesos y potenciar la creatividad. Esta función genera automáticamente documentos privados que incluyen el nombre de la reunión, la fecha, los asistentes, la grabación de audio, el resumen, las conclusiones clave, los próximos pasos, los temas tratados y una transcripción completa.

Además, se integra a la perfección con Zoom, Teams y Google Meet, y toma notas en el idioma del anfitrión de la reunión. Tras la reunión, puedes acceder fácilmente a las notas a través de tu Calendario o hub de documentos. ¿Listo para crear acciones pendientes? Pídele a ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, que cree tareas a partir de las notas o que comparta un resumen en ClickUp Chat para que tu equipo tenga acceso a todos los puntos clave.

Además de resumir tus notas de reunión, Brain hace que cada reunión sea más productiva al:

Extrae automáticamente las decisiones, los plazos y los propietarios , para que salgas con un plan claro de los próximos pasos a seguir.

Genera correos electrónicos de seguimiento y resúmenes en segundos, para que todo el mundo esté al tanto de todo de inmediato

Captura respuestas rápidamente de tus transcripciones , sin importar cuánto tiempo hayan pasado, para que no tengas que leer páginas y páginas de notas de reuniones.

Lanza las ideas de las reuniones a proyectos y documentos para tener el contexto completo, todo en un solo lugar

Haz que todas las transcripciones de las reuniones sean consultables con ClickUp Brain

¿Quieres ahorrar más tiempo? Utiliza una de nuestras plantillas de orden del día para reuniones para establecer expectativas claras y poner a todos de acuerdo. Genera participación inmediata con las indicaciones de ChatGPT de ClickUp para reuniones de equipo, con las que darás marcha al proceso de lluvia de ideas y generarás temas de debate.

Resumir al instante largos hilos de comentarios con solo pulsar un botón gracias a ClickUp AI

Si eres de los que insisten en tomar tus propias notas, utiliza nuestra plantilla de estilo de notas de reunión o crea un documento sencillo de ClickUp para capturar los momentos clave y las conclusiones. También puedes anotar notas rápidas o listas de control en el Bloc de notas de ClickUp. Tanto el Bloc de notas como los Documentos incluyen ClickUp Brain integrado, para que puedas escribir notas de forma más rápida, concisa y creativa.

¿Necesitas capturar ideas fuera de una reunión? Talk to Text en ClickUp Brain MAX, tu asistente de IA para el escritorio, te permite dictar notas sin usar las manos —ya sea mientras caminas entre llamadas o haces una lluvia de ideas en el pasillo— y convertirlas al instante en tareas ejecutables dentro de ClickUp.

Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

Este enfoque «todo en uno» significa que tus notas de reuniones, tus notas de voz puntuales y tus resúmenes generados por IA se encuentran todos en el mismo entorno de trabajo, listos para ser usados por tu equipo.

Las mejores funciones de ClickUp

Toma notas de las reuniones y genera elementos de seguimiento automáticamente con el tomador de notas con IA

Guarda todos tus documentos de reuniones en un solo lugar para facilitar el acceso y la búsqueda

Edita las notas de las reuniones en tiempo real con tu equipo, mejorando considerablemente la colaboración

Traduce los documentos de tus reuniones del inglés al español, francés o japonés, entre otros idiomas

Consulta todas tus tareas, flujos de trabajo y proyectos de la forma que mejor te convenga a través de las vistas personalizadas de ClickUp.

Accede a ClickUp desde un navegador web, una aplicación de escritorio, una aplicación móvil para iOS o Android, o una extensión de Chrome

Intégralas con más de 1000 aplicaciones de trabajo, como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot y Salesforce, para optimizar tu flujo de trabajo.

Limitaciones de ClickUp

La aplicación móvil aún no ofrece todas las vistas que ofrece la aplicación de escritorio.

Aunque la interfaz de usuario es muy intuitiva, debido a que hay tantas funciones, puede llevar algún tiempo acostumbrarse a todas ellas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3700 reseñas)

👀 ¿Sabías que...? En lugar de «notas que podrías usar más adelante», los Superagentes de ClickUp convierten las reuniones en flujos de trabajo inmediatos y prácticos. Principales casos de uso de ClickUp Super Agents en la gestión de reuniones: Gestores de proyectos que dirigen revisiones de sprints o reuniones diarias: Super Agents puede detectar obstáculos y asignar propietarios al instante, actualizar tareas y mantener el progreso sin necesidad de seguimientos manuales Deja que el Superagente de Gestión de Reuniones se encargue de la programación, la creación de la agenda, la toma de notas en tiempo real, la extracción de acciones pendientes y el seguimiento de cada reunión que organice tu equipo. Equipos de marketing que colaboran en sesiones de brainstorming para campañas : los Super Agents recogen ideas de contenido, las convierten en tareas, añaden descripciones y subtareas, etiquetan a diseñadores o redactores y vinculan las tareas a los briefs al instante

Equipos de producto que organizan debates sobre la hoja de ruta : los comentarios y las notas técnicas se estructuran en epics y subtareas, listas para ejecutarse justo después de la llamada

Responsables del equipo de ventas que gestionan revisiones del pipeline : la información sobre los acuerdos, las objeciones y los siguientes pasos se recopilan y se incorporan a los flujos de trabajo, para que los comerciales sepan exactamente qué hacer a continuación

Equipos remotos o híbridos: los Superagentes generan resúmenes claros y toman medidas al respecto, por lo que nadie se limita a leer las actualizaciones; hacen avanzar el trabajo

¿Tienes curiosidad por saber cómo funciona realmente Super Agents en tu entorno de trabajo? ¡Descubre cómo Super Agents gestiona tus reuniones y seguimientos por ti!

2. Otter.ia

vía Otter.ai / IA

Otter.ai es un asistente de reuniones basado en IA y una herramienta de transcripción que puede convertir conversaciones de voz de reuniones de vídeo o archivos de audio en texto. Es capaz de identificar a los interlocutores, etiquetar el texto con el nombre de cada uno de ellos y capturar las diapositivas que se utilizan en el uso compartido.

La función de chat en vivo permite a tu equipo chatear o hacer preguntas durante la reunión, y cualquiera puede añadir comentarios a la transcripción en vivo o resaltar un punto clave. Y en caso de que te distraigas o te unas tarde, crea un resumen en vivo en tiempo real a partir de las notas de IA, para que siempre puedas ponerte al día con lo que te has perdido.

Las mejores funciones de Otter.ai

Otter.ai puede identificar palabras clave y frases para que puedas buscarlas en una transcripción extensa

Si lo conectas a tu calendario de Microsoft o Google Calendar, grabará automáticamente tus reuniones de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams.

Cada paquete sucesivo te permite transcribir más minutos al mes y por conversación, así como subir más archivos.

Otter.ia está disponible en plataformas web y móviles, por lo que puedes utilizarlo mientras te desplazas ?

Limitaciones de Otter.ai

A veces, la IA se confunde cuando hay varios oradores

Funciona exclusivamente para transcribir reuniones y no te permite tomar tus propias notas en la app.

Precios de Otter.ai / IA

Básico: Gratis

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,0/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

📊 ¿Qué es lo que determina el éxito o el fracaso de tu empresa? ¡La claridad! ¿La verdad? A los equipos no les cuesta hacer reuniones. Les cuesta lo que viene después. Las notas están en una herramienta. Las tareas pendientes, en otra. Las decisiones se pierden en el chat. Para cuando haces el seguimiento, se ha perdido el contexto y el trabajo se ralentiza. La solución no es tomar mejores notas. Es un sistema en el que las notas, las decisiones y la ejecución permanecen conectadas. Con ClickUp Small Business Suite , tus reuniones no se quedan aisladas: Las notas de reuniones con IA se recopilan y estructuran automáticamente

Las decisiones se convierten en tareas con propietarios y plazos

Las conversaciones permanecen enlazadas al trabajo real

Los seguimientos se realizan sin necesidad de coordinación manual En lugar de tomar notas y luego pensar qué hacer, los resultados de la reunión ya están impulsando la ejecución. Cuéntame más ClickUp integra más de 20 aplicaciones en una única plataforma de IA convergente para que tengas todo lo que necesitas con una sola herramienta El resultado es un modelo operativo más ágil en el que un único sistema absorbe el trabajo que antes requería múltiples herramientas y niveles de coordinación. 🚀

3. Laxis

vía Laxis

Laxis está diseñada para proporcionar compatibilidad con los equipos de ventas, marketing de contenidos e investigación de productos y mercados, así como con cualquier otra persona que hable con clientes o clientes potenciales. Toma notas durante las reuniones virtuales y captura las palabras de cada participante textualmente, para que puedas mantenerte centrado en la conversación.

Después, esta herramienta de IA para notas de reuniones genera automáticamente resúmenes, extrayendo información relevante e identificando los requisitos del cliente. Extrae cualquier acción pendiente o paso a seguir necesario y también puede enviar automáticamente un correo electrónico de seguimiento para cerrar el ciclo. ?

Las mejores funciones de Laxis

Te ayudan a ordenar y clasificar los temas de las notas de la reunión.

Las transcripciones se pueden descargar y usar de forma rápida y sencilla

Puedes hacerle preguntas a Laxis basadas en conversaciones anteriores

Se integra con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Cisco Webex

Las limitaciones de Laxis

Aunque puedes transcribir hasta 300 minutos al mes con el plan Free, el redactor de IA —que genera contenido de seguimiento— solo está disponible a partir del plan Premium.

Aún no hay integración con CRM, aunque está planificada.

Precios de Laxis

Básico: Gratis, gratuito/a

Premium: 15,99 $ al mes

Empresa: 29,99 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Laxis

G2: 4,9/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (16 opiniones)

4. Doodle

vía Doodle

Antes de poder crear notas de reuniones, primero tienes que coordinar los calendarios de los asistentes para que puedan asistir a esa reunión. Ahí es donde entra en juego Doodle. Puedes programar reuniones individuales y de equipo de forma rápida y sencilla.

Configura tu disponibilidad y compártela enviando un enlace a los invitados que elijas. Así, ellos podrán elegir la hora que más les convenga, lo que bloqueará ese tiempo en tu Calendario, para que nunca más vuelvas a solapar citas. Y cuando tengas varios invitados, podrás encontrar fácilmente la hora más adecuada para todos.

Además, Doodle se integra con plataformas de reuniones como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet. ?️

Las mejores funciones de Doodle

El sistema envía recordatorios de las reuniones programadas, para que no tengas que lidiar con las ausencias.

La personalización de la marca te permite adaptar el sistema a la imagen de marca de tu empresa.

También puedes utilizar Doodle para recopilar datos mediante una encuesta o una votación.

Doodle también funciona en dispositivos móviles, por lo que puedes programar reuniones mientras estás fuera de casa.

Limitaciones de Doodle

Algunos usuarios consideran que programar múltiples eventos para grupos grandes de personas lleva más tiempo del necesario

Puede resultar complicado utilizarlas cuando se trabaja con participantes de diferentes zonas horarias

Precios de Doodle

Gratis: 0 $

Pro: 14,95 $ al mes por usuario

Equipo: 19,95 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Doodle

G2: 3,7/5 (13 opiniones)

Capterra: Aún no hay reseñas

👉🏽 Nuestra Guía de IA para pequeñas empresas explica detalladamente cómo utilizar la IA para reducir la complejidad de tus flujos de trabajo.

5. Fireflies.IA

vía Fireflies.ai / IA

Fireflies.ai puede realizar transcripciones en tiempo real durante una videollamada o transcribir a partir de la grabación de una reunión. A continuación, puede resumir los puntos clave, las decisiones y los elementos a realizar que surjan de la reunión. ✍️

Si quieres volver a escuchar cualquier parte de la reunión, puedes buscar palabras clave y reproducir el audio a velocidad normal o hasta el doble de rápido. Las herramientas de colaboración permiten a tu equipo comentar, marcar o reaccionar a la conversación, o extraer fragmentos para crear citas destacadas.

El plan Free ofrece hasta 800 minutos de almacenamiento y el plan Pro hasta 8.000, mientras que los planes Business y Enterprise ofrecen espacio ilimitado.

Las mejores funciones de Fireflies.ai

Fireflies.ai funciona en más de 40 idiomas y gestiona diferentes acentos y dialectos.

Puede detectar y etiquetar las voces de los diferentes oradores

Se integra con múltiples plataformas de reuniones, como Microsoft Teams, Zoom, Skype y Google Meet.

Puedes compartir las notas de las reuniones en otras plataformas como Asana, Slack o Notion.

Limitaciones de Fireflies.ai

Si la pista de audio no es de buena calidad, puede afectar a la precisión de la transcripción.

Las integraciones con CRM, Zapier y Slack solo están disponibles a partir del plan Pro.

Precios de Fireflies.ai / IA

Gratis: Gratis

Pro: 18 $ al mes por usuario

Empresa: 29 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Fireflies.ai

G2: 4,5/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (5 reseñas)

6. Notas de Dubber

vía Notas por Dubber

Anteriormente conocida como Notiv, Notes by Dubber afirma ayudarte a «reunirte de forma más inteligente, no más dura». Se sincroniza con tu calendario de Outlook o Google Calendar, uniéndote y grabando automáticamente tus llamadas programadas. Una vez en la reunión, crea una transcripción y, después, genera un resumen que puedes compartir.

La herramienta de IA también extrae acciones pendientes para su seguimiento y crea automáticamente tareas para cada participante. Las integraciones con aplicaciones como Asana y Slack ayudan a optimizar tu flujo de trabajo y facilitan el seguimiento de las tareas asignadas. ✅

Las mejores funciones de Notes by Dubber

También puedes subir y transcribir un archivo de audio o vídeo grabado.

Esta herramienta de IA para tomar notas en reuniones es escalable y se adapta a los canales de venta habituales.

Está disponible en todo el mundo en más de 170 redes móviles, así como en proveedores de vídeo, voz y chat para chatear.

Puedes realizar el uso compartido de grabaciones, transcripciones o notas a través de tu CRM u otra herramienta de colaboración.

Limitaciones de Notes by Dubber

Esta herramienta de IA solo tiene compatibilidad con el inglés, por lo que no es adecuada si quieres celebrar la reunión en otro idioma.

A algunos usuarios les resulta un poco confuso navegar por la interfaz de usuario

Precios de notas de Dubber

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notes by Dubber

G2: 5/5 (1 reseña)

Capterra: Aún no hay reseñas

7. Timz. Flores

Timz. Flowers es una plataforma de conferencias híbrida diseñada para equipos distribuidos, que combina videollamadas con colaboración asincrónica.

Puede grabar reuniones en directo y, a continuación, generar un resumen en texto o vídeo y un acta de la reunión que se pueden usar de forma compartida con cualquiera que no haya podido asistir. En el caso de las reuniones asincrónicas, los participantes pueden contribuir con mensajes de vídeo grabados. ?‍♀️

El sistema envía automáticamente un resumen por correo electrónico después de cada reunión. Y si quieres consultar una sección concreta, el chatbot de IA te ayuda a encontrarla rápidamente.

Las mejores funciones de Timz. Flowers

El diagrama de flujo en forma de flor te ofrece una útil representación visual de todos los comentarios y consultas.

Incluso si la reunión se celebra de forma asincrónica, el sistema recrea la sensación de una conversación en directo

Ofrece transcripciones con marcas de tiempo para que siempre sepas en qué parte de la reunión te encuentras.

Aunque hay una opción gratuita, los paquetes Pro y Business te ofrecen más horas de grabación y tus datos se guardan durante más tiempo.

Timz. Límites de Flowers

Algunos usuarios consideran que la configuración inicial lleva bastante tiempo

Aún no hay compatibilidad con todos los navegadores, por lo que es posible que tengas que utilizar un navegador que no sea tu preferido.

Timz. Precios de las flores

Precios personalizados

Timz. Valoraciones y reseñas de Flowers

G2: 4,5/5 (13 opiniones)

Capterra: Aún no hay reseñas

🎥 También hemos recopilado lo mejor de todo ello en este breve vídeo:

8. Sembly IA

vía Sembly IA

Como herramienta de IA para tomar notas en reuniones, Sembly AI graba las reuniones y las transcribe. A continuación, crea resúmenes y actas de las reuniones, destacando las ideas clave del debate. Y si no puedes asistir a una reunión, puedes enviar a Sembly en tu lugar y revisar las notas de la reunión más tarde. ?‍?

Las tareas se identifican y describen automáticamente, y luego se asignan a un miembro del equipo. La integración con herramientas como Slack y Trello te permite enviar las tareas, junto con cualquier nota, directamente a esos entornos de trabajo.

Las mejores funciones de Sembly IA

Las notas de las reuniones se guardan en el sistema, y siempre puedes volver a ellas para buscar palabras clave o asistentes.

Sembly IA funciona en más de 35 idiomas

Está disponible para aplicaciones de Android e iOS, así como en la web.

Limitaciones de Sembly IA

En ocasiones, no consigue conectarse o grabar una reunión

El sentimiento de la reunión no siempre refleja la reunión en su totalidad, ya que se centra solo en una parte de ella

Precios de Sembly IA

Básico: 17 $ al mes por usuario

Professional: 29 $ al mes por usuario

Equipo: 39 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sembly IA

G2: 4,3/5 (11 opiniones)

Capterra: Aún no hay reseñas

9. Fathom

vía Fathom

Fathom es una herramienta de IA para tomar notas en reuniones que graba, transcribe y resume las reuniones. Tanto la grabación como la transcripción están disponibles al instante al finalizar la reunión. A continuación, solo tienes que copiar y pegar los resúmenes y los elementos pendientes en Gmail, Documentos de Google o una herramienta de gestión de tareas.

Las notas de las llamadas se sincronizan automáticamente con tu CRM, por lo que siempre tendrás un registro de tus interacciones con cualquier persona de tu base de datos. También puedes crear una lista de reproducción con los momentos más destacados de tu reunión y compartirla con otras partes interesadas.

Las mejores funciones de Fathom

Funciona con Microsoft Teams, Zoom y Google Meetings.

Cuando resaltas una parte de la llamada, Fathom te la resume.

El sistema ofrece compatibilidad con siete idiomas, entre ellos el inglés, el español y el francés.

La edición del equipo de pago cuenta con funciones adicionales y está diseñada para implementarse en toda la organización.

Comprende tus límites

Algunos usuarios consideran que la interfaz es un poco oscura y les gustaría poder elegir una opción más clara.

Aunque funciona bien para reuniones programadas, actualmente no ofrece soporte para algunas reuniones improvisadas, concretamente en Microsoft Teams.

Precios de Fathom

Free

Edición para equipos: 19 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (8 reseñas)

10. Superpowered

vía Superpowered

Superpowered transcribe tu reunión, pero sin grabarla ni utilizar bots: funciona directamente a partir del audio de tu dispositivo. Esas transcripciones se almacenan durante siete días para que tengas tiempo de generar notas antes de que se eliminen.

Esta herramienta de IA para tomar notas en reuniones resume automáticamente la conversación e identifica los elementos a realizar por ti.

Además, te permite estar al día con tu Calendario. Los recordatorios de las próximas reuniones aparecen en la barra de menú, y desde allí puedes acceder directamente a la reunión. ?️

Las mejores funciones con superpoderes

Funciona con cualquier plataforma de reuniones

Superpowered incluso identifica y documenta las emociones durante la reunión

El equipo de desarrollo es muy abierto y receptivo a los comentarios y sugerencias.

Limitaciones superpoderosas

La versión gratuita solo se integra con el correo electrónico y Slack, así que si quieres usarla con Google Drive o Salesforce, por ejemplo, tienes que elegir un plan de pago.

Aún no hay compatibilidad con dispositivos móviles ni con Linux

Precios superpotentes

Free

Básico: 36 $ al mes

Pro: 108 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios

Valoraciones y reseñas superpotentes

G2: N/A

Capterra: N/A

Un asistente de reuniones con IA aumenta la productividad, mejora la precisión y favorece la transparencia del proyecto. Además, te facilita el uso compartido de las notas de las reuniones. Las herramientas de IA también te ahorran tiempo, por lo que puedes alcanzar más fácilmente tus metas dentro de los límites de las restricciones del proyecto.

Un buen tomador de notas con IA podrá realizar una combinación de estas tareas por ti:

Intégralas con plataformas de videoconferencia como Teams o Zoom

Graba la reunión y luego guarda la grabación

Ofrece una transcripción en directo para que todos los participantes en la reunión puedan seguir fácilmente el desarrollo de la misma.

Facilita la toma de notas colaborativa entre varios miembros del equipo

Utiliza funciones avanzadas de IA para resumir los puntos clave, lo que facilita identificar las conclusiones principales.

Ayuda a crear actas de reunión a partir de las notas de la reunión

Identifica los elementos pendientes y realiza la automatización de la asignación de tareas a partir de las notas de las reuniones en línea

Ofrece una excelente experiencia de usuario que optimice tu flujo de trabajo

Garantiza la seguridad de los datos para que tus conversaciones confidenciales estén protegidas

La IA para reuniones puede ayudarte en todos los aspectos de tus interacciones con tu equipo, clientes o clientes potenciales. Las mejores herramientas de IA para reuniones pueden simplificar la programación, grabar y transcribir las notas de las reuniones, o proporcionar plantillas con herramientas de redacción basadas en IA para ayudarte a tomar tus propias notas.

Las herramientas de IA también pueden ayudarte a resumir todas esas notas de reuniones, resaltando las partes más importantes de la conversación e identificando tareas y próximos pasos. Incluso pueden integrarse con herramientas de gestión de tareas, lo que te ahorra más tiempo y agiliza tu flujo de trabajo en todo momento.

Hablando de optimizar tu flujo de trabajo, ClickUp lo tiene todo cubierto, no solo cuando diriges una reunión, sino también cuando diriges tu empresa o gestionas un equipo. Con plantillas y herramientas de gestión de proyectos que abarcan todos los aspectos de tu negocio e integraciones que te ahorran tiempo y esfuerzo, es una solución integral para todas tus necesidades empresariales.

¡Empieza a usar ClickUp hoy mismo para optimizar tu empresa!