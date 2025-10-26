Las 10 mejores herramientas de IA para tomar nota en reuniones en 2025

⏰ TL;DR Ahora las reuniones son más fáciles gracias a los tomadores de notas con IA que capturan audio, transcripciones, resúmenes y elementos, para que puedas estar presente y ser productivo. ClickUp lidera el mercado, ya que ofrece una integración perfecta con Zoom/Teams/Google Meet, resúmenes de reuniones con IA, tareas generadas automáticamente y documentos fáciles de usar para el equipo. Aquí tienes la gama completa para transformar tu flujo de trabajo de toma de notas: ClickUp: la mejor herramienta todo en uno para tomar notas en reuniones, con resúmenes basados en IA y creación de tareas. Otter. ai: ideal para la transcripción en directo y la detección de hablantes. Laxis: ideal para generar resúmenes posteriores a las reuniones y correo electrónico inteligente. Doodle: el mejor programador de reuniones con IA para coordinar calendarios. Fireflies. ai: ideal para grabar, transcribir y organizar notas de voz. Notes by Dubber: ideal para capturar automáticamente los puntos destacados de las reuniones. Timz. Flowers: ideal para la documentación estructurada de reuniones con asistencia de IA. Sembly IA: ideal para convertir las conversaciones de las reuniones en tareas prácticas. Fathom: el mejor tomador de notas gratuito de Zoom para destacar lo más importante y para el uso compartido rápido. Superpowered: ideal para resúmenes de notas de reunión en tiempo real para usuarios de Mac.

No hace mucho tiempo, dirigir una reunión requería una gran capacidad para realizar múltiples tareas. Entre llevar el seguimiento de la agenda de la reunión, gestionar la conversación y tomar notas manuales desde cero, era inevitable que algo se pasara por alto. Afortunadamente, con el auge de las herramientas de IA para tomar notas en reuniones, esos días han quedado atrás. ?

El software de inteligencia artificial (IA) ha cambiado nuestra forma de trabajo. La IA para reuniones facilita la captura de la conversación y su posterior procesamiento y organización. Esto te da más libertad para centrarte en lo que está sucediendo, sabiendo que puedes revisar las notas de la reunión generadas por IA cuando te venga bien para tomar decisiones y extraer datos para el estado de tu proyecto.

Con todas las herramientas de IA para tomar nota que hay en el mercado, ¿cuál sería la mejor para tu empresa? Acompáñanos mientras repasamos las principales funciones y funciones que debes buscar y te mostramos las mejores herramientas de IA para tomar nota en reuniones disponibles este año. ✨

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las 10 mejores app, aplicación de IA para tomar nota en reunión en 2025

Hemos recopilado una lista de las mejores herramientas de IA para reuniones y toma de notas, desde brillantes aplicaciones para tomar notas hasta aplicaciones de transcripción, y mucho más. También hemos recopilado lo mejor de todo en este breve vídeo:

Veamos qué puede hacer la tecnología de IA para que tus reuniones tengan mayor productividad en todos los niveles.

Empieza a tomar notas con ClickUp. Resumir las notas de las reuniones, busca información específica y automatiza las tareas manuales con IA!

ClickUp es una de las mejores herramientas de IA para startups y pequeñas empresas disponibles en la actualidad. Es la app, aplicación integral para el trabajo que combina tus proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente. Te ayuda a gestionar todos los aspectos de tu empresa, optimizando los flujos de trabajo, aumentando la productividad y facilitando la colaboración. Y como es totalmente personalizable, puedes adaptarla a tus necesidades específicas.

El tomador de notas de reuniones con IA de ClickUp ofrece un intervalo de funciones para mejorar la eficiencia del proceso y potenciar la creatividad. Esta función genera automáticamente documentos privados que incluyen el nombre de la reunión, la fecha, los asistentes, la grabación de audio, el resumen, las conclusiones clave, los siguientes pasos, los temas y una transcripción completa.

También se integra perfectamente con Zoom, Teams y Google Meet y captura las notas en el idioma del anfitrión de la reunión. Después de la reunión, puedes acceder fácilmente a las notas a través de tu calendario o hub de documentos. ¿Listo para crear elementos de acción? Pide a ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, que cree tareas a partir de las notas o comparte un resumen en ClickUp Chat para que tu equipo tenga acceso a todos los puntos clave.

Además de resumir tus notas de reunión, Brain hace que cada reunión tenga mayor productividad al:

Extrae automáticamente las decisiones, los plazos y los propietarios , para que salgas con un plan claro sobre los siguientes pasos a seguir.

Genera correos electrónicos de seguimiento y resúmenes en segundos, para que todos estén al tanto de la misma página de inmediato.

Captura respuestas rápidamente de tus transcripciones, sin importar cuán antiguas sean, para que no tengas que leer páginas y páginas de notas de reuniones.

Enlazado la información de las reuniones con proyectos y documentos para obtener un contexto completo, todo en un solo lugar.

Haz que todas las transcripciones de las reuniones sean buscables con ClickUp Brain.

¿Quieres ahorrar más tiempo? Utiliza una de nuestras plantillas de agenda de reuniones para establecer expectativas claras y que todos estén en la misma página. Crea un compromiso inmediato utilizando las indicaciones de ChatGPT de ClickUp para reuniones de equipo, con el fin de poner en marcha el proceso de lluvia de ideas y generar puntos de debate.

Resumir al instante largos hilos de comentarios con solo hacer clic en un botón utilizando ClickUp AI.

Si eres muy riguroso a la hora de tomar tus propias notas, utiliza nuestra plantilla de estilo para notas de reunión o crea un documento sencillo en ClickUp Doc para capturar los momentos clave y las conclusiones. También puedes tomar notas rápidas o crear listas de control en el bloc de notas de ClickUp. Tanto el bloc de notas como los documentos vienen con ClickUp Brain integrado, para que puedas escribir notas de forma más rápida, concisa y creativa.

¿Necesitas capturar ideas fuera de una reunión? Talk to Text en ClickUp Brain MAX, tu compañero de IA de escritorio, te permite dictar notas sin usar las manos, ya sea mientras caminas entre llamadas o haces una lluvia de ideas en el pasillo, y convertirlas instantáneamente en tareas procesables dentro de ClickUp.

Captura ideas, comparte instrucciones y termina pendientes cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX.

Este enfoque integral significa que tus notas de reunión, notas de voz ad hoc y resúmenes generados por IA se encuentran todos en el mismo entorno de trabajo, listos para el uso compartido con tu equipo.

Las mejores funciones de ClickUp

Captura notas de reunión y genera automáticamente elementos con el tomador de notas con IA.

Almacena todos los documentos de tus reuniones en un solo lugar para facilitar el acceso y la búsqueda.

Edita las notas de las reuniones en tiempo real con tu equipo, mejorando drásticamente la colaboración.

Traduce los documentos de tus reuniones del inglés al español, francés o japonés, entre otros idiomas.

Ve todas tus tareas, flujos de trabajo y proyectos de la forma que mejor te convenga a través de las vistas personalizadas de ClickUp.

Accede a ClickUp desde un navegador web, una aplicación de escritorio, una aplicación móvil para iOS o Android, o una extensión de Chrome

Integra más de 1000 aplicaciones de trabajo, como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot y Salesforce, para optimizar tu flujo de trabajo.

ClickUp: Límites

La aplicación móvil aún no ofrece todas las vistas que ofrece la versión de escritorio.

Aunque la interfaz de usuario es muy intuitiva, debido a que hay tantas funciones, puede llevar algún tiempo acostumbrarse a todas ellas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8500 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3700 opiniones)

Principales casos de uso de ClickUp Brain para tomar notas en reuniones Gestores de proyectos que realizan revisiones de sprint o (resumen) StandUp : documenta los bloqueos, asigna propietarios y realiza un seguimiento del progreso en un solo lugar.

Equipos de marketing que colaboran en sesiones de brainstorming para campañas : captura ideas de contenido, etiqueta a diseñadores o redactores y enlaza con resúmenes al instante.

Equipos de producto que organizan debates sobre la hoja de ruta : convierte los comentarios y las notas técnicas en epopeyas y subtareas estructuradas.

Responsables de ventas que gestionan revisiones de canalizaciones : documenta automáticamente información sobre acuerdos, próximos pasos y objeciones de los clientes para un mejor seguimiento por parte del equipo.

Equipos remotos o híbridos: asegúrate de que nadie se pierda actualizaciones importantes con resúmenes generados por IA que pueden revisar de forma asíncrona.

Con ClickUp Brain, tus notas de reunión no solo quedan documentadas, sino que también son procesables, se pueden buscar y se alinean al instante con tus flujos de trabajo.

2. Otter. ai

Otter. ai es un asistente de reunión con IA y una herramienta de transcripción que puede convertir conversaciones de voz de vídeo reuniones o archivos de audio en texto. Puede identificar a los interlocutores, rotular el texto con el nombre de cada uno de ellos y capturar las diapositivas que se comparten.

La función de chat en vivo permite a tu equipo chatear o hacer preguntas durante la reunión, y cualquiera puede añadir comentarios a la transcripción en vivo o resaltar un punto clave. Y en caso de que te distraigas o te unas tarde, crea un resumen en vivo en tiempo real a partir de las notas de IA, para que siempre puedas ponerte al día con lo que te has perdido.

Otter. ai: mejores funciones

Otter.ai puede identificar palabras clave y frases para que puedas buscarlas en una transcripción larga.

Si lo conectas (a internet) a tu calendario de Microsoft o Google, grabará automáticamente tus reuniones de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams.

Cada paquete sucesivo te permite transcribir más minutos al mes y por conversación, así como subir más archivos.

Otter.IA está disponible en plataformas web y móviles, por lo que se puede utilizar mientras te desplazas.

Límites de Otter.ai

/IA a veces se confunde cuando hay varios interlocutores.

Es trabajo únicamente para transcribir reuniones y no te permite tomar tus propias notas en la app.

Precios de Otter.ai

Básico: Gratis

Pro : 10 $ al mes por usuario.

Empresa: 20 $ al mes por usuario.

Corporación: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Otter. ai: valoraciones y opiniones

G2: 4,0/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

Ideal para: Asistentes ejecutivos que gestionan reuniones de alto nivel: mantén registros detallados y con marca de tiempo de las decisiones, tareas y seguimientos sin levantar un bolígrafo.

3. Laxis

vía Laxis

Laxis está diseñado para brindar soporte a los equipos de ventas, marketing de contenido e investigación de productos y mercados, así como a cualquier otra persona que hable con clientes o posibles clientes. Toma notas durante las reuniones virtuales y captura las palabras de cada participante textualmente, para que puedas mantenerte concentrado en la conversación.

Después, esta herramienta de IA para notas de reunión genera automáticamente resúmenes, extrayendo información y identificando los requisitos del cliente. Extrae cualquier acción o paso siguiente necesario y también puede enviar automáticamente un correo electrónico de seguimiento para cerrar el ciclo. ?

Las mejores funciones de Laxis

Te ayudan a ordenar y clasificar los temas de las notas de la reunión.

Las transcripciones se pueden descargar y compartir de forma rápida y sencilla.

Puedes hacer preguntas a Laxis basadas en las conversaciones anteriores.

Se integra con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Cisco Webex.

Laxis limitaciones

Aunque puedes transcribir hasta 300 minutos al mes con el plan Free, el escritor de IA, que genera contenido de seguimiento, solo está disponible a partir del plan Premium.

Aún no hay integración con CRM, aunque está planificada.

Precios de Laxis

Básico: Gratis, gratuito/a

Premium: 13,33 $ al mes.

Empresa: 24,99 $ al mes.

Corporación: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Laxis

G2: 4,9/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (16 opiniones)

Ideal para: Equipos multifuncionales que celebran reuniones frecuentes: captura las discusiones importantes, las decisiones y los siguientes pasos sin tener que tomar notas manualmente.

4. Doodle

vía Doodle

Antes de poder crear notas de reuniones, primero debes coordinar los calendarios de los asistentes para que puedan asistir a esa reunión. Ahí es donde entra en juego Doodle. Puedes programar reuniones individuales y reuniones de equipo de forma rápida y sencilla.

Configura tu disponibilidad y haz uso compartido enviando un enlace a los invitados que elijas. Estos podrán elegir la hora que les resulte de trabajo, lo que bloqueará ese tiempo en tu calendario, para que nunca más vuelvas a tener reservas duplicadas. Y cuando tengas varios invitados, podrás encontrar fácilmente la hora más adecuada para todos.

Además, Doodle se integra con plataformas de reunión como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet. ?️

Las mejores funciones de Doodle

El sistema envía recordatorios de las reuniones programadas, para que no tengas que lidiar con las ausencias.

La personalización de la marca te permite alinear el sistema con la imagen de marca de tu empresa.

También puedes utilizar Doodle para recopilar datos a través de una encuesta o sondeo.

Doodle también es trabajo en dispositivos móviles, por lo que puedes programar reuniones mientras estás fuera de la oficina.

Límites de Doodle

Algunos usuarios consideran que programar múltiples eventos para grupos grandes de personas requiere más tiempo del necesario.

Puede resultar complicado de usar cuando se trabaja con invitados de diferentes zonas horarias.

Precios de Doodle

Gratis: 0 $

Pro : 6,95 $ al mes por usuario.

Equipo: 8,95 $ al mes por usuario.

Corporación: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Doodle

G2: 3,7/5 (13 opiniones)

Capterra: Aún no hay reseñas.

Ideal para: Equipos remotos que gestionan zonas horarias globales: programa reuniones de manera eficiente en todas las regiones y, a continuación, combínalas con una herramienta para tomar notas con el fin de capturar las decisiones clave.

5. Fireflies. ai

Fireflies. ai puede realizar transcripciones en tiempo real durante una llamada de audio o una videollamada, o transcribir a partir de una grabación de la reunión. A continuación, puede resumir los puntos clave, las decisiones y las medidas que se derivan de la reunión. ✍️

Si quieres volver a escuchar cualquier parte de la reunión, puedes buscar palabras clave y luego reproducirla a velocidad normal o hasta el doble. Las herramientas de colaboración permiten a tu equipo comentar, fijar o reaccionar a la conversación, o extraer fragmentos para crear citas.

El plan Free permite hasta 800 minutos de almacenamiento y el plan Pro hasta 8000, mientras que los planes Business y Enterprise ofrecen espacio ilimitado.

Las mejores funciones de Fireflies.ai

Fireflies. El trabajo de ai funciona en más de 40 idiomas y maneja diferentes acentos y dialectos.

Puede detectar y etiquetar las voces de los diferentes interlocutores.

Se integra con múltiples plataformas de reunión, incluyendo Microsoft Teams, Zoom, Skype y Google Meet.

Puedes hacer uso compartido de las notas de la reunión en otras plataformas como Asana, Slack o Notion.

Límites de Fireflies.ai

Si la pista de audio no es de buena calidad, puede afectar a la precisión de la transcripción.

Las integraciones con CRM, Zapier y Slack solo están disponibles a partir del plan Pro.

Precios de Fireflies. ai

Gratis: Gratis, gratuito/a

Pro : 10 $ al mes por usuario.

Empresa: 19 $ al mes por usuario.

Corporación: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Fireflies. ai valoraciones y reseñas

G2: 4,5/5 (más de 70 reseñas)

Capterra: 4,0/5 (5 opiniones)

Ideal para: Equipos de atención al cliente que gestionan múltiples llamadas al día: concéntrate plenamente en la conversación mientras Fireflies transcribe y etiqueta automáticamente los puntos clave de la conversación.

6. Notas de Dubber

vía Notes by Dubber

Anteriormente conocida como Notiv, Notes by Dubber afirma ayudarte a «reunirte de forma más inteligente, no más difícil». Se sincroniza con tu calendario de Outlook o Google Calendar, uniéndose y grabando automáticamente tus llamadas programadas. Una vez en la reunión, crea una transcripción y, después, genera un resumen que puedes compartir.

La herramienta de IA también extrae los elementos pendientes para su seguimiento y crea automáticamente tareas para cada participante. Las integraciones con apps, aplicaciones como Asana y Slack, ayudan a optimizar tu flujo de trabajo y facilitan el seguimiento de las tareas asignadas. ✅

Las mejores funciones de Notes by Dubber

También puedes subir y transcribir un archivo de audio o vídeo grabado.

Esta herramienta de IA para tomar notas en reuniones es escalable y se adapta a los canales de venta habituales.

Está disponible en todo el mundo en más de 170 redes móviles, así como en proveedores de vídeo, voz y chat para chatear.

Puedes hacer uso compartido de grabaciones, transcripciones o notas a través de tu CRM u otra herramienta de colaboración.

Límites de Notes by Dubber

Esta herramienta de IA solo tiene compatibilidad con el inglés, por lo que no es adecuada si quieres tener una reunión en otro idioma.

Algunos usuarios encuentran la interfaz de usuario un poco confusa de navegar.

Precios de Notas by Dubber

Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Notes by Dubber

G2: 5/5 (1 reseña)

Capterra: Aún no hay reseñas.

Ideal para: Equipos de ventas y éxito del cliente que gestionan múltiples llamadas de clientes: genera automáticamente resúmenes posteriores a las llamadas y comparte puntos de acción con los equipos internos.

7. Timz. Flores

Timz. Flowers es una plataforma híbrida de conferencias diseñada para equipos distribuidos, que combina videollamadas con colaboración asíncrona.

Pueden grabar reuniones en directo y luego generar un resumen en formato de texto o vídeo y actas de la reunión que son fáciles de compartir con cualquiera que no haya podido asistir a la reunión. En el caso de las reuniones asincrónicas, los participantes pueden contribuir con mensajes de vídeo grabados. ?‍♀️

El sistema envía automáticamente un resumen por correo electrónico después de cada reunión. Y si quieres consultar una sección específica, el chatbot con IA te ayuda a encontrarla rápidamente.

Timz. Las mejores funciones de Flowers.

El diagrama de flujo basado en flores te ofrece una útil representación visual de todos los comentarios y consultas.

Incluso si una reunión se celebra de forma asíncrona, el sistema crea la sensación de una conversación en directo.

Ofrecen transcripciones con marcas de tiempo para que siempre sepas en qué parte de la reunión te encuentras.

Aunque hay una opción gratis, los paquetes Pro y Business te ofrecen más horas de grabación y tus datos se guardan durante más tiempo.

Timz. Límites de Flowers.

Algunos usuarios consideran que la configuración inicial lleva bastante tiempo.

Todavía no existe la compatibilidad completa con todos los navegadores, por lo que es posible que tengas que utilizar un navegador que no sea tu primera opción.

Timz. Precios de las flores

Básico: Gratis, gratuito/a

Pro : 6,99 € al mes por equipo.

Empresa: 13,99 € al mes por equipo.

Timz. Valoraciones y reseñas de Flowers.

G2: 4,5/5 (13 opiniones)

Capterra: Aún no hay reseñas.

Ideal para: Equipos distribuidos que trabajan en diferentes zonas horarias: revisa las discusiones grabadas con vídeo sincronizado, transcripciones y aspectos destacados a tu propio ritmo.

8. Sembly IA

vía Sembly IA

Como herramienta de IA para tomar notas en reuniones, Sembly AI graba las reuniones y las transcribe. A continuación, crea resúmenes y actas de las reuniones, destacando las ideas clave de la discusión. Y si no puedes asistir a una reunión, puedes enviar a Sembly en tu lugar y revisar las notas de la reunión más tarde. ?‍?

Las tareas se identifican y describen automáticamente, y luego se asignan a un miembro del equipo. Las integraciones con herramientas como Slack y Trello te permiten transmitir tareas, junto con cualquier nota, directamente a esos entornos de trabajo.

Las mejores funciones de Sembly IA

Las notas de las reuniones se guardan en el sistema y siempre puedes volver a ellas para buscar palabras clave o asistentes.

Sembly IA trabaja en más de 35 idiomas.

Está disponible para aplicaciones Android e iOS, así como en la web.

Límites de Sembly IA

En ocasiones, no se puede unir a una reunión o grabarla.

El sentimiento de la reunión no siempre refleja el conjunto de la misma, ya que se centra solo en una parte de ella.

Precios de Sembly IA

Personal: Gratis, gratuito/a

Profesional: 10 $ al mes por usuario.

Equipo: 20 $ al mes por usuario.

Corporación: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Sembly /IA

G2: 4,3/5 (11 opiniones)

Capterra: Aún no hay reseñas.

Ideal para: Ejecutivos ocupados que hacen malabarismos con llamadas consecutivas: obtenga resúmenes y elementos generados automáticamente sin mover un dedo.

9. Fathom

vía Fathom

Fathom es una herramienta de IA para tomar notas en reuniones que graba, transcribe y resume las reuniones. Tanto la grabación como la transcripción están disponibles al instante cuando terminas la reunión. A continuación, solo tienes que copiar y pegar los resúmenes y los elementos de tarea en Gmail, Documentos de Google o una herramienta de gestión de tareas.

Las notas de las llamadas se sincronizan automáticamente con tu CRM, por lo que siempre tendrás un registro de tus interacciones con cualquier persona de tu base de datos. También puedes crear una lista de reproducción con los aspectos más destacados de tu reunión y compartirla mediante uso compartido con otras partes interesadas.

Las mejores funciones de Fathom

Trabaja con Microsoft Teams, Zoom y Google Meetings.

Cuando resaltas una parte de la llamada, Fathom te la resume.

El sistema ofrece compatibilidad con siete idiomas, entre ellos inglés, español y francés.

La edición Team de pago tiene funciones adicionales y está diseñada para implementarse en toda una organización.

Comprende los límites

Algunos usuarios consideran que la interfaz es un poco oscura y les gustaría poder elegir una opción más clara.

Aunque funciona bien para reuniones programadas, actualmente no ofrece compatibilidad con algunas reuniones improvisadas, concretamente en Microsoft Teams.

Precios de Fathom

Free

Edición para equipos: 19 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 1300 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (8 opiniones)

Ideal para: Gerentes de éxito del cliente que gestionan las opiniones de los clientes: realiza un seguimiento sencillo de la opinión, las metas y los comentarios de los clientes para mejorar la retención.

10. Superpoderoso

vía Superpowered

Superpowered transcribe tu reunión, pero sin grabarla ni utilizar bots, ya que funciona directamente desde el audio de tu dispositivo. Las transcripciones se almacenan durante siete días para que tengas tiempo de generar notas antes de que se eliminen.

Esta herramienta de IA para notas en reuniones resume automáticamente la conversación e identifica los elementos que debes realizar.

También te permite estar al día con tu calendario. Los recordatorios de las próximas reuniones se muestran en la barra de menú, y puedes hacer clic directamente en la reunión desde allí. ?️

Las mejores funciones superpotentes

Trabaja con todas las plataformas de reunión.

Superpowered incluso identifica y documenta las emociones durante la reunión.

El equipo de desarrollo es muy abierto y receptivo a los comentarios y sugerencias.

Límites superpoderosos

La versión gratuita solo se integra con el correo electrónico y Slack, por lo que si quieres utilizarla con Google Drive o Salesforce, por ejemplo, tendrás que elegir un plan de pago.

Aún no se cuenta con compatibilidad para dispositivos móviles ni con Linux.

Precios superpotentes

Free

Básico: 30 $ al mes.

Pro : 90 $ al mes

Corporación: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas superpoderosas

G2: N/A

Capterra: N/A

Ideal para: Gerentes de producto que dirigen reuniones rápidas: captura lo que se ha dicho, lo que está bloqueado y lo que viene a continuación sin interrumpir el flujo del equipo.

Un asistente de reuniones con IA aumenta la productividad, mejora la precisión y favorece la compatibilidad del proyecto. También facilita el uso compartido de notas de reuniones. Las herramientas de IA también te ahorran tiempo, por lo que puedes alcanzar más fácilmente tus metas dentro de los límites de las restricciones del proyecto. ?️

Un buen tomador de notas con IA podrá realizar una combinación de estas tareas pendientes por ti:

Integrarlas con plataformas de videoconferencia como Teams o Zoom.

Graba la reunión y luego guarda la grabación.

Proporciona una transcripción en directo para que todos los participantes en la reunión puedan seguir fácilmente el desarrollo de la misma.

Facilita la toma de notas colaborativa entre varios miembros del equipo.

Utiliza funciones avanzadas de IA para resumir los puntos clave, lo que facilita identificar las conclusiones principales.

Ayuda a crear actas de reuniones a partir de las notas de las reuniones.

Identifica los elementos de acción y automatiza la delegación de tareas a partir de las notas de las reuniones en línea.

Ofrece una excelente experiencia de usuario que optimiza tu flujo de trabajo.

Ofrece seguridad de datos para que tus conversaciones confidenciales estén protegidas.

La IA para reuniones puede ayudarte en todos los aspectos de tus interacciones con tu equipo, clientes o posibles clientes. Las mejores herramientas de IA para reuniones pueden simplificar la programación, grabar y transcribir notas de reuniones, o proporcionar plantillas con proveedores de IA para ayudarte a tomar tus propias notas.

Las herramientas de IA también pueden ayudarte a resumir todas esas notas de la reunión, resaltando las partes más importantes de la conversación e identificando las tareas y los siguientes pasos. Incluso pueden integrarse con herramientas de gestión de tareas, lo que te permite ahorrar más tiempo y optimizar tu flujo de trabajo en todo momento. ?

Hablando de optimizar tu flujo de trabajo, ClickUp lo tiene todo cubierto, no solo cuando diriges una reunión, sino también cuando gestionas tu empresa o diriges un equipo. Con plantillas y herramientas de gestión de proyectos que cubren todos los aspectos de tu negocio e integraciones que te ahorran tiempo y esfuerzo, es una solución integral para todas tus necesidades empresariales. ?

Regístrate gratis hoy mismo y empieza a utilizar ClickUp para optimizar tu empresa y tu vida.